SER Historia: Amelia Earhart (10/06/2018)

Voz 2 00:05 a quién me dirías si le propusiera ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico es mi humilde estoy muy grande es claro si me encantaría yo soy aviador a tiene usted coraje les eres sincero no es usted la primera a la que consultado pero sí es la primera en aceptar Cuno tampoco es que haya mucho donde preguntas tu licencia de vuelos la número dieciséis sobrevolar el Atlántico como sabrá es una de las últimas fronteras el año pasado Lindbergh fue el primero en hacerlo en solitario muchos lo han intentado pero habían muerto usted no tiene miedo

Voz 3 00:38 se lo merece la corona de la inmortalidad que no teme seguir las voces desconocidas no decía así

Voz 2 00:43 a mí me enteré que hay me fascina usted señorita si me permite decirlo he visto pocos hombres concede empleo entonces es que quizás no conocía en exmujer por qué buena señorita verjas buena pregunta Amelia podría darle muchas respuestas

Voz 4 01:02 nosotros

bienvenidos a Ser Historia programa cuatrocientos noventa y uno lo llevamos a hablar de un preso Age muy especial de la historia de la aviación vamos a descubrir junto con vosotros la vida de Amelia Heart una de las pioneras Si gran heroína de del mundo del pilotaje femenino que ha dejado una huella profunda quizá también por eso te final tan oscuro en la historia de la lo de la aviación haya dedicaremos la primera hora de nuestro programa el Cronovisor luego además completaremos nuestro programa con infinidad de temas vamos a viajar al Museo de las momias de quinto vamos a hablar de la décimo tercera semana romana de Cascante Navarra el último bloque de nuestro programa de nuestro espacio de hoy lo vamos a dedicar a la historia de la emoción es como esas emociones que emanan del ser humano me han marcado la pauta de muchos momentos de la a de la historia soy Nacho Ares

Voz 0708 03:00 estamos arrasando Nacho el diez

Voz 0772 03:02 esta semana tenemos un Cronovisor cada una mujer siempre nos gusta meter ese toque femenino en nuestro programa y en esta ocasión es una de las grandes aventuras del del siglo XX con un final terrible pero desde luego que una mujer muy muy valiente a Hart

Voz 0708 03:21 Temas de una mujer que rompió barreras récords en una época complicada estamos a dos años veinte de los años treinta era muy complicado que una mujer se metieran un terreno de hombres como era la aviación desde que los hermanos Wright pues hicieron su primer vuelo practicamente todos eran pilotos hay allá pues la costó la costó como luego comentaremos y como también escuchan la afición pero precisamente por eso tenía mucho más mérito ella abrió puertas a que otras mujeres piloto también hicieran cosas que en aquellos momentos hicieron los hombres y en algunos casos mejorando lo por eso por esa razón ella se aventuró mucho más allá lo que no sabía es que la última aventura a la que le iba a dar ya la gloria eterna sea Eladio pero de una manera que ella no quería porque tenía una cita con la muerte en medio del Pacífico

Voz 0772 04:10 una historia terrible una historia terrible que como todas las semanas y traemos aquí a nuestro Cronovisor en esta ocasión Mona León Siminiani ha preparado una crono ficción extraordinaria que no va a hacer viajar en un avión por esas aguas de del océano para descubrir la historia la increíble historia de la protagonista de esta primera hora de de Ser Historia a todas las redundancias familia si te parece vamos a escuchar

Voz 2 04:38 las no ficciones de Ser Historia

Voz 1594 05:15 muchas personas se dice que son adelantadas a su tiempo gente visionaria soñadora gente que he tenido muchos problemas en sus días que no hubieran tenido en tiempos posteriores en realidad los días posteriores son posibles gracias a la de su ubicación de estas personas a sus revoluciones y a su terquedad a estas personas las reconocemos bien es más difícil reconocer sobre el terreno a los desubicados espaciales personas que a su de su ubicación temporal añaden una espacial personas por ejemplo que viven en la tierra pero pertenecen al cielo

Voz 8 05:49 esta es la historia de una cosas persona Long Beach California mil novecientos veinte

Voz 9 06:00 pero no Amelia para ti estás comiendo el botón a tú dijiste que podría acoger si me apetecía pero eso fue antes de comprobar que era una glotón por qué no has comprado uno para ti porque me da hasta el último dólar en La Noria Amelia los aviones están preparados jamás sí

Voz 10 06:14 está Madero la exhibición aérea acrobática va a comenzar prepare

Voz 11 06:18 vamos corre

Voz 5 06:26 habían vertido que de enamorar

Voz 1432 06:29 en cuántos hombres el suelo si es que se case conmigo

Voz 5 06:33 Le pediré que me lo pida que me tienes me parece muy bien y mientras os besa es yo de poder rogaré el avión harté en una de esas cosas no te gustaría volar como un pájaro flotar sobre la nada moverse en tres dimensiones tiene que ser muy emocionante Ollé asistencia está viniendo aquí aquí es normal

Voz 11 06:55 esta cayendo Luis Ríos hija posible y encima ahora hay saluda al dolor

Voz 1594 07:29 residencia de los con quien quiere hablar si habla con la persona adecuada ha visto la luz en la escuela de bueno es un quién era estar de mil novecientos veintiuno sólo motor dos asientos amarillo brillan mil dólares si tiene previsto salir de Kansas el combustible va parte de querer Moreno sí sí que me importa porque la mala espina preguntarle por la mercancía que va a transportar claro que tengo que saber qué mercancía va a llevar el avión es mío como que no tengo derecho es mi avión es otro narcotraficante cuelga

