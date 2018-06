Entre Tiempos: Mi recuerdo del mundial (10/06/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos pues si nosotros también vamos a hablar de fútbol empieza el Mundial de Rusia y en nuestro viaje entre pasado y presente queremos evocar los mejores recuerdos de los mundiales que tienen nuestros compara miembros de la redacción de deportes además hoy recuperamos el Arca de tres llaves de la mano de Almudena Serrano para hablar de alborotos en las

Voz 1 00:20 Pernas como cada domingo también

Voz 0142 00:23 acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 4 01:08 sí sabemos que los más futboleros de la casa

Voz 0142 01:12 en en grabado su momento mundial esa jugada ese gol esa polémica que le ha dejado un recuerdo imborrable y eso es lo que les hemos preguntado a algunos de los compañeros de la redacción de deportes de la Ser

Voz 5 01:26 Marta Casas

Voz 0142 01:27 la voz femenina de Play Basket nos lleva al Mundial más dulce para la selección española el de dos mil diez que se disputó en Sudáfrica

Voz 6 01:35 de acuerdo de mundiales tenemos mucho si para bien o para mal muy variados desde el error de Zubizarreta

Voz 1509 01:39 Beta en el Mundial de Francia noventa y ocho contra Nigeria en un partido que Judy recuerdo siendo muy pequeñita hasta por supuesto la goleada encajada contra Holanda en el Mundial de Brasil pasando cómo no por la cita de dos mil diez que todos recordamos y guardamos con tantísimo cariño pero si me tengo que quedar con un momento más allá como no del gol de Don Andrés Iniesta yo creo que ese sería una parada o mejor dicho un paradón de Iker Casillas en un mano a mano con Arjen Robben en el minuto sesenta y uno de la final con el cero a cero en el marcador en momentos tensos del partido en esa carrera de Robben fueron de verdad mil los sentimientos que se cruzaron por mi mente y en el momento en el que Iker Casillas sacó la punta del pie detuvo ese balón el primer Mundial de España fue para mí más posible que nunca ahí me lo creí del todo porque después de una parada así el título de campeones del mundo tenía que ser sí o sí para las elecciones

Voz 6 02:29 en una nota de cara a esa jugada la verdad Strache eterno desde que he visto que sólo hacia mí cuando aguantar con suerte para con el pie y al final contentos y alegres Miguel Martín

Voz 0142 02:42 Talavera La voz de los goles del Atlético de Madrid en la SER ha elegido también ese mundial pero desde un punto de

Voz 1576 02:49 vista más personal por suerte muchos han sido los Mundiales y muchos han sido los recuerdos que guardo en mi cabeza de lo que es el gran evento de del mundo del fútbol pero me quedo con Sudáfrica dos mil diez y no sólo por ese minuto mágico del gol de Andrés esta sino por la vivencia personal iba con miedo por no saber lo que encontraba en Sudáfrica porque todo el mundo decía que era un país violento que era un país tienes que tener mucho cuidado y es verdad que tenías que tener cuidado a la hora de moverte pero conocí gente maravillosa que sin tener absolutamente nada eh con una sonrisa te pagaban se intentaba hablar suyo toma hostiles Tardà con el cariño que no les habían tratado durante décadas en el país sudafricano en la población de raza negra lo pasó realmente mal durante el Apartheid y estaba deseoso de un gran evento deportivo el mundial cumplió la verdad que fue mucha gente disfrutó apenas hubo incidentes España ganó pero sobretodo el periodista que fue en este caso mi persona ese vino

Voz 7 03:48 la experiencia vital que recordará de por siempre de gente que no tenía nada de lo daba absolutamente todo por el agradecimiento de ser reconocido Damian

Voz 0142 04:01 Pedro Fullana el inalámbrico del Atleti en la SER destaca la generosidad de Andrés Iniesta

