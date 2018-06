Axel Torres: "Portugal tiene más opciones en ataque que en la Eurocopa"

Voz 1991 00:00 la lista Axel Torres qué tal buenas noches hola buenas noches aparecido Portugal

Voz 0267 00:05 bueno creo que en la en la línea con más alegrías ofensivas que el el partido ante Bélgica que probablemente ahí SS contrarrestaron más dos equipos de un potencial similar pero digo en la línea de lo que se puede esperar de ella no un equipo que mantiene la estructura de la de la Eurocopa defensiva pero que le añade talento Le añade probablemente recursos más improvisación más jugadores diferentes en ataque algunos de ellos porque eran jóvenes algunos de ellos nos llamaron en la Eurocopa otro estaban lesionados como Bernardo Silva y creo que tiene Fernando Santos más para elegir arriba que probablemente en en en ese campeonato es lo que más se le criticó no que era un equipo que a veces será muy plan hito que le costaba generar bueno creo que ahora ahora tiene más capacidad para para llegar y para inventar eh

Voz 1 00:52 eh en Portugal que llega a este Mundial como actual campeón de la Eurocopa probablemente en la Eurocopa con peor fútbol OME menor nivel practicamente de la historia porque fue horrorosa la la Eurocopa de de Francia

Voz 1991 01:06 una selección mejor similar o peor a esa Eurocopa Portugal

Voz 0267 01:10 ya te digo yo creo que un puntito mejoren en en ataque en en cuanto a la es

Voz 1991 01:16 el resto muy parecido no en la estructura defensiva

Voz 0267 01:18 es prácticamente la misma es el equipo que vimos en un equipo que que es sólido que lo fue a partir de fases eliminatorias en Francia no olvidemos que en fase de grupos sí concedieron contra Islandia concedieron sobre todo contra Hungría concedieron muchísimo y Fernando Santos da un giro una vez se miden a Croacia en en octavos de final y ahí descubre una nueva manera de jugar una manera de jugar más basada en anular al rival en en tomar precauciones yo creo que va a ser una Portugal similar pero insisto con Bruno Fernandes con Bernardo Silva con Gonçalo Guedes con Nelson Martins incluso entrando desde el banquillo aunque hoy no ha jugado son gente que le puede dar un un tono diferente en en los costados Gonçalo Guedes además en el Valencia lo hemos visto jugar en la banda partiendo desde la izquierda en el París Saint Germain lo firmaron para jugar de segundo delantero en Portugal hoy también ha jugado ahí acompañando a Cristiano bueno creo que les da muchas alternativas creo que que el el equipo de variar incluso la la idea o

Voz 0267 02:28 a la polivalencia no sólo de Gonçalo Guedes también desde el son Martins y también de de Bruno Fernandes

Voz 1991 02:34 una selección Portugal a la que

Voz 0267 02:36 no Se bueno tiene que decidir evidentemente Lopetegui como Le tenemos que jugar pero tú cómo crees con un nueve con dos

Voz 1991 02:43 nueve eso dos delanteros como hizo el otro día contra Suiza con Iago Aspas tirado a banda

Voz 0267 02:48 Diego Costa de referencia común

Voz 1991 02:50 al son nueve

Voz 0267 02:52 yo te diría que bueno esto es una decisión muy muy personal del seleccionador no hay también hay bastante debate a veces de cuando los centrales son fuertes si si es mejor a alguien que pueda pelear con ellos es fijar los claro en en su en su mismo lenguaje

Voz 3 03:08 cómo sería Diego Costa o

Voz 0267 03:10 sí lo mejor es que no tengan una referencia hay que los centrales fuertes vayan a perseguir sombras espacios vacíos Si el que entre desde segunda línea les confunda no yo soy o quizá de esta segunda opción creo que en en la Eurocopa de Polonia Ucrania esto funciona muy bien recuerdo de Vicente del Bosque lo lo buscaba mucho con Fàbregas en algunos partidos in its realmente ante centrales muy marcadores dio resultado Portugal me parece un equipo de este tipo con centrales físico sobre todo centrales dominantes centrales que por arriba también que son fuertes que chocan pero que igual en en velocidad desmarques de ruptura en espacios cortos al les les puede costar un poquito más desmarque a la espalda sobre todo la gente que que que es indetectable que entra desde atrás por eso quizá perfiles como hemos visto en clasificación hemos visto ahí hemos visto a Silva incluso jugando de falso nueve y puede ser una magnífica idea

Voz 1991 04:13 el resto de rivales de España en esta fase de grupos es Irán y Marruecos e los que sabéis de esto hoy controlado más el panorama internacional decís si si Marruecos a priori rival fácil sencillo pero ojito eh que de fácil nada

