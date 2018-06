Andoni Ortuzar: "La posición del PNV en la moción de censura no fue una sorpresa para Rajoy"

Voz 0156 00:00 Andoni Ortuzar presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV muy buenas noches abono buenas noches tampoco conoce la mayoría de las ministras bueno unos cuantos

Voz 1 00:09 aún así seguro Guan una seguro altas aún más seguro que fue consejera es lo puso en el País Vasco Isabel Celaá Isabel si además coincido

Voz 0156 00:17 hemos antes de ser creía consejera coincidimos en el Gobierno cuando ya trabajaba con con primero con Ramón Jáuregui luego con Fernando Buesa yo estaba con el lehendakari Ardanza como les suena este Gobierno bueno yo esta mañana decía que a mí el rasgo más importante que porque me sugiere el Gobierno es que está hecho para durar yo creo que quién más quién menos esperó a un gobierno de aguerridos aparato pero socialistas dispuestos a meterse en una trinchera iba a pelear con lo que viniera porque las situaciones era muy complicada no cuanto va a ser eso pues no sabíamos pero había a los agoreros que decían que esto no llega octubre y otros que decían bueno pues llegará a mayo y tal yo creo que el que el Gobierno demuestra al menos la ambición de durar la legislatura y de ser un gobierno que viene a hacer cosas y a gestionar por el perfil de la gente que que lo integra

Voz 2 01:13 no voy a cada uno uno por uno una por una

Voz 0156 01:16 te te pueden gustar más o menos por su trayectoria a los que conoce eso por su pasado te pueden gustar más las cosas que han hecho nosotros pues claro dependiendo del tipo de de asuntos que se trate pues pues para nosotros es muy importante la figura el ministro del interior muy importante la figura de la ministra de Administraciones Públicas por supuesto en el caso de una vasca es importante también el Ministerio de Educación pero yo me quedo con esa voluntad pues ambición que han manifestado hay Pedro Sánchez de tener un Gobierno perdurable y que quiere hacer cosas no un gobierno que viene a resistir que me parece eso lo he dicho me parece bien luego uno a uno pues bueno yo con algunos soy crítico

Voz 1 02:01 pero aire no no uno a uno porque son diecisiete y no termina haríamos en toda la noche pero sí con algunos que yo pienso que usted puede puede tener alguna cosa que decir me me ha sorprendido porque es un Gobierno para durar hombre esto yo entiendo que esto será bueno para el país porque esto da estabilidad

Voz 0156 02:14 desde luego a nuestro desde nuestro punto de vista si nosotros siempre hemos sido partidarios de de la estabilidad y que de las legislaturas duren lo que tienen que durar los cuatro años no hay que hacer instituciones fuertes gobiernos fuertes lo más fuertes posibles para que duren las legislaturas naturales luego la ciudadanía pondrá o quitará no en función de lo que se ha hecho por lo tanto después de la ruptura abrupta del del Gobierno desde el presidente Rajoy yo creo que lo que tocaba era intentar un gobierno que dure que dure estos dos los que no es fácil no soy iluso no es fácil que dure porque porque la situación en la que está de momento tiene ochenta y cinco votos fijos no tiene más pero no me gusta la ambición esta intención de que perdure en el tiempo

Voz 1 03:05 aunque ministra le chirría más allá Ortuzar bueno

Voz 2 03:08 si Richard yo supongo que cuando yo nunca he tenido que hacer un gobierno pero me da

Voz 0156 03:12 la sensación de que hay que hacer tantos encajes de bolillos y tantos equilibrios territoriales de género por por por también adscripciones dentro del partido entre independientes no independientes etcétera hombre a nosotros por por nuestra cercanía por por la viveza de por cómo vivimos esos temas pues a nosotros Hacienda Administración Territorial e interior son ministerios a los que siempre miramos mucho no en Hacienda bueno la titular de Hacienda

Voz 1 03:45 ha sido crítica con el concierto bueno pero

Voz 0156 03:47 yo suelo decir que muchas veces el hábito hace al monje no y caros siendo la monja en este caso no siendo consejera de Hacienda de Andalucía pues pedirle que sea no pues muy jubilosa con el concierto no sé si era razonable ahora sí se lo tengo que pedir porque el Concierto y el Cupo son ley son una ley vasca pero son también una ley española tiene que cumplir la tiene que mimar como a todas las leyes no yo creo que ahora también ella va a cambiar el registro porque ahora va a tocar una cosa que ella veía desde el otro lado Herrera que es la financiación autonómica ya veremos qué posición tiene ella sobre las cuentas él

