Tramas Maestras | Objeto de Deseo

Voz 1 00:00 tramas maestras con Leticia Dolera muy buenas tardes desde los estudios de la SER en Madrid donde hoy arranca la grabación de tramas maestras y quién me está hablando a través del micrófono muy bien

Voz 2 00:12 pues voy por partes me presento soy Leticia Dolera

Voz 1 00:14 actriz guionista directora igual te extraña hoy

Voz 2 00:18 yo sin ser la entrevistada pero oye he pensado que si Bertín Osborne puede tener su propio gazpacho yo puedo tener mi propio programa de radio hombre tu propio programa de radio luego tu propio salmorejo ya al mundo Belén Esteban Kiko Rivera tienen libros pero eso democratiza la cultura que lo que me temo ya hombre pero les estaba comprando convertir no contiene aunque de acuerdo bueno

Voz 0445 00:44 eh como podéis escuchar o ver si los estás viendo

Voz 2 00:47 a través del canal de Youtube no estoy sola en esta mesa a ver si te crees que me voy a exponer yo sola a los haters de Twitter no no no no yo

Voz 0445 00:55 no me traigo a mis aliadas me acompañan dos mujeres

Voz 2 00:57 el brillantes dos maestras Henar Álvarez

Voz 0445 01:00 izquierda y Pilar de Francisco a mi derecha

Voz 2 01:02 nada tiene que ver con su ideología y que es una trama maestra es un argumento universal que viene repitiéndose desde la antigua literatura algo así como las instrucciones de mueble de Ikea o la melodía de la canción del verano no se repite uno en verano otro verano de verano en este programa vamos a analizar cómo las grandes tramas maestras para cultura han representado a las mujeres a lo largo de la historia y como eso ha influido en la sociedad aquí arranca tramas maestras porque para maestras nosotras

Voz 0445 01:38 hoy tenemos con nosotras a dos actrices que como yo también han tenido que jugar el rol de objeto de deseo porque aquí si eres actriz no se libra ni el tato hablo de Beatriz Rico Mariam Hernández un director que ha sabido romper precisamente con ese estereotipo de objeto de deseo

Voz 1 01:55 Félix Sabroso trama es maestra

Voz 5 02:06 a mí me han me subí me contra la corrientes también me perdí y me encontré lo viví yo aprendí de pega fuerte más profundos el bisturí sigo bailando y escribiendo y le sigo dando con la puerta ayer atravesando portada renta cierra el dopaje contra la red fue

Voz 0445 02:34 en qué momento empezamos a ver mujeres desnudas en cantidades industriales porque a día de hoy está en todas partes están en la calle la publicidad en las marquesinas de los autobuses en las revistas yo estoy empezando

Voz 6 02:47 darlo lo digo sin broma eh de de cuando me levanto

Voz 0445 02:50 hasta que llegó al trabajo ya he podido ver unas quince sea interesante tu vida en no yo yo en vez de haberlas cuando me realmente mal la gafas moradas cuando me pusieron lentillas que dique estás aquello por todos lados será el día a día luego lo cuenta el número veces que me miro al espejo desnuda que ese es otro te hemos te veo muchas veces muchísimas

Voz 7 03:09 pero Cuadrado Charo o cuadros a vestir o cuando todo el rato da un escrutinio de Mi cuerpo a haberse aparecido alguna arruga nueva hago

Voz 2 03:17 ya aprendido más ha masa peluda tus estrías pero qué arruinar pero bueno yo lo digo aquí públicamente yo estoy aprendiendo amar

Voz 0445 03:27 es estrías va de las estrellas son las marcas de la

Voz 6 03:29 vida

Voz 0445 03:30 yo no voy a las que llevan unos cuantas décadas denunciando que ya va siendo hora de que las mujeres en el arte porque todo esto empieza en el arte no porque este es un programa de cine pero como muy bien sabemos antes del cine estuvo la pintura hilos y las cineastas beben de esas pinturas no que han construido lo imaginar

Voz 8 03:47 yo cultural de nuestra sociedad

Voz 0445 03:50 hay mujeres que han estado día denunciando que

Voz 8 03:52 que ya va siendo hora que las mujeres de arte dejemos de ser sólo un cuerpo en los museos estoy hablando de la guerrilla que él

Voz 10 04:10 no lo aguanto no soporto que me llamen China

Voz 11 04:13 y a nosotras tampoco pero la representación de la mujer a lo largo de la historia del arte y eso incluye al cine parece que no lo tiene muy claro bueno que estoy rever la cuestión es que es mucho más fácil que los acepte

Voz 0445 04:25 para de una cocina si vamos ligerita de ropa

Voz 11 04:28 museos películas anuncios el cuerpo de la mujer tiene más valor como adorno u objeto de venta que como persona con cerebro

Voz 0445 04:36 no confundamos esto con

Voz 11 04:38 puritanismo Si demás argumentos rancios no nos importa ser musas si también somos creadoras ni Cher líder citan bien estamos en canasta o la amante del protagonista si dirigimos la película lo que no queremos es ser sólo un cuerpo

Voz 6 04:51 elegí dicho que mire que aprende ahí que nos hable más que para

Voz 11 04:54 pues con las Guerrilla Girls unas activistas que se presentan ante los medios con máscaras Durango tan nombres de artistas consagradas lleva más de tres décadas denunciando la exclusión de la mujer en el arte su imagen más famosa es un póster de mil novecientos ochenta y nueve en el que recuerdan que sólo el cinco por ciento de las obras de los museos de arte moderno en Estados Unidos están firmadas por mujeres pero sin embargo los desnudos casi todos el ochenta y cinco por ciento si son femeninos

Voz 10 05:22 si no lo Chaika a nuestro lado ahora sois unos cobardes ojo

Voz 11 05:25 cuidado que en el dos mil trece la cifra pasó de un cinco por ciento de artistas mujeres a un tres por ciento la Copito salir mal quizá para empezar a dejar de ser representadas como un objeto el primer paso es que seamos la persona que mira y no la admirada mujeres tomar las armas y cuando decimos las armas decimos que coja el boli el pincel la cámara y los micrófonos y os pongáis a crear como si no hubiera un mañana

Voz 0445 05:53 me estoy viendo arriba he cogido el boli cogió el micrófono y ahora no quiero para recrear idea hablar de construir nuestro propio relato pasa lo mismo ese tres por ciento

