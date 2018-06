Nuno Luz: "La sensación en Portugal es que Cristiano se va a quedar en el Madrid"

Voz 1 00:00 abrimos una vez más hablando del futuro de Cristiano Ronaldo Mario Torrejón qué tal muy buenas noches

Voz 1991 00:06 bueno hemos tenido dos capítulos en el día de hoy el primero bastante tempranito porque amanecía vamos con la portada del diario Récord en Portugal en el que no dejaba lugar a la duda es decir no es lo mejor Cristiano y el portugués está pensando no Cristiano Ronaldo abandonará el Real Madrid y esto es irreversible por la tarde lo hemos escuchado al inició este programa eh Marcelo compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid defensor del portugués durante muchísimo tiempo hoy ha dicho que Cristiano Ronaldo no es el dueño del Real Madrid

Voz 1501 00:37 sí bueno la verdad que lo de Marcelo puede sorprender un poco más pero si ves la imagen que acompaña a ese sonido que que hemos escuchado de rueda de prensa de una manera muy relajada es como dice medio en broma medio en serio lo lo primero sí creo creo creo que es una frase que suelta al aire como una gracia no Cristiano es el dueño del Real Madrid no puede como diciendo no no puede evitar que venga nadie no ha porque la pregunta del periodista trae implícito eso no si era incompatible traer a Cristiano Ronaldo ya ya Neymar y luego dice una gran verdad que es que si el presidente al Real Madrid y si el director general quieren fichar animarlo van a hacer sin ninguna duda y que podrían jugar juntos sin ningún problema tanto Neymar como como Cristiano Ronaldo es verdad que Marcelo es de los mejores amigos de de Cristiano Ronaldo de siempre en la plantilla del Real Madrid que tuvieron un rifirrafe un momento que que se distanciaron un poco hace muchos años ya pero está más que olvidado sigue siendo uno de sus mejores amigos e lo de por la mañana o de las portadas es un poco eh en lo que te contaba anoche en El Larguero que Cristiano Ronaldo estaba muy decepcionado que esa excepción se lo había transmitido Jorge Mendes desde la reunión que había tenido el día anterior con con José Ángel Sánchez con el director general del Real Madrid porque piensan que que debe ser un tema prioritario para el Real Madrid y no lo es es que te lo cuente anoche el Real Madrid está en el tema de del entrenador me parece que no es prioritario no renovará a Cristiano Ronaldo ahora que están todos en el mundial que tiene un buen contrato que tiene un buen sueldo que sí que contratos en vigor eso contrato en vigor hasta dos mil veintiuno es que es así con veintiún millones netos por temporada que seguramente se ha quedado obsoleto por los cuarenta que gana Messi buenos treinta y siete treinta existente siete que ganan en el PSD son circunstancias diferentes eso lo tiene que comprender Cristiano Ronaldo también debe comprender el Real Madrid que que Cristiano está su derecho de pensar que es el mejor jugador del mundo hay que estar ahí en esa masa salarial pero el Real Madrid le ofreció de otro tipo de vía el ofrece así se lo hizo saber José Ángel Sánchez a Jorge Mendes contratos por objetivos mejoras por objetivos a partir de una mejora consolidada prole le ofrece sobre todo por objetivos ya ellos a Jorge Mendes a Cristiano Ronaldo fundamentalmente les parece una falta de respeto creen que él tiene una condición suficiente en el mundo del fútbol como para ofrecerle estar a esa altura quizá no los cuarenta de bueno quizá no seguro los cuarenta de Messi no porque eso no va a llegar seguramente los treinta siete Neymar tampoco pero bueno una cifra cercana que fuera que fuera fija desde un principio no es verdad que Cristiano Ronaldo casi siempre gana casi siempre ha ganado premios individuales casi siempre gana lo mejores goleadores casi siempre gana títulos con el Real Madrid y eso haría que casi seguro ganará más dinero en el Real Madrid pero no deja de ser un contrato por objetivos que hay una falta de no sé si te respeto exactamente pero algo así anoche ha contado que estaba muy decepcionado que todo el que quería escuchar en la concentración de Portugal Cristiano Ronaldo se lo decía fíjate si es así que los dos diarios principales de Portugal en lo que a deporte se refiere ha salido en portada con ese tema es que es así tú preguntas a a Cristiano Ronaldo hasta por allí es el ambiente que hay en la concentración de la selección acaba de terminar prácticamente el último amistoso antes de marcharse a al Mundial de descanso el día nueve el sábado rumbo a Moscú pero es que no se habla de otra cosa allí porque Cristiano Ronaldo está muy enfadado y así lo hace ver pese a que va con una sonrisa la boca hay que decir que yo sigo en cuanto opinión e pensando que esto se va a hacer en algún momento pero lo que es objetivo y desinformación Yago es que la situación la relación entre el Real Madrid Cristiano Ronaldo es más tensa que nunca eso quiere decir que esta vez Cristiano Ronaldo va a salir del Real Madrid eso tengo yo que verlo para creerlo pero bueno la realidad es esa hoy hoy por hoy es la situación más tensa que ha vivido Cristiano Rolando el Real Madrid

