Nadie sabe nada: Cómo molan los ninjas y qué pocos se ven (09/06/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 2 00:02 de nada mi programa africano

Voz 3 00:05 de humor con Andreu Buenafuente

Voz 4 00:07 Berto Romero

Voz 6 00:26 muy buenas tardes de la cadena SER a nadie sabe nada

Voz 2 00:29 ah con Andreu Buenafuente el servidor de lo hago muy bien muy bien encantado de esta semana más en Barcelona vamos a acabar en realidad de la temporada por así decirlo regular regular sexy

Voz 0577 00:40 no se sabe si que se sabe no sabe porque no sabrás tú no sabes

Voz 4 00:45 bueno yo vuelve a Barcelona a ver si tú te vas a Cuenca has visto el final de la temporada no ha visto nadie lo ha visto peleas pudiera caer un meteorito y descubrir toda la el planeta Tierra es el sí sí es vosotros Dios según todas las previsiones muy bien ir cierto que vamos a hacer un como un especial de verano en San Feliú de que hizo sus alas sí si donde se celebra el Festival de Comedia sin engloba tener jugadores que un poquito implicado por lo que sea

Voz 7 01:13 qué bien he decidido eso muy bien entonces

Voz 4 01:17 le preguntó un periodista en la rueda de prensa digo dice Berto vendrá al nadie sabía ya hay más gente no sé no eres el único que me considera prescindible no no no no no porque como la presentado total digo pero en principio lo hacemos los dos quedaría un poco

Voz 0577 01:31 como no todo yo sólo digo yo porque como siempre hace y es tontería vuestra tuve de le dio unos que cinco

Voz 4 01:38 la mano abierta un intelectual pero perfecto estaremos tal

Voz 1892 01:44 Ador

Voz 4 01:45 ah vale porque nos vamos a bañar vale si te quiere desnudo tú te vayas desnudo

Voz 0057 01:53 que en la playa eh vaya vaya entrada inferior sí sí sí

Voz 1892 01:58 a ver

Voz 0057 01:59 yo no a mí no me gusta nada bañarse desnudo en la playa no eh no hay gente que que le dan mucho rollo esto no las pelotas al viento

Voz 2 02:07 cómo

Voz 0057 02:07 a mí me incomoda muchísimo muchísimo yo creo que el cuerpo humano masculino fue diseñado para llevar algún tipo de sujeción camino a mí no me

Voz 2 02:18 hay recogido no y me gusta correr por la playa no me gustan los latigazos en los muslos ya nunca me ha gustado es decir es una autoestima muy alta no bueno pues nada que sepas que eso baños desnuda

Voz 4 02:32 me gusta mucho Irene está mucho también que me hagan fotos sí puedo decir que las publiquen por todos lados pero eso ya pasó no y cuanto más ingratas mejor a poder coger con el culo agachado con un poni sabes cómo como el crudo un poni

Voz 2 02:49 la verdad es que bajo es lo que te voy a decir ahora pero yo te he visto desnudo y es difícil que la foto no sea ingrata quiere tiene que venir un fotógrafo profesional y estar iluminando te un rato de la oposición mano ponerle es ya ya pero es complicado su poquito de yo eso es decir la nalga de ponerle voz algas bueno levadura nalga pues vamos a empezar el programa si te parece Alex yo pensaba que habíamos empezado ya pero sigue tú no juegas presentación uno muy bien

Voz 0057 03:22 bienvenidos todos el público aquí presente público vivo público humano caliente cárnico cárnico en el escritor es que la Cadena Ser en Barcelona y todos aquellos que estás en casa escuchar el programa en silencio con los ojos cerrados para concentrar los más me voy o

Voz 4 03:35 a través de la televisión es decir

Voz 0057 03:37 en cambio como nos decía el otro día

Voz 4 03:40 en a través de la televisión en 4k una tela guapa yo en el sofá eso lo hace mucha gente también se ven aquí dos que dos funcionarios una mesa sólo falta el matasellos que ha ido después ahí delante hay una persona mira qué gracioso miran ya nos han maquillado y cuatro cadena no que puto hasta el cuatro la alta definición diría que has con el cuatro King

Voz 0057 04:02 la gracia eso sí cinco K pues que se sometan

Voz 1892 04:07 perdona es es una cada cinco que en una de las pocas como viene adentro con muy ingrata de la ciudad eh ya está

Voz 2 04:20 no mola nada la de verdad es la no

Voz 4 04:23 sabe

Voz 2 04:26 tiene un bar salir yo te digo una cosa

Voz 0057 04:29 se lo he dicho muchas veces hay gente como yo en televisión que les viene bien la la baja definición no me viene bien cuanto más grano más filtro centro Valencia y así te vendían prácticamente bien la codificación

Voz 8 04:43 que se se debía

Voz 9 04:47 sabes si sólo suscribiré

Voz 1892 04:59 eh

Voz 2 05:01 no te quiere hacer un baile desnudado se da un viaje al al al logotipo este que tenemos colgado en la estaría pedir al equipo técnico sí podrán subir un poquito la calefacción que creo que todavía no hacer suficiente calor aquí no hay mucho calor esta gente cuanta gente de aquí

Voz 1892 05:21 que cada uno está sudando

Voz 4 05:24 esto lo sabe perdona lo sabe a cuántas personas puede haber ocho

Voz 0057 05:29 pero hay cinco noches yo digo

Voz 2 05:32 cuando cuanta gente hay Kennedy no porque si según del edificio no sé cuántas víctimas

