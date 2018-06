Paula: "Tengo que repetir la EBAU por las supuestas filtraciones de exámenes en Extremadura"

Voz 0020 00:00 hola Paula desde Cáceres buenas noches

Voz 0419 00:03 hola buenas noches yo soy una de las estudiantes de la Universidad de Extremadura

Voz 0020 00:09 sólo un legado gracias por llamar

Voz 0419 00:12 lo nada de nada que esta noche pues bueno imagínate cómo estoy soy de las que se debería representar a Selectividad y el día

Voz 0020 00:20 sí

Voz 0419 00:21 tendrá que repetir el examen de Dati

Voz 0020 00:26 Paula cuéntanos entonces tú que lo has vivido lo estás viviendo en primera persona que eres de las que tiene que repetir un examen el día doce que es exactamente lo que ha pasado

Voz 0419 00:36 con lo que ha pasado que supuestamente hackeado la página web de la Universidad de Extremadura no me metido dentro de los entonces supuestamente han podido sí su plantarlo Theron todo supuestamente no se sabe si nosotros por catorce personas que han accedido a la web tanto por la seguridad de la página web pues tenemos que pagar pues todo

Voz 0020 01:12 Paula cuéntanos cuántos exámenes habías hecho que es lo que te quedaba por hacer en qué situación estas tú por ejemplo

Voz 0419 01:17 no pues yo tengo que hacer las cuatro truncada que son obligatorias historia lengua y filosofía así que yo tengo que repetir lo que me cuenta por partida doble tanto como troncal como para subir nota

Voz 0020 01:37 ya había terminado los exámenes habla cuando has conocido esta noticia

Voz 0419 01:40 claro yo había terminado ya el todos los exámenes tenía ayer un pueblo que está ahora medias de Cáceres me tengo que desplazar todo me tenía que desplazar todos los días sí entonces imagínate me manda un una amiga esta noche van dándome una foto sobre sobre lo que había pasado ya cuando me formado estaba con el mono latente pues pues sinceramente me he echado a llorar chico que te pasa digo pues que que me pasa eh porque ahora tengo que ir otra vez después de que les salió tenía como he salido bien todo uno con ya había salido bien sabido ha salido el que mejor no voy a salir gratis era muy bien la verdad había tenido muchísima suerte tanto literatura como como la traducción

Voz 0020 02:29 sí

Voz 0419 02:31 entonces imagínate cómo me he puesto

Voz 0020 02:34 sobre todo por lo que decía antes nuestra compañera Elena Paula porque cuando uno termina una tanda de exámenes como esta como son los exámenes de selectividad como muchos nervios y de repente uno se siente muy aliviado cuando termina

Voz 0419 02:48 es que además llevaba una semana en mi casa me acosté vamos hasta esta mañana despertado y además de cómo había salido bien cuando lo veo esta noche dijo madre mía hay ahora qué hago yo en una semana

Voz 0020 03:09 más

Voz 0419 03:10 claro yo te hace una semana que ha sido muy complejo hace poquito tenía pensado hacer pues ya se fastidio sí luego para más eso yo soy vidente exámenes procesó donde las tiene que hacer tiene que de Badajoz claro pues imagínate ahora el lunes supuestamente tendrá que hacerlo todo esto y se corriendo las dos opciones muchísimo más sí muchísimo enredo luego claro date cuenta que tengo que ir hasta Cáceres mi padre un día de trabajo

Voz 0020 03:58 porque vives dices en un pueblo a hora y media de deshonor se saben no lo malo

Voz 0419 04:03 pero ya no tanto que entienden de de tanto de nuevas tecnologías tanto que hacen los que que culpen a los que don hecho nosotros nos dijeron que nos de nuestro desarme que yo creo que que bastante presión no hemos tenido todo el curso para por un horror tenemos nosotros que pagar las consecuencias

Voz 0020 04:25 qué es lo que más os quejáis Paula porque lo has dicho en un momento determinado que tendría que haber más seguridad en una página web como esta

Voz 0419 04:33 claro tendría que haber más seguridad más responsabilidad estamos admite que sí el persona somos tres mil quinientas personas los que no estoy muy a los tres mil quinientos eh entonces claro imagínate el problema es movilizar a muchísima gente que cada persona tiene su plan y tiene ahora mismo conté te caigan texto que difícil que caiga algo que que por casualidad no me no me lo sé lo anteriores sino lo sabía que el paso que que yo hecho mal algo o todo lo hemos hecho moral culpa al algo una cosa que nos ha costado está estudiando curso

Voz 0020 05:24 Paula hay has hablado con más personas afectadas

Voz 0419 05:27 claro he hablado con

Voz 0020 05:30 según compañeros compañeros

Voz 0419 05:33 imagínate hay una chica que no solamente la tocada tiene como encima ya tenido suerte sino que las dos asignaturas que hacer imagínate cómo está el muchacho entonces ahora nosotros hemos hecho una petición para para recopilar veinticinco mil firmas todos los que quieran podéis ir mal a ver si por lo menos conseguimos algo

