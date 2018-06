La guerra de los obispos

Voz 1626

00:19

y por si no se lo han preguntado nunca lo pregunto yo por qué durante cuarenta años de dictadura tan cristiana como la de Franco no pisó este país ni un solo Papa qué raro no la Iglesia española el brazo ideológico franquista la que propagaba que todo católico debía apoyar al dictador no consiguió que viniera por aquí ni un mísero Papa a ver si va a resultar que había mal rollito con el Vaticano pues si base de eso pero a cuento de que si nos vamos hasta el siete de junio de mil novecientos cuarenta y uno y tiramos del hilo quizás nos aclaremos ese día el Vaticano aceptó nombrar a los obispos españoles que Franco le indicara fue una bajada de pantalones de Pío XII o una subida de falda o lo que sea que se es no bajen los Papas en mil novecientos cuarenta y uno el Vaticano aceptó y firmó que Franco le dijera que obispos nombrados por porque era un momento en el que los dos estados se comían a besos estaban de acuerdo en que había que R Cristiano España a casi porrazos si hacía falta a cambio del privilegio conseguido el Estado español asumió la sustentación económica de la iglesia desde los salarios de los curas hasta la reconstrucción de los templos desde el mantenimiento de los seminarios hasta la financiación de las misiones las cartillas de racionamiento no iban con ellos aquel acuerdo del cuarenta y uno Se confirmó luego en el vergonzoso con data de mil novecientos cincuenta y tres pero las cosas cambiaron tras el Concilio Vaticano II sobre todo cuando un tal cardenal Montini pasó a ser Pablo VI un Papa que caía fatal a Franco porque lo consideraba un progresista este Franco donde se ha visto un Papa progresista hombre Pablo VI le pidió al dictador que de acuerdo a las resoluciones del Concilio tenía que renunciar a su privilegio de nombrar obispos Tariq contestó Franco murió