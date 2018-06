La Script: Jurassic World, el blockbuster anticapitalista (8/06/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script Jota Bayona estrena Yuri casi Word el Reino caído es la secuela de la saga iniciada por Steven Spielberg además de este blog Baxter lleno de artistas y técnicos de nuestro país también llega biopic de Marguerite Duras la escritora francesa y la película argentina la comedia sobre el fútbol aquí ya ante el Mundial calentando motores el fútbol Hoyo en televisión esta semana vamos a hablar de las novedades de las series por si acaso a alguien al otro lado de del transistor no le gusta el fútbol quiere planificar un mes de junio y julio con tele pero sin Mundial

Voz 6 01:31 bueno para Pepa Blanes abrimos la trifulca con cinco con Elio Castro hola Elio que están inmersos pues el Ría

Voz 1463 01:39 pero cómo que fanfarria porque como me voy a moros insistía no dejo este regalito a la que descubra es la música

Voz 7 01:47 es lo que a que como Juanda Ana siempre se mete

Voz 1463 01:49 a me músicas moderna pues toma no yo pensaba que llegaba un nuevo nuevo Charlton Heston un rango

Voz 6 01:57 en ollas él una podrías gran peligro graves

Voz 8 02:00 no sé si el clara la bienvenida a los ministros

Voz 9 02:04 el nuevo ministro de de Cultura Maxine Huerta deporte deporte o qué

Voz 1463 02:10 al que parece que les gusta el fútbol tanto como a ti

Voz 10 02:13 bueno pero yo lo he puesto en Twitter

Voz 8 02:15 deporte en general creo que yo soy más

Voz 7 02:18 mida en mis gustos e en Twitter osea que fíjate ahí lo dejo vamos a no meternos en charcos vamos directamente al estreno de Word el Reino o caído que es esta película dirigida por Juan Antonio Bayona bajo bueno tener a producción de speed en Steven Spielberg que le ha elegido

Voz 1457 02:39 IU da otro paso más en el recorrido de esta saga que empezó en el año noventa y tres basada en las novelas de Michael Crichton la película vuelve a reunir a los protagonistas

Voz 7 02:49 desde la anterior crispado in Bryce Dallas

Voz 1457 02:52 Howard con una nueva misión y diez evacuar la isla donde estaba el famoso parque temático de atracciones de Eto'o están ahí los dinosaurios pero hay una inminente erupción de un volcán entonces bueno pues tienen que ver si vuelven los rescatan aquello empieza como una misión humanitaria que evidentemente como casi todo en esta vida hay intereses empresariales ir armados

Voz 11 03:18 this ticos muy sucios

Voz 12 03:22 recuerdo la primera vez que viste un dinosaurio a primera veces como comida cerca de ellos el de los presos huesos en museos pero en realidad no te lo crees

Voz 13 03:37 son como niños

Voz 14 03:50 esto no es culpa tuya

Voz 16 03:53 sí claro

Voz 9 03:58 qué bonito diálogo en esta película en la que hay en efecto de todo hay ética ética política

Voz 0544 04:06 sí unos dinosaurios eh maravillosos y una dirección pues con mucho brío ABC ha parecido a mí me ha gustado me entretuvo muchísimo me lo paso sí muy viene en la película es verdad que es una película de de dinosaurios recoge muy bien el espíritu de las otras películas de la franquicia pero yo creo que Bayona le da mucho de su cine de de su propia personalidad y vemos pues esos temas que han estado presentes en el orfanato y lo imposible en Un monstruo viene a verme es decir que muy hay niñas y niños no vamos a descubrir alguna cosa a hacer un spoiler pero también están cosas que se vieron en el orfanato incluso mostró viene a verme no sea que yo creo que es una película de notable notable alto siendo lo que es es decir una película de palomitas de pasarlo bien asustando se contención y que tiene pues si ese a lectura de de un mundo que no tiene límites para la investigación y no tiene ética para determinadas cosas y como hay que aprovechar esas cosas para ganar dinero no hacer negocios sucios no sé qué bueno está muy bien la pelea

Voz 7 05:16 Pepa anticapitalista escoceses

Voz 1463 05:19 no no a mí me gusta porque decía Bayona en Málaga no que es lo que más le gustaba a el de Parque Jurásico es que tenía la retina grandes escenas no grandes planos él lo que proponía o lo que buscaba era que con los años la gente dijera mira esto es lo que hizo Bayona en tal realmente pues hombre superar a Spielberg y superar la idea original es es complicado pero yo creo que una lo como decía Elio mucha personalidad sí que hay una escena en la habitación con la niña el dinosaurio que es una escena muy muy muy suya casi está más cerca del terror gótico soy yo creo que jugaba con muchos elementos luego hay bromas y luego es verdad que él decía que dice no me habéis dicho nada de los tacones porque la primera entrega es la segunda parte de la otra entrega de la primera entrega vayamos a la protagonista Bryce Dallas Howard correr con los tacones que eso fue muy criticado buena si vas a correr con los tacones y en esta se ponen las botas de además hay varios planos mostrando

Voz 0544 06:13 lo que es legal gama que os que también

Voz 1463 06:15 indicativo y muestra cómo han cambiado los tiempos incluso en el retrato de la mujer en el cine no que la verdad es que luego políticamente pues aún no gusta el mensaje el villano con ese flequillo a lo Donald Trump y luego los inversores que bueno es un poco la esencia de las novelas en realidad pero pero bueno está tiene una dimensión mayor yo creo que también por el contexto político

Voz 1457 06:35 aunque de momento es verdad a mí me ha parecido que que yo siempre tengo ganas de verle a Bayona que vuelva Ia vuelva a un cine pequeño no porque lo que yo creo

Voz 7 06:45 es que está clarísimo es que tiene decía también en mala

Voz 1457 06:48 a Guillermo del Toro que Bayona lo dejasen un desierto te ha montado una película cuando vuelves a buscarle y es verdad que tiene una una cámara en la en el

