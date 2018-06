Voz 0596 00:00 vamos con el debate en el larguero como cada jueves hoy os preguntamos ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo por un lado tenemos a Jordi Martí y Miguel Martín Talavera hola Jordi hola qué tal muy buena

Voz 0239 00:13 buenas noches qué tal buenas noches cómo estáis vosotras estáis

Voz 0596 00:16 en el lado él sí tiene el lado del no en Krasnodar tenemos Antonio Romero ya Antón Meana que seguís por ahí verdad

Voz 0239 00:24 por aquí seguimos aquí estamos ya o bueno bueno claro tranquilidad con él estoy ahora encantados con el viaje estarán todos sus argumentos son un poco peregrino lo suyo si no imagínate con el cansancio del viaje yo creo que va a haber

Voz 1 00:40 lo que hago es que a ver La extraña pareja parece que para zanjar el negocio simplemente hay que decirle a la gente que

Voz 0239 00:47 bueno que les gusta que gane el Real Madrid que dos tipos como Jordi Martí Talavera piensan que lo mejor es que Cristiano Ronaldo salga del Madrid todo yo creo que el paso a los oyentes empezamos sí

Voz 1 00:57 por teléfono que lo tengo pero yo no

Voz 0985 01:00 jamás jamás una Champions fue tan pocos celebrada verdad me permites

Voz 0239 01:07 no dejaros deja tanto yo comprendo estoy un poco más lo que es habitual pero me gustaría completar la frase jamás una Champions

Voz 0985 01:21 da son tres piezas fundamentales del Real Madrid tres piezas fundamentales del Real Madrid las que están en jaque el propio Zidane el propio Cristiano Daily punto Rajoy estas tres piezas son fundamentales están en duda a mi me gustaría pedir Yago

Voz 0239 01:42 con este debate no tiene nivel si puedes

Voz 0985 01:45 que les puedes la cinta igual les ha pillado perdí les ha pillado de viaje hay una cinta en las que pueden escuchar una declaración de Marcelo en las que dice que Neymar tiene la puerta abierta del Real Madrid para par que le recuerda Cristiano

Voz 0239 02:01 el Larguero si no quieres sino que es de Florentino digo que hay que escuchar el arranque del Larguero que es media hora hablando de Cristiano Ronaldo luego ha empezado con Krasnodar explicando y tú has dicho que lo veía fuera bueno yo he dicho que lo día fuera haber también entonces ha declarado casi casi el cincuenta por ciento el argumento de Jordi Miu bueno primero no he dicho que lo veo fuera digo que por PRISA era vez por primera vez lo veo que ven la situación más crítica es eso que ha dicho ya no no no no no yo soy objetivo ha dicho eso

Voz 0985 02:34 sí

Voz 0239 02:34 para que tú puedas yo no voy con nadie un poquito más las declaraciones Marcelo es imposible que Marcelo públicamente haga una declaración que le pueda perjudicar a Cristiano Ronaldo por más que tú le pueda dar quieras dar la vuelta al calentito entender el mejor amigo te el año del del Real Madrid Cristiano Ronaldo vamos yo creo que eso dueños del maldito dicho esto mejor dijo en el ano Ronaldo en el vestuario de Valdebebas

Voz 2 02:55 se llama Marcelo te lo digo con la información

Voz 0239 02:59 pero lo más importante que Talavera y Jordi son muy de intoxicar y de llevando bueno tenemos que empezar el reencuentro no no aquí lo que está preguntando Yago de Vega por tanto El Larguero a sus oyentes es si ha llegado la hora de vender a Cristiano Ronaldo evidentemente Cristiano Ronaldo que acaba de ganar la Liga de Campeones y que sigue siendo sobre todo con el gran partido que hizo en la final si no la verdad que lo lo hicieron bastante mejor los vuestros del Barça y los puestos del Atlético de Madrid que unos los eliminar no yo no tengo esto

