Las Noches de Ortega: El valor de una espátula (09/06/2018)

Voz 2 00:00 las real

Voz 3 00:14 esto

Voz 2 00:19 no señora eh

Voz 1174 00:31 muy buenas noches oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión también conocida por sus siglas Cadena SER empezamos ahora mismo un programa de radio que acabará a las dos de momento es ésta sólo la información que os puedo cobrar eh no los teléfonos de nuestro programa están abiertos como casi siempre y digo casi porque últimamente no se ha dado mucho por dedicar el programa temas monográficos

Voz 4 01:03 yo creo que hoy sería bueno

Voz 1174 01:05 esto volver a escucharos que nos contéis vuestras historias vuestras dudas vuestras angustias vuestros problemas y también vuestras alegrías os escucharé como solamente yo puedo hacer y sin duda pasaremos un rato medianamente agradable venga empezamos

Voz 2 01:22 si quieres convertir marcas el teléfono el problema es te escuchará con fruición poco a poco

Voz 1174 01:35 desde Nasser lanzamos al aire ondas vosotros en vuestras casas las Weiss recibiendo las capta la antena de vuestro aparato de radio ahí se convierten en sonidos y vosotros me escucháis parece sencillo así contado pero hay que estudiar bastante para para entenderlo del todo también podéis oír esto a través del teléfono con el wifi el cuatro Hey esas cosas la parte técnica aquí es diferente pero el resultado es el mismo me estáis escuchando de vuestro corazón se llena de gozo como de gozo se llena mi alma al saludar ahora el primer oyente de la noche Matías quién nos llama la desde desde Elche Matías buenas noches buenas noches adelante escuchemos querido amigo por qué

Voz 5 02:17 de de Ángel un par de meses

Voz 6 02:21 me está ocurriendo algo es bastante extraño que no termino yo de

Voz 7 02:26 de comprender cuéntenos qué qué es lo que le ocurre pues sí

Voz 8 02:30 eh a ver cómo se lo dieron a veces me mi mujer me quiere

Voz 7 02:39 sí sí les escuchamos no pero que es lo que le ocurre Cavallero no que de eso que mismo

Voz 8 02:45 me quiere

Voz 7 02:46 sí sí no pero lo raro que lo que le es sólo eso eso lo raro somos los raros que Le quieras mujeres

Voz 8 02:55 pero yo soy una persona querida hable que una persona de hombre todo toda mi vida yo casado cuarenta y cuatro

Voz 6 03:04 bueno no sé si a comerse por uno más con mi mujer pues creer me quedé me no me no me me tendrían voz digo yo puso a precio eso sí aprecia me me aprecia tampoco es un monstruo

Voz 8 03:16 pero quererme obviamente no gusta últimamente

Voz 6 03:22 la quiere está como incluso yo me te voy a decir que está enamorado situó

Voz 8 03:30 si está enamorada de mi mi hijo me me me extraña

Voz 1174 03:37 pero porque era extraña

Voz 8 03:39 yo yo yo no soy una persona

Voz 6 03:42 que tú a ver así diga pues voy a creerle

Voz 8 03:45 es una persona que me voy a enamorar esa persona no bueno sería otra

Voz 7 03:51 sí pero si es trabajador

Voz 8 03:53 que me considero una persona tampoco bueno no pero bueno quiere que tampoco está digo no monstruo es honroso pero a quererme no yo no tengo una persona que es que se cuenta por la calle y dice mira ahí va él le no no no no no

Voz 1174 04:12 no pero bueno a lo mejor es que usted se valora poco dices Le quiere que está enamorada de osea algo le le verá usted no me tampoco

Voz 8 04:19 yo hago me y ahí es tal el kit que él que es lo que me ve hombre pues es lo que mueve la hijos qué es lo que me verá mejor es que de verdad me miro al espejo no

Voz 1174 04:35 bueno yo de verdad yo creo que es un problema de autoestima lo que usted tiene

Voz 8 04:39 se estima la la psicología para acá vaya será metiendo un poco opta por el culo poco va a intentar ir un paso más allá no solamente quería poner autoestima amigo yo lo que es que no

Voz 7 04:54 pero usted cómo se juzga como se ve asimismo tan cómo me voy a jugar mal pero muy mal pero porqué se juzga tan más no son como se dejó mucho que ya no bueno pero no ser guapo son especialmente agudo