Voz 7 06:58 nosotros ni una cosa tremenda porque desde el minuto

Voz 1457 07:00 uno tiene la película un ritmo y una tensión que evidentemente Spielberg yo creo que como director la perdido incluso en esta en la última que hizo en el Play Ready Player One es una película que es un un videojuego sin mucha sin profundidad pero incluso sin ritmo osea es una cosa muy mecánica a mí me ha parecido que ésta tiene unos vaivenes como emoción como película emoción me ha gustado me me parece que es que es un pedazo director

Voz 7 07:29 claro su al mente madre mía cómo

Voz 0544 07:31 dirige sí sí parece Osaka nosotros que le conocemos décimas bueno cómo se va a integrar en esa maquinaria que es el cine de Hollywood donde parece que todo está muy atado se deciden cosas al margen de lo que es el director evidentemente algo debe de ser así pero insisto yo creo que ahí se ve la mano del director

Voz 1463 07:51 sí sí claro es que evidentemente hay cosas que no se pueden tocar y hay cosas que vienen ya casi darlas pero sí que es verdad que él o por ha tenido una buena relación con Spielberg ya ha podido meter ha sido más escuchado que otros directores yo creo que en en su en su caso es una película muy Bayona

Voz 0544 08:09 sí muy emocionante es que decías tú las escenas de acción las escenas de tensión hay vemos en las películas de superhéroes que es una de las cosas que yo más critico que son un poco vacía Lazio tiene mucha espectacularidad hay muchas explosiones pérdida donde va osea es un puro ha pues eso pirotecnia fuegos artificiales valenciano pero en esta en esta película es que cada una de esas escenas de tensión de emoción de mí tal es que están llenas de de mucha personalidad

Voz 7 08:37 mucha personalidad eso es una cosa que me parece maravillosa esta semana pasada estado Bayona por Madrid ha estado bueno pues presentando su película ir hablado con Pepa con Pepa Blanes tanta gente

Voz 1463 08:52 bueno pues lo primero que claro ha sido una cosa muy decimos que es que Bayona dirigido la película pero en realidad hay un gesto que siempre le honra es que a pesar de que le haya subido de escalafón película tras película han mantenido a gran parte de su equipo en esta evidentemente no podía tener a todo su equipo no porque

Voz 7 09:10 sí lo se Félix venían de venían buena

Voz 1463 09:14 eso se ha llevado a gente de efectos especiales no ir de hecho hay se ha llevado a una mujer que ha hecho una de las escenas eso se que es una mujer catalana que ha hecho a los os aquel si se llevaba todo su equipo entre ellos la productora Belén Atienza que estaba estado con con con Spielberg también ha estado el el director de fotografía Óscar Faura su montador Bernat Vilaplana equipo de sonido también seguido para ya Oriol Tarragó Eugenio Mira que ha sido director de segunda unidad que hay mucho español mucho catalán trabajando en esta película que evidentemente los dinosaurios no hablan español pero bueno es Andy disenso no están Geraldine Chaplin que ha salido en las cuatro películas de Chaplin la cola en todas las películas sí bueno pues le preguntábamos un poco por por este orgullo patrio no de decir bueno que Industria tenemos que podemos trabajar codo con codo con una superproducción de Hollywood y él decía que que estaba muy contento por eso pero que había faltado el rodaje aquí que no había sido posible por la de los incentivos fiscales que claro no son atractivos para una producción de este tipo

Voz 14 10:15 es de alguna manera el pastel muy grande no es esta idea a la que ahora mismo se español de de quedarse el trozo más grande del pastel porque apenas hay espacio para para que para que la profesión coman todo mundo horas está caníbal quizá la idea no es esa la idea es hacer el pastel lo más grande posible y eso yo creo que tiene visos de acabarse porque hay una realidad económica evidente en la que se están dando cuenta todos los países de la cultura europea Francia acaba de su y las desgravaciones fiscales a acaba de subir el límite de de la cantidad que no puede no puede beneficiarse con la desgravaciones fiscales España sigue en la prehistoria en ese mundo y creo que es algo que espero oí que estoy convencido que cada era propio beso

Voz 7 11:00 bueno pues España sigue en la prehistoria de los incentivos fiscales para atraer cine tan es un titular interesante para el nuevo ministro de Cultura que evidentemente baja va a tener poco tiempo poco dinero para negociar pero que que queda ahí este este recadito que le manda Bayona más cosas pues bueno la entre la entrevista se puede ver en Cadena Ser punto com

Voz 1463 11:22 exactamente ganó un vídeo maravilloso que ha editado BA Polo también le preguntamos a Bayona pues porque él decía a ver si encontráis la lectura política de les decíamos que evidentemente esté mucho no querer hablar de lo político que iba a tener la película pero que como decía Elio pues hay una reflexión política

Voz 14 11:39 yo no es cine político pero todo ha ido en toda la película es un reflejo de del momento en el que se hace y además esta película lo permite porque están basadas en novelas de Michael Clayton ya reflexionaba sobre el papel del hombre respecto a la naturaleza de la ciencia y creo que es muy interesante que haciendo frente al al al nudo de la historia porque esto es el segundo capítulo de una trilogía hablemos de de del caos la Malcolm de la incertidumbre novia eso sí que es un reflejo también del del mundo en el que el que vivimos ahora

Voz 17 12:18 bueno pues ese ese interesantes verdad que siempre él es contenido pero pero bueno dice da da da su opinión y luego está el tema de Spielberg no ese sueño que siempre además tan simpático decía que bueno que menos mal que

Voz 7 12:33 que que no le caía mal el Málaga decía bueno imagínate que me hubiera caído mal

Voz 1463 12:38 es que cuando se estrena Parque Jurásico la original Él tenía dieciocho años osea que él ve la película con dieciocho años y que para él era un sueño poder trabajar con Spielberg

Voz 14 12:50 se han llevado bien le ha permitido hacerse

Voz 1463 12:52 cosas y así contaba cómo había sido

Voz 14 12:55 yo para mí es una de las motivaciones a hacer esa película fue trabajar con Steven Spielberg rellenar esa casilla no de lujo de sentarse a hablar con él y hablarle presentar las secuencias in para mire desde lo recuerdo que tengo es ver cómo en en las secuencias que yo había hecho allí donde había puesto el acento era donde él relacionaba donde me decía eso está muy bien eso está muy bien esto está muy ver que en esos tres puntos que ciento era donde el yo esa esa sintonía no es decir que que bien no sea el eso fue fue muy bonito y evidentemente el momento que que vio la película que nos llamó enseguida a todos Navas acabar la predicción y hizo saberlo contento de lo que estaba con con la película