Voz 0020 06:01 no la petición

Voz 0419 06:04 recogida de firmas para la Eva o algo así

Voz 0020 06:08 te va o Extremadura buscaremos no

Voz 0419 06:10 sí

Voz 0020 06:12 Paula y entre todos tus compañeros has escuchado alguna voz que diga bueno pues así tenemos una semana más para estudiar

Voz 0419 06:21 no no no no porque a ver saben que como ya se choques que lo hemos hecho que es decir hemos gastado nuestro tiempo casi toda la gente en estudiar la gente pues quiera descansar queremos desconectar es mucho esa presión son mucho nervio ya estábamos tranquilos estoy muy relajado bueno pues ya lo he hecho esto está esperemos la nota aclaró matemática pues ni para las correcciones se va a retrasar entonces la gente que quiera pedir en universidades pues está por detrás nuestra comunidad entonces la gente te quiera mucha nota puede ser que se queda fuera de la universidad que cuyas

Voz 0020 07:19 claro Paula tú por ejemplo qué quieres estudiarían donde

Voz 0419 07:23 ese problema de tengo yo voy a estudiar Trabajo Social tal no sé hacerlo por la Universidad de Extremadura eh entonces ya se problema no lo tengo porque a mí me piden un cinco de nota para entrar pero ya gente que lo tienen nueve como tengo compañeros que hace a ver qué se puede hacer vale que yo creo que no ha terminado porque toda España no

Voz 0020 07:56 ya está la decisión tomada ya hay fecha de ese examen no sería si ocurriese algo sería que echasen para atrás y cambiasen lo que ya tienen previsto

Voz 0419 08:05 claro lo que atrae cambiarlo tiene el presidente de Extremadura también se ha quejado mañana va a haber huelga huelga de estudiantes para manifestarse pero creo que lo vamos a conseguir nada y aunque recojamos Unión como porque la gente para echarse para adelante si para prólogo para asumir sus errores vamos a tener que pagar justos por pecadores

Voz 0020 08:40 entiendo también Paula que las notas de esos primeros exámenes ni las vais a conocer

Voz 0419 08:45 claro que eso es lo malo que se están en ella se corrigen entonces yo todo mi vamos todo lo que hemos hecho que para tirar a la basura eso no se corrige no hemos hecho nada aunque sea vamos a ver por ejemplo se podrían hacer las medias entre un esa niño trono de la duda magnate una asignatura que puede dar mucha vuelta te puede caer un texto fácil un texto difícil pero dependiendo de la persona como se dio un texto como

Voz 0020 09:22 tiene claro

Voz 0419 09:23 entonces a mí este saben me salió muy bien el que mejor pero salió sale contenta imagínate yo cómo me voy a sentir en un casual de que igual imagínatelo

Voz 0020 09:43 Paula hay entre las personas con las que has hablado en tu entorno tus compañeros hay sospechas porque sois muchos no pero entiendo que a lo mejor incluso a través de las redes sociales y se ha hablado algo ha comentado que

Voz 0419 10:02 no yo no me he enterado de nada no sé si ahora sospecha uno pero yo no me enteraba de nada yo es que ni siquiera dado eso yo solamente dado que soñaba venga todo abajo en mente se ha venido abajo porque es que eran muchísima yo vengo muy nerviosa lo ha pasado fatal tanto por el desplazamiento por la presión de los exámenes la presión que tener acabado con todo ya estoy relajada pues bien o El bueno

Voz 0020 10:43 pero confiamos Paola confiamos en ese cinco para trabajo social no

Voz 0419 10:48 confiábamos pero claro menor tener más nota

Voz 0020 10:53 ya

Voz 0419 10:56 claro yo se ha salido bastante bien pero no cuenta como así bueno ya en él porque me da rabia que me da rabia porque entonces yo otro hecho que no vale para nada por culpa de cuatro sin vergüenza y encima claro ahora prepara otra de los exámenes nueve porque claro yo lo hago aparte sabes en una sala aparte al profesorado mueve a mi profesor que se tiene que desplazar un modelo todo

Voz 0020 11:43 además de la entendible perfectamente pereza de volver a estudiar algo de lo que ya te has examina

Voz 0419 11:51 porque qué quieres que te diga me levanto mañana es de esas normas que que me tengo que poner a estudiar pues pensando que me iba

Voz 0020 12:03 de fin como una claro

Voz 0419 12:06 pues imagínate cómo me sienta mal luego todo todo reservado todo planeado ya entonces me paguen ellos lo otro no la gasolina del coche que voy a invertir en ello el día de trabajo que que han perdido mi padre y mi chico no porque al fin y al cabo así tanto de ellos como los de que esa metió sinceramente

Voz 0020 12:44 Paula se calcula para cuándo saldrá el resultado de de las de las pruebas las notas de los exámenes

Voz 0419 12:53 antes antes de que se dijera que se tenían que repetir los exámenes estaban calculados para el día quince pero supongo ponemos que retrasará el problema de la lista porque son creo que se te asignaturas a las que se tienen que mí

Voz 0020 13:22 Paola pues por nuestra parte mucho ánimo y mucha energía para afrontar la semana que te espera por delante una petición Paula que cuando salgan las calificaciones

Voz 0419 13:33 Nos ya me vale

Voz 0020 13:38 Paula que sea muy leve muchas gracias por haber llamado