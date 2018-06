Carlos: "Le he contagiado a mi pareja una enfermedad de transmisión sexual de una infidelidad"

Voz 0020 00:00 Carlos desde Madrid buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches qué tal

Voz 0020 00:05 Carlos qué nos cuenta

Voz 2 00:07 bueno yo estoy pasando por unos momentos muy difíciles

Voz 3 00:17 Javier

Voz 2 00:20 y empezaron una enfermedad que la misión sexual no

Voz 0422 00:26 grave la verdad que no

Voz 2 00:28 para que introdujo fueron puede decir vamos a una venganza y sé que mucha gente escuchando no lo vea yo mismo activos yo tengo pareja vamos como pareja

Voz 4 00:52 tengo una novia

Voz 2 00:54 que ahora pues cuando te pasan estas cosas pues tampoco ya no lo puso muy fácil

Voz 0020 01:01 Carlos pero que que es lo que ha ocurrido porque no no estamos entendiendo entendemos que a usted le diagnosticaron ayer una enfermedad de transmisión sexual no grave

Voz 1 01:12 sí eso es todo lo que ha pasado

Voz 2 01:16 pues yo que paso fue porque bueno estoy pinos mi pareja vimos Gemma una discusión muy fuerte porque ella bueno siempre queda un amigo de un amigo pero que creo que que tengo algo más

Voz 4 01:36 sí

Voz 2 01:37 siempre coincide cuando yo estoy trabajando luego la veía muy distante conmigo ya pues llegamos a son de fuerte muy bueno pues no llegábamos de todo muy bueno ya se fue con su amigo yo cogí los datos que una amiga

Voz 4 01:58 bueno

Voz 2 02:01 pero es buena amiga era para hablar nadamos con ella el pasado al final no sacábamos enrollado yo sé que es cierto que desde pues no llegué determinara sexual con ella con tan mala suerte de que el bueno el paseo batidos he pasarlo nada no Ríos

Voz 0422 02:29 pero el volví a mi pareja si nos acostamos con Carlos

Voz 3 02:40 bueno

Voz 0422 02:42 sé que acostarme con ella otros estaba notando con molestias no

Voz 2 02:47 yo no pensaba que iba a pues pues es el caso especial apenas podemos yo soy una persona soy deportista bueno pues dijeron que tenía la Biblia sí sí

Voz 1 03:06 claro claro

Voz 2 03:11 gracias a Dios pero bueno pues me lo pidieron a tiempo ahora me dijeron te mi pareja ya sabes

Voz 4 03:19 claro

Voz 2 03:21 entonces eso estoy preocupado porque ahora es cuando se que hay mucha gente nueva gripe Carlos la verdad porque por muchos problemas que tengas una pareja no puede hacer es la verdad que yo llego

Voz 4 03:35 sí sí

Voz 1 03:35 lo que me había tiempo voy cuánto tiempo llevaban juntos Carlos cerca dos años y medio dos años y medio

Voz 4 03:43 sí de todos los años Mi

Voz 2 03:46 la barba que bueno sé que últimamente pero mi trabajo lo nuestro trabajo que que que desarrollo y demás pues nos vemos poco falta comunicación también ha afectado bastante a las relaciones

Voz 0422 04:06 no no

Voz 2 04:08 dos de esas otras viviéramos juntos pues

Voz 0422 04:11 no sabíamos más tendríamos hemos tenido relación entre

Voz 4 04:19 es pues es él pero bueno

Voz 2 04:23 también bien un carácter muy fuerte yo soy una persona más taimado y eso pues a lo mejor me evoca mande y al final pues hizo las cosas aunque ella no

Voz 0422 04:37 el mismo muy corta jornada que quebequés

Voz 2 04:40 con gente con amigos amigos y tal

Voz 0422 04:44 sí

Voz 2 04:44 esa persona pues me ha hecho ya bastantes sospechar de que podía entender algo

Voz 0020 04:49 osea Carlos no es que a usted le moleste que quede con otras personas con otros amigos le molesta que quede con este chico

