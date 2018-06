Cómo gobernar en minoría

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:11 el Gobierno de Sánchez echa a andar ya aunque en este país no estemos acostumbrados en Europa la mayoría de los gobiernos de coalición en veintidós de los veintiocho países que gobierna en coalición y seis de ellos son gobiernos en minoría ahora con España ya son siete qué significa gobernar en minoría a qué países deberíamos mirar para imaginarnos nuestro futuro político los gobiernos en minoría por definición son más débiles puedes salir fortalecido un partido que gobierne en minoría a qué ventajas se consiguen con gobiernos en minoría queremos responder a todas estas preguntas mirando al exterior a los países de nuestro entorno en los que se gobierna así Reino Unido Irlanda Suecia Finlandia Chipre o la República Checa y queremos que ustedes también opinan que no es puede traer un gobierno en minoría que esperan de este gobierno Sara vítores buenas noches

Voz 0194 01:15 Álvaro inversiones politólogo e investigador en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad en la Universidad Nebrija muy buenas noches Álvaro buenas noches el caso de este nuevo Gobierno español tiene muchas semejanzas con otros gobiernos europeos son minoría o el de aquí es un caso especial

Voz 2 01:30 pues es un caso realmente especial ahora mismo en Europa como bien ha comentado hay unos siete cuadernos en minoría pero

Voz 3 01:39 el Gobierno que tendrían menos mal que está más en minoría

Voz 2 01:43 el apoyo en la ochenta y cuatro diputados cincuenta y cuatro por ciento no lo antes esto Gobierno suele estar entre el cuarenta y caso de Chipre Irlanda República Checa Suecia hilo la la diferencia en España es que no no no cuenta con una con unos apoyo parlamentario aseguraba trae un pacto de gobernabilidad que es el caso de Reino Unido con IU es un caso muy complicado porque el bloque un bloque de la izquierda tampoco suma con lo cual en la moción de censura vimos un tipo de mayoría y hay otro tipo de mayoría posible que sería la de PSOE Ciudadanos y Podemos pero mientras no si podemos ha no se coordinan y no ir pues es muy complicado que salga adelante con lo cual es un caso anómalo

Voz 0194 02:30 no es necesariamente un Gobierno débil un Gobierno en minoría

Voz 2 02:34 en general lo que lo lo que dice la literatura dice política es es que es que si es más débil que un gobierno de coalición mayoría que tiene va a durar menos ya es el menos estables eso no quiere decir que no pueda gobernar con cierta soltura hay el caso que tenemos en Portugal en estos momentos en el que tenemos un buen O'Connor monocolor de parte socialista pero apoyado externamente por Bloco de Esquerda el el Partido Comunista pero sin estos apoyos sí que es más complicado que se prolonga en el tiempo también es cierto que el nuevo Gobierno de censura es un caso no hace será constructiva es una una una herramienta muy poco utilizada en Europa nuestros promotora Helmut Kohl en Menezes ochenta y dos hay un caso en Hungría similar pero no llega a ser igual con lo cual estamos esta situación a no no corriente no poco sabemos la duración que va si existe cono a completar la legislatura o pretende convocar elecciones previamente con lo cual

Voz 0194 03:31 citabas citabas ya Portugal un ejemplo del que llevamos hablando desde el día de la moción de censura

Voz 4 03:41 las eximente Years dio a menos

Voz 5 03:48 pero la toma de posesión de Costa hace

Voz 0194 03:50 ya dos años y medio la situación es parecida a la de España aunque su Gobierno si salió de unas elecciones Aitor Hernández corresponsal de la Cadena SER en Portugal muy buenas noches en Porto cuál lo apuntaba ahora Álvaro gobierna en minoría al Partido Socialista luso que cuenta con el apoyo de que otros partidos