Voz 8 05:14 bueno no tengo sentido moda

Voz 1174 05:17 a usted le ha preguntado a su mujer que que ve en usted

Voz 8 05:21 nombrado ha ocurrió eso

Voz 1174 05:24 no se me ocurrió la pregunta es forma

Voz 8 05:29 dejas de salir de la duda claro hombre si ya tiene conocimiento de de porque me quiere yo yo no lo sé pues al preguntárselo no puedo extraer esta manera la información

Voz 1174 05:39 no porque ya lo sabe usted no no pues preguntes heló insano

Voz 7 05:45 voy a voy a preguntar claro que si obtengo

Voz 8 05:48 una una información relevante yo les llamo se lo cuento más que Haute con la duda no

Voz 1174 05:55 vale nos llame nos cuenta qué es lo que es lo he dicho gracias

Voz 9 06:01 si todo no no sé de eso

Voz 1174 06:11 nuestro oyente Matías no sabe mejor que su mujer siente More porel si estás en una situación similar o tienes alguna pista para ofrecer a nuestro querido amigo radioescuchas los teléfonos de ese programa están abiertos para ti también para que nos cuentes lo que te ocurre al margen de la historia de Matías estás enamorado no sabes porque además no sabes por qué te llaman te miras al espejo y encuentras que todo es ridículo que el universo entero no tiene el más mínimo sentido en fin esas cosas simpáticas que nos gusta a nosotros comentaras continuamos en directo transmite la SER

Voz 10 06:48 nuestra centralita está recibiendo cientos de llamadas obviamente tenemos ganas escucharos a todos obviamente y obviamente esto es baja

Voz 11 06:59 eh

Voz 7 07:00 nadie

Voz 1174 07:03 Nos llama Fernando desde Castellón buenas noches amigo adelante caballeros escuchamos

Voz 8 07:10 un poco por la situación inversa anterior sí que el preciado perplejidad

Voz 1174 07:25 porque su es posible exacto y él no entiende muy bien el

Voz 6 07:31 llevábamos porque lo que me ocurre a mí es que yo no sé porque quiero a mimo

Voz 8 07:35 a ver

Voz 7 07:36 no sabe qué ama a su esposa

Voz 8 07:39 esto porque quiero a mi señora

Voz 7 07:41 si la quiere

Voz 1174 07:46 pero porque él extraña quererla a su

Voz 8 07:49 porque mi señora lo cómo decirlo señora nudo no tiene nada particularmente respetable

Voz 1174 08:01 a a Jaime Nava tú puedas

Voz 8 08:04 señala como diciendo está la causa porque me ocurren rendía buena miel guapa mujer no tiene nada nada nada que estudian mira eso despunta por eso a hacer en Holanda no no hay nada que tu día por eso después Fernanda no lo tengo dicho lo dice no despunta pues nada sí hombre pero bueno hay hay un pico no uno veo yo un pico ahí de de algo reseñable es sí yo si tú haces una gráfica con coordenadas precisas y en las coordenadas supone una puntuación del uno por ejemplo hoy en las Arcilla pone bondad altruismo generosidad no hay no hay no hay picos en ordenada de quizás y eso no hay nada apunta en en tan

Voz 7 09:15 en este gráfico simbólico que usted me está diciendo que pone coordenadas que lo es lo que no es gráfico

Voz 6 09:24 pero como venimos haciendo en la casa

Voz 8 09:27 hace mucho tiempo pero desde que me di cuenta que mi señora lo tiene nada bueno

Voz 1174 09:32 pero hacer un gráfico como a domingo

Voz 8 09:36 la comedor pongo a mi señora delante una pizarra con unas si hago el gráfico de la Colman a bailar su afición ya digo mira Fernanda es el resumen gráfico de todo lo que de lo que es

Voz 1174 09:57 ves un poco

Voz 8 09:57 sí que tiene está en el en la X y en la ahí la X en las clases características como la Illa ahí el punto Meshal una línea recta paralela Gracia

Voz 6 10:16 cero coma uno cero coma uno de lo que haga

Voz 7 10:20 como uno se hace algo para verlo pero ya que hace cómo reacciona su lo lo lo acepta