Voz 9 08:01 pues coja un taxi no vuelva a llamar y sus amigos tampoco

Voz 1594 08:05 maldita sea este paso tendré que acabar vendiéndola

Voz 9 08:10 mire caballero ya lo he dicho que no vuelva a llamar

Voz 12 08:12 me prendas si me he equivocado confieso que he llamado unas cuantas veces pero esta es la primera vez que alguien descuelga

Voz 1594 08:17 ah perdón pensé que era otra persona perdón Le pido disculpas

Voz 12 08:20 no se preocupen que taxi empezamos de nuevo esta sonando el teléfono

Voz 13 08:25 vamos descuelga de acogida

Voz 1594 08:29 la residencia de Har con quién quiere hablar

Voz 12 08:33 buenos días habló con la señorita ver gente con quién es un placer saludarla soy George Palmer Putnam de Bru eran Warren

Voz 1594 08:40 torea de Manhattan Amelia está llamado es importante en escucho señor Puig mano

Voz 12 08:44 señorita me gustaría conversar con usted en mi despacho de Nueva York quiero ofrecerle un trabajo un reto un desafío

Voz 2 08:52 en todo caso le prometo que es una aventura pero por favor tome asiento me gustaría volverán les quiere algunos señorita dejar quién me diría si le propusiera ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico tienes mi familia estoy muy grande me encantaría yo soy había Dora tiene usted coraje les eres sincero no es usted la primera a la que he consultado pero sí es la primera en aceptar uno tampoco es que haya mucho donde preguntas tu licencia de vuelos la número dieciséis sobrevolaba el Atlántico como sabrá es una de las últimas no el año pasado Lindbergh fue el primero en hacerlo en solitario muchos lo han intentado pero habían muerto usted no tiene miedo

Voz 3 09:33 sólo merece la corona de la inmortalidad que no temen seguir las voces desconocidas no decía siempre

Voz 2 09:39 me hay me fascina usted señorita si me permiten decir he visto pocos hombres con empleo entonces es que quizás no conoce a una mujer por qué buena señorita Verger podría darle muchas respuestas pero creía que lo mejor es que vuelo porque ya no les explica Kabul mi papel en todo esto como usted dice Sollecito publicista me paguen por vender historias si usted acepta yo escribiré la historia el vuelo lo pagará Amy que eso sí son altos vuelos la señora que es quiere financiera el primer vuelo transatlántico de unos yo creo que es la primera vez que mi sexo me ayudan el mundo era aviación la señora que es fue muy claro tiene que ser una mujer americana también tiene que tener experiencia de vuelo educación canto ser guapa esto último es cosa mía mi labor es vender como comprenda sí que según este soy una candidata porque para mí cumple todos los requisitos de sombra aunque deberá comprometerse por escrito a no dejarse crecer el pelo está de moda ni peluqueros se va a alegrar muchísimo además hay que decir que les favorece eh espera estas flirteando Milián me gustaría saber que trataría de momento sólo le puedo avanzar que se llamará Franchi aunque debo aclarar un asunto usted no pilotar el avión iría como pasajera y tal vez no prestan la suficiente atención antes me parece entender que este sería el primer vuelo trasatlántico no es lo que contaremos a la prensa pero hoy por hoy su historial de pueblo no está a la altura de una travesía de estas características honestamente creo que aún no está preparada señorita pero si esto sale bien le aseguro que habrá más ocasiones no sé si me hago a la idea de hacer este viaje común y además tener que mentir la tripulación firmará un contrato de confidencialidad nadie habrá nada serás supuesto fraude pero es verdad que sigue siendo un oportunidad familia Amelia puedo estar equivocado pero mi instinto me dice que está usted destinada a hacer grandes cosas acepte este reto será su pasaporte a mejores oportunidades con su actitud nada ni nadie se interpondrán en su camino cines es un mundo no se puede cambiar de una vez pero tú sí puedes dar pasos para que empiece a hacerlo Amelia el aviador yo he dicho que sí se llama William Bill Stubbs acaba de completar con éxito el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y La Habana antes fue piloto del Ejército pero le echaron iban estaban en la isla de Terranova en la espera de su llegará calentando motores

Voz 14 12:02 me he Amelia aceptara

Voz 8 12:10 todo está en su sitio vamos a intentarlo una vez más vuelve a los mandos

Voz 9 12:14 de acuerdo bien señal por favor que salga bien esta vez los motores adelante volveremos a revisar los baremos de nuevos enfoques un buen avión sólo tenemos que ganarnos yo no que lo ideó un holandés estirado que vendía aviones a Alemania no tenía ni idea es el avión que nos han dado ya a menos que tengas otros será en el que volveremos así que coge esta inglesa y manos a la obra

Voz 2 12:46 si no se puede decir que tenga mucha actitud te vas a poner ayer regla tú dime una cosa Bell por qué te echaran del Ejército no te pases de lista seguramente fue beber beber verdad paz

Voz 9 13:00 niega le aquí en la segunda página

Voz 8 13:03 puede lo de Amelia cosecha un nuevo fracaso no había duda de Atkinson ni siquiera sabe despega pues miren debo decir que no va desencaminado ya está eso es todo lo que tienes que decir todos piensan que eres tú beneficiarse de los logros dijo otros Henry quiere hacerse responsable de sus fracasos

Voz 1594 13:24 yo no elegido a esto te crees que a mi me gusta esconderme yo quiero pilotar piloto toma aquí tienes la gorra de capitán no me lo permite porque soy aviador hábil porque quiero volar este viajes Mi gran oportunidad para seguir volando mañana no puedo negarme es una humillación sí lo es pero tengo mucho tiempo por delante y espero poder limpiar mi nombre sino lo vas a convencer a Amelia piensa mejor de lo que le debe de estar pasando a él bien está lo que digan qué más da lo que pongan los periódicos tú sabrás que ha sido tú quién pilotaba este avión yo también lo sabré no quieres limpiar tu nombre tu también aunque sea para poder mirarte en el espejo que me acompaña ahora una surgidas a ver si entre los dos eh