Voz 6 04:08 pues cuenta con el apoyo de un loco un un bloque de izquierda dentro del Parlamento que incluye el Bloque de Izquierda que es un partido semi marxista el Partido Comunista Portugués y el partido ecologista de Los Verdes entonces que este núcleo mantiene al Gobierno en el poder el Gobierno eh ahora mismo se apoya sobre los ochenta y seis diputados del Partido Socialista y los XXXVI que pertenecen a este grupo de la Izquierda en total suman ciento veintidós diputados T una cámara de doscientos treinta

Voz 0194 04:39 un gobierno monocolor nos decía Álvaro del Partido Socialista pero que tiene el apoyo del resto de fuerzas de izquierda tú dirías que ha sido un gobierno o está siendo un Gobierno frágil

Voz 6 04:50 fue un gobierno que empezó muy frágil pero que hoy en día bastante fuerte e inicialmente estos partidos que históricamente estaban enemistados y nunca llegaban a acuerdos firman una serie de pactos pero era una situación tan frágil que de hecho eh eran pactos independientes con cada partido es decir el Partido Socialista firmó un pacto particular con los comunistas y luego otro con el Bloque de Izquierda inicialmente este fragilidad hizo que muchos pensaron que el Gobierno no iba a llegar al verano y era una cuestión de seis meses como mucho pero ya lleva dos años y medio parte de eso se debe al hecho que Portugal se ha recuperado de manera dramática de la crisis económica y hoy en día pues ese ese boom que vienen parte del turismo y también de las exportaciones ha dado gran credibilidad al Gobierno

Voz 0194 05:37 quizá por eso ha ido tantas veces Pedro Sánchez a Portugal no

Voz 6 05:40 efectivamente de hecho Pedro Sánchez se perdió ese se presentó aquí pues poco después que el Gobierno tomó el el poder y más o menos en la época que podemos también estaba proponiendo ahí a ser una una coalición con él y desde entonces ha visitado Portugal hasta seis veces

Voz 2 05:58 tiene una relación muy próxima con Antonio Costa

Voz 6 06:00 pues la verdad es que siempre ha dicho que es un referente para él

Voz 0194 06:05 qué futuro tiene que futuro dirías tú que tiene el Partido Socialista ahora mismo en Portugal

Voz 6 06:10 pues a los socialistas que ha ido muy bien a este proyecto y de hecho ellos entraron inicialmente como como mencionaba no tenía ni la confianza de los electores ni tampoco de los mercados pero con el fortalecimiento de la economía gradualmente han se han subido en las encuestas de hecho las últimas encuestas les sitúan en torno al cuarenta por ciento un objetivo de Costa es antes que termine la legislatura llegar a el nivel de apoyo que le podría garantizar una mayoría absoluta en las próximas elecciones que se celebran en septiembre de dos mil diez

Voz 0194 06:43 habitualmente se dice en el Gobierno desgasta al Gobierno eleve el que está el que está legislando evidentemente bueno en las próximas elecciones pueden pasar factura algunas de las decisiones que ha tomado estamos viendo el caso de Portugal resulta que gobernar y gobernar en minoría lo que puedo hacer es relanzar esto es una posibilidad

Voz 2 06:58 claro pero aquí tendremos que mirar a aquellos que Bloco de Esquerda Partido Comunista cuáles serán sus resultados en las próximas elecciones

Voz 7 07:05 claro porque les seguirán necesitando

Voz 2 07:07 que el Partido Socialista ha subido muchísimo en la en las encuestas y cuenta con la confianza los portugueses de ir puede conseguir mayoría absoluta con lo cual dejarán de ser necesarios no digo que vaya a ocurrir pero es una es una posibilidad

Voz 0194 07:21 y cómo se pasa de ese decía empezó siendo un Gobierno frágil pero es un gobierno fuerte con cuál es el recorrido cómo se pasa de ser un Gobierno frágil a un gobierno fuerte como te ganas la confianza

Voz 2 07:31 bueno este caso yo creo que te no quién es quién es el personaje que es Costa que que no no ganó las elecciones tuvo que soportar unos días a a un gobierno de centro derecha que no naufragó como bien ha dicho nuestro corresponsal tenían contra los mercados no tenía la Unión Europea en lo vea mal pero tampoco tampoco inspiraba mucha confianza el momento de gran tensión e hirió que lo que es un es muy pragmático ya sabido negociar muy bien además como bien ha comentado dos acuerdo diferentes lo cual muestra que que que aunque sea un camino difícil no tiene porque ser

