Antonio Romero: "Túnez es una gran prueba ya que es un rival muy parecido a Marruecos"

Voz 3 00:07 abrimos tiempo de análisis antes de ese último amistoso mañana de la selección española antes de encarar el Mundial Antonio Romero qué tal muy

Voz 2 00:14 buenas o la Yago qué tal muy buenas noches a todos ante Cañizares buenas noches qué tal buenas noches

Voz 3 00:20 voy a empezar por el final precisamente por el tema del bar que nos contaba Antonio Antón Meana mejor dicho

Voz 2 00:25 pero Antonio también Antonio sí que

Voz 1991 00:28 o te preocupa Romero el digo te preocupa que gran parte de los jugadores de nuestra selección no estés no estén acostumbrados al bar

Voz 0239 00:36 más que eso me me parece muy bueno preocupa evidentemente un año de de estar un poco acoplado a lo que puede pasar con el bar sobretodo en esto que dice Lopetegui de la siguiente jugada que esas un poco relajado que no te has enterado muy bien que te das eres colocado de que hay gente que ya está acostumbrado a entrar en ese ritmo de partido bueno me puede preocupar un poco yo tengo la sensación de que Julen Lopetegui no es un enamorado del bar sensación eh mezclado con alguna conversación que puedes tener con gente cercana al seleccionador pero creo que su postura es la que tiene que tener un jefe del grupo que es alguien me voy mi opinión no vale no no me estáis preguntándome opinión sino que tenemos que acostumbrarnos a jugar con algo además he dicho una frase muy importante que yo hace tiempo a lo mejor no me la querella pero que ya es una realidad es el bar ha venido ha venido para quedarse si no es así no nos acostumbramos a leches en este Mundial no es agosto de partido pero tenemos que acostumbrarnos repito tengo la sensación mezclada con información de que Julen Lopetegui no es un enamorado de diferentes aspectos del bar que yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos pero ha optado por por el camino más recto que es mi opinión no cuenta no os la voy a transmitir mi única obsesión es que tengáis claro que esto lo tenemos que dominar

Voz 1991 01:52 Santiago y te preocupa

Voz 4 01:54 no me siempre cuando hay algo desconocido sino para todo el mundo no cuántos la pelota por ejemplo cambian el Mundial Mi nuestras acostumbrados las con procuré ella puesto que no es que hasta que nuestra hace muchos extraños por lo mismo que la otra no pero como es nueva pues entonces estas ostras sofoco y entonces tienes un poco un poquito de miedo etc etc será bueno para España dependiendo lo que le ayude esa es la realidad porque eso nos ayuda en un par de jugadas a lo mejor las misivas a estar todo muy contentos y si no pues estaremos base secundados entraría en una herramienta para qué hay algo más de justicia en el fútbol con algún problemilla obviamente como es los parones dejó y más pero creo que efectivamente eso ha venido para quedarse que empezar acostumbras y ellos no porque esto no me partido participo que haga sobre el trabajo yo recuerdo por ejemplo limpiada noventa kilos que momentos de soledad dijeron que no es coger la pelota con la mano entonces pues ahí todo el mundo se volvía loco no daba la sensación de que si la pero que ha llegado al portero tenía que explotarla cierro

Voz 1991 03:00 a ver

Voz 4 03:03 no para para para evitar cualquier problema de darle seguridad al equipo fíjate luego sus evolucionó con el paso del tiempo ahora los torneos de Augusto verles jugar al final es una evolución muy no preocupase tampoco demasiado porque en lo que va a marcar diferencias en el Mundial va

Voz 1991 03:23 de todas maneras la cita mundialista es desde luego una prueba de fuego para el bar para la FIFA para este nuevo sistema que ya implantado en algunas ligas que en en la Liga española recuerdo que llega el el año que viene y que como digo va a estar en este Mundial así que veremos a ver cómo va al margen del tema bar Romero mañana último amistoso crees que va a aprobar Julen ese equipo con el que quiere salir contra Portugal en el debut no yo claro

Voz 0239 03:49 no yo creo que Julen Lopetegui tiene la hoja de ruta ya desde hace un montón de tiempo que el otro ideal en el amistoso contra o en Villarreal mejor dicho contra Suiza hizo un equipo y que mañana tiene que dar minutos a gente que que a lo mejor el otro día