Voz 1 04:32 el aprendizaje era muy guerrillera con esta cuestión claro pero ahora va a haber y desde el otro lado de la barrera volver la la cuestión

Voz 0156 04:40 probablemente va a tener que darse no se al quitarse las gafas andaluzas ponerse las gafas centrales los número le van a salir distintos estoy seguro estoy seguro no estoy hablando de lo de lo nuestro pero bueno es es un ámbito que los nos nos preocupa en el tema la Administración territorial Meritxell Batet es una conocida tenemos buen feeling con con ella yo creo que es una persona que en entró el tema catalán ha sufrido mucho porque ella estaba en una posición de estas intermedias que en un en una en una pelea tan dura como la que es esta librando en Cataluña pues son las más incomprendida es con independencia de que eso tenga o no razón pero son muy incómoda son posiciones incómodas pero yo sí rescato valoro mucho su capacidad de una doble cosa una capacidad de diálogo también la capacidad que tiene de ver lo territorial desde la periferia creo que es un buen dato en el caso del del ministro del Interior Grande Marlaska conocido en Euskadi bien conocido pues allí después juez en la Audiencia Nacional con muchos claroscuros con con una etapa

Voz 3 05:57 bueno inicial que luego después de de

Voz 0156 06:00 el asesinato de Lidón cuando el prión a la Audiencia Nacional pues pasa de los claro se empieza a oscurecer y se distancia mucho de la realidad social vasca yo espero que recupere aquella primera etapa en la que él era un juez natural de Durango entendía el país en el que estaba no después después es verdad que ha habido en su época en la Audiencia Nacional ha sido un juez de los duros no hay

Voz 1 06:27 el líder de la izquierda Select que se le critica por eso bueno sigue está más cerca del Partido Popular

Voz 0156 06:33 qué es lo que yo redes saltaría es que él tiene el conocimiento de la materia yo ahora lo que hace falta es que aplique la voluntad política para lo que tiene que hacer en el caso nuestro en concreto para lo que tiene que hacer no yo creo que tiene que facilitar una salida a la convivencia y a la paz en Euskadi justa que atienda a las víctimas que atienda a los problemas que siguen abiertos reconocimiento del daño injusto causado etc pero que también sepa abrir una oportunidad a una nueva política penitenciaria que además de justa ayude a ir cerrando la página del conflicto terrorista

Voz 1 07:18 tiene que ser ministro del acercamiento de los presos

Voz 0156 07:21 sí porque no sé yo creo que si el acercamiento y no lo podemos demonizar el Código Penal español dice que los presos tienen derecho a cumplir condena en las cárceles más cercanas a su entorno social porque el Finder la prisiones la Reinserción pues si eso es así este sabes que haya cumplamos el Código Penal no estamos pidiendo que se cambie el Código Penal no estamos pidiendo que se cambie ninguna ley estamos pidiendo que se acabe con una aplicación excepcional de las leyes precisamente pero no no pedir hemos que haya tratos de favor no pedimos medidas gracias por lo menos el PNV eh otros pedirán nosotros no pedimos eso nosotros pedimos que desde un punto de vista jurídico se cumpla el Código Penal porque además desde un punto de vista político eso nos va a ayudar a ir descomponiendo las consecuencias negativas que quedan de la de la época terrorista

Voz 1 08:21 le preguntaba yo si tiene que ser el el ministro del acercamiento de presos usted me dice que si lo dice la ley evidentemente pero también entiende que a lo mejor es el momento más complicado para ello por aquello que puedan decir

Voz 0156 08:33 de los favores a a cambio de votos que haya conseguido la moción de censura no yo vamos creo que no si si eso es así éste va a ser un Gobierno paralizado porque claro

Voz 1 08:45 a todos se le podrá atribuido claro no

Voz 0156 08:48 poder moverse entonces tampoco en el tema catalán no a Podemos en la financiación autonómica no poderse moverse en la cuestión vasca bueno pues qué le vamos a dejar hacer no yo creo que tienen que ser valientes y tienen que ser hasta desenfadados y tienen una gran oportunidad Pedro Sánchez tiene una gran oportunidad le ha venido no yo vida del cielo porque se la trabajó el pero tiene una gran oportunidad estaba en el ostracismo político sitúa o no parecía que era el cuarto el tercero el cuarto las quinielas y ahora está de presidente del Gobierno yo creo que tiene que ser valiente él insurgente irá desde luego si son valientes otros vamos a ayudarles a que puedan serlo

