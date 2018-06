El Larguero (1ª parte /07/06/2018): La situación de Cristiano Ronaldo y el análisis de Axel Torres previo al Mundial

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este siete de junio día en el que ya sabéis que la selección española de fútbol ha viajado a Rusia donde el próximo sábado jugamos partido amistoso contra Túnez antes de debutar en el Mundial el día quince contra Portugal la selección portuguesa que ha disputado el encuentro de preparación para esa cita mundialista al final Portugal tres Argelia cero con dos goles de Guedes y otro de Bruno Fernandes con asistencia de Cristiano Ronaldo que salió de inicio antes de ese partido y una vez más ha sido noticia el propio Cristiano Ronaldo hoy el diario portugués Récord afirma en su portada que Cristiano sal el drama del Real Madrid este verano y que la decisión es irreversible no es que diga este diario que Cristiano Ronaldo está pensando salir del Real Madrid sino que afirma que va a salir del Real Madrid y que la decisión la tiene ya tomada no es la primera vez que el entorno del jugador o lo que es lo mismo su representante va filtrando información a un medio de comunicación para meter presión al Real Madrid de hecho en Si echamos la vista atrás tan sólo doce meses el verano pasado fue A Bola quien también en verano afirmó que el deseo de Cristiano Ronaldo era abandonar el conjunto blanco imagino que esta vez el entorno del jugador ha filtrado la información a otro diario en este caso récord para mandarle un mensaje al Real Madrid eh que no viene siendo otro que el quiero que me enojó el contrato no había cumplido con lo que habíamos hablado en su momento evidentemente la Casa Blanca empiezan a estar un poco cansados ya de la rabieta cada verano de Cristiano Ronaldo que siga a vueltas a final de cada temporada con lo mismo me voy me quedo el centrar toda la información en su persona a tan sólo cinco minutos después de haber ganado la Liga de de Campeones no gusta no gusta esta actitud en la Casa Blanca no gusta tampoco a los compañeros hoy medio en broma medio en serio Marcelo en la concentración de Brasil le han preguntado por la situación de Cristiano Ronaldo y piensan que se va a marchar o no e Marcelo de toda la vida ha sido un gran defensor de Cristiano Ronaldo y siempre ha dicho que es una figura fundamental para el para el Real Madrid hoy esto es lo que ha dicho Marcelo como digo medio en broma pero medio en serio Cristiano Ronaldo no

Voz 1050 03:07 fue letrada lo Ronaldo no es dueño del Real

Voz 3 03:10 Madrid si el presidente quiere fichar a alguien el presidente lo va a fichar pero porque este Cristiano Neymar no puede venir todo el Vestuario quiere Cristiano se quede pero no tiene que ver una cosa con la otra Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid el Madrid tiene que buscar siempre a los mejores jugadores Un día animar en el Real

Voz 4 03:27 Madrid para mí algún yo u una una madre

Voz 1991 03:32 pues es el mensaje de Marcelo primero dice que Cristiano no el dueño del Real Madrid y que le deja las puertas abiertas a su compatriota Neymar para que pueda jugar algún día en el Real Madrid Blanco y en botella Cristiano Ronaldo lo tiene muy fácil si quiere marcharse es lo único que tiene que poner encima de la mesa es una oferta que satisfaga económicamente al Real Madrid la cláusulas de mil millones evidentemente nadie va a poner esa cantidad por el portugués y menos con la edad que tiene pero tiene que llegar con un equipo que está dispuesto a pagar cierta cantidad que en digamos deje contento económicamente al Real Madrid eh porque Cristiano Ronaldo tiene contrato en vigor por mucho que se quiera marchar o afronta la cláusula de mil millones o llega a un acuerdo con el con el conjunto blanco lógicamente si Cristiano se va deja dinero importante en las arcas del conjunto blanco

Voz 5 04:21 se activa la opción fichar eh

Voz 1991 04:26 aun galáctico iba a decir de nuevo iba a utilizar el nuevo de nuevo el también el término galáctico tramos un gran fichaje este verano que evidentemente el gran favorito y no es ningún secreto es Neimar es decir que la salida de Cristiano poder abrir la puerta a animar del Real Madrid veremos pero vamos es Cristiano Ronaldo ahora mismo el que el que tiene que decir cuál es su futuro y si se quiere marchar tendrá que venir con una oferta ponerla encima de la mesa decirle al Real Madrid aquí hay esto eh al hilo de esto eh o Ibon os vamos a hacer la pregunta de de esta noche para el debate del del Larguero la pregunta es ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo podéis llamar a nueve cero dos catorce sesenta sesenta ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh llamáis reservados turno en un rato nos escuchamos ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta En cuanto al resto de cosas que han pasado en el día ha habido más amistosos con equipos que van a participar en el Mundial como por ejemplo el amistoso de Inglaterra que le ha ganado dos cero a Costa Rica con goles de Ras Ford de Houellebecq ha ganado también Islandia dos cero gana no miento va ganando Islandia ha gana dos cero porque el partido todavía está en juego Corea del Sur ha empatado a cero con Bolivia para la una y diez de la madrugada hora española que da el partido Uruguay que recibe a Uzbekistán en nuestro país el Barcelona ya os contábamos ayer que en el conjunto catalán se estaba planteando darle un giro a la dirección deportiva del club bueno pues no ha tardado mucho en confirmarse porque esta misma mañana se cargaban a Roberto Fernández el que era la actual director deportivo del conjunto blaugrana ya ha sido designado como sustituto Eric Abidal el ex jugador del conjunto blaugrana entre otros que vuelve al Barcelona en este caso en la dirección deportiva además Eusebio Sacristán nuevo entrenador del Girona para las dos próximas temporadas Michel ha renovado como entrenador del Rayo Vallecano en su vuelta a Primera División Michel firma por una temporada más una segunda opcional en el caso de que se cumplan los objetivos me imagino que será el equipo Silverman es el equipo permanece en primera división en Segunda sea disputado el partido de ida de semifinales del play off por el ascenso a Primera división entre el vallado

