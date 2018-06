La Script Matinal: Marguerite Duras, la escritora de lo prohibido llega al cine (09/06/2018)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Jota Bayona vio Parque Jurásico hace veinticinco años temía dieciocho y ahora dirige la secuela de la saga los Word el Reino K

Voz 1457 00:44 del Mundial el cine argentino nos manda una comedia que alerta de las consecuencias del excesivo consumo de partidos

Voz 1860 00:50 el fútbol foso

Voz 5 00:53 sé que elegir Pedro

Voz 1457 00:56 mosso la película biográfica de la semana es Margarit dudar París mil novecientos cuarenta y cuatro que cuenta la angustia de la escritora cuando su marido fue detenido por los nazis

Voz 5 01:07 conoces

Voz 6 01:09 han utilizado igual que yo creo que lo estoy utilizando si me de encontrarlo haré que no deporte Norberto

Voz 1457 01:15 en la sección de seria recomendamos diez Lan una comedia sobre las contradicciones y las imposiciones de la moda en el universo editorial digo

Voz 7 01:23 darte quién estamos suprimida una mujer cubierta de pies a cabeza

Voz 1457 01:27 con un burka o una de esas modelos en biquini

Voz 7 01:29 portada de turista

Voz 8 01:31 plantea una interesante pregunta que no estoy seguro de saber contestar una mujer cubre su cuerpo mientras que la otra expone podrían ser las dos caras de la misma moneda

Voz 1457 02:50 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Blanes buenos días menudas semana de nombramientos que llevamos o la guerra buenos días hoy mismo a las dos y media la Academia de Cine nombraba oficialmente a Mariano Barroso como presidente de la institución sucede a Yvonne Blake no ha llegado a haber elecciones porque la candidatura de Barroso ha sido la única presentada estaremos muy pendientes de su presidencia de sus proyectos iniciativas y ahora que se abre una nueva época con el Gobierno de Pedro Sanz la presidencia de Barroso no ha sorprendido a nadie se espera que sea de continuidad todo lo contrario ha pasado con el nombramiento del nuevo ministro de Cultura Maxim Huerta periodista escritor y tuitero intenso del que es espera pues algo de espectáculo televisivo en sus encuentros con la prensa medidas limitarían el acceso de nuestra juventud de los contenidos violentos guerra no seas tendenciosa que él ha sido un twittero más al que está mirando ahora con lupa es verdad vamos a dejar que bueno que el avance Ike conteste a todas esas preguntas que se le hacen a un ministro desde los toros el fútbol y la violencia de las películas

Voz 14 03:58 cómo limitar los contenidos violentos conectando la tele y si los críos vuelven a conectar se ganan un sopapo por eso parado porque cuando era un crío Mi padre me pilló fumando y me arreó un soberano sopapo y hoy día sigo sin fumar no porque me miedo el cáncer no fumo porque aún creo que mi padre entrará por la puerta Amy Harry hará otros sopapo

Voz 1457 04:18 en serio les deseamos muchísima suerte a los dos al presidente de la Academia al ministro de Cultura también vamos a hablar del gran estreno de la semana que es el Reino caído dirigida por JA Bayona

Voz 1463 04:50 es difícil imprimir personalidad a una película de doscientos millones de presupuesto pero Bayona ha hecho personal esta segunda entrega donde ella escenas que recuerdan a las historias

Voz 1457 04:58 terror gótico y tiene una dimensión política que conecta con las noción de desasosiego actual Toronto la película

Voz 17 05:05 es un reflejo de del momento en el que se hace y además esta película lo permite porque están basadas en novelas donde Michael Crichton ya reflexionaba sobre el papel del hombre respecto a la naturaleza de la ciencia y creo que es es muy interesante que haciendo frente al al al nudo de la historia porque este es el segundo capítulo de una trilogía hablemos de de del caos no que a la Malcolm de la incertidumbre no guisos de es un reflejo también de del del mundo en el que el que vivimos

Voz 3 05:38 recuerdo la primera vez que pista

Voz 4 05:40 un dinosaurio primera entonces cómo humilla

Voz 3 05:48 les acerca de ellos el de los presos huesos en museos pero en realidad no te lo crees

