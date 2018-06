Mentxu: "¿Cómo voy a vivir con mi hija en un semisótano de 20 metros cuadrados por el que me piden 800 euros?

Voz 1

me llamo Menchú Romero Barcelona propio aquí en Madrid yo estudié interpretación cuando fui mamá pues es la interpretación de un lado porque bueno porque no a trabajar una tienda o contrato de estos hacia un poco chungo pero es indefinido yo ahora me tengo que ir de mi casa y me gustan alquiler hace ya unos tres meses estoy buscando la verdad es que me resulta muy desolador cómo está el panorama ICV todo lo que me ponen triste es ver la la asignación de la gente no qué hablo con los propietarios con agencias y todo el mundo está de acuerdo en decir sí sí está muy mal los precios han subido muchísimo en comparación con con los sueldos pero agraria sin nada me he encontrado es vergonzoso sea veinte metros cuadrados semi sótanos ochocientos euros en Malasaña en redes como ostrás por favor yo tengo una hija pequeña me puedo ir a vivir a un semisótano en veinte metros cuadrados ochocientos euros me parece sea me parece un desfase entonces por eso sí me tengo que ir es que como que están echando no pero claro Mi padre mi expareja vive en el si me tengo que ir tan lejos pues me doblé mucho más complicado poder conciliar dos dos