Voz 1991 04:05 Álvaro Benito qué tal buenas noches

Voz 0104 04:07 Diango buenas noches ves hoy a Cristiano un poco más

Voz 1991 04:10 cerca Un poco más lejos hoy igual

Voz 0104 04:13 yo creo que igual al final es una negociación que cada uno defiende su postura

Voz 2 04:18 que yo estaba escuchando oí claro que Cristiano tiene

Voz 0104 04:22 posiblemente tenga tenga el derecho a estar cerca de los mejores salarios del mundo porque porque los últimos años ha ganado dos premios individuales pero yo creo que también los ha ganado gracias a estar en el Real Madrid no que el Real Madrid te da otras muchas cosas a nivel deportivo que no es que no es sólo una una una un gran salario que lo tiene no pero salario a lo mejor como el que tiene Neimar en el Paris Saint Germain pero caro pero Neymar no tiene los compañeros que tiene Cristiano Ronaldo en el Real Madrid que ha ganado cuatro Champions en cinco años no yo creo que yo soy optimista porque creo que Cristiano es inteligente y sabe que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí que seguramente en otros sitios ganará más dinero pero que deportivamente lo que te da el Real Madrid no te lo dan ningún otro club

Voz 2 05:02 que el Real Madrid también tiene que

Voz 0104 05:04 ser consciente que hay que retener a Cristiano que hay que llegar a un acuerdo porque porque es nuestro mejor jugador ahí no sea elevado a al nivel que estamos ahora que que estamos dominando el continente oí yo creo que que cambiar algo que funciona

Voz 1991 05:18 Álvaro ves alguna diferencia con la situación del año pasado lo digo porque el año pasado fue otro diario portugués el que dijo en este caso A Bola Cristiano Ronaldo se plantea salir del Real Madrid ahora este año récord evidentemente esto lo filtra todo entorno del del jugador representante que se maneja que no veas en esa situación lo que pasa es que en este caso récord afirma completamente dice Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid y la situación es irreversible ves algunas diferencias con lo que sucedió el año pasado y con lo que está pasando este verano

Voz 0104 05:50 bueno lo que no sabemos nosotros son las conversaciones que tiene Cristiano y su agente con el Real Madrid entonces no sabemos

Voz 3 05:58 lo cercano lo lejos que pueden estar este año

Voz 0104 06:00 a lo que sí está claro que que bueno que Cristiano si realmente decide que no hay otra solución que marcharse pues tiene contrato en vigor es el mejor jugador del mundo va va Ana seguramente otro Balón de Oro bueno este año pues entonces sí Neymar ha se ha vendido por doscientos veintidós millones pues hay que echar cuentas Cristiano está por encima de Neymar pues que obviamente tendrá que venir con un buen dinero para para salir del club yo por eso creo que no es fácil no están condenados a entenderse yo no no no utilizaría albergó condenable no sino que que que tienen que dar gracias que se tienen que entender no procede porque hay una relación muy fructífera ahí tienen que continuar que seguro que Cristiano todavía tiene años buenos de de fútbol al máximo nivel creo que el Real Madrid tiene una plantilla excelente para seguir aspirando a a todos los títulos en los dos tres años con esta generación de futbolistas tan magnífica entonces yo insisto creo que Cristiano no no va estar en ningún sitio deportivamente que al final es aun en un ganador como cristianos yo creo que anteponen lo deportivo a lo algo a lo monetario porque porque Cristiano sí sí sí va a seguir ganando con publicidad cuando se retire hasta que hasta que no se entierra todos no entonces