Voz 1 09:27 por qué tardó tanto el PNV en definir su voto en la moción de censura

Voz 0156 09:31 porque éramos conscientes de la gravedad de la de la decisión que tomábamos Nos parecía además un poco injusto que recayera sobre los cinco votos de de de de un partido pequeño que además tiene sus más y sus menos con esto de la españolidad que desde luego para nosotros lo importante no es la gobernabilidad de España ya lo siento es la gobernabilidad de Euskadi es la construcción de de nuestro autogobierno etcétera pero también porque sabíamos que y a nosotros nos gusta hacer las cosas con seriedad sabíamos que tomamos la decisión que si tomamos una decisión no la contraria vamos sí sí manteníamos a Rajoy vamos a decir o alumbrado vamos un nuevo tiempo las consecuencias iban a ser importantes nosotros veníamos de una trayectoria política de sostener presupuestariamente insisto sólo presupuestariamente al Gobierno de Mariano Rajoy porque nos parecía bueno para la estabilidad política y la estabilidad económica del Estado luego en medio pasan cosas viene la sentencia el todo el mundo sabía que iba a venir una sentencia que les iban a dar hombre ya pero la sentencia es muy dura después de esa sentencia viene una no reacción una mala reacción una ausencia de reacción idea de de falta de asunción de responsabilidades por parte del Partido Popular viene a decir no pasa nada es lo que ya sabíamos y además me qué

Voz 2 10:58 jo de de esto procesal no

Voz 0156 11:03 tercera reflexión y dato importante el principal socio ese socio si socio de investidura ciudadanos dice en aquel momento que rompe cualquier relación y que ya no va a soportar más al Gobierno de Rajoy el cuarto dato importante el otro partido que podía ser supongo que podía suplir la ausencia de Ciudadanos el Partido Socialista decide presentar una moción de censura claro en esas condiciones ya los cinco votos del PNV no garantizaba ninguna estabilidad sumado sólo al Partido Popular nosotros no éramos nadie no pero aún así éramos conscientes de la dureza de las consecuencias de nuestra decisión por eso nos lo tomamos tan tan en serio y escuchamos escudriña hasta la última palabra de lo que dijo Rajoy de lo que dijo Sánchez hicimos nuestros nuestros diálogos hicimos nuestros contactos con unos con otros y al final tomamos la decisión que creíamos que era la mejor para el futuro no Gallo con con con lo reconozco en el plano personal en mi caso con con dolor e con con pesar la relación que excedía con Mariano porque porque bueno yo hablé con él aquellos días ir no impide para mil valor

Voz 1 12:23 el trato porque usted lo que yo le den esas conversaciones le pidió que dimitiera

Voz 2 12:27 no no yo no tengo nada pero la relación que tenía no se lo digo como a lo mejor no como presidente de del del PNV sino como Andoni Ortuzar si Bono no yo

Voz 0156 12:36 sí le garantice oí así lo hicimos fue que por nuestra parte iba a tener la información el primero siempre de cómo iba evolucionando nuestra nuestro análisis para que él pudiera tomar las decisiones que tuviera que tomar y analizar a las alternativas que él tuviera yo no les como Le voy es decir yo a él y a su botón cuando supo el voto del PNV los entiendo el el el la decisión formal porque la tomamos habíamos tomado cinco minutos antes fue el jueves a las dos menos cinco de

Voz 1 13:10 se anterioridad terminaba prácticamente la sesión el debate de la sesión de la mañana del debate

Voz 0156 13:14 es cuando nosotros también tomamos la decisión en la ejecutiva es decir cuando se va al restaurante

Voz 1 13:19 que no sé si ustedes lo que usted a abrir de abrir la tertulia Barack puedan participar mis compañeros de mesa una última una última cuestión por mi parte cuando usted dice tuvimos contactos con unos y con otros yo ese día esos días yo imaginaba a al PNV fuera lo que fuera que le tiraban por un lado unos se retiraban