Voz 4 05:54 son como invitados si esto no es culpa tuya

Voz 1860 06:10 la historia comienza junta no

Voz 1463 06:12 a los protagonistas de la anterior Chris Pratt ir Bryce Dallas Howard en un proyecto nuevo sacará los dinosaurios de la isla donde viven ante la inminente erupción de un volcán nadie mejor que ellos para acercarse a los dinosaurios mientras la sociedad Se abre el debate sobre si acabar o no con ellos

Voz 1860 06:28 sí

Voz 1463 06:40 Bayona en prime el tono de terror y el tono sentimental y emotivo de sus películas la dimensión política y el ADN de la franquicia de Spielberg hacen de esta última entrega una película muy particular la cinta habla del uso de la tecnología de los dinosaurios utilizados como botón nuclear por políticos inversores grandes empresarios con un villano un inversor con flequillo a lo Donald Trump y con una lectura muy actual como explicaban

Voz 1457 07:02 sus protagonistas

Voz 1513 07:06 la saga de Parque Jurásico siempre ha tenido esa dimensión porque está basada en las novelas de Michael Crichton que era un escritor de ciencia ficción reflexionaba sobre los peligros de la tecnología cuando está en las manos inadecuadas convertir en armas a los dinosaurios y utilizar a estas criaturas como tecnología armamentística como vemos en esta película que es lo que se cuestiona es una historia para reflexionar acerca de qué pasa con los dinosaurios se deja vía libre en el mundo

Voz 1463 07:34 a Bryce Dallas Howard esta vez no corren tacones sino en botas sólo han pasado tres años desde la primera y la segunda entrega ambas tienen a una mujer poderosa como personaje principal sin embargo el a primeras en los que fue grabado como ocurría en tacones algo que Bayona ha corregido ahora un simple gesto que ejemplifica también cómo están cambiando las cosas en lo que respecta a la imagen de la mujer

Voz 1457 08:01 visualmente los dinosaurios ya no sorprenden como lo hicieron hace veinticinco años por eso hoy en la sección de cine clásico lo vamos a dedicar a uno de cada uno de los Magos no de éstos efectos especiales y el maquillaje Stan Winston que justo ahora bueno pues cuando vuelven los dinosaurios nos acordamos de él también porque se cumplen veinte años de su muerte el director del programa Sucedió una noche Antonio Martínez no recuerda su obra

Voz 0544 08:31 llamó Stan Winston soy experto en maquillaje sofisticados

Voz 1814 08:35 muy muy sofisticados así de escuetamente ese presentaba uno de los técnicos más geniales que ha conocido el séptimo arte el hombre que creó algunas de las criaturas más sorprendentes y aterradoras del cine de las últimas

Voz 0544 08:48 lo sé lo sé

Voz 1814 08:50 en Un monstruo dentro de los profesionales del maquillaje especial Winston se caracterizaba sobre todo por su capacidad investigadora no sólo en el uso de nuevos materiales

Voz 18 08:59 en realidad no es piel un polímero proto planificó de compositor

Voz 19 09:02 similar a los chicles que se pegan debajo de los asientos

Voz 1814 09:04 sino también por haber sido pionero desde su taller en la utilización de muchas de las técnicas que hoy en día dominan los efectos especiales todo ello le valió cuatro Oscar e infinidad de premios profesionales en una carrera que se prolongó durante casi cuatro décadas

Voz 20 09:19 de tenis era ya en mayo lo que he hecho a lo largo de mi carrera no es crear efectos especiales y efectos de maquillaje o efectos generados por computador lo que he hecho toda mi vida es crear personajes de la ficción la forma en la que mi trabajo es similar a la de un actor me pregunto cómo va a ser ese personaje cuál será su aspecto cómo actuará en la películas

Voz 1814 09:40 sus profesiones Princeton empezó su carrera trabajando en televisión su trampolín a la fama llegaría en mil novecientos ochenta y cuatro cuando un joven detector llamado James Cameron habló del personaje que iba a protagonizar su película

Voz 21 09:52 escucha los Terminator son unidades de infiltración medio hombre medio máquina por debajo hay un chasis metálico de combate controlado por microprocesador totalmente blindado muy duro pero por fuera son de sido mano