Voz 1 04:56 en concreto se va porque usted percibe algo

Voz 2 05:00 efectivamente es que no hay que ser demasiado inteligente vamos para saber que siempre que queda con esta persona sabéis al PP los arreglos bastante coincide que estoy trabajando entonces pues claro yo trabajo saturemos siempre que he trabajado mucho trabajo de noche pues que sí de acuerdo que se conocen desde hace dos años desde que eran pequeños sitar pero cuando queda por otros amigos tengo otra pensamos en otras amigas no no tenía ni pies

Voz 0020 05:40 y usted entiendo que esta discusión tan fuerte que provocó todo lo demás comenzó por este asunto sea usted usted le comentó a ella que a usted le molesta que quede con este chico

Voz 1 05:51 cuál fue la reacción de niña

Voz 0422 05:56 yo me he tenido que aguantar que iba a hacer lo que le diera la gana

Voz 1 06:03 bueno y qué

Voz 0020 06:05 ella no tiene nada ni ha tenido con este chico es eso lo ha dicho no

Voz 2 06:08 sí

Voz 0422 06:10 me dijo que sí que no le pidió nada chico de tarde no sé si

Voz 2 06:14 pero sí que una vez pues sí que la entrar en casa de su cosa a él por la noche una vez además pues fue por casualidad porque decía llevar más más cosas había terminado el de trabajo me habían relevado antes

Voz 4 06:36 ahí dije Evo porque no voy a hacer

Voz 2 06:38 cuando a casa de mi chica a decirle que soy como no juntos con tan mala suerte que así caso a las doce de la noche

Voz 4 06:48 sí

Voz 2 06:49 ya lo dije oye estoy aquí abajo y discurso arriba

Voz 4 06:56 Vigo

Voz 2 06:58 es no sé que yo estuve esperando porque no no hace a su y de momento he podido seguimos Peer López Garrido las vidas

Voz 4 07:15 sí

Voz 0422 07:16 se ha creado masculina toreros

Voz 0020 07:20 y como consecuencia de entiendo que este ataque de celos

Voz 2 07:25 sí

Voz 0020 07:26 después de esta discusión fuerte fue cuando usted quedó con esta amiga

Voz 2 07:30 sí

Voz 0020 07:30 al final tuvieron relaciones que ocurrió esto

Voz 4 07:34 un Cope mi

Voz 2 07:37 mi pregunta soy yo lo sabes

Voz 4 07:40 sí

Voz 2 07:40 porque bueno ya estaba los méritos y tal pues sí

Voz 4 07:43 tampoco se mojan

Voz 0422 07:46 mi pregunta es

Voz 2 07:49 sí él ha podido contagiar ella también o tienen cierto no se ha podido contagiar ella también au o pueden ser que no siempre es fácil

Voz 0422 08:02 que lo haya podido contagiar si es que ella había

Voz 2 08:06 hacen también esta enfermedad de todas formas yo puedo que siempre contárselo porque evidentemente esta decisión la tiene usted

Voz 0020 08:16 Carlos usted va a sentarse con ella iba a contárselo

Voz 2 08:22 estoy mejor contárselo que yo me he dado cuenta de que bueno batiera muchísimo

Voz 4 08:29 nueva cuenta oí ahí

Voz 2 08:32 yo no seré nunca persona así pero tampoco sido celoso para nada sino ella ha tenido supo suficientemente libertad para hacer lo que quisieran cumplir si era ETA lo que hacerse Chete y eso el también portavoz de creada con con gente con amigos amigas como él pero este chico sí porque las aficiones que tenía pues Salisachs el pelo siempre de de siempre que por las noches

Voz 4 09:04 sí

Voz 2 09:05 cuando yo estoy trabajando cosas coincidía pues es pues eso

Voz 1 09:10 usted a él lo conoce Carlos han quedado alguna vez todos juntos no

Voz 0422 09:18 cono el conde pues otros amigos suyos y tal

Voz 2 09:22 qué ha querido también posó sola puesto tomar algo porque son por por el cual es que tal

Voz 4 09:27 sí

Voz 2 09:28 nunca ha dicho Llorente y tal pero pues ese estaban es posible que el a pensar de qué de qué ha podido tener algo