Voz 5 06:43 es el Sporting de Gijón y al final

Voz 1991 06:46 el partido acabado tres uno y eso que había puesto muy a favor del conjunto pucelano en el minuto treinta y siete ya ganaba tres cero con goles de Calero de Hervías de calavera en propia puerta y al final en el segundo tiempo Johnny ha conseguido el tres uno que por lo menos le da esperanzas al conjunto asturiano eh de cara al partido de vuelta Jony que hablaba con los compañeros de Movistar al terminar el partido desde luego no se puede ser más claro

Voz 1269 07:13 pues sinceramente no lo sé hemos hecho el ridículo sarda que no tengo explicaciones para pagar Gur mentar el ridículo que hemos hecho una primera parte de verdad es algo que que no entiendo que no comprendo después de haber estado trabajando toda la semana que los puntos fuertes de Valladolid sabíamos que era dar el balón parado los centros laterales y todos los goles vienen por ahí

Voz 1991 07:36 bueno pues se puede hablar más alto pero no más claro eh Jony que dice que han hecho el ridículo en la primera parte desde luego no ha sido los mejores cuarenta de primeros cuarenta y cinco minutos el conjunto asturiano esta temporada en tenis en Roland Garros cara y cruz para los nuestros la cara para Rafa Nadal que se ha metido en las semifinales después de derrotar hoy en el partido aplazado por la lluvia al argentino su arman la cruz para Garbiñe Muguruza que nos ha podido meter meter en la final del torneo después de caer con la número uno del mundo Simona Jaled

Voz 6 08:03 a veces uno necesita momento de tensión y también un momento dado uno nacido un poquito de suerte como como una tuvo ayer con el parón por lluvia para reflexionar para hacer un lavado de ideas y para quitarte un momento da los los nervios y ver las cosas con un poquito más de claridad ya ayer después del parón aunque sólo fuera media hora creo que salí con una energía totalmente diferentes

Voz 7 08:23 es un día duro porque es un partido que se me ha escapado es que es muy

Voz 1210 08:26 importante creo que ya jugador fantástico creo que

Voz 7 08:28 es muy favorita para el título no he jugado me

Voz 1991 08:31 Kuerten cero bueno hecho gran torneo al final de todo el rival de Rafa Nadal en semifinales es un clásico ya será Juan Martín del Potro eh otro argentino y en baloncesto el Real Madrid se ha convertido en el primer finalista de la Liga ACB después de derrotar al Gran Canaria en el tercer partido disputado esta tarde bueno han terminado hace las a media hora en el Gran Canaria Arena al final nueve dos nueve nueve por lo que los blancos acceden a la lucha por el título con un contundente tres cero mañana se podría conocer al segundo finalista ya que juega en el tercer partido de su serie el Barcelona y el Baskonia con dos cero para los vitorianos en la NBA esta madrugada se disputa el tercer partido de la final entre Golden State y Cleveland nuevo triunfo de los Warriors ciento dos ciento diez así que se pone la serie tres cero tienen por delante cuatro partidos para lograr un triunfo llevarse el anillo en motociclismo noticias de estas que no nos gustan no nos gusta hablar de ello pero hay que hacerlo el piloto español Héctor Barberá ha sido detenido esta madrugada en Valencia tras dar positivo en un control de alcoholemia en el que registró una tasa de cero coma

Voz 5 09:37 sesenta y siete es la tercera vez

Voz 1991 09:40 que Barberá tiene un incidente conduciendo en dos mil doce también dio positivo en un control de alcoholemia en dos mil catorce cuando iba conduciendo sin carné se lo habían retirado en esta ocasión en dos mil dieciocho de nuevo un con pum positivo en un control

Voz 5 09:54 eh de alcoholemia en fin es lo que hay la

Voz 1991 09:57 once y cuarenta contado todo empezamos

Voz 9 10:02 tras tupé que ponen techo pero Pérez el esbozo chupetes nadie me apetece me y me Vido

Voz 4 10:14 por unas Bongo lupa unas botas de dijo

Voz 2 10:20 me veo mi vida tres años abrimos una vez más hablando del futuro de Cristiano Ronaldo Mario Torrejón qué tal muy buenas noches hola llamo muy buenas hemos tenido

Voz 1991 10:54 os capítulos en el día de hoy el primero bastante tempranito porque amanecía con la portada el diario Récord en Portugal en el que no dejaba lugar a la duda es decir no es lo mejor Cristiano y el portugués está pensando no Cristiano Ronaldo abandonará el Real Madrid es irreversible por la tarde lo hemos escuchado al inició este programa eh Marcelo compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid defensor del portugués durante muchísimo tiempo hoy ha dicho que Cristiano Ronaldo no es el dueño del Real Madrid