Voz 1 03:29 yo no te gusta

Voz 0239 03:32 tu crees que Cristiano pues entonces no nos hemos equivocado Juan Talavera sabes quién ha sido el tío que más goles ha marcado este año la Liga de Campeones Cristiano Ronaldo mira la primera parte de la Liga y los cuatro primera parte de la Liga que cuanto un marco Yago podemos fondo hay que venderlas Cristiano la pero generar donde quedó pues ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo porque sigue sí

Voz 1 03:57 a la pregunta

Voz 0239 04:02 porque no quieren todo trabando

Voz 1991 04:05 de un momento la pregunta es desde el punto de vista del Real Madrid lógicamente que se da por hecho ahora creo que hace falta aplicarlo ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo básicamente no va a ser el Barça al Madrid

Voz 0985 04:17 antes de responder prefieres tirar la desconexión que a ellos les baje el jet lag

Voz 0239 04:23 tenemos tiempo todavía no

Voz 0985 04:25 tienes que tiremos la desconexión que ellos sea poseen pueden tomar un poco de agua el jet lag es evidente que les ha afectado

Voz 1991 04:32 no sé yo siempre pregunto a las partes Meana Romero estáis bien

Voz 0239 04:35 muy bien pues para pues entonces que sepan momento

Voz 0985 04:38 en esta ocasión mejor que en esta ocasión en esta ocasión la cosa Yago va en serio Cristiano se encuentra decepcionado con la relación con la relación muy enfriar Valentín otra anotó si no no tuvieron transporte eluden el poco le

Voz 0239 04:56 cuenta el debate del poco Sanedrín el poco

Voz 0985 04:59 el Paulo que ha encontrado Cristiano el asunto de Hacienda

Voz 0239 05:02 ha provocado cristianos provocado Florentino o comenta ese programa ya lo era

Voz 1576 05:08 pero va poder pero va a poder Jordi argumentarlo interrumpida

Voz 0239 05:10 adiós es que ya lo sabemos no hace falta seguir la formación que conoce sólo de así como información y en el mental esto sólo acierta a la ensaladilla te dura diez desde que visten Sergio levantar la copia Weise cabeza parte Romero no no es que estaba yo cruzo la palabra vengar

Voz 0985 05:31 de qué te puedes termina Jordi pero no podía porque en el instante en minas venga la relación Yago hazme caso la relación de piano y Florentino se han enfriado de mala manera una de las quejas de cristianos el poco respaldo que le ha prestado Florentino en la cuestión de Hacienda

Voz 0239 05:49 maravilloso te Romero sanedrín pero que la pregunta la pregunta es si objetivamente hablando de fútbol el Real Madrid se puede permitir el lujo de vender a Cristiano Ronaldo sí es el momento ahora de vender a Cristiano Ronaldo y evidentemente un tío que ha ganado cuatro Champions del Real Madrid que en las últimas dos si no me equivoco ha sido máximo goleador y que este año jugando bastante menos que el año anterior se ha vuelto a acercar a los cincuenta goles la pregunta futbolísticamente hablando no admite debate la respuesta es no ante este argumento sí Javi Blanco y Álvaro Benito no filtran las llamadas cinco cero para nosotros no me cinco cero para no dio una a ver te digo tengo que decir una cosa

Voz 1991 06:26 date de la palabra la voy a decir que las las sea yo tengo la hoja quilla delante es decir antes de que empezase el debate ya estaban cogida la llamadas han sido influenciadas por lo que estabais diciendo concierto vea llamaban su propia opinión vale está la decía

Voz 0239 06:39 fíjate cuando estás asustó en un debate Ángel vas a poner que empieza a poner ya vendas que si la filtración de la cual tendría demuestra un poco cómo está el debate mira yo te digo una cosa Cristiano Ronaldo ha ganado cuatro Ligas de Camp cuatro Ligas de Campeones