Voz 1219 14:10 desde luego no sé cómo te han aguantado en casa todo

Voz 14 14:15 vamos

Voz 5 14:21 tres días después tres motores del Transit respondieron a las órdenes de Bill despegamos de Terranova yo me encargué de los instrumentos de navegación peros estropearon a mitad del viaje volamos el rumbo durante al menos medio día veinte horas y cuarenta minutos después a Ramos en una boya frente a la costa

Voz 2 14:42 bueno quiero Dabiz juntos toda la prensa pues probablemente donde debería haber aterrizado

Voz 9 14:47 pues da lo importante es que lo hemos conseguido bien hemos cruzado el océano la gente de Irlanda es esta Irlanda queda otro lado estos vale

Voz 11 14:59 hemos llegado todavía más vista

Voz 9 15:02 pero quién esto ustedes de Estados Unidos pilotada el presi ha existido vino bien tú firmase un contrato de confidencialidad pero yo no te has pilotado yo soy la primera mujer en sobrevolar el océano esa es la verdad y me gusta

Voz 15 15:27 haber sido recibido por el presidente de curling en la Casa Blanca les invitamos a escuchar estas recomendaciones de Lady Lynndie Amelia hija la primera mujer en cruzar el Atlántico abordo de un avión

Voz 9 15:44 casa de casa abismales con las gafas de sol las gafas de

Voz 16 15:56 pero

Voz 9 15:58 la americanos aventureros usamos tostado le dejará en la voz agradable

Voz 2 16:06 a media porque la pagas la estaba escuchando lo siento es que no puedo soportar afirme anunciando esas cosas pues me parece que no serán las únicas Amelia acostumbrar a imposible jamás iría cargando con esas maletas que pesan como un elefante las gafas de sol bueno pero los cigarrillos significa fumo será por eso que pasarán también tus besos existen Zalamero los sabía años desde el primer momento en que entró usted en mi despacho supe que la publicidad sería para ti lo más estresante pero tienes que aceptarlo la marca Heart debe estar siempre presente con cada anuncio financiamos unas pocas horas de tu próxima aventura porque supongo que quieres hacer más viajes sí claro es que espero que sepas Amelia que si un día quisieras dejar de hacerlo no pasaría nada

Voz 1594 16:55 de momento te está queriendo decir algo por qué

Voz 2 16:58 Curro Amelia estos meses a tu lado han sido maravillosos para mí también da igual a quién preguntes todos los americanos se sienten orgullosos de vivir en el mismo país que Lady Di pero ninguno de ellos están afortunado como lo estoy siendo yo que Amelia Jo Dios mío se ha puesto de rodillas no quiero que esto se acabe nunca quiero que te Cases llega Amelia que hacemos no hará falta que sigas haciendo anuncios Nick demostrando nada quién quiere demostrar nada tú solo quieres pilotar

Voz 1594 17:29 soy una mujer muy afortunada y quiero casarme contigo pero también soy una mujer libre y quiero volar podrás volver conmigo hablo de volar literalmente yo quiero conocer mundo visitar nuevos lugares alcanzar nuevos retos tú fuiste explorador sabes lo que es eso tengo miedo de que tu petición de matrimonio sean en realidad la cuerda de una comedia yo no soy una cometa yo no hace falta que nadie mediante Melero

Voz 17 17:59 soy un hombre cuenta conmigo es siempre

Voz 1594 18:12 los récords a partir de entonces jamás habría sido posible sin yo me ayuda a conseguir el dinero para mi primer vuelo sin escalas de costa a costa de EEUU también impulsamos juntos la primera carrera aérea femenina a través del país participamos noventa y nueve mujeres y fue el germen de las noventa y nueve la primera asociación de aviadores yo quería volar solo volar volar de cualquier forma verdaderamente Jos voló a tu lado

Voz 19 18:39 a media después seguramente desmontar cosa gracias esperaría aquí abajo cuidado pues vamos

Voz 1610 19:03 y cuál ha sido la expresión que ha usado sobrevolar en autogiro decía la como un molinillo

Voz 1537 19:09 es igual aunque se maneja como lo habían convencional es muy versátil eso es un invento Laguna un gran futuro

Voz 1610 19:15 queridos telespectadores está siendo un placer conversar con Lady Lynndie la primera piloto donde autogiro la primera mujer en sobrevolar el Atlántico muy pronto a la señora Portman

Voz 1537 19:25 sí lo cierto es que conserva de mi apellido de soltera seguirá siendo a media Far es lo que yo quería y hallarse de Aparecida muy bien

Voz 1610 19:33 Álava con pantalones seguro que el público también se ha fijado es que alguien ha robado la fraudes del armario podrían llegar

Voz 1537 19:40 o faldas pero prioriza la comodidad frente a otros factores no lo hace usted bueno Lady Lynndie

Voz 1610 19:47 pasado cuatro años desde su hazaña a bordo del Fancy pero se arrepiente a día de hoy de haber sobrevolado del océano como pasajera

Voz 2 19:55 Carles Pérez

Voz 1537 19:56 lo importante es que en este tiempo ha sumado a mi historial de vuelo muchos miles de millas y que tengo grandes proyectos podrán

Voz 1610 20:01 alguno de ellos pasa por cruzar sola el Atlántico como aseguró que haría

Voz 2 20:06 delante Amelia darle la exclusiva

Voz 1537 20:08 ya estamos con los preparativos para la Lennon precioso ver despegar El veinte de mayo