Voz 1501 11:24 sí bueno habrá que lo de Marcelo puedes aprender un poco más pero si ves la imagen que acompaña a ese sonido que que hemos escuchado de rueda de prensa de una manera muy relajada es como dice medio en broma medio en serio lo lo primero sí creo creo creo que es una frase que suelta al aire como una gracia no cristianos Madrid no no puede como diciendo no no puede evitar que venga nadie no ha porque la pregunta del periodista trae implícito eso no si era incompatible traer a Cristiano Ronaldo ya ya animar y luego dice una gran verdad que es que si el presidente el Real Madrid y si del director general quieren fichar animarlo a nacer sin ninguna duda y que podrían jugar juntos sin ningún problema tanto como como Cristiano Ronaldo es verdad que Marcelo es de los mejores amigos de de Cristiano Ronaldo que siempre en la plantilla el Real Madrid que tuvieron

Voz 10 12:07 es un rifi rafe

Voz 1501 12:10 momento que que se distanciaron un poco hace muchos años ya pero está más que olvidado sigue siendo uno de sus mejores amigos e hice lo de por la mañana en las portadas es un poco a ahondar en lo que te contaba anoche en El Larguero que Cristiano Ronaldo estaba muy decepcionado que es la excepción se lo había transmitido Jorge Mendes desde la reunión que había tenido el día anterior con con José Ángel Sánchez con el director general del Real Madrid porque piensan que que debe ser un tema prioritario para el Real Madrid y no lo es es que te lo cuente anoche el Real Madrid está en el tema de del entrenador me parece que no es prioritario renovar a a Cristiano Ronaldo ahora que están todos en el Mundial que tiene un buen contrato que tiene un buen sueldo que así que

Voz 1210 12:46 contrato te digo eso

Voz 1501 12:48 contrato en amigo hasta dos mil veintiuno es que si con veintiún millones netos por temporada que seguramente se ha quedado obsoleto por los cuarenta que gana Messi buenos treinta y siete treinta y siete que ganan oye circunstancias diferentes eso lo tiene que comprender Cristiano Ronaldo también debe comprender el Real Madrid que que Cristiano está su derecho de pensar que es el mejor jugador del mundo y que tiene estar ahí en esa masa salarial pero el Real Madrid le ofreció de otro tipo de vía el ofrece así se lo hizo saber José Ángel Sánchez a Jorge Mendes contratos por objetivos mejoras por objetivos aparte de una mejora consolidada prole le ofrece sobre todo por objetivos ya ellos Butra Jorge Jorge Mendes a Cristiano Ronaldo fundamentalmente les parece una falta de respeto creen que el tiene una condición suficiente en el mundo del fútbol como para ofrecerle estar a esa altura quizá no lo Juan bueno quizá no seguro en los cuarenta me sino porque eso no va a llegar seguramente los treinta y siete Neymar tampoco pero bueno una cifra cercana que fuera que fuera fija desde un principio no es verdad que Cristiano Ronaldo casi siempre gana casi siempre ha ganado premios individuales casi siempre gana lo mejores goleadores casi siempre gana títulos con el Real Madrid y eso haría que casi seguro ganará más dinero en el Real Madrid pero no deja de ser un contrato por objetivos que me parece una falta de no sé si te respeto exactamente pero algo así anoche te contaba que estaba muy decepcionado que todo el que le quería escuchar en la concentración de Portugal Cristiano Ronaldo solo decía fíjate si es así que los dos diarios principales de de Portugal en lo que se refieran salido en portada con ese tema es que es así tú preguntas a alguien a Ronaldo hasta allí es el ambiente que hay en la concentración de la selección acaba de terminar prácticamente el último amistoso antes de marcharse a al Mundial mañana de descanso el día nueve el sábado rumbo a Moscú pero es que no se habla de otra cosa ahí porque Cristiano Ronaldo está muy enfadado y así lo hace ver pese a que va con una sonrisa la boca hay que decir que yo sigo en cuanto opinión eh

Voz 1991 14:31 cuando

Voz 1210 14:32 que esto se va a acercar en algún momento pero

Voz 1501 14:34 que es objetivo y información Yago es que la situación la la relación entre el Real Madrid Cristiano Ronaldo es más tensa que nunca eso quiere decir que esta vez Cristiano Ronaldo va a salir del Real Madrid eso tengo yo que verlo para creerlo pero bueno las

Voz 0864 14:48 calidad es esa hoy por hoy es la situación más

Voz 1501 14:51 esa caído Cristiano Ronaldo en el Real Madrid seguro algo

Voz 1210 14:53 ahora Benito qué tal buenas noches qué tal buenas noches ves

Voz 1991 14:56 hoy a Cristiano un poco más cerca Un poco más lejos hoy igual

Voz 0104 14:59 sí yo creo que igual al final es una negociación que cada uno defienda su postura que yo estaba escuchando oí claro que Cristiano tiene posiblemente tenga tenga el derecho a a estar cerca de los mejores salarios del mundo porque porque los últimos años ha ganado los premios individuales pero yo creo que también lo está ganado gracias a estar en el Real Madrid no que el Real Madrid te da otras muchas cosas a nivel deportivo que no es que no es sólo una una una un gran salario que lo tiene no pero vamos al área lo mejor como el que tiene Neimar en el Paris Saint Germain pero claro pero Neymar no tiene los compañeros que tiene Cristiano Ronaldo en el Real Madrid que ha ganado cuatro Champions en cinco años no yo creo que yo soy optimista porque creo que Cristiano es inteligente y sabe que que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí que seguramente en otros sitios ganará más dinero pero que deportivamente lo que te dé al Real Madrid no te lo dan ningún otro club

Voz 1210 15:49 que el Real Madrid también tiene que ser

Voz 0104 15:52 consciente que hay que retener a Cristiano que hay que llegar a un acuerdo porque porque es nuestro mejor jugador ahí no sea elevado a al nivel que estamos ahora que que estamos dominando el continente oí yo creo que que cambiar algo que funciona tanto

