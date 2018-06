Hernan Álvarez: ""No se puede jugar con el bienestar emocional de más de 5.000 personas"

tú un error formal la explicación que dan es que ha habido catorce accesos no identificados eso significa pues que de alguna forma u otra han entrado catorce veces eh por un sitio que no se tenía que entrar no hay pruebas de que hayan sido alumnos ni de que hayan sido profesores ni de nada ante el error lo que tenemos claro es que la culpa no da igual de quién sea pero nuestra no eso es seguro

Voz 1

01:28

no no estamos de acuerdo porque por ejemplo la alternativa oportunidades aunque se repitiese salas la igualdad oportunidades ya no se daría porque hay mucha gente que ese día hizo exámenes y que como les salió muy bien a los del día siguiente no se presentara porque hay gente que duda se presenta uno es sale muy bien al siguiente no se presenta esa gente ya no tendrá igualdad de oportunidades eh porque no se presentó al día siguiente también hay es que no se puede repetir es totalmente injusto y hay gente por ponerte un ejemplo concreto gente de pueblo que vengan en autobuses pagado es que gasten más dinero gente que tiene el examen de inglés ese mismo día el examen debido es algo también muy importante y que es una fecha esa fecha o gente que directamente sabemos de un chaval que ha ido canarias de verdad eso sí que no lo puede repetir repetí de ninguna manera entonces nosotros consideramos que la Universidad tiene que dar marcha atrás en esta decisión y buscar una solución alternativa nosotros no tenemos una solución lo lo único que pedimos y exigimos que que no se repita la solución se puede verse se debería consensuar y entre todo el mundo nosotros vamos a intentar unísono con el rector de la universidad pero desde luego que se tiene que dar marcha atrás a esta decisión porque no se puede jugar con el bienestar emocional de más de cinco mil personas con los está viendo la ansiedad y el estrés que causan los exámenes sobre toques que hoy ha salido a la gente diciendo ya estoy de verano estoy