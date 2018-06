El equipo de Sánchez lleva dos horas intentando sintonizar el plasma de La Moncloa pero sigue saliendo Rajoy

Voz 2 00:00 viva el vino a hacer amigos a la política Miguel Andrés glosa las me la Real fresco como porque mi pregunta es al acabar así que lo que de aquí digamos pasando claro es si nos parece un razonamiento muy

Voz 6 01:06 Especialistas secundarios El Mundo Today Lucía Taboada arcano sus ahora Rui huy un Jackie De la Torre

Voz 7 01:24 ya sabéis algunos de vosotros ya sabéis que el próximo miércoles tienes que estar en Benalmádena

Voz 8 01:29 no lo sé verdad vale vale ya te queda

Voz 0230 01:33 lo veremos con quién llegamos a Benalmádena porque esto va muy rápido claro todo en Hora catorce hemos sabido hoy el montaje de la promesa de los cargos de los miembros del Gobierno diciendo ministras y ministros que hoy es el símbolo del cambio político

Voz 9 01:49 ese fue el inicio del Consejo de Ministros el Consejo de Ministros

Voz 5 01:54 el Consejo de Ministros

Voz 9 01:56 jo de ministras y ministros

Voz 0230 01:59 me parece como una contraseña para acceder a un club no era otra novedad muy destacada es la manera de gritar Viva España en la parada de honores en el Ministerio de Defensa hasta ahora Viva España el tradicional Viva España seco como un viva España puesto en cambio el Viva España de hoy ha sido un viva España creativo atentos

Voz 10 02:16 sí

Voz 5 02:20 oye oye realmente tiene mucho arte no porque hay

Voz 11 02:24 hola España vamos

Voz 0230 02:28 muchas otra vez

Voz 10 02:30 eh

Voz 5 02:34 es que no no no no dan ganas de subirme a un caballo

Voz 11 02:43 odio más humedades gobiernos fijos

Voz 0230 02:49 el Gobierno ha tomado posesión sin crucifijos ya la Conferencia Episcopal le parece bien Braulio Rodríguez que es arzobispo de Toledo dice que la Iglesia española le parece fenomenal lo que nos faltaba Haro la Conferencia Episcopal también es Sanchís hasta en España ahora le das una patada una piedra y salen dos años estas peleándose por quién usan Chusta más antiguo Braulio Rodríguez cardenal arzobispo

Voz 5 03:10 la iglesia

Voz 12 03:11 está cada vez más la tarea de que haya separación Iglesia Estado pero hay muchos políticos que eso no lo practicar

Voz 0230 03:20 Caro hasta hace unos días teníamos a ministros con decorando santos vírgenes tuvimos a un ministro que aparcaba su coche con un ángel de la guarda que Marcelo

Voz 1704 03:28 él lo estos parece que fue ayer

Voz 0230 03:31 es que fue ella luego tenemos que luego tenemos al ministro que ha tomado también posesión de una cartera importantísima ministro de que se metan con él máximo muerta

Voz 13 03:41 prometo por mi conciencia de no cumplir fielmente las obligaciones

Voz 5 03:45 desde el cargo de ministro de Cultura y Deporte con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución

Voz 0230 03:52 mente se llama de Cultura hay deportes lo hemos oído pero en realidad es ministro de que se metan con él una cartera muy importante porque si te metes con una ministro no te metes con el presidente como había dejado escrito lo visto hablado hace unos minutos en la Ventana no había dejado escrito el que odia el deporte

Voz 5 04:09 la o ya

Voz 0230 04:12 ha hecho una declaración de amor

Voz 12 04:15 al deporte completa

Voz 14 04:18 voy a apoyar amar el deporte

Voz 0230 04:20 porque son héroes y heroínas y apoyar

Voz 14 04:23 todos los deportistas porque son héroes y heroínas

Voz 0230 04:26 son héroes y heroínas los que compiten y los que no todas las federaciones

Voz 14 04:30 Ellos y ellas los que compiten todas las federaciones

Voz 5 04:34 luego ya ya que luego ha añadido al final

Voz 0230 04:37 por eso nos hemos ido Su Majestad yo a despedir a la selección española de duda poco dudan poco pero al final acierta cierta Ibiza fútbol

Voz 14 04:45 por eso Mi primer acto que ante la duda que había antes de entrar al Ministerio querido que fuera eh no somos ido su majestad y yo a despedir a la selección española

Voz 5 04:56 de fútbol

Voz 0230 05:00 aguafiestas va a ser bella o poco agobiado era el nuevo ministro de Cultura y Deportes especialmente ministro de que se metan con el mañana consejo de ministros y ministros a ver qué cosas hacen en el primer día de cole porque atención porque Pedro Sánchez haciendo Chupi y cuidado ahora eh cuidado porque

Voz 12 05:27 Pedro Sánchez ha pasado de hecho ocho de rojo no desaprovechó ocho de rojo a Cher