Voz 1991 16:05 Álvaro alguna diferencia con la situación del año pasado lo digo porque el año pasado fue otro diario portugués el que dijo en este caso A Bola Cristiano Ronaldo se plantea salir del Real Madrid ahora este año récord evidentemente esto lo filtra todo entorno del del jugador representante que se maneja que no veas en esa situación lo que pasa aquí y en este caso récord afirma completamente dice Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid y la situación es irreversible beso algunas diferencias con lo que sucedió el año pasado y con lo que está pasando este verano

Voz 0104 16:37 bueno lo que no sabemos nosotros son las conversaciones que tiene Cristiano y su gente con el Real Madrid entonces no sabemos lo cerca o lo lejos que pueden estar este año lo que sí está claro que que bueno que Cristiano si realmente decide que no hay otra solución de marcharse pues tiene contrato en vigor es el mejor jugador del mundo va Ana seguramente otro Balón de Oro este año pues entonces sí Neymar ha se ha vendido por doscientos veintidós millones pues hay que echar cuentas Cristiano está por encima de Neymar pues que obviamente tendrá que venir con un buen dinero para para salir del club yo por eso creo que no es fácil no están condenados a entenderse yo no no no utilizaría el verbo condenar sino sino que que que tienen que dar gracias de que se tienen que

Voz 1991 17:22 sí

Voz 0104 17:23 porque hace una relación muy fructífera ahí tienen que continuar yo creo que Cristiano todavía tiene años buenos de de fútbol al máximo nivel creo que el Real Madrid tiene una plantilla excelente para seguir aspirando a a todos los títulos en los dos tres años con esta generación de futbolistas tan magnífica entonces yo insisto creo que Cristiano no no va estar en ningún sitio deportivamente que al final es aún en un ganador como Cristiano yo creo que anteponen lo deportivo a lo algo a lo monetario porque porque Cristiano sí sí sí va a seguir ganando con publicidad cuando se retire hasta que hasta que no se entierra

Voz 11 17:58 todos no entonces yo creo que lo deportivo debería

Voz 0104 18:01 prima

Voz 1210 18:02 acabo de Phil Yago solamente algo antes de que termine

Voz 1501 18:04 no habrá bonito que si eso sucede que si finalmente vemos a Cristiano Ronaldo salir del Real Madrid efectivamente como dice Álvaro será unas cifras altísimas yo creo que de REC

Voz 1991 18:13 probablemente probablemente allí se va tan todos los récords y mira que están alta la la cifra con los doscientos veintidós que pago por porque Marte decía Álvaro que acabó crees que de alguna forma en el Real Madrid de los compañeros están un poco me daba Cristiano para ya no sano no puede liar cada temporada lo mismo otra vez el rollo céntrico este frenado un poco no sea quiero decir no la estrella o después de la final de la Champions nada más terminar cada el verano pasado lo mismo este verano otra vez estamos con lo mismo hay un poco no sé si decir cansancio pero sí decirles oye para ella un poquito

Voz 0104 18:49 bueno vosotros que sois gente experimentada ya en el en el medio es ya sabes cómo funciona en esto los futbolistas luchan por por por mejorar su salario por considerarlo que ellos es justo por lo que para ellos es justo que sí Cristiano considera que en relación a lo que cobran las estrellas mundiales del él está mal pagado porción lucha por lo por lo suyo no va a final las estrategias de los agentes sólo los consejos que dan los agentes porque muchas veces no son los los más acertados ya lo sabéis

Voz 11 19:17 es que estoy seguro que en la relación Pepín eh

Voz 0104 19:20 de El Vestuario es magnífica mi yo no lo conozco personalmente pero las referencias que me llegan de gente que sí conozco personalmente del son magníficas como compañero como deportista es un ejemplo entonces bueno pues al final esto es una negociación una negociación cada uno tira para el Real Madrid tira para lo suyo para sus intereses Tiziano intenta tirar para lo para los suyo personal muy bueno al final yo creo que ese llegar a un acuerdo estoy convencido mucho me sorprendería de verdad que que Cristiano acabará saliendo

Voz 1991 19:46 en eso estoy de acuerdo es que yo tampoco Yesa a ningún compañero rajar de Cristiano Ronaldo como se suele decir habitualmente no has así que la relación que ha tenido en el Real Madrid en todos estos años que lleva es fantástica evidentemente con uno se llevará mejor y con otros sea llevará peor pero dentro de la profesionalidad y el compañerismo que hay dentro de un vestuario gracias Álvaro

Voz 1210 20:04 un abrazo muy fuerte abrazo chicos Un placer nos vamos también a Portugal para ver cómo es la visión desde allí hablamos con a Rusia bueno bueno vamos a Rusia

Voz 1991 20:12 eh para hablar con compañero Nuno luz de SIC Portugal para ver cómo lo están viviendo ellos uno qué tal buenas noches

Voz 11 20:21 hola buenas tardes mirando el partido de aquí mirando que deseaba la gente desde Portugal que Portuondo hizo un buen partido rival imagínese que que este partido ya es una imagen importante porque porque encaja en todo esto que estamos hablando es el final del partido esas después de algunos jugadores en el vestuario que del campo Cristiano Ronaldo con su hijo jugando la gente no son pudo estadio en el no la portería otra rematando la gente gritando gol una cara muy feliz de Cristiano

