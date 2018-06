SER Aventureros: Carlos Soria regresa del Dhaulagiri (09/06/2018)

Voz 1 00:00 comienza el una cadena SER ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:33 qué tal aventureros buenos días bienvenido sea un fin de semana la aventura un fin de semana para disfrutar de todo lo que estéis haciendo porque si no estáis escuchando simbolizando en España a través de la Cadena SER está la cosa entre lluvia escrito sólo en pero luego vuelve a llover estamos muy de clima tropical que es lo que tenéis en la OCE sesenta en Radio Caracol gracias a todos los que nos escucháis en la costa este de los EEUU bienvenido muy buenas tardes porque vosotros estáis en la Franja en el horario de tarde hoy el programa de lujo con invitados de lujo como siempre pero es que además les demos físicamente a nuestro lado al gran Carlos Soria que ya sabéis que volvió regresó hace unos días eh no sé cuántas veces habrá y gol de aula ya Carlos cómo estás buenos días

Voz 5 01:19 buenos días qué tal estoy encantado de estar aquí como siempre

Voz 1025 01:22 nosotros felices de que esté con nosotros cuántas veces ha

Voz 6 01:24 hola más que ser buena aventureros que sí

Voz 1025 01:28 pero qué me estás contando si era la VIII a tío octava vez que subíamos madre mía vamos a subir y que ahora lo contaremos pero que el viento se nos ha puesto ahí doblado

Voz 5 01:39 pues todo esto no ha sido una expedición magnífica perros encubren pero vamos a hacer esto

Voz 1025 01:44 sí y con el viento es la primera vez que Nos ha fastidiado tanto

Voz 5 01:47 Nancy no va yo estaba otra vez más alto que en esta ocasión en esta ocasión estaba el campamento tres ser siete mil trescientos una vez conseguimos instalar Lea siete quinientos cincuenta estuvimos dos noches padeciendo allí hasta que no cuajó

Voz 1025 02:03 Carlos Soria que siendo lo conocéis tiene setenta y nueve años y sigue su camino para conseguir las catorce cumbres de ocho mil metros quedan dos y estamos saber ahí si completamos el álbum de cromos José Luis Angulo bueno días la verdad

Voz 1055 02:17 que no sé si estar calladito y al resto del programa porque van Carlos Soria Icon la buenísima música que empieza el programa

Voz 1025 02:22 a Jack con eso ya ya lo sabes no no vienes pues casi que lo ven que cara tan dura que tal Ángel Colina cómo está

Voz 0181 02:30 pues buenos días muy bien aquí feliz de estar aquí con Carlos porque eso es Ginés le iba a preguntar aquí os digo no te molesta que te recuerden siempre la edad que tiene los setenta y no sé si lo eh

Voz 6 02:41 no me va a empezar a cuando tenga ochenta

Voz 1025 02:44 claro a los ochenta yo creo que es cuando no Juan en Xavi de allí dice no hay nueve sin ocho no estaban y ahora ella donde las próximas es previstas serán setenta hay más tú todo eso dejarlos setenta

Voz 1055 02:57 cuándo es la fecha exacta va mirando

Voz 7 03:00 Marta cinco de febrero encíclicas

Voz 1025 03:02 en el dos mil diecinueve y serio con el ocho con el ocho en el hombre que es que podemos vivir yo cruzo los años te faltaría uno no porque ahora hay Dasha por otra otra vez aboga por el sí

Voz 5 03:15 eso es ahora en en septiembre pero Taula depende de sí

Voz 6 03:19 o sea que cuando ochenta si querías ochenta los catorce ocho acabaríamos no varía firme perfecto

Voz 1025 03:25 cómo era el titular que me han dicho antes

Voz 0181 03:28 mi con el ocho oros en el ocho mil con el ocho por ocho mil

Voz 1025 03:31 son miles en el que ya está calentando al se echa las manos a la cabeza no en qué momento he venido a veros a vosotros

Voz 6 03:42 bueno es que asusta lo de ochenta años

Voz 1025 03:46 pero pero vamos a ver si que Kick cambie del setenta y yo

Voz 6 03:51 claro me parece que no pero que notan

Voz 1025 03:55 no

Voz 8 03:57 hay mucha gente que se ha jubilado ya no lo bueno

Voz 7 04:03 a te has ochenta en Canarias tendrá setenta eso sí eso sí

Voz 1025 04:07 pero no ahora Canarias ahora seguimos Don Carlos Soria de todo lo que ha vivido en el Dhaulagiri que nos ha estado contando las historias alucinantes que ahora las compartir con vosotros antes de Jan me da hacer una pequeña mirada a lo que estamos viviendo esta semana y que mejor que Chema para contarlo ya no la sección de asesino raro sino todo lo que ha pasado en Guatemala con volcán incluido porque ya sabéis que Chema tiene la mitad la vida en Guatemala hola Chema qué tal ah bueno días muy buenos días

Voz 0412 04:38 enero del metal muy bien

Voz 1025 04:40 oye que que nos vas qué nos puedes contar de Guatemala porque insisto tú tú la mitad de tu vida hasta ahí nos vamos hasta empresa en Guatemala

Voz 0412 04:49 sí sí sí bueno he estado muchas veces en Guatemala vivió en tiempo ya tengo negocios amigo familia tengo de todo y la última buena ropa de mis películas en Guatemala y la última película precisamente ese rodó muy cerquita del volcán Fuego no que es que es el volcán que a ella

Voz 9 05:08 que para llevar están activos

Voz 0412 05:11 hay tres volcanes activos

Voz 10 05:13 sí es la última gran

Voz 0412 05:15 han explosión del del volcán

Voz 11 05:17 con fuego

Voz 0412 05:19 fue por los pueblos año fue noventa por día aproximadamente pero el volcán Fuego está permanentemente en actividades de hecho cuando por la carretera por la por la carretera sur te en paralelo al Pacífico que resulta que cuando vas cuando pasas por el volcán