Voz 2 06:03 ah claro parezca

Voz 0445 06:08 el Museo del Prado dedicó por primera vez una exposición a una mujer

Voz 12 06:11 la pintora en adivinar qué año

Voz 13 06:15 eh da setenta

Voz 0445 06:17 no

Voz 12 06:18 más tarde el ochenta y uno dos mil dieciséis

Voz 2 06:23 te lo digo mira que bar dejan las cosas lo tienes apuntada por primera vez en el Museo del Prado un año condiciona una mujer fue en dos mil dieciséis la pintura del siglo XVI clara Peters que fue contemporánea de grandes nombres como Ruben

Voz 6 06:35 pero claro apenas fue recordada hasta los setenta debido a su condición me dijo que en los museos no hay cocinas boletín por eso por eso

Voz 14 06:45 bueno para que nos cuente más mandan gas patriarcales de los museos hemos hablado con ello

Voz 0445 06:50 sí año redactor jefe de la española

Voz 15 06:52 los allegados el claramente el deseo de hetero matriarcado no que como tal ha quedado reflejado no solamente los museos sino también en los anales de la historia del arte todo lo que vemos por ejemplo en el siglo XIX dado acondicionada por la visión de un conservador ha dado la antigua por decirlo de alguna manera suave eso

Voz 12 07:17 queda patente del cáncer del ciclo venga a ver ok

Voz 0445 07:24 si hablamos de museos no de pintura clásica dices bueno vale lo entiendo por qué nos costaba no nos dejaban dedicarnos Alarte teníamos que firmar con seudónimo o anónimo entiendo que en los museos de arte contemporáneo

Voz 2 07:36 no sólo no parece Ximo vamos es que no saben vas allí no lo que habla así dices machismo claro ahí lo que hablar si les olas

Voz 0445 07:44 hombres dicen que sexo entre los hombres Pinto

Voz 2 07:47 no

Voz 0445 07:48 bueno pues de museos como el Reina Sofía que son de Arte Contemporáneo siguen sin programar nos diecisiete mujeres frente a ciento veintisiete hombres en los últimos catorce

Voz 15 07:58 no es una dolencia gravísima escandalosa once artistas españolas debido pero nada más en diez años de ciento sesenta y siete exposiciones la participación de ellas bajo la dirección de Manuel Borja Villel el cruce a un seis por ciento en exposiciones temporales este dato es alarmante

Voz 12 08:20 es curioso cómo cómo había que un crack cobrando una nueva lectura de la sociedad en los museos no se ha hecho la transición Henning misa en estos diez años no se está haciendo ha dicho seis por ciento

Voz 0445 08:37 no ya de tres tal

Voz 2 08:39 o sea vamos autopista vale vale esto es o buena gente tiene dudas yo por ejemplo me he hecho una selección de gente James Bond James Bond esta ahora que no sabe él quiere que

Voz 14 08:52 tal para ya yo creo que él dice

Voz 2 08:54 sí Bon Mon yo lo hago bien yo saco chicas en mis películas como Almodóvar bueno vamos a repasar las últimas películas de James Bond El mito el último la última saga la hecho Daniel Craig pero sigue diciendo cosas como ésta vamos a escucharle en Casino Royale la primera que hizo en dos mil seis

Voz 0212 09:11 necesito que estés variante

Voz 16 09:13 para que cuando te acerques por detrás intereses el cuello todos los jugadores piensen en tu escote y no en sus cartas

Voz 0445 09:19 está días es lo de siempre de niña de minifalda encuentran clientes

Voz 2 09:22 de aquí Rafael Vara el bar hay que el cupo lo dice como de manera elegantes baby luego se llena de clientes si te dicen que te que nos aclara luego te llaman dónde vas así no me gustan los toros te pongas la minifalda exacto vamos con Misión Imposible la saga sí le Tom Cruise ese Dios que ya ha confirmado que en su próxima película cumplirá su misión más imposible salir con una es soledad Ramos esas conquistas bonito se enfrenta en Misión imposible que ya habéis visto línea de Diallo

Voz 7 09:57 hoy promete yo creo que como mínimo eh

Voz 0445 10:00 ya pues caerán juntos fue un rascacielos

Voz 6 10:03 ahí lo dejó

Voz 0445 10:04 bueno pues hemos salido a la calle y la gente nos ha contado que series y películas creen que codifican a las mujeres estas su selección

Voz 17 10:16 hay un ejemplo muy claro en la serie de HBO

Voz 11 10:19 Tito y desde vamos la fiesta energía cursi

Voz 0445 10:22 no estoy deprimida me echa una vuelta retrasar me con el alquiler

Voz 18 10:26 lo justo aquí tengo el dinero para tu de alquiler vamos a Nadal

Voz 17 10:29 chicas vamos con chicas es el objeto fundamental de las sería esto estos tres

Voz 19 10:34 es demasiado la maleta ni en América

Voz 20 10:40 escribe muchísimas pero me favorita al juego otro mito dice Kiev sus Virgen Urkiola quítate la ropa de clasificación en cuanto a la sexualidad al sexto como para agradar al hombre en vez de para mostrar una escena bonita anónimo

Voz 19 10:56 diez Jaime Nava

Voz 21 10:59 cualquiera en general de pelín universitaria americana que sale la macrofiesta todo rollo Project X Illa

Voz 2 11:04 tenía por el grado luego de Wall Street y cosas así Clotas hacemos por aquí tío Has mi dinero hasta en las

Voz 20 11:09 qué tal es así que trabaja estará a

Voz 1 11:16 es maestra

Voz 22 11:19 no no no eh eh eh

Voz 0445 12:08 tenemos con nosotras aún director y guionista de cine coautor junto con Dunia Ayaso de películas míticas como Perdona bonita pero Lucas me quería ni los años desnudos en los últimos años ha centrado en desarrollar su carrera como director teatral y ha triunfado en los escenarios con la obra de teatro musical el amor está en el aire estoy hablando de mi queridísimo admiran muchísimo Félix Sabroso bueno Félix somos muy fans las tres de Perdona bonita pero Lucas me

