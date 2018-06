Esther: "Una veintena de alumnos estamos encerrados en la biblioteca de Badajoz para protestar por la repetición de los exámenes de la EBAU"

Voz 1 00:00 hola Esther desde Badajoz buenas noches buenas noches qué tal Esther

Voz 2 00:05 pues aquí estamos todos bastante enfadado incluso nos sentimos un poco decepcionado con la organización de la llevado

Voz 0020 00:14 Stoner entiendo que llamadas con la misma preocupación el mismo asunto que hace momento tú con Ballena Paula de Cáceres

Voz 2 00:20 sí esa es después de todo el agobio esa estas semanas estudiando esa ansiedad termina salvado dice bueno ya está ya quizá todo ya empieza a mi verano ir cuando sales de tu examen de entera posee un periódico de que vas a tener que volver a repetir mi caso dos exámenes ir bastante fuerte porque son de teoría

Voz 0020 00:42 en todo caso que que dos exámenes tienes que repetir en tu caso

Voz 2 00:45 yo no tengo que repetir Latín y Griego pero vamos que no ha sido sólo eso los afectados también los de Matemáticas II lo de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales griego latín geología diseño fundamentos del arte

Voz 3 01:01 hola cinco míralo

Voz 2 01:04 conmigo en uno a cinco mil a los vecinos no estamos muy indignados en esa situación creemos que para nada culpa bueno no creemos afirmaba que para nada es culpa no echa todo de culpa de quien es culpa de la universidad de la universidad a la gestión de este examen tan tan importante para todos que va a determinar nuestro futuro y ahora mismo volvemos a jugarnos lo después de haber estado todas las semanas agobiados estudiando pasándolo fatal y pedimos que se cancele hecha este intento de repetir los exámenes os parece una una lo cubre

Voz 0020 01:41 os daría igual entiendo Esther que hubiese esos catorce supuestos accesos a la página web que supuestamente catorce personas tuviese en el examen filtrado y estuviesen con una ventaja clara sobre vosotros

Voz 2 01:54 esos catorce alumna estaba no sea en realidad no se sabe si son catorce alumnos lo que estoy entradas de gente que no se sabe entonces son al ser anónimas no se sabe cosas malo para nada creemos que los alumnos deben jugar con ventaja porque es verdad que han tenido que pasar la prueba como todos hagamos casado con los agobios que ya dicho antes sin embargo creemos que la solución no es repetirlo sino un culpable aquí los demás no tenemos la culpa

Voz 0020 02:22 o sea que para vosotros dar la solución no pasaría por repetir estos exámenes sino porque se localicen a esas catorce personas

Voz 2 02:29 es tío creemos que aparte de repetir los exámenes hay otras otras soluciones alternativas mucho mejores que la universidad debería estar dando

Voz 0020 02:39 alguna opción más además de localizar esas catorce entradas en la página web

Voz 2 02:45 bueno yo creo que simplemente deberían culparse os ha encontrado los culpables no meter a los demás a a los cinco mil alumnos que vamos a tener que volver a repetir esto ya no sólo El esfuerzo emocional sino los gastos

Voz 4 02:58 no

Voz 0020 03:00 claro eso contaba Paula hace un momento que por ejemplo ella es de un pueblo de Cáceres a hora y media de donde se realizan los exámenes por lo tanto tiene que desplazarse en vuestros escasos me imagino que hay muchas historias parecidas

Voz 2 03:13 sí vamos a reciente nosotros somos de Badajoz doctor lo que estamos aquí pero mucho de noche hace jugar todas las sedes aquí de esta provincia estaban aquí la mayoría decepción de Mérida hay alguna otra algún otro pueblo está que todo eso significaba que todos los pueblos tenían que desplazarse todos los días para realizar la e incluso como esto no estaba previsto mucha gente ha planificado viajes que ya están pagados tienen exámenes como puede ser el B2 que es el martes el día que quiere celebrar la prueba por lo tanto hay mucha gente que va a perder dinero porque esos dineros a esos viajes no podrían cancelarse más para ir y además por cierto hay un caso especial Un chico que ella se ha ido canaria allí no va a lo mejor no puede venir

Voz 5 03:56 eh

Voz 0020 03:58 este de hablas en plural dices todos los que estamos aquí donde estáis y quiénes sois

Voz 2 04:04 eh somos a diversos algunos hemos realizado Alabau otros no pero todos apoyamos la causa aquí somos entre tenemos entregó

Voz 4 04:12 quisiera Tegui veinte años idóneos

Voz 2 04:16 pues ahora mismo nos encontramos en la biblioteca central del campus universitario de Badajoz intentando parar hecho estoy me encierro si estamos haciendo un entierro toda la noche para ver qué se puede hacer creemos que hay otras soluciones