Voz 0194 08:14 hemos dicho lo comentaba yo con Aitor que Pedro Sánchez ha ido en más de una ocasión a a Portugal puede aprender de Portugal Pedro Sánchez

Voz 2 08:22 bueno y la relación entre España y Portugal los últimos años y sea ensanchado una forma muy considerable y pensamos que era inmejorable pero lo que sí tenemos claro es como Pedro Sánchez ha hecho una bandera de Portugal cada vez que ha visitado Bruselas cae que su compañero de partido lista Portugal en portugués en en Bruselas a yo no tengo tan claro que que está en flexibilidad si necesita a aprender la diferencia que aparte socialista español y a la la tiene dos dos particular para gobernar ahora una que no tiene Portugal una es que aquí tenemos nacionalistas y supone un bloqueo para la mayoría tanto derecho como Izquierda la y la segunda es que el Partido Socialista es una pieza central es decir es flexible tanto a su derecha como izquierda se puede puede llegar a pactos tanto conciudadanos Podemos que no digo que sean sencillos especialmente porque uno de los condicionantes es que tenemos selecciones macro elecciones y en mayo dos mil diecinueve europeas autonómicas y locales y unas andaluza probablemente

Voz 0194 09:32 sí eso eso va a condicionar mucho la manera de actuar de uno Si de otros evidentemente porque ya están en campaña en precampaña electoral Portugal es el ejemplo más claro pero seguimos mirando a Europa

Voz 0194 09:50 Theresa May El Reino Unido sus primeras declaraciones transformar su último Gobierno gobierna en minoría Manuel Postigo corresponsal en Reino Unido muy buenas noches Daniel cómo se organiza el Gobierno de los conservadores allí lo que pactaron los tories fueron apoyos puntuales no

Voz 10 10:06 sí efectivamente y lo que pasó aquí es que Theresa May perdió la mayoría absoluta se quedó a nueve escaños de la mayoría entonces tuvo que pactar con los unionistas norirlandeses del el DUP que es un partido ultraconservador y el sentido social y religioso protestante y pro británico en Irlanda del Norte a cambio de diez de diez diputados les dieron mil millones de libras para invertir en infraestructuras en Irlanda del Norte osea que fue una una ha sido muy criticada por considerar que había comprado su apoyo también ha sufrido críticas por considerar que vulnera los acuerdos de paz del año mil novecientos noventa y ocho en Irlanda del Norte es un es un aquí tardó muy muy puntual con los unionistas pero no hay no hay no hubo acuerdo sin ningún campo específico se cuentan con con su apoyo en votaciones claves

Voz 0194 11:05 lo que no hay nada escrito dirías tú que es un gobierno muy débil

Voz 10 11:12 es un gobierno muy muy pero muy débil partiendo del punto de que era un gobierno fuerte antes del año pasado cuando decidió convocar elecciones lo hizo para porque los sondeos daban una mayoría aún mayor y porque tenía la posibilidad de hundir a los laboristas así sucedió lo contrario perdió la la mayoría y los laboristas subieron entonces es un gobierno muy débil a nivel interno hay hay aquí está el factor Brexit que al perder la mayoría pues cualquier rebelión en su partido que es un partido totalmente dividido a favor y en contra de de de de un Brexit duro Exit suave en contra de Europa cualquier rebelión en su partido provoca una derrota en el Parlamento una asociación de los rebeldes conservadores junto con los laboristas y luego a nivel externo ya que está afectando o puede afectar la frontera con Irlanda del Norte que es una zona muy delicada la región más delicada en el Reino Unido y esto le está la está debilitando por ejemplo sin ir más lejos la decisión la semana pasada de no apoyar una reforma de la ley del aborto en Irlanda del Norte como sucedió en Irlanda es la única región donde está criminalizado por el temor a perder el apoyo del DUP