Voz 1210 20:59 pero eso me imagino el partido no desde luego

Voz 1991 21:02 esa tiene que ser ahora mismo la imagen de Cristiano Ronaldo que nada más terminar el partido amistoso en el que me comentan además que ha hecho un buen partido ha dado incluso una asistencia de gol y es sacado jugando con con su hijo sea que eso es que muy preocupado tampoco se le ve así que en uno estás en Krasnodar para para espiar a España no

Voz 11 21:21 sí estuvo

Voz 1210 21:23 estoy esperando obligado después me voy

Voz 11 21:26 de aquí hasta el día trece de aprecio el maestro para Sacchi para estamos para ese primer partido porque es muy es un partido muy muy importante para Portugal porque España obviamente que es un equipo favorito para este partido que Portugal tiene un partido contra mojó Cos yo estuve Marruecos hace muy poco tiempo es un equipazo yo que es el único equipo del mundo que se calificó para este Mundial sin sufrir un gol que es un equipo como si fuera una familia Portobello está en peor estado que España porque se Portugal pierde con España llega al ser un partido con cero puntos se Marruecos Ghana a eran porque es más fuerte llega al partido con trescientos Portugal es ganar el arco de acuerdo con España tiene según partido puedo estar calificado hizo eh eh porque no enterado perder José Pablo

Voz 1991 22:22 en uno que sensación tenéis en la prensa portuguesa que Cristiano Ronaldo se va o se queda en el Real Madrid

Voz 11 22:32 en termos personal yo creo que nada yo creo que esté más de mismo yo creo que el año pasado porque fue la primera vez se montó un lío tremendo yo además hable con gente muy cercana de Cristiano que me garantizaron que era así que no había del Tabarca Christian no iba a volver a España garantizar varias personas circo yo creo que eso a la larga ir después lo que pasó es que una una charla de Florentino con Cristiano ha cambiado todo te digo porque vengo esa información ya ha dicho varias veces durante el año que en determinado momento de la temporada el moco de Benicio el Cuba ha dicho a Cristiano que iría a renovar su contrato

Voz 1210 23:25 pero el tiempo fui pasó

Voz 11 23:27 nada nada ya ha habido un día que el jugador o el represión tanto preguntó a nada a nadie cuando merecería de la renovación de contrato el Madrid ha anunciado Cristiano ya su representante que el club no veía que fuera el momento cierto para renovar contrato

Voz 1210 23:48 en la verdad que Vosgos pasaron una temporal

Voz 11 23:51 se acabó sé que nada fuera a sus éramos sí lo que pasa

Voz 1991 23:56 cosa de dos partes Cristiano Ronaldo está tensando la cuerda está echando un nuevo pulso no sé si hay la sensación de muy bien Cristiano a lo mejor se quiere quedar pero a lo mejor llega un momento en el que dice Real Madrid no no hasta aquí hemos llegado ya está no queremos más líos de estos busca un destino no queremos que sigas

Voz 11 24:20 puede pasar pero tú crees que el Madrid André Cardo jugador como Cristiano veo bien y tampoco creo que Cristiano como estaba diciendo Vosotros no creo yo Él sabe que no que no encuentra ninguno otro que mejor que el Madrid ningún otro club en tenemos deportivos que le permita ganar más balones gano todos sabemos que Cristiano es un un hueco de ganar y ganamos mañana ganar otra vez ese está en Madrid es nuestra sociedad poco EPO podemos ver el caso de Figo que fin son es fijo hizo una temporada tremenda en noventa dos mil ha ganado Zidane se marchó al Madrid y al Madrid ya baña siguiente no hizo una temporada es tan buena como él en en Barcelona y además hizo una una bueno poco pues ese es el Madrid te permite te hace más posibilidades de ganar en ciclos de personajes Bricio te digo yo creo intrusos personas que esto va a acabar bien ir a la gente entender y Cristiano va a continuar contento como está en Madrid

Voz 1991 25:29 a uno luz compañero ESIC hablamos más o menos en una semana en cuentas la última hora en la previa del partido vale

Voz 11 25:36 vale estamos aquí uno u otro en España

Voz 1991 25:39 muy bien gracias compañero un abrazo

Voz 1210 25:42 un abrazo y ahí de de de espía de Portugal en de España cruzada Isabel sí sí o sí

Voz 1501 25:51 exactamente lo mismo hoy no deja tonterías uno lusa muy cercano al entorno de Cristiano Ronaldo eh sabe y cree que esto va a acabar bien es una sensación que ahora mismo nadie puede saber quiero decir que que que te cuente Yago que sabe lo que va a pasar a partir de ahora miente miente porque nadie lo sabe no lo sólo existen Ronaldo no lo sabe Jorge Mendes no lo sabe Florentino Pérez lo sabe José Ángel Sánchez sigue hay una cosa clara decía así preguntado al oro bonitos tan cansado sus compañeros yo creo que no yo creo que los compañeros le quieren en el Real Madrid quieren que creen que el Real Madrid es mejor con él y que ellos ganan más si él está en el campo está cansado directivo Florentino Pérez de José Ángel Sánchez de estos pulsos si están cansados y sobre todo que sean televisados como es el caso de este año y el año pasado en el Real Madrid lo último que te cuento es que piensan lo mismo oye si si de verdad quiere irse tiene mil millones de clausura y contrato hasta dos mil veintiuno que traigo una oferta ya no interesa pero en principio lo que le interesa todo el mundo a todo el mundo es que Cristiano se quedan en el Real Madrid con lo cual yo creo que ese camino al final ahí llegarán a a cruzarse