Voz 7 13:39 bueno pues matricula que le ha puesto Spielberg éste sí que ha aprobado la selectividad es a la selectividad de su vida a la Premier fue en España todo un acontecimiento un gesto también hacia nuestro cine donde dice Bayona que va a seguir trabajando y qué tal Pat in Bryce Dallas Howard que como son que son simpático

Voz 1463 14:00 son simpáticos bueno todo el rato decían Jay claro ante decía a ello pero bueno ya y y la verdad es que bueno Chris Pratt es más parco en palabras ya es todo energía muy divertida una risa muy escandalosa y entonces bueno pues les preguntábamos también estaban en que ella estaba encantada decía que que tenía muchas ganas de trabajar con Bayona desde hacía mucho tiempo cosa bueno que sorprende

Voz 0544 14:25 sí es que yo he leído también eso

Voz 18 14:28 sí hice que Bayona le le propuso

Voz 0544 14:31 un papel yo pensando pensando digo a lo mejor es que le propuso lo de lo imposible antes que nada

Voz 8 14:36 no me igual no sé porque es que no me claro él tiene una filmografía mientras que digo qué película

Voz 0544 14:46 no podía y tal no sé qué digo me me me quedó que había visto El orfanato

Voz 1463 14:50 sí sí no le conocía muy bien y también les preguntamos precisamente por la dimensión política

Voz 8 14:57 por el Abdi Capitán capitalismo ya sabes que voy a preguntar ya lucido

Voz 19 15:03 bueno pues

Voz 1463 15:05 la saga de Parque Jurásico siempre ha tenido esa dimensión porque está basada en las novelas de Michael Clayton que era un escritor de ciencia ficción reflexionaba sobre los peligros de la tecnología cuando está en las manos inadecuadas como aquí convertir armas en armas a los dinosaurios utilizará estas criaturas como tecnología no mentira seca como vemos que en esta película es precisamente lo que se cuestiona es una historia para reflexionar con qué pasa si los dinosaurios se les dejase vía libre

Voz 19 15:30 la pena es en nuestro país en Madrid igual

Voz 1463 15:35 Sneijder dejará los dinosaurios sobre todo

Voz 7 15:37 por el mundo miraba de excepción

Voz 1463 15:40 que sea más seco

Voz 0544 15:41 me gusta mucho la película llama mi padre hay que decir que sí

Voz 1463 15:44 poco como Tour sí ya es un un poquito a poquito tonto como una chica Almodóvar de que decía la canción de Sabina sí es es que iba a decir unas veces pero se va ofenden el gremio entonces no lo voy a decir voy a seguir no digas la verdad es que ya sea en la reflexión de Chris Pratt sobre la tecnología

Voz 1084 16:02 pues eso es es una metáfora de cuando no se ponen límites a la tecnología que puede estar en manos de cualquiera habla de cuando la tecnología se usa de mala manera para generar riqueza y ejercer una fuerza opresor a sobre los otros yo creo que es un tema muy importante

Voz 0544 16:21 pues una respuesta

Voz 7 16:23 está en la que no se ha trabajado mucho también creo que estamos viviendo un momento de Promoción en el que ETA a los lo digo así directamente sin filtro y es que a los actores se les pide un poco de pensar osea por lo menos llevar una en fin una lista de posibles respuestas un poquito currado es decir que la tecnología es peligrosa depende en manos de quién evidentemente yo con tenemos que no es muy peligrosa porque o no lo que dejó os cae pero vamos por ya él

Voz 1463 16:53 así han pasado que no te enteras han llamado para ser ministra

Voz 7 16:55 no creo pero pero vamos le deseo todo al toda la suerte al ministro de de Cultura ibamos con otro estreno completamente diferente cine francés biopic histórico protagonizado por una mujer

Voz 1457 17:08 por es la es la la francesa Mélanie Thierry que interpreta a mal a duras se titula la película Marguerite Duras París mil novecientos cuarenta y cuatro una película que pasó por el Festival de San Sebastián dirigida por Emmanuelle Fincke protagonizada por esta actriz francesa que también estaba aparecía en la película de Fernando León de Aranoa Un día perfecto y está basada en la novela de la escritora el dolor y es una mirada a su pasado a su propia vida en la Francia ocupada por los nazis el año antes del final de la guerra cuando su marido fue deportado por la Gestapo Lleida trata de liberarlo pues apoyándose en una resistencia en un grupo colaboracionista

Voz 20 17:55 uno está en el campo de concentración

Voz 22 18:00 desde la detención de Rubén la redes Basora intentarán infiltrarse ustedes una mujer de entre fotones esto bueno perdón muchísimo estar sentado en la misma mesa que una escritora de literatura te quería hablarte mimarlo y ver qué puedo hacer

Voz 9 18:22 bueno me equivocado quería decir que ella que era de la resistencia en esto continúa intentó que un colaboracionista le ayudara

Voz 17 18:32 As haya ya sumario

Voz 0544 18:34 qué os ha parecido está pensada la película la verdad es que tiene un título bueno que es muy directo saber en lo que va a saber a la escritura marque el año mil novecientos cuarenta y cuatro y tal pero a mí me gusta más el el el título de la novela en la que ese dolor que es de lo que va que no solamente es el desgarro interior de la propia Margarita Duras perdiendo va a su marido entonces que es usado por los nazis y que no sabía dónde estás y llevan a fusilar si deba llevan traen vamos un horror pero es el dolor de la propia Francia es esa esa Francia que que han intentado un poco ocultar y que no se explica de todo bien es que la mitad de Francia era pro nazi más de la mitad de Elena de Francia era pro

Voz 17 19:13 así que el Gobierno de Vichy era pro nazi entonces claro

Voz 8 19:18 Francia milita en el cine nos han vencido la resistencia

Voz 0544 19:23 no pum pum claro que era como la mítica de la nueva república francesa y tal y eso es una parte de la verdad pero no es toda la verdad de de la historia de Francia no entonces yo creo que en esta película es lo más interesante es verdad que la película Un poco densa un poco con mucha pausa quizá un poco menos pesadita vamos a decir pero para que le guste eso ver la vida de Margarita hay la vida de Francia en los años