Voz 11 05:33 fuego muy a menudo de es como

Voz 0412 05:36 como la fumaron la fumarolas de pequeñas explosiones el volcán Fuego casi todos los días te tenía pequeñas actividades y soltaba soltaba fuego lava y piedras que tal y lo que sabe lo que ocurría es que bueno como pasa en Guatemala y en otros muchos países si pasan el Himalaya a todos lados es que la gente vive en zonas que no son de de seguridad nadie realmente si además sales advierten personales ocupa realmente que aldea extremeña en en en zonas peligrosas cuando la actividad del volcán crece pues lo que ha pasado lo que ocurre ahora en Guatemala no que que las aldeas que estaban en las faldas del volcán que que pueda haber más aldeas en la falda invoca el antiguo pues pues es de acoso se han visto o están visto sepultada por piedras y fuego y lava igual imágenes terribles pues que no recuerda nada una Pompeya moderna no ha habido ha habido algunas imágenes terroríficas del volcán en estos días ha seguido en enero con una actividad más o menos lo grande tal pero bueno es probable que poco a poco se vaya calmando de vuelvas la actividad normal el país toda la parte del Altiplano van a muchos kilómetros a la redonda sea visto cubiertos de ceniza se hizo de noche en mí yo estoy amigos de que que es que es que están en el lugar donde Rodeo donde rodé la película de esa aldea de Lucas me contaban

Voz 10 07:01 que que se hizo de noche que de repente

Voz 0412 07:04 estoy toda la toda la ceniza que que el fuego que lanza el volcán hizo durante unos minutos allí no sentirse absolutamente nadie pareciese que que se que se hacía de noche incómodo empezó a caer la lluvia de ceniza Hicham cubierto aparte de las de las muertes que ha habido buenas las pérdidas materiales de buenas de cosechas de campos enteros cubiertos de ceniza con con muchos centímetros y en algunos casos casi un metro de ceniza que en las próximas semanas

Voz 1025 07:37 oye lo que hablábamos tuyo fuera también de micrófono opciones de si ahora tienes un viaje porque estamos a puertas de temporada de verano de todo eso se puede ir a Guatemala

Voz 0412 07:48 es absolutamente realmente el el el el el aeropuerto estuvo cerrado unas horas hay para todas las zonas del país y quitando los alrededores del del volcán de Fuego que de hecho no era no es un lugar así muy turístico

Voz 10 08:03 y hacia Guatemala

Voz 0412 08:06 sí todo está las carreteras están funcionando los servicios funciona la actividad volcánica del país pues es la normal de un país como de cualquiera de los países centroamericanos y estando en Nicaragua o El en Costa Rica o en algunas partes de Méjico es decir la tú notas que que la cierra a veces tiembla tiembla

Voz 1025 08:26 ya ya poquito sí

Voz 0412 08:28 realmente no sé quién es que no no hay problemas para para para estar ahí visita en Guatemala

Voz 1025 08:35 que luego hacemos la se queda espera que te que preguntar

Voz 1055 08:38 no José Bono no lo poco corroborar con Chema porque yo recuerdo hace ya bastantes años recordó también cuando Wall el huracán Mitch que el Gobierno Guatemala más sabe que fue un auténtico desastre el Gobierno guatemalteco se lanzó bajo el punto de vista precipitadamente de a decir la gran desastre que había pasado en el País obviamente para conseguir ayudas internacionales pero eso tuvo la otra cara de la moneda que fue el primer hijo prácticamente a cero se vieron que dijeron hostia por decir que estamos tan mal y conseguir ayudas internacional el primo decidió no venir entonces creo que el volcán este ha sido tremendo pero acotemos acotemos lugares digamos

Voz 1025 09:14 vamos que yo espero que hayan aprendido esto sí sí

Voz 0181 09:18 ha sido una una casualidad también qué ha sucedido esto porque nosotros yo recuerdo con la ruta de hay un par de veces para Ruta Quetzal ya hemos subido a los volcanes no a este pero a otros que también todavía está en erupción todo incluso no había había un peligro se decir que hay muchas expulsiones en muchos países en los que se visitan los volcanes

Voz 0412 09:35 el volcán para ya que es un en activo pero lo que vosotros Ángel ese volcán está es una hora de ascensión Antigua Guatemala no era casi a trescientos metros de la boca y se ve cómo el fuego sale ese tienen el problema el problema es cuando realmente hay una actividad haya tan tan fuerte que el que el fuego las piedras que salen pues del nivel de hizo

Voz 11 09:57 de todos los los no

Voz 0412 09:59 a como se lo fluidos joder lo lo lo hemos tóxicos no

Voz 1025 10:05 sí sí sí sí sí entonces

Voz 0412 10:08 es eso es lo que hace realmente bueno pues eso eso ahora mismo te digo en los alrededores del volcán Fuego pues ahora mismo evidentemente no sé

Voz 1025 10:17 la semana también eh y las sandalias

Voz 0412 10:20 pero no sólo los que que son los que realmente han sufrido Amat todo esto pero contemos una cosa que Guatemala por ejemplo me y esto no sale en los medios nunca hay muertes permanente por deslaves pregunta que hay mucha gente viviendo en eh en zonas de Barrancas la igual de mala como en la en la zona rural es arranca de cuando llega la época de lluvias las aldeas están al pie del barranco

Voz 1025 10:44 muchas cosas se viene abajo al días enteros se bien

Voz 0412 10:46 bajo y eso no sale en los medios no es decir que que bueno que vamos a ver que que la noticia ha sido tremenda te lo cual pero que hay que ponerlo en su en su justa medida del país sigue funcionando la economía del país de que Vostok totalmente evolucionando las carreteras están en marcha de Joe yo pongo ya sin permanente contacto con Guatemala Irak y yo tengo decíais que tengo negocios tengo una agencia de viajes en Guatemala no

Voz 10 11:11 y aquí nosotros

Voz 0412 11:14 no es la gente que teníamos allí no ha sufrido ni tan siquiera un un un buen lo que haya ávido que que que salir la gente en otro día distinto no ha habido ningún cambio de planes toda la gente que tenía que se que llegando seguidos llegando a la gente que tiene saliendo saliendo del país sigue funcionando con total

Voz 1241 11:31 muy bien

Voz 1025 11:32 oye que que la sección que hacemos tío

Voz 0412 11:36 pues algo pasa que me he dado cuenta que no cosas una joder que tenéis un invitado ahí que yo no sé qué coger y vamos a perder más tiempo yo creo que con lo que ya he con todo Guatemala

Voz 9 11:45 no no no

Voz 8 11:48 cinco días una cosa queda seca te da para dos programas oye a ver si tengo la sintonía