Voz 1991 07:12 yo creo que lo deportivo debería primar

Voz 1501 07:14 acabo de decir Yago solamente lo antes de que termine rondaba bonito que si eso sucede que si finalmente vemos a Cristiano Ronaldo salir del Real Madrid efectivamente como dice Álvaro será unas cifras altísimas yo creo que de récord

Voz 1991 07:26 sí probablemente probablemente ahí va tan todos los récords y mira que es tan alta la la cifra con los doscientos veintidós que deben por programar te decía Álvaro que acabó crees que de alguna forma en el Real Madrid y los compañeros están un poco de mala Cristiano para ya no sano no puede liar cada temporada lo mismo otra vez Diego céntrico este frenado un poco no sea quiero decir no la estrella después de la final de la Champions nada más terminar cada el verano pasado lo mismo este verano otra vez estamos con lo mismo hay un poco no no sé si decir cansancio pero sí decirle y para ya un poquito

Voz 0104 08:02 bueno vosotros que soy santa experimentada ya en el en el medio es ya sabéis cómo funciona esto los futbolistas luchan por por por mejorar su salario por considerar lo que ellos es justo lo que para ellos es justo que sí sí Cristiano considera que que en relación a lo que cobran las estrellas mundiales del está mal pagado porción lucha por lo por lo suyo no va a final las estrategias de los agentes sólo los consejos que dan los agencias pues muchas veces no son los los más acertados ya lo sabéis que estoy seguro que las reglas siempre tiene dentro del vestuario es magnífica mi yo no lo conozco personalmente pero las referencias que me llevan de gente que sí conozco personalmente de él son magníficas como compañero como deportista es un ejemplo entonces bueno pues al final esto es una negociación una negociación cada uno tira para el Real Madrid tira para lo suyo para sus intereses Cristiano intenta tirar para para lo suyo personal muy bueno al final yo creo que ese llegar a un acuerdo estoy convencido mucho más sorprendería de verdad que que Cristiano acabara salir

Voz 4 08:59 sí estoy de acuerdo es que yo tampoco oyes a ningún compañero rajar de Cristiano Ronaldo como se suele decir habitualmente así que la relación que ha tenido en el Real Madrid en todos estos años que lleva es fantástica evidentemente con no se llevará mejor y con otros a llevar a peor pero dentro de la profesionalidad y el compañerismo que hay dentro de un vestuario

Voz 1991 09:16 gracias Alvaro un abrazo muy fuerte abrazo chicos un placer nos vamos también a Portugal para ver cómo es la visión desde allí hablamos con a Rusia bueno bueno vamos a Rusia para hablar con compañero Nuno luz de SIC Portugal para ver cómo lo están viviendo ellos uno qué tal buenas noches

Voz 3 09:34 hola estoy mirando el partido de aquí mirando lo dice a la gente desde Portugal que hizo un buen partido y las imágenes que que que que este partido ya es una imagen importante porque eje porque encaja en todo esto que estamos hablando es el final del partido después de algunos jugadores en el vestuario que del campo Cristiano Ronaldo con su hijo jugando la gente estadio o no la portería otra rematando la gente gritando gol una cara muy feliz de Cristiano ese va imágenes el partido desde luego

Voz 1991 10:14 esa tiene que ser ahora mismo la imagen de Cristiano Ronaldo que nada más terminar el partido amistoso en el que me comentan además que ha hecho un buen partido ha dado incluso una asistencia de gol y se ha quedado jugando con con su hijo sea que eso es que muy preocupado tampoco es LB así que en uno estás en Krasnodar para para espiar a España no

Voz 3 10:34 sí estuvo esperando llegado de España me voy a quedar aquí hasta el día trece día trece marcho para Sacchi para estábamos ponerse primer partido porque es muy es un partido muy muy importante para Portugal porque España obviamente que es un equipo favorito para este querido que Portugal tiene un partido contra mojó Cos yo estuve Marruecos hace muy poco tiempo es un equipazo ojo que es el único equipo del mundo que se calificó para este Mundial sin sufrir un gol que es un equipo como se fueron a familia Portugal está en peor estado que España porque se Portugal pierde con España llega al ser un partido con sólo puntos se Marruecos Ghana eran porque es más fuerte llega al partido con trescientos Portugal es ganar Alan narco de acuerdo España tiene dan y al según partido puedo estar calificado lo hizo Portrait no entraba en una

