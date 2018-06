Hora 25 Deportes: La Selección ya está en Krasnodar (07/06/2018)

Voz 2 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 0444 00:14 hola qué tal buenas tardes aquí estamos con la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este siete de junio una semana sólo queda una semana para que comience el Mundial de Rusia y España acaba de aterrizar en Krasnodar su su cuartel general en la cita mundialista desde luego todos deseamos que permanezca allí hasta el día quince de julio Día de la gran final antes el sábado el último amistoso de preparación para los de Lopetegui contra Túnez este jueves tenemos buenos partidos de preparación juega Portugal rival de España contra Argelia juega Inglaterra ante Costa Rica juega Islandia frente a Ghana y juega Uruguay contra Uzbekistán hoy Corea del Sur empatado a cero frente a Bolivia fuera del Mundial la noticia está en Barcelona esta tarde se ha hecho oficial el relevo en la secretaría técnica del club Eric Abidal Se hace cargo en sustitución de Ruber Fernández uno Abidal que hace tres semanas hablaba así en El Larguero de Griezmann

Voz 3 01:05 tres jugadores claves explicó Madrid vi pues el jugador clave para para el Barça será no el que ver nada que conjugarse encajará bien pero es seguro que si lo pregunta si queréis Man si quiere fichar por el Barça que sí

Voz 0444 01:18 no está mal la táctica un francés para convencer a otro francés como Griezmann de que vaya al Barça no seré por guiños Messi ha vuelto a insistir en que encajaría bien jugando juntos

Voz 4 01:29 creo no grima que todavía no está al cien por cien a uno de los grandes jugadores que está pasando por un momento de su carrera excepcional pero obviamente que juega abrace que daría

Voz 0444 01:42 a Griezmann es uno de los nombres del mercado otro ya sabéis es Cristiano Ronaldo cada día que pasa parece más fuera que dentro del Real Madrid y por tanto de la Liga aunque su presidente no le afecta mucho Javier Tebas

Voz 0906 01:54 siempre que he dicho que estaba son un estandarte de la Liga yo creo que no se a vais no pero estamos ya por encima de los jugadores no heridos según Cos no lo que tenga el Real Madrid y en cuarenta y ocho horas olvidaremos todo lo que hay detrás

Voz 0444 02:07 Tebas hablando de Cristiano Messi de Griezmann para rizar el rizo hoy justo cuando se cumple una semana de la marcha de Zidane el presidente del Murcia Víctor Gálvez ha hablado del banquillo del Real Madrid

Voz 5 02:19 o sea filtrado ya lo he dicho ante la publicidad de fichar algún es verdad yo estuve con Guti este juego iba a comer con Guti pero lo de Guti va a ser entrenador del Real Madrid no puede ser de Ramos con la última de intensidad hojarasca quedó salida

Voz 6 02:34 dos de suena un poquito a lapsus aunque quién sabe si terminara siendo verdad

Voz 0444 02:44 tenemos además fútbol en directo acaba de empezar el partido Valladolid Sporting de Gijón en la carrera por el último billete a primera división hola a Carlos Raúl Martínez

Voz 7 02:52 hola Sonia muy buenas tardes a todos ambiente espectacular en Zorrilla se preveían llegue el lleno yo creo que hay algunas butacas todavía vacías pero sigue entrando gente la tarde también sensacional en lo meteorológico tenemos dieciséis grados Sara Rancaño el partido recordemos Valladolid días por tiene esta primera batalla de la primera eliminatoria del playoff esto acabará el próximo domingo en el Molinón de momento tres minutos de juego para cuatro ya de esta primera mitad minutos de tanteo que ha habido un primer disparo de Oscar Plano empate a cero en Zorrilla itrio

Voz 0444 03:22 buenos compases también del España Israel fútbol femenino clasificatorio para el Mundial del año que viene en Francia Murcia José Antonio Vera

Voz 8 03:29 hola muy buenas dos minutos de partido tenemos es La Condomina de Murcia tardes soleadas recordaban Ciencias España canta hoy a Israel de momento el país no es capaz de vencer Finlandia las hijas de Jorge evita estarán matemáticamente en Francia