Voz 8 04:06 en el gol que nos dio aquel Mundial voy a ser poco original porque el mejor recuerdo del Mundial es el de Andrés Iniesta en Sudáfrica la gran final el gol más importante de la historia de la selección pero lo que más me asombra de esa imagen nuestro gol en sí lo que supuso que eso es evidente sino lo que tuvo lugar segundos después en el partido más importante de la historia de España en el gol más importante en también en la carrera de Andrés Iniesta el gesto extraordinario dedicarle el gol a Dani Jarque a su amigo y al que le quiso dedicar el momento más brillante en un campo de fútbol por mucho que uno pueda planificar pueda imaginar un homenaje llevar la camiseta para ese fin parece imposible que en un momento tan mágico y loco como el que vivió Iniesta tenga a la paz y la serenidad interior como para ceder el momento más especial de su carrera es uno de los mejores homenajes que hemos visto en la historia del deporte

Voz 1203 04:55 y quizás uno de los actos más solidarios que hemos visto en un campo de fútbol

Voz 9 05:00 ah

Voz 0142 05:03 una todo terreno de la redacción de deportes como Sonia Lus nos traslada al Mundial de mil novecientos noventa y cuatro

Voz 1914 05:10 pues mi recuerdos del Mundial de Estados Unidos en mil novecientos noventa y cuatro con aquella selección española en la que empezaba a sumar el talento de jugadores como Guardiola Caminero hoy Julen Guerrero aunque la verdad es que Javier Clemente apostaba algo más por futbolistas como Hierro Nadal o Camarasa recuerdo que fue el Mundial de las perillas muchos internacionales españoles se dejaron perilla para esa cita mundialista en Estados Unidos y el recuerdo deportivo pues seguro que coincide con el de muchos el codazo del italiano Tassotti a Luis Enrique en aquel país pido de cuartos de final la barrera psicológica de España en aquella época la selección perdía dos uno contra Italia con los goles de vino y Roberto Baggio para la azzurra de Caminero para España fue el partido aquella ocasión de Julio Salinas ante Luca pero lo que se me quedó sobre todo grabado fue esa imagen de Luis Enrique sangrando llorando llorando de rabia por la injusticia de un partido en el que los españoles

Voz 4 06:01 quizá merecieron más porque parecía que esta vez era que sí volvió a ser que no cuando mejor esta Paco como director de Play Basket SER Deportivos

Voz 0142 06:14 no remonta al Mundial de México ochenta y seis

Voz 0699 06:20 pues como ellos se dieron más mayores de la redacción hecha el calendario otras hasta el año mil novecientos ochenta y seis

Voz 1203 06:26 hasta el año del Mundial de México y hasta el partido de los octavos de final habíamos hecho una fase de grupo

Voz 0699 06:31 pocos bueno no mala eh llegábamos como segundos después de que un árbitro no gitana Un gol de Míchel que había sido un gol contra Brasil como una catedral pero me voy a quedar con el recuerdo de la noche que ganamos a Dinamarca la noche en la que Emilio Butragueño ganó a Dinamarca Butragueño que era un chaval que bueno ya despuntaba pero no era conocido como una gran estrella a nivel internacional esa noche le hizo a la mejor selección de Dinamarca que yo recuerdo que jugaba como los ángeles que tenía Laudrup cuatro goles en Querétaro la gran noche del buitre en la noche en donde los que vimos ese partido madrugada en España creímos en la selección que bueno la creencia no duró mucho porque lo hemos hecho Bélgica en los cuartos de final que era una cosa que solía pasar por aquel entonces

Voz 0142 07:15 el árbitro de la SER Iturralde González

Voz 10 07:17 Nos cuenta que el Mundial ochenta y dos marcó su vocación de colegiado pues es un recuerdo que que me sigue toda la vida no porque fue el Mundial de España año ochenta y dos Bilbao Inglaterra Kuwait el ambiente que había fuera amén de que había dentro del campo todo aquello que parecía un gran teatro es cuando decidí hacerme árbitro gracias al Mundial de España es cuando decidí hacerme árbitro pues yo te digo que mi que va muy ligado a a donde he llegado

Voz 0142 07:47 Isaura zamorano nuestra documentalista de deportes no puede olvidar la decepción del Mundial de Corea y Japón en dos mil dos

Voz 11 07:54 pues la verdad que mi recuerdo de los Mundiales es un poco cenizo sin duda a mí cuando mete a la palabra mundial la cabeza directamente están Eva al verano de dos mil dos me acuerdo de la impotencia que sentí cuando Corea del Sur eliminó a España en un partido que en términos futbolísticos tuvo absolutamente de todo amarillas goles anulados prórroga penaltis el famoso penalti de Joaquín