Voz 17 19:50 tierra de mundial pues me parece que es una película que si se de beber Pepa sí

Voz 1463 19:55 estoy con helio que quizás un poco farragoso Un poco densa que me hubiera gustado que es lo que siempre dices tú más obra sea más eh que es verdad que va de lo que va a no que ese ese periodo concreto en lo que no era tanto la literatura sino la lucha de ella con porros conseguir liberar a su marido sí que me parece interesante el despliegue de lo que era la Francia de aquel momento no que es verdad que no lo hemos visto en muchas ocasiones yo creo que lo hemos visto con Tarantino dicen de esa forma humorística pero que no tantas veces hemos visto pues la división de un país internamente que es algo que ha pasado en España que ha pasado en todos los países y que sin embargo en Francia han presumido de pues de ser progresistas toda la vida

Voz 7 20:34 quizá mucho sí pero otros

Voz 1463 20:36 no no ven nos toca todos que no pasa nada yo

Voz 1457 20:39 querría sean poco avisar ya estaba en un pase precisamente del pase de la película que vamos a hablar a continuación la de la del fútbol y entonces había un grupo de compañeros que estaban diciendo que les había parecido un horror un tostón mal contada y tal entonces yo estaba sentada callada con poco como encogiendo me porque a mí me ha gustado mucho precisamente lo lo tostón que es me gusta mucho hablamos de tecnología y me gusta mucho ver cómo el ese dolor esa parálisis de todo un país de una persona como ella está paralizada completamente como todo todo el mundo está paralizado por el miedo incluso pues los de la resistencia se mueven pero vamos

Voz 7 21:17 a los chavales

Voz 0544 21:19 sí sospechando todos de todo y te van a utilizar ahí a ver lo que hace si a ver lo que dice Si yo estoy eres consciente de dónde te metes y haber las intenciones de de la otra persona que es un un un actor ahí me gusta mucho que es Benoit este que bueno le vimos en la película La pianista

Voz 17 21:35 no Gimme Guillén

Voz 0544 21:38 no me meto en canales de los nombres pues la verdad es que es una es una hay una historia muy apasionante aunque es verdad que se cuenta de una forma pues eso muy pausada exactamente

Voz 1457 21:49 o sea que hay que tener la paciencia pero yo entiendo que es una película muy de cine y también me parece que la protagonista es demasiado demasiado guapa en el sentido de que está con los labios demasiado entre abiertos con una cara demasiado ex cinematográfica noto que todo tendría que ser un poco más desabrido pero me gusta mucho lo que cuenta no es ir luego esa sensación de que en efecto está muy bien eso de la no resistencia y es una Francia completamente or muerta de miedo a paralizada

Voz 0544 22:24 hay una escena donde coger a un miembro de la resistencia a las que ayer de París y a toda la gente acusándole terrorista

Voz 7 22:29 claro que subversivo final de La lengua de las mariposas no que cuando detienen al a Fernando Fernán Gómez pese a que ese miedo

Voz 10 22:39 lo que todo lo a la hora de la verdad el miedo todo lo lo devora

Voz 1457 22:44 hasta o en Madrid la protagonista evidentemente

Voz 7 22:46 te nuestra enviada especial a la vida de Pablo es porque da la sensación de que no salgo a veces algo pero no tantas como tú eres joven gramos te vamos a proponer al Ministerio

Voz 1463 23:01 calla calla pues claro es la historia de una mujer de una escritora ahí en estos tiempos de mi tu y de tal pues era evidente de ministros y gobiernos paritarias era era casi veinte preguntarle pues un poco por por por esa por la situación feministas y era feminista Margarit duras

Voz 20 23:19 no sé si deje Paco Mir militó

Voz 1463 23:23 desde aquella no consideraba como una militante feminista que ella pensaba que el espíritu el andrógino y que ese feminismo era reductor para la mujer era lo que pensaba en aquel momento pero que a la vez había sido una persona muy importante para hacer que las mujeres tuvieran su espacio en la literatura no puse aquí en los grandes nombres de la literatura francesa

Voz 0544 23:43 totalmente totalmente pero mezcla me resulta curioso cineasta ella también

Voz 7 23:47 sí sí sí sí muy experimental

Voz 0544 23:51 hizo la película que también es tremenda digna de verse en estos días porque ya tenía diecisiete años cuando tuvo una relación con un hombre chino hay que ver esa película para ver lo que ya decía es muy paradójico no de luego ella también les salió del Partido Comunista porque le consideraba bastante machista a todos los que estaban ahí

Voz 7 24:12 pero bueno también es interesante soy aquella que dice lo del gran espíritu es andrógino esa manera supongo que incorpora no

Voz 17 24:18 no quiere someterse a las reglas ni de de la sonoridad ni de vida

Voz 1457 24:23 el buen rollo yo a lo mío bueno pues vamos

Voz 7 24:26 esa empieza ya el Mundial la semana que viene me parece me parece que el deseo todo lo mejor a todo el mundo

Voz 1463 24:35 dos no tienes que decantarse por uno me dais quiero que

Voz 7 24:38 en todos pero hombre que sea bueno para la publicidad de la cadena SER si eso es lo con quién yo voy que la publicidad de la Cadena Ser que es la que nos paga el sueldo vaya bien eso sí afecta a España puesto amenaza osea que eso ir entonces evidentemente el cine Últimamente hemos visto películas que van pasando se acercan ir allí ayuna que se que se ha estrenado esta semana que se titula es una comedia argentina que se titula

Voz 1457 25:03 el fútbol oyó que es lo que pensarán muchas personas cuando tengan un futbolero en casa es una comedia argentina dirigida por Marco carnavales que es el director de otras películas como el Sao Fred dúo inseparable it muestra el conflicto de una pareja que bueno por culpa del fútbol porque él es un auténtico adicto brutal acaban echándole del trabajo por ver fútbol en el a todas horas del diez de la noche Julieta Díaz ya Adrián Soir son los protagonistas