Voz 1814 10:04 a pesar del escaso presupuesto de la película Winston consiguió trajes efectos sorprendentes todavía hoy en día dar repelús ver altivo Schwarzenegger reparando su propio obra Winston continuó su asociación con Cameron en alias la segunda parte de la saga del octavo pasajero donde creó otro de los personajes más destacados de su vestuario personal

Voz 3 10:23 pero cada una de esas cosas procede de un hueco no así que quién pone esos huevos

Voz 1814 10:29 la Reina Ali gigantesca hay más letal aún que cualquiera de sus día esta criatura habría sido hecha mediante efectos digitales pero en mil novecientos ochenta y seis aún no era posible con Stone tuvo que construir una gigantesca Mario metan una crónica que debía ser controlada por diez socialista eres salto tecnológico llegaría con Terminator dos película que contenía trabajes mucho más sofisticados que los

Voz 22 10:53 cuando una reacción mimética

Voz 1457 10:56 según me Caixa metal

Voz 1814 10:58 Maker dos marcó un punto de inflexión en la industria en cine dejó claro que a partir de entonces los efectos físicos hechos con prótesis en la crónica deberían combinarse con los efectos digitales y los ordenadores Stan Winston trabajó también con Tim Burton diseñando las manos portadoras de Eduardo Manostijeras el jinete sin cabeza de Snoopy Hollow convirtiendo Danny De Vito en el repulsivo pingüino de Batman vuela

Voz 0544 11:24 el déficit Danny De Vito creo el personaje lo que yo aporte fue una apariencia física que de ayudar a meterse aún más en él y que a la vez no dificultad interpretación de actores profundas

Voz 1814 11:36 el mayor éxito de su carrera le llegó en mil novecientos noventa y tres cuando Steven Spielberg les propuso el reto de hacer realidad el sueño de Parque Jurásico

Voz 3 11:43 los dinosaurios y dos especies separadas por sesenta y cinco millones de años de evolución de repente se encuentran compitiendo con podemos tener la hablar de lo que cabe esperar

Voz 1814 11:56 claro de nuevo técnicas Info gráficas con en pro Knicks Winston logró efectos sorprendentes destacaba la movilidad el realismo de la estrella de la función Xaus construido a tamaño real debido por potentes motores hidráulicos que se manejaban por control remoto

Voz 0544 12:20 más memorable y gozosa experiencia que he tenido en mi carrera fue hacer Parque Jurásico y eso a pesar de que fue también el trabajo más difícil y exigente al que me enfrentado ya que era algo que no había hecho nunca antes Steven Spielberg me decía si existe una reina Alien de cinco metros de altura por qué no vas a hacer un dinosaurio de ocho

Voz 1814 12:40 tú expone y fue dan asesor el Parque jurásico le falló el cuarto Oscar de su carrera a principios de los noventa Stan Winston era dueño de su futuro estudio su trabajo no sólo se habilitarán cine diseñaba atracciones para parques temáticos juegos o colaboraba en videoclips musicales su Timo reto antes de morir fue hacer de Robert Downey Jr un auténtico superhéroe creando el traje

Voz 1814 13:17 el hombre que dio forma a muchos de los sueños imposibles del cine falleció el quince de julio de dos mil ocho sesenta y dos años de edad víctima de Inca

Voz 1463 13:35 y seguimos con los estrenos de la semana ante la llegada del Mundial el finés saca su artillería de comedias documentales desde Argentina nos llega el fútbol oyó del director Marcos carné vale del que hemos visto otras comedias como el Said Fred inseparables y que ahora saca su artillería cómica contra los futboleros

Voz 1457 14:04 las pasiones nos definen cinco cabezazo treinta iba camisetas de fútbol Stone dice algo queda

Voz 1084 14:13 en casa con un tipo que le gusta coleccionar camiseta cuáles

Voz 1457 14:17 a este extremo ha llevado el director argentino Marcos carné vale esta comedia costumbrista que surge de experiencias muy cercanas

Voz 18 14:25 hermano por ejemplo sin ir más lejos que es capaz de ver cuatro partidos en el mismo día o dirá dos estadios el mismo domingo incluso disfrutar de de equipos del cual él no ese aficionado eh sí conozco gente que está un poco pasa adicta digamos