Voz 0156 13:40 otro lado otros no ha habido bastante respeto yo supongo que también el PNV es conocido ya en la plaza no sabe como todo el mundo sabe cómo nos cómo nos comportamos no sólo han llamado ellos yo también he llamado porque creo que es lo que era nuestra obligación saber cómo estaba Alcalá una de las piezas de este puzzle no para nosotros era muy importante la parte catalana no si los catalanes no entendían la operación era difícil que nosotros pudiéramos mar sensu contrario Si el voto catalán pues no se prestaba vamos a decir ahora doloso a la operación a nosotros primero desde un punto de vista ya cuantitativo nos quedábamos como los únicos soportes posibles pero también un punto de vista de de entender la configuración de del Estado era muy difícil pensar que los catalanes y los vascos en esto podíamos hacer cosas dictámenes no Carles

Voz 3 14:40 sí como ya ya nos gustaría saber todas esas conversaciones que tú esta semana porque es ha sido protagonista como usted decía probablemente involuntario pero ha sido protagonista unos momentos cumbres de la Historia de España pero por lo menos cuéntenos una esa llamada Rajoy como se toma Rajoy cuando usted le dice que va a caer que le dice se lo toma con deportividad

Voz 0156 14:58 sí no no yo no ha habido un reproche en todo este tiempo por su parte yo creo que para él no es una sorpresa la decisión de las dos menos cinco con aquel comunicamos porque nosotros habíamos sido hablando a lo largo de esta semana con con con profundidad yo fui bastante transparente con él explicándole cuáles eran nuestras dificultades era también nuestra situación sociopolítica en en Euskadi no no hay que perder de vista que nosotros somos el partido de líder en Euskadi pero en las dos últimas elecciones españolas a Cortes Generales ha ganado Podemos no ha sido tanto porque Podemos en Euskadi arrase sino porque era una especie de demostración anti PP la que se hacía era un voto más anti PP que a favor de Podemos no pero nosotros no podemos tampoco como partido que que vertebra o que intenta liderar y vertebra una sociedad no podemos ponernos de espaldas a lo que piensa esa sociedad sobre un partido político no y menos cuando ha surgido un problema tan grave como el de el la sentencia no entonces yo de todo eso leído hablando al al presidente y se lo se lo iba diciendo a Rajoy pero también cuando hablábamos de presupuestos porque aquí todo el mundo cree que el que las las reuniones entre Rajoy nosotros

Voz 2 16:21 o es venga dame cinco mil millones han el tren por menos es que no no no

Voz 0156 16:28 las cosas son un poquito más complicadas que eso no es desde luego el PNV no es un poco un partido fenicio que les llenas un bolsillo se le olvida lo demás no a la vista está ahora no entonces él ha sido ha ido siendo consciente y lo hemos ido haciendo pan discrepe de la dificultad de nuestra posición el también me hacía a mí de las suyas claro bueno bueno tenéis que ver porque entonces no creo que para él fuera una sorpresa dijo se lo tomó bien de una manera la lacónica como es normal y quedamos en que uno en lo personal pues había había que mantener esta relación no

Voz 0155 17:09 buenas noches ante todo hoy ponemos el acento como es justo en en el Ejecutivo no que merece el foco de atención pero seguramente el cambio más radical esté en el poder legislativo en el nuevo paradigma parlamentario que ya amanece en el que bueno en lugar de negociar apoyos concretos a una con una mayoría va a ser necesario una transacción continua con un Gobierno que que es minoritario es un gran cambio que acompaña a otro que también afectan mucho creó al Partido Nacionalista Vasco que es que el Partido Popular con el que ustedes de algún modo han conseguido logros para la gobernabilidad de Euskadi seguramente no vuelva a ser el mismo no está herido de muerte es demasiado decir pero seguramente no a tener una posición tan hegemónica en el centro derecha cómo cambia todo estas dos factores su actitud ante la gobernabilidad de España el pleno no yo creo que es bueno

