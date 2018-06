Hervías: "El 3-0 era un sueño, con el 3-1 no podemos descuidarnos"

Voz 1991 00:00 en Segunda División estábamos pendiente de la segunda semifinal del play off por el ascenso a Primera División sonaba clásico huele a clásico ese partidazo hemos vivido en Zorrilla entre el Valladolid y el Sporting de Gijón y la verdad es que es un partido que no ha defraudado sobretodo para los pucelanos que en el minuto treinta y siete de la primera parte iban ya ganando tres cero parecía que incluso podía el resultado aumentar en el segundo tiempo pera reaccionado un poquito el Sporting un Sporting que ha estado horrible en el primer tiempo las cosas como son y ese gol de Johnny mete al conjunto asturiano en la eliminatoria porque un tres cero prácticamente habría sido definitivo no perdemos ni un segundo nos vamos a zona mixta Carlos Raúl Martínez qué tal muy buenas

Voz 1 00:39 hola buenas noches a quién estás con Pablo Hervías hombre uno de los protagonistas sin duda de la noche autor del primer gol hizo otro de falta directa el pasado fin de semana para meter al equipo en play off y abierto la lata esta noche una noche de locura con un montón de de fases en las que el Valladolid pues ha emborrachado de fútbol en la primera mitad luego apretado el Sporting ha hecho su gol bueno tremendo Pablo Hervías buenas noches hola buenas noches no sé si es más fácil descansar las piernas lo descansar la cabeza porque ha sido un esfuerzo en los dos sentidos muy grande no

Voz 2 01:09 sí la verdad es que sí bueno yo hablo por mí es yo lo que tengo que hacer es descansar más la cabeza que las piernas porque llevamos ocho finales nueve con estas muy exigentes duras y la verdad es que tengo que tenemos que descansar muy bien más que casi entrenar descansar la cabeza descansar las piernas muy recepcionar no porque dentro de tres días hay hay otra otra final no

Voz 1991 01:31 el mes pasado el protagonista un según pasen los cascos esta contigo o la Hervías qué tal buenas noches hola buenas noches el la primera parte ha sido fantástica El parece mentira el nivel que habéis mostrado a estas alturas de temporada con la cantidad de minutos te de bailan las piernas eh

Voz 2 01:46 sí la verdad es que muy muy contentos porque lo hemos dado todo la primera parte ha sido fantástica hemos corrido increíble todo el mundo presionaba hemos metido tres goles sabemos que hemos llegado muy bien al final de temporada a pesar de que hay muchos muchos entrenamientos muchos días muchos partidos pero estamos con mucha ilusión y al final la cabeza o puede todo no

Voz 1991 02:13 el primer gol los ha hecho muy pues ha dado más alas incluso en ese momento ha dejado tocado al Sporting el segundo les ha dejado prácticamente la lona y cuando habéis hecho el el tercero en prácticamente ocho minutos había hecho este es el momentos que les podemos matar no

Voz 2 02:29 sí eso era el sentir un poco en el equipo no es lo que hemos hablado en el descanso pero bueno lo que he dicho hoy en directo no lo tenemos que hacer también un poco de autocrítica por la segunda parte porque no es la primera vez que que nos echamos atrás que dejemos que lo otro equipo jugado poco no a placer pero sí que en nuestro campo no hemos tenido la pelota y al final nos han marcado un gol sí bueno la verdad es que también hay que reconocer los méritos del equipo y antes del partido

Voz 1991 02:55 si hubiéramos quemado este resultado Hervías os da la sensación de que podía haber dejado muerta la eliminatoria hay que Ségol de Johnny en la segunda parte lo deja algo más abierto en bueno algo más abierto seguro

Voz 2 03:07 se totalmente de acuerdo te mentiría si te dijera que no no al final los teníamos ahí en la lona pero también es verdad que sabemos de la calidad del Sporting de los jugadores desequilibrantes que tienes no no la verdad es que un tres cero hubiera sido el sueño hay un tres uno pues es un resultado bueno pero que tenemos que ir con mucho pueda ahí no no vale ir allí a especular atenernos gira a presionar como hemos hecho en la primera parte ya

Voz 1991 03:29 intentar marcar goles y ganar el partido ha dicho Johnny el jugador del Sporting al terminar el partido a los compañeros de Movistar que han hecho el ridículo ha dicho entra hasta en tres ocasiones y hasta en tres ocasiones eh nota vais vosotros la desesperación de los jugadores del Sporting en ese primer tiempo

Voz 2 03:45 bueno la verdad es que ha sido un primer tiempo buenísimo por nuestra parte no es que hayan hecho ridículo es que es difícil saber para mí no para mí son un gran equipo lo que pasa que es verdad que en la primera parte les hemos superado como nos han superado Josep en la segunda parte a ridículo no no den no diría no

Voz 1991 04:03 bueno la dicho helenos que la ya hemos dicho nosotros lo ha dicho el propio Johnny el jugador del Sporting que ambientazo en Zorrilla co co que falta hace el que esté la la afición que suele estar siempre pero esta ambientazo es maravilloso eh