Voz 1457 14:46 es el caso del protagonista que interpreta Adrian Soir un hombre de mediana edad obsesionado con el fútbol

Voz 1860 14:56 pero ahora nadie

Voz 1457 15:00 el arranque se centra en la crisis de esta pareja el colapso de su vida personal y profesional de si me lo que me tiene que decir Pedro dale echaron carne vale compró los derechos de una película belga sobre este tema Ilha argentino izado este adicto evidentemente decide buscar una terapia disco se apunta a Alcohólicos Anónimos Ilya aplican las mismas técnicas de choque es decir deshacerse del vicio por las bravas

Voz 1860 15:46 no hay que sacar de encima Maradona no pero quiero tener una filmó todo esto lo hacía quema Vargas hacemos muy convivir convivir viva toca pastos una pierda

Voz 1457 16:05 sin ofrecer soluciones Neeson levedad consejos salomónico el fútbol yo saca a relucir todos los avances tecnológicos que han multiplicado el consumo de este vicio antes era el transistor la tele y el estadio y ahora

Voz 18 16:20 yo creo que hoy el el hombre el futbolero el fútbol en el apasionado del fútbol el puede tiene una oferta mucho mayor de la que tenía hace veinte años atrás hoy puede ver partidos de Asia de ligas inferiores de dinero que se le ocurra puede llenar a veinticuatro horas en su día mirando fútbol eh desde el punto de vista de la apasionada uno diría que maravilla pero desde el punto de vista del que convive con este apasionado un error

Voz 1457 16:50 en estos tiempos de corrección política por supuesto la película se ocupa de incluir como aficionados extremos a los dos sexos

Voz 1860 16:59 me gusta el fútbol me gustan los hombres buen padre frente cero drama cero compromiso sea olvídate

Voz 1457 17:04 en Argentina no ha sido precisamente un éxito de crítica pero sí ha recibido el apoyo masivo del público que como aquí hay mucha afición al fútbol así que cara al Mundial tomen nota

Voz 18 17:17 esa pasión ha degenerado en una una suerte de patología o no o de adicción e también creo que es una ventana de de escape para muchos hombres que no tienen ver ciertas zonas de de sus realidades el fútbol como como todo placer si se quiere en exceso es malo en todos los placeres cualquier cosa en exceso es malo y bueno nuestro protagonista se

Voz 1860 17:48 excedido el título es un grito de guerra el fútbol que en Egipto pero el fotón

Voz 24 18:19 el cine francés no falta a su cita semanal hoy hablamos de Marguerite Duras París mil novecientos cuarenta y cuatro es un reportaje de Laura Martínez

Voz 1280 18:36 la escritora y cineasta Marguerite Durán nació en mil novecientos catorce en Saigón antigua Indochina actual Vietnam su padre falleció cuando ella tenía cuatro años y su madre llegó a prostituir la algo que le marcó para siempre e impulso su escritura el amante fue la novela autobiográfica que relata su desgarradora historia de amor con un chino a sus quince años y quiere trajo el ex éxito la llevó al cine y fue premiada con el Goncourt de mil novecientos ochenta y cuatro fue en el XXXII cuando se trasladó a Francia y en el treinta y nueve cuando se casó con Roberto mantel con quién participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial Él fue deportado por la Gestapo en el año ochenta y cinco Durá publica el dolor recordando la antigua época en la que esperó el regreso de su marido la película Marguerite Durá París mil novecientos cuarenta y cuatro llega a nuestros cines como una adaptación de esta novela

Voz 27 19:31 está en el campo de concentración y desde la detención de Robert las redes basadas el intentarán infiltrarse pues es una mujer dentro

Voz 1880 19:44 por cierto que esto bueno perdón Emmanuel fin que él dirige y escribe este drama ambientado en la Francia ocupada por los nazis en mil novecientos cuarenta y cuatro en la que la joven escritora emprende una lucha desesperada por la vuelta de su marido la actriz Mélanie Thierry da vida a Marguerite habla sigue como lo ha afrontado ha sido un poco intimidante interpretar a un personaje como Marguerite Duras