Voz 0020 04:35 cuántos estáis Esther

Voz 2 04:37 es una veintena de alumnos de diferentes edades y lo que hemos dicho no todos hemos realizado todos pensamos que estamos totalmente en contra de esto

Voz 3 04:50 veis solución

Voz 0020 04:52 veis que vaya a pasar algo diferente a lo que está establecido hoy estipulado que es la repetición de los exámenes el día doce

Voz 2 05:00 vamos es que si no manifestamos que estamos en contra no se va a hacer nada sino nos movemos no no pasaría nada lo lo que no podemos hacer es estar en casa esperando ver qué pasa ahí dejar todo en manos de quién Nos ha fastidiado

Voz 3 05:14 ha sido la universidad

Voz 2 05:18 además tenemos que destacar que antes hemos hecho en una concentración en el Rectorado y ha venido bastante gente pero mañana tenemos planificada una manifestación a las doce enfrente de rector del Rectorado a la que por ahora va a asistir muchísima gente enfrente rectoral están avisados también los medios de comunicación

Voz 0020 05:44 este de no hablaba Paula también de una petición que habéis hecho en Change punto org

Voz 2 05:50 sí la verdad es que en pocas horas así el han firmado muchísima gente creo que ahora ha llegado a los dieciocho Mi la dicho dieciocho mil firmas bueno me dicen mi compañero que han subido veinticinco mil

Voz 0020 06:02 sí estaba viendo un tuit de un oyente José Luis Hernando dice que llevaban casi veinticuatro mil firmas no sé si si a esta hora ya alguno más a lo mejor

Voz 2 06:12 pues seguramente porque todos estábamos muy preocupado por la situación ahora mismo se está jugando nos estamos jugando no todo nuestro futuro por un fallo que no ha sido hecho para nada tenemos la culpa in o debíamos pagar los estudiantes quiero ser me gustaría tuya de periodismo hacían internacional ir debido a esta reforma quizá no consiga la nota por eso me refiero tanto al futuro ya que en ese examen lo jugamos todo

Voz 0020 06:42 quizás no consigas la nota o quizás ocurra también lo que comentaba Paula no que el retraso también en la entrega de las calificaciones os puede perjudicar con respecto a otras comunidades a la hora de de solicitar universidad

Voz 2 06:53 sobre todo eso al no a él si lo que estabas diciendo era a intentar perdón perdón estoy un poco nervioso no te preocupes de Kaká es decir de atracar el resultado de las nota pues

Voz 0020 07:07 no les vamos a ir bien

Voz 2 07:09 con respecto atraso respecto a las otras comunidades que aquí lo dicho hasta que no sepamos las normas los que ya no la hemos jugado tenemos volver a jugarla

Voz 0020 07:20 cómo te habían salido a ti esos exámenes

Voz 2 07:22 Emma habían salido genial yo había leído muy muy contenta de ellos

Voz 4 07:27 sí puede que ahora baje ir

Voz 2 07:30 debido a esta incompetencia no entre en la carrera que quería

Voz 3 07:34 sí

Voz 0020 07:35 bueno puede que baje eso puede que no vamos a ser optimistas no estén

Voz 2 07:38 no no es optimista pesimista es es la realidad sinceramente

Voz 0020 07:44 agotamiento las pocas ganas no claro

Voz 2 07:47 a usar yo para nada para nada ninguno de los que estamos aquí pensamos que los alumnos tengamos ninguna culpa que deban pagar por ello

Voz 0020 07:56 Esther pues saber cómo cómo se soluciona esto en qué queda todo esto seguiremos muy pendientes de vosotros espero que en los próximos días se sepa algo si finalmente la única solución pasa por ese examen el día doce pues mucha suerte para todos

Voz 2 08:12 bueno esperemos que no sea así pero ganas y gracias por poder serlo suerte

Voz 0020 08:18 ya a las doce de la mañana esa concentración frente al Rectorado de la Universidad de Badajoz lo recordamos por si hay alguien que se quiera unir recordamos que sois veinte o al menos veinte de momento chicos y chicas que están encerrados en la Biblioteca Central del campus de Badajoz reclamando por este cambio de fecha este examen repetido por esta repetición de un examen por ese acceso a la página web de la Eva o de de Extremadura Esther muchísimas gracias por haber llamado

Voz 2 08:48 gracias a usted escuchar mandamos

Voz 0020 08:51 por favor me piden mis compañeras que que no cuál es el teléfono vale