Voz 1892 05:38 el íbamos

Voz 2 05:39 el buen rollo programa de humor a se

Voz 1892 05:45 el hombre Andreo por favor habla viene bien

Voz 2 05:50 desde luego el policía sólo tienen motivos para contarlo no podía

Voz 0057 05:58 la quedamos una fiesta una copa gratis tiene que ser que segunda

Voz 7 06:02 no me entiendes en caso de emergencia no

Voz 4 06:05 nos lo va a confirmar olía a continuación lo está sumando que tiene hace de todo con la lengua fuera

Voz 1892 06:12 me llevó cuánto brille

Voz 4 06:14 dos cuanto qué desastre total de la entidad

Voz 10 06:19 a ochenta gracias

Voz 4 06:29 el número ocho cinco ocho cinco trece uno más tres cuatro nuestro número oyes cuatro yo por menos de noventa personas no trabajo han hecho poco menos de noventa personas no trabaja yo ya tengo estatus ya no te venga esto ha formado todo mínimo cogió a mi puño edito de de preguntas que como sabéis

Voz 1892 06:50 las las muletas yo qué sé los perdona estimulantes del programa no perdona ver un momento atención Berto acaba de sacar un papel que no responde al patrón habitual son papel una normalmente tenemos unas cuartillas que son bueno trocear de arcilla un folio cortado y me encuentro con esto estoy adscrito el Conde de Montecristo antes tenemos aquí a Rosa de producción del programa que nos va a explicar Rosa quita cómo estás muy bien a qué se debe esta irregularidad no

Voz 4 07:30 la semana pasada alguien del público a una pregunta en la Horna aquí pueden traer cualquier documento

Voz 1892 07:35 David exactamente clases gracias estas desgracias arrasado no

Voz 0577 07:41 además oye además la tengo aquí en la SER tuve la sacado tú gracias es un rollo eh es un rollo patatero está aquí la persona que lo puso

Voz 1892 07:51 no llegó la semana pasada echó la caga estáis fue vale no está aquí

Voz 4 07:57 no mola mola nada en una visión ya así en el transversal ya no mola en diagonal perdón

Voz 2 08:05 en vez igual nadie espera que las palabras con las oraciones

Voz 0057 08:10 te quita la hospital quita la música promover compañero y música buenos días trabajo de administrar unos días se trabaja de administrativo tengo algunos nombres de los años treinta cuarenta os dejo que los padres o eran unos cachondos hoy nombres que no sabes por dónde pillar los dejo una lista los tres mejores al final entre paréntesis tengo muchísimos y luego todos son nombres trabaja eso no Telesforo generosa

Voz 7 08:38 Hermógenes Alipio indie

Voz 0057 08:41 yo Letta Mario anhela custodia Cipriano no está mal delicia ponencia no lo permití la Eutimio Spirit Dion otro ciclista no toma ni seré ETA atentó genes nazi obsceno a los tres mejores nombre y apellido Ángeles de la Cruz de Dios Sonia Miravet de Aznar ido olores anales

Voz 1892 09:15 oye no me lo puedo creer si tú te llamas Anales de apellido como está Antonio Anales por ejemplo lo dio el bailaor Antonio ese no que me dado con el culo no

Voz 4 09:35 en su cachondo faltón no oye todas formas hay un un cuerpo central de nombres que son todo medicamentos por ejemplo crisis toma no que quiso estaban el medicamento que es esto más si te sales jodido

Voz 1892 09:52 eh

Voz 4 09:53 y tienes que esos toma bueno pues si te sale cree eso es toma te tienes que tomar inspiración todo va desde cuando no lo sabe claro

Voz 7 10:03 hay que analizar si te sale una admitirla

Voz 4 10:07 la admitirla en muy malas como un bulto aquí en la rodilla eso es de es de transmisión sexual bueno pues más arriba de la rodilla te te tienes que tomar nación cero once no que es una amiga mientras sólo se hacen tu nación sabes

Voz 1892 10:26 no a veces no siempre puedes estar a tope si por lo que sea tienes

Voz 4 10:30 toro

Voz 0057 10:31 no después de cepillado eh

Voz 1892 10:34 un poquito de que si ya ya ya eh

Voz 4 10:41 eso poco en Radio regalar deseábamos gran

Voz 1892 10:44 venga va

Voz 5 10:47 eh

Voz 2 11:04 Berto Romero hogar creando en directo a ritmos para ver haciendo arte escucha te vamos a poner una música ir Berto lo así que con graves yo quiero decirte que es de las cosas sonoramente

Voz 0057 11:31 más desagradable pero al mismo tiempo interesantes que que he escuchado yo lo he notado también en la sensación de estar haciendo algo muy nuevo muy rompedor

Voz 1892 11:42 cada vez muy incomprendidos

Voz 4 11:44 mucho aunque también los artistas como va siempre innovando siempre ya sea más Deimos si no bueno la última y es de imbécil si te ha cogido el micrófono porque ha querido no porque esta persona me dejas

Voz 1892 11:58 que que parece que viene de un Instituto Americano de perfil vale de la fiesta de promoción conteo más