Voz 11 05:41 además aquí es ser sabes

Voz 16 05:46 vamos a ver después porque he hecho pechó ocho de facha Pedro Sánchez Ike puede hacer para que échale Pacelli juntos y Cía

Voz 17 05:58 sí

Voz 5 06:00 quería

Voz 1 06:03 digo sólo nosotros Mutter

ahora mismo estamos en plena época vamos ahora con un tuit de exámenes a cargo de Ezequiel alguna duda

Voz 5 06:10 el examen si en la pregunta cinco como puede ser tan cabrón

Voz 3 06:14 sí

Voz 18 06:17 luego no todos tenemos los alguna de héroe como poner

Voz 5 06:19 eso le pasa a ser Zan yo sería un pésimo Spiderman porque sólo haría hamacas Ortuño es un cuadro bastante comprado una camiseta en el Zara a mi hijo mayor y con la etiqueta le hecho otra pequeño lo vuelvo a menudo con

Voz 18 06:35 poquita cosa eres feliz el Twitter de tu infortunio que me dejen en paz es mi fantasía sexual más recurrente ya acabamos los títeres con esto vida de amor que tuitean

Voz 5 06:45 es mejor mantener nuestro amor en secreto yo no te quiero esa latitud

Voz 19 06:55 después de unas twiterías

Voz 1981 06:59 bueno aquí llegan efectivamente las noticias El Mundo Today Rajoy acude al domicilio particular de Zapatero asumiendo que ahora le toca vivir ahí el popular cree desde la residencia oficial de los ex presidentes de Gobierno tras Semana Santa

Voz 5 07:14 eh

Voz 1981 07:15 al preguntar por Aznar Rajoy ha temido a encontrarse con él en las zonas comunes de la casa pero espera que estableciendo turnos de limpieza no haya demasiados problemas de discusiones Zapatero es consciente de que echar a Rajoy es dificilísimo y puede llevar años el PP aplaude el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia y espera que Pedro Sánchez viaje pronto al espacio el Partido Popular no ha tardado en aplaudir este gesto esperanzador y se compromete según Hernando a colaborar estrechamente desde la oposición para que la misión de Pedro Sánchez amarte ad anime de su a cualquier otro sitio a años luz de la Moncloa se ponga en marcha cuanto antes Pedro Sánchez recorre España en coche para anunciar que ya expresidente

Voz 0230 07:58 Albert Rivera recorrerá la ruta del bacalao con su coche para escuchar a la militancia

Voz 3 08:04 a última hora Arman cuéntanos

Voz 18 08:07 la Estatua de la Libertad está desarrollando una chepa advierten los expertos proto los turistas escalará hasta su espalda para afrontarla tener suerte

Voz 1981 08:15 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Pedro Sánchez ya ha llenado de sonrisas la hucha de las pensiones los estudiantes que no superen la selectividad se tendrán que conformar con un título de la Rey Juan Carlos crean la nueva Fanta sabor Coca Cola una Instagram quede atrapada en el bucle temporal tras hacerse un selfie entre dos espejos profesor de yoga inventa la postura limpiar el baño de mi casa entre todos el equipo de Sánchez dio da dos horas intentando sintonizar el plasma de la Moncloa pero sigue saliendo Rajoy

Voz 21 08:54 pintan como Mel a les vamos a ver si mi amigo amenizáis guapa anda sin web bueno que el inmueble

Voz 3 09:13 claro

Voz 22 09:21 nada

Voz 3 09:24 sí

Voz 5 09:26 para no ir a toda prisa para evitar que nos devora el tiempo vamos a dedicar vamos a dedicar unos minutos al gran arcano

Voz 11 09:34 el tema tema tema para qué tal tu del deporte es Selección Española de fútbol hombre cultura tenemos mucho ministro

Voz 0230 09:44 no sólo instrumental por aquí si lo pide vamos que creemos cultura deportes se instrumental

Voz 9 09:57 ya ya ya hoy a Yao bien bien a ver si entra uno dos uno dos

Voz 23 10:04 si le preguntan a ver si funciona la gente se pregunta si España va a ser campeona pues esa pregunta a mí no me desconcierta sobre todo después de ver el amor que le ha dado Maxi Huertas vallar a ver si me chico Rajoy está triste porque no puede despedir al equipo pero en realidad Rajoy no se va a hacer el tonto porque se ha ofrecido para ser el sustituto de Manolo el del Bombo empieza diciendo que simplemente es una fiesta seguro que esas mejor despedida para Iniesta no haremos celebraremos los coles y así se nos olvidará lo de la hucha de las pensiones

Voz 5 10:39 Mariano Rajoy no

Voz 11 10:41 la representará al Gobierno de España un de

Voz 0230 10:44 Rusia tenemos también una ocasión para despedir hoy aquí otra vez a Mariano Rajoy porque el gran gran gran iban Lagarto ha creado una canción para despedir a Mariano Rajoy un tema Divan lagarto basado en el discurso de despedida de Mariano Rajoy es muy exquisitos son cincuenta segundos