Voz 0156 17:57 nosotros en el All I estamos muy acostumbrados en Euskadi nunca ha habido mayorías absolutas la mayor parte de las veces ni tan siquiera la suma de dos partidos ha garantizado las mayorías con lo cual toda la vida hemos estado pactando a derechas e izquierdas hemos pactado con todos los con todos los partidos todos los partidos de la oposición han sabido pactar también para poner firme al Gobierno cuando ha llegado el caso no yo creo que esto no ha esto no está acostumbrado el Congreso de los Diputados pero le va a venir bien porque esto lo que hace es hacer que la gente pise tierra que sepa cuáles son las prioridades ir donde está la gente hice Val saber también quién quiere acuerdos y quién no quiera acuerdos yo creo que en los últimos tiempos Emma a Madrid de la política en el Congreso es la de primar el desacuerdo y castigar el acuerdo ahora se abre una etapa en la que tiene que ser al revés porque si no esto se va a embarcar para todo el mundo ojo todos los que apoyamos la moción de censura el otro día si esto fracasa fracasa haremos también no es sólo de ellos bien lo segundo como nos cambia nosotros nosotros vamos a estar cómodos en esa situación e probablemente no vamos a tener el papel estelar que tenemos a que hemos tenido hasta ahora pero no como sabemos nadar en esas aguas creo que vamos a estar bien mí

Voz 0554 19:24 sí señor Ortuzar mi pregunta va un poco por un camino ligeramente distinto porque unos días previos a la moción de censura en el diario El País publicó una información en la que decía que el Partido Nacionalista Vasco hay otro partido vasco habían llegado a un acuerdo sobre un borrador una primera artículos o o una la introducción del que podría ser el nuevo estatuto de autonomía vasco en el que distinguían entre nacionales y Ciudadanos y eso sorprendió a mucha gente porque algunos pueden pensar que eso podría suponer una cierta discriminación en el País Vasco yo estoy muy interés

Voz 0156 20:02 claro te mandamos los primero vamos a situar esto en el contexto nosotros llevamos ya dos o tres años trabajando en el Parlamento vasco en una ponencia de autogobierno para adornar para evolucionar nuestro autogobierno curiosamente el estatuto del País Vasco leer nica fue el primer Estatuto aprobó había sido el único que no se ha modificado desde el setenta y nueve hasta hoy no y además es curiosamente el único Estatuto que no se ha cumplido en su integridad por muchos problemas por discrepancias pero hay un montón de de competencias que debieran estar transferidas del Estado Euskadi no lo están en esa situación pues hace un cuatro años el Parlamento tomó la decisión de poner en marcha un proceso estamos en la fase en la que cada partido presenta lo que él cree que debe ser la modificación del actual Estatuto para con vistas a negociar entre los partidos pasar esas esos resultados de esas negociaciones a una comisión de expertos jurídicos que establezca un texto articulado sobre este texto articulado se irán haciendo pues enmiendas transacciones etcétera que será la parte sustancialmente importante de del proceso de ahí aprobaremos o no aprobaremos unos dirán que si otros dirán que no etcétera no entonces en esta primera fase cada partido es lógico que mantenga una coherencia con sus postulados ideológicos nosotros somos el Partido Nacionalista Vasco creemos en la nación vasca y queremos que Euskadi es una nación y que lo tiene que reconocer a partir de ahí en los contenidos nosotros hablamos de la nacionalidad vasca que hay que reconocérselo a los nacionales del País Vasco no no es una nacionalidad excluyente para nadie y luego está la ciudadanía la ciudadanía pero eso sucede hoy en la en el ámbito del Estado español no hay ciudadanos europeos que no son ciudadanos españoles que tienen aquí reconocidos unos derechos y unos deberes no es no es nada no es nada pero no todos como no todos claro que lo ciudadanos extranjeros

Voz 0554 22:12 europea que están en España claro usted dicho unos derechos pero no

Voz 0156 22:15 no todos evidentemente por eso no iré habrá ciudadanos que vengan al País Vasco que tendrán reconocidos unos derechos no todos pero habrá otros ciudadanos del País Vasco que tienen con completamente reconocieron sus derechos que son ciudadanos de la nación vasca de la nacionalidad vasca no es un choque de nacionalidades nosotros no vamos a decirle a nadie que venga de otro sitio que no es nacional vasco sí sí cumple los criterios que se marque que van a ser unos criterios razonables serán vasco como es hoy en en que venga no no no no prevemos cambiar ni hacer un examen a nadie de para ser vasco o vasca e va a ser lo mismo que ahora pero hay que si reconocemos o decimos en el artículo uno que Euskadi es una nación pues el concepto será nacional también no desde Dakar

Voz 1 23:10 anoche todavía queda una última pregunta que me queda un minuto cómo son sus relaciones con Albert Rivera

Voz 0156 23:20 ni frío ni calor