Voz 0444 03:42 gracias Vera fuera del fútbol tenis Rafa Nadal ha derrotado a Suárez gracias un poquito a la lluvia ya está en semifinales de Roland Garros mañana semifinal ante Del Potro mientras que Garbiñe Muguruza ha perdido en semifinales ante la rumana Jaled a las nueve tenemos Baloncesto Herbalife Gran Canaria Real Madrid Si gana el equipo de Laso estará en la final de la Liga ACB y a las nueve y cuarto tenemos también el primer partido de la final de fútbol sala entre Movistar Inter Barça como veis menú completo en este Hora Veinticinco deportes en el que por supuesto también están vuestros mensajes

Voz 9 04:13 los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 04:27 por qué por qué porque es que yo lo comprendo por qué tiene tan tan envidia tanto

Voz 11 04:35 no yo al Real Madrid verdad

Voz 9 04:37 por porque Racer el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0444 04:56 pasan tres cinco minutos de las ocho de la tarde tenemos por delante lo mejor del día en el deporte y lo mejor a esta hora está en Rusia en Krasnodar justo en una semana empieza el Mundial porque la selección española acaba de aterrizar en Krasnodar una ciudad a la que vamos a viajar mucho en los próximos días y ellos está parte del equipo de enviados especiales de la Cadena Ser Javier Herráez Adrià

Voz 12 05:28 tal vez Antón Meana muy buenas buenas noches qué tal buenas noches hola qué tal muy buenas viajes sí

Voz 0444 05:34 contratiempos lo deportivo tan sólo la incógnita de Carvajal y Busquets como están el lateral del mediocentro Javi

Voz 11 05:40 pues se te cuento Sonia que están bien los dos Busquets Si Carvajal Busquets supera ya esa gastroenteritis no está todavía al cien por cien pero evidentemente va a estar para el debut de España iba a estar al cien por cien frente a Portugal en Sochi y Carvajal va a estar ahí ahí la cosa se encuentra con muchas ganas de recupera muy bien el lateral del Real Madrid en la sección española yo apostaría a que Dani Carvajal incluso puede estar en ese debut no va estar lógicamente el sábado en el amistoso frente a Túnez donde

Voz 0444 06:06 hola Odriozola gracias Javi enseguida vuelvo contigo que Tengo una pregunta curiosa que hacerte la selección ha pasado su última mañana en suelo español con sesión de entrenamiento en Las Rozas y también visitas ilustres Pedro Fullana ha sido una

Voz 0231 06:17 mañana completa con entrenamientos foto oficial y la visita del Rey Felipe VI a Las Rozas para desear suerte a la selección el monarca ha saludado a todos los jugadores de España uno por uno y especialmente a Gerard Piqué con el que ha hablado en más tiempo les ha deseado suerte y Sergio Ramos le ha contestado que van a representar a España lo mejor posible en esta gran cita mundialista ha sido además el primer acto del nuevo ministro de Cultura y Deporte Maxi Huertas y Felipe VI se ha ido cargado de recuerdos de Las Rozas una camiseta con su nombre y con el sexto como dorsal en números romanos el brazalete del capitán que ha entregado Sergio Ramos Dielo han firmado por todos los futbolistas que le ha entregado Andres Iniesta

Voz 0444 06:53 gracias Pedro volvemos a Krasnodar Adriá Albets cómo van a ser las primeras horas de España en esta ciudad que tienen previsto

Voz 0017 06:59 pues la selección española ahora mismo se dirige al campamento base que estará en la Ciudad Deportiva del Krasnodar ahí se dirigen ahora mismo los veinticinco futbolistas que se ha llevado Lopetegui iban a descansar después de este viaje largo y a partir de mañana ya a entrenar a preparar de momento este amistoso el último de preparación antes del Mundial el próximo sábado frente a Túnez y veremos cuál es el planning de entrenamientos en los próximos días hasta el día del debut el próximo viernes frente a Portugal e la Portugal de Cristiano Ronaldo a iba a empezar eh la aventura de la selección española de forma oficial ya en el Mundial así que ahora descanso tendrán una recepción de bienvenida especial los jugadores de la selección española y a partir de mañana ya entrenamiento de del equipo de Lopetegui

Voz 0444 07:44 no dar va a ser el centro de operaciones el hogar de los internacionales también de los enviados especiales que se va a encontrar el equipo español en la ciudad como es ese cuartel general cuéntanos Antón Meana