Voz 0267 04:29 no irán tampoco e irán a mí también me parece un equipo más bien bien trabajado los dos tienen buenos entrenadores sobre todo son son bloques eh son bloques que que llevan un trabajo que son equipos de de autor más conservador irán desde luego un equipo con menos alegrías ofensivas Marruecos la verdad es que estos amistosos está juntando a Bela Anda Zille todos ellos en el centro del campo es decir es un equipo que que está acumulando bastante talento aunque yo creo que contra España lo va a tener que matizar me parece que va Hervé reinar a plantear un partido más y más conservador porque evidentemente tanto media apuntó cita contra una España que no te deja la pelota pues probablemente no no sería muy positivo para ellos pero pero un es un buen equipo es un buen equipo sobre todo por talento porque para mí tiene el mejor técnico en el fútbol africano en los últimos años sin ninguna duda que es el francés Bernard que ha logrado grandes éxitos con Costa de Marfil con Zambia y ahora con Marruecos con tres equipos diferentes en fútbol africano tres equipos que no se parecen además especialmente este con los anteriores les les ha sacado un gran rendimiento

Voz 1991 05:39 top tres orden de favoritismo para ganar el Mundial

Voz 0267 05:43 a mí España primera Francia segunda Brasil tercera

Voz 1991 05:48 ha sorprendido ofensivas es decir Brasil todo el mundo da Brasil como como gran favorita tú le pones en tercer lugar si ver Brasil

Voz 0267 05:57 era buen equipo lo digo Moreso H

Voz 1991 06:00 dice Brasil parece que está un escalón por encima y luego por detrás aparecen Alemania siempre competitiva Argentina que siempre con Messi tiene algo que decir por supuesto Francia España pero siempre está ahí Itu dicho no duerme tercera

Voz 0267 06:13 a mí me gustan España y Francia sobre todo me parecen los dos equipos más fuertes en en lo que sería la idea de juego que tienen los jugadores que han seleccionado para para aplicarla a Alemania para mí tiene el hándicap de que ya ganó hace cuatro años que eso la quieras o no te te cuesta más volver a ganar y además se han retirado varios jugadores importantes es verdad que tiene un equipazo TIM Brasil también tenía un equipazo títeres un súper ganadores un entrenador que que le da valor al al equipo es decir suma títeres pero pero a mí me da la sensación de que le puede faltar algo en un momento dado creo que España es el equipo que mejor mueve la pelota sin duda es el equipo de tiene mejores centrocampistas para mí España tiene la mejor línea de cuatro atrás sobretodo si Carvajal se recupera a tiempo creo que Carvajal Jordi Alba Piqué Ramos nadie iguala a esa línea de cuatro en todo el campeonato y luego Francia me gusta me gusta mucho su pareja de centrales han también es muy buena Griezmann arriba le da enorme calidad desequilibrio hizo quizá el único defecto que le veo a Francia es el perfil muy repetido de los centrocampistas casi todos iguales o al menos todos muy de ida y vuelta muy físicos no no si tienen que cambiar el plan no no tienen prácticamente a nadie para hacerlo

Voz 1991 07:32 recomiéndanos a un jugador que tengas muchas ganas de

Voz 0267 07:35 de de Brno de los clásicos lógicamente de los menos conocidos bueno tengo ganas de ver a muchos un par de ellos hombres que un chico de Egipto que se llama Varda que es extremo derecho que si no se recupera Salah creo que va a jugar en su posición que que le he visto en amistosos y me ha gustado Marruecos te he dicho antes creo que Karim fille que es un chico que en el Ajax lleva algún tiempo jugando a un gran nivel y luego pues

Voz 3 08:01 que no sean conocidos y bueno ya te he dicho dos no se veía

Voz 1991 08:06 con eso de momento no vale tenemos muchos mundial por delante de Axel no es falta quemarlo todo el primer día Shane Nine Golán rabioso la caset Hardy Lautaro Martínez Morata Ibrahimovic que jugador de todos los que se han quedado bueno Ibrahimovic y yo creo que es por otros motivos que todos sabemos pero del resto cuál es el que más te ha sorprendido que haya quedado fuera

Voz 0267 08:25 la sangre San e6 verdad sanee porque además venía a es verdad que con Alemania nunca fue indiscutible pero sí daba la sensación de que lo estaba en en la clasificación en amistosos para nada pensé que sería un descarte incluso en muchos onces ideales de Alemania mucha gente lo estaba poner cuando no de extremo izquierdo así que me dejó muy muy sorprendido lo lo demás no tanto lo demás no tanto lo lo demás se podía prever por por lo que estaban haciendo los técnicos Morata se venía hablando mucho en Golán en fase de clasificación no jugó nada con velo Kika es decir jugó el primer amistoso ya se cayó con el cambio de sistema desde que Bélgica tres cuatro dos uno ah no ha jugado de titular yo creo ningún partido de clasificación y prácticamente nada de minutos entonces bueno yo creo que era algo que también se podía prever más allá de que haya hecho buen año en la Roma pero pero no ha jugado la clasificación

Voz 1991 09:26 pues nada Axel lo tenemos que dejar aquí la semana que viene más ya estaremos pues a a las puerta no arrancar el

Voz 1991 09:37 estamos a día siete se una semana justa en un apasionante Rusia Arabia Saudí oye perdona

Voz 0267 09:46 no es buen partidos muy buen partido porque es el anfitrión es yo creo que con una presión grande vamos tú eres como el argentino del del coche no

Voz 0267 10:03 más que los que los súper mainstream porque se aprende más cosas no son pues que igual las visto menos mira por ejemplo gol de Rusia me parece un chico este te lo tendría que haber dicho antes amigo de Rusia me parece un jugador sensacional lo ahora estoy convencido que va a ir a un equipo