Voz 6 08:18 hoy está toma que el que Schuster

Voz 11 08:24 en términos de mentales fue mucho más porque España sería sin romper la famosa maldición de pasar de cuartos de final

Voz 0142 08:34 Ana Martínez Concejo

Voz 4 08:40 cerca de tres diables con Almudena Serrano buenos días Almudena buenos días a todos hoy al

Voz 1 08:51 nosotros en las tabernas si a lo largo de la historia las tabernas han sido pues lugares de encuentro desencuentro social de alborotos de peleas de riñas principalmente espacio para despachar el vino hoy vamos a contar varios casos ocurridos en ellas uno en el siglo XVI y otro a principios del siglo XIX pues si tocaremos recordando la atinada definición de Sebastián de Covarrubias en zozobra Tesoro de la lengua castellana al poste con el nombre La taberna donde se vende el vino Tabernero tabernera los que venden el vino

Voz 12 09:27 debe ser entretenimiento ver en la taberna unas monas tristes y otras sale ver

Voz 1 09:33 cantar a unos y a otros todos con muy poca firmeza en los pies leyeran modorra en la cabeza que es fácil imaginar y que también el cine y la literatura han trasladado Nuestras mentes vamos a intentar que nuestros oyentes sean capaces de viajar en el tiempo con los hechos que nos cuentan los documentos que nos traes hoy pues vamos a intentaban así el primer caso que contarles sucedió en la ciudad de Cuenca en el año mil quinientos ochenta y seis irse cuenta Asia relata todo esto en un proceso criminal iniciado con la querella que presentó María de Algarra que era criada contra otro Criado que la atacó según testificó el mismo preguntado si es verdad que ayer cuatro de este presente mes estando María de Algarra en una taberna tomando vino

Voz 12 10:21 este confesarte llegó para hacer apartar a la susodicha Illes dio con un jarro un golpe en la cabeza Maté que le hizo una herida de la cual le salió sangre dijo que confiesa es verdad que el día que se le pregunta este confesarte Le dio una moza que no les sabe el nombre con un jarro en la cabeza hacia el Coloccini no sabe si del dicho golpe le hirió en no más de que la dicha mozas se quejaba y que esto es la verdad lo que pasó

Voz 1 10:49 un poco bruto el comportamiento del criado con la criada que no vio otra solución para que la moza sea apartarse que darle con jarrón la cabeza pues en sí poco brutos y bueno en aquellos años segundo según podemos leer en los miles de pleitos que se conservan la violencia motivada os sin causa aparente pues la verdad es que no faltaba en pueblos y ciudades si avanzamos unos siglos nos encontramos con otro episodio violento ocurrido también en una taberna en el año mil ochocientos nueve si el segundo caso que seleccionado ocurrió en una taberna de Málaga sucesos en los que el protagonista fue un soldado llamado Matías hispano Los hechos sucedieron durante el mes de junio del año mil ochocientos nueve y esto fue lo que declaró el soldado que estaba ya preso en la cárcel de mala

Voz 13 11:40 de nuevo pedimos ayuda Jaime

Voz 1203 11:44 a la taberna por una botella de vino para cenar en la taberna había gente sin embargo que estaba cerrada llamó el que expone y a pesar que le conocían por llevar el vino todos los días de aquella casa Nole abrieron el que expone enfadado dio una patada a la puerta pero fue ese la debilidad de ella o las muchas fuerzas del que expone la puerta se abrió pidió por favor el vino la gente se alboroto vinieron a las voces unos hombres armados éstos le intimidaron la rendición de su espada se negó alegando tenía juramento hecho no rendir la mientras le durase la vida apelaron a la fuerza más todas sus tentativas fueron inútiles ellos embistieron con sus bayonetas al que expone se defendió de ellos frustró sus ideas arrolló los que defendían la salida hice fue a su posada a paso precipitado les siguieron volvieron a insistir RIM diese el arma viendo que sus esfuerzos eran inútiles cargaron sus fusiles cuando el que expone los miraba con serenidad le hicieron fuego y entonces llegó un oficial El que reprendió a los urbanos dijo al exponente Si gustaba venir a casa del señor gobernador bajo su palabra cedió y fue con el oficio

