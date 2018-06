Eduardo Halfon escribe ‘Oh gueto mi amor’ editado por la editorial Páginas de Espuma

Voz 1 00:00 Ana con Carles Francino

Voz 0313 00:02 buenas tardes se han preguntado alguna vez cómo nacen las historias que leemos donde aparece de repente esa chispa pum que inspira el escritor hombre puede surgir en la imaginación desde luego puede surgir pero creo sinceramente que la vida real es imbatible como filón te voy a poner un ejemplo un abuelo y su nieto elaboró tras tatuada en el brazo y el nieto piensa que es un número de teléfono que no quiero que se olvide hasta que un día una noche elabore que cuenta la verdad Ilie habla de Auschwitz hizo el horror del miedo Idom boxeador polaco que les salvó la vida del gueto en el que confirmaron a miles y miles de judíos Illes dice al nieto nunca se te ocurra volver allí pero no le hace caso porque es escritor por eso hoy podremos contarles una historia de supervivencia de dolor pero sobretodo de memoria de búsqueda de las raíces se titula

Voz 2 00:57 el objeto Mi amor enseguida hablaremos con su autor bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 03:00 los Eduardo Half alfombras tardes bienvenido a La Ventana este este gueto al que cantaba Elvis de gueto sí cago el bono debía ser una urbanita acción de lujo comparado con el con el con el gueto de los verdad más lujosa por lo gano déjeme poner en antecedentes a a los oyentes Boris saludar a Roberto y a Isaías como todas las tardes buenas clara de cómo estás periodista del país y escritora también déjame poner en antecedentes a los oyentes objeto mi amor se reedita tres años después porque incorpora ilustraciones de David De las Heras que por cierto se pueden visitar ya en Casa Sefarad ten en Madrid Ci Bono a través de la tory al páginas espuma Se concreta este proyecto en un libro delicioso precioso libro Cuadrado precioso en la presentación el contenidos otra cosa y el contenido arranca

Voz 4 03:49 precisamente se siempre que el comentaba mi abuelo que quería viajar a Polonia a la voz al barrio donde él había nacido y crecido donde fue capturado por soldados de la Gestapo en septiembre del XXXIX y cuando él y su novia mina ahí sus amigos todos de diecinueve años jugaban en la calle una partida de dominó Mi abuelo me decía que no fuera a veces me lo decía enfurecido otras veces triste perplejo aún otras en tono de súplica como si quisiera protegerme de algo Mi abuelo llegó a Guatemala después de la guerra después de seis años de estar prisionero en distintos campos de concentración incluido Sachsenhausen y Game Ivo una ver qué día Auschwitz donde les salvó la vida a un boxeador polaco entrenando durante toda una noche a defenderse y lanzar puñetazos con palabras a mi abuelo vivió el resto de su vida en Guatemala y murió en Guatemala

Voz 5 04:48 ya dijo un ofendido con sus

Voz 4 04:50 compatriotas y con su lengua materna jamás regresó a su país natal jamás volvió a pronunciar una sola palabra en polaco y los polacos me decía

Voz 6 05:02 Nos traicionaron

Voz 7 05:06 qué palabra tan dura

Voz 0313 05:08 en España traición está pasando una cosa que alguna otra vez hemos comentado los oyentes un escritor se siente aquí delante del micrófono y cuando escucho leer lo que él ha escrito Eduardo es el estaba quedando una cara ahora rememorando no no sé si sólo el proceso de escritura sino el proceso de conocimiento para contar todo esto verdad

Voz 5 05:26 siete puso cara sin me puso cara yo también no noté sorprendió escuchar las palabras que yo había escrito en la voz de otro no es es casi entonces se bueno en palabras de otro y las estaba escuchando casi por primera vez Carlos osea estaba atento a aquí a dónde iba

Voz 2 05:45 Tura

Voz 5 05:47 ya no es mía ya no es mía

Voz 0313 05:49 esas palabras las huidas de alguna manera el abuelo fue muy coherente hasta el final fue rencoroso también y no perdona