Voz 0231 07:53 pues posiblemente Sonia una de las ciudades deportivas más modernas del mundo te lo comentaba ahora Adrià va a ser su cuartel general están Lopetegui encantado han elegido Krasnodar porque no es sede no es ciudad sede del Mundial y eso facilita mucho el día a día no hay mar selecciones no hay hinchas de otros países ni prensa de otros lugares y por ese motivo eligieron Krasnodar en el campo en el que España va a tener por ejemplo la sala de prensa diaria de dónde va a jugar el amistoso del sábado es el mismo en el que el Celta jugó el año pasado Europa League están muy contentos porque tienen a subir posición un montón de campos de vestuarios es una ciudad deportiva al servicio de la selección española tenemos ganas de de verla ya mañana por la mañana estaremos allí porque dicen que es eso la mejor instalación de la selección española en los últimos grandes eventos

Voz 0444 08:39 lo decía antes no quiero despedido sin preguntarle una cosilla Javier Herráez que ha visto ya unos cuantos mundiales que es lo que has encontrado en las maletas de la selección que nos pueda hacer soñar con la segunda estrella que es lo que te transmiten las caras de los internacionales Javi

Voz 11 08:52 pues mira te digo Sonia que están encantados de estar en Krasnodar que quieren ya cuanto antes de pensar en el Mundial a tope ya querían entre comillas irse de Las Rozas que van con mucha ilusión muchos son veteranos acaso de Iniesta Silva Piqué y otros jovencitos Odriozola de compañía o Nacho que van con las ilusiones intactas así que hay buen equipo muy buen equipo buen técnico también en un Mundial ya sabes que al margen de la calidad hace falta una pizca de suerte si se junta todo España seguro que va a hacer un grandísimo Mundial

Voz 0444 09:25 esperemos que lleve razón aquí los tenéis Herráez Antón Adrià y por supuesto Antonio Romero que os van a acercar cada día la actualidad de la selección española desde Krasnodar hasta luego chicos

Voz 12 09:35 bueno hasta luego Sonia hasta luego un abrazo chao hasta luego Sonia un abrazo

Voz 11 09:40 el terreno un Mercedes

Voz 13 09:41 León con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 14 09:49 celebran la llegada de la selección el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU a fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 0444 10:08 estamos por supuesto muy centrados en la actualidad de la selección española pero no nos olvidamos del resto de equipos hoy tenemos varios amistosos entre ellos los de Inglaterra el rival de España Portugal director de Play Fútbol Bruno alemán

Voz 0301 10:20 qué tal buenas tardes Cristiano Ronaldo es titular va a ser titular en el último partido que juega la selección portuguesa de preparación para el Mundial antes del duelo contra España de hecho Cristiano hacer pareja de atacantes con Gonçalo Guedes el ecuador de El Valencia como pareja de de puntas de la selección de Portugal que juega a las nueve y cuarto contra la selección de Argelia a las nueve eso juega un Inglaterra Costa Rica con tabla de pruebas de esa Huguet del técnico inglés jugadores jóvenes y poco habituales como Alexander Arnold lo Loftus Cheek tienen hoy la opción de ser titulares iba a jugar arriba James Bardi el delantero del Lester se juega también a las nueve de la noche un Islandia gana ya disputado un Corea cero gana cero agota dejar bastantes dudas la selección asiática

Voz 0444 11:04 gracias Bruno ya lo han oído Cristiano titular en el último amistoso de Portugal antes de enfrentarse con España todo lo que pase en estos amistosos lo vamos a contar en el Larguero con Yago de Vega pero seguro seguro que nos queda algún asunto que contar de la cita mundialista Laura Díaz cuéntanos

Voz 1628 11:18 pues sí Sonia la primera noticia es que Mesut Ozil podría perderse el Mundial por la lesión de rodilla que sufrió el pasado sábado ante Austria de momento se pierde el amistoso ante Arabia Saudí de mañana y la selección alemana está pendiente de su evolución para ver si finalmente llega al Mundial el que sí se va a perder el campeonato es Alberto Quintero

Voz 0444 11:35 futbolista panameño sufre una fractura en el pie derecho

Voz 1628 11:38 su sustituto será Ricardo Ávila de alguien eso sí la FIFA debe consta dar antes la lesión inhabilitar al cambio la convocatoria de Panamá también hemos conocido que Danny Rose jugador del Tottenham ha sufrido una depresión Él mismo ha contado que su lesión de ocho meses le hizo pasar por momentos complicados que eligieron ir al psicólogo afortunadamente ya está recuperado y jugará el Mundial con Inglaterra y por último el presidente de Rusia Vladimir Putin ve como favoritas para esta Copa del Mundo a Argentina y a Brasil aunque tampoco ha descartado ni Alemania ni a España para ser campeonas Putin también ha afirmado que su principal deseo es que el Mundial sea una fiesta para millones de aficionados