Voz 5 25:32 dicho acuerdo gol ganas una alegría más que tengo cinco años

Voz 7 25:44 bueno pues este es el ambiente un un hombre completamente

Voz 14 25:48 no

Voz 7 25:49 pero lo que a mí me que me daba miedo tener ego

Voz 0544 25:52 menos mal que no has tenido una pared

Voz 7 25:55 dejar a mi nombre es una comedia un drama absoluto osea en la y la verdad es que la película está que no ese no es muy recomendable tengo que decir que me había que no me ha parecido muy buena y me parece que desaprovecha el tema de lo patológico grave que puede ser

Voz 1457 26:13 que existan en fútbol lógicos al director Él estaba en Argentina pero hemos hablado por él con guasa por por por con un sonido extraordinario por notas de voz entonces hablaba bueno esta película está compró los derechos de una película belga para acercarlo a su género no a los a los futboleros todos

Voz 0457 26:34 sicos

Voz 11 26:35 no sé si conozco fútbol cólicos pero sí conozco gente quizás demasiado apasionada por por el fútbol Mi hermano por ejemplo sin ir más lejos es capaz de ver cuatro partidos en el mismo día au irá dos estadios el mismo domingo incluso disfrutar de de equipos del cual él no ese aficionado sí conozco gente que está un poco pasa Haditha digamos

Voz 7 27:04 ahora

Voz 11 27:05 pero no sé si están para para ir a terapia creo que con un tirón de orejas de sus esposas se arreglan un poco la cosa

Voz 8 27:14 a Elio le ha parecido normal a pie es que me parece de lo más normal desmayos de Carrusel deportivo pero por trabajo no es un partido de ver al Barça de Guardiola al Barça o si eh pero también este buena ya no dirige el Barça cuando era algo

Voz 0544 27:31 qué dices pero te pones la tele y es un partido que está jugando la Arandina contra la Ponferradina hay dices tú oye pues mira qué bien estampa te quedas viendo lo no no no veía ninguna terapia que hay que hacer ninguna terapia

Voz 7 27:42 bueno los que nos gusta el película porque claro uno piensa en el carrusel no piensas en el transistor piensa

Voz 1457 27:49 en un en un en una tele pero claro es que ahora con el móvil y con las las los ordenadores resulta que hay fútbol por todas partes que es una a una adicción vinculada a las nuevas tecnologías ir precisamente Le le preguntábamos por eso no porque esta esta esta amplitud no de posibilidades inabarcables

Voz 11 28:09 sí yo creo que en los últimos tiempos por la oferta que que hay esa pasión ha degenerado en una suerte de patología

Voz 7 28:21 lo de adicción

Voz 11 28:24 también creo que es una ventana de de escape para muchos hombres que no quieren ver ciertas zonas de de sus realidades el fútbol como como todo placer si se quiere en exceso es malo y los toros place de cualquier cosa en exceso es malo y bueno nuestro protagonista se se ha excedido

Voz 7 28:50 yo recomiendo que la película la vean los que se exceden no sus parejas porque ya tienen que sufrir lo suficiente osea que es un Air es digamos que es como una un cuento con con con moraleja y lo vamos a dejar aquí porque veo que queréis hablar de fútbol ya sabes

Voz 8 29:05 que últimamente veo mucho fútbol femenino

Voz 1463 29:08 mire eso está muy bien eso está estaba muy bien y es verdad que no

Voz 7 29:10 película también habla de de las barreras del género y de que hay mujeres que también se han subido a ese carro de la adicción futbolera lo cual

Voz 0544 29:18 me encanta está muy bien hacer deporte

Voz 7 29:21 en las fechas de sabes cómo como

Voz 1463 29:23 porque como tú juegas al fuego yo como

Voz 1457 29:26 la ministra futura diré que yo me parece fenomenal deporte fenomenal

Voz 8 29:33 nunca nunca no perder una oportunidad de trabajo

Voz 5 29:37 el cine La Script

Voz 8 29:54 abrimos nuestra sección de televisión esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañeros que suena muy bien seguimos intensos dije Däniken ya no plancha camisas

Voz 0457 30:04 no ya no vemos Edith digo que no voy a series planchado pero no porque no vea series sino porque porque deja de planchar directamente así que las veo haciendo otras cosas opinando

Voz 6 30:13 es la vida millennials pero no entiendo no entiendo nada entonces bueno voy a abordar

Voz 0457 30:20 juntar son muy largas sea uno de los estrenos que traemos hoy ha durado una hora y cuarto que piloto SS

Voz 1084 30:26 el Televisión de España

Voz 7 30:28 bueno vamos a ver yo había propuesto esta serie para que en el mes de junio y julio los oyentes que pasan del Mundial se cojan un lápiz y un papel para apuntar los estrenos que hay que ver Iker recomendables y que analizaba así que tenéis pista libre y luego me explica a micrófono cerrado las planchas

Voz 24 30:46 las las cansado buenos y vamos a hacer una lista

Voz 1084 30:51 sí el papel y boli o en nota de mobbing no ya dudo que gente escriba mucho pero

Voz 8 30:56 bueno vamos a ver para visten transistor

Voz 24 30:59 vale vale vale vale ya está para que cada uno elija

Voz 1084 31:01 lo que le interesa o no vamos a empezar con Pons la última producción de Ryan Murphy que se puede ver en HBO de España el creador de la saga American Horror Story de la miniserie El pueblo contra OJ Simpson de fiu o de la última la de El asesinato de Gianni Versace pues publica su emite su última sería en efecto que porque ahora se pasa Netflix con un contrato multimillonario más caro María que un futbolista hablando de fútbol porque ha costado a la plataforma de streaming trescientos millones de dólares Suu su fichaje quitárselo a Fox y ahora parece que creara hace es muy parecidas pero en Flix Margi eh

Voz 8 31:36 pero de momento Posse se tiene que ver en HBO España Si bueno en Estados Unidos es FX que es otra cadena saber hoy aquí en España hm Audi ya que hay que cuidarla digo sólo que es