Voz 1862 05:55 eh ambas ambas diría yo nunca perdona

Voz 5 05:59 nunca perdonó especialmente los polacos claro es su rencor era más clara sean los que lo traicionaron que hacia sus verdugos o sea los alemana es casi recibían un poco guiones eso ya no sí sí sí sí sí o te te podía hablar un poco en alemán pero no en polaco cosa que a mí siempre me pareció poderosa no de que de que sus subo dio su su dolor estuviese más hacia Polonia Alemania y lo guardó hasta el final entonces ese no Bahía prohibe oir era un era una constante de siempre pero la última vez que hablamos cuando él todavía tenía cierta cierta estabilidad mental porque se puso muy mal al final su ya no cuando empezó a hablar de su experiencia finalmente se puso muy mal alucinaba creían que habían soldados lo que sí pero la Última Cena que tuvimos una última cena curiosamente primeros se enfadó cuando el tema luego sale de la habitación y vuelve con un papelito en el relato de un papel amarillo con la dirección entonces no vayas pero no los mensaje muy contradictorio presidente de inmediatamente seguro que hay mucho

Voz 0313 07:15 los oyentes preguntándose me gustaría que lo recordaran por favor

Voz 5 07:18 mira a este boxeador polaco como lo salvó como pudo salvar buscador claro es que este cuento que es un cuento no eso es un cuento largo el que hemos publicado ahora objeto surge de un cuento que publiqué en dos mil ocho pretextos e un libro que se llama El boxeador por si se si no que ya no se consigue este dinerito pero hay de de diez páginas en ese libro que se titula El boxeador polaco y que es esa historia de la de las de la cuento en dos platos mi abuelo caía durante mucho tiempo sesenta años de este es mi número de teléfono no no me pregunten no voy a hablar no les quiero hablar nosotros entendimos rápidamente a no preguntar hasta que yo pie esto escribía año dos mil dos mil uno no le hoy podemos hablar sientes se completamente preparado ya mi abuelo para hablar pues nos tomamos una botella whisky en cuatro cinco horas Gimme habló por primera vez de todo seis años muy desordenado ya no ya no había una cronología no eran sesenta años de polvo en la memoria sea espero que fuera es escritor a qué dice ahora área podrá contar lo hubiera quince luego en once hubiese lo doy no a quién le doy esto yo no sé si el celo sólo formuló así pero yo el primogénito además el nieto mayor entonces también un poco de eso haré dentro de su historia dentro de esas cuatro cinco horas donde contó cosas terribles y dramáticas y Melo dramáticas de pronto me cuento una anécdota en dos minutos dos minutos que para él no tenía ninguna importancia sobre su paso por cómo lo salvó un boxeador yo supe inmediatamente que esa era la gran historia de Navalón lo manda Aráoz suites castigado amoríos de Schwarzenegger lo Pia un comandante primero lo golpea hasta dejarlo inconsciente y cuando él despierta está entrando agua pero va morir le dan una oportunidad un juicio al día siguiente entre el bloque once de Auschwitz donde había una cosa que se llamaba El muro negro donde te fusilaba con un tiro en la nuca un año cuarenta y dos mil sabe que va a morir al día siguiente lo mete en una mazmorra llena de judíos no yo me imagino como una una una jaula no judíos amontonados hiel empieza a pesar el Cádiz que es el resto de los muertos Elías entonces empieza a entonar el Cádiz el tipo a su lado reconoce el acento dice tú eres de los yo soy soy Tanit al boxeador ex boxeador famoso llevaba años Henao suites boxeo cuando todos alemanes les gustaba poner a judíos como en Palenque no como es ponerlos a pelear hasta aquí uno matar el otro entonces él sabía cómo manejarse en el campo le dice me lo durante todo pasa una noche diciéndole que decir y qué no decir durante el juicio no digas esto no di esto salva me vuelo les sigue su entrenamiento hice salvaría a mi esto me pareció extraordinario que un boxeador entrene con palabras palabras no con eso me salvó a mí