Voz 0444 12:11 gracias Laura aparcamos el mundial en un minuto vamos con más cosas como por ejemplo el nuevo secretario técnico

Voz 15 12:18 sí conozco el seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde pero tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 16 12:31 consulta condiciones en línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo

Voz 15 12:35 Segura la iría directa y te damos un quince por ciento de esquí

Voz 16 12:38 en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once vine directa una compañía Bankinter

Voz 17 12:43 sé colitas tiré en que pueda ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 18 12:55 protege y provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 13:04 recuerda novecientos ciento trece ciento trece ya el constituida esto estuve a ver en confianza cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto es lo que aquí mismo hacia informa tesoro punto invierten futuro Gobierno

Voz 0444 13:29 pasan cuarenta y tres minutos de las ocho de la tarde y tenemos a dos grandes ciudades luchando por seguir en la carrera hacia la Primera División estamos a punto de llegar al primer cuarto de hora del Valladolid Sporting Carlos Raúl

Voz 7 13:38 eso es Sonia estamos en el trance ya para el catorce de la primera mitad partido de alta tensión en cada pase en cada acercamiento de momento empate a cero entre Valladolid y Sporting

Voz 0444 13:48 la selección femenina que está jugando en Murcia contra Israel verá

Voz 8 13:52 sí vamos a tener dudas de los primeros mitad de en Alcalá el equipo de Jorge está en una buena lectura Corredera a estuvo a llegar la capitana formando a San Pedro de momento no hay goles minuto trece La Condomina Español cero cero

Voz 0444 14:05 pues de momento sin goles en el Valladolid Sporting también en el España Israel seguiremos pendientes de los dos partidos pero ahora nos vamos a ir a Barcelona porque allí se ha producido la noticia de la tarde muy buenas anti Ovalle

Voz 19 14:15 qué tal muy buenas así es Eric Abidal es el nuevo secretario técnico del Barça será presentado el lunes día dieciocho de junio iba a ocupar el sitio de Robert Fernández que no continuará en el Barça es el acaba contrato el treinta

Voz 0017 14:27 de junio y el Barça ya le ha comunicado esta mañana que no le va a renovar su lugar lo ocupa Eric Abidal que será un buen enlace con la plantilla esa es la intención del club esto no quita que se quiera incorporar a otra persona en la estructura ya hemos contado que el Barça ha contactado con Ramón Planas el Getafe es el elegido para reforzar la secretaría técnica pero la noticia no es oficial lo ha comunicado el Barça Roberto deja de ser secretario técnico del Barça yo en su lugar entra Eric Abidal

Voz 0444 14:54 en el Real Madrid gracias anti la relación club Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento algo que ya quedó patente en la final de la Champions la Cadena SER viene contando novedades de este asunto en las últimas horas hola Mario Torrejón hola Sonia qué tal muy buenas

Voz 1501 15:07 se lo contamos anoche en El Larguero y ha sido portada de los principales periódicos en Portugal y es que en la concentración de la selección portuguesa no se habla de otra cosa en apenas unos minutos juegan el último partido amistoso de preparación contra Argelia donde base titular Cristiano Ronaldo de baja en el primer partido de preparación para el portugués antes de Moscú y es que la reunión que hubo antes taller entre Jorge Mendes su agente José Ángel Sánchez director general del Real Madrid que el principal tema de conversación como contra anoche en El Larguero fue David De Gea pero lo poco que se hablo de Cristiano Ronaldo no le debió gustar demasiado a Jorge Mendes que así se lo transmitió la decepción a Cristiano Ronaldo y por lo tanto el a todo el que la ha querido escuchar en la concentración de la selección le ha dicho que se ve muy lejos del Real Madrid que ve que no tienen respeto por

Voz 20 15:46 y que no le no le quieren prácticamente es la conclusión a la que llega Cristiano Ronaldo que los tiros

Voz 1501 15:51 desde el Real Madrid no le quieren en el conjunto blanco ya esta situación la hemos visto muchas veces Sonia habrá que esperar tiempo todavía porque yo creo yo estos opinión que están condenados a entenderse pero lo dicho la situación la relación entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid pasa por horas muy tensas