Voz 2 12:39 quería mi vamos a recordarla tres ámbitos

Voz 19 12:41 los amigos con una amistad pudo iba de cualquier cosa que no soporta que le tanto porque de cualquier cosa salvo la aparición de Lucas Cranach un crimen muchas historias de amor dos investigadoras insisten pregunta esa sabía ya su asistenta que tiene la llave del piso que es una señora que católica no sabe nada de nada estos son los ingredientes de esta comedia loca frenética e inmensamente divertidas

Voz 0445 13:20 sentía que estabas Ésta es como rompiendo con estereotipos o haciendo algo transgresor porque sale Esperanza Roy las dos mujeres que sale una Esperanza Roy que que tenían más de cincuenta años en ese momento y María Pujalte que es una maravillosa que no cumple con el rol ERE Eto'o fue que voy a decir con el rol Etéreo normativo hetero normativo lo dicho con el rol hetero normativo de la mujer sexy

Voz 0212 13:44 mira no yo quiero decir luego yo he podido analizar me después porque uno va aprendiendo y sabe acaba sabiendo lo que hace pero sí sí que es verdad que muchas cosas no viví no vinieron dadas por nuestra forma de ser y por nuestra forma de vivir a mí nunca me ha costado mucho siempre escribir para gente muy joven por ejemplo me parece que la gente cuando empieza a poder hablar ya es digna de ser retratada en la ficción y entonces no no eso no es sabido escribir para gente de veinte años por ejemplo para siempre escrito para las mujeres maduras me parecen que son muy poderosas en la ficción eso por un lado pero sí que es verdad que a mí yo he tenido que esforzarme a la hora de escribir personajes masculinos darles la os ha pasado exactamente al revés cuando escribía para un personaje femenino se desarrollaba todo mundo de posibilidades ante mí dramática emocionales a la hora de desarrollar el personaje en cambio descubría cuando leía las primeras versiones de millones que mis personajes masculinos habían quedado un poco esquemático a un poco tonto reescribir las si así porque algo

Voz 6 14:54 eso aduptor se me ha dejado deciros que surgió está todo

Voz 0212 14:56 compasivo es que lo dice todo ella sí eso me ha pasado mucho

Voz 0445 15:01 estaría bien que muchos productores dijeran lo mismo no de hoy a los personajes femeninos de este guión es que son muy pasado

Voz 0212 15:06 la son muy esquemático suena eso

Voz 6 15:08 que dice se yo creo que nos lo han dicho

Voz 0212 15:11 sí sí nosotras yo cuando yo empecé a escuchar que que las mujeres en el cine estaban en desigualdad tuve que analizar pero no me di cuenta yo no me había dado cuenta de eso para mí el cine era una mujer osea al cine yo lo que recuerdo de Lisino lo que me apasionaba sin eran las figuras femeninas en el cine

Voz 6 15:31 lo que no se desde los clásicos hasta nuestros días

Voz 0212 15:33 también es verdad que respondiendo arquetipo evidentemente de elementos sexy y sensual

Voz 6 15:41 amplio idea eso queremos hablar porque en los años desnudos haces una visión crítica de la época del destape hecha tenemos un momento que es cuando Antonia a Torra interpreta

Voz 0445 15:51 el director de la película iba a él está haciendo una entrevista a una periodista que de hecho es la Pride real del destape Susana Estrada un montón de películas vamos a escuchar ese momento en el que el directores entrevista

Voz 6 16:02 todas ellas son conscientes de que con su desnudo están abanderando la libertad libertad libertad vamos a imaginar una actriz que se sintiera humillada o degradada como dices tú o que simplemente no que será desnudarse en ese caso no le quedaría otra

Voz 0212 16:22 bueno sí claro claro es que ha habido nosotros cuando empezamos queríamos hacer un retrato de de la mujer en el cine en la España de la transición empezamos a leer y a documentarlo y nos dimos cuenta de muchas cosas ya a lo suponíamos porque realmente ya no era sólo que aparecieran desnudas sino que además era una época en la que acabamos de salir de cuarenta años de dictadura en un país como el nuestro que somo bastante machista hay que el el papel la de la mujer en el cine era ese única y exclusivamente y además no estaba rodeada de otra cosa que de Pajín hierros que lo que querían era merecías en pelota

Voz 0445 17:06 yo sé que no es que tú

Voz 0212 17:08 en condiciones de igualdad mostrando no eran una panda de hippies poniéndose todos en pelotas no eran unos señores que estaban locos por ver chicas en pelotas porque no la habían visto antes ir no sólo me refiero al ambiente público de ese momento sino también a los productores a los actores y al al entorno de esas actrices de hecho esas actrices que rodaron películas en los setenta entre el setenta y cinco el después de la muerte de Franco y hasta primeros de los ochenta fueron estigmatizados por el sin Letizia quieres ir luego no siguieron trabajando

Voz 0445 17:41 claro luego eso pesó no como de tu ha sido

Voz 2 17:44 una guarra y lo vamos a superar porque hambre bucal

Voz 6 17:50 es un clásico no en cuanto delibera sexualmente o haces algo que tiene que ver con tu sexualidad tu cuerpo

Voz 0212 17:57 de hecho era como rehabilitar la carrera de una actriz demasiado emblemática del cine del destape era como una fric cada Tarantini ska

Voz 0445 18:07 bueno en realidad lo que estaba haciendo era el cine que se hacía en España

Voz 6 18:10 era el cual cine mainstream porque es hacía más cine incluso menos taquillero

Voz 0212 18:14 en el caso de actrices digamos con una carrera digamos más más seria o que habían tocado la el el teatro total también tuvieron que hacer destape que lo hacían toda sean las portadas de la revista Fotogramas eran mujeres en postura erótica ahí es la digamos la revista emblemática del cine español

Voz 6 18:34 pero a día de hoy hay que decir que todavía en las revistas de cine a nosotras nos retrata en actitud sensual mucho más que a ellos luego hablaremos pero es verdad que por ejemplo hay una directora que se llaman Wilmer no dice suena que el año pasado hizo de los Wings una peli fantástica que es su primera película que se llama viva ella sí que habla de esto que estábamos comentando ahora de que él