Voz 1084 31:47 un galáctico de la televisión porque ha costado trescientos

Voz 8 31:50 millones de dólares al cuidado vale

Voz 1084 31:53 Aimar fille pues es un firme defensor de las minorías y de su representación a través de de las series ya ha dicho que en Netflix las mujeres las minorías y los seres héroes y heroínas de la comunidad LGTB pues van a estar muy presentes a sus nuevas producciones por ahora en Posse se proponer detrás para la Comunidad trans género y la cultura Underground de finales de los ochenta en Nueva York

Voz 25 32:13 ya has visto si niño no judío chinches hay diez o en hoy en UVI más y bueno aquí

Voz 1084 32:23 escuchamos a algunas de las protagonistas de esta serie que se organizan en una especie de casas para competir por las noches en lo que se llama Ball Room María que es una especie de batallas de bailes o desfiles por temáticas no de de de la comunidad transgénero para ganar prestigio en la comunidad

Voz 24 32:46 aquí el extra la Casa de la abundante ahora te cuenta Dani Bueno

Voz 0457 32:52 esta es la carta de presentación la escena Underground las familias formadas por la homofobia y la transferencia entre los personajes tenemos a Damon está interpretado por Ryan Jamal un chico negro de clase obrera que ama la danza y sus padres lo echan de casa hilo en tierra en vida por ser homosexual

Voz 11 33:11 manda

Voz 1084 33:15 del padre le dice que la madre ha sido demasiado blanda con él justificando que que tenía que ser libre y creativo pero cuando le confiesa el chico el chico joven que es gay bailarín pos su padre les da una paliza y lo echó de casa

Voz 7 33:26 pues vaya

Voz 0544 33:28 estamos en los ochenta espero que eso no pase ahora

Voz 0457 33:30 es bastante otra de las protagonistas principales es Blanca está interpretada por la actriz MJ Rodríguez que decide separarse de la casa que la acogió montar la suya propia empieza a acoger a estos chicos y chicas rechazados les da una casa cuidan entre ellos la condición es participar en esas batallas de baile es el Barça

Voz 5 33:51 G que esconde que tiene VIH

Voz 1084 33:58 dice que no está triste que son lágrimas de alegría que nunca he estado segura de nada en la vida y ahora siente que hay algo seguro que tiene más ganas de vivir que nunca pero esa seguridad es que sabe cómo va a morir

Voz 5 34:09 hombre que duro nos da todo y por último está Ángel el papel que encarna

Voz 0457 34:16 día Moore una de las modelos Trans más importantes del mundo y con más visibilidad ha protagonizado varias portadas de revistas abriendo camino en la SER y dice que su único sueño es vivir como una mujer que así se lo reconozcan también ha mojado diciendo que espera que Trump vea la serie y lesiva para entender muchas cosas es curioso porque este personaje es el nexo de unión entre esa escena Underground y la opulencia neoyorquina el final de la era Reagan tiene citas con un joven empresario que encarna iban Peters un fijo de las series de Ryan Murphy trabaja en la Torre Trump también hay referencias al que hoy es presidente

Voz 5 34:58 dice no me puedo creer que trabajas para Donald Trump es tan rico dicen que tiene un baño de oro eso es vivir con estilo

Voz 7 35:05 tienen pues sí la verdad es que no me lo puedo imaginar es interesante esta visibilidad no de la representación de la comunidad transgénero género que siempre eh

Voz 10 35:15 un poco tapado a por el movimiento el

Voz 7 35:17 de ver reducida al espectáculo y en el pasado Festival de Málaga vimos en New York es un documental dirigido por Gustavo veo Gustavo Sánchez producido por los hermanos Bayona eh que muestra el material acumulado durante diez años de grabaciones con ninguna cámara doméstica sin guión y sería transexuales de la escena Underground neoyorquina Justo después del 11S y la verdad es que es interesante porque el documental muestra cómo era hace diez años esta escena como es ahora como la crisis económica el miedo después de los atentados acabaron con ella además bueno pues las protagonistas se mueven entre la reivindicación cultural el activismo político se qué os ha parecido a vosotros el piloto de esta serie que decís tanques tan largas que que tiene a favor y en contra

Voz 1084 36:09 bueno tiene varias cosas interesantes por ejemplo el Amin interesa el concepto de familia no porque son todos los que se juntan se llaman casas casas de una manera un poco con el sentido del espectáculo no cada casa compite con con sus vestidos Si o con sus disfraces y pero la casa realmente es el trasfondo que me gusta es la casa que han formado gente sacada de sus verdaderos hogares era una familia

Voz 7 36:34 Díaz no biológica por sus familias no

Voz 1084 36:36 el sentido de acogida de de humanidad de formar una comunidad de la que nos sentimos iguales por la noche cuando vamos a esta esta escena Underground a estos locales a a las batallas aún pues es interesante ese concepto de familia luego es verdad que uno de los puntos fuertes de la serie de Ryan Murphy de su carrera escueto todas las actrices ha tirado muchos meses para encontrar un casting son realmente actrices o actores trans género no no no ha buscado que una mujer interpreta a un hombre o con un hombre interpreta a una mujer sino que ha buscado para que la representación fuera lo suficientemente real y aportara esa humanidad que tienen esos personajes que probablemente han pasado por ese camino o algo similar

Voz 7 37:17 y luego también

Voz 1084 37:18 es muy interesante que que hace un retrato de los ochenta de un últimos años de los ochenta de la comunidad pero también con un sentido con un enfoque de raza porque es la comunidad negra y latina hay de todo sea

Voz 7 37:30 saques las minorías dentro de las minorías

Voz 1084 37:32 los que se refiere a la comunidad Blanca de de de siempre no a la que ha tenido quizá más visibilidad y luego es verdad que como punto a favor pues es una serie para mí demasiado blanca que derrochó humanidad y poco más y luego

Voz 7 37:47 en eso por ejemplo el documental es más potente

Voz 1084 37:52 no claro Millo el reproche que la harías que es una serie demasiado que tiene demasiada luz para tiempos demasiados oscuros entonces y no sé si vale sólo la la purpurina