Voz 0444 16:05 muy tensas esa esa relación entre el Real Madrid Cristiano Ronaldo gracias Mario en el Atlético siguen trabajando para cerrar la plantilla más allá de lo que vaya a decidir Antoine Griezmann si han encontrado con la negativa del Celta por Johnny Paula Montes

Voz 21 16:18 qué tal Sonia la única oferta recibida por cierto reconocía Mourinho hace dos meses y rechazada por el Celta que aunque reconoce el presidente no distaba mucho de lo que estarían dispuestas a aceptar no convenció y además insiste no volvieron a interesarse habla claro cuando asegura que quien quieras vas tendrá que pagar los cuarenta millones de su cláusula de rescisión pero más claro ha sido con Daniel Van no renovará con el Celta ha tenido oportunidades de sobra Mourinho espera que el Celta no es un segundón asegura que el Celta no su segundón que quiere compromiso de los futbolistas Iker Daniel Wass no lo tenía el club vigués cuatro Hi5 fichadas para Antonio Mohamed el truco

Voz 0444 16:57 gracias Pablo repaso de el dueño del Celta de Mourinho a todos los nombres que son actualidad en el cuadro vigués hay otros nombres y otras noticias que podemos contar del mercado en España comenzando por el Girona que ya tiene nuevo entrenador muy buenas Uxue Caballero

Voz 1509 17:11 qué tal Sonia Eusebio Sacristán es el elegido para ocupar el banquillo del Girona ha firmado contrato por dos temporadas mañana será su presentación a la una el Villarreal ya tiene su primer fichaje de la temporada tocó el delantero camerunés ha firmado con el submarino amarillo para los próximos cinco años y otra llegada es la de Jorge Miramón para el Huesca el lateral aragonesa firmado hasta junio de dos mil diecinueve En el otro equipo ascendido Michel seguirá siendo entrenador del Rayo Vallecano

Voz 11 17:36 próxima temporada además un nuevo contrato esto

Voz 1509 17:38 hola que podría seguir un año más en el banquillo si cumple con los objetivos Por otro lado el Sevilla ha hecho oficial que Guido Pizarro vuelva Tigres mexicano y otra noticia más Julio Velázquez el que fuera entrenador del Alcorcón ha firmado por el Udinese italiano

Voz 0444 17:50 gracias Usua mercado movido a la espera de que se resuelvan las grandes operaciones lo que no termina de resolverse es la distancia entre el presidente de la Liga Javier Tebas y el presidente de la Federación Luis Rubiales cuéntanos José Antonio Duro

Voz 11 18:01 si no es insalvable pero casi ya sabes que te vas ánimo hablara de absolutamente todo esta mañana ha tenido dos actos así que ha llegado con ganas ante los micrófonos por ejemplo para hablar de ese famoso viaje que hace unos días acaba la Luis Luis Rubiales finalmente ha sido suspendido pero decía esto te va sobre ese viaje al Mundial a coste de casi dos millones de euros

Voz 0906 18:18 diecisiete de mayo Luis Rubiales presidente el viernes pasado no reconociera uno de junio yo recibo de email invitándome a ese viaje de deportivo ocio festivo yo como voy de diecisiete de mayo

Voz 11 18:31 lo los viajes que comer con papas no ahí queda eso también ha quedado en las fechas de la Supercopa de España inamovible cinco y doce de agosto y evidentemente te va se ha pronunciado sobre Maxine Huerta nuevo ministro de Cultura y Deporte a quién ha dicho da un voto de

Voz 0444 18:46 gracias duro todavía muchas cosas por contar en este Hora veinticinco Deportes llegamos a las nueve menos diez seguimos hasta las nueve de la noche

Voz 11 18:54 si piensas que debería saber comparado precios cuando

Voz 22 18:57 tratase tu seguro de hogar sigue escuchando hogar coche moto vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 23 19:16 debe millones oye alguien ha ganado más de treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros

Voz 0444 19:29 enhorabuena al ganador en Tarragona

Voz 24 19:31 ya no hay nada más grande

Voz 2 19:33 en prensa tres habremos construido uvas otros habéis hecho banco grande cuando invierte es el Tesoro público al futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidad informa tesoro puntos invierten futuro Gobierno después Hora Veinticinco deporte