Voz 5 11:03 durante casi cuarenta años Melissa

Voz 24 11:06 me limito Melinda y Melinda cada cliente a golpe de mercado en la Cope

Voz 3 11:30 tú

Voz 5 11:57 pues hala sí acabó mañana comienza a gobernar

Voz 0230 12:03 mañana reunión de gobierno y lo primero que ha pedido el presidente es una lista de medidas que no cuesten dinero gestos símbolos hombre resto símbolos ademanes signos señas detalles alegorías todo lo que no cueste dinero porque dinero no hay se gobierna con los presupuestos ya aprobados por el Partido Popular otra pregunta cuánto va a durar el Gobierno dice Andoni Ortúzar del Partido Nacionalista Vasco que si fuera por él que llegue hasta el final de la legislatura

Voz 25 12:27 lo que nadie puede dudar es que es gente que que está contrastada la mayor parte de ellos han han pasado por por puestos importantes y que vienen no para estar seis meses sino para toda la legislatura que dicho sea de paso a nosotros nos parece muy bien

Voz 0230 12:41 siendo realistas el principal objetivo del Gobierno es llegar a la semana que viene porque el jueves comienza el Mundial si comienza el Mundial ya la atención se dispersa un poco

Voz 5 12:50 venga para todo por ejemplo Pedrosa

Voz 0230 12:56 Pedro Sánchez se reunirá con el presidente catalán ante eso después del inicio del Mundial pues vamos a contar cosas sueltas Esta es la que vamos a escuchar es la ministra portavoz se llama Isabel Celaá será portavoz del Gobierno hay que acostumbrarse a este estilo de discurso

Voz 12 13:11 porque parece que será el de los viernes

Voz 5 13:15 seguimos manteniendo con empeño

Voz 26 13:17 la convicción de que la educación es el

Voz 5 13:20 G

Voz 0230 13:22 oye que me esa risa no me ha gustado Iñaki

Voz 5 13:24 otro estilo de cara a la pared

Voz 0230 13:28 Nadia Calviño ministro de Economía dice sentirse orgullosa

Voz 11 13:32 estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar equipo estelar por alusiones Pedro Duque que que pide una pena

Voz 0230 13:41 Toni y haremos todo lo posible por qué

Voz 27 13:43 España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar

Voz 0230 13:53 bueno hay que escuchar a los ministros subrayó uno tendremos tiempo

Voz 5 13:59 pero mañana es el primer día de gobierno qué medidas

Voz 0230 14:03 se pueden tomarnos el Luis Rodríguez Zapatero se trajo las tropas de Irak Pedro Sánchez su primera medida ha sido en cierta dentro sentido ha sido la propia nombre propio a la propia composición del Gobierno no un gobierno feminista por eso eso no evita que siga siendo mucho por cierto hay un tenista argentino que se llama en China es no

Voz 5 14:26 Iturriaga valga la redundancia entrar

Voz 0230 14:29 el Koldo llamarse China toboganes hace tres o cuatro días que hace cuatro tres cuatro días Pedro Sánchez será choque ocho de hundir España básicamente la economía de lo el Ibex no se hunde no hay manera hecha la salvado pero ahora amigo Pablo Iglesias esta mañana en Televisión Española

Voz 1663 14:46 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que han tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy Le hemos hecho presidente nosotros si se vuelve a equivocar de aliados los ciudadanos les habrán no juzgar la medida

Voz 0230 15:06 está un efecto dicho de otra manera Pedro Sánchez hecho ocho de facha mañana dedicará sus primeras medidas a combatir la fecha o no tienen que ser medidas que no cuesten dinero que no suponga un enfrentamiento con la Comisión Europea y que no hagan que se rompa

Voz 12 15:21 España el sábado por qué

Voz 0230 15:24 compensa una fecha haces un Paco en un ataque

Voz 9 15:27 si no existen sistemas anticrisis no existen

Voz 5 15:32 cataplasmas para curar los males de la economía española cómo le va

Voz 0230 15:36 hasta echar de menos si por ejemplo entre derogar la reforma laboral lo drenar la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza es más fácil derogar la Ley Mordaza porque si de drogas la reforma laboral viene nuestro amigo Joan Clos

Voz 5 15:52 Jean Claude Juncker te dice Pedro Sánchez

Voz 0230 15:56 pero la las reformas entonces es más fácil derogar la Ley de Seguridad Ciudadana dándose la circunstancia de que el ministro de Interior es Grande Marlaska a quién Pablo Iglesias considera ministro de Pérez

Voz 1663 16:06 hay uno de los nombramientos que me sorprende para mal Grande Marlaska parece más bien un ministro del Partido Popular alguien de la órbita de Lesmes alguien que estuvo a favor de condenar a a miembros del 15M alguien que secuestró portadas de del jueves desde luego no está en el espíritu del cambio yo no sé quién

Voz 0230 16:25 convencido a Pedro Sánchez de que nombrar un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP esto lo ha dicho Pablo Iglesias aunque Pablo Echenique decía algo distinto