Voz 0445 18:55 la liberación sexual la revolución sexual

Voz 6 18:58 fue solamente para ellos para la mitad porque las mujeres que habían decidido liberarse nunca se libraron del estigma de el insulto ni ni veíamos harén es de mujeres con un montón de hombres no nosotras siempre es éramos las conejitas nosotras siempre damos es objeto que ellos consumían y luego siempre claro ya teniendo que vivir digamos como un poco al margen porque ya no era una mujer realmente aceptada y la primera película de esta mujer que ya os digo se llama viva trata sobre esto verla de lo Woods también deformando los dos pues a ver si terminamos con esta revolución sexual no es así si esa revolución sexual de los sesenta en los setenta que fue sobre todo

Voz 0445 19:36 ahora a la mitad una mitad de la población acaba siéndolo también para la otra mitad nos libramos de el estigma

Voz 6 19:42 ah

Voz 23 19:43 de la la guarra zorra hola

Voz 0445 19:47 monja

Voz 0212 19:50 claro hay que cambiar incluso modelo de erótico de desde la desde la pura atracción sexual es que con los modelos tradicionales una mujer que que abiertamente que expresa abiertamente su sexualidad no es sexy lo sexy es la sensación de que

Voz 6 20:09 todo eso te intimida que te inicia el hombre claro que como visitantes es mayor que tú bueno firmo recomendar a todo el mundo que que haga una revisión de tu filmografía y sobre todo de los años desnudos que me parece una peli

Voz 0445 20:24 hola fundamental en en nuestro

Voz 6 20:27 historia de este nuestros fines con muchas gracias a ti porvenir gracias a vosotros

Voz 24 20:42 no le ha gustado la película

Voz 16 20:45 a mí sí pero es una pena que acabe así el monstruo que triste daba la impresión de que es malo pero en el fondo me gusta el malo creo que me faltaba un poco de afecto es decir saberse amado desear necesitado

Voz 24 21:04 nota la brisa del metro que sin Safin

Voz 1 21:12 tramas maestras con Leticia Dolera

Voz 0445 21:16 la hemos visto en series como a las once en casa o Un paso adelante y ha participado en más de quince películas ahora está en el teatro incómodo

Voz 6 21:23 día Emma Goldman Si no puedo bailar

Voz 0445 21:26 pues mi revolución

Voz 2 21:48 y es que ella es Beatriz Rico bienvenida la canción que estáis escuchando ella es la cantante porque no sabes bailar

Voz 0445 21:59 sí somos fan somos fan de verdad cómo está viendo sus actuaciones y unos vuelves locas

Voz 6 22:04 se me va un poco la pinza no

Voz 25 22:07 los que el rock unas sensaciones es algo muy fuerte no lo de poder estar en un escenario con además con versiones de rock que son las

Voz 6 22:16 que yo siempre escuchaba en mi coche y ver a la gente

Voz 25 22:19 debe pegar gritos levantarlo cuernos es de las sensaciones más puertas que se puedan tener en la vida

Voz 2 22:24 nosotras y yo estuve en la misma revista pusimos vivió si Pilar estaba Arco es que me voy yo cuando me voy me voy de hecho este verano te vas de gira con tu grupo rico and roll

Voz 25 22:37 sí sí estamos estamos de gira porque además pues el verano es la parte fuerte en conciertos festividades peñas motera Ayuso que siempre es muy divertido

Voz 0445 22:47 me has está girando con tu monólogo desde dos mil diecisiete eh antes muerta que con Vic que es la continuación

Voz 25 22:53 de Mejor viuda que mal casada hermanan sí sí bueno pues es estoy de gira estoy bueno compaginando esa es la el rico and roll con mimo no

Voz 6 23:04 algo con Antes muerta que convicto y con una función de mitología japonesa que se llama tengo que es una cosa ya muy rara eso eso ya necesitamos un programa entero para poder explicarlo porque es un poco extraño que lo dejamos ahí

Voz 25 23:16 Iberdrola perdón un programa que estoy preparando pero no nueva cadena que se llama von Tv que es tan emitiendo cine continuamente ya ahora ya empiezan con una parrilla voy a hacer un programa que me hace muchísima ilusión unos puedo contar porque pero si tengo que decir que espero Leticia que vaya que invitada porque vas a tener mucho estoy convencido

Voz 2 23:38 me encanta manga

Voz 0445 23:41 ministra es la primera vez que lo que bien

Voz 6 23:44 hoy exclusiva y todo gracias

Voz 0445 23:47 bueno pues me gustaría leer un tuit tuyo para meterme de lleno bueno bueno lo mantenga patriarcal pero te digo una cosa no lo voy a hacer yo en este programa tenemos fatos sabes a qué bien pensé que no iba a decir que no leyera allí

Voz 2 24:02 a qué pereza ir y hoy tenemos una azafata además muy especial Manuel Burque

Voz 26 24:13 admite no

Voz 14 24:16 es el pequeñito Manuel Tengo una pregunta partir cuántos años tienes que hacer mañana no

Voz 2 24:24 por favor pon bien las piernas por delante de la otra y no me toques las narices como las tengo poner como dilecto vino a ver vente para aquí sabe levantada Beatriz Rico para enseñar a mano lo consigue

Voz 22 24:36 bravo Gerardo Alexis local

Voz 2 24:39 la sonrisa dientes diez le queremos Dielo ojo que ella seguro que lo hacía con tacones o multe no como tú hacen zapatillas sándalo tengo que reír con vuestros comentarios por supuesto porque somos super graciosas venga haced uno yo quería preguntarte cuando se tenías porque como yo dije una peli de tuyo

Voz 0445 24:57 hemos de pareja para saber la diferencia de edad

Voz 2 24:59 así se cumple el tema de que cuando dirige una mujer no es no rompemos el estereotipo no es el hombre más diez años mayor que nosotras con cuántos años tienes Manuel Burque dos más que tú

Voz 0445 25:13 tantos tienes tú treinta y seis

Voz 2 25:16 no sé por qué me da pues no

Voz 0445 25:20 muy bien muy bien entre ahí dentro muy bien Roma

Voz 2 25:23 co el está bien para la Iglesia también está yo a mi marido le sacó doce

Voz 6 25:31 yo no sé cómo lo veis muy bien que está rompiendo

Voz 2 25:33 no haré tiene muy bien voy esta postura de hace muslos no pues mira doce horas al día así te quiero ha vendido cara cadera

Voz 0445 25:41 Quito pero actúa aguanta a ver

Voz 2 25:44 Manuel

Voz 14 25:45 qué has venido hacer menos lo que has venido a leer

Voz 2 25:50 todo a punto y aparte Manolito o Manuel cariño como la llaman que denunciar no