Voz 0194 12:28 y en Irlanda Daniel partido democristiano también gobierna en minoría

Voz 10 12:32 sí también

Voz 10 12:55 en Irlanda con gobierna en minoría el Fine Gael que es el partido democristiano en las elecciones de febrero del dos mil seis perdió veintiséis escaños se quedó con cincuenta por cuarenta y cuatro del principal partido de la oposición que son los centristas del Fianna Fail con lo que el Parlamento quedó totalmente dividido en este en este caso el Fine Gael el partido democristiano que sacó los cincuenta diputados había gobernado hasta entonces con los laboristas pero esto los a se hundieron con lo cual no pudieron reeditar la coalición hicieron llegar a un acuerdo con el Fianna Fail el principal partido de la oposición un acuerdo realmente muy complejo con más de treinta puntos que tocaban todas las áreas de gobierno prácticamente muchos acuerdos económicos y muchas condiciones a cambio de recibir el apoyo en los tres siguientes en los presupuestos del Gobierno hoy con el apoyo también de algunos parlamentarios independientes y bueno han conseguido sacar adelante el Gobierno con muchas muchas muchas mío sociales dificultades también con muchos cambios sociales y con una un cambio también de de primer primer ministro Enda Kenny dimitió la Leo Barack dar que no había sido el electro electro bastante grande sobre todo después de de los últimos el referéndum del aborto

Voz 0194 14:22 minoría pero mucho más débil que Portugal no

Voz 2 14:25 sí sobre todo pensando en el Brexit es clave porque la frontera entre los dos Irlanda puede marcar la relación entre Reino Unido y el europea y es cierto también que Meyer es débil porque hay una gran división de tu su gabinete acerca de qué posición tomar acerca de la relación con el de atrás el próximo

Voz 0194 14:47 hablaba también Daniel de las críticas son la polémica por la compra de apoyos pero entiendo que esto siempre es así no a algo hay que dar a cambio para que te apoyen

Voz 2 14:56 pues una cosa muy curiosa es que cuando hablamos esta noche va a estar aquí

Voz 0194 14:59 presidente del PNV

Voz 12 15:02 bueno no han hablando mal no o al menos un ejemplo de fuera exacto

Voz 2 15:07 si fuera no es que siempre hay me he ido

Voz 0194 15:13 eso sí siempre siempre quedará algo a cambio en las negociaciones para para tener el apoyo

Voz 2 15:17 de duda y una cosa es muy distinto como es el caso de un tema de un partido nacionalista o regionalista que busca una una una renta concreta para su por su territorio otros partidos que lo que pueden decidir es es una política pública no es tratar de de estirar hacia el este

Voz 0194 15:34 pero forma parte de las negociaciones y por supuesto evidentemente nadie da nada nada a cambio de nada Suecia hace cuatro años también gobierno en minoría Víctor Lapuente es politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Goteburgo en Suecia Víctor muy buenas noches

Voz 2 15:49 sí

Voz 13 15:49 buenas noches Angels Vítor un gobierno

Voz 0194 15:52 minoría en Suecia pero bastante estable no llegaron en dos mil catorce y ahí siguen

Voz 13 15:56 sí sí sí en contra contra viento y marea la verdad muchísimas dificultades tenían un presupuesto que luego ganar los los los los conservadores el Gobierno perdió la votación del presupuesto con lo cual tiene su gobierno socialista teniendo que implementar un el presupuesto decidido por las fuerzas conservadoras Ia que en una situación relativamente parecida a la llamada España

Voz 0194 16:23 iba a decir que muy parecido a lo de aquí no

Voz 13 16:25 sí sí muy parecida a la de aquí también con amenazas de emoción de de censura constante ir un gobierno socialista pues obliga