Voz 1662 16:33 creo que al nuevo ministro de interior al señor Grande Marlaska y no sería sensato juzgarle por Espera Bellido contra los manifestantes en 15M cuando cuando rodearon el Parlament de Cataluña o por haber ordenado el secuestro de de un ejemplar del jueves creo que hay que juzgarle por lo que vaya a hacer de ahora en adelante

Voz 0230 16:58 bueno pues haber mañana que comienza él adelante por decirlo así a ver qué sucede por ejemplo con la Ley de Seguridad Ciudadana Podemos también ha pedido utilizar la primera reunión del Gobierno para vincular las pensiones al IPC pero qué pasa si vinculan pensiones con el IPC

Voz 5 17:16 Nos hemos gastado el dinero esto cuesta dinero amigos

Voz 0230 17:18 a ver cómo se hace ya con los Presupuestos Generales del Estado la Comisión Europea llamó la atención a España porque con las enmiendas de último momento Nos estábamos saltando las normas de gasto la nueva ministra de Trabajo se llama Magdalena Valerio y apunta a la propuesta de un pacto general no a gastarse el dinero mañana a todos esos millones

Voz 28 17:35 es de personas tenemos que transmitirles seguridad confianza en el sistema público de pensiones Esperanza ante las incertidumbres certidumbre y eso hay que hacerlo con diálogo político en el seno del Pacto de Toledo lo vamos a conseguir yo estoy convencida que están las bases sentadas para conseguir un gran acuerdo en el Pacto de Toledo en materia de pensiones bueno

Voz 0230 18:00 algo que no cuesta dinero que pueda dar satisfacción a podemos eliminar la fecha de facha y a lo del ex comisario de Policía Billy el Niño

Voz 5 18:10 os acordáis

Voz 0230 18:12 mientras en las Cortes poniendo voz al testimonio de los torturados

Voz 29 18:15 mientras me golpeaba en el estómago Billy el Niño me dijo ahora ya no paridas más puta usted probablemente no siga en este Ministerio mucho tiempo pero ojalá el ministro la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese mal nacido

Voz 0230 18:31 bueno al ministro de Interior que era José Ignacio Zoido dijo que esas denuncias no constaban en sentencia poniendo en duda el testimonio de los torturados

Voz 8 18:38 de todo lo que esté aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia que

Voz 0230 18:44 los próximos días próximas semanas incluso a partir de mañana vamos a ver cómo se gobierna sin dinero que es un poco hace

Voz 12 18:50 el equilibrio

Voz 30 18:55 chucu chucu chucu chucho de facha cuando tiene muy pocos diputados estará buscando votos en votantes de Podemos y votantes de ciudadano

Voz 0230 19:04 ha sido el PP hombre muchísima ilusión mucha gente mañana primer día de cole la política va muy deprisa hace unas semanas fíjate ciudadanos iban banco iba como un cohete

Voz 12 19:11 yo ahora mira tres más

Voz 0230 19:16 quién sabe si dentro de tres meses estaremos con un Bob Marley deprimido lo veremos en el futuro ya hay cosas que no se pueden ver porque son invisibles

Voz 1509 19:35 voy a leer con un anuncio vale a ver qué os podéis talla cuarenta y dos de hombre con quince pulgadas es decir unos treinta y ocho centímetros de cuello dos bolsillos interiores de color azul aún conserva las etiquetas lo utilicé un par de veces pero la vendo porque he ganado peso y me queda un poco apretada por Podemos no sé por qué bueno es este es el anuncio que ha publicado Stewart un escocés residente en Edimburgo para vender una capa invisible hola pues te la venta por doscientos veinticinco euros lo más sorprendente no es que lo haya puesto la venda sino que a la venta que sino que hay muchísima gente que está dispuesta a comprarla incluso de uno de los hombres dice que es capaz de hacerlo en cinco minutos con tal de que no es la delante alguien hiato relacionada con esta noticia se ha recordado una madre está muy mal pero es que ahora va te voy a demostrar un ok peor a daría un atracador rociar su cara con zumo de limón para hacerse invisible de la capa de un hombre que entro en un banco en Pensilvania a robar a plena luz del día sin taparse Nina de por supuesto los agentes identificar ratios de las cámaras de vigilancia cuando lo detuvieron el pregunto cómo es posible que me hayan pisto

Voz 5 20:43 te giraba la cara impregnada de tu marido

Voz 1509 20:45 Simoni por radio

Voz 5 20:48 la idea salen todas así que grande por lo visto la idea

Voz 1509 20:51 hay que el mole invisible la sacó de un experimento con su móvil se disparó una fotografía pero el escozor de los ojos causado por el limón le hizo desviar el enfoque por lo tanto pues la imagen no salió retratada hay para él pues fue el descubrió

Voz 5 21:06 identificarse en las cámaras noche de la radio pues yo dormía oiga de vale pena eh vamos con el audio si para entonces no