Voz 1025 11:55 qué habría hecho si yo te digo que hay sección tú de qué me hablarían

Voz 9 11:59 pues yo hablaría de que a la segunda cosa quiero decir es que me he dado cuenta de que iba a hablar de lo mismo que la semana pasada es la mentira este tío de entonces no iba a repetir la sección de la semana pasada pero pagamos Murcia nuevo nuevo protección repetía ya yo estoy estábamos es esta semana había pasado un veinte por ciento

Voz 7 12:21 lo fácil Chema tú eras dicho Ponseti te pierdo te pierdo tío nota

Voz 9 12:25 no sí la producción que que oeste esta semana un descuento del veinte por ciento lo que tú haces tú no haces precio oferta por no perfección por si no se siempre lo he hecho lo de Guatemala entonces estamos un descuento del veinte por ciento de paro

Voz 1025 12:39 Juan aquí a cobrar a contar pero bueno la Cadena Ser que que te descuenten un veinte por ciento esta semana

Voz 9 12:48 tu negociando seis y luego ahí si luego tiene que ser un veinte por fue

Voz 1025 12:53 la cara anda alarga la moción de déjame déjame la semana que te regatea emoción

Voz 0181 13:02 el encuentro no es sólo el turismo lo recuerdo

Voz 5 13:05 en el dos mil quince cuando el terremoto de Nepal está claro que nadie lo metí hubo hay un par de años que la gente no sea animaba a ir prácticamente hasta que poco a poco va pero es cuando el país malo necesita vosotros

Voz 1025 13:16 oye vamos a hablar ya del aula pero he leído esta semana a los americanos que confirmaban oficialmente

Voz 12 13:21 T que el escalón Hillary en el en el de

Voz 1025 13:25 había quedado a raíz del terremoto ya se habían dado cuenta de que no estaba como era antes no ha querido modificar a Escalda quedándose Escalón Hillary ya

Voz 6 13:35 no lo sigue siendo el lugar habrá se habrá modificado un poco porque un terremoto lo podemos modificar en el seis Sapa modificó mucho tengo yo dos fotos una antes y después del terremoto modificó

Voz 5 13:46 y ahora mismo la cumbre que le falta

Voz 1025 13:48 no sabe si ha quedado monja uno

Voz 5 13:51 que la otra que yo tengo la otra subida las dos

Voz 1025 13:53 los más de ocho mil metros como aguas hacer entonces vas a volver a sus yo quiero ir allí el pase lo que pase

Voz 5 13:59 no hemos querido ir allí ver qué ha pasado pero yo tengo una foto que se ha caído un será que es normal no

Voz 1025 14:06 con lo cual a lo mejor su ves a algunas de más baja de la que ya tiene que tiene ya tengo pero no hay que ir hay que ir están poniendo a huevo eh yo ya verás

Voz 0181 14:16 quería aprovecharlo antes de que empecemos con la entrevista seria con Carlos preguntarte

Voz 1025 14:20 sobre la noticia era la noticia bueno pero hay que decir algo a vale vale vale la la noche

Voz 0181 14:25 dice de que leímos el otro día en el leves sobre la recogida de basuras que habían recogido ocho mil kilos de basura eso es cierto es es tan exagerado Carlos eso

Voz 5 14:34 es muy exagerado y en la charla quedado en Ifema en mi patrocinador estaba hablando sobre eso y voy a trabajar sobre Hereu es muy fácil que no haya basura es muy fácil muy fácil pero se tiene que ocupar un poco el Gobierno pero el Gobierno no lo va a hacer igual hay que obligarle a las agencias todo el mundo va ahora con una agencia

Voz 6 14:54 si las agencias están ganando muchísimo

Voz 5 14:57 pero lo único que hay que decir a las agencias que le quitan el permiso si no se bajan todo lo quedan llevo

Voz 1025 15:03 porque más ni menos porque leíamos en esa historia de todo lo que habían limpiado es que ahora te dan una bolsa que tienes que bajar esa bolsa llena

Voz 5 15:12 que bueno prorrogó hay trampas eso es muy complicado

Voz 1025 15:15 en contra de que no se lo

Voz 5 15:18 qué pero eso quién lo tiene que hacer son las agencias las agencias que organizo en las que apela el permiso vital son las que llevan todo el material todo hay que tener sexo

Voz 0181 15:30 en las fotos que salían puede quedar alguna cosa

Voz 5 15:32 pérdidas tal alguna tienda de campaña muy hundida por la nieve pues no se puede hacer pero lo que no puede haber yo tengo fotos aquí con con mono con una cantidad dos expediciones sin días oficiales del ejército indio

Voz 1025 15:45 sí me acuerdo os enseñan fotos

Voz 5 15:48 en Arona que aquello no hay derecho a hacer eso

Voz 1025 15:50 porque dejaron toda la basura eh es muy toda toda

Voz 5 15:53 la escaleras bolsas de plásticos sin usar paquetes de voz

Voz 6 15:56 dejaron todo todo todo te veía mucho

Voz 0181 15:59 la botella de oxígeno también bueno botellas

Voz 5 16:01 exige no arriba yo el año que subió al Everest hubo una revista americana que pagaba los sherpas por cada botella que jabón como lo Serpa suben a dejar cosas Alcampo último halcón

Voz 1025 16:12 a los cuatro allí es donde están bastante vacío pues

Voz 5 16:14 trabajar un par de botellas y diez dólares veinte dólares o depende del año que sea la botella separados muy claras y eso pues igual pero porque se puede reciclar todo

Voz 1241 16:25 eso

Voz 5 16:26 las botellas Podemos reciclarse pueden volver a rellenar

Voz 1025 16:29 claro de nuevo las botellas

Voz 5 16:32 cuál que sumen tienen que aguantar no hay más historia hay otras cosas pero Irisarri eh la mayoría se congelan los sherpas no quieran dejar salir claro pero pero bueno pero que es muy sencillo que es muy sencillo obligar a las a las agencias que organizan las expediciones y que buscan los permisos y qué tal a que todo lo que suba allí su madre helicóptero al campo base al ISIS V con porteadores da igual tiene que bajar

Voz 0181 16:59 es bueno que es gente que debería respetar la naturaleza es verdad en principio piensas dice oye pues hoy montañero me consta

Voz 6 17:04 la voluntad de que debía respetar la naturaleza el jardín de ahí abajo el mar la mayoría de Bilbao como está el mar de de planes