Voz 0457 38:03 Dani Sí claro yo también la ve un poco así es verdad que es el piloto que es la presentación pero veo que todos demasiado bello sea creo que de verdad son verdaderos dramas lo los que toca la marginalidad la la Trans fobia incluso cuando cuando a esta protagonista la diagnostican VIH creo que es una escena que que no es lo suficientemente dura tampoco que estoy hablando de que los dramas tenga que ser dramas absolutos pero creo que en vez embellece demasiado poca así puede ser para no dar miedo a mí todo el rato me recuerda un poco al al City de Rupo el Rupo el de las que es reality en el que bueno pues varios travestis compitan por ver quién quién es el mejor quién hace el mejor bailan mejor traje y creo que es un poco eso no que que se pasa demasiado de buenista bueno habrá que darle un poco de tiempo

Voz 1084 39:00 a ver cómo como también es verdad que embellece como decía Dani un poco esa marginalidad porque te muestra un Nueva York que es un Nueva York pero no te muestra realmente las condiciones como han llegado allí el pasado de esas personas sí que muestra un poco incluso la Trans fobia dentro de la comunidad gay sin pero sí que es verdad que en en los ochenta eran personas que aunque tuvieran la escena Underground eso es un problema porque tú te tienes que limitar a un sitio para ser libre muestra que eran libres pero Álvaro de de esa pequeña comunidad no ignora un poco la marginalidad exterior no sé si lo más interesante quizá pueda ser la conexión que escuchábamos con con este empresario que trabaja en la Torre Trump que puede ser interesante porque creo que se va a enamorar de una transexual entonces como como esos dos mundos pueden confluir y luego una cosa que también dicen claro nosotros no podemos disfrutar del sueño americano no porque estamos un poco pues USAID fuera del del sistema pero sí que sí que es verdad que luego tiene un carácter como un poco a fama me recuerda no como un carácter muy buenista pero muy aspiracional de que lo bueno es la fama lo bueno es el reconocimiento lo bueno es el éxito envidian por ejemplo a estos ricos como como te quedes Washington como el dinero he hecho cuando votan en estas batallas que son muy divertidas de de baile de Ballroom lo que se fija es quién puede ser más despampanante más y con más estilo no no vale que vaya vestida le dicen por el chino de la esquina no tienes que demostrar que tiene ese estilo entonces ese rezuma también un poco ese esas dirección y a americana tan americana que que bueno claro yo creo que en la comunidad de transgénero ha sido muy bien acogida por por la integración del cásting por la amplia representación porque también creo que que Ryan Murphy en esta serie quería hacer sobretodo una vía de escape un poco vía de escape de decir mira es posible ser feliz con lo poco que tiene Si tener una aspiración y pasárselo bien y tal pero no mete mucho el dedo en el

Voz 7 41:00 la que eso sí claro bueno pues apuntamos Posse en HBO España íbamos con el segundo estreno Day eran

Voz 5 41:13 sí es una producción de

Voz 1084 41:14 sí sí en Estados Unidos es que aquí en España se puede ver en Amazon Prime Video que la tenemos apuntada en rojo en el calendario María solo por una razón porque es la vuelta de Julianna Margulies es una razón importante importante y encima de pelirroja no diré más a una serie tras el final de The Good Wife y ya hemos visto los dos primeros capítulos por ahora Julianna Margulies tiene un papel secundario como editora en una revista femenina en un conglomerado mediático la protagonistas plan que interpreta la actriz Joint tras una chica con sobrepeso que responda a las carpas de las lectoras de esa revista Así empieza antes me dedicaba a contestar cartas para una revista tengo cartas de chicas de todo el país y vida Kitty

Voz 5 41:54 mi novia me da igual el sexo cuando debía contar con él

Voz 27 41:57 inquirido Asquerusa se los brazos querida quietito de vestir presentó suerte tiene besas Chita o como nunca la Amando opuso si este bien el balón duele y me hace sentir también Khedira que Khedira que os quiero defenderme pero no obstante porque cuando debería basando dispuesta matarme puede que a otro

Voz 20 42:25 esas Alicia pelotazos me llaman Pla porque estoy suculenta redonda algo también conocido como Gordo trances a mí me está permitido hacerlo

Voz 1084 42:38 bueno esta chica vive señalada por su peso se refugia en ese trabajo desde casa en la soledad mientras toma unas pastillas y hace dieta para poder operarse para una reducción de estómago hoy adelgazar algo que le han recordado pues desde era pequeña no en una de esas sesiones para personas obesas la serie empieza enfocarse señala su camino

Voz 0277 42:58 pero que todas aplicó en los estarle también pero ella no tiene que no es lo que creen mi marido Thomas Janis no usamos ese lenguaje aquí quiere sentirse cómoda en su cuerpo igual que Thomas venido pase lo mejor de ti misma con yo me siento bien muy bien negamos a mi mis amigas

Voz 5 43:26 qué tal

Voz 0277 43:31 estoy aquí porque quiero perder peso porque tengo problemas de espalda no porque odia Mi cuerpo porque a mí no me toques chaval un único Emilio yo una diosa

Voz 5 43:47 pues muy bien muy buen dominio el comienzo

Voz 0457 43:49 así empieza a marcar el el discurso a la serie declararse en rebeldía contra las imposiciones estéticas contra esa sociedad capitalista que somete a las mujeres a una imagen a unos cánones que son rechazadas por la moda de la que es aprovecha la industria cosmética y todas esas gurús de las

Voz 0544 44:06 al adelgazamiento

Voz 0457 44:09 a las que desprecian los hombres ciclo depresivo empieza a cambiar cuando una misteriosa esteticista la busca para cambiar las cosas para utilizar el poder de todas las chicas que les

Voz 20 44:20 crimen te envía un mensaje bajo un nombre falso a querida que Querida Kitty siendo una de las grandes mentes intelectuales de todos los tiempos de este adivinar que era falso sólo por eso debo preguntarte quién estamos suprimida una mujer cubierta de pies a cabeza con un burka o una de esas modelos en bikini en la portada de tu revista

Voz 28 44:43 plantea una interesante pregunta que no estoy segura de saber contestar una mujer cubre su cuerpo mientras que la otra hielo expone podrían ser las dos caras de la misma moneda