Voz 1576 06:52 en el Real Madrid efectivamente el Real Madrid Siniora había ganado ya nueve ella ha sido un jugador muy importante pero yo creo que si al final el argumento de Romero es que los números de Cristiano Ronaldo valen para torcer la voluntad para torcer el brazo constantemente retar constantemente desde hace tres

Voz 0239 07:10 cuatro veintiuno de verdad al Real Madrid tres cuatro ver a ver quién constante al Real Madrid al Real mata gris pero bueno si te vas a ese debate será una cosa así pero termina argumento terminó pues termina todo hasta te rapidito a ver si solo los números

Voz 1576 07:26 argumentan que Cristiano Ronaldo con su actitud que yo creo que ya tocó un punto álgido el otro día cuando ganan la Liga de Campeones hiel en se erige como el protagonista hundiendo la celebración de sus compañeros si él puede por sus números por lo que ha conseguido por su urbanos de oro torcer la voluntad

Voz 0239 07:43 no es tan grande como el Real mayoría Nepal

Voz 1576 07:46 EFE que él me parece que el Real Madrid se está equivocando yo creo que Chris

Voz 0239 07:50 que no Ronaldo lo que tiene que darse cuenta es que

Voz 1576 07:53 lo puede estar por encima diez parezco parece

Voz 0239 07:55 por muy numerosa aparece muy bueno yo creo que ahora quienes paguen la multa al Real Madrid y el Real Madrid que ha estado en su papel de señor que no tiene porqué hacer lo cual claro ahí no ha sido el que ha tenido un problema con el fisco español yo creo que sí que además la porque que además una cosa verdad porque vamos edad va ir cayendo de momento es el momento de quitársela decimos tan sólo una cosas con uno de un lado que está al al otro Romero venga mira Talavera cuánta pasta nos estás contando hace un montón de tiempo que el Atlético de Madrid le está ofreciendo neta Griezmann por renovar con el Atlético el tema de la verdad es que sí

Voz 1 08:38 termina deja que termine la dejar que termine el argumento

Voz 0239 08:41 estoy luego ya estamos revela que estamos bueno pero deja hasta el Cabildo un puso que cada uno hable lo que quiera bueno pues eso Romero Romero está al su turno hablar lo que quiera el futbolista que de momento no tiene ni para descalzarse de las botas a Cristiano Ronaldo cuánta pasta el está ofreciendo el Atlético de Madrid por renovar tolera se lo puedes decir a los oyentes de la Cadena SER

Voz 0985 08:59 el temor tema

Voz 0239 09:00 no es que no es el tema es que ya hemos entablado lo digo yo te lo digo porque te olvidas hasta dos mil diez veinte más de veinte netos que es más o menos lo que cobra Cristiano Ronaldo en el Real Madrid Cristiano Ronaldo tener problemas con el fijos Veintisiete años tendría problemas tendrá problema tendrá problemas de ego tendrá problemas de que se cree el más guapo pero yo creo que Cristiano Ronaldo está en todo su derecho de pensar que o lo que es justamente en las últimas temporadas

Voz 1576 09:26 la final en el Real Madrid está mal paga está

Voz 0239 09:29 en todo su derecho Yago mucho antes matinal incluso

Voz 1991 09:33 antes de última reflexión de cada uno antes de escuchar a los oyentes vías recordar el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para que den su opinión sobre si es el momento de vender a Cristiano Ronaldo o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo creo que ya dan los últimos alegatos ya no vamos

Voz 0985 09:48 oye diez mi último alegato es informativo en tras el tema de A Bola me lo recordaba es el tema bolas el año pasado si Florentino llamó personalmente a Cristiano le prometió lo que le prometió a pasarlo mal ha pasado un año nada de nada cristiano está sublevado de ahí que quiera emprender su marcha