Voz 1513 20:06 pero a la vez se trata de una mujer joven que quería ser escritora una mujer bella que atraviesa por la liberación y la ocupación de Francia había que darle cierta emoción y cierta densidad sin olvidar su juventud y su interior

Voz 1880 20:21 la película retrata un periodo concreto de la escritora entre el cuarenta y cuatro y el cuarenta y cinco pero también refleja el dolor de la guerra en Francia el temor es un constante en una atmósfera en la que las intenciones de la gente son observadas con lupa la Francia de aquel momento contaba con un gobierno de Vichy pronazi bajo esa aparentemente fuerte resistencia una resistencia más bien muerta de miedo paralizada en hombres

Voz 5 20:45 lo que inquieta conocías

Voz 6 20:49 está utilizando igual que yo creo que les todas atizando si me ayuda a encontrarlo haré que no deporte Norbert

Voz 1457 21:06 como en la novela la cinta nos habla del dolor de la ausencia de la espera el tiempo como asesino fin que el afirma que no había esperanza en esa espera era esperar por la espera misma el desgarro de Marguerite toma forma de varios recurrentes monólogos internos acompañados no

Voz 29 21:21 los planos poéticos que tratan de transmitir su estado interior me habría gustado que hubiese estado algo va a explotar como por todas partes el mundo se era lo diré el vuelco que ha dado todo escogía espías

Voz 1880 21:40 hasta la narración se estructura en dos marcos temporales que se superponen constantemente la que ocurre durante la liberación de París en agosto del cuarenta y cuatro enmarcada en las últimas semanas de la ocupación alemana en este contexto se refleja en las relaciones de la escritora pues entabla una ambigua relación con el colaboracionista que arrestó a su marido menor Magee Mel también comparte sus inquietudes con Nisman Colo Benjamin Biolay su amante y compañero de la resistencia de ella

Voz 1513 22:09 considerada una militante feminista ella pensaba que el gran espíritu es andrógino y que ese feminismo era reductor para la mujer era lo que pensaba pero a la vez ella hecho mucho porque las mujeres tuvieran su espacio en la literato

Voz 1880 22:23 que me han hecho Ghassan hace poco anunció que cierre considera a la escritora brillante insoportable al mismo tiempo su labor dejó más de cuarenta novelas y de doce piezas teatrales varias películas y el guión de Hiroshima mon amour pero dicen que aún quedan de ella más de cuarenta cajas de notas pendientes de lectura y análisis la película se presentó en competición en el Festival de San Sebastián ya ha sido acogida con éxito en Francia

Voz 1457 23:07 y abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañeros

Voz 32 23:12 los días de tal María buenos días esta semana vamos a hablar de estreno ahora de estrenos no

Voz 1457 23:17 antes del verano viene una remesa interesante que que no que

Voz 1084 23:21 pues las las cadenas no nos dan tregua y siguen estrenando y estrenando además de serios muy interesantes que no podemos dejar pasar de recomendar empezamos con Posse la nueva serie de Ryan Murphy para Fed Ex que aquí ha estrenado en España se puede ver en HBO España ya hemos hablado mucho de sus series después de Lee la saga de American Horror Story las representaciones de el juicio contra OJ Simpson y el asesinato de Gianni Versace se pasa ahora a retratar la Comunidad trans género y la cultura Underground de finales de los ochenta en Nueva York lo hace a través de las casas que existían en la época para competir por las noches en lo que decían que eran Ball Room una especie de batallas de bailes desfiles por temáticas para ganar prestigio en la comunidad

Voz 1860 24:00 pero

Voz 33 24:06 bien decía aquí Ampo Ryan Moore quien se ha propuesto retratar a esas minorías que sufrieron el racismo la homofobia o la transparencia

Voz 0457 24:14 que tanto ayudaron por otro lado a conseguir derechos pasamos a otra serie también muy reivindicativa teníamos muchas ganas del estreno de Dyer Land la vuelta a la televisión de Julianna Margulies a una serie tras el final de The Good Wife aunque sea en este caso con un papel secundario la verdadera protagonista es plan que interpreta la actriz join as una chica con sobrepeso que responda a las cartas de las lectoras de una revista la serie declara la guerra contra las imposiciones estéticas y el sometimiento de las mujeres a los cánones de belleza y así se presenta la portavoz