Voz 20 44:55 no había forma alguna de que Kitty escribiese eso

Voz 7 44:59 qué interesante deja bien verdad bueno ya esta trama

Voz 0457 45:01 más suma la conmoción que se vive en Estados Unidos por la desaparición y muerte de varios hombres cuyos cadáveres fueron encontrados con un papel en el que pone Jennifer esto es una especie de asociación clandestina acaecido luchar por su cuenta contra violadores contra el machismo y la misoginia de empresas e instituciones

Voz 29 45:20 pues hay otro tipo desaparecido ese fotógrafo cuyas fotos tus días los anuncios para estelar Dios mio en las que sale ella estrellas del porno que espera que exista Terrence creo Maale Ferguson

Voz 0544 45:38 bueno la serie está basada en el libro de bienvenida

Voz 1084 45:40 dos de Saray Wolver y ha sido creada por Ci no son a la que conocemos por vampiros que también está como productora en heridas abiertas la miniserie de Amy Adams para HBO que tenemos muchas ganas de verlo es interesante las preguntas que plantea estático en el esquí

Voz 20 45:59 en realidad no hay querida me importa no tengo mucha impulso sexual es mejor

Voz 0277 46:05 lo

Voz 20 46:06 además medicación Nueva York entonces toman algo lo pregunto porque puede inhibir te la libido mazapanes tomada empecé con la y griega después de la historia con el estudiante griegas fuerte podría ser la razón de tu falta de interés para el sexo pero el sexo es un impulso que Mario te mereces ser tocado abrazada bueno ya lo seré después de perder peso

Voz 5 46:37 es fuerte si merece ser tocada después de perder peso si eso asesoraba

Voz 8 46:42 ha de una pausa a ver si te pones a dramática vas bueno veo que os ha convencido la con Price bueno

Voz 1084 46:49 a medias la verdad es que tiene bastantes problemas no no no es una serie que no encuentra el el tono creo por ningún lado porque

Voz 8 46:57 camino vamos a ver entonces me pone los dientes largos no porque te hemos puesto has verdad con unos cortes muy buenos porque creo que tiene un mensaje muy bueno

Voz 1084 47:05 pero el tono que que encuentra que es entre que han decidido es una especie de comedia negra con la serie de asesinatos que podría ser común trilero con esta asociación en época de mi tú como hablamos la semana pasada perdón de de The Good bye no casinos decía que desobedecer las leyes según la conciencia no nos íbamos a levantar un poco en armas te invitaba pues parece que aquí este grupo de chicas se levanta porque para ponerle y frenarle los pies a esos hombres señalados que que violan no ese esa es una parte de la historia que no me encaja a día de los dos capítulos que hemos visto muy bien con la historia principal que es el de esta chica la gorda que firme con seudónimo a la red y que responda chicas que Le cuentan verdaderas salvajadas entonces la historias articula porque hay alguien que se acerca para conseguir los datos de todas esas chicas jóvenes crimen a la revista para intentar cambiar la sociedad y creo que tiene una parte positiva que es el mensaje o como trata de la industria no de la cosmética no tanto bueno a la misoginia y el machismo está

Voz 8 48:09 a esta institución ahí Fabra pero la

Voz 1084 48:12 Nuestra cosmética es como como te señalan que estás mal porque ellos tienen la solución para que estés bien no como juegan esa perversión capitalista de de las revistas de moda de de la industria señala Pérez precisamente a Julianna Margulies que es la editora de la revista femenina que por ahora tiene un papel secundario entonces el mensaje está bien pero no encuentra el tono yo creo que podría ser una serie o muy divertida o con mucho más alababa pero

Voz 7 48:38 bueno pues vamos a dejar la el la tiranía de la imagen que me parece muy interesante ir vamos a hablar ahora de herencia millonarios

Voz 0457 48:51 si pasamos ahora a hablar de los problemas del primer mundo del primerísimo mundo diría yo porque también ha estrenado en acceder a esta semana cesión es un drama protagonizado por una familia multimillonaria está creada por nada que ver con mucha gente

Voz 5 49:08 no de las cremas así el Daly sí pero esto a ver si

Voz 0457 49:12 el trance centra en la familia Roddick es propietaria de un enorme conglomerado de medios muy similar y que se parece mucho al de Murdoch y News Corp el patriarca fundador de la empresa sufre ya algunas achaques de edad tienes que preparar su sucesión y uno de sus hijos es el que más

Voz 29 49:30 me suena cuando estás preparado para el Realejo no los cinco años cinco años diez papá que serio es mi puta empresa si es tu puta empresa y que sepa es cosa que no lo va a tener

Voz 0457 49:46 sí lo de la no la va a tener fácil porque bueno te Logan Roy es este chico el el el patriarca con muy mala leche tiene dos hijos más una pareja un sobrino lejano que rápidamente se apuntan para sacar tajada en su ochenta cumpleaños decide sorprender a sus herederos con una noticia que no esperaban

Voz 29 50:07 al Consorcio familiar es decir a cómo proceder en caso de producirse improbable fallecimiento voy a añadir a Marcy aparte de mí vale mi posición era para ella

Voz 8 50:24 bueno me encanta porque estamos viviendo también en España que no ha podemos decir pero estamos viviendo problemas de grandes fortunas y problemas así que bueno siempre ha habido pero esta sería a mi me gusta verlas porque siempre ha habido como una fascinación por el drama no

Voz 1084 50:40 biliar rico y especialmente la herencia es un tema que yo creo que recorre la historia de la televisión siempre es muy efectivo porque porque tiene una cosa de Guill tiple eses no yo a mí me interesa lo que pasa es que yo creo que en este caso no funciona muy bien en esta serio por lo que hemos visto todavía yo recomendaría a los oyentes tras que que la recomendamos te acuerdas

Voz 8 51:03 nos habla de la familia Getty

Voz 1084 51:05 que realmente le hemos dado capítulos está ya por su octavo noveno capítulo el trabajo es es muy bueno porque el trabajo de dirección sobre todo por la Italia criminal de las mafias sus conexiones con con los ricos de Londres la familia Getty como rescatar al a al nieto está bien y es una de las series a tener en cuenta esta temporada porque merecen mucho mucho la pena tras