Voz 1991 26:48 veremos lo que tienen que hacer evidentemente sentarse a hablar acercar posturas o alejar las decidir definitivamente ese Cristiano sigue en el Real Madrid aussie busca a algún destino fuera del conjunto blanco el lo iremos contando gracias Mario un abrazo

Voz 1501 27:02 un abrazo ya o antes de ir con la selección española

Voz 1991 27:04 vamos un pequeño paseo por Barcelona para hablar de la dirección deportiva Santi Ovalle qué tal muy buenas

Voz 0017 27:10 qué tal muy buena ayer contábamos que Roberto

Voz 1991 27:13 Méndez detenido practicamente las horas contadas y hemos tenido que esperar poco porque se ha confirmado esta misma mañana

Voz 0017 27:18 sí es su sustituto es Eric Abidal es el nuevo secretario técnico del Barça sustituye como dices a Roberto Fernández que acaba contrato acababa contrato el treinta de junio no le a renovar ya Abidal es su sustituto al que se le considera un buen lazos de unión con la planta

Voz 0864 27:35 ha apretado ese va a ser

Voz 0017 27:38 lo que va a ser lo que va a tener que hacer durante la próxima temporada y también un hombre con cartel que pueda ayudar a cerrar por ejemplo Antoine Griezmann al fichajes estrella que hacer el Barça esta temporada fíjate lo que decía Eric Abidal el doce de mayo en estos mismos micrófonos en El Larguero sobre Antoine Griezmann

Voz 12 27:57 tres vacíos clave Valerie puede ser jugador clave para el Barça será no el que ver nada porque porque jugarse encajará bien pero seguro

Voz 0104 28:06 quisiera preguntas y fichó por el Barça

Voz 12 28:09 lo que sí

Voz 1991 28:11 pues eso es lo que decía Eric Abidal cuando le preguntábamos por el futuro de de Griezmann lo deja bastante claro igual es un buen nexo de unión entre Abidal y Griezmann para para el futuro de Griezmann en el Barça veremos gracias ante un abrazo un abrazo antes de ir con la selección española os recuerdo el debate de esta noche ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta llamáis reservar en un ratito pues dialogamos charlamos un rato y vamos a ver si si llegamos iba a decir a un acuerdo pero no no vamos a dejar Hong perdió probablemente las once cincuenta y nueve seguimos ella rusa andas

Voz 1210 34:09 más Larguero con Jack o te pega

Voz 26 34:19 sintonía selección española para hablar de los nuestros que están en Krasnodar el viaje largo rato podríamos decir porque hay unos cuantos kilómetros de distancia pero bueno lo los aviones que ahí movernos todos más cómodo Antonio Romero Javier Herráez Adriá Albets Antón Meana qué tal muy buenas sonidos Paco Quiroga desde el módulo de granos en Krasnodar muy buenas noches hola qué tal buenas noches hago buenas noches Romero qué tal la primera toma de contacto

Voz 8 34:46 has dejado ver muchos a la que hemos llegado

Voz 0864 34:49 aeropuerto al hotel estamos

Voz 8 34:51 es el centro neurálgico de la ciudad

Voz 0239 34:53 estamos a cuatro kilómetros aproximadamente el campo entrenamiento que ahora te contarán mañana vamos a visitar a primera hora aunque ellos no entrarán por la tarde tiene buena pinta eh no pueden cenar tranquilamente

Voz 8 35:02 hay para ser el día que hay que es

Voz 0239 35:05 cierto ambiente por la por la calle estamos repito en un hotel fantástico a los enviados especiales de la Cadena SER no nos va a faltar de nada es decir Si no te damos

Voz 0864 35:13 caviar si no tenemos información de una buena porque son

Voz 0239 35:16 muy malo no porque no haya puesto todos los medios no

Voz 1991 35:18 pero comer caviar de los dos tipos pero sólo se uno esto lo detuvo ya para para para ir pidiendo ya desde el primer día Romero te quería preguntar por Cristiano Ronaldo aprovechando ya sé que estamos hablando de de la selección hay muchos compañeros de Cristiano Ronaldo en la selección española hoy esas declaraciones de de Marcelo que prudentes hayan pillado practicamente llegando a a Krasnodar en la que medio en broma medio en serio ha venido a tirar la Cristiano cristiana no es el dueño del Real Madrid la ha vuelto a abrir las las puertas animar en la la la la información que salían Portugal evidentemente filtrada desde el entorno de Cristiano Ronaldo eh verbalmente su agente que en esto se mueve fenomenal en el que récord a afirma en San no es que pongan duda afirma que Cristiano no va a seguir en el Real Madrid y que la decisión es irreversible

Voz 0239 36:07 bueno yo estoy plenamente de acuerdo con lo que he hecho Mario dos rejones última intervención el que ahora mismo sea capaz de decir al cien por cien lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo la próxima temporada está mintiendo me parece que que es muy largo que creo que nadie puede decir ahora yo yo lo que puedo lo que puedo entre opinión información y ahora mismo es que creo que es el momento más crítico sin ninguna duda me refiero también al del verano pasado el momento más crítico sin ninguna duda desde que Cristiano Ronaldo está en el Real Madrid para comprometerse continuidad decir que yo nunca he visto a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid este verano no puedo descartar que Cristiano Ronaldo Saura del Real Madrid dicho esto lo que pase de aquí a final de tiempo final de verano o a que tome una decisión es una incógnita lo de Marcelo para poner a la gente en contexto que yo creo que todo el mundo lo sabe Marcelo es el mejor amigo de Cristiano Ronaldo en el resto Mario decir que yo lo he leído no lo he escuchado pero entiendo que Marcelo no va a hacer ninguna declaración pública en la que pueda hacerle daño a Cristiano Ronaldo porque repito es su mejor apoyo ahora mismo dentro de la caseta de Valdebebas y tercero a mí no me parece bien la actitud que está teniendo Cristiano Ronaldo porque hace once meses once meses el verano pasado no