Voz 8 24:46 antes me dedicaba contestar cartas para una revista de moda cartas de chicas de todo el país salida quite

Voz 3 24:52 no me da igual tener ser quería debería contar con menos Guti rojos Asquerusa es en los brazos me menos querida quietito tantos partidos Batman debería les gusta matar que a otra Alicia coquetería

Voz 8 25:11 pero todos me llaman Pla porque esté suculenta por redonda algo también conocido como gorda atraques Carmena está permitido

Voz 1457 25:21 bueno ampliaremos esta tarde la versión ampliada de La Script hablaremos de esta serie tan interesante ahora que empieza el verano y que por ejemplo hay diálogo usted tan fuertes como que se plantea sí1 poner sin burka o un bikini resulta libre os represivo también podemos evolucionar como siempre que vosotros siempre estudiamos los temas a fondo a ver qué nos ha ido apareciendo estas series que más

Voz 1084 25:47 bueno pues ahora pasamos a hablar de de problemas más de de ricos no más frívolos que nos gustan en los otros Player también se ha estrenado en HBO estas semanas a sesión un drama protagonizado por una familia multimillonaria creada por Jesse Armstrong se centra en la familia Roy propietaria de un enorme conglomerado de medios que

Voz 0457 26:05 acuerdo mucho al de Rupert Murdoch indios corporales

Voz 1084 26:07 con el patriarca y fundador de la empresa sufre algunos achaques de edad la verdad tiene que preparar su sucesión y uno de sus hijos es el que más fuerte suena pero no le va a ser fácil heredar la empresa eso pues

Voz 34 26:20 me has jugado el cambiado de banda cuando hace tres años estamos en el manicomio se llama rehabilitación y me estoy curando lo cerebro sólo Mencheta que puedas estar algo verde todavía estás de coña pero estuve un año entero y Shanghai enterado de que el de la página web te puso a caldo hice lo permitía

Voz 1457 26:41 no es una web y estaba siendo profesor

Voz 34 26:44 dicen que fuiste cerril acojonado uno iba a competir para ver quién tenía la apoya más grande mira se que has leído muchos libros sobre gestión empresarial y todo eso pero sabes que a veces consiste quién tiene la poesía más grande

Voz 1084 26:59 es curioso cómo este corte de estos hombres oprime a las dos series son anteriores anteriores histórica frases de una cadena de opresión hemos llegado al nivel máximo en Ciudad Real

Voz 0457 27:10 bueno pues en estas ferias a excepción volvemos a ver el el modelo del Rey liar la tragedia de Shakespeare para crear un drama familiar ya lo vimos en en pair con la industria discográfica hemos vuelto a verlo recientemente en tras si te acuerdas María ya hablamos del estreno de esta serie creada por Danny Boyle sobre la familia Getty y ahora que ha terminado su primera temporada la volvemos a traer ir a recordar cómo empezaba empezaba de la misma manera con el patriarca dando con la puerta en las narices a su hijo

Voz 35 27:38 has tenido un éxito sorprendente Paul engendrado un buen chico puede que pite faltan pronto para los negocios peso tu hijo siglos tiene de enorgullecerse que va a coger el relevo de la compañía bueno no en un futuro inmediato pero esa es la idea los estudia razón de más aún es joven y no ha tenido tiempo de que en ciertas adicciones como desgraciadamente pasó a ti y a tu hermano

Voz 32 28:11 bueno pues apuntamos estas series ya ampliamos esta tarde muchísimas gracias compañeros José Manuel Romero Daniel Garrán hasta Nueva hasta lo cerremos La Script matinal Juan Aranaz estaban

Voz 1457 28:26 la realización Laura Martínez y Pepa Blanes se han encargado de la web y las redes sociales volvemos esta tarde a las cuatro una hora menos en Canarias y les dejamos con nuestra frase de cabecera ha sido un mantra feminista de este programa durante muchos años pero esta semana con el nombramiento de un consejo de ministras mayoritario nos dice que vamos adiós

Voz 36 28:54 Dios destruyen los tiros a pegar tiros crearon el hombre destruye fríos el creas los Dinosaurios

Voz 5 29:07 la mujer