Voz 0239 10:15 no me consta lo que he dicho Jordi no de Coslada publicó A Bola de lo público mañana a mí yo a mí no me consta que Florentino no pues le Tea Bola vale vale cuando lo mala que es muy bueno pero que conmina información no me no me consta que Florentino ha permitido que no haya cumplido a ver mañana yo digo que la pregunta es clara no le más clara ha llegado la hora de vender a Cristiano Ronaldo no el Madrid no tiene que vender a su mejor delantero y al máximo goleador de la Champions no lo tiene que vender paran

Voz 2 10:52 futbolísticamente hablando correcto tala

Voz 1576 10:55 este año el rendimiento de Cristiano Ronaldo pues más por más que haya marcado muchos goles en Liga de Campeones ha mermado respecto a otras temporadas sólo hay que ver los números en Liga sobre todo de la primera parte del curso donde su equipo tiró la Liga entre otras cosas porque él no hizo goles yo creo que evidentemente hay una cosa que no se puede luchar Yao contra naturaleza está por encima de los XXXII ese rendimiento va ir a menor y está claro que lo que no puede pretender es que algún jugador que su rendimiento va a ir decreciendo a aumentar le de forma exponencial el sueldo por más que sea Cristiano Ronaldo si a eso le sumamos la arrogancia les sumamos las faltas de respeto como el día de la final al Real Madrid al club seguramente más grande del mundo él se cree por encima del club más grande del mundo yo creo que está claro que el Real Madrid está en su papel mañana si puede ser mejor que pasado que deshacerse de Cristiano Ronaldo

Voz 0239 11:46 Romero pero dicho esto sólo creo que Christian que el Real Madrid

Voz 1991 11:50 si al final decide venderlo decide

Voz 2 11:53 en el culebrón termina con la salida Cristiano Ron

Voz 0239 11:55 Aldo yo creo que el Real Madrid va a necesitar una inversión muchísimo más fuerte de pasta que la que les pero muchísimo es muchísimo eh que la que le está pidiendo Cristiano Ronaldo para ponerse al nivel salarial que el portugués quiere cree que merece y además después de hacer esa inversión de hasta multiplicada por cuatro no va a encontrar a ningún delantero que le meta cincuenta echarlos en su peor temporada no lo va a encontrar bueno he escuchado los argumentos a pueblos enclavados los pitos has hecho cuenta perfectos lo tenía medido no esto tiene aquí el reloj Quiroga lo que pasa es que va con una hora más muchos años de risa se cumplen las dos exactamente si para que no pitó pero digo aquí es más fácil par durante este mes gorra todavía estoy en libertad que vamos con los oyentes

Voz 9 15:15 el larguero

Voz 0239 15:19 yo con Yago de Vega bueno pues ahí

Voz 9 15:21 los con el debate en El Larguero la pregunta es si debe el Real Madrid vender

Voz 1991 15:25 Stefano no Ronaldo íbamos con los oyentes escuchadas las explicaciones de Jordi toda la mañana en Romero yo creo que toca el momento de los oyentes Hola Mariano qué tal buenas noches

Voz 2 15:35 hola buenas noches donde lo llamas desde Elche qué tal la temperatura abordaría ha llegado ya al verano o no si está bien si algún día pero está muy bien algún de bonita tierra

Voz 1991 15:48 con quién estás Mariano crees que es el momento de venderá a Cristiano o no

Voz 2 15:53 yo creo que no

Voz 11 15:55 esto es al menos lo el muy bonita Elche Talavera

Voz 12 15:59 sí sí que lo que no se vaya del Madrid si puede ser que lo aumenten y que cobra un poquito más que Messi porque Thomas que me has incluso no sé porque se lo merece canción no muy grande al Madrid ya sabemos que a veces hay declaraciones que no no han sentado bien

Voz 2 16:15 yo pensé espero yo no quiero que se me del al Madrid

Voz 0239 16:18 vamos que tú harías todo lo que fuese posible para que se quedase

Voz 2 16:21 sí sí

Voz 12 16:22 que luego ya veremos lo que piensa porque tienen muy si hay alguna oferta pero yo no quiero que se vaya