Voz 4 12:07 Joana es un hombre guapo John John John llaman dicho Joan M

Voz 0057 12:12 el llamar John Joan Joan

Voz 4 12:14 John me parece un hombre guapo Joan Johnny eh Joan yo es chinos juntas que talar inglesa de China

Voz 2 12:23 eh que que que no escuchas no no mucho hombre echa todo programa de radio dos caras y que el otro Cobo

Voz 11 12:33 yo quería preguntar porque la web de la Cadena SER ha dejado de recibir premios ella sabrá pues porque los los nombraban los premios después

Voz 1892 12:45 yo lo nombraba como como caló Jesús en el momento que que lo nombra pero he perdido interés en ese asunto pero te puedes inventar un premio así que hoy tan John la edad cree crea coño creado fríos bendijo la pregunta preparadas no te esperabas este circuito es el cazador cazado voy a poner en un brete al humorista pero cuando les da un giro con cartón dejara muy rico muy bien muy bien no

Voz 2 13:19 mejor canción tejana Jana en la planta joven acorten claro esto es en la nadie sabe nada y como podéis comprobar ya llevamos bastante tiempo haciendo estas tonterías en la SER

Voz 4 13:35 por lo tanto los oyentes tienen un va Crown que si yo pienso siempre sienta uno nuevo dice pero aquí están hablando de premios de década de webs o chico pues esto es una bola de nieve no haber entrado de estupidez no haber entrado no Vega mira esto dice hombre helado desde Ávila hombre lado me gusta mucho quién coge un dentífrico de dentífrico del año quería crear

Voz 1892 14:02 a ver puedo tú no

Voz 0057 14:05 dejas ver

Voz 1892 14:06 no no me dejar pero la palabra vale venga es no bienvenidos a P3 no quiero no quiero pues así

Voz 4 14:22 ha sido un momento mira hacia la tenías que haber visto un poquito más

Voz 1892 14:31 enviar un perro eh has hecho la concentración de un perro tuvo pelota pone dentífricos era eh

Voz 0057 14:43 dentífrico dentífrico escrito yo defendía hasta ahora decía en Tricio estoy pasta de dientes pero

Voz 1892 14:50 el dentífrico tú dices dentífrico yo

Voz 0057 14:52 extraño sacaba del dentífrico sacaba el dentífrico dentro ya no sé cómo es

Voz 1892 14:59 el desplome lo él

Voz 0057 15:03 toma dentífrico esto no puede estar bien Tri dentífrico dentífricos entonces el el sentido de la palabra

Voz 4 15:15 ver hombre

Voz 0057 15:21 la improvisación la convertir son programa de gente que tiene problemas para leer

Voz 1892 15:25 la gente coge papel sirvió para él

Voz 4 15:28 es verdad que que interés tiene para nadie escuchar esta gente curiosa con la lengua española estoy con la lengua de trapo se yo creo que hasta dente bien compra de mentir si es la raíz está bien sí sí pero luego raíces todavía lo que te dice el escrito dentífrico dentífricos también podemos van móvil con quién coge un dentífrico específico para caries o blanqueadores pudiendo coger el de acción total claro claro eso es verdad el propio mercado se está disparando a los pies pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas

Voz 12 16:05 Rafa desde Baeza dice qué hacemos con el merchandising que se prepara para celebrar un posible campeonato pero que al final gana tu rival que el puñetero también ha preparado camiseta sigo ricas

Voz 4 16:17 bueno claro es que tú de

Voz 2 16:20 ha quedado claro

Voz 4 16:23 la entiendas no quiere decir que va descarte crees que no lo entendida si es decir lo entendió pero no a ver que qué comentario de preguntaban qué quería o comunicar cualquier que analice la sé pues que ya es que nadie nada es que no tiene nada al dice cuando se ha hecho una una bufanda de campeón de Liga campeón de Copa que hay otro otra bufanda ir ganado qué haces en nada

Voz 1892 16:49 año y menos preguntarme a mí el pues quedaba parece que no

Voz 0057 16:55 usted conoce desde cada dice Si las momias fuera

Voz 1892 16:57 el baño necesitarían papel de baño para limpiarse es una maravilla esto de haber inventado

Voz 0057 17:05 disfraz de momia con papel del váter porque supuestamente para el faraón lo de modificarlo era como el el el gran honor máximo honor te mueres y oiga Caballero de vamos a modificar Chaila hostia sea el el propio faraón decías soy la hostia me modificar por corte dos mil años más tarde pero perdón papel del váter

Voz 7 17:26 se se se se seguía haciendo el idiota en en el Carnaval de Sitges

Voz 4 17:31 y el Faraón de rollo toda toda una vida sufrimiento con respeto no ya de un respeto que no lo hacían con papel de váter dos momias no claro que no era con no había papel de váter en Egipto lo habría en Egipto con la mano no

Voz 2 17:46 cuando manos levantadas no

Voz 4 17:49 bueno con Colino que se atrapa de había un libro específico si se quiere además de más baja calidad luego se escurría se oye lo lo lo sé

Voz 0057 18:00 sabes que cuando enterraban al faraón en la pirámide todos sus sirvientes los enterraban también

Voz 4 18:05 bueno eso me parece una relación laboral muy malas muy malas

Voz 0057 18:10 que tengo mucho miedo de que el día que tu falte

Voz 1892 18:15 no vaya a ser que abroncar a mí a nosotros

Voz 4 18:20 pero es que hay que prefieren engañados eh que quiere hablar con vosotros porque ya se está pagando todos y si vamos a ver entonces el tío tiene todo montado Kinski cierra una contrato que firmamos lo contigo había una cláusula