Voz 31 21:37 mayor

Voz 12 21:39 es tu vaca rorcual

Voz 5 21:46 sólo van llenas de momentos

Voz 3 21:50 detrás

Voz 1 21:51 es más juntos

Voz 5 22:04 ha pasado el tiempo es que es verdad es que este corte enhorabuena bueno

Voz 1509 22:13 que haber Varela así delfines bueno realizan duelos

Voz 1322 22:16 el problemas para dejar a sus seres queridos fallecidos

Voz 1509 22:19 se realizan duelos muy parecidos a los que hacemos los humanos un nuevo estudio afirma que estas criaturas llora la muerte de sus amigos y familiares igual que nosotros en estado salvaje se ha visto incluso a madres aferrándose al cuerpo sin vida de su cría durante días para protegerlo de los depredadores para que no se lo coman unos investigadores italianos han analizado setenta y ocho grabaciones de tratamiento de sus muertos por parte de cetáceos más del noventa por ciento de los delfines estudiados prestaban atención a los muertos el setenta y cinco por ciento de los incidentes eran hembras adultas que cuidaban de su cría muerta yacía en esto que os decía intentado portaban los cuerpos incluso en descomposición por hasta una semana para que no se lo comieran los depredadores detectaron madres los investigadores que parecían llorar

Voz 1704 23:02 por la por otras hembras del grupo que habían pero

Voz 1509 23:05 pido a querías y sólo en uno de los casos este comportamiento se observó también en ballenas con el cadáver de un adulto que pudo haber muerto después de la pelea también los miembros del grupo le hacían el duelo

Voz 11 23:15 lo que permita la verdad pero que por favor no

Voz 32 23:23 pues un poquito

Voz 1509 23:26 sí

Voz 5 23:27 yo si respiramos un poco con el espiral arriba de verdad

Voz 33 23:36 sí

Voz 37 24:07 la Ventana Carles Francino

Voz 5 24:22 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Especialistas secundarios al ruedo

Voz 20 24:37 un poquito

Voz 18 24:38 es decir eso vamos a ver si no llega el Wii que él aquí todos queremos ir a a ver una película ya que hemos invitado nuestro crítico Agustín Powers qué tal buenas tardes Agustín a como estaba salvo si hay buenas pelis estos días el cine lo que me dice es el cine

Voz 5 24:53 ahora mismo lo mejor son las palomitas pero bueno me pagan por ver pelis parecieron Gemma Gustavo o no porque como a ser ministro de Cultura ya hay trabajos peores pero éste es el que te desde luego

Voz 18 25:04 bueno vamos venga la pelea película es está en cartel doce valientes

Voz 5 25:13 médica el cura que se centra en uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Jesús las brasas quedaba acaparaba todas las conversaciones no deja hablar a nadie se cuenta que hubo sobremesas de dieciséis horas donde sólo hablaba en los doce valientes son los apóstoles que aguantaban sin inmutarse los discursos interminables a ver la película y no se ha levantado

Voz 38 25:39 la controversia que los que consideran que es un peñasco hoy los que dicen que es un coñazo tú que dice mi opinión es que es una obra maestra si es fascinante la escena en la que Jesús explica por qué es mejor comprar vivienda que alquilar

Voz 18 25:52 te damos un diez diez buena maestra doce se venga vamos con otra que también que es contra Mc Enroe

Voz 37 26:00 a la trama conyugal

Voz 5 26:07 Fernando Fernando por hijo bueno MacCain son un matrimonio que después de quince años decide separarse se inicia un proceso de divorcio Austria pero es lo que otrora a la felicidad hoy es hoy de rencor que tramita lloros con los hijos los padres los amigos y la madre que los parió

Voz 18 26:23 estaba hablado no porque la película va a la deriva sin ideas

Voz 5 26:26 hay una esfera increíble de bala en la que en el juzgado hay un ataque de indios que dice Apache no te lo puedes creer pero quiere evitar que no sabían que vetar y bueno en fin un nueve uno de mi cabeza los billetes nueve

Voz 18 26:43 porque esto es un estreno de la semana pasada y que se ha hablado mucho sobre esta peli es el hombre que mató a Don Quijote

Voz 5 26:52 bueno a ver típico thriller sexual que dice Don Quijote es el nombre que José Luis la puesta la que la frecuencia sexual de José Luis I satisfactorias pero un día sin previo aviso y sin explicación decide abandonar el sexo de su novia gran damnificada por la decisión decide investigar por qué José Luis ha decidido acabar con la actividad de Don Quijote

Voz 18 27:15 el está lleno de agua

Voz 5 27:17 pero os parece escrito por el juez Llarena pero la película es generó

Voz 38 27:21 en suspense donde mantiene pegado a la butaca erotismo también hay alto voltaje en concreto una escena de sexo que pasará a los anales

Voz 18 27:32 y ahí votando punto seis seis bueno pues estas son las tres películas muchísimas gracias Agustín Paula yo os parece vamos a hacer es de las películas en cinco segundos que nos envía la gente hoy tenemos