Voz 1025 17:15 es que no se quitan los plásticos de los supermercados decía

Voz 5 17:18 no es como antiguamente con la bolsa del párroco con la bolsa de la compra toda la vida se acabó todo la vida si ha podido Barreto pero lo de el nuestros desperdicios fiscal a los otros ni cambio climático ni leches es nosotros mismos nuestros desperdicio

Voz 1025 17:35 bueno pues vamos a empezar a hablar de la octava vez que aparecía me querido Carlos Soria que ya sois íntimo no ya claro es que lo conoces mejor que tu casa aunque nos queremos mucho pero no me no te queremos mucho pero no todo

Voz 5 17:53 hay montañas muy complicadas por ejemplo Emma Kalu la montaña más alta que se exige no ocho mil cuatrocientos sesenta metros sin oxígeno a los a los sesenta y nueve años subía la primera hace lo he tenido que ir hace veinte pero subió a veintiuno tantos no hace diez

Voz 1025 18:10 verdad es que no tengo componer te ochenta

Voz 5 18:17 ahí nueve se no se dije no maravillosamente con montañas que mejoren silbido pero esta pues bueno pues me tiene

Voz 1025 18:25 hay que me quiere

Voz 5 18:28 a ver todos los años claro de las cuando

Voz 1025 18:30 has estado de que pensabas que devolvería lo antes posible pero como montaña igual que el que la noche porque ahí estaban

Voz 5 18:38 tres en el aula giré ya veremos eh a última hora espero que siga teniendo patrocinio seguro que lo voy a hacer

Voz 1025 18:46 el hombre los de Ifema no va a salir contigo yo creo que sí parece estar encantado de la vida yo creo que si estamos todos con ellos y ellos con nosotros hoy una cosa me decía hace el viento claro llega al campo tres no porque esta es la historia de la montaña

Voz 5 18:59 llegamos al llegamos al campo dos y por el walkie los amigos estaban en el campo base nos dan los partes normalmente Illano dijo el meteorólogo que podía haber un poco más de tanto un poco más iba a ver entre veinticinco y treinta y cinco kilómetros que puedes ir ir subió de treinta cuarenta y cinco ya era no hay nada que hacer y además había ráfagas que no eran treinta de cuarenta en toda su vida hemos llegamos al campo tres nosotros llegamos pronto hubo gente que llegó muy tarde Hinault pudo montarla entienda con el viento no pudo

Voz 1025 19:36 porque además hay que contar eso si el caso se que al campo tres

Voz 7 19:39 eso vertical hay que picar seriamente serio que vengan

Voz 1025 19:42 o en la montaña ya asegurar nada a la tienda estar atada por supuesto bueno este año contamos el caso de un chico que que no tenía la tienda tal salió volando y entro en el campo

Voz 5 19:56 no el campo tres uno un amigo italiano o por lo menos un conocido italiano se salió disparado con su de que se encontró luego el cadáver bueno

Voz 0181 20:05 descansas mal no además en en pendientes duerme muy

Voz 13 20:08 mal así malamente nos claro en la mochila bajo al no duerme mucho

Voz 5 20:15 esa noche porque es posible que llegues a lo mejor a las doce de la mañana o así salgas a las ocho de la noche hacia la cumbre estas un rato allí descansando hidratando te qué es lo más importante

Voz 1025 20:26 qué haces esas horas hablando con los de la tienda no no hablamos

Voz 5 20:28 no no haciendo agua que cuesta mucho trabajo hacer algo así

Voz 6 20:33 cuando estás tan arriba con una lince Hornillo tienes que hacer aguas y beber y beber y beber beber Calder

Voz 5 20:39 cosas comer un poco y descansa lo que puedas y al principio no tienes ganas has allí

Voz 1025 20:45 estamos un poco lo mejor que puedes

Voz 5 20:48 entonces dices bueno hay que empezar a cual hay que coger en una bolsa traer nieve a la puerta al lado de la puerta de la tienda empezar con el infierno iba a hacer litros de agua

Voz 1025 20:58 ya y todo lo que puedas ver claro porque te va a ayudar a ello no que luego el día

Voz 5 21:02 de la cumbre durante el camino bebés muy poco casi nada es muy no puedes es muy complicado es muy complicado es muy complicado es muy complicado la la boquilla Si llevas Un un Camel balas sigue lo lleva en la mochila no es el momento de parar sacar un termo un termo pesa mucho y Nole quieres llevar una cantimplora dentro de un medio

Voz 1025 21:26 cuando para que no se congelaron pero

Voz 5 21:29 a pesar de todo se ve muy poco saber cómo estás en lo que estás Si no no te metes en ello cuando mejor hidratado Esther los días anteriores pues mejor porque eso es ventaja para finales ventaja para todos ventaja para las congelaciones las congelaciones son no solamente son por frío son por deshidratación por llegar tarde a un campamento alto porque no da tiempo asegurarte tú te quitan los las botas y los botines sus botines celos meter dentro del saco la paz Antillas te las metes en el pecho si hace sol a esa altura calienta muchísimo en una tienda amarilla lo secas idea escasas bebes si no bebes tienes muchas más posibilidades de recoja la acciones porque la sangre estamos espesa como bueno

Voz 14 22:11 claro me acabas de dar un un un tipo un un truco que yo no no lo había pensado siempre

Voz 1025 22:17 de en todas las ciudades fijaba la mayo

Voz 14 22:19 piedras las tiendas son amarillas no pero es porque tienen una tienda

Voz 1025 22:23 sentido que sea la mano tú puedes estar al siete mil dos

Voz 5 22:26 en dos metros cómo está el campo tres Consol a treinta grados sobre cero

Voz 14 22:31 en en poco más de media

Voz 5 22:33 sí ahora en cuanto se va el sol bajara quince bajo cero eso para la garganta

Voz 1025 22:39 ya no debería intentar pero que la atienda sea amarilla

Voz 5 22:42 tiene mucho que ver ese sí que es una tienda o opaca qué tal no te da el sol no tiene luz estas tiendas hay veces que tienes demasiado calor estás en un sitio muy alto y estoy quitas casi todo rojo

Voz 14 22:54 ah amigo fijaos bien es difícil que veamos atienda negra para que nos entendamos se tienen sentido rabito