Voz 14 26:00 le que te vean en casa y vengo a leer un tuit de Beatriz Rico pues le me lo bien vale es duro e ahora lo tengo aquí hoy que bien feliz y eso sí que bien señala hacía bien hace eso madre diría eh parece que lo voy a leer aquí aunque esté detrás de esto no se puede hacer si a zapato no a verlo lo primero las prisas

Voz 0445 26:27 las que presentan el tiempo venga

Voz 14 26:30 se hizo muy viral este tuit tuyo que voy a leer primera critica que salió mía El Mundo El día que su talento esté a la altura de su belleza será una gran actriz última que salió medio digital encaja muy bien en el film y el personaje lástima que esté tan estropeada ahora mismo remata lo la mía sois críticos o esteticista que Cruz Mari Cruz Prado

Voz 22 27:01 Crack de desgravar

Voz 2 27:05 yo yo aplaudo por la lectura que pero también por el tuit la respuesta de Beatriz jamás me imaginé que se pudiera al día

Voz 25 27:13 que estas cosas que tú las pones en Twitter o en esta gran piensas que no teniendo que te estás leyendo otros cuatro amigos y luego se monta un pollo que ya esta misma Armando pero es que ya lo has liado

Voz 0445 27:23 qué cruz no que Cruz que siempre se nos valore por nuestro físico

Voz 14 27:26 no

Voz 6 27:27 sí bueno antes estabais os estaba escuchando no porque estaba feliz es muy sabio feliz a mi me encanta escucharle Bono estaba pues también hablando de de las historias tan importantes que las mujeres tienen que contar dice con cumplen años para el mismas todavía no sí que es cierto que yo viví lo de tener que desnudar me fíjate de todas las películas en las que me desnudez que son unas cuentas solamente lo lo vi que estaba claramente justificado en una en Cenizas del cielo pues porque ningún personaje Tati quería tener hijos y lo podía no podía entraba una especie de rituales extraños que nacía y lo que injustificado el resto yo creo que se podían haber omitido pero no te atreves a decir yo solamente hubo uno ve en Lázaro de Tormes la dirigía a Fernán Gómez que se puso favorito vino José Luis García Sánchez yo estaba embarazada y nadie lo sabía no lo dije para que me despidieron claro tenía que escenas de sexo y les pedí por favor que no me hicieran estará completamente desnuda porque lo estaba pasando muy mal además es que era cierto y me permitieron estar con una casaca pero con las tetas al aire el plan a casaca pero sí pero te la bajas para que se vean las becas no bueno vale no sepa Xavier Sardà no sé tú cómo lo paso a sancionar de sexo cuando te dicen tienes que hacer esto ostras pues si lo haces pero eso de la libertad como era la frase que dijiste es que los desnudos para la mujer como abanderar la libertad no para mí la libertad sería decir es que no viene a cuento puedas vamos a quitarla pero ya sé que es decir que no

Voz 0445 29:00 claro porque está muy claro cuando un desnudo es gratuito y cuando no os a lo tienes muy claro a mí una vez un un productor de cine francés en este futuro una reunión con un productor y un director de cine para una película de terror de una escena en la que el personaje mi personaje tenemos en la ducha bueno pues que de repente la reunión se convirtió giró en torno a esa escenas ir a decirme que se me tenían que ver las tetas el culo y tal yo pero pero a ver que qué tiene que ver si me estoy luchando la escena no va de que las cicatrices en Mi cuerpo o De Guindos justificó claro iba dijeron vale ok pues el esto pasó real life el el productor cogió un papel dibujó mi culo dibujó una teta marcó cuanto de culo y cuánto de pecho e querría él que se viera y me pasó el boli y me dijo hasta dónde estaría dispuesta a enseñar algo muy importante para ellos es fíjate hasta hasta aquí en islas dijo porque sino se sino hay carne la gente no haberla perdón a la gente irá a ver las películas buena sea olvídate si la gente quiere ver a mujeres desnudas tiene Internet para eso desgraciadamente por otra parte yo siempre pongo el ejemplo de hueso que los dice haber visto la serie que hay muchísimos des

Voz 6 30:13 nudos de hombres y de mujeres sobretodo de mujeres porque hay muchísimas violaciones Si bueno es un parque al que los hombres van a divertirse con robots con robot con forma humana y sin embargo nunca se ve nada que sea innecesario nunca mira es que para mí hay una prueba de fuego de si la escena viene a cuento porque no sea igual no es que venga dice explícitamente perdona perdón cuento pero si no

Voz 0445 30:38 hay un ensañamiento no no para

Voz 6 30:41 a mí cuando alguien sale de cine el comenta la escena es que no venía a cuento y se han pasado yo no sé si es porque sabía que estaba dirigida por una mujer la de requisitos para ser una persona normal pero la escena de las dos chicas a mí no me agredió es decir yo la vi bien ya está me gusta esto cuando salí yo ya lo olvidé eso quiere decir que no fue una cosa sabes porque bueno estar solo dentro era argumento para tratar y es natural hay detalles que no hay por qué luego tú sabes eso que dicen el equipo no mira porque están muy

Voz 0445 31:17 es muy acostumbrados es mentira aclaró que miran ya luego ya se cantar

Voz 6 31:20 porque llevas tres horas en pelota ya tú

Voz 0445 31:22 tetas están más vista que las Torres Kio o pide un que la gente se vaya se quedó sin prescindir

Voz 2 31:28 les

Voz 0445 31:29 Beatriz no te vayas que se va a unir a la mesa otra maestra muy estoy hablando de la actriz Marián Hernández

Voz 19 31:35 vamos a velar un poquito

Voz 27 31:57 no vale

Voz 0445 32:42 seguimos en tramas maestras hablando con Beatriz Rico sobre la mujer como objeto de deseo en el relato cultural incorpora a la mesa otra maestra una actriz a la que admiramos mucho ella protagonizado series como Cuestión de sexo La tira fenómenos o más recientemente Amar es para siempre tiene dos películas pendientes de estreno el verbo de la vida que te juegas donde eh compartimos cartel que además está dirigida por una directora a la que también queremos mucho que es de León y ahora mismo está recién llegada de Galicia porque esta mujer no para donde ha estado grabando una