Voz 0313 10:36 qué pasa con el boxeador no sabemos Hyypia bueno

Voz 5 10:38 no le ya está en una anécdota yo creo tener alguna idea de quién fue porque dice me investigación tengo dos o tres candidatos sería murieron entonces no no imposible saber con certeza poco importa no lo que importa es esta historia que dejó mi abuelo tan tan tan rica tan profunda de ahí surge esta historia de ahí surge mi interés por rastrear en en en en el pasado en la familia de ir a Polonia para agregar una capa más a la experiencia mientras que en el gueto de Olot llegaron a vivir doscientos mil judíos muchos cuanto sobreviviera había según recuerdo las cifras pero no no lo tengo claro había en total era una comunidad judía era la segunda más grande de Europa la primera en Varsovia y eran trescientos mil judíos sobrevive en menos de diez mil menos

Voz 0313 11:32 libro en en objeto Mi amor la narración de esas grandes fosas que causan más de ochocientos prisioneros que iban a morir son sus sus fosas última como los alemanes tienen que salir por piernas en el último segundos se salvan agro nuestra extracción hay que que las ilustraciones creo que merece un capítulo aparte que lo sepan los oyentes e insisto en que se pueden ver a la exposición en Casa Sefarad en el Madrid hay una ilustración de una pareja o con con un gabán Rosa soy una mujer Madame de la que hablaremos ahora viendo esas fosas enormes que el relato más esa ilustración te te te da una congoja IT vamos a mí al menos me me ha conmovido sinceramente

Voz 5 12:10 me gusta mucho cómo lo has puesto el relato más ese no claro no porque es un añadido de ilustración a leer sólo un relato leer leer un texto como pudiste haber hecho hace tres años es una lectura pero porqué lleva sustracción qué sentido tiene ilustrar un cuento que existía reforzar los es añadirle cerrar más el golpe que has recibido tu emocional emotivo es más fuerte

Voz 0313 12:39 existe un momento yo lo tampoco está de moda la tontería ésta de hacer expolio no da igual pero hay un momento de la de la narración del relato en donde se dice algo así como que un patio interior también puede ser una lápida por razones que el lector descubrirá en ese edificio que el autor el Eduardo real luego el del libro visita hay una serpiente enroscada que va sacando trozos ya son atonía por todas las ventanas que dan repelús si de verdad

Voz 5 13:03 sí sí me me yo estaba curiosos

Voz 0313 13:05 gran activo el de las ilustraciones David David

Voz 5 13:08 serás no no joven joven ilustrador muy majo que trabajó por su cuenta no hubo una comunicación no no no no no hubo un diálogo a medio camino vuelven cuando unos bocetos no sabía vamos por teléfono y yo le di un par de detalles y él se fue yo me quedé esperando más comunicación yo quería estar más muy más involucrado no no su forma de trabajar es irse y luego volver ya con los dibujos finales yo estaba muy curioso Carlos de cómo iba a solucionar ese tema porque es un patio del gueto judío describo gente lanzándose ganas suicidándose la desesperación o excrementos que tiraban también por la ventana acumulaban en el centro eje como va como como cómo llevar eso a una ilustración de una manera metafórica no no no literal y creo que eso es soluciones extraordinaria

Voz 0313 13:59 sí lo es no porque te hace sentir el peligro

Voz 5 14:01 el acecho el sigilo no de ese patio agrega al al relato

Voz 0313 14:07 quiénes esta madame moras ZEC no sé cómo lo y lo pronuncio bien que que ayudaba y que no se sabe bien no sabemos bien porque ayudaba a los suyos y además luego mirando a su familia y tal hay versiones de todo tipo siguiera para expiar una culpa familiar si era para seguir una tradición familiar o una costumbre o un gesto de ayudar a los demás