Voz 1610 20:16 a fecha coincidiendo además con el quinto aniversario de la hazaña de echarse Nimes

Voz 1594 20:20 si sale bien lindes tendrá que compartirse día

Voz 19 20:28 poco en marcha inmediatamente la pista tiene que estar preparada para el despegue

Voz 7 20:34 repasemos hablando ya está todo repasado desplegar dejar Raising sesenta minutos y quince horas después de aterrizar es fácil no es fácil la media

Voz 17 20:44 el último parte de tiempo no pinta bien el primer tramo Un cielos despejados pero observo a la altura del Meridiano cuarenta y cinco te sorprenderá un choque de corrientes de aire del trópico y de Lhardy Amelia creo que convendría reevaluar el calendario de apoyo en el despegue ni pensarlo

Voz 9 21:01 David Amelia diversas llamando a sus cuatrocientos cincuenta caballos

Voz 7 21:06 los nos quedamos en casa o cruzamos el charco dice que volamos yo siempre yo te están esperando diario de bueno nueve y tres minutos de la noche noventa minutos desde el despegue y con viento de cola apenas estoy gastando combustible mi ánimo está entero aunque por el espejo ya no veo las luces de la costa este gracias a la luna llena oscuridad no se trata entrando en el reto

Voz 20 21:55 las doce en punto la radio no funciona

Voz 7 21:58 no recibo ninguna comunicación con los buques de seguimiento además la lectura de Mi barómetro es preocupante todo indica que más adelante y una tormenta esperando de repente me desde la medianoche los peores presagios hechos realidad a la altura de Almería

Voz 21 22:12 no cuarenta y cinco el viento me zarandea como un avión de papel para empeorar las cosas el colector de escape

Voz 1594 22:17 con motor se ha roto Llamas sobre la capota

Voz 7 22:20 Nos es lo conseguir pero juro que se y una próxima serán cinco siete

Voz 22 22:25 frío en la cabina que mis palabras de obtener no podía fiarme de altímetros así que para asegurarme he ascendido cotas más altas donde la temperatura desciende

Voz 17 22:36 donde antes vivía juego que Quebec

Voz 7 22:47 veo tierra a lo lejos veo una fina línea de costa sobre el horizonte por primera vez siento que he pasado en cuatro minutos después del despegue emprendo el descenso mi objetivo es llegar a París pero sin mis instrumentos de navegación en correcto estado he decidido que lo más prudente es tomar tierra ningún aeropuerto a la vista realizaré donde pueda estoy previa es la foto pasará a la historia rojo culminando la epopeya en un campo de ovejas buenas tardes

Voz 23 23:39 espero no haber asustado a sus animales sería tan amable de decirme dónde estoy en el pabellón de cuál es la localidad más cercana al Cor a una hora y media de los Irlanda Amelia

Voz 1594 23:58 el veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y dos cumplir varios primera mujer en acero vuelos en el Atlántico y primera persona en cruzar el océano dos veces con marca de velocidad aquel día me convertí también en la piloto con más millas de travesía sin escalas en Estados Unidos me llovieron los premios recibí la medalla de oro de manos del presidente jugar tocase el cielo con las manos pero nadie te enseñó a volver a poner los pies en el suelo

Voz 24 24:33 va a ambos sale Elia llegamos tarde la inauguración eso ciclistas de veinte minutos porque estos dos tantos

Voz 2 24:44 deprisa ese aeropuerto no se va a inaugurar solo pero qué diablos está pasa lo Amelia lo descubrirán que intentes ocultarse no ya ya ya lo saben estás cansada de inauguraciones esa eso sí ya hemos hablado de esto soy aviadores no un mono de feria de estos actos y la publicidad son para financiar tu laboratorio de abuelo o cómo crees que pagan estos experimentos ahora eso ya me lo has dicho es lado una vez echo de menos volar Elia velas todas las semanas no es lo mismo te habló de volar como antes

Voz 1594 25:13 es como cuando cruzaba Sofía Nos enteramos necesito mi último vuelo George quiero dar la vuelta al mundo el avión ha vuelto al monte tengo que intentarlo es sopesado cuidadosamente cada uno de los detalles con este viaje a mis espaldas la vida será más completa y rica después será divertido a envejecer

Voz 2 25:32 lo harás pienso yo lo que piensan te quiero tanto besen este señor por Nina

Voz 17 25:41 pero aquel iba a ser el último beso que recibiría a sus labios el uno de junio de mil novecientos treinta y siete en la Electra despegó de Miami con Amelia los mantos ICOM Frank Noonan a la navegación recogieron juntos veintidós mil millas a través de Sudamérica África

Voz 2 25:58 pues después habían llegado

Voz 9 26:01 el el vasca según nuestros cálculos estamos sobre el objetivo

Voz 17 26:05 el objetivo era la isla de Home donde reposa darían por última vez para cruzar el Pacífico la última etapa del viaje desde el mar el y Tasca les ayudaba a Oriente Pascal Electra novedoso aparato confirmen ubicación cambio pero a una isla tan pequeña que casi no se podía ver desde el aire IS di la comunicación es muy inestable Electra satén de frecuencia la cero cero cinco dos cambio cambien de frecuencia la cero cero cinco dos en este espectro la comunicación no es sostenible cambio esas fueron las últimas palabras que punto escuchó Amelia su avión desapareció el dos de julio de mil novecientos treinta y siete Estados Unidos puso en marcha en la mayor operación de rescate nunca vista no se encontró nada mi mayor consuelo es que haciendo lo que más me gusta

Voz 26 27:22 como darnos acabó convirtiéndose en pie se lo merece la Corona dimos tenía las voces conocidas