Voz 13 13:01 esto suena a que el oficial quería llevarlo a casa del gobernador engañado pues como así fue solo

Voz 12 13:09 accedía a las instancias del oficial que lo condujo a casa del Gobernador pero una vez allí el señor gobernador mandó arrestado ya ha estado en un encierro sin comunicación veinticuatro días y al cabo de los cuales sin tan siquiera preguntarle cómo se llamaba Se le puso en comunicación en esta atención

Voz 1 13:30 ya para tener más datos que misión llevó a este soldado hasta Málaga

Voz 12 13:35 pues según se relata en el expediente había salido de Sevilla a fin de procurarse en aquellos presidios los cuarenta hombres que necesitaba para evacuar la empresa que se le había encargado hoy Almudena y no alegó nada en su defensa el soldado Matías pues efectivamente Matías hispano justificó su actuación en una nueva instancia que hacia vuestra merced confiesa su temeridad de no querer rendirse a la Guardia que se lo mandaba y alega en su disculpa que siendo aquella de milicias urbanas no estar con uniforme no conoció fuesen soldados suplica nuevamente a vuestra merced se digne mandarlo poner en libertad a él y a sus compañeros para que de este modo pueda dar cumplimiento a lo que se ha comprometido a servir al mismo tiempo con utilidad de la causa común

Voz 1 14:25 bueno falta el final cómo acaba todo pudo Matías salir de la cárcel pues veamos lo que nos cuentan los documentos sobre ello

Voz 1203 14:36 debo manifestar a vuestra excelencia que el delito que califica de leve este individuo fue el atropella miento causado en la taberna ahora intempestiva a varias personas que se hallaban en ella después a la Guardia de prevención del Regimiento de milicias urbanas que como inmediata acudió al alboroto con otros excesos de los cuales del conocimiento con el sumario que se formó al comisionado regio Ia viendo este dado cuenta su majestad le mandó le quiera por mi las causas en cumplimiento de esa soberana resolución he dispuesto elevar aquella a proceso para que así el hispano como los otros dos individuos sindicados sean juzgados en consejo de guerra según ordena

Voz 1 15:26 pero de los otros dos individuos no hemos sabido nada hasta este momento claro los otros dos individuos más espabilados

Voz 16 15:35 se habían fugado pies en polvorosa no

Voz 1 15:39 claro claro siempre hay alguien que peca de pardillo y en este caso fue el soldado entonces veamos qué pasa con con los que cuenta hago pese hago presente a vuestra excelencia para noticia de su Majestad que los tres compañeros restantes de la partida del hispano que se hallaban en libertad por tinglados cuidando de los seis caballos pertenecientes a ella se fugaron en la mañana del día once llevándose cuatro de aquellos que para su captura he despachado las requisitorias correspondientes bueno pues finalmente se pidió el indulto al Rey Matías hispano pero no sabemos si le concedía un año pues es posible que al menos en el expediente no no consta bueno bueno bueno vamos a ver el final del final si hay veces que nos quedamos sin saberlo la pacífica estancia en una taberna podía acabar a golpes ya hemos visto o queriendo comprar vino y resultar juzgado en Consejo de era pues así podía ser bueno pues nada Almudena otra semana más

Voz 4 16:44 que has estado con nosotros te vamos

Voz 1 16:47 los para nosotros también estuvo y como siempre muy muy agradecidos por todo esto que nos trae dos maravillosos documentos que se conservan en archivos pues a vosotros y a todos nuestros oyentes muy bien adiós adiós

Voz 4 17:04 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 17:12 ya tenemos por aquí a María Romero Ana que no sello de que va a hablar en esta última entrega musical de la temporada porque yo creo que lo que comentamos es hablar de las canciones de los mundiales de fútbol no es que al final no me dado

Voz 4 17:25 como como como sí pero no por motivos puramente personales vamos que no me gustaba nada nada el tema me parecía un tostón escaparate