Voz 5 14:27 cosas que puede sean hay un momento además en nuestro

Voz 0313 14:29 de las dos cosas alguien momento del libro muy interesante donde se le pregunta por esto la respuesta a ver si lo consigue claro que sí hizo cuando le pregunté cómo era eso posible que alguien ayudar hay traicionar a la vez que ello salvaran a unos también enviarán a otros a su verdugo ella primero me dijo que no sabía luego me dijo que tampoco sabía si era completamente cierto luego me dijo que no le extrañaba tanto que así de incoherente era todo

Voz 5 14:54 durante la guerra y eso me gusta la literatura no no no soluciona las cosas pero pero señalas la ambigüedad señalas la la la la la ambigüedad la paradoja la paradoja es que somos paradójico tomamos decisiones paradójicas mi abuelo que me dice que vaya a innovar ya no así somos no somos tan tan certeros como creemos CEAR actitud de tu abuelo también Mojica porque digamos

Voz 0827 15:23 a odiar o no perdonar a todos los polacos cuando fue un polaco él quiere salvó

Voz 5 15:28 yo hice salvó hablando polaco salvó porque lo salvó luego en rechaza claro en la actitudes vuelve mucho de esto esto es Madama aparece muy pronto en en el relato como la guía es la que va a orientar a este tipo de naves orienta X no esta ilustración inicial de el el el otro Eduardo Alfons el ficticio que fuma yo no fumo qué va solito en una ciudad asiste siente uno en el lounge no se hubiese llegado a Neptuno no hablas el idioma no conoce a dónde voy y qué hago aquí entonces necesita que alguien le siente que aparece esta señora Madame que es maravillosa maravillosa en su ambigüedad en su en su capacidad también para orientar es llamativo dardo como aves

Voz 8 16:17 es para explicarnos a nosotros mismos tenemos que buscar

Voz 5 16:20 las cuestiones mucho más allá de Nozal

Voz 8 16:22 otros en nuestros antepasados y me da la sensación

Voz 5 16:25 de que este viaje a Polonia también tiene algo de búsqueda de tus propias raíces no hay del dolor de la familia absolutamente Marta es poner empieza a interesar el judaísmo cuando empiezo a escribir y me interesaba no no me interesa

Voz 1862 16:39 no yo rechazaba el judaísmo que bienes de una familia judía cultural

Voz 5 16:44 no practicante pero sí cultural vete como tienen que hacer las familias ellas que es muy difícil salirse de eso no te dejan ir no están perdiendo un club a un miembro del club estabas está asimilando tú no te dejan salir yo tuve que ponerme de pie a los tenía veinte años veintiún años formalmente anunciar mi renuncia no imagino mayor hoy mi abuelo lloró oí fue fue un drama pero es que no quería ese estilo de vida cuando empiezo a escribir y a querer entender de dónde vengo es que empiezo a rastrear estas historias tanto del judaísmo de mi lado materno adujo bajo Noddesbo polaco como día o el olivar es entonces empieza esta cosa de ir a Beirut de de de rastrear también el éxodo del deber de acercamiento a Guatemala Guatemala es otro tema que yo rechazo violentamente yo crecí fuera vivo fuera estoy en estado

Voz 0313 17:35 sonido

Voz 5 17:36 pero a qué mala me interesa en términos narrativos

Voz 0827 17:40 porque vengo de ahí nación me gusta también de este acercamiento a la historia cerrar el zoom sobre historias personales no porque cuando se habla del gran Holocausto uno seis millones de víctimas a veces nos perdemos no es importante hacerlo en Berlín hay museo maravilloso por ejemplo en donde digamos que se cuenta la gran tragedia a partir de fotografías pues de de una boda que se celebraba pocos días antes de ser detenida la familia después te cuentan cuántos de los que están y esa boda ya no existen porque murieron después me parece muy interesante este acercamiento personal para contar la gran historia