Voz 1025 23:01 hago expedición gótica alguna te dice dando igual habrá que habrá pero no pero lo de la las tiendas hombre si Dios está bien

Voz 5 23:09 para que no para nada no tenga tanto calor y tanta luz pero merece la pena poner ser sapo cuando estás en el campo base por la tarde cuando Ador Malasia está precisamente entra las nubes osea que no pasó pueden entrar a nueve pero si sino pues como tienes calor el saco de dormir les con unas cuerdas arriba ya no tienes tanto calor Amigó puede exponer pues una una una manta de estas de emergencia ETA al también atada en las esquinas y no tienes tanto calor pero pocas veces hace falta protegerse del calor más bien protege del frío

Voz 1025 23:43 bueno pues estamos en este será aventureros especial con Carlos Soria ya sabéis a él no le gusta gustaría la edad pero es que tienen no a mi me da igual setenta y nueve años y subiendo catorce ochomiles Le quedan dos técnicamente le queda el aula el Sisa porque claro porque el Sisa no esté en la cumbre de cuanto de ocho mil ocho mil

Voz 5 24:03 y así la otra tiene ocho mil cuarenta tantos

Voz 1025 24:07 más o menos es verdad

Voz 6 24:11 en el Taula esta ocho mil cincuenta el año pues saben los dos estados

Voz 1025 24:14 claro ya nosotros Djamel haya pasado estuvimos ahí llamando a la puerta ola la ola que abra pero casi

Voz 0181 24:20 pues con esos vientos Carlos es imposible intentarlo

Voz 5 24:22 claro es montar una tienda imposible ahora no no ser por nuestros el día anterior quedaban muy buen tiempo sin viento y a montar acuérdense tuvieron que volver decían ellos que había rachas de setenta kilómetros

Voz 1025 24:37 pues la vida totalmente totalmente comete el jueves

Voz 5 24:40 el frío sin sin viento tú puedes aguantar logrados que sea con vientos muy difícil aunque lleves al grupo

Voz 1025 24:47 seguimos este especial con Carlos Soria en Ser aventureros mínima pausa nado minutito estamos de vuelta

Voz 16 25:44 el ladrón está en el tren el águila de la ley se encargará del de manera que el dinero está en su bolsillo pero usted vigile su bolsillo

Voz 18 26:09 seguimos en esta mañana

Voz 1025 26:12 cero aventureros me escuchó raro ahora pero seguimos en en Ser aventureros lo dicho estamos con Carlos Soria protagonista en este programa tenemos varias cosas más la primera recordaros que estáis ante el último ratito si queréis venir con nosotros formar parte del equipo de Ser aventureros en la quebrantahuesos que manda la fotografía con vuestra bici ya sabéis iré a Twitter arroba Ser aventureros arrobas eran toreros ahí está fijado el tuit llenos de High la fotografía porque vamos ha terminado el programa vamos a escoger

Voz 1241 26:44 quién se viene con nosotros este año

Voz 1025 26:46 a la quebranta Boys hoy lo vamos a comunicar a partir del lunes en redes sociales así que atentos esta semana que vamos a estar contando quién de quiénes porque son varios de todos Nuestros aventureros de estarán también en la quebrantahuesos dentro de unos días que ya sabéis que nosotros ponemos la casita rural que ya va tenemos a tenéis ahí una camita fenomenal os damos el maillot de será aventuró pero hijos y la institución que lo más importante claro oye el equipo pueda ser te piten lo del año pasado no es es parte del equipo se repite la otra parte es la que completamos con los cuando estos aventureros oye

Voz 0181 27:20 el alojamiento también incluye y si la casita rural que te

Voz 1025 27:22 hemos allá ya puesto hemos plantado flores

Voz 5 27:25 yo la hice hace mucho tiempo podía estar vosotros allí también sí sí me cogió una tormenta subiendo al final portales todo el Mari Blanc que tiene diecisiete por ciento tal Nacho Rada pero luego en el Portalet que es más suave pero muy largo

Voz 1025 27:40 sufrís TI todo y más lloviendo con

Voz 5 27:43 ventas el me quedaban las manos heladas y me queda boliviano agarrado al manillar

Voz 7 27:46 madre no iba a ser el que Carlos Soria hiciera una subida fácil claro y siete tenía que estar aquí dando por saco que insisto saldrán una el nombre de los ganadores

Voz 1025 27:59 la próxima semana estamos en Australia con John víspera dice que está creo que están Australia hola John qué tal estás

Voz 1241 28:06 hola qué tal sí que esto

Voz 1025 28:09 estás en cine ya se te ya se te nota ya te nota hermano todo bien escrito

Voz 1241 28:14 tal como está Carlos Soria

Voz 1025 28:17 da mejor que tú que lo sepa

Voz 5 28:19 de que no sé si si

Voz 1241 28:21 no seguro que sí seguro que sí Carlos oye yo yo aspiro a ser como tu tío de mayor

Voz 1025 28:30 pero si tú tú crees que vas a llegar a los setenta y nueve sí

Voz 1241 28:34 yo cien años sí hombre que se vuelve a vivir como años Joaquín vivir cien años pero esto es un caso claro pero eso

Voz 1025 28:40 es un castigo para la humanidad tú eres una de las famosas plaga de ancho

Voz 1241 28:45 a sé lo que vale los sesenta e5 me vuelvo a Donosti los sesenta y cinco a los cien cuántos hay XXXV pues voy a ver treinta y cinco años

Voz 1025 28:56 en Donosti palo agua bueno

Voz 19 28:59 poco que un Pablo Lago que bueno

Voz 1241 29:01 te digo tengo otra vida de jubilado

Voz 5 29:05 la mejor querido

Voz 1241 29:07 yo te digo oye oye Carlos es cierto eso de que cuando llegas a los sesenta y cinco años ya no le debe nada nadie y haces lo que te sale de las narices buenos y puede ser

Voz 6 29:19 Zárate es mejor todas las formas pero bueno

Voz 1025 29:22 queríamos ver

Voz 1241 29:25 ya te digo todo adquiere hace empezaste a queda hace empezaste a seguir esa norma