Voz 0772 28:36 Jesús ya hemos eh nosotros hemos conseguido aterrizar con éxito de la la pobre Amelia no no no sabemos qué sucedió con con ella una desgracia pero vamos bueno sí que lo sabemos

Voz 0708 28:46 sí sí ya tenemos datos ya tenemos datos iremos desvelando alguno que otro

Voz 0772 28:49 hay que ya pasa muchos años

Voz 0708 28:52 si se han ido desvelando algunos factores que por una parte se especulaba de las distintas teorías que se barajaron por lo menos tres de ellas una es que se ahogó directamente en el mar otra que fue hecha presionar por los japoneses y la otra que aterrizó en alguna otra isla igual y la pobre pues murió ella y su acompañante murieron de inanición como auténtico auténticos náufragos bueno pues esta tercera teoría es la que tiene todos los visos de credibilidad

Voz 0772 29:18 claro yo yo lo lo pienso ahora lo podemos discutir no pero cómo se pueden es la ignorancia el inicio en una isla no puede salir a pescar hay amor

Voz 0708 29:25 claro es que cuando sabemos que hay que es la es con nuestro Cronovisor sabemos cubre desde luego es que no es siquiera es una isla es un atolón no hay árboles no hay nada tienes Arenas es dar un bañito pero un sol aplastante estamos en la línea del Ecuador imagínate no la supervivencia ya era muy escasa y efectivamente pues así se demostró no tanto ella como él sino no murieron en el impacto luego diremos porque no murieron en el impacto se que sobre todo unos cuantos días pero deberá ser días angustiosos terribles donde el problema no es que pasen hambre porque algún paquetillo y alguna de puedas coger el problema es pasarse ya agua potable allí no hay

Voz 0772 30:04 es terrible no estamos acostumbrados al supermercado de la esquina lo he dicho una y mil veces nos ponen a vivir en una cueva como las del Paleolítico Superior hace casi veinte mil años sino duramos ni veinticuatro horas y ellos que eran tan primitivos tan idiotas tan tontos fíjate han han conseguido evolucionar hasta hasta nosotros muy bien y aquí tengo el teclado como siempre Jesús Callejo coronó en alta para viajar en el tiempo a qué fecha nos propone esta semana para conocer un poco más la historia de Amelia

Voz 0708 30:32 no está claro que se pues mira parte de la base de que ella desaparece en mil novecientos treinta y siete en la isla donde se supone que iba a aterrizar en nunca llegó en esa isla sin augura un faro en la fecha en la que vamos a ir nosotros el dos de julio de mil novecientos treinta y ocho

Voz 32 30:56 sí

Voz 0772 31:18 escuchamos de fondo el ruido del mar las olas las gaviotas estamos en la isla de Homeland porque hay pone un cartelito que yo sea más listo que que lo demás estoy simplemente leyendo lo que aprendía en el en el colegio estamos en una inauguración en muy poquita gente hay mucho silencio

Voz 0708 31:35 muy poca gente hombre que estamos perdidos en medio de la nada prácticamente estamos una pequeña isla ya te digo ni siquiera llega islas un atolón de coral está totalmente deshabitado ahora no porque estamos asistiendo en en otra inauguración fíjate justo en el aniversario donde se pierde el contacto la comunicación con Amelia dejar que fue el dos de julio del año pasado en mil novecientos treinta y siete entonces bueno pues en poco como homenaje en fin ya se sabe que su destino ha sido trágico porque se ha hecho todo tipo de búsquedas no ha encontrado nada en ese momento no se ha encontrado nada luego ya iremos más adelante diremos que sí se encontraron otras cosas pero le dejó Blanques donde ella debería haber aterrizado para conseguir combustible no la isla que no de nada sino que había un barco costero cerca donde la iba a suministrar combustible para que siguiera esa vuelta al mundo siguiendo la línea ecuatorial y que no llegó a conseguir a pesar de los dos tercios de viaje que llevaba entonces bueno este es un faro en gran parte financiado por ríos pugnan su marido con el que se casó en mil ochocientos treinta y uno todo lo posible para que no se perdiera la esperanza Hay para invertir todo lo necesario en la búsqueda tanto aérea como marítima de de su mujer del copiloto que la acompañaba bueno pues como no ha conseguido nada por lo menos que un faro por cierto bautizado como la luz de Bernhard curioso nombre poético pero es un faro que no tiene luz es un faro diurno por decirlo así porque te puedes imaginar a lleno e instalaciones eléctricas en este lugar está totalmente desolado deshabitado pero sí es un faro para que se vea a muchas millas de distancia porque aquello todo es llano es ese ha hecho con caliza blanca con unas franjas negras y luego arriba pues un pequeño pivote con un cartelito que pone a fijar light es decir la luz dejar que es la tengo más que nada casi como un cero Tasio un lugar donde no está su cuerpo pero sí se ha querido un poco rendir homenaje ya estas pequeñas personal ganó tres cuatro entre ellas Jos Portman pues han dejado un poco este testimonio

Voz 0772 33:39 venga en una isla que vengo de forma de Capello

Voz 0708 33:42 de no más de kilómetro y medio cuadrado hoy que forma parte de las Islas Félix porque tres años antes Estados Unidos Se disputó su soberanía y al final lo consiguió a pesar de que no está asociado al territorio de Estados Unidos porque se consideran las norteamericanas bueno pues ha ahí es donde se ha dejado este testimonio somos testigos de este faro que por cierto a la isla en lugar de la yo ya la isla de Amelia el hard allí nunca estuvo pero allí debió estar para que su travesía en este caso para su travesía aérea hubiera llegado confín en algún lugar cercano a esta isla Se sabe

