¿Por qué 'estamos en Babia'?

Voz 1 00:00 caña en Babia gol Carlos Frade

Voz 2 00:11 sí

Voz 1 00:16 sí

Voz 0313 00:48 lo de despistado nada le faltan veinte minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos desde la Casa del Parque de Babia y Luna ya sigue siendo hora de que intentemos averiguar de dónde viene ese dicho que todos hemos utilizado alguna vez de estar en Babia cuando se trata de referirse a alguien que no es locos tendría que estar y quién mejor para aclarar lo que la gran Nieves Concostrina ya buenas tardes gravosas

Voz 1626 01:11 encantado de estar aquí encantado de estar en Babia entré nunca diría este

Voz 0313 01:14 estar en Babia es lo que abre exacta de lo que venga será copta cantado al lado de la A B

Voz 1626 01:23 ni siquiera los de la tierra se atreven a jurar o prometer de dónde viene eso de estar en Babia así que no lo vamos a sentenciar nosotros no vamos a ver lo más extendido dice que como esta comarca era un paraíso para la caza aquí lo sabe muy bien si hay algo que les gustan los Reyes es cazar en codornices rebecos elefantes velocidad actores lo que sea pero cantar azar pues los reyes de León pues que venía mucho por aquí cuando los leoneses reclamaban su presencia del Rey de turno pues ante un conflicto porque había un problema algún follón que hubiera que arreglar decían que venga a que venga Ordoño arreglar esto no puede el Rey está en Babia pasaban unos años otro lío que venga Ramiro imposible está en Babia joer con Babia no de ahí viene puede que a partir de ahí de ese momento la frase quedara para referirse a los que se desentendió de sus funciones y que no se enteraban

Voz 0313 02:16 se quedó como lugar habitual de escaqueo

Voz 1626 02:19 aquella donde se que hagan si esa es la hipótesis más aceptada por los eruditos no estar en Babia se entendía como pasar de tus de tus funciones de tus obligaciones José María Pemán escribió en en mil novecientos sesenta un artículo muy simpático en la Tercera de ABC explicando esto de estar en Babia decía que era un error además que el populacho Se mosquea era porque uno si yo estuviera cazando humilde trabajando porque era mucho más práctico mucho más inofensivo para el pueblo y abro comillas que un Rey Case perdices antes que tomar decisiones no sé qué mejor que estuviera que estuviera en Babia pero bueno hay otra teoría que personaliza el asunto este de estar en Babia en un nombre en un hombre con su nombre y en un Rey concreto al que le digan la responsabilidad de la frase en cuestión al Rey de León Alfonso IX no lo conocieran porque once años hace mucho de este hombre no aunque creo que esta hipótesis la la vamos a poder desmontarla si se creo que si a ver Alfonso IX de León fue el que se negó a ir a la famosa batalla de las Navas de las Navas de Tolosa contra el musulmán la conocemos todo porque como el año ese tan fácil

Voz 0313 03:27 sí pero eso no

Voz 1626 03:29 Alfonso no sé con todo bueno ese no fue se negó ir porque el que organizó la quedada en Despeñaperros fue el Rey Castellano con el que el de León se llevaba a matar eran primos ego Jo que eran eran eran primos y además tocayo no Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León bueno pues Alfonso el castellano llamó al Rey Navarra llamó al Rey de León llamó al de Portugal llamó al de León les dijo veniros a Despeñaperros Petén cualquier una Liga muy gorda con los musulmanes a ver si entre todos bueno pues él les damos no acudieron todos los reyes cristianos al llamamiento pero el de León dijo a tu padre bonito porque es que tenían ellos unas desavenencias por unos territorios de hace tiempo no impidió ojo el Rey de León no impidió que fueran los leoneses cristianos a pegarse con el con el moro o no pero él no fue cuando el Rey castellano dijo anda Mi primo Alfonso leones algo tan Babia por ahí se supone que quedó esta es una de las teorías que quedó Babia como el lugar de los que se desentendió de lo que deben porque él

Voz 0313 04:32 si es que se puede desmontar tan fácilmente estas

Voz 1626 04:35 no no no estamos Ésta es una de las que se mantienen su antigua no pero bueno se puede desmontar porque en realidad no se desentendió el Rey de León lo que hizo fue aprovechar que todos andaban liados a guantazos en las Navas de Tolosa con los moros para recuperar algunas cositas que le había quitado antes su primo Castellar con perdón Alfonso IX de León estaba en todo menos en Babia así que yo creo que esta teoría nos cae el