Voz 1991 37:18 hemos por una aporta grababa las bolas vulgar no se será

Voz 0239 37:21 Nos enteramos dos por una portada de que él estaba mosqueado pero nos enteramos por una portada y luego es muy fácil decirle a la prensa no yo no dije nada hablábamos salir publicado lo que ha digerido tal pero es que esta vez lo ha dicho él él comprometió su palabra en un momento muy delicado para decir no os preocupéis la semana que viene voy a hablar ha pasado más de una semana de vacaciones está en la concentración de la selección portuguesa yo creo que Cristiano Ronaldo debe al madridismo después de ese momento tan inoportuno que escogió para hablar y para elucubrar sobre el futuro le debe al madridismo la explicación que le prometió por eso me parece mal lo de Cristiano Ronaldo no porque pida más pasta porque yo en la posición de Cristiano Ronaldo escuchando lo que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Neymar estaría dispuesto a pagarle animar Si yo soy Cristiano Ronaldo pido la misma pastan esta extensa

Voz 1991 38:10 firmo debajo porque ayer precisamente decía lo mismo el año pasado Cristiano Ronaldo tenía coartada es decir el no había hablado en ningún momento no ha dicho nada hizo larga la información de un medio portugués de A Bola en el que decía que Cristiano Ronaldo es estaba planteando marcharse incluso hablaba de algunos destinos en concreto pero es que este año ha sido el propio Cristiano el que ha hablado y el que ha dicho que ha sido un placer jugar en el Real Madrid ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid tiene los días efectivamente con lo cual ahora ya la coartada de yo no he dicho nada ya no le vale con lo cual tiene trabajo Jorge Mendes para buscar otra en algo más Romero

Voz 0239 38:45 de Cristiano nada luego me quedo por alguien no lo que tú me digas aquí para lo que tú me digas

Voz 1991 38:49 lo era de Christine de Cristiano nada más no no no que

Voz 0239 38:51 a mi me parece que el resumen con el que se tienen que quedar

Voz 0864 38:54 Fuentes del Larguero y es

Voz 1210 38:57 el que sea absoluto ahora

Voz 1991 38:59 con lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo creo que es esta equivocación entrar hubo como con Griezmann exactamente igual en Herráez como ha sido el viaje

Voz 1210 39:06 pues muy cómodo la verdad muy cómodo hemos partido con un poquito

Voz 0864 39:09 de retraso desde Madrid porque llegaba más tarde los futbolistas que esta mañana han posado con el Rey de España Felipe VI que ha estado en Las Rozas Si bueno pues muchas fotos con patrocinadores

Voz 1991 39:21 pues con el traje viaje hasta hasta

Voz 0864 39:23 esta Krasnodar cuatro horas en un grandísimo avión así que como digo muy cómodo vuelo directo y hemos visto a Lopetegui muy relajado en los últimos días y bueno yo creo que la tensión es es buena pero también que tampoco haya antes de los partidos au antes del Mundial excesiva no sé Si bueno preocupación porque bueno esto es fútbol es deporte y hay que hacer las cosas bien han viajado veinticinco futbolistas aquí está Vallejo aquí esta Rodri y bueno pues me gustaría en Azpilicueta que se paseaba por la zona de de la prensa que estábamos la parte posterior de del avión como te digo muy tranquilos pensando ya en lo que va a ser mañana la previa frente a a Túnez el equipo va a estar por la tarde en la sala de prensa del estadio de Krasnodar van a comparecer el propio Sergio Busquets que sufre una gastroenteritis no jugó en Villarreal frente a Suiza Lopetegui así que esa es la idea que tiene el técnico español probar jugadores y bueno pues el día quince comenzar con Portugal en Sochi pues fuertes como debe hacer una selección que aspira a todo en este Mundial ha estado también el nuevo

Voz 1991 40:30 dentro de Cultura y Deporte Maxine Huerta yo pero es la primera vez que B

Voz 27 40:33 en un terreno de juego tampoco

Voz 1991 40:36 dice no es la primera vez ahí le andará yo que no lo he visto por la tele ya estado bien porque se ha encontrado a Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol ha dicho hoy superhéroes yo probablemente creo que no sabían quién era igual pensaba que era Pepe Reina

Voz 0057 40:49 y lo gastado bien también cuando ha dicho eso de de

Voz 1991 40:54 bueno si me tengo que hacer deporte pues me pongo o no sino de falta que se ponga a hacer deporte no no es necesario sí la culpa suya la culpa es del que él nombra a alguien que a lo mejor no está preparado para para eso pero insisto creo que va a ser más destinado al tema de Cultura Maxine Huerta y que luego será designado un secretario de Estado para el Deporte que será que se encargue realmente se todos estos asuntos pero bueno que ha sido curioso esa primera toma de contacto podamos decir casi el primer acto oficial de Maxine Huertas

Voz 0864 41:20 sí ha sido su primer acto no bueno pues ha estado en Las Rozas Si bueno la presencia del Rey que ha estado muy cariñoso con Iniesta con Sergio Ramos con con Lopetegui Felipe VI que bueno me gusta mucho el fútbol y quería pasarse por deportiva de la selección española para desear suerte al al equipo bueno la idea

Voz 1991 41:38 qué había o que ha habido estos días en Las Rozas que te contado estos