Voz 5 27:45 Dirty Dancing todo lo conocéis sí

Voz 36 27:48 los segundos a un campamento de verano que bonito quieres bailar de Laura oigo que es un Cani y es que se quiera yo tampoco soy la voz e mail damos hijo voy les padre baile usted a bordo

Voz 1 28:07 pero cinco

Voz 5 28:11 mira a ver en Internet Lucía Taboada que encontramos esta tarde

Voz 1322 28:19 ya no sé si alguna vez os ha pasado eso de ir al médico receta un medicamento llegará a la farmacia hay terminar comprando unos caramelos rico la porque no entiendes que pone por qué la letra del buenos médicos emula a fórmulas de jeroglíficos esto lo sufren a diario los farmacéuticos de España y de hecho han creado un grupo de Facebook una especie de Academia de traducción solidaria grupal

Voz 39 28:41 se llama trabajamos en farmacias españolas cuenta con más de dieciocho mil miembros administradoras blanca

Voz 5 28:47 this Ruano una farmacéutica valenciana

Voz 40 28:52 lo que hacemos con el grupo es en el momento dónde está la receta le pide

Voz 1704 28:57 a mí eso de oyera

Voz 0442 28:59 ah si tú lo cuelgas en el grupo siempre hay alguien como somos tanto siempre hay alguien te contesta pues yo creo que tal yo creo que cual si no se da simultaneó su simultáneamente la respuesta lo que hacemos es pues llamadas médico preguntar pero caros que muchas veces está en consulta atendiendo lo que sea no lo localizamos entonces pues mira al final el paciente tiene que volver al médico sólo damos algo estamos cien por cien seguro

Voz 1322 29:27 me encanta lo de trabajo de investigación sangra sólo verdura aquí decadentes como hago le he preguntado Blanca cuál es el caso más extremo que han encontrado

Voz 0442 29:35 pues que él mismo médico no sepa lo que pone prescribir le una cosa aún siente maldad el paciente de decir madre mía pero no caer el médico decir tras fuertes lazos pasado

Voz 1322 29:55 pero que la mala letra puede tener sus ventajas sino fijaos por ejemplo Madrid los traficantes llevan meses entregando recetas falsas de un medicamento llamado Rivo Tree que es un potente sedante cincuenta pastillas derribo atril por ejemplo rondan los trescientos euros en el mercado negro como pues los farmacéuticos tienen un método infalible para detectar las facturas falsas

Voz 0442 30:14 nosotros en el grupo enseguida que uno sospecha del medicamento de la receta que es falsa la cuelga por la letra sabemos que orquesta de cuadrícula y encima pone uno cada doce horas digo creo que en mi vida he visto un médico que ponga cada porque ponen unos Raya dos grano

Voz 1704 30:35 no

Voz 0442 30:37 que es falsa

Voz 41 30:40 ayer Cano a todo esto de los medicamentos

Voz 5 30:42 dos falsos de las facturas de los trabajos

Voz 41 30:44 antes de la letra del médico y tal de su

Voz 42 30:47 quiere algo pregunto eh pregunto a mi siempre me sugiere cosa ya Giorgio ya os tres dos uno tres dos uno dice que hagan este tipo de su pues no me parece Manu el próximo grupo será para entender toda la frase te Mariano están diciendo que que a mi se me respeta a las hablamos

Voz 3 31:01 te letras puesto a mí que me ayuden con la letra de la hipoteca por eso la gente no se queda aquí está hablamos de derrapar no base de letras trae de la al afecta lo están preocupados porque la pena

Voz 5 31:19 qué sentimiento materno de Susana está sufriendo

Voz 35 31:29 pues vamos como colofón los millennials lo nuevo lo lo prendió

Voz 5 31:32 no señor Chen

Voz 1704 31:35 ha empezado con un titular en de estos que me gustan los Lenny al de treinta años de mandato por sus propios padres finalmente se debate de casa

Voz 5 31:46 ya está bien no me permite pero no pero no voy a hablarte

Voz 1704 31:50 demanda es voy a hablarte de un sitio donde te pueden poner demandas por estar en Internet

Voz 5 31:55 ready he contra él rédito alguno por aquí ellas y milenio milenios claro

Voz 1704 32:03 sí pues voy a voy a abogar que en España se use más rédito porque Reid es un es un sitio web de marcadores no sea es muy parecido a Twitter con la diferencia que tú puedes votar con votos y que se sitúe en la primera posición de rever algo pero lo lo que hace revivir más rico es que tú puedes crear un súper ready de casi cualquier cosa o sea tú crees como un tema del que sólo se habla ahí ya yo he recopilado como un montón de su Credit o sea de lo más originales que lo podré volver a ver por ejemplo tenemos o Ladies in país es un solo se dedica a ver cómo cocinan abuela tratas pues a la abuela la gente costeando sus abuelas cocinando tartas Villa te hago la cocinando tartas recetas de abuelas cocinando tartas toro todo el mundo de tartas pero sólo con abuela me parece un humilde nicho esto sí sí sirvió bueno pero hay de todo por ejemplo yo sigo uno que son reacciones químicas sólo villas de reacciones químicas ya está otro que sea más el por osea son cable informáticos es muy bien ordenados tan bien que parece porno de cables y luego por contraposición existe Couples me interesa Yves de los caballos ordenados luego Cave el Fáil que es como los cables fatal la gente que que ordenan los cables muy tal muy mal luego éste me gusta mucho porque tú subes sujeto a ready