Voz 1 09:41 pero bueno no entiendo que independiente

Voz 2 09:44 detectives me la voy a poner ahí ha

Voz 4 09:47 no no nada común es es eso

Voz 2 09:53 sabes si alguien les pregunta me va a poder responderlas

Voz 0020 09:57 esta pregunta Carlos que usted quiere que la Audiencia le responda que es verdad que es una pregunta que debe responder más bien un médico no sí la podido contagiar de una manera fácil de esta enfermedad de línea

Voz 0422 10:09 te dicen que tiene que tiene que venir ella digo no se preocupen que no la vistes

Voz 2 10:17 cuánto tendrá oportunidad personal y con ella se lo comen solo comentaré poniendo

Voz 0020 10:23 este es la pregunta que yo lo he planteado y que me gustaría que volvió a responder usted Sí Se lo va a decir a ella

Voz 2 10:28 por supuesto con el tema en salud con productos

Voz 4 10:31 pues por supuesto

Voz 0020 10:34 y no debería decírselo ya

Voz 0422 10:39 a ver ahora mismo ahora mismo no

Voz 2 10:44 eso tiene que tengo que estás en todo con ella

Voz 0020 10:49 porque a claro

Voz 0422 10:51 en luego algo por encima como Jesús estamos hablando de una una problema oí

Voz 2 11:01 el farsi o los judíos y que teníamos salario es decir que mañana le pedía que cortó una cosa bastante importante y que por temas relacionados y así hacer no me he quedado las que comparte que no valdría para decírselo

Voz 0020 11:24 qué cree que va a ocurrir Carlos

Voz 2 11:27 pues soy lo que soy pues que sí

Voz 0422 11:33 a mi hermano oí

Voz 2 11:35 bueno tampoco yo he hecho lo he hecho bien las cosas como son

Voz 4 11:43 tampoco ocho hecho bien

Voz 0020 11:48 y la otra amiga Carlos que no hemos hablado nada de ella es simple tu dominio

Voz 1 11:53 puede iniciar una relación de alguna manera

Voz 0020 11:55 iré a nada más

Voz 2 12:00 y con ella porque aparte de solamente digo mira pasó esto sabes que se rompió el preservativo que te he dicho que ha estado médico me me hicieron pruebas quiero ver se expresidente es esto y me dijo no yo no tengo no sé qué digo pues con más cero Bruce porque lo tiene pegado porque yo con mi pareja la verdad que la pidiéndola parece posible complicación pero como pies esa confianza había comedia adulta no Dios por lo mismo como digo no no puede ser porque justamente cuando eh empecé con las molestias pensaba que era otra cosa

Voz 0422 12:50 tengo las molestias un poco con mi pareja luego me sugiere de que la bien positivo

Voz 2 13:00 este suponen a veces

Voz 0422 13:03 que se vaya pero yo en mi padre FAPE pues que había pegado ojalá Dios quiera que no las las pruebas y ojalá yo esta es una

Voz 2 13:14 pero me da que es factible tratar de bueno

Voz 0020 13:17 sí como decía usted no es algo grave en realidades molesto pero no grave no

Voz 2 13:21 sí puede ser para ella por eso ideado aparte aunque no lo fuera tan grave

Voz 4 13:28 sí

Voz 2 13:30 si eres responsable para hacer algunas cosas no sé la verdad que yo estaba bastante jodido porque yo fíjate lo que me enamoré harina por todo lo que me ha pasado y lo típicas de empiezan a abrazar para entonces asustar del al pues bueno donde a lo mejor no lo has tenido

Voz 4 13:55 pues

Voz 2 13:57 luego te das cuenta de una verdad que las sé que me van a criticar mucho por la noche los sé pero bueno yo soy una persona que que si he hecho algo mal lo reconozco oí sí soy mayorcito para hacer esto promete para para decirme las cosas y iba a edad de de

Voz 1 14:28 cuando es sabido usted de esta enfermedad varios años iba a hablar con ella mañana mal lo digo porque una cuestión de tiempos que en este tipo de de contagio son importantes no