Voz 1991 11:35 qué sensación tenéis en la prensa portuguesa que Cristiano Ronaldo se va o se queda en el Real Madrid

Voz 3 11:45 en termos personal yo creo que va yo creo que esté más de un mismo yo creo que ya haya pasado porque fue la primera vez se montó un lío tremendo yo haga más hable con gente muy cercana de Cristiano que me garantizaron que era así que no había del Tabarca Christian no iba a volver a España garantizar varias personas circo yo creo que eso a la larga después lo que pasó es que una una charla de Florentino con Cristiano ha cambiado todo IT digo porque tengo una sala información sabe hecho varias sedes durante el año que en determinado momento de la temporada el moco de de inicio el Cuba ha dicho a Cristiano que iría a renovar su contrato pero el tiempo fue pasando INAR pues nada ya ha habido un día que el jugador o el G pesan tanto preguntó al a nadie cuando era sería de la renovación de contrato y el Madrid ha anunciado Cristiano ya su representante que el club no veía que fuera el momento cierto para renovar contrato

Voz 1991 13:01 en la verdad es que Vosgos

Voz 3 13:03 se acabó se que nada fuera su sino lo que pasa

Voz 1991 13:08 cosa de dos partes Cristiano Ronaldo está tensando la cuerda está echando un nuevo pulso no sé si hay la sensación de muy bien Cristiano a lo mejor se quiere quedar pero a lo mejor llega un momento en el que dice Real Madrid no no hasta aquí hemos llegado esa ya está no queremos más líos de estos en busca de un destino no queremos que sigas

Voz 3 13:32 puede pasar pero tú crees que el Madrid abdicar de un jugador como Cristiano veo bien y tampoco creo que Cristiano como estaba diciendo vosotros no creo yo Él sabe que no que no en contra un ninguno otro que es mejor que el Madrid ninguno otro cool en términos deportivos que le permita ganar más balones de oro y todos sabemos que Cristiano es un un hueco de ganar gana hoy y mañana que ganar otra vez ese está en Madrid es más agarrar poco a poco podemos ver el caso de Figo que fin son es Figo hizo una temporada tremenda en mil ha ganado a Zidane se marchó al Madrid y al Madrid ya váyase gente no hizo una temporada tan buena como él en Barcelona y además hizo una una buena Eurocopa ese es el Madrid te permite te hace más posibilidades de ganar títulos personales por eso te digo yo creo intrusos personas que esto va a acabar bien la la gente entender y Cristiano va a continuar contento como está en Madrid

Voz 1991 14:42 en una luz compañero ESIC hablamos más o menos en una semana en cuentas la última hora en la previa del partido vale

Voz 3 14:48 vale estamos aquí unos otro de España muy bien gracias compañero un abrazo

Voz 1991 14:54 un abrazo y vas a estar tú ahí de de de espía de Portugal inmuno va a estar pija a decir de España cruzada sí sí

Voz 1501 15:03 pero bueno vamos a hacer exactamente lo mismo décimo era nulo Lus eh muy cercano al entorno de Cristiano Ronaldo eh sabe y cree que esto va a acabar bien es una sensación que ahora mismo nadie puede saber quiero decir que que el que te cuente Yago que sabe lo que va a pasar a partir de ahora miente miente porque nadie lo sabe no lo sabe Ronaldo no lo sabe Jorge Mendes no lo sabe Florentino Pérez y lo sabe José Ángel Sánchez sigue hay una cosa clara decía así preguntado al oro bonitos tan cansado sus compañeros eh yo creo que no yo creo que los compañeros le quieren en el Real Madrid quieren que creen que el Real Madrid es mejor con él y que ellos ganan más si él está en el campo está casado los directivos Florentino Pérez de José Ángel Sánchez de estos pulsos eh si están casados y sobretodo de que sean televisados como es el caso de este año y del año pasado en el Real Madrid lo último que te encuentras que

Voz 5 15:46 qué piensan lo mismo oye si si de verdad queréis

Voz 1501 15:49 eh tiene mil millones de cláusula hay contrato hasta dos mil veintiuno que traiga una oferta ya versión interesa pero en principio lo que le interesa todo el mundo a todo el mundo es que Cristiano se quedan en el Real Madrid con lo cual yo creo que ese camino al final ahí llegarán a a cruzarse