Voz 16 17:32 en África y entonces de que vas a hablar pues mira voy a hablar de mí yo que diera que hablar de mi libro

Voz 0142 17:40 es que hasta hasta el último programa en modo rebelde

Voz 5 17:44 ya está escrita

Voz 1509 17:46 bueno si lo que hacer es contestar a esos oyentes que nos han llamado o escrito para pedir canciones para hacernos alguna sugerencia y también

Voz 4 17:54 para enmendar errores porque te acuerdas esta canción José

Voz 0142 18:03 mira para que veas que te hago caso es el tema de de Kate que lo metí esté en la lista de música y literatura no eso es porque como su propio nombre indica está inspirada en la novela Cumbres Borrás cosas cuál es el problema que después iba a David Bowie

Voz 4 18:19 y establecer la relación entre él y que Bush diciendo que habían recibido clases de baile impartidas por Lindsay Kemp y qué pasa que yo no conocía Lindsay Kemp lo de lince y me cegó consideré que era una mujer metí la pata por qué no no no lo él llamó un oyente para echarme la bronca hay recordarme que es un bailarín profesor coreógrafo mimo de fama internacional a su señor la madre que los parió

Voz 0142 18:43 seguimos con los mensajes de los oyentes que

Voz 4 18:45 tonos está quedando hoy como la de boca Ateca de Gina pues mira casi casi porque hubo quien confundió las dos secciones a la que tenía que pedir los sonidos de archivo que quería volver a escuchar era Jenna a la evoca Ateca pero unos cuantos que nos colaron alguna canción claro en otras secciones pues no nos cuadraba mucho pero a mí me duele dejarles fuera así que vamos a hacer un repaso rápido una oyente nos pidió este mazo de Mina Un año de amor a través de nuestro buzón de voz

Voz 18 19:17 nada Javi

Voz 4 19:20 hirió a apostar por el correo electrónico y nos pidió por su cumpleaños este clásico de Los Pecos que le recordaba las mañanas de sábado de su infancia cuando su madre encendía la radio bueno aquí la petición que más se ha repetido durante estos treinta y ocho programas ojito pico ha sido la tuya

Voz 19 19:50 no me lo puedo creer

Voz 0142 19:52 he conseguido que ponga Spain harina demandada

Voz 19 19:55 tan e ideas que me queda guapa que te decía

Voz 4 19:57 no en Un día de cierre como hoy vaya hablando

Voz 0142 20:00 cierre me da que no va a ser esta la canción elegida no

Voz 1509 20:03 no ya sabes que yo siempre defiendo mi negociado a capa y espada yo hoy quería cerrar de una manera especial con una canción que para mí es la canción del año os hablo de los Dj's y ella junto al grupo Viva Suecia y su canción Todo lo que importa

Voz 4 20:21 pues entrando en tiempo de Teka se queda todavía María un ratito llega llena Domínguez hola hola Ana

Voz 0142 20:28 qué te pasa te veo con carita triste

Voz 1509 20:31 es que es la última evoca hasta después de verano pero para animarnos traemos un invitado especial un oyente de entre tiempos que se llama Fernando aunque los fans de las redes sociales lo conocerán cómo arroba nos hacía ilusión

Voz 0142 20:43 en compartir un rato con él para poner broche a nuestra primera temporada Marcos a ver qué te pasó el número

Voz 20 20:52 Fernando hola buenas

Voz 21 20:54 sabes qué tal nos hace mucha ilusión tenerte

Voz 22 20:56 eh en entre tiempos íbamos a empezar preguntando te algo tan genérico como porque qué te interesa tanto el tema de la noté cae de los archivos porqué

Voz 21 21:06 pues no sé es una buena pregunta la verdad no sé siempre me han gustado mucho todos los temas de las bueno décadas las hemerotecas todo lo que tiene que ver con con la historia pero no sé es que creo que cuando él es la historia los libros algo así es como que no la vives de verdad sin embargo cuando escuchas un programa de radio antiguo ves un programa de televisión antiguo les un periódico explicó cómo era en la época no se me da la sensación de que de verdad estás viviendo lo mismo que vivió esa gente no se tener la sensación de que estoy escuchando algo de los años sesenta es como que te transporta de verdad allí mucho más que simplemente que te lo cuente