Voz 2 33:13 sería se incorpora a la mesa de tramas maestras

Voz 0445 33:15 Mariam Hernández

Voz 2 33:18 con ratos de descanso porque entre tantas cosas de las dos es este rating es cuando descanso anotó graba centenar

Voz 11 33:26 pero estoy muy feliz tenía muchas ganas de estar con vosotras y más con el tema que se está tratando hoy que me gusta mucho

Voz 0445 33:31 tú también te has sentido que en rodando escenas se pedía de ti algo más allá de tu talento es decir ese exceso existe exigía mostrar tu cuerpo

Voz 11 33:41 los actualizarlo si yo llegue a decir en una serie me llegó un guión que era extremadamente machista pero mucho que emplean la acotación del guión era las chicas se ponen en pompa enseñan el culo mientras el otro las mira bueno era una cosa como muy exagerada yo cogía al director en aquel momento y le dije que me parecía muy machista lo habíamos estado hablando todas las actrices in ningunas atrevía decirlo entonces cuando se lo comenté que simplemente le dije que quizá podíamos cambiarlo un poco porque me parecía que era muy machista me dijo a mí tampoco me gustas tú como actriz y aquí estás

Voz 6 34:19 que lo que oye pero no luego no hay guerra ha dado tiempo de esto si nosotros usted y si además en aquel momento me estaban peinando

Voz 11 34:30 querían maquillaje que vosotros que sois actrices también es un poco como la peluquería

Voz 2 34:35 todo el mundo sabe lo que os estarán al no

Voz 11 34:39 donde sí ha roto con tu novio si te has peleado con tu madre pues llegas por la mañana ETA desahogarse porque es así contamos penas y alegrías pues la peluquera que me vio en aquel momento me dijo haber Meryl que te tengo que que pone el pelo me hizo mover la cabeza hacia abajo echa llorar nadie se dio cuenta en aquel momento y luego volví con toda mi dignidad hacerlo pero si situaciones como esas desgraciadamente pasan y hoy en día no son extrañas

Voz 0445 35:04 no no no son de la época del destape de dos mil dieciocho

Voz 6 35:07 imagino que cuando sea hacer ese tipo de comentarios además lo hacen para que ya no os quejáis más

Voz 11 35:12 sí es como un parar yo creo que notan que tú les está sacando ellos lo veían como un ataque no saben cómo responder a eso y como no tienen ningún tipo de argumento responden con otro ataque que es verdaderamente infantil te noquea atacando claro atacan donde más te duele que soy yo actriz es lo que más me gusta del mundo Tata con con que eres mala actriz porque yo soy quién decide aquí

Voz 0445 35:34 además claro eso te iba a decir destaca tu jefe el que está en una posición de poder respecto a ti

Voz 11 35:38 exactamente te deja muy bajita muy vulnerable sin capacidad de reacción hoy vosotras sois actrices las tres alguna vez os han dado un papel que habéis sentido que primaba vuestro físico a vuestra capacidad interpretativa

Voz 25 35:55 yo es que no se estaba estaba pensando digo a ver qué más desnudos hice justificado si digo a uno que hice con Joaquín de Almeida pero es que lo único que rodé fue un polvo claro lo que pienso que estaba justificado porque yo era la amante con aquel pues tu mujer entraba y le pillaba allí yo estaba de espaldas en la llamada índigo pues el más útil fue lo único que dicen es averiguo hombre el físico sí que lo condiciona sobre todo cuando tienes unos años no además fíjate aquí somos Acebes que corramos pero no dejamos de ser mujeres blancas delgadas que encajan en un en un canon sí sí sí

Voz 11 36:30 yo me paso otra cosa que además aquí te lo he comentado Lete que me gustaría contar porque hace muy poco habló de dos meses hice un cásting en el que tenía una secuencia muy límite el personaje os voy a contar muy rápido estaba en la cárcel en una situación extrema lo había perdido todo venía otra persona imaginaros que es la única que te pueden sacar de esta situación el personaje tenía que llorar y era una secuencia de dos páginas muy duras

Voz 29 36:58 cuando terminó la secuencia de recibo una nota que dice María bien pero por favor

Voz 11 37:06 no yo más guapa

Voz 2 37:08 yo era un juro aquí no ha pasado hace muy muy muy pocos si yo era más guapa

Voz 11 37:16 es que no sabía cómo reaccionar de verdad no sabía cómo reaccionar tuve el apoyo de una persona que estaba allí que me miró y me dijo ni puto caso

Voz 2 37:24 cada vez que verdaderamente no sabía qué hacer

Voz 11 37:27 qué hago yo las apretadas menos los ojos a esta tertulia estas medidas más que llamar confesión

Voz 2 37:32 me me gusta darme no

Voz 25 37:37 en un concierto a mi se me acercó y dijo oye tú no puedes cantar sin enseñar tanto la decía

Voz 2 37:44 gracias poco tal vez yo no es una foto digo y hablando

Voz 0445 37:48 fotógrafos estas otro otro tema

Voz 25 37:51 no no

Voz 0445 37:52 que al menos ahora hablo desde mi experiencia yo desde cuando empecé como actriz en al salir de clase una de las primeras cosas que parecía que tenías que cumplir no del check de la lista no requisitos para ser una actriz normal pues tenías que acepte las fotos sexys hito UDC las las fotos para para el mano GQ parece cuando cuando cuando parecía que te que es que para que se te considerase una actriz día de peso no de este tópico horrible machista de niña mujer tenías que hacer telas

Voz 6 38:20 eh fotos sexys de hecho tenemos un tuit hablando de tuit virales y lo podemos poner con portadas femeninas portadas masculinas de la FHM de hecho lo va a enseñar Manuel Burque nuestra azafata por favor quién mejor para defender

Voz 14 38:39 tú y tu yo lo mío a tres permiso para hablar ya aquí podemos ver un tuit del año es desde aquí podemos ver un tuit de año en el que el Letizia denuncia e una serie de patrones entre portadas masculinas y femeninas de la revista GQ en la que yo no salgo ni tampoco la polémica que hubo realmente en el mundo nuestro en España en el mundo nuestro alma quedan eso en nuestro país es que como Mollet y compartió ese tuit luego a ella le contestaron lo siguiente que es este otro tuit que era una portada de Letizia en la FHM Leti tú momento confesiones bueno pues para empezar pues evidentemente claro yo formo parte de