Voz 0057 18:37 ya hay cede los derechos de reproducción de la obra Aitán en caso de muerte a la pirámide

Voz 1892 18:48 letra pequeña eh

Voz 0577 18:52 Miquel de Madrid un tonto es el que hace tonterías pero y un listo que unía

Voz 6 18:58 pues huir del tonto

Voz 4 19:06 una persona levantada mano adelante adelante Berto Beto gestiona sus levantadas como él quiere no

Voz 6 19:14 por lo visto soy un ninja de

Voz 4 19:17 la comedia seguimos en el nadie desde Barcelona no está bueno además Martín Martín no me Martí aquí yo lo que quería preguntar es que si vuestra carrera hubiera sido la misma perdona que es que carrera juntos juntos la pero tú crees que esto nuestra carrera no eso no acarrea una Wii después vuestra vida dos hubiera sido una mujer hubiera surgido contra vosotros

Voz 1892 19:43 yo creo que sí sí Berto hubiera sido

Voz 4 19:47 la mujer

Voz 1892 19:48 eh tengo que ir a hablar con él no puedo seguir continuó Marte esto me ha abierto puertas esto me da

Voz 0577 19:59 Mendaro que son poquito a lo mejor filosofía barata esto no bueno

Voz 4 20:05 ya que inauguramos la sección la semana pasada quieres que la aprovechemos esta esta nueva filosofía barata porque está nueva casi sin precintar hoy con precinto quiero decir pero vamos a

Voz 1892 20:24 con un poco

Voz 4 20:28 la semana pasada no tenía acento está siendo

Voz 1892 20:31 no saben si es es lado esto

Voz 4 20:34 es el acento de las peli de los años noventa de cualquier malvado el árabe era por ejemplo el malvado árabe

Voz 0057 20:41 sí hay hay un explosivo puntos de Central Park terrorista ruso hay un explosivo a punto te has de restauración Opar tengo uno

Voz 7 20:54 no pero es un poquito más de recogimiento es este es un país casi hindú no

Voz 4 20:59 parodia de hindú es un indio

Voz 7 21:02 un indio que Ramón que no me ofrecí Sui

Voz 4 21:07 ese vídeo de Los Simpson no esa a son más obras muy bien como la librería hasta que hay en Barcelona no hay más Leyma

Voz 1892 21:18 hay más que contar

Voz 4 21:21 ya vivió en Inglaterra muchos que pensase me está haciendo

Voz 1892 21:28 pues nada menos de dos de vale gracias

Voz 2 21:34 bueno la cosa es que está igual

Voz 1892 21:41 estoy aquí al lado de los directores de la SER pasa no pasa nada pero hay algo exótico como delito

Voz 13 21:54 la ONU le porque hoy por hoy

Voz 4 21:58 bendice me temo que hablen entre ellos es ver qué pasaría si uno de los dos hubiera sido una mujer si estuviera causado una relación

Voz 0057 22:09 bueno es la base de la peli Cuando Harry encontró a Sally no un hombre y una mujer pueden ser amigos

Voz 7 22:15 sin

Voz 14 22:16 eh sin empotra

Voz 4 22:21 desapego tú imagínate imagínate ahora mi como mujer que no es relación lo hubiera podido existir si es que te he visto disfrazado de mujer tantas veces aquí ir

Voz 2 22:41 no no no no no me digas todo como de Bolo Bolo Bolo no te lo fotos e yo yo tengo un ordenador es fotos verdad se te guardas un ordenador

Voz 4 23:01 mira quiero dejar filosofía barata para ir a confesiones yo eso

Voz 1892 23:05 estas

Voz 2 23:06 lleva ya casi gracias gracias

Voz 4 23:09 Nos vamos a todos

Voz 1892 23:12 sí

Voz 15 23:17 el Macarena Xavier confesiones soy el profesor Richard

Voz 1892 23:26 Richard Flores echar más del catedrático en confesiones por la Universidad de Vall de Maite sesgada eh

Voz 4 23:36 creo que es profesor porque fui estudié

Voz 1892 23:40 me da igual de compresión eh esto es una carrera

Voz 4 23:44 se la sociología o algo no sé

Voz 0057 23:48 sí

Voz 4 23:50 no sabe que así que a ver si estudio estoy en la Juan Carlos I han pasado más de la mitad cremita oye confesiones entonces yo tengo un ordenador

Voz 6 24:08 y hasta aquí composiciones

Voz 1892 24:12 tú tomas tontos gracias a tu corazón yo tengo un ordenador yo tenía un microondas y espérate pronto microondas no había fotos

Voz 0057 24:23 eh

Voz 1892 24:25 hacía rituales yo tengo un ordenador

Voz 4 24:28 que con unas carpetas que contiene una información que podría destruir nuestras carreras varias veces pero no tanto bueno lo exagerado quiero decir son fotos de años y años enfermo y todo rato estoy haciendo fotos en los ensayos si tal tengo una carpeta que pone Berto qué me dice mi niña estaba allí dice que pues que hay aquí Le dije nada porque yo no enseño esto aquí aquí el abismo bueno bueno bueno bueno a esta este hombre

Voz 0057 25:01 Freddie Mercury cantando cayéndose la la dentadura cayendo eh que ayer a media el fotograma es siempre