Voz 2 14:48 yo eso para que no le tira para adelante y con pues que me pueblo que Ltd

Voz 0020 15:01 claro si entendemos si es una pregunta obvia a la que le voy a hacer pero me gustaría hacérsela entiendo Carlos que de esta relación sexual con su amiga hasta ahora no le ha contado nada a su pareja no

Voz 2 15:16 no pero siempre he dicho que mañana te hablar también me dijo que que bueno que sí

Voz 4 15:28 o pues es a los es muy pareja desatendido

Voz 2 15:35 o ha quedado con alguna otra persona suma digo pues se que va con un amigo pero tampoco puedo decir si uno dice porque a lo mejor curioso de ella que también se ha podido tragar pues claro que lleva a la Vila productos

Voz 0020 15:50 claro que ha podido ser amiga o ha podido ser su novia

Voz 2 15:54 sí pero yo pienso que ha sido como ella dice que no letales vale que te haga las pruebas porque ellos son los únicos padre me ha costado

Voz 0422 16:02 pareja

Voz 2 16:04 ir contigo ha sido nada

Voz 0422 16:08 sí

Voz 2 16:09 siendo él dice encima ni idea ya terminó

Voz 0422 16:11 no ni nada porque me hace sentirme que sufre se despide como quítame tenía que salir de allí

Voz 0020 16:20 lo que sí que coincide en el tiempo supongo que el médico esto lo habrá valorado también es que después de esta relación sexual con su amiga fue cuando empecé a notar los síntomas

Voz 0422 16:29 sí sí sí sí sí eso eso dice

Voz 2 16:32 eh

Voz 0422 16:34 ha notado voy

Voz 2 16:36 qué molestias

Voz 4 16:39 ahí luego pues bueno pues sí

Voz 2 16:42 mantuvo relaciones con mi chica tampoco sabía lo que tenía uno mismo era que se pues tampoco me he pasado toda mi nunca va pasó parte que ha sido personas de tener pocas relaciones de tener pareja siempre se de parejas estable me está detrás tías Dios he tenido amigas pero yo suelo amigas el éxito coges que que te pase esto sorprende la verdad así que mañana pues bueno Loterías quiero ahí bueno yo lo estoy pasando francamente mal hecha de hecho se lo he comentado también a una amiga mía que psicólogo trabajaba con ella hace tiempo alimentado es todo oí

Voz 0422 17:45 sí

Voz 2 17:46 hijo y bueno pues soy poco porque estamos a la verdad cuando

Voz 0422 17:55 así ayer tal que hoy ha sido a a Blanco con esta amiga yo tampoco he podido hablar con ella

Voz 2 18:04 Kameni Chica borde bueno de trabajo ella también los que yo tengo en mi trabajo

Voz 1 18:11 no se da ahora

Voz 2 18:13 sí sí yo estoy trabajando por eso cuando me habían advertido antes pues

Voz 4 18:16 es

Voz 2 18:17 de hecho no podía atenderlo hasta ahora estoy bajando por una noche y bueno

Voz 1 18:29 cuando quedado con

Voz 2 18:32 cómo ha quedado acudirán mañana a una

Voz 1 18:35 se vasijas

Voz 0422 18:45 sí

Voz 2 18:45 el PP no hay

Voz 4 18:49 mañana el cuerpo en cuerpo

Voz 2 18:54 vaya por la tarde para ella pues como siempre lo hemos insitió hablar tranquilamente ahí la las cosas como personas adultas

Voz 4 19:05 yo he ahí

Voz 0422 19:08 te falta la te falta si quiere te los dos faltas

Voz 0020 19:16 Carlos muchas gracias por haber convertido el testimonio

Voz 2 19:20 gracias a los dueños es la primera vez la primera vez que era muy

Voz 4 19:25 sí

Voz 2 19:25 mejor está un poco nervioso y aparte bueno yo las circunstancias hemos comido no

Voz 4 19:32 no podemos sumido unas

Voz 0020 19:34 en cualquier caso y sea como sea que vaya Bin

Voz 1 19:37 muchas gracias buenas noches Carlos buenas noches