Voz 1174 10:28 pero a mí me parece un poco cruel quiere decir que se sitúa un encuentro ninguna virtud a su mujer a lo mejor también es un problema suyo que no que no se lo sabe ver es decir que a lo mejor sí que tiene cosas buenas su mujer pero que no se sabe tiene a lo mejor es usted el que el que que humanamente puedo

Voz 7 10:47 lo que no quiere no tiene no tiene nada que a lo mejor sí que tiene claro la incluido

Voz 8 10:51 pero bueno ya veintisiete años

Voz 7 10:54 pues algo bueno se lo había visto

Voz 1174 10:58 Fernando si si usted se aplicará asimismo ese gráfico que dice si usted sí usted coge las tizas así también con la pizarra Cisco hecho hemos hecho esto también lo ha hecho de Simao muy que que que que les sale

Voz 7 11:09 pues igual

Voz 6 11:11 como meros igual

Voz 8 11:14 pero lo mismo pero a mi mi Fiz están también el cero coma como tampoco yo ya grandes venir fíjate está muy igualado a mejor despunta un poco más en alguna cosa pero lo bueno otra estoy por debajo de ella la media nos sale más o menos igual somos dos personas que

Voz 7 11:45 somos una mierda tanto varía como yo miedo porque hubiéramos dicho perversamente es una lo hemos hablado esto lo que Lemus

Voz 8 12:01 estabas en las que hemos ya asentada de aval poder conocer lo que empecemos con la gráfica coordenadas

Voz 6 12:12 hemos hablado muy hablado bueno lo asumimos

Voz 8 12:16 las personas que de las que se puede prescindir el mundo

Voz 7 12:24 nadie no no estuviese

Voz 8 12:26 nosotros si no hubiéramos nació pues el mundo sería exactamente igual que Nadal no moriremos sin aportar muy claro

Voz 1174 12:35 no digo

Voz 8 12:36 como suele diría que hemos aportado algo en activo porque hemos hecho daño a personas

Voz 5 12:45 pero bueno estamos junto

Voz 8 12:49 y lo que lo que yo quiero y me matan

Voz 1174 12:53 bueno Fernando gracias gracias por su llamada hay un abrazo enorme gracia

Voz 7 12:58 a saludar durante pues claro que sí

Voz 8 13:02 pues Camilla Parker Bowles

Voz 5 13:05 gracias

Voz 12 13:07 se volcó

Voz 2 13:12 continuamos esperando vuestros llamada

Voz 12 13:16 no

Voz 1174 13:20 aún nos queda un buen un ratito de programa Matías nuestro comunicante está volviendo a llamar al programa al parecer le dicen a través de los auriculares que ya ha hablado con su mujer le ha preguntado por qué porque Matías buenas noches

Voz 7 13:43 buenas noches cómo ha ido cuéntenos

Voz 13 13:46 o va de fábula

Voz 7 13:49 sí ha ido bien sí sí sí

Voz 1174 13:53 Nos alegramos mucho

Voz 8 13:56 qué fácil era poesías no no yo una voz aquellas preguntas

Voz 1174 14:00 preguntárselos claro nada nada bueno cuéntenos qué qué le ha dicho su mujer

Voz 6 14:04 pues no es nada más nicho que que me quiere que bueno que a pesar de que yo soy vagamente una mierda a pesar de que no hago nada que

Voz 8 14:13 la espina me ha detallado

Voz 6 14:17 de a todas la retahíla de de

Voz 8 14:20 miserias mías no sé si yo te quiero porque eres tú lo necesitado he tenido la duda dicho mira es deleznable que me repulsa bastantes noches ingenio no tiene pundonor y sexualmente no da la talla es cobarde aburrido aburrido como el que más soso tremendamente ella pero pero te quiero María me ha dicho te quiero porque te Mariano

Voz 1174 15:03 bueno pues eso claro la Ud L claro claro cada a pesar del que

Voz 6 15:09 yo yo ya Joy de de de antes de la conversación y hasta ahora es pasado un cambio de paradigma en mi antes estaba un Dios habrá habrá notado Gonzalo llamado así parecía otro hombre

Voz 7 15:22 estaba como todo verdad estaba batido todo incluso no tono bajo ahora de verdad Escámez