Voz 5 04:03 no no no tuvo no tuvo todos los que

Voz 0239 04:05 puede merecer después de quince días de concentración lo que sí creo que es un un partido para probar cositas lo ha dicho en la rueda de prensa es un rival por ejemplo parecido a Marruecos en el sentido de la agresividad de cómo defienden la gente se puede esperar mañana un partido fácil no va a ser un partido fácil por diferentes motivos primero porque es amistoso porque no vamos a ir al cien por cien segundo porque Túnez que defiende muy bien son jugadores acostumbrados al ritmo competitivo de Europa muchos de ellos juegan por ejemplo en la liga francesa sí quiero decir que es un equipo que que al que no puede ya golear juego otra túneles a golear no mañana es un equipo para no para que no te haga daño para probar cosas que es diferente aprobar el equipo titular por probar cosas a balón parado probar cosas del sistema defensivo que como bien sabe Cañete no lo dice en todas las extremidades de Carrusel pues seguramente todavía no están del todo ajustadas y luego repartir minutos entre gente que no ha jugado mucho durante la concentración y que seguramente se lo merezca pero no creo que mañana digamos aquí está el once titular que no lo va a hacer debutar contra Portugal yo eso no lo eh

Voz 1991 05:08 Santi

Voz 4 05:09 bueno a ver yo creo que esto es esto es amistoso realmente no valen para mucho sinceramente yo lo de que hay un objetivo fundamental que es que no haya ninguna baja otro objetivo fundamental es pues bueno a meter partidos de competición para que el ritmo de competición no decaiga ya que a ella hay jugadores que hace tiempo que no compiten porque el alivio acabó hace hacía tres semanas para también combatir el tedio el aburrimiento no estará en una convocatoria muy larga una concentración muy larga donde solamente hay que comer dormir y entrenar este acuerdo que lo que mejor vales para hacen ese balón parado defensivo pues en los córners y las faltas de también obviamente nivel ofensivo casa te digo una cosa las pruebas muchas veces no tiene que acceder un partido amistoso contra Túnez un partido en el Mundial no tiene nada que ver entonces muchas veces hay jugadores te lo hacen muy bien el último partido amistoso y todo el mundo piensa que puede ser el jugador que bueno al equipo que no estaba ahí medio tapado que puede llevar incluso engañan no yo no creo que vaya a ser el equipo titular yo creo que efectivamente valor mitos a veces no buenos días y ahí por lo tanto no también en resultado digo porque no me dejan muy tranquilos llegaremos ni tampoco me preocupa que perdamos un papel muy Fuerteventura unos días en amistoso de tu verbo a ser como una pieza que vinos importan Pepito

Voz 1991 06:39 la verdad es que la figura del coach en Romero y Juan Carlos Campillo llega para ayudar también psicológicamente a los jugadores yo creo que una figura

Voz 2 06:48 que en su día lo contaba Herráez

Voz 1991 06:51 igual estuvo con Luis Aragonés pero hasta entonces osa desde ese momento no no aparecido qué os parece

Voz 0239 06:57 lo haremos un Mundial sin él yo creo que eso es una cuestión muy personal de de el seleccionador pero bueno ya está instaurado también en el mundo del deporte me imagino que que habrá futbolistas que lo necesiten y que habrá futbolistas que no necesiten hemos escuchado a la referencia alguna de las referencias de la selección nacional en diferentes ocasiones en los últimos tiempos como es el caso Andrés Iniesta diciendo públicamente sin ningún tipo de rubor que que el necesitó ayuda psicológica para salir de un bache no es exactamente lo mismo porque ahora parece que el que no tiene un coach un entrenador personal no no puede salir a la calle no ha puesto de moda pero sí es cierto que negar que que la evolución y el mundo de zulo ha llegado también hasta ahí sería una movería ahora que sea un elemento diferenciador para ganar o no el Mundial pues yo creo que no pero sí estoy convencido que puede haber gente dentro del grupo

Voz 1991 07:45 que se sienta más seguro

Voz 0239 07:47 sí cuando tiene algún momento de vértigo cuando te en algún momento de duda cuando tiene algún momento de de bajón pues Lopetegui le dice mira me han traído a este hombre que te va a echar una mano no yo creo que no sobra por lo menos no solo

Voz 1991 07:58 eh Santi a ti qué te parece tú has trabajado alguna vez con alguno

Voz 4 08:01 si el año que que bueno es aragonés se a su sobrino de la psicólogo deportivo en Estados Unidos y también en la en lo que has citado antes no en los noventa y dos ya también llevábamos un psicólogo nombre demasiado pronto yo creo que como tú no es creer y confiar en él o no creer lo copiar es una herramienta más si bien se trabajan en fútbol la táctica se trabaja la se trabaja la estrategia trabajar la preparación física porque no trabaja también el aspecto psicológico normalmente es el entrenador prepara este aspecto en que trata de motivar a los jugadores de recordar que nos estamos jugando la camiseta que llevan en los que hay que tener en el campo la dignidad con la que hay que competir normalmente ese papel lo hace siempre me entrenado o lo hecho me influye siento el entrenador ante ahora dice instaló un poquito la figura del psicólogo deportivo ha dado la sensación de que era que no tuvo mucho éxito bueno pues vamos a llamar COAT sino que pare