Voz 13 16:29 creo que creo que es importante lo que piensa Florentino en este caso gracias

Voz 2 16:32 Mariano un abrazo vale muchas gracias hola

Voz 1991 16:35 José Antonio qué tal buenas noches

Voz 2 16:38 desde dónde nos llamas hubiese haciendo ya me parece a mí que les no llamas te llamo desde

Voz 0796 16:43 Lanzarote es ganar yo que hubo en Syriana

Voz 13 16:45 la hay unos dietas ahora nosotros a temperatura bien no el tiempo fantástico

Voz 0796 16:50 hoy hemos tenido el día precioso increíble una temperatura buenísimo

Voz 13 16:55 cómo están teniendo los compañeros en Krasnodar más o menos una temperatura similar

Voz 1991 16:59 que José Antonio tú que crees que es el momento de de vender a Cristiano o no

Voz 0796 17:04 hombre yo le hubiese echado hace rato ya del Madrid hace ahora aguanta dándole la la tontería caballería como este de algún modo tomándonos del lo hago a un club que tiene a ello grande más grande a él no digo que no pues ella importante jugador importante no pero creo yo que él él no ha hecho más grande al Madrid el el Madrid a él sí que le yo todo eso de Bota de Oro tal cual Balón de Oro hombre

Voz 2 17:38 tenían que haberlo llevado a ti te sobran un par de temporada ya no

Voz 0796 17:43 para mí sí porque no se le puede estar aguantando al caballero este están mimos sería

Voz 0985 17:49 te molesta José Antonio su falta de respeto

Voz 0796 17:52 total total yo yo yo como aficionado del Madrid es que es que vamos me imagino yo con un presidente Santiago Bernabéu si sido Si hubiese presidido el Madrid Un presidente como ese al niñato éste sí sí

Voz 0239 18:08 hombre hombres poder preguntan los oyentes Yago claro ya que ha preguntado Jordi ha abierto el melón ya podéis nada simplemente una pregunta usted que me imagino que el madridista se les ocurre otro delantero en el mundo que pueda marcar cincuenta goles al año

Voz 14 18:20 en el Madrid

Voz 0796 18:22 se haciendo lo que se tirando todos los penaltis

Voz 1576 18:27 efectivamente toma vuelva por otra Romero no

Voz 0239 18:30 pero digamos que que este proyecto es contestado no no uno un hombre datos iba un buen cogote

Voz 2 18:35 el que ponga el que ponga que pongan no es el que hace goles

Voz 0239 18:41 yo creo que meter cincuenta goles en el Real Madrid durante ocho nueve temporadas seguidas a tiempo

Voz 0796 18:46 los goles hubiese marcado un Hugo Sánchez en este Real

Voz 0239 18:49 así no

Voz 2 18:52 quedan saber muchísimos

Voz 0796 18:54 el peor jugador en porcentajes Marín tirando falta porque tiran mil faltas y marca diez y celebra es un bombo increíble

Voz 2 19:03 pues sí sólo porque lo cambiaba la opinión no es otro que no no me parece a mí que José la opinión nada bueno

Voz 1991 19:10 José Antonio un hombre José Antonio Diz disfrute de ese maravilloso en Lanzarote una hora

Voz 2 19:15 todo litografía estaba ayer hubo una hola ni Yago

Voz 9 19:18 me gustaría que Berlanga que me parece un tío Justo mire esto porque este hombre realmente a la pregunta que hemos hecho no ha contestado

Voz 0239 19:25 ha llenado lo que hicieron eso no lo sé porque además oyentes que nunca el tiempo de los nadie yo les hace años no ha dicho nada de ahora esto no que voto eh

Voz 1576 19:38 va lo que no entiendo es que cuando no te favorece el voto hay que pega un revolcón al oyente que cobraremos