Voz 6 15:30 mira al mundo

Voz 8 15:31 me conviene poner mudo como madre mía

Voz 7 15:36 qué bien pues nos alegramos muchísimo

Voz 8 15:39 él le dije Matías no hay nada de ti aprovechar acabe a los pies nada eres orgulloso ICO no tiene muchas luces tienen miedo de todos de todo gas Matías sí sí me lo ha dicho ha hecho en un tono como para que me quedase claro porque eso lo tiene queda Marie Jose la mejor tiene eso que cuando quiere que una cosa que declara la dice con énfasis me me lo me lo ha dicho claramente

Voz 1174 16:13 a pesar de eso que él quiere porque porque usted no yo

Voz 8 16:21 antológico hay algo mermada me argumentaba no te argumento ontológica de pies haga ves tiene a mí cuando quiere ponerse seria Jose contundente les sale la vena ontológica y apela siempre al se siempre se pasa pero Tommy Haas que no me ha gustado no quiere toda la mierda que hijos y eso no me Jose me quiere

Voz 1174 16:52 pues ya está eso es lo importante y eso que a no

Voz 8 16:54 no voy ahora yo ya me puedo morir con total tranquilidad

Voz 7 17:00 sabiendo moje me queda claro

Voz 1174 17:02 así Matías ahora de usted ya se puede morir con total tranquilidad sabiendo que aunque usted sí

Voz 7 17:07 a este me cuesta decirlo tiene un nombre que no que no lo diga usted que es que no que yo no puedo decir que verdad

Voz 8 17:20 la batea lo tiene claro

Voz 7 17:22 tengo una mía saberlo a esto yo no me cuesta decir bueno pues nada que bueno matizó

Voz 6 17:31 al que tengo tengo tengo que acostar me pregunto por qué mañana tengo un día muy malo claro

Voz 7 17:37 mañana que te que tiene que hacer nada nada nada nada nada nada

Voz 6 17:43 al dejar pasar un día otro que para mí son todos iguales hasta que un día pues ya me haga más viajo me llegar a muerte y abre pasa por esta vida sin aportar nada en encontró con mucho con el oyente llamado antes

Voz 7 17:57 con Fernando

Voz 6 17:59 Yago aportó Malvo voces

Voz 7 18:01 por bueno que también

Voz 8 18:03 la mejor me ha me ha señalado su mujer debe ser algo

Voz 7 18:06 me es muy viva

Voz 8 18:08 José Mari Jose viva si yo tuviera que poner una palabra poner esculpir yo en mármol el nombre Mari Jose allá bajo una palabra que era define en mármol esculpido escondía Marie Jose abajo de carácter

Voz 7 18:26 de carácter Bibi Bobby va a veces es duro bueno puede muy bien abogar sí adelante salud saluda a los no

Voz 8 18:37 a lo nuevo ministro el H

Voz 1174 18:40 buenas noches

Voz 14 18:43 nuevo disco

Voz 1174 18:55 las ondas de la Cadena SER viajan alegres ahora mismo transmitiendo la felicidad de este hombre que acaba de saber que su mujer le ama a pesar de ser humanamente una mierda los teléfonos siguen abiertos para que nos llame aún puedes conseguir entrar en antena eso para ti obviamente sería increíble no poder conmigo debe ser algo fascinante yo en el fondo me doy un poco de pena a mí mismo no a no poder hacerlo yo no no poder verme desde fuera hay decir voy a llamar a Ortega de verdad no sabéis la suerte que tenéis la desgracia que yo tengo no tenéis ni idea del frío que hacía aquí en la cumbre

Voz 16 19:38 pues

Voz 15 19:43 eh

Voz 1174 19:51 y me dicen que Fernando ese hombre que hacía gráficas con x aquí para saber cuál era el el punto principal de su esposa ya había descubierto que no tenía ninguno y que él tampoco tenía ninguno está volviendo a llamarnos Fernando buenas noches de nuevo para que nos Gemma otra vez

Voz 6 20:11 pues yo hago que tengo una una pequeña duda

Voz 5 20:15 a ver por qué

Voz 8 20:17 yo cuando señora

Voz 13 20:21 no en el

Voz 8 20:24 el primer cuadrante sabes en la región superior derecha hay hay pómulo gráfico habla ver las coordenadas pero que ha hecho uno de hablarlo con ustedes me ha venido gana de hacer un eje ordenada sí