Voz 4 25:08 presionante

Voz 0057 25:08 co con una pena que se le hincha en el cuello que parece un pene en serio ya no sé si es que es como un reflejo estás vestido de vestido de de de se comedias con eso fue lo que ocurrió una temporada le dije yo oye yo esta temporada podía disfrazar me menos que no me estoy como que me apetece menos disfrazar me IS es el día siguiente al mismo día de Benet de beber una foto mi cara es mi mirada común como un desconsuelo no una persona que ha topado contra una pared pero bueno a lo que me vengo a referir pero hay millones de fotos mías disfraz vestido de mujer que yo me veo y pienso a ver no me gusta esta mujer pero tiene una voltereta a mí me veo

Voz 1892 25:59 y pienso joder pues no se hubiera sido

Voz 0057 26:01 eso enanismo tiene un poquito onanismo proyectar no pero me ve hoy digo oye un golpetazo nada total bueno como un magnetismo

Voz 1892 26:11 yo no lo sentido ningún momento si te tranquiliza

Voz 0057 26:14 ya lo sentirás ya ya lo sentirás ya lo era sintiendo ya

Voz 4 26:18 irá entrando poco a poco no vamos a la publicidad a la vuelta intentamos hacer es programa normal

Voz 8 26:27 nadie sabe humor cultura bueno sobre todo

Voz 4 26:36 un poquito de suerte gracias a ese amigo efectivamente esta es la segunda parte

Voz 8 26:40 de la primera parte

Voz 9 26:43 partes contratantes la parte contratante del programa

Voz 0577 26:46 desde los estudios de Barcelona Alberto está muy activo y muy dicharachero

Voz 0057 26:50 durante la publicidad muy andarín ante la policía ha preguntado al público lo estoy pasando bien en general todo el mundo si este caballero hacer mirándome fijamente además ha hecho

Voz 4 27:03 más

Voz 0057 27:05 lo que ETA aquel acuerdo

Voz 1892 27:09 nada nada bueno pero es que a mí me preocupa cuando veo todo el público que más o menos estoy divirtiendo y uno qué hace yo inmediatamente me preocupo que que simplemente hasta pero no jugabas jugaba con mis sentimientos yo estoy aquí para divertirse un rato medio yo estoy aquí para darte todo echarte lo todo por encima no para que tus que tú te vayas de aquí qué tal el Nadie sabe nada bueno presiona lo mejor claro se está notando mucha presión

Voz 13 27:48 no

Voz 4 27:51 pero no eres no eres de los que ha exagerado ex ministra calmada pero se puede hacer un un trabajo más personal quiero decir entiende estamos dice bueno para toda esta gente también para la gente de su casa te hace sentir desplazados no piensa que este producto es muy mainstream pero si te puede ser

Voz 2 28:10 entretener al decreto que no escrito que la trompeta yo le baile esa es un recurso que teníamos guardado pero no habíamos hecho todavía me has hecho aún porque nunca nadie

Voz 1892 28:28 había nunca nadie sabe tener un bajón como el tuyo no

Voz 2 28:31 lo hemos hecho la última cuando hicimos Saavedra el director de la Ser para hablar de la renovación del le quería cobrar un poco más no dio toca la trompeta Berto bailó y el tío pues bueno y luego lo que surgió pero que se bajó los pantalones y se envía insinuar eso no quería decirlo ya bueno me parece una salido vale pues cuando suena eh bueno vamos a tocar trompetas

Voz 1892 28:58 cómo te llamabas verdor bueno Miguel Ángel este es un momento sólo para de diversión como ciudad es cuando das tal está quiere usó todos

Voz 2 29:09 pues uno eh Bacall tirito ese tirito para que fuera pero que queréis queréis un poquito más fan más jazz y la torpeza clásica maldad malagueña qué quieres que te toque con eso se hizo con una escopeta de juguete sí sí sí

Voz 0057 29:27 es más jazz

Voz 14 29:32 lo que pida

Voz 1892 29:32 este autor José quieres Blusens vale vale venga ya Just

Voz 2 29:55 la entendemos que únicamente escuchando por la radio esto puede haber quedado deslucido pero recordad que es un programa Trans mierda ah vale

Voz 4 30:04 sí ya sabéis si queréis vivir esta experiencia como Miguel Ángel las juntáis una envía una tarjeta postal pudieron poco busca la búsqueda de nuestros expositores que ponen en Madrid una unas sevillanas sí Is en la Cadena Ser y entonces podéis e momento cabra lo llamaremos quiero mi momento cabra muy bien todos los que no debemos y no lo vamos a hacer pero tú te habrá gastado el sello eh

Voz 0057 30:32 aunque y Alberto de Granada dije por qué cuando marzo mayo Marcela estoy ya lo dijimos hombre

Voz 1892 30:38 no no no debí venir yo ese día no

Voz 0057 30:42 la semana pasada creo la pregunta que se es un pesado que no no no no le queda claro de repetir cada semana

Voz 4 30:48 de los mismos Alex anda del es como

Voz 0057 30:50 lo bueno en lugar del mítico hombre pez de hombre si esto con estoy Iker Jiménez ha pagado la mitad