Voz 5 29:31 ya no me acuerdo casi pero los sesenta y cinco años son fantásticos es verdad porque yo dejé de trabajar absolutamente totalmente cuando lo dejé yo se lo vendía a uno de mi de la de las personas que trabajaba conmigo Elia pero bueno pero no dejará porque tú yo por aquí no se hablar cuando ésta estaba a tope lo he hecho muy bien esa es la verdad pero de eso pues ni me he acordado de que era tapicería practicado si me acuerdo porque me acuerdo de muchos clientes y me lo recuerdan ellos pero la vida al jubilado llega bien a ella que fantástico

Voz 1241 30:04 hay que llegar bien haya pero para eso hay que ir sembrando cuando eres joven

Voz 6 30:09 hombre si no volvía sí

Voz 1241 30:12 claro que dada a los Oprah es a los sesenta y seis

Voz 6 30:14 ah claro claro hay que cuidarte un poco sobre todo no te deprima nunca por haberte jubilado que hay gente que se deprime cuando se jubila y me monto

Voz 1241 30:24 es gente que no se sabe jubilar eso es lo más grave lo procesionan con el trabajo yo sueña con llegó a vivir cuando se jubiló también

Voz 1025 30:33 bueno ya pero eso sí nos vamos a parte chunga ya pero oye dan cosa tú tú realmente no esperaba pero pero Carlos siempre te has cuidado tanto como ahora ahora te cuidas más

Voz 6 30:48 hombre antes era muy fuerte tal y sí siempre me ha cuidado siempre me he cuidado ahora me cuido más porque el lógico ya mayor y me tengo que cuidar un poco más entrenar mejor comer mejor dormir un poco más si puedo que con los periodistas no puedo claro cuando dormir pero lo intento al menos lo intento y si me cuido y siempre me cuida un poco

Voz 5 31:10 a la verdad

Voz 6 31:11 no he fumado hasta los veintidós años así fumaba hay poco además no vengo

Voz 5 31:19 igualmente nada pero está bien beber un poco de vino y tal pero yo soy feliz bebiendo agua o bebiendo cerveza sin alcohol o bebiendo una bebida energética

Voz 0181 31:27 pero no era el alcohol dos veces lo que he visto pero tampoco una un poquito de vino por pruebas lo que hablábamos del vino es verdad

Voz 1025 31:34 yo quería andamos daríamos en un sí sí sí sí sí ya te digo yo Pedro

Voz 6 31:38 siempre con agua mi cerveza sin alcohol te he visto yo no

Voz 1025 31:41 sí sí claro salvo se toda la mala vida que tú no llevan mal la Liga tampoco aviar mutara nada

Voz 1241 31:48 para nada alguna vez me de falso soy tal pero es una mala amistad de visto viene por otros pues sitios no

Voz 8 31:56 sí

Voz 1025 31:58 eh que te tengo que la cosa va bien en España

Voz 8 32:07 a esta tarde

Voz 1241 32:12 ya ya me alegro me alegro porque creo que vais bien creo que vais

Voz 1025 32:19 sí ha cambiado todo yo he salio ha cambiado todo todo

Voz 1241 32:23 ha cambiado la cosa oye que te cuento de Australia

Voz 1025 32:28 pues te doy un minuto que me voy y vuelvo con Carlos ha mirando

Voz 1241 32:32 me voy me voy me voy me voy ahora por la tarde se me voy a a Brisville me voy habréis voy a ir ya ir al al primer al primer test match de de los Wall Avis contra los irlandeses este año visita Australia Irlanda si hace dos años fue para que no se no

Voz 1025 32:52 de qué hablamos

Voz 1241 32:56 la Unión Ruby los Wall habéis bueno jugar contra los irlandeses Si voy a ir voy a estar ahí veíamos a la oposición pero yo hasta que no llegue al estadio no me gusta saber dónde voy a trabajar

Voz 1025 33:09 me parece que no me gusta sí porque hetero no

Voz 1241 33:11 han dos o tres días antes si miras si eso te añades tu presión presión que es tonta entonces yo nunca lo miro lo miro siempre cuando llego al estadio e incluso a veces se me olvida mirar y todo

Voz 6 33:24 claro pero cojonudo

Voz 1241 33:27 de ir ir allí a ver un partido de un más de los de los Gual habéis es espectacular voy a entrar en el vestuario de los dos equipos eso sí esté en la posición que esté muy voy a entrar normalmente dentro en los vestuarios los cámaras e están están permitidos entrar en los ves varios para grabar un poco la conversación que tienen con el árbitro los primeras líneas y tal

Voz 20 33:50 y a vivir ese ambiente

Voz 1241 33:53 esa acojonado ahí voy a voy a ver voy a ver a mi jugador favorito que venció tengo pocos ídolos dos tres cuatro cero ellos Sepi

Voz 1025 34:02 además sí estoy Colino y José Luis Angulo era pero muchas veces el remolón ahora porque se nota que a veces el director aquí oye creo que dirigen es Molledo no como ayuda no creo que es precioso es todo pero ir me conozco muy bien pero Melbourne es más bonita pero bueno el guión que te digo

Voz 1241 34:33 Dolor se llama Henry SPE gente espera porque es mi ídolo en ves sí que es una de los grandes estuve estuve el sábado pasado estuvo el sábado pero déjame decirte porque estuve el sábado pasado eh en cambio que juegan los Brahms la semana pasada cuando los Bran visión marcaba gol Brahms

Voz 1025 34:56 él es un ala de los grandes es

Voz 1241 34:59 es un tío de aspecto de de Lander que es de las islas del Pacífico tiene esa fisionomía de Island de Aylan pues el tiempo dio porque te de las sendas del Pacífico

Voz 1025 35:11 por una vez no no es muy grande no por teléfono

Voz 1241 35:16 la es un ala escurridizo sport que es mi ídolo porque cuando tuve esa ese jugado te transmite una sensación de paz increíble llega al estadio sonriendo hablando con la gente chocando

Voz 19 35:30 no firmando otorgando la mano a todo el mundo

Voz 1241 35:34 se da la vuelta al campo hace lo mismo antes de de cambiarse se cambia habla con el árbitro habla con los jugadores rivales incluso estando dentro del campo que es noticia porque los tabloides de absoluto

Voz 1025 35:48 mira mira es ya una manos

Voz 1241 35:52 de su dinero a parte de su dinero a una asociación benéfica claro no te voy a decir una cosa que me dijo Johnny cuando él entra el estadio no me he despreciado Ponseti no te puedes hacer cuando te lo voy a contar a mi tiempo o sea no me no sé qué es todo esto estoy hablando seriamente estoy hablando no Carlos Soria entonces él él Carlos a ver