Voz 1991 09:03 sí ya sabe usted lo decimos en inglés va a hacer el mejor no

Voz 0239 09:08 ante la ante Cañizares aliado de casa íbamos al gimnasio

Voz 1991 09:11 ahora vamos todos a entrenar pues esto lo además vamos yendo

Voz 4 09:14 pues a veces vamos Albee efectivamente bueno a mí no me parece mal que también es así puede que era son los propios jugadores la que la eligen ellos se entreviste con una persona lo primero es afiliada con ella con independencia de sus conocimientos puede tener grandes conocimientos que sí lo tengo ahí donde cuatro cómodo porque difícilmente no es otro que por ahí pues no es ni psicólogo está en la selección alemana teléfonos resulta me ha hecho ver las cosas de otra manera cada uno tiene su punto psicológico efectivamente un profesional que maneje en esos momentos psicológicos y además está no otra cosa es que ya cada uno pues crea más uno en esa figura ahí se abra aconsejan y permita que esa persona entre cabeza

Voz 1991 09:59 romeros a dar una vueltecita Krasnodar

Voz 0239 10:03 bueno y hemos tenido un día complicado por el tema de acreditaciones y tal no claro si no pero hemos mira estamos a en coche cinco kilómetros de nuestro hotel de del lugar de que

Voz 1991 10:13 concentración de la selección andando también cinco kilómetros no lo que pasa y más Si bueno hoy han tenido una vetusta

Voz 0239 10:20 han tenido una aventura para coger el coche de alquiler casi todos los compañeros de comunicación incluido en nuestro compañero técnico Paco Quiroga que ha sido bueno pues de aquí al aeropuerto ayer cuando vinimos del aeropuerto al hotel tardamos aproximadamente quince o veinte minutos sin tráfico hoy ha sido más de una hora claro tienen un poquito de un poquito de cuidado pero nosotros es que la vuelta a la tenemos muy clara porque como estamos en el estamos en la Puerta del Sol para que la gente lo entienda estamos en el centro pero neurálgico puro de la ciudad y hoy por ejemplo ya no porque de aquí es una hora más que allí yo ya tengo una edad pero hoy se nota se nota que que es una ciudad que por la noche tiene tiene mucha gente joven tiene mucha movida Hay que vive sino veinticuatro horas los fines de semana se acerca mucho Yago tú aquí

Voz 1991 11:07 sería feliz si pues no darían estamos a tiempo

Voz 4 11:13 a ti te digo ya sé yo ya os dije cuando hace tiempo que os dice que me digo es aburrir no sé si os acordáis yo dice no

Voz 3 11:21 lo único que tendríamos que cambiar la hora del Larguero y eso de momento no la de energía

Voz 1991 11:25 por tanto yo no puedo entrar te digo yo por Libero e yo no tengo

Voz 4 11:32 a veces en Rusia una ciudad bonita a la visita de convivencia

Voz 1991 11:37 pues mira eso está bien no sólo nos hemos encontrado

Voz 0239 11:40 Nos hemos encontrado gente muy amable gente que no tiene ni papa ni de inglés le interesa crecer aquí el traductor de Google se está poniendo de moda entre los enviados especiales de los diferentes medios de comunicación no se respira mundial porque hay que recordar que esto no es sede del Mundial sí bueno te ven con la acreditación y más o menos en el boca boca de esta ciudad que es grande hay practicamente millón de habitantes pues la gente se va enterando de que está la selección estamos un grupo de de periodistas siguiendo el día a día de de la afición hoy había un montón de gente el entrenamiento que ha tenido la deferencia Julen Lopetegui de hacerlo en abierto pero sin respirar Se ese ambiente espeso especial de la sede de los Campeonatos del Mundo la gente es muy amable se come bien se vive bien hace buena temperatura estamos en un hotel fantástico de momento no hay queja Yago pues mira

Voz 1991 12:26 es una una recomendación Romero hay una aplicación baja Tel Aviv kilo ya ha empezado mal con papel y boli una aplicación no saben salvas cartel se llama Pilot para que lo veas Pilot Pilot como tú te lo bajas como el boli no exactamente igual como el boli te lo bajas Itu en la aplicación dices hola buenas tardes venía comprar pan te lo traduce con audio al idioma que tú quieras

Voz 3 12:51 bueno vale el Papa señaló la barra la paisana banda venga en fin creo que en ningún momento al es fenomenal venga pues se lo voy a hacer lo voy a hacer no lo vas a hacer ya sé que no lo vas a hacer

Voz 2 13:04 por lo va a hacer Quiroga ahora Pilot vale igual nada muchísimo ya ya ya me lo sé yo que que nada