Voz 1911 34:20 qué sabía antes apareció junto con su avión sus restos junto con sus restos su

Voz 0708 34:26 cuerpo pero no su memoria suben

Voz 0772 34:28 que que además ha llegado hasta nosotros de de mil maneras no solamente los relatos que ha inspirado sino también su propia voz vamos a escuchar Si te aparece Jesús una una grabación de de la década de mil novecientos treinta poco antes de fallecer de la propia había familias Hart que bueno que que describe de un poco cómo era el uno de los itinerarios de esos viajes fascinantes que pues muy pocas mujeres en muy pocas mujeres se atrevían a hacer en en aquella época vamos a escucharlo

Voz 14 35:06 vais las te has eh

Voz 0772 35:26 seguimos escuchando de fondo la voz de Amelia Hart fíjate Jesús pero estaba comentando esto está plagado de radio

Voz 0708 35:33 las ratas negras pero esto que estas que hacen aquí en la isla hay está estamos diciendo que estaba deshabitada de seres humanos no de animales ánima lejos alimañas bueno estas patas negras fueron introducidas en mil ochocientos cincuenta y cuatro lo de siempre no algún barco que recaló allí pues limpiando el barco pues de lo limpió de Tobe dejó hay una espantar las catas que se reprodujeron boyas aves enfermas

Voz 0772 35:57 eso lo hacen a todo lo que está raro

Voz 0708 36:00 las pero a la vez estás viendo que hay unos gatos federales los gastos generales son gatos salvajes gatos que no ha tenido contacto con el ser humano que los antes embarcado también allí la Illa ratas para desaparecer el problema es que al final los Gatos se iban a convertir una epidemia porque una vez que se van a cargar a las ratas negras iban a cargar a las aves ya que ellos una especie de reserva de aves marítimas en fin pues para menos poste ya sabes que muchas veces es a veces el remedio es peor que la enfermedad en este caso es verdad que se iban a eliminar somos testigos de estas ratas de las últimas ratas te van a desaparecer en la número ciento setenta y ocho pero luego a los gatos hay que hacerlos desaparecer tendremos que esperar unos cuantos años más hasta mil novecientos ochenta y cinco para que también eliminan los gatos por fin habéis puedan anidar tranquilamente tranquilamente

Voz 0772 36:48 en la isla de jaula en la isla de The Heart fíjate que estaban pensando ahora la cantidad de de enigmas históricos de de misterios propiamente no relacionados con con esta con esta desaparición porque eh realmente en aquella época tú lo comentabas al principio había tres posibilidades tres tres teorías que justificaban un poco la la desaparición pero cuando se inaugura este este esta luz este faro el dos de julio del del XXXVIII la fecha en la que estamos aquí en la en la isla eh realmente hoy ni una sola evidencia que demuestre que haya estaba en esa isla que ella acabó en esa isla

Voz 0708 37:27 exactamente y en ese momento en el momento que hemos ido con nuestro Cronovisor evidentemente no no hay ningún rastro además era muy fácil descubrir hay un rastro dura es la que es muy pequeño en más de dos kilómetros por lo tanto era muy fácil pero sí sabía que en alguna isla cercana o había directamente hundido en el mar estaba por allí sus restos entonces se pensó que a nivel simbólico con pues hay isla es donde tenían además había hecho una pista de aterrizaje fin se permitió precisamente porque ya Amelia en aquel momento era todo un icono o no era una mujer muy famosa en Estados Unidos se permitió construir una pista de aterrizaje el veinte improvisada para que luego ya pudiera repostar con este barco costero que que la estaba esperando entonces como no había otro lugar como referencia dentro de esa travesía en la vuelta al mundo pues se pensó que que reunía todas las circunstancias luego con el tiempo y estamos hablando de mil novecientos cuarenta es decir dos años después en una isla cercana buena cercana el Pacífico todo lo que ha hecho que metros de allí en otro atolón en concreto en el de ni Kumar oro sí que se han encontrado restos ahora

Voz 0772 38:35 hablaremos de ello

Voz 1219 38:40 normalmente exuberante estaba exhausta se enfrentaba al vuelo de regreso a Estados Unidos once mil kilómetros sobre el Océano Pacífico niña inundan despegaron de LAE el dos de julio con suficiente combustible para volar veintiuna horas la primera etapa del viaje de ir a un recorrido de cuatro mil doscientos kilómetros desde Nueva Guinea a la isla de jaula una remota franja de tierra de no mucho más de cuatro kilómetros de largo y ochocientos metros de ancho a la vista de aterrizaje si acababa de construir y el avión de Air Hall sería el primero en aterrizar allí para abastecerse de combustible desde el principio todos sabían que si algo iba mal había muy pocas probabilidades de que él fuera rescatar después de pilotar mil setecientos kilómetros sin ocho horas dejan emitió a Nueva Guinea el último de los informes que hacía cada media hora dijo que el avión funcionaba perfectamente y que seguían su rumbo a la isla dejó

Voz 0772 39:49 Jesús Callejo cronológica Ésa fue la última conexión que tuvo con bueno con la con la radio que teoría estaba todo bien y a partir de entonces