Voz 1892 30:58 muchos

Voz 2 31:00 los expertos el carrete a eso si lo pudiera mantuvo sí

Voz 4 31:05 hombre pues el truco si el

Voz 1892 31:09 el carpa

Voz 0057 31:11 pues se ve que era un pavo

Voz 1892 31:13 ayer ghanés pero ahora ha

Voz 14 31:16 como una leyenda un pavo

Voz 0057 31:18 hay que que se ha hecho a la ría

Voz 1892 31:22 si Iker Amper

Voz 0057 31:24 la lección Cádiz tiene un poquito abundar

Voz 1892 31:27 Tomás que nos eh

Voz 4 31:29 cero dato armado sólo eso

Voz 0057 31:32 hay lo encontraron luego por ahí por ahí ha pasado aquí el volvió al pueblo

Voz 4 31:42 el pueblo me encantaría cantería mira vamos a hacer una sección de oculto pero sin batió que lo que dice es que esa la selección se llama oculto inconcreto mira oye no ocultó inconcreto vamos a tocar el tema de El hombre P

Voz 17 32:04 los de los de ocultos

Voz 4 32:05 también trabaja un poquito susurró hay uno en Radio Nacional que bueno pues hay uno en Radio Nacional que hacer programas de su casa vengan pero físicamente quiero decir

Voz 0057 32:14 sí

Voz 4 32:15 el del micrófono están ya va vale vale contenidos que bueno pues como les venimos contando antes de empezar el programa oculto cinco

Voz 0057 32:30 eres el hombre que se quieran pescado Careol eh echó a la ría con José de los yo un lujo bueno se ve se ve que se cuenta que sale el año bueno hace ya bastantes eh aquí aparece apareció en otro lado sabes si del otro lado volvió ya hay bueno pues con eso

Voz 4 32:54 muy misterioso mal pues está aquí en concreto la semana que viene tocaremos el tema de la Sábana Santa esa

Voz 0057 33:02 de esa esa sucia se ve que era era bajera era bajera pero serle cortado las gomas la Sábana Santa de Turín yo hablamos también ha quedado otra que tengo para pintar

Voz 6 33:17 adiós Alexandra Delia ganas vive

Voz 0057 33:25 jugando con mi marido me vino una duda como se reproducen las sirenas lo de las sirenas hemos hablado muchas veces yo tengo la yo tengo yo reflexionó sobre las sirenas que son como sabéis eh eh unos seres mitológicos que son mitad mujer imita pescado también está el tritón no creo que el tritón es mitad hombre

Voz 14 33:45 sí

Voz 0057 33:46 mitad pescado lo que pasa es que siempre en la parte de arriba es la de el ser humano digamos la parte de abajo sea lo que viene de cintura para abajo es lo de contornos son entonces

Voz 4 33:55 a poder una cabeza besugo con patas

Voz 0057 33:58 eso es lo que yo pienso así de la sido invertida o sea con la parte de arriba de pescado las piernas de espionaje pero las verás

Voz 4 34:06 cosas va a según qué es mejor

Voz 1892 34:11 es una relación muy fría no pero

Voz 0057 34:14 piensa que pues por ejemplo para ir a cenar con unos amigos te conviene más la la sirena estándar pero luego cuando vuelves a casa la hacienda estándar es muy ingrato eso te a buscar hay completar el la Unión ya por la cloaca de pescado Raúl Sánchez de Twitter seríamos algo sin recuerdos sin memoria nos nosotros habría nosotros no nos acordaremos vea Chechu porque a los turistas les llamamos guiris

Voz 4 34:49 mira el otro día no te cómo lo sabe

Voz 1892 34:56 si hay una explica

Voz 7 34:58 ya en en Sitges localidad famosa por So por su colectivo gay vivo y quiero decir acción es decir que que están allí hace muchas cosas hacer acciones

Voz 0057 35:14 Vista no si todavía existe con un título mítico que es guirigay guirigay ha indicado que en catalán no sé si castigado también pero guirigay es como alboroto tal también eh

Voz 7 35:25 es un turista que

Voz 0057 35:27 eh que es gay no una última pregunta es una canción musical dice la verdad cuando no queremos colaborar Sevilla tan sólo hola Andrea hola Alfonso me Monterrey

Voz 1892 35:49 voy a imitar a mi tío voy a hacer es abierta

Voz 4 35:54 un problema y es que a mí no bien no les gusta bañarse pues tenemos un ligero problema matemático pongo el ejemplo ya no siempre de rabia yo si mi novia ese Bañón lunes por la noche y la siguiente vez que lo hace es el miércoles por la mañana pues canta como si

Voz 1892 36:13 la

Voz 4 36:13 yo suelo decir Panteón pero este hombre que es uno de los mira qué párrafos o esto parece un versículo de la Biblia de la Silvia

Voz 1892 36:22 pues bien

Voz 4 36:24 yo suelo decir que lleva dos días sin bañarse ella alega que no es verdad sino que lleva un día enmedio sin bañarse que que que

Voz 1892 36:33 o sea tu mujer quién tiene raza mira

Voz 4 36:37 hay cuatrocientos mujeres un poquito a expensas de igual

Voz 1892 36:40 no cuenta es cómo lo cuente Alfonso

Voz 4 36:43 no estáis bien para el divertimento es cuánto hace que me bañaron ya habéis perdido una cantidad de estímulos por el camino no sé cuánto lleva llevaba cuarenta años pueden estar divorciados en el momento que estamos leyendo este pueden a veces como las estrellas no sé si que cuando llegan ya estás muerta no no llegan las setas