Voz 0313 18:16 fíjate por puro azar perdona esto de los de los focos de acercar el Sun que decía Isaías a una historia a una persona una familia concreta hoy por puro azar tenemos otra Javier Gregori buenas tardes hola buenas tardes otra porque estamos hablando con con Eduardo del gueto de Lootz pero hubo otros como el de Barceló a mi hija hubiera podido hablar con el dietas que es uno una de los dos mil quinientos leves Judios rescatados por una enfermera llamada a ir en Sender que estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de la Paz en fin que seguramente mucha gente ni sabe de su existencia

Voz 0882 18:46 efectivamente porque enfermera está entre comillas porque realmente ella era filóloga era una filóloga polaca pero que se hizo pasar por enfermera para poder entrar en el gueto de Varsovia poder sacar a más que se sepa a más de dos mil quinientos bebés pero puede haber muchos más porque ya lo que hacía sacarlos y luego entregarlos a familias católicas para que pudieran disimular que eran sus hijos no ir sus hijos entraron estos hijos adoptivos muchos enteraron muchos puede que no la historia empieza con el Oscar como dices que nacido en el gueto de Varsovia como el unidad Coppel el cinco de enero de mil novecientos cuarenta y dos Su madre era comadrona y tenía unos veinticuatro años cuando nació el meta fue como te decía uno de los niños fueron salvados del gueto de Varsovia contaba seis meses cuando una colaboradora de Irene a ver les suministra un narcótico la metido en una caja de madera con agujeros para que entrara al aire la bebé fue sacada del gueto en un carro tirado por un caballo junto a un cargamento de ladrillos en la caja con ella iba una cuchara de plata con su nombre grabado el y su fecha de nacimiento una cuchara de plata que ella sigue guardando setenta y cinco años después

Voz 9 19:56 a ustedes que la tengo es mi mayor tesoro es mi talismán y también mi partida de nacimiento traductora de yo no puedo perdonar por personas que han sido asesinadas podrían como mucho perdonarle a ellas pero como están muertas tampoco pueden la ley usted con eso

Voz 0313 20:16 planos un poco de quién fue su salvador a esta mujer Irene

Voz 0882 20:19 es Irene es la conoce como el ángel del gueto de Varsovia como te dije fue una enfermera entre comillas disfrazada era trabajadora social polaca que durante la Segunda Guerra Mundial pues se dedicó a salvar a estos dos mil quinientos niños y niñas de ser víctimas del Holocausto de hecho el padre de es vierta murió por negarse a subir a uno de los convoyes los trenes que iban a un campo de concentración y su madre murió en el mismo en el mismo gueto Illa claro le pregunto viñeta setenta y cinco años después cómo calificar día a Irene Sender ella me dice que como una auténtica

Voz 9 20:53 la otra que eran muy vivas inminente eso era nada Sandler no se creía una heroína e ella siempre repetía que no era ninguna persona extraordinaria el que no había hecho nada especial siempre delante eh decía que con su deber y su deber creía ella era ayudar eh a la gente siempre a creer que fuera posible y ayudar a todos a los que se pudiera ayudarles eh destinen barco más a pesar de que ya no lo viera si yo sí creo que era una heroína creo que en la tienda ser héroes como los héroes no no creo que por tanto no hay ninguna obligación de que seamos héroes de ahí la obligación creo que sí tenemos es de ser personas restantes Honda

Voz 10 21:42 la línea sésamo y te hacen estos sanos

Voz 0882 21:47 y además acabó cuidando a Irene cuando fue cuando fue mayor y no sólo eso sino que es una de las organizadoras de una asociación muy especial la de estos dos mil quinientos niños y niñas salvados por este ángel del gueto de Varsovia y claro en el dos mil diecisiete lograron que Sender fuera candidata al Premio Nobel de la Paz sin embargo y uno la verdad que pues de conocer esa historia no lo entiende no resultó elegida y esto fue claro todo un jarro de agua fría para sus niños