Voz 0708 40:00 desaparece lo bien es verdad que el combustible ya ve muy justo pero también es verdad que fue todo un reto intentar aterrizar en seis la cara muy pequeñas que no la vieron tendente a los sistemas de navegación de aquel momento no son los de ahora no todas al no verla se sabe que perdieron empezaron a dar vueltas el combustible terminó ya ya como experta no en aviación y también su copiloto Fred Noonan sí que encontraron otro islote mucho más al sur y ahí vieron la posibilidad de aterrizar pensando que con las llamadas de socorro pensando que con las distintas retraso emisiones radiofónicas que estaban haciendo hicieron muchísimas porque es verdad que la última conocida es el dos de julio pero sabe que posteriormente se llegan a recibir más transmisiones en distintos puntos que hasta ese momento se sabía luego eso fue recabando toda esta información y que por lo menos hasta el dieciséis de julio se siguieron revive recibiendo este tipo de llamadas de auxilios radiofónicos imagínate la desesperación eso indica de que no murieron ese dos de julio que en algún sitio tuvieron que aterrizar aunque fuera de forma totalmente improvisada y efectivamente hoy sabemos gracias a esos datos que se encuentra en mil novecientos cuarenta que la isla no fue Coughlan hay está claro sino que la isla fue ni Kumar oro que es la isla Gardner es la Gardner un atolón de coral está hecho sobre un volcán hundido forma parte de la República de Kiribati forma parte ahora porque la República de Kiribati es independiente desde el año setenta y nueve y ahí y ahí es donde en el año cuarenta

Voz 34 41:31 eh

Voz 0708 41:31 pues un británico que no iba buscando eso precisamente iba buscando otro tipo de cosas está pasando al Gallagher un oficial colonial británico encuentra trece huesos humanos al lado de una fogata entonces le llama la atención él había

Voz 0772 41:46 oye evidentemente porque ya era una leyenda no Amelie

Voz 0708 41:49 que a lo mejor allí pudo haber recabado no sólo la sino también sus huesos se pensó por un momento que esos huesos podrían ser bella idea a olvidamos que estamos hablando de dos presos persona porque además se encuentran dos zapatos uno femenino y otro masculino hombre evidentemente podían ser también de algunos náufragos anterior

Voz 34 42:08 pero lo mandan a analizar aún

Voz 0708 42:11 antropólogo que está en ese momento en las Islas Fiji para que haga un análisis forense a ver qué pasa en aquella época en el año cuarenta este antropólogo dice de una forma taxativa que aquellos huesos solo ante hombre da por cerrado el asunto craso error posteriormente se ha vuelto a analizar sobretodo las mediciones de esos huesos porque entremedias ocurre una desgracia en la Segunda Guerra Mundial esos huesos que son depositados convenientemente también por por una oficina no colonial británica esos desaparecen a la Segunda Guerra Mundial

Voz 0772 42:48 y además desaparecen lo lo más llamativo de todo es la la controversia que luego a la larga generan no porque luego escucharemos un corte de las noticias que nacieron a principios de este año precisamente hablando de de ello pero vamos si te parece a escuchan un nuevo corte no lo he dicho hemos el fragmento de antes pertenece a un documental de Canal Historia sobre la desaparición de de Amelia es nuestra protagonista luego continuamos

Voz 1219 43:15 el segundo Cutter elitistas K estaba mucho más cerca de Homeland y contaba con los más modernos equipos de radio pero los operadores tenían dificultades para conectar con él las interferencias interrumpían las transmisiones que eran demasiado breves e intermitentes para poder saber la posición exacta del avión a las cinco de la mañana del tres de julio los predios Telegraph fiestas delitos casi dieron cuenta de que si no conseguían comunicarse pronto con el Elektra y mantener la comunicación ERE se enfrentaría a un desastre a las siete y media recibieron un mensaje de Bernhard sorprendentemente era fuerte y claro dijo debemos de estar sobre ustedes pero no los vemos tenemos poco combustible no conseguíamos establecer comunicación volamos en círculos a trescientos cincuenta metros pero no les vemos a las ocho y cuarenta y cuatro de la mañana se comunicó su débil y asustado sus últimas palabras fueron volamos sin rumbo y luego seis

Voz 7 44:10 sí

Voz 1219 44:11 después de intentar desesperadamente restablecer el contacto durante más de una hora sin conseguirlo tuvieron que aceptar la dura realidad que probablemente había perdido el rumbo si había visto obligada a hacer un amerizaje forzoso en el océano al quedarse sin combustible

Voz 0772 44:31 la verdad es que la historia es escalofriante no escuchando un poco los los datos que hay para construir los últimos momentos de de la vida de nuestra protagonista Amelia Hart eh tuvo que ser pues bueno no me gustaría ponerme en en eso

Voz 0708 44:46 es que este osos desde luego muy angustiosos porque sabe que en el peor lugar donde puede ser una avería en el peor lugar donde puedes perder biocombustibles en negro del Pacífico porque si te pillan el continente después malo bien en algún éxito aterriza más encontrara algún hombre a partir de ahí ya tienes ayuda pero es que hay ella sabía perfectamente que no había vida que no había todo pocas horas atolón es totalmente perdidos desérticos haces ella tenía calculado en la isla de Homeland pero claro en el momento que esa premisa ya no se cumple porque no ve la isla porque además va muy justita a partir de que se está complicando todo lo más dramático también ya no sólo es que esta mujer con treinta y nueve años ahí desaparezca el pierda la vida es que su acompañante que tiene cuarenta y cuatro años justos había casado unas semanas antes en la siguiente parada que iba a hacer el avión iba te iba a ser sustituido por otro capitán y entonces pues bueno pues iban a hacerlo hay como como distintas escalas ella iba a continuar porque ya era la primera mujer que iba darle la vuelta al mundo pero su copiloto iba a ser sustituido precisamente para disfrutar de de un viaje de novios con su esposa hemos tenido que hay veces que los guiños el destino son más trágicos incluso de lo que la noticia nos da entender porque luego hay una serie de traumas personales hay alrededor que qué mala suerte no una mujer con esa experiencia como haber cópula haber calculado tan mal bueno no es que calcula mal es que estamos hablando de unas épocas donde esos aviones pues no tenía las condiciones que tienen ahora ya es verdad que ya había hecho sola ya esa primera travesía al Atlántico rememorando al ver que es curioso no porque incluso físicamente parecían y de ahí un poco que la llamaran Lady Lynndie porque decía que se parecía no es muy curioso porque los dos en el punto también tenían un toque trágico acuérdate que que Charlene ver les secuestran a su niño de veinte meses y al final asesinan a su niño no importa también por la fama que tuvo timbre es una pequeña tragedia alrededor de estos pilotos no por no hablar de Antoine de Saint Exupéry el autor del pito que también el desaparece en la Segunda Guerra Mundial en en en Marsella mil mar Mediterráneo entonces bueno hay como todo una historia trágica que si fuéramos analizando punto por punto veríamos que Amelia sería un eslabón más dentro de esas tragedias de esos pilotos avezados valientes que en aquella época tuvieron las agallas igual que otros la tuviera o de meterse en al Amazonas someterse en busca de las fuentes del Nilo tuvieron las agallas de hacer este tipo de travesías con los medios Ostende