Voz 1892 37:02 luego llega una estrella a la mierda ya ya ya

Voz 4 37:05 una luz hombre eh podría ser que la pregunta que llegara ya formara parte de una selección que sea bonito es que ha fenecido mira el pechugas

Voz 0057 37:14 la anilla de tres barrios el pechugas eh

Voz 2 37:17 envuelto hecho el pechugas raro será que no te pueda conseguir drogas

Voz 1892 37:21 te te tú tienes algo para hablar con el pecho

Voz 0057 37:27 tú tienes ahí tengo esta noche un postizo eh ya ya las pechugas pues pechugas has desde Quintanilla de tres barrios dice porqué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando tiene poca batería porque vas muy Mora Open

Voz 1892 37:44 tú

Voz 4 37:45 lo vas muy loco pero es verdad eso tío pero es porque funciona si es que funciona

Voz 0057 37:52 sí a los aparatos electrónicos les viene muy bien la la violencia ya igual estoy ofendiendo a usar la violencia con un aparato electrónico

Voz 4 38:03 mejor si hay un colectivo de eso no hay un colectivo

Voz 0057 38:06 pues ya de aparatos electrónicos

Voz 4 38:08 no no no no es fácil no sepa de moda jodido vamos a poner una canción lo recuperamos yo voy pues de alguna todavía pues no tengamos cuanto programa hombre que era un ratico todavía

Voz 0057 38:20 sí minutos cinco red reto reto de quince quince quince a quince catorce votos quedan trece adjudicado a hubo quince golpe colegas venga una canción musical

Voz 1892 38:32 por Dios

Voz 2 38:41 el el puente musical de guitarra con guitarra doblada más flipante de la Historia cuando lleguen los señalamos

Voz 18 38:50 eh

Voz 1892 39:30 en la Cadena Ser

Voz 2 39:36 feliz con tu Bermudo donde aspira a la vino lo que te Córdoba

Voz 1892 39:54 grito

Voz 2 39:56 no sé cómo bailando ante te pasa venía a divertirme al hormiguero

Voz 1892 40:10 hombre va cabalgando la música feliz bien tocado eh colega

Voz 2 40:48 eh gozando me gustaría que acabara nunca no no no sea veinticuatro Benedito

Voz 0577 40:55 en mi la pole la función es que vuelva empezaba otra vez sí

Voz 2 41:02 como una paranoia yo no yo con eso soy un poco obsesivo e me gusta la cancela bueno escuchas seiscientas ves un trastorno eh bueno pues ha empezado viviendo ha quedado poco sólo decirnos las cosas que hago

Voz 4 41:15 está preocupando en Colombia sólo decir unas cosas sí sí lo era plural le ha

Voz 2 41:20 es algo que está preocupando en Colombia

Voz 4 41:23 ahí son unos escribe hombre Jason Yaiza Borges Crystal Lake dice sí a tu mejor amigo una víbora le pica en el pene

Voz 7 41:34 le extra dirías el veneno

Voz 2 41:39 yo no voy a contestar ahí es un amigo con el que llevan años trabajando

Voz 1892 41:43 que guardas una carpeta con fotos disfrazado de mujer yo creo que sí

Voz 4 41:48 quieres que tenemos ahí entramos ahí bueno entremos en si estamos ahí vale y depende de la parte del pene

Voz 2 42:01 osea aparatito centramos entramos se Valencia para así es eso es como tocaron armónica ha sido una plata travesera si trata de pan el cóndor pasa

Voz 1892 42:21 sí es el de el extremo eso es flauta entonces Jason yo te digo

Voz 14 42:28 law Tower músico osea plata o plomo plaza

Voz 0057 42:34 pues ya te digo a ti y a mí me pica una serpiente en el pene y he hecho una moneda al aire no no he tenido suerte y me han me pica usted antes vamos a lomo

Voz 1892 42:44 yo a tope

Voz 7 42:48 si te pica en un vértice

Voz 0057 42:51 estás por ejemplo quitando el veneno de lomo y en ese momento te digo Andreu creo que ha un poquito

Voz 1892 43:03 salvando la vida de un poco apunta también ya estás ahí en el lomo no yo creo que va a acabar de salvar no

Voz 2 43:13 con un veneno que te sé que ya te quepa de Donostia cuál es la verdadera

Voz 4 43:20 la función de las servilletas esparce grasas e hacer son una servilleta dice aquella de los bares que son semi transparentes que desaparece la pequeña mancha de Lario por toda la cara que dice que tanto odio claro es que esto estamos hablando de la capital el tapeo eh del cómo se llama del pincho de de bueno usted trabaja mucho es eh la simbólica por esa servilleta que Le pasa por tienes que coger veintidós tres que fue un burro yo porque lunar sólo o es un profesional llevas el aceite hoteles parques yo entiendo es que todavía estoy con lo de la SER pie

Voz 2 44:02 ya Alberto desde Madrid dice qué Mall han tanto los niños hombre o se puede volar más que un ninja

Voz 4 44:11 lo mejor joder Ninja y que poco si bien

Voz 2 44:16 muy bueno es buen chiste ellos

Voz 6 44:19 no

Voz 2 44:25 el cerebro se parece a una nueva pero qué fue antes el cerebro

Voz 1892 44:42 y no me salvarías de verdad si es un huevo huevo ahora abre otro mundo