Voz 9 22:17 el casco da dado oxígeno es una verdadera lástima eh de que no sale diera ese premio Nobel las es una pena sobre todo porque vivimos en un mundo que está cada vez más eh deshumanizado e donde nos faltan verdaderos modelos a seguir eh llega sí fue ese tipo de modelo a seguir fue una especie de anti autoridad moral no política e no científicos en qué tal vez donde son más efímeras e sino precisamente una autoridad en este aspecto duradero como es la simplemente de la que para mí Dante ACB recios y el bien eh por eso creo que es una salen Lancerote que Iglesias Premio Nobel no sabe cómo Leteo e in que por este motivo su personaje no recinto conseguir más difusión en todo el mundo entero dando ha opinado

Voz 5 23:11 cuál de estas diva Javier esta mujer

Voz 0313 23:14 la dieta cuando cuando conoció su origen a los dieciséis años avería

Voz 0882 23:17 algo que no era hija de sus padres y tampoco no era católica sino que era judía hija de judíos que murieron en el gueto de Varsovia y claro recuperó de golpe quiso recuperar de golpe su historia y hoy setenta y cinco años después ha rehecho su vida tiene una hija está felizmente casada dice que a pesar del golpe que sufrió en la infancia pues que ha logrado ser feliz

Voz 0827 23:40 no

Voz 10 23:41 que a estas transcurra salvo hecha

Voz 9 23:45 sí yo soy Félix les citó feliz toda la vida y espero seguir siendo feliz en la vida que me queda y creo que también en parte esto es así porque tengo suerte he tenido suerte en mi vida e vistas empezó pues son los tramos en los principios de mi infancia que transcurrió ante situaciones muy dramáticas entró tras animadoras al igual que otras muchas mujeres judía generando obligadas a trabajar desde entonces los alemanes las sacaban de los morosos

Voz 11 24:20 esto en la en este sitio donde tenían que trabajar

Voz 9 24:23 estas mujeres entre ellas solían llevarla a sus bebés europeo eh en unas mochilas a la espalda informado Texas los solos eh los alemanes lo sabía ya entonces cuando Murcia utilizarían que había un niño en la mochila mucho acerca de pincha Abando estamos sin lactosa eh explotando una fiesta dañar o matar al niño y Miriam

Voz 12 24:56 Eduardo hay material para otro libro por desgracia hay muchas historias como se está pensando con esta con el último testimonio de pegar con el palo a la mochila sabiendo la la crueldad humana no eso fuera al menos una parte buena tuvo

Voz 0313 25:15 es un espejo al que mirarnos no repetir nunca más porque es que se batieron todos los récord

Voz 1862 25:21 uno creería que si vuelve luego de que no que no que no es que hay retrocesos en el en el avance como por ejemplo el actual política polaca exacto iba a preguntar dentro de investigación que ha pateado en la Polonia Carles porque esto fue hace yo estuve años pero aún así pero hoy hoy sí sí ponga hoy es peor mucho sí yo creo que no sería bienvenida visita o no para para investigar está cambiando en no sé si va a quedarse así o o o no pero pero está cambiando

Voz 5 25:56 José no hay que creer que es permanente del cambio no hay que revisitar constantemente esa memoria contarla recontar la revisita mantener el diálogo abierto cosa que no ha sabido hacer Water

Voz 1862 26:09 Ana por su conflicto interno

Voz 5 26:12 antes problemas como el volcán se vuelven

Voz 1862 26:15 enormes por la profunda tristeza

Voz 0827 26:19 pobreza del país siempre que hablamos de estas cosas hay que recordar ya hay que subrayar que no son historias de abuelos aunque fuera todo vuelo no son historias de ancianas aunque la que lo cuente ahora sea una anciana son historias de un chaval de diecinueve años o de una niña que salió siendo bebé en esa caja lleno de agujeros no son historias de jóvenes

Voz 5 26:37 pero es lo que decías Isaías es el y contar una pequeña historia