Voz 2 04:17 sí es una maravilla ya lo comenté el otro día no en el partido contra Osasuna que esperaba hoy hoy ya me lo esperaba nuevos del Osasuna no no sea esperaba mucha gente pero esperaba tanda y sobre todo el recibimiento y la verdad que es una maravilla para así porque además para mí lo importante no es que en en el campo sino que en los que están cuando con cuando cometes un error en el partido animan se lamentan por el error no no silban no critican esos para mí lo más importante

Voz 1991 04:42 pues sí completamente de acuerdo contigo hay que ha apoyado hasta el final y luego ya quizá a final de temporada es el momento hacer juicio pero mientras tanto hay que apoyar al equipo al al cien por cien eh si en el partido vuelta de otra falta de la pides no

Voz 2 04:55 pues sí la verdad es que sí porque lo hace

Voz 1991 04:57 buen momento si estoy con mucha combinar la verdad

Voz 2 05:01 en dos dos faltas seguidas no en cinco días así que ya la verdad es que si las trabajo y bueno ahora hasta Jara está dando resultados no la verdad que en el momento más importante

Voz 1991 05:11 Pablo Hervías enhorabuena por el resultado y por el golazo de hoy estoy que rematarlo la vuelta un abrazo muchas gracias a vosotros un abrazo Carlos Raúl imagino que vamos poniendo el cierre en esa zona mixta no bueno pues

Voz 1 05:22 se va se va cerrando ya la las las luces y bajando las pulsaciones en un partido en el que todo el mundo ha estado pues muy nervioso porque ha habido mucha tensión a lo largo de todo el encuentro gracias Carlos Raúl un abrazo un abrazo fuerte hasta luego David Gómez

Voz 1991 05:35 a qué tal buenas noches qué tal Yago buenas noches con qué cara se han ido los asturianos a casa

Voz 0480 05:40 pues después de pasar por la ducha todavía pero las caras con las que salían del terreno de juego de Zorrilla eran un auténtico poema era la cara de la desesperación de un equipo que en realidad lo decíamos antes del partido llegaba muy mal al playoff muy mal con unas sensaciones horribles pero los decían que como por arte de magia se iban a regatear y que llevas a dar la mejor versión la primera parte ha sido un escándalo o sea me han podido caer cinco han quedado tres en ocho minutos pero lo han podido caer cinco tranquilamente no sabemos a qué ha querido jugar el Sporting hoy si al cero cero Ozzy a nada en realidad futbolísticamente a nada y luego lo han arreglado con un arranque no sé si decide un poco de furia en la segunda mitad en la que bueno

Voz 1991 06:21 el orgullo sí puede ser pero al final ha sido

Voz 0480 06:23 en una segunda parte equilibrada en la que ha tenido llegadas el Sporting en Riad tiros a puerta uno máxima efectividad pero también ha permitido un montón de contras del del Valladolid y ha tenido la pelota porque el Valladolid lavado hemos visto a jugadores discutiendo al final de el partido a Johnny pidiendo a los compañeros que cuando quedaban cuarenta segundos veinte segundos que intentaran llevar una más arriba el Sporting está verdaderamente mal John y lo ha dicho nada más acabar el partido que la primera parte había sido ridículo y que no entendía porque el equipo ya ha salido así IU baraja no hizo ningún cambio hasta el minuto ochenta y cinco de partido no lo entendíamos y luego ha explicado la sala de prensa lo ha dicho con unas términos un poco edulcorado pero bueno ha debido de ser tremendo lo del descanso porque ha venido a decir los que habéis hecho esto en la primera parte ahora lo arreglaron por eso no ha hecho ni un solo cambia están minuto ochenta y cinco

Voz 1991 07:09 ya bueno lo que pasa que baraja también está ahí para tomar soluciones y si alguien no está dando el nivel por ejemplo hoy claro ha estado fuera del encuentro completamente Jordi calavera que no ha sido su mejor partido eh de largo en el primer gol el ganan la posición en el tercero y está mal de hecho me acaba metiendo el gol en propia puerta hombre está muy bien lo de castigar a los jugadores pero en un playoff no sé yo si es el mejor momento para castigar a los jugadores cuando lo que hay que buscar soluciones cuando no está funcionando el equipo

Voz 0480 07:38 además bueno otra cosa los castigos suelen ser quitarlo no precisamente mantenerlo en el terreno activamente pero hay otra cosa seguramente barajan miraba al banquillo veía lo que tenía decía quién mejor a esto que tengo es que hoy estaba jugando otra vez los buenos los que jugaban siempre y entonces entre las dos cosas entre los que estaban no está los suplentes no encontraba garantías pues al final un cambio ha hecho en todo el partido teniendo que remontar se aferran a ese gol para ver si da algo de vida que efectivamente la eliminatoria helada pero desde luego las sensaciones con las que al Sporting de aquí somos rosas

Voz 1991 08:09 bueno quedan tres días para La conjura de El Molinón para intentar dar la vuelta esta eliminatoria tres uno en la ida en Zorrilla veremos si el Sporting es capaz de remontar ese resultado y meterse en la final del play off por el ascenso gracias David un abrazo