Voz 0230 33:23 a una pregunta que no entendido algo Viena que que que tiene que ver en qué se ha ordenado con que parezca porno está está ready

Voz 1704 33:31 el pon Reid que vive el FEIL hay dos son distintos

Voz 5 33:35 que les gusta para que se yo

Voz 1704 33:41 pues eso luego está el pues eso el revés Getz Dro que alguien te dibuja ISIS fantástico sí sí voy a subir la falta de Francino a ver qué tal la gente lo digo sé si te dibuja te dibuja son dibujante aficionado que practican con

Voz 5 33:56 pero yo estoy fenomenal

Voz 1704 33:58 hasta luego no todos son tontería luego está por ejemplo a preguntar a un historiador que es son historia

Voz 5 34:04 eh luego salida ya me gusta

Voz 1704 34:09 eh What is distingos sea qué es esta cosa hoy me he metido ya había un americana preguntando quién un jamonero saliera montado ya le he dicho yo jamonero ese ponen jamón ahí el tío flipa

Voz 5 34:20 como el inglés jamonero es que no se Jan Hammer y ahí hay cosas luego

Voz 1704 34:29 hay cosas de las más curiosas por ejemplo ver Adams pájaros con brazos a fotos de pájaros con brazos la gente que les luego monjes mirando a cerveza osea monje extra pistas dibujado mirando hace hacer veta desplazar luego gatos levantados gatos de pie solo gatos de piel

Voz 5 34:48 el día en Twitter hay uno que es gente bebiendo agua no

Voz 1704 34:54 no que es a Orange Redick es gente haciéndose fotos con su naranja no apelada comiéndose hay de todo sea todo lo que quieras a una que me gusta mucho la aquí con lo que me gusta mucho es el rusos haciendo en cuclillas que como la postura original ruso un ruso Naza si se han cumplido y uno que sigo mucho y me encanta es yes yes Now es como de un vídeo que parece que va todo bien pero al final

Voz 6 35:21 el otro ya especial

Voz 1704 35:23 es tu Redick a

Voz 6 35:26 todo el mundo pone ya está

Voz 1704 35:28 ah ya tú lo ves todos a una así que nada igual que hay una regla de Internet que se basa en que todos ponerle todo tiene un Eric sino un contra es y no tenéis hobby seguro que Ready lo ha encontrado

Voz 18 35:40 voy de cabeza

Voz 5 35:45 dicho formidable Borne comunista

Voz 3 35:50 la XXXIV Internet

Voz 43 35:58 esto es

Voz 8 36:01 pero el señor se les gusta a Iñaki el otro día esto es Billie Holiday

Voz 44 36:11 lo prometido es deuda que decía yo el otro día me Arman cuando era digo va a Billie Holiday que ésta era de las Fitzgerald no he Inés bueno vamos a jugar a acaparar sonaba más a Ella Fitzgerald la cantante que pusiste claro si era Billy Holiday la que es más nos da que discusión tu vida dice el otro día aquí claro para el que no escuchará el martes la clase de música es que yo puse música cantantes que se pareciese en a otras cantantes originales como imitador ha por así decirlo de Billie Holiday puse a calma Madeleine Peyroux decía decía que se le parecía mucho decía Arman a Ella Fitzgerald pero no yo me han traído hoy para comparar a dos dos grandes cantantes de jazz así desde un par de aspectos más o menos

Voz 5 36:55 Pires veinte hay una cosa que es el timbre que simplemente

Voz 44 36:58 esta voz así un poco más musita da un poco más llorona que pelea Billie Holiday sumó un poquito volumen para que os quedéis

Voz 43 37:04 con la ronca estén

Voz 44 37:13 bueno lo primero esa timbre que siempre les digo es eso por lo cual la gente estando en casa sabe que hablo yo y no habla Toni o no habla Armando sea es el color de la voz pero tiene muchísimas cosas que influyan en eso en que ésta era una voz un poco más ronca un poco más arrastrada ella atendía a que las frases de quedasen con menos fuerza en cambio Ella Fitzgerald tiene muchísima más claridad ya no tiene casi rockera al final del

Voz 7 37:35 los tiempos sigla tuvo cuando la quería aplicar ciento es en esta misma canción el Cheek to chic

Voz 12 37:40 pues tiene muchísima más clara

Voz 44 37:48 a nuestros Louis Armstrong perdonadme es la versión de la voz esta versión tan tan los dos juntos si lo podemos pasar un poco más adelante canta ya en la Fitzgerald