Voz 25 20:10 aquí

Voz 0444 20:13 seguimos en Hora veinticinco Deportes y volvemos al fútbol en directo quién manda en el Valladolid Sporting Carlos Raúl Martínez

Voz 7 20:19 no sabría qué decirle a Sonia porque está muy igualado el encuentro a centro de Toñi a las manos de Mariño hay mucha precaución por los por parte de los dos equipos en defensa pero ninguno de los dos renuncian al ataque en estado merodeando las áreas ha habido un remate de plano otro remate de cabeza de Santos para el Sporting por tanto igualdad máxima cuando estamos en el XXI ya de la primera mitad en Zorrilla Gracia

Voz 0444 20:42 Carlos Raúl volvemos a Murcia España Israel quién manda Vera

Voz 8 20:46 Sandra España ha dejado de marcar Padrissa bizarro nun corre en el diecinueve equipos y coles España cero Israel Saro

Voz 0444 20:52 hablamos de tenis Roland Garros Rafa Nadal ha derrotado a su a pelear mañana por meterse en la final parisina el de Manacor ha reconocido que el parón por la lluvia le ha venido de perlas

Voz 26 21:02 porque las cosas son así a veces uno necesita momentos de tensión y también como en toda una ciudad un poquito de suerte como como ayer con el parón por lluvia para reflexionar para ser un lavado de ideas y ver las cosas con un poquito más de claridad ya ayer después del parón aunque sólo fuera media hora creo que salí con una energía totalmente diferente y hizo un gran cambio

Voz 0444 21:23 Nadal en semifinales pero nos hemos quedado sin Garbiñe Muguruza París Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 11 21:29 pues así es la verdad es que Revilla Bursa hoy no ha jugado bien empezó fatal primero estuvo perdiendo cinco cero al final sacó con un seis crudo para luego mejorar bastante tener oportunidades el segundo usted pero para acabar perdiendo por seis cuatro y alejarse del número uno del mundo donde la edad Uranga dos la otra semifinal ganó Steven la norteamericana su compatriota Casey que rápido en el sábado Jaled Stephen Deportivo uno uno no ha ganado ningún Grand Slam y Stephen ya ganó el US Open de la temporada pasada así que luego por lo demás es decir que Del Potro Vasily que será o todas gentío rival de Nadal mañana porque bueno para las trece horas tiene sexto innato y después no antes de las quince treinta Nadal del puerto esperemos ver a Nadal en la final

Voz 0444 22:20 eso esperamos todos baloncesto en menos de diez minutos comienza el tercer partido de la semifinal entre Herbalife Gran Canaria Real Madrid el equipo de Pablo Laso puede conseguir el billete a la final si no lo impide lo impide el Herbalife Nicolás López

Voz 1621 22:32 eh qué tal son efectivamente la Herbalife que quiere sumar la primera victoria en estas semifinales ahora que la serie acaba de aterrizar al Gran Canaria Arena pero con un problema el de DJ Seeley que definitivamente se va a perder el partido tampoco jugó en la capital de España los dos primeros encuentros que hoy con el apoyo de la cesión que naturalmente será un factor importante que va a llenar el Gran Canaria Arena ante un Real Madrid

Voz 11 22:51 superior en los dos últimos eh

Voz 1621 22:53 digo y que hoy se quiere convertir en el primer finalista de la Liga Endesa ACB

Voz 0444 22:57 gracias Nico a un paso de la final se quedó anoche Quirós vez Baskonia contra el Barça puede sentenciar en el tercer partido aunque en Vitoria hoy se habla más de la Euroliga Kevin Fernández

Voz 1264 23:06 si hola Sonia porque se ha presentado del diecisiete el diecinueve de mayo del próximo año Final Four en Vitoria una falla el foro al que van a salir a la venta las entradas en octubre por Internet con un máximo de seis por persona estaban muy felices todos en Baskonia y también el director ejecutivo de la Euroliga este es Jordi

Voz 27 23:23 pero a afrontar con enorme ilusión sabiendo que

Voz 11 23:28 a ser distinta cuando miramos la fenomenal

Voz 27 23:31 por estamos mirando a nuestros aficionados

Voz 1264 23:34 ibas Koné realmente feliz por lo que decías porque está a una victoria de volver a la final mañana juegan las nueve en el Palau Blaugrana con el Barça gana dos cero en la serie si mañana gana volvería a una final de la Liga ACB ocho temporadas después