Voz 0864 41:41 días en El Larguero Yago es la haga las ganas que tenían de llegar aquí porque saben que es una muy buena ciudad deportiva que van a estar muy cómodos y que eso les va a posibilitar competir en este Mundial luego pues dice Lopetegui tiene razón tienes tres billetes para tres partidos tienes que ganarte octavos de final y a partir de ahí son todo finales veremos lo que toca y a quién corresponde jugarse los partidos pero vamos el once que tiene la cabeza Lopetegui sí sí te cuento cómo información que Diego Costa piensa que Rodrigo que Rodrigo podría ser el titular eso piensa Diego Costa y le dice a sus íntimos pero los que más conoce a Lopetegui piensan que el que va a jugar el primer partido frente a Portugal Baser Diego Costa así que ahí va a estar un poco el quid de la cuestión el partido frente a Portugal el resto los otros diez creo que todos sabemos quién va a jugar Carvajal está muy bien y creo sinceramente que puede llegar a partido no hay fecha para el lateral derecho pero Dani apunta buenas maneras el resto de Alba Piqué Ramos Busquets Koke Iniesta Silva Isco y ese hombre que falta en la portería De Gea lógicamente como te digo Diego Costa piensa que va a ser Rodrigo el resto de componentes la Sección la selección piensa que el futbolista que va a comenzar el nueve que a comenzar el Mundial es el hispano brasileño Diego Costa así que por ahí van a estar bueno pues las dudas que podemos tener nosotros y que Lopetegui quizá tenga en menor en menor medida yo qué sé

Voz 1991 43:05 bastante menos que todos ellos no sé por qué me da que va a salir con su nueve pero bueno ya veremos

Voz 0864 43:10 podría ser podría ser dice ante Italia no incluye jugó Marco Asensio fue una maravilla España hizo el mejor partido de la primera o de la fase de clasificación en el Bernabéu el pasado mes de septiembre España con el falso nueve incluso con Del Bosque con Cesc Fábregas jugando en esa posición ganó la Eurocopa en un partido en que es maravilloso la final con un Xavi Hernández que me he estado en su mejor nivel en esa Eurocopa y al final ese partido salió hoy bueno pues España con Cesc Fábregas jugando de falso nueve hizo un gran partido ganó Italia cuatro cero si no me equivoco y ganó brillantemente la Eurocopa

Voz 0017 43:43 habría que tenemos por delante ahora en el plan de la selección pues mira mañana la actividad para la selección empieza por la mañana a las once y media y las diez y media en España empezar con un paseo por la ciudad deportiva de Krasnodar para conocer un poco mejor las instalaciones que van a utilizar los jugadores durante su estancia en en Rusia después habrá reuniones con la FIFA antes de comer por la tarde ya entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación a las seis de la tarde hora española en la Ciudad Deportiva ya antes sobre las cinco y cuarto como te decía Herráez rueda de prensa del seleccionador de Julen Lopetegui dos jugadores en este caso que serán Sergio Busquets y Azpilicueta serán en total los tres protagonistas que atenderán a los medios de comunicación en la previa de este amistoso frente a Túnez que se jugará el sábado a las nueve menos cuarto de la noche el último partido de preparación antes del debut en el Mundial la próxima semana frente a a Portugal mañana

Voz 1991 44:38 debutamos el día quince frente a Cristiano y compañía pero antes tenemos un amistoso el sábado contra Dunne sí

Voz 1210 44:45 acaban de llegar al hotel entrenar como lo oyes aquí es una hora más la una y cuarto de la mañana

Voz 0864 44:52 envidio a las redes sociales del Larguero

Voz 1210 44:54 a las doce una menos veinticinco de la mañana hora de Krasnodar entraban en el hall del hotel los jugadores de Túnez que vienen de entrenar por dos motivos primero porque han viajado durante la tarde han llegado justo para cenar y entonces han cenado han ido hace a entrenar de noche en Nos explicaba hace

Voz 1991 45:14 Diez minutos Un miembro de la Federación de Tune

Voz 1210 45:16 es que coincide que están en el mes del Ramadán que les venía mejor eso cenar cuando se hacía de noche y luego ir al campo de entrenamiento así que hace media hora hemos compartido Hall con la delegación de Túnez que están encantados de jugar contra España una experiencia para ellos enfrentarse a la selección española en este estadio de Krasnodar ya ha sido curioso la imagen de de madrugada en un hotel que como te decía Romero está en una zona de Krasnodar que tiene mucha vida ver entre gente que estaba de marcha Itu que llegaban a hacer el check in al hotel apareciera una selección entera y eso bromear y acceder a las habitaciones porque mañana a entrenar un poquito antes que España en el mismo estadio

Voz 1991 45:57 o sea que hay en marcha en Krasnodar Un jueves noche

Voz 1210 46:00 la marcha si tiene pinta de que esta ciudad se mueve bastante por las noches mayor ahora con eso no lo hacen

Voz 1991 46:05 los algún garito y los jueves está bien el viernes tiene que estar movidito hay mucho karaoke Yago pues si quieres cantar mérito en cinco no metemos cinco en diferentes Galindo bueno eso ya como ya ahí

Voz 0017 46:16 cuando una posible sede del Larguero es grave

Voz 1991 46:21 pues nada descontando a ver cómo es

Voz 0057 46:23 vamos a ver cómo es

Voz 1991 46:25 esa ciudad deportiva entre comillas donde se mueve la selección española y donde tiene su cuartel general para para este Mundial no sé si me dejó algo compañeros pues no os dejo ir a dormir tranquilamente