Voz 1 04:59 a Campeche mito

Voz 0313 05:24 quedan otras dos teorías nos quedan atrás

Voz 1626 05:27 la que dice que como estamos en tierra de pastores ya se estaba comentando pastores trashumantes pues cuando venían los fríos para que las ovejas no les diera un pasmo bueno pues había que tirar hacia la Meseta camino del calorcito de Extremadura no y allí pues estando lejos se quedaban ensimismados los pastores con morriña como dicen por aquí creo Murrieta de la tierra no desnortado practicamente estaban en Babia y de ahí de ahí venía la última teoría que queda es que como estamos en paso de peregrinos camino de Santiago dicen dicen que los caminantes preguntaban a los lugareños para asegurarse de que iban bien Babia Santiago Barrios Santiago no sé porque poco hacer tuvo lleva esta vía papilla Santiago parecían Baby apatía no bueno pues si cambia la V por la Bayle pues una tilde por vamos a ver quitaba tiende pues pues va en fin que teorías todas las que quieras todas las que queramos y muchas más no pero pruebas ninguna todo viene de una tradición oral qué bueno porque no puede ser perfectamente cierta o no así es la tradición bonita es si la tradición es muy bonitas y además es muy bonito especular con ellas porque además suelen tener una base histórica cierta no pero bueno tenemos cantidad de ejemplos de frases que nos han llegado por el boca boca que supuestamente explican hechos históricos y que tienen de cierto pues yo qué sé luego lo que yo de Tina no absolutamente nada lo que sí Isabel I de Inglaterra era la reina virgen me parto que si Enrique IV de Francia dijo que ella ha salido ante París bien vale una misa no por citar dos cosas muy conocidas más mentira cochinos

Voz 0313 07:04 bueno que la reina Isabel no era virgen ya lo sospechaba

Voz 1626 07:06 sin duda nos hacemos una idea hacemos una idea todos hay infinidad de novios además que desmienten esa tontería de la reina virgen pese a todo y hasta dónde estarían encantados de que tragarse la mentira que la primera colonia inglesa que secundó en América para llamaron Virginia por ella no el actual estado de Virginia es por la reina virgen tiene guasa que una mentira no pero bueno es así cómo no se casó con pues nada dijeron ellos altas en pocos simple mantón es cierto que siguió soltera además por por decisión propia pero no esquivó ningún varón y a un tipo que les gustara para nada ni se molestó en dar explicaciones por por hacerlo no nadie además le pediría esas explicaciones porque saben primera tenía la misma soltura que su padre decapitado la misma igual padre Enrique VIII no venía alguien ha decido y que te ha costado conecte decir tuvo éxito pues vete pasando con la guillotina qué te vas a enterar no a todas las cortes europeas estaban al tanto de de sus novios para que luego hablen de la mala leche de Quevedo que es cierto que la tenía pero ojo a Luis de Góngora que dijo de ella que era una mujer de muchos de muchos no edad ahí ahí la deja a la tira diez sí si ver de todos los que le diera la gana añado yo que por algo la reina hablamos de una época en la que si los reyes tenían amantes eran unos machotes isla reinas tenían varios novios al reportero pues o eran vírgenes a unas personas

Voz 3 08:35 no había tenido vello ahí sí hay una virtud insensata todo Lemgo hay limusina chófer de de escuadra ahora a la zona de Sundance en satélite de la ahora

Voz 0313 09:03 París bien vale una misa que antes comentábamos donde bien exactamente

Voz 1626 09:06 una vez esta frase es el atribuyeron a Enrique IV que es el primer Borbón de Francia lo mandamos de Navarra Francia y luego de ahí de ese Borbón Nos han venido luego todos los demás de para casi no es una frase que se ha rebotado a lo largo de cuatrocientos años de París bien vale una misa porque se supone que la pronunció con tal de acceder al al trono este Enrique IV no haber haya hablamos de una época en la que llevaban años en Francia metidos en las guerras de religión que llamaron no eran protestantes contra católicos católicos contra protestantes no para tanto el día cuentan que con tal de pacificar Francia y acabar con con la guerra como la única forma de entrar en París como Rey era siendo católico el Rey cuarto abandono el albinismo y abrazó el catolicismo seguro dijo mira me hago cuatro cólico París bien vale una misa oficialmente era católico pero al de dar igual ocho que ochenta e hijo vale sí que ir a misa se va aunque sea sin ganas no pero bueno por lo menos Prat clasificamos Francia ese precisamente fue Enrique IV que era contemporáneo de de Isabel de Isabel I de Inglaterra y que estaba al tanto de los nombres y el número de los amantes que pasaban por la cama de la Reina fue él el que dijo esto es asisto sí es cierto y abro las comillas entre las cosas que nadie cree y que sin embargo deben de ser ciertas figura que yo soy un buen católico y que la reina de Inglaterra es dulce conclusión que no tenemos claro de dónde viene exactamente lo de estar en Babia que el Rey de Francia se metió a católico como se podía haber metido Hare Krishna Liptón del teatro buen pero nunca dijo eso de París bien vale una misa además que la reina de Inglaterra se murió soltera pero no entera