Voz 1025 36:16 valora tú lo que me dijo la remata

Voz 1241 36:20 sí porque esto es una cosa una cosa de vida cualquier todo el mundo cualquiera Javier del Pino pero todo lo más tarde dime cuando él entró al estadio normalmente tú ves a los jugadores a todos estos de fútbol también de Rubi que lleva unos pedazos de auriculares escuchando mismos haciéndose como se concentran y tal bien él no no Henry no es de esos jugadores pero hay una razón de por qué hay una razón porque él no va escuchando música con estos lo dejamos auriculares grandes que por porque él no es porque me lo dijo que no lo es es porque me lo dijo no es porque me lo dijo bien colinda eres tonto de verdad

Voz 8 37:05 que yo no he dicho nada

Voz 1241 37:09 Libia no es porque me lo dijera Peix a ni a nadie en y se lo he preguntado pero eso me lo dijo yo Niels que fue un capitán de los australianos dijeron este dos uno por alguno que yo espero que me quieres yo no Hoeness me dijo cuando un tío de estos se ponen una camiseta representando a alguien una camiseta de un equipo grande como los grandes por ejemplo o como la selección australiana porque los Wallace Ben E

Voz 20 37:43 el el tiempo que tiene de

Voz 1241 37:46 el autobús al estadio todo el tiempo que pasa en el estadio no le pertenece se ha jugado porque él está representando otra gente

Voz 1025 37:55 hasta aquí se debe a la cara

Voz 1241 37:57 a la otra gente débil no es un tiempo no es un tiempo para él es un tiempo que él da a la gente Se da la gente escuchando a la gente cuando te habla entrar en el estadio escuchando a todos los que te quieren saludar saludando a todos incluso si no te da tiempo con una son

Voz 1025 38:17 me voy a ir dejándolos aunque te pertenece ya ya era el tiempo me pertenece a mí Engracia mira mira tenéis que sí que te estuviera mira la cantidad gente ante las selecciones es un gran orador mira mira que canción te pones

Voz 4 38:33 que bueno que bueno la compra una más caras diga

Voz 1025 38:51 es la canción que dedicamos a viste queremos seguir ahí seguramente sí me que seguir hablando seguros con Easyjet ahí no yo no mira hoy ha colgado ahí más pero bueno oye por cierto y volviendo volviendo a la montaña que nos contabas que con todo el viento tuvisteis que ha refugio gente que subía no porque la gente que entraba llegaba al campo tres por detrás puesto dado bajini no tu manera de montar haciendo

Voz 5 39:22 no vamos a poder montar muchas veces no en casi todas las tiendas nosotros eso en una tienda de tres que lo ideal es vivir dos vosotros amigos andaluces

Voz 1025 39:32 os acordáis cinco por cinco y nos lo pasamos

Voz 5 39:35 cómo estás cachondeo tan sabíamos que vamos a ir a la cumbre

Voz 1025 39:40 a todo el mundo

Voz 13 39:43 no puede montar la tienda tiene que compartir con con otro culé

Voz 6 39:46 pero no había más remedio a darse media vuelta sino para abajo que sólo lógico o darse cuenta antes de llegar y volverse al campo dos

Voz 5 39:55 para no montar un tinglado allá arriba una vez que está allí ya es tarde y tal ibéricas

Voz 1025 40:00 por tú subiendo al campo tres te estás dando cuenta que había mucho viento que sea tu tu tu empezar dando tal que cobra

Voz 6 40:07 hora y media antes de llegar día se nota

Voz 5 40:10 se notaba que había viendo aparte de que habían dicho el meteorólogo que sí que iba a haber más bien todo lo normal

Voz 6 40:17 de lo que teníamos previsto y Carlos ha habido mala suerte se ha adelantado la temporada no no

Voz 5 40:22 temporada podríamos haber ido en principio creíamos que habría ido que había sido bien bonito el quince el día de San Isidro parece que había una oportunidad allá pero es que cuando tú sales del campo base sales para cuatro días de buen tiempo el primero aunque no haga buen tiempo para subir al campo uno pues bueno para el campo dos medio regular pero de ahí para arriba tiene que hacer buen tiempo para bajar pues igual por lo menos el día de la cumbre y otro más para bajarte hasta el Campo uno

Voz 14 40:51 no podía ser no ha podido ser

Voz 1055 40:53 en esta temporada nadie ha hecho cumbre no

Voz 5 40:56 en esa montaña nadie en el en el Everest como siempre han hecho muchas cumbres pero en otras montañas He hecho poca cumbre también ha hecho un año más bien malo hacía todas las mañanas buenas hasta las once de la mañana siempre a venir nubes y por la tarde una nevadita a veces sonoras nevadita así el amor

Voz 0181 41:15 yo no sé si tendrá que ver algo lo que pasa aquí también con con lo que está pasando allí lo que ha pasado allí con el clima no es normal tampoco ahora mismo en el mes de junio que estábamos aquí por ejemplo aquí en Madrid con tormentas todos los

Voz 6 41:26 sí a todos los días y los días nublados y nada más

Voz 5 41:29 riesgo pierdo la cantidad de nieve que ha caído este año

Voz 6 41:31 sí pero es que todavía está Sierra Nevada está todavía a tope de nieve el Pirineo igual me es igual incluso la Sierra de Guadarrama

Voz 5 41:38 a quedar nevera los grandes que vamos

Voz 6 41:41 estamos en junio últimamente los inviernos

Voz 0181 41:43 están complicando más o vamos

Voz 5 41:47 el tiempo yo creo que hace lo que le da la gana digno de no tener que esto es de lo del cambio climático tal está muy bien vamos pero nosotros nos creemos que cien años es algo hicieron años para la naturaleza y el cambio climático pues desde la Pequeña Edad del Hielo a lo mejor nosotros estamos acelerando pero lo que sí que estamos acelerando ves la porquería que el hecho hemos al mundo eso sí los plásticos y todos nuestros desperdicios

Voz 21 42:13 bueno pues vamos a hacer una mínima pausa seguimos con Carlos Soria también

Voz 1025 42:17 de ahí que te hemos poseía Gervasio Sánchez que que vamos a dar una vuelta rápida por Bosnia ya ya veréis