Voz 6 20:46 si Ikea o la mesa me sale en la puntuación Meshal

Voz 8 20:50 en el en el eje en el tercer cuadrante basada en la región inferior izquierda el acuerdo nada cartesiana y eso es lo que sí

Voz 1174 21:00 se pregunta ahora mismo a su mujer la la sometido a esta puntuación no de esas con sus virtudes en la se quiere ir reputación en la así que predice que el resultado el está saliendo

Voz 7 21:11 abajo a la izquierda abajo la izquierda está en el cuadrante me parece si pues

Voz 1174 21:17 bueno bueno bueno claro eso es que la puntuación es negativa

Voz 7 21:23 menos claro menos que cero

Voz 8 21:26 lo digo con con GM

Voz 5 21:34 bueno que sea un sistema de

Voz 8 21:39 de ordenada hacia habrá uno

Voz 1174 21:44 bueno Fernando

Voz 17 21:49 bueno no

Voz 1174 21:50 no se preocupe tampoco dado mejor lo que ha medido a lo mejor usted lo conoce se ha venido un poco abajo dice que a lo mejor tampoco su mujer tampoco es

Voz 5 22:00 están están sí sí bueno lo que es que sea la lo que me lo demuestre

Voz 1174 22:10 usted se ha vuelto a hacer este análisis de usted mismo a ver cómo

Voz 7 22:13 yo no voy a hacer me lo mima

Voz 1174 22:17 va a hacer ahora

Voz 6 22:19 para el porque tengo la pizarra en el comedor le llamando desde el teléfono fijo UGT

Voz 1174 22:26 el balón donde sea el resultado es un momento en resultado va a ser el mismo que está cogiendo un bolígrafo ahora no para hacer su sistema X de lo de nada que sí

Voz 5 22:42 les sale logra la la radio

Voz 7 22:45 el caso está a la rayitas

Voz 5 22:49 el de los lagos

Voz 7 22:52 a poner característica

Voz 5 22:55 hombre lo que me da bondad Duran Duran está escribiendo lo mismo Caballero hacer un papel sus características ver está

Voz 7 23:08 os agua pues si lo puedo poner en francés te voy a atacar lo voy a poner

Voz 1174 23:21 a ver qué les sale sigue poniendo características no haber solidaridad sonar solidaridad humana vale pues a ver qué sale

Voz 7 23:35 bueno pues ya estuvo a música lo dije voy a poner a punto

Voz 1174 23:42 vale somos compañeros mientras Hernando está haciendo es la gráfica de cuáles son sus característicos bueno

Voz 2 23:58 oriundos

Voz 1174 24:04 Fernando dese prisa ya lo tiene perfecto bajemos la música y que que les sale

Voz 7 24:15 y lo peor es esto peor porque porque lo creí

Voz 1174 24:22 les sale muy bajos los los da bajísimos por donde Darío

Voz 7 24:27 en el cuarto cuadrante cuarto con adivino me sale una parábola

Voz 5 24:32 madre mía eso es

Voz 7 24:35 a cada característica humana mio más alejado que la de del eje de la X ya digo y además a ritmo exponencial hechas

Voz 1174 24:45 es exponencial en la curva

Voz 7 24:47 el eh pero lo mío vamos peor todavía vaya Fernando pues miro pues me me doy miedo me da miedo ser como soy

Voz 1174 25:01 bueno pues ahora voy nada aprovechable y sabe usted como que tendría que hacer para mejorar

Voz 7 25:07 no porque voy a saber yo que voy a saber que no nos seny lo que vale una espátula Fernando gracias por su llamada que vayan les mando un cariñoso abrazo igualmente Caballero para si ya quiero quiero quiero que me hace muchísima compañía la dio muchas gracias Fernando un abrazo que

Voz 12 25:33 el caso que programa más raro

Voz 1174 25:44 estamos casi terminando el programa de esta noche

Voz 12 25:49 sólo queda despedir hasta el viernes

Voz 1174 25:58 enviar os cientos de miles de besos y abrazos

Voz 12 26:03 no

Voz 1174 26:08 deciros que una espátula sólo vale ochenta céntimos son datos que hay que conocer te quiero oyente

Voz 12 26:35 dime claro