Voz 0239 19:45 ha quedado claro a todo esto qué culpa tiene Berlanga no que que me dio justo que lo puede revisar me imagino que una FARC

Voz 15 19:55 pero no sé menos que me ha venido a la mente y la si el pobre haciendo

Voz 0239 19:59 a que revise esto porque vos o la Iñaki buenas noches desde donde

Voz 2 20:07 hombre yo buen sitio UPA qué tal tiempo por allí oye no atribuye pero bueno

Voz 1991 20:14 pero bueno bueno tú que crees que Cristiano se tiene lo tienen que vender o no

Voz 16 20:18 que va que va no no cristianos buenísimos a es un jugador que el Madrid que todavía no se ha juega bien y además es el mejor jugador del Madrid desde la yo creo que no debería de venderlo

Voz 0239 20:30 Iñaki pues contestar con un sí con uno para luego no haya problemas hay que vender a Cristiano ansioso no has dicho no digo ya digo no no no lo digo por porque luego me salía sabes yo yo lo tengo todo muy claro perdóname Ana

Voz 1991 20:41 tiene problemas no no vale perfecto mañana te queda claro no lo vio claro para el voto sea lo digo para perfecto para que los demás Iñaki de qué equipo eres

Voz 2 20:51 de la Real Sociedad del Madrid un poquito sí sabía yo

Voz 1991 20:56 tú vamos Si el gasoil se Cristiano no encuentras la pregunta que hacía Romero aquí se puede traer a Cristiano

Voz 2 21:04 es complicado no te gusta animar hombre sí

Voz 0239 21:10 por tanto usted su voto sobre todo tú qué respuesta la Caixa Tucker el madridista y me parece bien que que un jugador como Cristiano que por cierto va camino ya de los treinta y tres años se aumente el sueldo ya que pagar la multa de Hacienda ha dicho que la misma Esther pisoteando Conca de declaración

Voz 2 21:28 al Real Madrid si pisoteando

Voz 0985 21:33 perfecto de Iñaki no te parecieron una cierta falta de

Voz 1 21:36 bueno venga gracias un abrazo muy fuerte pues no pregunto

Voz 2 21:41 pues aquí estoy gracias un abrazo a niña que hasta luego Iñaki hola Paco qué tal buenas noches buenas noches

Voz 0796 21:48 Yago desde donde no llama aquí siempre que no

Voz 11 21:51 yo nunca he Paco es verdad

Voz 0239 21:54 no es usted usted de la casa

Voz 11 21:58 no quiero entrar más cosas que diciendo una cosa es que se tiene que ya primeros veinticuatro

Voz 2 22:04 no hay que vender a Cristiano Ronaldo yo lo rivales

Voz 11 22:08 pero como Paco ya mandaba un lazo Yago Álava todo lo que está tremendo problema es grande ahí sí ha tenido que ir tan sólo tienen algo que sí pero se juega con yo creo que ya vendarle los ojos

Voz 2 22:26 le has dado un disgusto Meana los votos esto es todo contaba con ello eh

Voz 11 22:30 es que no hay suelen poner que va a traerla a Lewandowski ya acabado Avatar donde ya tiene que algo lo vemos o no

Voz 2 22:39 sí sí sí sí

Voz 11 22:41 así es muy bueno pero ya hay que mirar Vicente cuarto año que hace falta un relevo un ojo porque mira acabó Hugo Sánchez sacaba los hombres acabado leves en franco declive lo veo lo veo para una temporada cadera

Voz 2 22:59 pues no que viene obligado

Voz 0239 23:01 sacó como siempre un placer un abrazo muy fuerte cuidas

Voz 11 23:04 vale que él hace aquí acabamos

Voz 0239 23:07 sí porque Mariano de Elche no

Voz 5 23:09 José Antonio y estamos dos Iñaki dejará o no hipano-argentina así dos dos decide Luis