Voz 0445 39:34 en sistema he crecido en un sistema

Voz 14 39:37 eh que se llama patriarcado donde las mujeres

Voz 0445 39:40 pues sobre todo si somos actrices llega momento nuestra carrera que tenemos que pasar por el aro se diría no en en mi caso particular yo además no nací con las gafas feministas puestas ya me gustaría ya me gustaría que el sistema educativo e tuviera una perspectiva de género en una perspectiva machista como lo tiene ahora así que las gafas feministas me las puse a partir de los treinta entonces qué pasa que cuando yo están Al salir de clase y luego Hospital Central y más serio cuando la veinteañera me hicieron muchas propuestas de no las fotos estas sobre sexo sé que yo tenía miedo de mostrar mi sexualidad y mi sensualidad porque tenía miedo que se me juzgara por mi físico o que en el momento en el que yo apareciera con ciertas actitudes no se valora si mi talento también mal pensar así no

Voz 2 40:23 porque yo puedo ser todo lo sexy que quiera seguir siendo igual

Voz 0445 40:25 de talentosa pero bueno yo me

Voz 2 40:28 digamos que por un ataque de puritanismo

Voz 23 40:31 claro me me me avergonzado

Voz 0445 40:34 mi propia sexualidad y la Illa escondía por ese miedo que pasó luego cumplir treinta años eh protagonice REC tres me podré ir decide que sí que iba a hacer esas fotos pero yo iba a escoger al fotógrafo iba a escoger al vestuario escoger las fotos que se publicaban in bueno y lo hice y para mi a nivel personal e fue muy importante porque fue darme cuenta de que mi sexualidad es mía mi sensualidad es mía yo puedo mostrar un escueto cuando a mí me de la gana dicho esto evidentemente no me avergüenzo hola haters de Twitter que cada semana me mandáis este tuit o esta foto lo puedes ir mandando porque me veo muy mona osea no me genera ningún trauma de charla me estoy viendo estoy ideal mirando a cámara muy bien en estas muy escrita y muy Scream Queens si es que me lo mandan pero lo lo que hoy en día si que no haría ya ya acabo en lo que no haría seguramente es hacerlo en FHM yo me haría a día de hoy otras fotos incluso desnuda completamente sabes pero en poder dándome yo pero quizás no una revista que creo que su contenido es bastante machista pero al final

Voz 11 41:43 hemos creado y también fui portada de Frank M

Voz 2 41:45 bienvenido al club bienvenida

Voz 11 41:48 es criado en una época yo ni siquiera me plantee lo que tú ni siquiera tenía el poder de poder elegir un fotógrafo para mí fue ofrecer una portada Geoffrey P era como alucinante quiero decir creo que estamos

Voz 0445 41:58 la llegando a un momento de cambio un momento en el que tenemos

Voz 11 42:00 capacidad de decisión de poder decidir si si os y no lo quiero hacer pero a mí en aquel momento

Voz 2 42:06 no tanto eh todavía tenemos al grupo el también que una portada pero yo hace la razón muy feliz claro lo hice feliz

Voz 11 42:14 dice no me avergüenzo ni me arrepiento de nada otra cosa es que ahora yo decida exilio decía lo que quiero hacer lo que quiero enseñar cuando sexy lo que me duela

Voz 0445 42:22 pero sí es verdad que que nos han enseñado no que para porque es más a día de hoy lo comentábamos con Félix incluso las portadas de revistas de cine sigue nosotras seguimos apareciendo con cara de FAC mi sí que es verdad es que está en Manuel Burque ahí

Voz 2 42:36 en cualquier azafata doce horas lo Aíto Beatriz claro vale vale sí que es verdad que se nos ha enseñado

Voz 0445 42:45 no a las actrices incluso a muchas ahora mismo a través de Instagram que para que se de ese espacio en los medios tienes que mostrar ese poder sensual claro pero es que

Voz 11 42:55 así desde el principio de los tiempos dices hay vida no hay vida más allá de los cuarenta el futuro de los papeles interesantes de mujeres pasa porque seamos nosotras las que dirijamos bueno yo no creo que tenga que ser así creo que debería haber muchas más mujeres pero hay hombres que escriben personajes femeninos maravillosos lo que tiene que haber es más presencia femenina más historias de mujeres que se sepa nuestra historia lo que sentimos lo que pasamos todo interesante que hay a partir de los treinta y pico años está Alonso ochenta noventa o más pero no creo que tengan que ser escritas dirigidas por mujeres creo que tiene que ser igualdad simplemente

Voz 0445 43:32 claro es que ahora el problema es que ahora mismo como hay en el año pasado este último año un siete por ciento de películas dirigidas por mujeres y el anterior fue un diecisiete los datos dicen que nos muestran que cuando es un hombre el que escribe dirige y el ochenta por ciento los casos protagonistas masculino ir la islas las mujeres un rol muy secundario cuando somos nosotras las mujeres las que escribimos dijimos hay casi casi paridad sea que nosotras no tenemos problema en poner en el centro de la historia

Voz 11 44:03 nombre eso bajo mi punto de vista no quita para que ahora no puede haber película sólo de hombres sin no hablamos de esto hay muchas hablamos de que haya personajes femeninos de todas las edades que haya paridad

Voz 2 44:15 sí es pasión nada más y hoy en día no es así

Voz 11 44:19 no lo es así desgraciadamente además que haya una mujer dirigiendo también afecta al equipo técnico también aumenta el número de mujeres en el equipo porque las mujeres

Voz 0445 44:26 cuando nos dan uno el rol de capitanes del barco tendemos a confiar en otras mujeres para que capitanea el resto de departamentos bueno puesto Beatriz María muchas gracias por venir aquí Porras por hacernos gozar de vuestra perspectiva de vuestra experiencia por sentir que podemos estar cinco mesa cinco mujeres una mesa charlando y gozando

Voz 2 44:49 trata de verdad

Voz 16 45:00 puede que no le guste de la forma como soy ahora cuando empezamos todo esto fue tan divertido nos lo pasamos bien y luego empezó usted con eso de los vestidos de acuerdo me pondré ropas torcidas y usted lo quiere si así le gusto un poco más