Voz 23 21:42 con estas un poquito más con el pasado no supongo que con tanto las cosas que has vivido como las que no que las puedes ver un poco más de primera mano por decirlo de alguna manera a través del archivo

Voz 21 21:52 sí yo creo que además es cuando escucha algo de primera mano como decías escuchar la sintonía la voz de los locutores como que de verdad entiendes más allá de lo que te están contando de la entrevista que sea o el programa verdad entiendes un poquito cómo era esa sociedad es como cuando ves un periódico que no es lo mismo leer la noticia que ver el diseño y ver la publicidad antiguas yo creo que le da ese punto de autenticidad que de verdad hace que te metas en una en una época

Voz 22 22:19 cómo te imaginas nuestra zona Teka

Voz 21 22:22 hay buena pregunta me la imagino pues yo me imagino de del edificio de Gran Vía treinta y dos lleno de discos y de de casetes si de cosas cuando vas algún sitio dices pero esto es un volumen de almacenamiento no sé me imagino ahí ya no de de cosas de cosas y además con esto de que ir descubriendo supongo que lo tendré súper ordenado pero a mí me gusta imaginarme lo como

Voz 4 22:50 como la montañas de monedas del Tío Gilito que Baeza

Voz 21 22:52 explorando a ver qué hay

Voz 22 22:55 encaminado él no igual hay equipos de esos un poco desordenados no te creas puede puede ser de hecho lo que vamos a hacer es invitarte por supuesto ya que nos has atendido la llamada aquí delante de los oyentes se hacemos el hacemos la promesa de que vendrá a a ver a verla en la SER Si aquí te apetece

Voz 21 23:14 hay quien sois testigos

Voz 23 23:17 no podemos podemos echar nuestra atrás no te preocupes que seguro

Voz 21 23:22 esto que yo prometo que si me invita a ir yo voy y lo contar en Twitter

Voz 22 23:26 vale no por supuesto pues nada queda queda invitado a Fernando a la fonética de la SER y ahora te vamos a nombrar crítico de entre tiempos y te vamos a hacer dos preguntas qué es lo que más te ha gustado de esta primera temporada de nuestro programa que es lo que menos te ha gustado puede ser absolutamente sincero porque nosotras no tardamos nada de rencor con cuidadito eh cuidadito

Voz 21 23:50 a ver a ver pues mira voy a empezar por lo malo y así nos lo quitamos de en medio y para mí puedo creerlo para mí lo peor yo lo siento mucho pero es en horario mira la estamos hablando yo me he quedado toda la noche aquí esperando a que me llamáis a mí el horario me viene mal yo de hecho os quiero confesar que yo hay veces

Voz 22 24:10 que no tengo que escucharlo gesto es muy fuerte

Voz 23 24:14 no pero es lógico si claro a las tres y media de la mañana pues hay veces que hombre te tiene que pillar muy de fiesta para homogeneizar el tipo hasta esa hora pues

Voz 22 24:22 no pues aprovechamos a hacer un llamamiento a los responsables de la casa para que no cojan el horario a sí muchísimo mejor a nosotros nos vendría bien también eh estamos pasando este año estamos bastante mucho sueño

Voz 21 24:35 bueno yo me tomo un par de cafés ahora por qué digo si no me quedo aquí no nos coge el teléfono nadie

Voz 22 24:40 bueno ya sabes que alguna vez hemos dicho en Twitter que puede ser hora de café o directamente el horario de copas lo que el cuerpo

Voz 23 24:46 es una pero camarero Cuéntame y ahora lo que te ha gustado camarero dos cervezas

Voz 21 24:52 pues a mí me hay dos cosillas que me han gustado mucho al final tampoco quiero hablar de un programa en concreto y eso pero me gusta mucho cuando rescatada a publicidad porque muchas veces escuchamos escuchamos programas antiguos au ya sabemos pues de locutores míticos pero creo que la publicidad al final define muy bien como es un país y me gusta mucho cuando rescató ciudad otra cosa que me gusta mucho es como siendo un programa de Archivo de Historia estáis muy pegados a la actualidad que creo que eso también tiene bastante mérito y al final también hace que veas los archivos en la historia de de un modo mucho más con otro contexto de un modo mucho más presentes