Voz 0772 47:24 les desaparecidos no yo tengo aquí notado que el salvando todas las distancias me recordaba un poco a la Historia protagonizada por dejar a las a muchas de las vividas en el Triángulo de las Bermudas es decir que es un un lugar que está entre de Miami la isla de Bermuda Hay en Puerto Rico no un un espacio enorme y que desde mil ochocientos cuarenta hasta nuestros días bueno esa especuladores han dicho muchas teorías se ha hablado en el iba Charles Barkley del triángulo de las Bermudas un montón de décadas ya levantó mucha polémica al al respecto pero lo cierto es que habían desaparecido no y que luego muchos reaparecieron pero el lo que nos viene a decir con cinco todo esto es quizá la la dificultad de de estar navegando en un espacio sino tienes las las medidas de de ahora incluso ni siquiera con las de ahora recordemos el el avión asiático que se perdió y que todavía no se sabe en prácticamente ni lo que sucedió de de él no estamos hablando de pleno siglo XXI con todos los GPS es todas las señales que se puede mandar todas las la las iniciativas que hay de conexión por satélite etcétera Illa con una simple brújula pues prácticamente pues se perdida

Voz 0708 48:35 con muy poco con con los estantes de hecho fíjate de las cosas que se encuentran acuerdas que hemos dicho que en mil ochocientos cuarenta se localiza determinados elementos no ropa y sobre todo huesos de lo que se supone que era el cuarenta y uno está antropólogo forense dice que son masculinos pero luego hay una organización muy interesante que es el grupo internacional de recuperación dar enormes históricos castigar por sus siglas en inglés lo que hace es que en los años noventa a mil ciento sesenta y siete precisamente para buscar el Electra el entrar al nombre de la vio

Voz 0772 49:09 el motor que de motor

Voz 0708 49:11 llevaba esta mujer no entonces lo que hacen es que encuentras más cosas una de las cosas que encuentran en sus estante encuentran una dentro de una caja encuentra también piezas de aluminio el avión era de aluminio y encuentra una botella de benedictino fíjate este dato es muy significativo por qué ella en el avión siempre llevaba una botella de benedictina era su licor favorito entonces hombre blanco y en botella y nunca mejor dicho es decir todo esto indica que esos restos que también se encuentran los años noventa Llanos huesos lo estaban aquellos huesos que se encontraron en mil cuarenta desaparecieron ya digo en aseguradora mundial pero sí se encontraron las y las mediciones de los distintos huesos tanto de la tibia como parte del CRAM

Voz 0772 49:53 yo estudio forense conservaba sea conservaban

Voz 0708 49:56 entonces aunque no tenías la prueba del delito es decir no tenías los restos óseos pero si tenías esas mediciones por las mediciones hoy se sabe con las técnicas que tenemos que determinar si era de una mujer un hombre que al final si se llega por distintos métodos no hay distintas elaboraciones incluso hay un soft war que se llama For Lack donde se sabe perfectamente cuál puede ser el sexo cuál puede ser la estatura etcétera etcétera todo eso indica con un noventa y nueve por ciento de probabilidades que aquello que se encontró tantos puntos cuarenta como lo que se encuentra en los años noventa pertenecía a una mujer todas las papeletas estaban a Emelec

Voz 35 50:35 es decir se deja de Palma en Pisón vende buena Osés Bones

Voz 0772 50:45 escuchamos cómo se lanzó a inicios de dos mil dieciocho en la Fox en Estados Unidos el el anuncio de de la identificación de los restos de la ESA piloto tan tan extraordinaria de la de la historia americana y que y que daba un vuelco de cien de ochenta grados a la historia que habíamos conocido hasta ahora no que se perdió no sabíamos nada de ella de pronto lo que tú decías ahora no gracias al estudio no lo estudio forense directo sino al estudio del del estudio

Voz 0708 51:16 César exactamente se pudo identificar qué

Voz 0772 51:19 ella era la la los restos que había allí que aparecieron en esta isla que podrían pertenecer a

Voz 0708 51:24 a esta mujer sí pero estamos hablando de conclusiones de hace nada en marzo de este año del dos mil dieciocho años cuando el salido estas conclusiones en un artículo a la revista forense Anthropology el autor Richard Jones que es un profesor emérito de antropología de la Universidad de Tennessee SL que con una paciencia

Voz 1911 51:43 infinita casi franciscana hay dos

Voz 0708 51:46 Abanto todo este tipo de información tanto los datos esas siete mediciones óseas que se conservaban usando ahora técnicas modernas usando un software adecuado zen usando todo tipo de elementos es cuando él él llega a la conclusión sobre todo por las las cuestiones eh

Voz 0772 52:03 de las edición de Caro Caro métricas