Voz 13 43:54 la chupo di Si lo consigue

Voz 26 44:04 no

Voz 1025 44:14 bueno pues seguimos en esta recta final de Ser aventureros prometido teníamos que ir a Bosnia porque no sé que está liando Gerbacio Sánchez Gervasio cómo estás buenos días hola buenos días a ver me quieres contar con la que te estás metiendo en el lío que estás metiendo a ver cuéntame qué estás haciendo

Voz 9 44:31 bueno yo estoy aquí ahora haciendo un trabajo del que no te hablar porque normalmente hasta que Rato completo completo los trabajos no habló de ellos estoy es que este sí desvelando para

Voz 0731 44:42 el día veinte de septiembre junto con El País ha ido una a la agencia con la que el país trabajan los viajes de autor en los que está Paco Nadal y otras personas estamos preparando un viaje de once días que va durante veinte de septiembre al al treinta de septiembre en el que yo iré con el grupo de personas que se apunten a este viaje a enseñarles a la OACI la bosnia actual pero con una especie de reflexión en profundidad sobre lo que fue las consecuencia de la guerra que sirvieron aquí hace un cuarto de siglo no

Voz 1025 45:18 es decir yo pensaba yo pensaba que estamos ahí

Voz 21 45:20 preparando esto osea que no estás por esto está por otro te pillaba en otro trabajo

Voz 0731 45:25 bueno estoy haciendo también contactos para que la gente que venga con nosotros del veinte al treinta de septiembre

Voz 1025 45:31 sí ya tenga una agenda y puedo

Voz 0731 45:34 hemos de visitar lugares en cuanto persona transmite esa que los turistas lo lo viajeros mejor dicho más que turistas que se apunte pues se se den cuenta de de lo profunda que son las heridas de un de un conflicto no es un viaje bonito un viaje formal Un viaje con buenos hoteles compras comida con buen con buenos transportes pero al mismo tiempo profundizando en una ruta que yo he establecido desde edublogs ni hasta Sarajevo vía Mostar pasando por todo lo que era la zona de conflicto de el río de orina en la frontera entre Serbia y Bosnia yendo a Srebrenica no se produjo una gran matanza debido escritor XXV pues continuando por los de la guerra de Croacia efectivamente haciendo una parada muy importante en Vukovar que fue un poco el Stalingrado de Croacia acabando visitando unos parques nacionales preciosos que en Croacia y todas la ruta del Adriático hasta un poco la idea del viaje a través de la mirada de un periodista de un fotógrafo en mi caso que vivió la guerra de Irak la guerra pero la guerra de Bosnia Croacia

Voz 1025 46:38 cuéntame la gente que te estás escuchando que quiera participar de esta aventura que tiene que hacer donde tiene que ir donde puede apuntarse

Voz 0731 46:47 bueno en el la la la Agencia de de de viajes es no que es una agencia digamos que que organizan los viajes con con con viajes el el país no se tiene que apuntar en la agencia de viajes a buscar

Voz 10 47:02 dar la ruta memoria los Balcanes

Voz 0731 47:07 este Gervasio Sánchez ir ya apuntaba

Voz 0412 47:10 evidentemente a la reserva del viaje

Voz 0731 47:12 con lo antes posible porque yo creo que hay bastante interés por viajar y el grupo reducido es un grupo más de una persona o Tito tanta persona con la intención poco de poder visitar conmigo lo lugares donde yo trabajé donde yo yo de hecho que no como como fotógrafo inmadurez copio dice fotógrafo hace un cuarto de siglo cubriendo pues una de las guerras más brutales en las que he trabajado que hacía y la guerra de Bosnia Herzegovina

Voz 1025 47:42 querido amigo mucha suerte y muchos éxitos diarios contarás que anda sabiendo por ahí anda un abrazo enorme

Voz 0412 47:48 bueno gracias a vosotros hasta luego echaba O'Hare

Voz 1025 47:50 casi de Bosnia venga vamos a rematar este Ser aventureros con Carlos Soria que no ha ido contando historias que han ido pasando en esta octava visita al aula in Ícaro una de las cosas que nos decías carros es bueno ahora estoy viviendo un poco qué hacemos si volvemos a Otaola o o vamos a eso de de que depende de tu decisión del tiempo de

Voz 5 48:15 la decisión sesión siempre las cosas son complicadas porque China es un poco más caro incluso pero bueno Soros no tampoco tiene demasiada importancia pero yo me iré enterando de de cómo estás las montañas de quién va a ir de quién no va a ir y entonces tomaré decisiones pero yo prefiero ir al aula el Sisa estaba en una de sus cumbres quiero ir a la otra por supuesto pero pero es que

Voz 14 48:41 ya me tienen que tiene

Voz 5 48:43 me tiene con ganas está muy arriba muchas veces el otoño pasado estuvimos a ocho mil cincuenta metros y la cumbre tiene ocho mil ciento veintiséis joder hemos estado ahí por la niebla no nos decidimos el que era sobrinos por uno no era nuestro de los que dar la vuelta

Voz 12 49:01 a la pregunta lo mejor de de

Voz 1025 49:04 de desconocimiento es mejor ir cuando ha sido ahora o no o da igual cuando en qué época de la época del año hay alimento de nieve

Voz 5 49:15 mentes es mejor la primavera pero yo cuando subir cuando subió al si esas hubieron otoño en alguna montañas es otoño el año pasado ha sido el momento que esto aún más alto en el aula fue en otoño no tiene nada que ver normalmente es mejor la primavera bar de frío hacía el calor en la en el otoño bar del calor hacia el frío puede nevar más pero puede que no

Voz 0181 49:37 por ejemplo el mes de julio por ejemplo no

Voz 6 49:40 está está claro Monzón empieza

Voz 5 49:45 a finales de junio así si llega está agosto

Voz 6 49:47 esto está muy limitado realmente el tiempo eh

Voz 0181 49:50 Karagounis ahí para poder está limitado

Voz 5 49:52 limitado hay pocos días tú date cuenta al Everest por ejemplo que buscara el desierto casi siempre se sube más o menos la misma fecha es justo poco antes de que va a llegar el monzón ahí hay un cambio que pueden calmar un poco los vientos irán en otoño pues antes de que envían antes de que empiece los vientos fuertes a las nueve