Voz 14 16:34 todo a pactar tonto con A

Voz 13 16:37 las fuerzas de izquierda como con las fuerzas de derechas es un poco yo creo que la ventaja que tienen los gobiernos en minoría de partidos socialdemócratas en estos momentos en Europa tanto el Partido Socialista en España como los socialistas en Suecia es que pueden tienen la opción de parta a pactar a ambos lados del espectro ideológico siempre tiene alguna fuerza más a la izquierda

Voz 10 16:57 a otras fuerzas a diferencia de los con

Voz 13 17:00 yo creo que es una diferencia clave con el Gobierno de Mariano Rajoy que sólo podía pactar con los que estaban a un lado y es lógico porque al otro lado no tiene a nadie

Voz 0194 17:09 decíamos los viajes que había hecho Pedro Sánchez a Portugal para ver el funcionamiento de del Gobierno portugués dirías que también Sánchez está mirando a los países del norte de Europa

Voz 13 17:19 sin duda si miras la composición del Gobierno de Sánchez observas muchas características que llevamos viendo durante varios años en los en los gobiernos socialistas en los países del norte de Europa por ejemplo ministerio dedicado a la a la igualdad gobiernos paritario es incluso mayor presencia de ministras que de ministros Gobi gobiernos donde existe pues un ministerio dedicado al cambio climático ministerio dedicado a la innovación León en fin yo creo que es muy parecida no la la la la el la transformación que ya está produciendo en el socialismo no de una mayor preocupación en la de la igualdad social y económica una mayor preocupación por ejemplo en la igualdad de género

Voz 0194 18:05 pues Víctor muchísimas gracias y muy buenas noches buenas noches Álvaro hemos pasado por Portugal por el Reino Unido por Suecia pero Chipre República Checa son los otros dos países europeos gobernados en minoría tienen similitudes con el español

Voz 2 18:18 yo diría que no en el caso de Chipre no porque es una república presidencialista con lo cual es menos relevante en el Parlamento sigue siendo relevante pero no tanto el caso de República Checa es muy complejo en las últimas elecciones ganó el multimillonario Paris con el partido NO no consiguió apoyo fue investido a tuvo que dimitir forzado por el Parlamento a lleno a veces una constructiva y curiosamente el presidente Zeman lo ha vuelto a investir con la idea de que los socialdemócratas le apoyarán en Congo de una coalición pero curiosamente los socialdemócratas tienen convocada una consulta a sus bases para para saber lo con lo cual lo han hecho antes de la consulta a las bases

Voz 0194 19:07 decir lo contrario Ivana te iban a tener iban a tener un problema

Voz 2 19:10 es posible es es evidente que en cualquier

Voz 0194 19:13 bueno minoría es muy importante lo decíamos la negociación el pacto el consenso el acuerdo muchas veces hemos dicho aquí cuando tuvimos dos elecciones seguidas porque en este país eran incapaces de ponerse de acuerdo siempre decimos

Voz 7 19:25 la cultura del pacto aquí en España no está tan desarrollada eso es cierto yo no estoy de acuerdo en bloque

Voz 2 19:32 sí que hemos visto es que España unos pocos casos de países desarrollados que no ha tenido en la coalición en el Gobierno estatal eso cierto junto con Rusia a pero también es cierto que nosotros hemos tratado de hacerlo momento en el que cambia destaca el sistema partidos y es el momento más complicado para llegar a pactos porque no te en cada uno de los lo que es todavía tenemos claro a quién va a ir primero quién ver segundo con lo cual los incentivos a cooperar son menores pero una vez que se estabilice este momento de efervescencia que hemos estado viendo los últimos dos años yo sí creo que que porque en España a nivel regional a nivel autonómico sí se ha conseguido Valencia por ejemplo es un es un claro ejemplo

Voz 15 20:10 la opinión de Mario en Twitter dice un gobierno en minoría tiene una cosa mala y otra buena la mala que no puede llevar a cabo todos los puntos de su programa la buena que las decisiones que tome tiene que tener en cuenta necesariamente las distintas sensibilidades que acabamos de esto

Voz 5 20:23 en Hoy un gobierno en minoría veremos a ver qué pasa nos queda mucho todavía en Berna muchísimas gracias a vosotros