Voz 5 38:02 lo que lo que hace es que ella

Voz 44 38:04 remata las frases con muchísima más suavidad mira

Voz 45 38:10 a ver

Voz 1 38:15 pues muy clarito no yo era simple

Voz 45 38:19 mí me ha dado tiempo

Voz 1 38:29 no sé si ya

Voz 44 38:31 la apreciáis directamente que aparte de que es más clara la voz ella no vamos a decirlo solamente así pero vamos a buscar formas de saber qué es eso de que ella cantaba más académico más recto por ejemplo a él no le gustaba tanto hacer variaciones aunque las hacía maravillosamente pero normalmente la primera estrofa la cantada exactamente más o menos como lo decía la partitura y entonces cantaba siempre recto todas las notas que tenía de cantar por ejemplo el Blue moon que el otro día lo puse si lo canta o cantaba en la Fitzgerald es así

Voz 20 39:11 muy vez más no

Voz 44 39:20 más digamos que ésta es la partitura original que se escribió ya no le gustaba tanto hacer variaciones hasta que no quedaba muy clara la canción y entonces Billie Holiday no Willy Holly desde el principio hacía su propia versión no todo lo cantaba exactamente cómo iba la partitura

Voz 43 39:43 aquella toda una variación

Voz 5 39:46 no hecho otra cosa

Voz 43 39:49 eh

Voz 5 39:52 por esto está completamente fuera

Voz 43 39:59 Juana

Voz 44 40:03 José ahí te han gustado un poco más lo que llaman los músicos primero aprendes una partitura luego lado minas y luego la interpretas pues ella pasaba directamente a la interpretación de los este a que era no y luego por ejemplo yo cantando en torno a otro de los estándar de jazz Ella la Fitzgerald lo que hacía era Fraser exactamente como decía la partitura osa con las longitudes de las frases que debía

Voz 20 40:30 esto me eh

Voz 45 40:34 sí

Voz 44 40:39 eh pero en cambio cuando lo cantaba Billie Holiday veréis como hace frenazos acelerones aquí pongo una frase aquí no la pongo

Voz 46 40:44 no no

Voz 43 40:50 me es un poquito más una yo esperaba yo vine a

Voz 44 41:10 ahora vamos a ver los dos factores juntos osea que varían la melodía varían el fraseo y veréis por ejemplo en el All of me Billie Holiday

Voz 47 41:17 no yo creo la longitud no no aquí a bordo llegaba la melodía

Voz 46 41:29 cuando está

Voz 44 41:33 aquí la longitud y la melodía muy gracioso en cambio cuando lo ficharon como gustaba ser más académica resulta que lo hacía así

Voz 1 41:49 a lo largo de grandes cantantes

Voz 44 41:58 diferentes a cada una la marcó una cosa por ejemplo a Billie Holiday mando le le marcó una canción que grabó tres veces en su vida queda completamente deprimente porque hablaba de unos estrangulamiento de unos ahorcamiento en el sur de Estados Unidos y su madre le dijo no sigas cantando esa canción que te va a matar pues poco después de grabarla por tercera vez murió como van

Voz 5 42:16 Temas

Voz 49 42:18 sí

Voz 44 42:23 o lo que es la fruta extraña que colgaba de un árbol además extrañas fruta lo que era eran dos cuerpos de dos negros será un suceso real del que se escribió una noticia después un poema después una canción pues esta canción la marcó a ella en cambio a Ella Fitzgerald le marcó también una cosa que es que ya entró en el mundo del pop porque y empezase

Voz 50 42:43 oye escucha atento a no

Voz 44 42:52 ella ha aprendido esto que llamaban Idescat sin que era el modo de cantar como tarareando de Louis Armstrong lo aprendió de él pero lo aprendió y lo convirtió ya en maestría y esto la marcó muchísimo ver es cómo lo hacía

Voz 50 43:02 adiós

Voz 1 43:07 bueno aquí

Voz 5 43:24 que haya venido aquí tenemos hoy cierra todo por la radio El gran arcano venga vamos vamos adelante yo quiero improvisar con palabras que me deis así que ir lanzando me palabra así yo voy improvisar y con esto cerramos en que no estaba

Voz 23 43:42 parado pero me apetecen vuestros estímulos así que adelanta fruta extraña hay un poco de fruta extraña eso será el panorama político en España no lo sé sabes que yo soy el futuro me llaman el fruta porque cuando crezco estoy más maduro Iñaki haya Iñaki yo soy el primero esto estos gratis Iñaki como te quiero lo sabes que soy sincero para que luego digan que no podemos repartir amor los raperos y minutos hay un minuto hermano pero yo miro el Parlamento y quiero Minuto y resultado por eso cuando vienen mis amigos Mariano se mete en un bar índice el tiempo es relativo hasta luego dice hasta luego desde luego yo soy nuevo simplemente luego por eso soy bueno simplemente lo hago sabes que soy crudo dicen hasta luego yo me despido con huecos salud doce y la última palabra para cerrar

Voz 5 44:25 la alianza que habéis dicho Buruntza