Voz 0444 23:46 gracias Kevin y si parece que las semifinales de la Liga ACB están casi decididas lo mismo pasa en la gran final de la NBA el anillo está cada vez más cerca de Golden State de hecho Javi Blanco me decía esta tarde que ya están tomando medidas a los dedos de Duran Carrie y compañía no es así Javi

Voz 20 24:01 vamos está clarísimo Sonia me temo ya que esto no lo puede levantar miel mejor Lebron James el mejor Michael Jordan porque la verdad es que los guardo expulsión anoche el tres a cero en la final y están a una sola victoria de lograr el anillo parece increíble que anoche Golden Stade de fuera capaz de ganar en la cancha de los Cavaliers en una de las noches más aciagas de Stephen Curry Clayton entre los dos sumaron solo veintiún puntos que salgo rarísimo para para las cifras que realmente suelen hacer un triste tres de quince en triples que su realmente su especialidad pero es verdad que apareció un jugadorazo con mayúsculas como es Kevin Durant el ex de Oklahoma firmó cuarenta y tres puntos trece rebotes y siete asistencias nunca en unos play off había anotado tanto enchufó seis triples en nueve intentos uno de ellos que fue clave porque fue el que sentenció el partido y su porcentaje de acierto en tiros de campo superó el setenta y cinco por ciento que es una auténtica pasábamos una actuación histórica que bien vale un anillo y posiblemente el galán

Voz 11 24:56 dónde en vivir estas finales para durante

Voz 20 24:59 en Cleveland estéril triple doble de Le Bron James buena aportación de lo dirán bien buena aportación de un renacido Rooney pero parece claro que esta plantilla es muy inferior a la de los últimos años tienen poco que hacer mañana por la noche a las tres y cuarto partido y posiblemente el último recordemos tres cero para los usuarios que si ganan mañana serán campeón

Voz 0444 25:18 no te guardias ni un café a una posible remontada no pero vamos

Voz 11 25:21 es que no ha dado nunca las ciudades ya NBA remontar un tres

Voz 20 25:24 pero en esta tampoco tiene pinta de este State

Voz 0444 25:26 corrió más de unos minutos muy cuarto comienza la final primer partido al mejor de cinco en la Liga Nacional de Fútbol Sala Movistar Inter Barça cuéntanos iban Álvarez

Voz 28 25:35 hola qué tal saludos desde el Pabellón Jorge Garbajosa donde en apenas veinte minutos

Voz 11 25:41 a las nueve y cuarto de la noche arrancara la final de la Liga

Voz 28 25:43 Nacional de Fútbol Sala primer partido pero de una serie al mejor de cinco entre Movistar Inter que busca su quinta Liga consecutiva nadie lo ha conseguido antes en la historia allí el Fútbol Club Barcelona Lassa que no levanta el título desde el año dos mil trece se repite la misma final por tercera temporada seguida juegan los dos mejores conjuntos de la liga regular el campeón de Europa Movistar Inter y el tercer mejor equipo del continente el Barça Lassa Jesús Velasco que podrá contar con el brasileño Rafael que regresa tras lesión Andreu Plaza Plaza que tiene a toda la plantilla disponible para el asalto al trono interista a las nueve y cuarto rodará el balón y comenzará la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Movistar Inter y el Barça Lassa

Voz 0444 26:20 sí en Madrid ha comenzado hoy el Mundial de fútbol cinco para ciegos partido inaugural con España como el de Bhutto Héctor González

Voz 29 26:27 qué tal Sonia con buenas noticias hemos ganado dos uno ante Tailandia todos los goles en la segunda partes adelantó España con un gol de penalti de Antonio Martín el niño empató el conjunto asiático y a cuatro minutos del final el capitán Adolfo Acosta hizo el dos uno de

Voz 20 26:40 doble penalti así que primeros tres puntos para los nuestros

Voz 29 26:42 los que tiene en su próximo compromiso de la fase de grupos el domingo a las once y media contra Marruecos

Voz 0444 26:48 gracias sector estamos llegando al final pero antes nos vamos al fútbol en directo cómo dejamos el Valladolid Sporting Carlos

Voz 6 26:53 un mes con mucha igualdad en el juego y con igualdad también en el marcador cero cero veintisiete de juego de la primera mitad ya hay goles en La Condomina entre España e Israel verán

Voz 8 27:03 comer pero veinticinco minutos aunque domina España España cero Israel Pedro