Voz 3 08:54 vale vale gracias Esther

Voz 6 08:59 entonces

Voz 7 09:01 me pregunto me muero como es la cita que se Cristo

Voz 0020 09:17 Morocha escribe estoy de acuerdo los alumnos no tienen por qué pagar los errores de los demás

Voz 7 09:23 no

Voz 8 09:25 no

Voz 9 09:33 sí

Voz 0020 09:38 escribe madres expresadas el año pasado se examinó mi hija los nervios el estrés las noches casi sin dormir y luego se fueron de vacaciones si les hubiese tocado repetir

Voz 10 09:50 prefiero muerte

Voz 0020 10:00 tipo quemaron escribe no me cuadra mucho esas catorce entradas para ver los exámenes en la página web con una entrada suficiente para copiarlos

Voz 7 10:12 un niño de ir a Moscú una extraña cara

Voz 1 10:38 hola Simeón desde Sevilla muy buenas noches hola qué tal

Voz 11 10:44 muy bien muy bien

Voz 5 10:47 es que tengo la huelga pues bienvenido mira merma el motivo de la llamada intentar lanzaba un mensaje tranquilizador a a todo estudiante que qué tienen que repetir el examen deberá yo soy pedagogo

Voz 11 11:17 y en

Voz 5 11:19 casi con toda seguridad le puedo decir que el la pregunta de lo está medido ejercicio van a hacer un poco más sencillo que lo de la anterior por varios motivos uno porque el los profesores once sensible a que eso de volver a una situación de de Musa entre influye en el rendimiento desde el alumno

Voz 0020 11:48 claro en la situación de ponerte frente a eso examen de nuevo

Voz 5 11:52 de nuevo entonces que para intentar eliminar ese dejó y y no va a poner pregunta mínimamente extraña Nin el fisio

Voz 2 12:04 sí

Voz 5 12:05 que tengan han cumplido una compilación de excesiva o o digamos uno con una complicación de sobresaliente

Voz 11 12:14 y un

Voz 5 12:18 los contenido Ma ma los con el contenido que se llama nucleares

Voz 11 12:24 si por otro lado

Voz 5 12:26 Ellos saben también que ese es también la pregunta del se van a mirar con lupa ah y el más mínimo volaba misma complicación en ese sentido de que digan oiga este examen es sensiblemente tema más difícil que loar lo van a mirar

Voz 11 12:46 sí bueno

Voz 3 12:49 simplemente es que dijo porque

Voz 5 12:52 qué van a innovar no se va a encontrar con una prueba más complicada que la de Cannes

Voz 3 12:58 sólo un poco más

Voz 0020 13:02 Simeón dice usted que es pedagogo

Voz 3 13:05 si donde trabaja

Voz 5 13:08 la animación fue su cultura

Voz 0020 13:17 se ha sensibilizado con estos chicos le ha parecido igual que decían ellos pues un escándalo que tengan que pagar ellos unas consecuencias de algo que no

Voz 5 13:28 sí claro claro que es un partido muy grande volver a bastar por situación de estreno no por la dificultad de la prueba sino por lo que se juega esa prueba

Voz 11 13:44 sí cargos como el el guarda pero también es cierto que ese es yo

Voz 5 13:57 si no son capaces por una vez está claro que el que ha montado la página web de la universidad hay algo no es muy bien si otra ir pero por otro lado eso

Voz 11 14:11 no no no creo que sea fin Filho

Voz 5 14:15 dar con la persona que se aclarase lo hará la formal de que no no entonces bueno hay se encuentran en una circunstancia en la que eh lo más afectado pues no tienen culpa pero que también se sino que yo tampoco veo mucha otra opción a eso si hay gente que ha tenido hasta el examen no saben quiénes son y quizá sale

Voz 0020 14:46 no encuentra usted como como pedagogo Simeón que haya otra alternativa como nos decía Paula que decía que tenía que haber otra alternativa a repetir los exámenes

Voz 5 14:56 es la la otra alternativa era un que cogieran lo que sean medidas en en la página web pero si esto no ocurre pueden de desde luego

Voz 12 15:10 no no he de eso que los tiene

Voz 5 15:12 qué es repetir el que que se metan en muerde

Voz 0020 15:19 Simeón pues les damos las gracias muchísimas gracias por por haber llamado

Voz 1 15:26 muy buenas noches

Voz 0020 15:31 y Morocha dice es que los nervios no tienen por qué pasarlos dos veces

Voz 14 15:36 no no

Voz 0020 15:39 Nos detenemos para escuchar a Button a no no Julia Molina ya Rafa Puñal y enseguida volvemos