Voz 0313 10:45 París no sé si vale Paris no sé si vale una misa pero Nadal ha ganado los dos primeros sets para ir a la final de Roland Garros yo lo suelto por ahí ha ganado los dos primeros eh vamos a ver si antes de que acabe la Ventana tenemos un resultado ya definitivo hoyo por no perder el hilo monárquico y te gusta atizar yo a mi me gusta mucho algún Rey habremos tenido que que es que ese ajuste literalmente como un traje a la frase de estar en Babia no alguno más duro incluso uno mal pero si empiezas lo mismo tienes que abrir la ventana del lunes también aquí en va porque no se a ver a ver ver alguno más grave

Voz 1626 11:19 tenemos una lista con algunos sin necesidad de entrar en el siglo XX para que no nos espere la Fiscalía la salida hay varios reyes que se han pasado su reinado en Babia varios tenemos Austrias Tenemos Borbones algunos cierto que estuvo en Babia a ratos por trastorno emocional por estar de la cabeza un poquito más Payá que que Paca pero entonces no Reynés no Rainer porque luego tu charla estamos pagando nosotros están mal pues no no no no bueno Felipe quinto mismo fue no que encima se trajo a Farinelli para que levantar el pasará la la se preparan pues si si uno Nos con nos costó una pasta unos costes totales eso es verdad pero bueno es que Felipe V se merece el solito ocho folios de guión porque empieza un hay no no acaba y además esté Felipe quinto le pasó la genética el siguiente a su hijo Fernando VI también deprimido la mayor parte del tiempo desganado que encima le renovó el contrato a Farinelli Se lo revisó al alza saldrán a cosas de tremenda también fue por hay un montón de dinero pero en fin estos estaban en Babia a ratos Arrate ya antes de estos dos Carlos II hombre famoso hechizado no ya ya lo llevan el nombre a tonto Linares desde por la mañana temprano hay muchos pero si me das a elegir como dice entre tú y la riqueza me quedo a ver yo me quedo con dos una y un Borbón sí Paqui a equilibrar no les claro me quedo con Felipe III con Carlos IV que esto no es que estuvieran en Babia ratos estos estaban empadronados

Voz 0313 13:10 podemos seguir bueno empecemos hablando al de Austria por seguir un orden cronológico Dios

Voz 1626 13:15 o sea no si empiezo con Felipe III a ver ya advierto que el el pare es el parecido el parecido lerdo con Carlos IV es de es de libros no a ver a estos dos además es muy fácil es la cuenta no Felipe III para no perdernos hijo de Felipe II Carlos IV hijo de Carlos III muy bien esa Felipe II un Rey más o menos eficaz no tocar mejor peor pero en tipo eficaces los centra o no pues bailes al un hijo tonto Carlos III también razonablemente eficiente lo suyo bueno pues también les sale otro hijo bien por lo general cuando un Rey medianamente listo les sale un hijo cortito lo suele dejar dicho porque ellos son los primeros en advertirlo modelo un padre sabe cómo le ha salido Linense nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio no pero tú lo notas no Felipe II solía quejarse en voz alta diciendo eso de Dios que me tanto reinos me ha negado un hijo capaz de gobernar esto es así o que ya veía el que felipismo estaba no estaba centrado y cuando ya le tocó reinar como Felipe III pues efectivamente Felipe III el estaba Argi Al Khalifa qué se hará una manita de carta que cierra una partidista de caza que unos dado quisieron Rosario lo que les gustaba este un rosario sí sí a ver como no sabían que sobrenombre ponerle además porque no esté hombre no daban ni para un apodo a Felipe III lo llamaron el piadoso porque rezaba nueve rosarios al día por qué nueve se lo preguntaran ustedes bueno uno por cada mes que Jesucristo estuvo en el vientre de su madre dijo el explicarse

Voz 0313 14:52 pero alguien tendría que gestionar el país mientras rezaba cazaba vacía cualquier cosa que determine nada igual no si España

