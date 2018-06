Alex Corretja: "Las cifras de Rafa son escandalosas y difíciles de entender"

Voz 1991 00:00 es una pena Alex Corretja qué tal buenas noches que hay buenas noches vamos a empezar por lo positivo las cosas como son qué bien le vino la la lluvia Nadal

Voz 1655 00:10 sí hay que reconocer que ayer el tío estaba difícil me estaba jugando muy inteligente en las condiciones con la pelota pesada pues no les estaban ayudando tanto arrasa realmente Diego estaba jugando inteligente subiendo le A bola su revés cambiándole muy bien la derecha paralela con el revés también ha cruzada bueno lo tenía un poco descolocado yo veía o arrasa un tanto ansioso de ver quién no hace daño a su rival su jugador bajito pero que corre mucho esto es cuando ves que no eres capaz de ganarle puntos te desesperas cometer más errores y Rafa no acaba de funcionar muy bien pero desde el parón de You ya fue otro ayer ya jugó muy bien para mí hoy ha jugado los dos mejores sienten torneo de largo

Voz 1991 00:52 sí la verdad es que le vino muy bien el parón ayer que ya se recuperó incluso en la parte de de partido que se disputó ayer y hoy ha pasado por encima

Voz 1 00:59 al al argentino Alex jugó

Voz 1991 01:02 a cinco sets en tierra con Nadal

Voz 1 01:04 no es un infierno eh

Voz 1655 01:07 bueno yo creo que es lo peor que te puede pasar como deportista de alto nivel Imaz y a nivel pues el deporte como el tenis que es individual y que no es colectivo no yo no le encuentro parangón alguno a ningún otro deporte jugar contra Nadal en la pista central de Roland Garros bueno de cerdo es lo más difícil seguramente no lo sé a lo mejor un ciclista subiendo el Tourmalet debe sentir algo parecido pero por ahí anda la cosa porque yo creo que la intensidad que imprime Rafa desde el primer momento hasta el final es algo que sólo él es capaz de de conseguir de ahí que cuando era Roland Garros pues realmente siempre les hemos dando a Rafa como favorito porque hace méritos para para que así lo consideremos

Voz 1991 01:48 he leído hoy un dato que me ha dejado alucinado Alex ciento cincuenta semifinales como profesional para Rafa Nadal con esta de Roland Garros

Voz 1655 01:58 a mí también me deja alucinado

Voz 1991 02:00 ciento cincuenta sólo a vosotros

Voz 1655 02:03 esa todos los que amamos el deporte de los que nos hemos dedicado al tenis en concreto las cifras de raza son yo creo que escandalosas difíciles de entender incluso para nosotros hemos estado ahí porque sí convives con gente que han sido en leyendas y aquí estamos con Wilander Becker con Mc Enroe y todos han sido espectaculares pero es que Rafa los supera a todos en cuanto a cifras no hay eso demuestra la grandeza de Rafa ahí bueno andamos de semifinales una vez más de meterse en una apoteósica final de luchar por ganar su título aquí en en París yo creo que es algo que no creo que la gente sea consciente de ello oí tampoco pido que lo entiendan porque es difícil pero yo que he sido jugador de tenis les digo que eso que está consiguiendo Rafa es prácticamente imposible

Voz 1991 02:54 yo lo vengo diciendo desde hace unos años según va pasando los años me voy reafirmando más para mí Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos tenemos grandísimos deportistas en otras disciplinas pero creo que el más completo durante tantos años ha tanto nivel y competir de esta manera yo desde luego Alex no encuentro a otro deportista en cualquier otra disciplina que esté al mismo nivel eh tenemos grandísimos deportistas en triatlón en en motociclismo en baloncesto tenemos a Pau tenemos un montón pero tan completo como Rafa y yo no se me ocurre ninguno

Voz 1655 03:29 yo no estorba al el tenis creo honestamente no lo veo tampoco porque además siempre encuentra una forma de ganar ayer podemos decir que fue la lluvia tampoco jamás en la vida sabremos qué hubiera pasado si no llovía pero yo estaba convencido que Rafaela a encontrar una solución porque él aunque llueva aunque no se encuentre bien aunque la pelota no le corra con que se haya levantado pues a lo mejor no también aunque les moleste algo siempre es capaz de de pensar cómo ganar con esas condiciones que tienen ese día no con las circunstancias que se encuentra Joy pues bueno cuando ha salido el sol ya lejana ya han favorecido pero para mí es muy difícil porque él juegas solo no más allá que tiene un equipo detrás que es muy importante y en otros deportes pues bueno es difícil comparar lo tenía como bien decías tenemos grandes campeones pero yo lo de lo veo es absolutamente imposible repetir

Voz 1991 04:18 bueno el siguiente escollo para llegar a la gran final es Del Potro le conocemos perfectamente va a ser un partidazo y además no se Alex me da la sensación que son dos jugadores que no les importa alargar el partido eh

Voz 1655 04:32 bueno son muy fuertes y lo sabemos Del Potro está claro que él preferiría jugar en una pista rápida contra Rafa no en la pista central de Roland Garros pero lo que toca este es el torneo está jugando ahora el argentino tremendo servicio derecha potentísima ha mejorado mucho el revés últimamente pero sigo pensando que Rafael depende de él absolutamente creo que el partido dependerá un poco de de la agresividad de Del Potro pero si Rafa juega con la intensidad que lo ha hecho hoy moviéndose igual de piernas bueno pues moviendo la pelota de un avaló otro y cambiando direcciones no sé cuánto le costará pero fallan Mi depende más de Rafa se de Juan Márquez

Voz 1991 05:10 en fin Garbiñe se ha quedado a las puertas de meterse en la final no era fácil jugaba contra la número uno del mundo Simona Khaled la verdad es que ha entrado mal en el partido muy mal yo creo que la condenado el resto del encuentro no

Voz 1655 05:23 bueno al final yo intento ser muy positivo yo creo que Garbiñe el año pasado defendía campeona en Roland Garros y se llevó un varapalo pero unas semanas más tarde pues se llevó Wimbledon este año puede llegar a la temporada de hierba mucho más optimista porque aquí ha jugado se inicia perdió contra la número uno del mundo no perdió en segunda ronda contra cuarenta a primera entrada número uno ha hecho semis el problema es claro que Rafa ha ganado diez veces Garbiñe ganado una ha hecho una semi yo creo que esa es la línea más normal de un deporte

Voz 1991 05:55 no no es la Rafa

Voz 1655 05:58 claro entonces claro Garbiñe semis contada número uno del mundo ostrás quemada que le ha pasado vamos a buscar explicaciones a ver si ha de cambiar cambiar prácticamente nada a decidir pensando en que uno no es otra nueva oportunidad el año pasado ganó gestionar bien pues lo que es la tensión de defender campeón de puede servir la experiencia de la versión de defensora del título en a Rossi no haberlo gestionado muy bien yo creo que va a llegar bien a la hierba entonces yo la he visto honestamente yo la he visto muy bien a Garbiñe todo el torneo es verdad que hoy pues no quizá no ha estado tan afortunada como les gustaría pero vuelvo a los mismos que son deportistas individuales individual a ti no te va a ayudar nadie está mal ese día hija Halle lo ha hecho muy bien ella no ha encontrado en las respuestas bueno todavía es joven yo lo digo

Voz 2 06:43 hoy yo creo que Garbiñe Muguruza para volver a ganar Roland Garros imágenes Lance seguro