Voz 0445 45:22 dramas maestras con Leticia Dolera bueno pues Manuel

Voz 8 45:26 que que estas aquí con nosotras las maestras no te vayas porque vamos a hacer un juego y queremos que seas tú el que lleve el micrófono a nuestro querido público te parece bien

Voz 0445 45:35 tú has visto te doy voz y te pregunto eh que majas oye eso al revés yo no creo que pasara yo soy un mandado lo que tú me digas muy bien quería dame vocales claro bueno muchas series y películas será el personaje de la chica no la chica que es un objeto que acompaña a los protagonistas en sus aventuras igual que te acompaña a la cantimplora o la brújula pues tienes la chica pero la chica también está muy presente en otros productos no como los dibujos infantiles Pilar así es porque el juego de hoy lo va a explicar esto se llama quién es la chica

Voz 2 46:35 estoy alargando esto porque Burque voy a pedir su colaboración me gustaba así él porque va va a haber este juego es complejísima la mecánica eso endiablada lo explica así Baixa Juarros otras

Voz 0445 46:47 nosotras sí ya está explica os voy a poder van

Voz 2 46:50 los audios de dibujos animados averiguar quién es la chica Burque me ayudará en su debido momento tienes que estar preparado en tu postura

Voz 6 46:59 dientes por favor sonríe vamos con él

Voz 2 47:01 de primera audio pertenece a la serie Willy Fog que una serie infantil de los ochenta que va de un millonario que dar la vuelta al mundo en él aparece una chica vamos a averiguar quiénes escuchar muy bien la sintonía la chica va a parecer esa es la pista Mira esa chica del público dice que lo sabe escuchamos

Voz 10 47:29 con

Voz 2 47:43 ya hay Romy yo once y fiel a morada de El poder leían facturar la equipaje de mano y a nadie extrañaría porque quiso es lo cuenta ella de hecho no aparece en primer capítulo de Willy foca aparece en el noveno on que detrás muy a lo loco dicen bueno a todo quiénes Romy que cuenta en este en estos dibujos os hoy varias opciones a Romy es una mujer independiente apoderada que quieres dar la vuelta al mundo y tiene un macho con Willy Fog en el Tinder de Romy es una viuda india que secuestrado y condenada a muerte Willy Fog la tiene que rescatar ser Romy es abogada de derechos humanos para la ONU se ha divorciado ellos Clooney viaja por el mundo denunciando injusticias Bulli Fox se unen su frustrado ojala Malala hace que en Arca edicte es tú puedes usar como halal hace

Voz 13 48:35 eh

Voz 2 48:36 no he dicho siempre Dago ya contra en a May vamos a equiparar cantan a B te aunque ojalá la valen Henar dice

Voz 18 48:47 resolvemos desde ahora en adelante tendremos un nuevo compañero de viaje la princesa Romy que como habéis visto el valor del intrépido Riga Odom ha sido decisivo en su salvación

Voz 2 48:59 ha ganado ya eran hace no era la la nave era la vena habéis ganado unos ganar que les por no hablar como Romy vamos con otro clásico que no pasa de moda los pitufos esas criaturas azules que nosotros en los ochenta la vimos en la tele luego unos otra luego han Chantal corregidos el site auto corrigen ALE medio punto de momento tenía que llegar bueno tú tienen su aldea hay sólo un personaje femenino Pitu fina hay más bares que Pitufo vamos a escuchar a Pitu atención a pista

Voz 30 49:45 quiero presentarles a la mejora yo primero

Voz 2 50:07 huy que en fin homenaje a Pajares y Esteso admitió además está mejorada supongo que porque ha pasado por el folclore ante ya era morena

Voz 6 50:17 antes éramos estaban se dio antes era Moreno hay pequeñita y entonces cuando padre y texto no pueden ser entonces la mete en Carlos Herrera dentro de es Un de su casita le echa una pócima ya padece rubia pintada con las pestañas entablar nuevas

Voz 2 50:32 con tacones y todos los pitufos empiezan a mirarla con la lengua fuera es una serie de Lillo escritor disidente esto por favor continúe con estos pues bueno es como pequeñas correcciones cinco te has preguntado Beckham fijen becario en vez de azafatas bueno Anar muy bien las la explicación muy divulgativa pero no cuenta para el concursa quién es en realidad Pitu fina de dónde viene ah es una creación del mayor enemigo de los pitufos carga Mel B es hija etapa Pitufo hoy a su madre la mató el malo GAR Kamel porque en realidad de una familia disfuncional monoparental cuál es la respuesta correcta o B yo creo pregunta alguien del público como de interés público Manuel Burque y te va a responder una voluntaria ella voluntariamente me ha mirado es que respuesta crees lado creada creada por carga Mel Au B hija de Papa Pitufo la las dos resolvemos del rock en comprar suelo

Voz 30 51:35 el corazón es grande

Voz 2 51:47 así es era una creación de de carga merle para atentados pitufos enamorar los así engañar lo sé aniquilados

Voz 6 51:54 es de esto sí lo peor esto continúa con la tradición de todas las mitologías vamos lo peor eso es la Eva de él de las a Pandora y casi todas las mitologías tienen su

Voz 2 52:07 mujer que es la que abre

Voz 6 52:09 los males frenó ya está fuerte aplauso

Voz 2 52:12 para todas las premiadas

Voz 10 52:37 día

Voz 2 52:42 bueno pues es que me lo he pasado muy bien con vosotros que os digo una cosa hoy una y me alegro que acompaña a farmacias si si si ahora vamos si lo hacemos juntas la prueba hago pues eso otros te lo cuidamos

Voz 14 52:56 no que que venga

Voz 0445 52:59 muchas películas muchas historias donde no sólo seamos objetos deseados sino sujetos au sujeta que desea y antes de irnos una mención especial al equipo en el control de sonido no

Voz 2 53:11 Emma valido

Voz 0445 53:13 Nuestra técnico en nuestro técnico de Vídeo Pablo Palacios a la producción Nerea Aróstegui al guión Pilar de Francisco Álvarez yo misma al micrófono a ir por supuesto una mención especial a la cuota masculina pelirroja Manuel Burque nuestros zapatos

Voz 2 53:31 a la mano Nos vemos en el próximo tramas maestras porque para mí

Voz 22 53:36 a estas notas otra