Voz 1626 15:00 mangoneo su valido el famoso Duque de Lerma que organizó todo el lucro alguno lo hemos contado el que organizaba o organizó el lucrativo traslado de la Corte Madrid Valladolid Valladolid Madrid ojo no sin antes haberse hecho con la propiedad inmobiliaria de media Ciudad de Valladolid provocar el hundimiento del mercado en Madrid comprar de nuevo Madrid con los precios tirados y provocar el regreso de la corte a la capital para revenderlos comprado el triple del precio os genio del ladrillo la Operación Ladrillo marginal de todos los tiempos el duque les decía Felipe III Payá y Felipe iba el duque les decía Felipe Paca y Felipe volvía sea toda una genialidad urbanística gracias a que Felipe III estaba en Babia hizo tal dejación de funciones dejó tantísimo poder en manos del Chori del Duque de Lerma

Voz 5 15:48 que para cualquiera era más fácil acercarse al Rey que al propio Duque eh eh se le atribuye un sucedido en el que un soldado logró acceder al Rey para hacerle una petición y Felipe III le dijo acudir

Voz 1626 16:01 al duque el soldado respondió Si yo hubiera podido hablar con el duque no vendría a ver a Vuestra Majestad sopapo le faltó decir bueno esto que te cuento ahora no es que tenga en la culpa estos cosecha mía no pero sí sería lerdo Felipe III que nació el Día de la República el catorce de abril

Voz 1 16:31 Carlos IV mejoramos algo oró mucho

Voz 1626 16:35 si no mucho no mucho haber Carlos IV desde pequeñito ya tenían menor buques con una patera en su padre lo sabía es doloroso pero los sabía doscientos años separan a Felipe III de Carlos IV ojo doscientos años pero parece que guardaron el patrón del Austria por el mismo cortaron al Borbón la anécdota más conocida para explicar la simpleza de Carlos IV es la que se cuenta cuando le hizo una pregunta a su padre a Carlos III siendo todavía Príncipe ya mayorcito Pedra Príncipe de Asturias pero ya era un jardín tío no Carlitos le dijo a su padre los Príncipes y los reyes somos muy afortunados porque a diferencia de nuestros vasallos no estamos expuestos a la infidelidad de nuestras de otras ellas no podrían nunca encontrará nadie superior a nosotros en quién fijarse no Carlos III lo miró hizo una pausa valorativa y dijo pero que tonto eres el convenio bueno pues en manos de este tonto calificado así por su padre eh cayó el trono de España otro que ese paso el reinado en Babia veinte años haciendo el panorama que tenía tenía otro validos muy conocido además si muy muy conocido Manuel Godoy que vino a darle la razón a Carlos III cuando llamó tonto a su hijo por creerse que la reina en Oliva engañar con nadie porque los hijos pequeños de Carlos IV y su esposa la reina María Luisa se parecían mucho a Godoy mucho mucho el pequeño sobre todo Francisco de Paula Paquito ahora clavo clavado no hemos entrado ni tenemos tiempo para entrar en asuntos ellos de reinado poner nuestro estamos quedando en la en la anécdota pero bueno es que al menos que a algunos se les caiga la careta con la que han pasado por la historia

Voz 0313 18:14 sí a Felipe II lo pusieron decías antes el el apodo del piadoso

Voz 1626 18:18 porque no se habían cómodo Marne a Carlos cuarzo también apodo Un poquito insulso a ver el cazador embajador Leiva mejore la el pasota pero el cazador era el más inofensivo de todos le nublar el sentido cazar a Carlos a Carlos IV no aunque lo contamos hace unos meses en un acontecido de los nuestros lo vamos a recordar porque da la medida de lo que cueste Terrell no cuando Napoleón se quedó con España y envió al exilio a Carlos IV con su familia a sus amigos y sus doscientos sirvientes al sur de Francia no lo que más echaba de menos el Rey era atacar así que se puso a buscar una finca para comprársela encontró una qué era el paraíso cinegéticos estornuda Weise levantaban nubes de perdices nubes de codornices las libras las libre se daban codazos por cruzarse delante de él ha ido mucho ocho o no o que me mate amigo bien bueno pues una en una finca que estaba vetada deca de caza tal y como comprobó el propio Carlos IV cuando fue a verla no hice la compró y cuando volvió a cazar allí ya no queda un bicho sólo Zarzalejos los pasajeros les soltaban las perdices y los conejos para que se comprara la finca habían volado