Voz 22 25:33 vamos a regalarte algo y es que esta entrevista está sonando en tiempo de boca Teka y es el tiempo en el que el oyente en este caso oyente crítico nos pide algo cuéntanos qué te gustaría volver a escuchar

Voz 21 25:45 puedo pedir algo antiguo de cuando era pequeño

Voz 22 25:48 claro mira cuando yo era pequeño

Voz 21 25:50 cuerdo que además es un recuerdo que tengo gravísimo que todas las noches y pues me los días de colegio vital ya pues cuando íbamos a cenar y tal celebramos con mi madre y escuchamos un programa que se llamaba La media vuelta yo es que yo recuerdo te podía esta tararear la sintonía pero pero tampoco va

Voz 23 26:09 por lo que decía

Voz 21 26:11 es que recuerdo perfectamente que que escuchábamos que eran programa de humor yacían como común Happy que para mí era en su innovador mi madre decía pero esta gente se lo debe grabar todo no se estaba Tejerina yo la verdad es que no me enteraba de la mitad de lo que contaban el programa pero es que no sea a veces pienso en ese programa y me imagino vuelvo de repente a esa cocina con mi hermana con diez años escribiendo creo que te hacen no sé me recuerda muchísimo y luego acababa ahí empezaba a veinticinco y bellas que habían subido y bajado acciones no sé es que

Voz 22 26:41 no tengo siempre todavía no sé que lo tenemos con lo cual vamos a ponerte un trocito para que lo para que lo disfrutes un millón de gracias por haber estado en entretiempo

Voz 21 26:51 muchas gracias a vosotras sí muchísimas gracias y le encontráis porque me va a hacer mucha ilusión

Voz 22 26:56 pues nada ahora mismo te lo te lo vamos a poner dos

Voz 21 26:59 estando muy bien

Voz 22 27:01 hasta la temporada que viene

Voz 23 27:04 este estar conmigo muy bien muchas gracias Holanda gracias Carlos dado que ya lo tengo logras si el buenas noches

Voz 24 27:15 el ministro de espectáculo radiofónico pedía vuelta con todos ustedes la gran banda de Gecina a la trompeta Cristina de los Santos al saxo Paco Spínola bajo Pin tres a lo suyo al frente de este conjunto de virtuosos ínclito te lo único el maravilloso

Voz 25 27:48 sí

Voz 26 27:53 co

Voz 27 27:57 muy buenas noches a todos señoras y señores son las nueve y tres minutos ocho y tres en Canarias estos media vuelta

Voz 25 28:05 tiempo no

Voz 27 28:07 qué tal Cristina de los santos muy buenas noches buenas noches Nacho muy bien que nos traes hoy traigo Chus Mari Alfaro o no lo estaban convirtiendo en un total de la media vuelta atender a pedir derechos de colaboración de fijeza eh es una día sí y otro también con sus consejos

Voz 0142 28:29 pues así sonaba la media vuelta de Nacho en mil novecientos noventa y nueve y esperamos que a Fernando le haya gustado este recuerdo bueno chicas y acabó qué pena no haber merecíamos un descanso hoy tenemos que preparar muchas cosas para el curso que viene pero vamos a dejar los teléfonos abiertos durante todo el verano

Voz 1509 28:48 que ya sea desde la playa la montaña o desde algún país remoto da igual llámennos esquiva nos lo que quieran ya saben que seguimos atentas a peticiones en el whatsapp

Voz 28 28:57 seis nueve seis seis veinticinco cero cero unida

Voz 4 28:59 otra vez seis nueve seis seis veinticinco cero cero

Voz 0142 29:02 según a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 4 29:14 danos esas han ido de la Cadena Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos la próxima temporada nuestra nueva evoca Teka de entretiempo y no dejen echar un vistazo a las redes sociales durante todo el verano ojito ojito vale

Voz 0142 29:29 pues nos marchamos ya pero no hasta la semana que viene hoy ponemos punto y aparte entre tiempos hasta septiembre u nos ha encantado con decir nada menos que XXXVIII programas con ustedes así que gracias

Voz 4 29:46 ostras