Voz 0057 44:51 Nuestro mundo debería pensar me también darle opción a la serpiente que te vas muy loco también no sé cómo hay que ponérselo fácil a buena a la serpiente mira yo es que entremos se bueno que te pilla en el en el en el campo aliviándose si te pilla te resbala serpientes por el campo repente levanta nísperos

Voz 16 45:16 Miguel

Voz 1892 45:18 me apetece claro claro claro claro pero lo normal lo no

Voz 4 45:25 el mal es que te pique en vamos a hablar tienes que se estamos ahí ya no que lo normal es que te pique en el preproducción pero sí hemos hablado ya no no pero ahora no voy atrás voy a la precuela por qué pico ya por qué Pricosa serpiente porque vio el tema esto no sé qué sección

Voz 1892 45:48 pero es una excepción pero no los a veces pasa eso eh

Voz 19 45:53 cuál es decencia a lo mejor sí sección de naturaleza encías naturales vale las serpientes no tengo ni idea de por dónde te vas a meter

Voz 4 46:02 tampoco

Voz 19 46:03 la serpiente cree que todos son serpientes

Voz 14 46:09 un poquito optimista

Voz 4 46:12 a ella la amenaza cuando veo animal grande vale vale vale ella cree cuando serpiente venir me dice aquí no tengo nada que apela a la pira percibió un pene directo dice hostia esta especie una una controlo está electo ya a yo no te estoy diciendo que la picada en preproducción es porque hay un montón de gente en casa haciendo a no es porque ella interpreta que es la cabeza de de un rival cabe la cobra no ve cómo iba a los ojos la verdad

Voz 1892 46:50 va cerebro al ojo digamos bueno

Voz 4 46:53 la gran pues eso es lo más seguro es que jamás aplicarán lomo yo no lo voy a probar tampoco es seguro que un programa por Discovery Max

Voz 1892 47:03 de esos de cazadores tren pagos agua así que claro seguros y hacer un programa de mierda monstruos del pantano con elecciones el Amazonas donde están poniendo porque

Voz 4 47:20 seguro que hay un tipo australiano que voy a meter

Voz 2 47:22 en este museo

Voz 1892 47:24 pero a ver qué pasa

Voz 0057 47:28 esto es esto existe mudanza se diga da ya venga vamos a llevar el mueble quitando a golpe tornar Agustín desde Bélgica si el fruto de la Oliva cuándo y por qué pasa a llamarse aceituna no deberíamos llamar al árbol Aceituno no tengo ni idea de este asunto alguien sabe por qué hay alguien de Jaén porque se cambia porque se pasa de aceituna de oliva aceituna aquí lo saben

Voz 4 47:51 pues bien

Voz 18 47:52 que fuera no lo podemos saber todo pueblo

Voz 0577 47:57 estamos en los últimos minutos del nadie de esta semana

Voz 4 48:01 vámonos con Ángel de Avilés si un cantante famoso cantara una canción a capella Pietro escribe mal pero no pasa nada pone ya y luego Capella buen si no es a capella no no es

Voz 0057 48:13 a Capella

Voz 4 48:15 sí como la adscrito a a lo largo si aislamos la está bien hiló Capella está bien no que fatal a una L Capella a Capella pues no está bien vale pero que estoy separarlas y está bien que que esto que se programas de los que no sabemos escribir

Voz 1892 48:30 no voy escribiendo leer bueno mira aquí Nadia aquí nadie

Voz 4 48:36 el proceso de aprendizaje dice Si el cantante famoso cantará una canción a capella a lo reconocería la aplicación de Shahzad yo creo que no

Voz 0057 48:44 yo creo que no probar no no Oli dice que no tú lo has probado le probamos Ben así

Voz 4 48:51 mucho tiempo para aprobarlo o lo dejamos para la semana que viene quedan dos minutos sacian coña yo abierto yo tengo es Azam aquí lo tienes abierto si mira ya está lo tengo abierto aunque experimento más guapo bueno vamos a acabar el programa ya verás vale mantel impulsado para activar el auto hace Azam

Voz 0057 49:08 pero claro cuando lo cantado tú no me encanta tu que cayó mejor yo tengo ese Azam yo mismo me he algo todo no

Voz 1892 49:15 yo que cobras

Voz 2 49:24 oye te sabes la de

Voz 0057 49:26 se espera de Queens cuál

Voz 4 49:29 la de puede bien Rapsodia

Voz 14 49:32 toda eh

Voz 20 49:41 la eh acatamos los dos

Voz 4 49:44 venga

Voz 1892 49:46 Shahzad pasa de símbolos así ya verás qué dirá la empresa mejor

Voz 21 49:52 la prensa también yo me vale

Voz 4 49:55 venga vamos a probar en reconoce la Capella es la radios y me cayó un dos

Voz 21 50:03 Esteve d'en intentan entender e para entender de dónde anda

Voz 1892 50:13 eso sí

Voz 0057 50:15 es un resultado

Voz 6 50:28 vete a la mierda Ayaso Pallàs nos da tiempo a veces se topa a sendos en nombre del superhéroe para esto

Voz 2 50:50 me voy enfadado juego también que vienes a la semana que viene también querido público hasta la semana que viene en el Nadie sabe nada en la Cadena Ser

Voz 22 51:16 aún

Voz 6 52:20 sí