Voz 2 23:16 hola Luis muy buenas buenas noches desde donde Tarrasa desde esta raza una gran ciudad una gran ciudad

Voz 0985 23:25 donde hay una gran colonia Jordi déjame había

Voz 0239 23:27 el primero porros pasa bueno hombre como si no lo conociese

Voz 2 23:34 que de equipo eres Luis de Madrid del Madrid y el Madrid

Voz 1991 23:41 hay que vender a Cristiano Ronaldo sí o no

Voz 0239 23:45 sí me lo ha dado la razón

Voz 12 23:50 el lo siento por numerito

Voz 0239 23:53 la batalla debate hemos perdido de otra manera sin cesar

Voz 0985 23:57 muy bien era muy bien porque de Tarrasa

Voz 12 24:00 hay que ponerlo lo he dado todo lo que tenía que dar

Voz 1991 24:03 si tuvieras que ya los desplantes y esto ya hemos llegado hasta

Voz 2 24:07 eso es lo que claro está me apasiona saber comportarse vamos venga no levanta cabeza hoy no pero como posible que con dos uno Luis Paco

Voz 0239 24:17 hayamos perdido este debate teníamos todo me porque la gente la gente insensatos e inseguro explican bonos mal más bien las más que perder me fastidia perder contra dos rivales no te digo una cosa te digo Virgen Yago diez debates diez victorias no

Voz 0985 24:38 también a la muchacha siempre bueno pues muy esperadas

Voz 1991 24:41 a ver que termine con Luis a quién traería

Voz 12 24:44 bueno está difícil pero los suyos el nombre no

Voz 2 24:49 con este anónima no

Voz 0796 24:51 bueno no creo que habrá que poner más bonos

Voz 12 24:54 pero igual sí pero bueno son treinta y tres treinta y cuatro años ya no pues ya

Voz 2 24:58 está mil gracias un abrazo muy fuerte a un abrazo Luis tranquilo porque intuye que va a estar igualado esto en las redes sociales

Voz 0985 25:07 dudan en que te das líder metió él no

Voz 1991 25:11 debate de los jueves ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo sí setenta y ocho por ciento y dos por ciento

Voz 0985 25:19 no no daba enlatada estos histórico eh

Voz 0239 25:22 así por aplastamiento eh bueno

Voz 0985 25:25 desde luego dejémosla que se vayan a tomar una ensaladilla rusa tú yo yo creo que por aburrimiento burgalés habéis hecho

Voz 0239 25:33 han plasmado de una manera tan larga la radio que lo somos entendido

Voz 0985 25:37 Cobo dormirse en Krasnodar juntos tu mañana o como Vice como que las parejas como han quedado

Voz 0239 25:42 pues mira tengo la suerte de no dormir comer no está para verle en pijama saben yo no yo no tengo la publicidad a mitad del Mundial dormimos en habitaciones individuales yo en pijama con botones como Dios manda no me dan yo creo que me han

Voz 15 26:05 tras el levanta por la mañana tienes los botones marcados en la piel lo único realmente que merece un genio de la Cadena Ser Juan derechos un vistazo

Voz 0985 26:15 otra cosa no pero esto es otra cosa no pero

Voz 0239 26:17 yo no gano un debate de los jueves millonesde me iría ni por aplicaciones móviles no sabe Ropero sale Robert donde está el punto negro que hubo en la vida bueno Yago que hasta cuando tú quieras pero que son las dos y cuarto aquí ya no para de hablar en cuanto dejéis de hablarnos despido un abrazo muy fuerte

Voz 1 26:36 a ver si Ana Romero Paco Quiroga un abrazo a los tres un abrazo a todo esto la Jordi

Voz 0239 26:44 es como siempre un placer vamos a hablar mucho durante este Mundial así que nada un abrazo a los dos gracias Lago enhorabuena Jordi