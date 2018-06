Voz 1389

00:15

una de las profesiones con más futuro es la de arqueólogo de redes sociales que vendría a ser una especie de experto dedicado a encontrar en el pasado motivos que expliquen tu muerte en el presente Twitter fue en su momento un lugar en que la gente pensaba en voz alta en pensar en voz alta tiene dos problemas que toda la gente alrededor te tomen broma y que toda la gente te tome en serio siempre son peores los segundos que atacan ahora con violencia al nuevo ministro de Deporte por haber dicho que no le gusta el deporte o que no lo practica bueno es criticable también divertido pero es criticable yo no sé si hasta el punto de prohibirle correr o que no le dirija la palabra nadie que haga o haya hecho deporte como pretenden algunos pero me interesa bastante ese aspecto social la detrás migración con que se puede condicionar el presente por un par de comentarios hoy ironías en el pasado cada vez más y con consecuencias cada vez más escandalosas nunca a nuestras huellas tuvieron tanto peso importaron tanto parece que necesitase hemos ahora vírgenes de pensamiento obra y omisión cualquier actitud o broma o frase o error del pasado que pueda ser censurado ahora tiene el poder de inhabilitar te para siempre si cae en las manos histéricas de los que están siempre pendientes de ser ofendidos a toda costa dice mucho que en España hayamos estado durante años hablando de los límites del humor no dedicase hemos ni un minuto a debatir sobre los límites de la Unión