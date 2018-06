Alberto Escassi: "Confíamos mucho y vamos a estar al 100% para pasar la eliminatoria"

Voz 1991 00:00 pues hago charlamos con lo de los jugadores del Numancia Alberto Escassi qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 1 00:07 bien todo fenomenal pues ya descansando en la habitación hasta ahora y bueno fue pensando ya en el partido de de que se nos viene mañana

Voz 1991 00:14 con qué ambiente en la plantilla con el resto de compañeros

Voz 1 00:18 bueno pues con con un ambiente increíble no nosotros confiamos mucho en nosotros mismos oí iguale la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que llegue de que llegue el partido para dar el cien por cien y para para intentar pasar la eliminatoria

Voz 1991 00:31 cómo está el tanque de gasolina como están las piernas porque de unos cuantos kilómetros en la en la temporada con sólo tres días de descanso para recuperar da tiempo o no

Voz 1 00:43 sí bueno la verdad que son a esta altura pues bueno pues la quién las va a lo acusan un poco de también la segunda edición con ella pero bueno e todos los jugadores y lo mismo que hasta altura y estamos donde estamos en la cabeza y la ilusión puede muchísimo más que la pierna no nosotros la ilusión que tenemos encima puede como si jugáramos de ayer que ahora mismo estamos como como ahuyó ni con muchísimas ganas de que llegue el partido de mañana la Segunda división un poco la rodilla

Voz 1991 01:13 poco más un poco más mete y casi en la final del Mundial porque empieza la competición del Mundialito habías está disputando el playoff por el ascenso eh

Voz 1 01:21 sí la verdad es decir a todo el año pasa lo mismo hace hace ya cuando llega mayo junio se se va haciendo un poco larga pero bueno juegue bendito sea no claro todos los desea jugar al fútbol como nosotros por ejemplo en la situación que estamos joder cuánto equipo y o cuánto se cambiarían por la situación que estamos nosotros

Voz 1991 01:41 Connie Manny menos que otros catorce así de claro excepto el el Huesca y el Rayo que han subido a Annette logró el ascenso directo el resto se cambiarían todos por vosotros para estar en esta situación al habéis peleando toda la temporada cuarenta y dos jornadas una segunda división larguísima para esto no para llegar a esta situación

Voz 1 01:59 si nosotros bueno a priori el el objetivo era la permanencia no pero bueno sí que es verdad que desde desde principio de temporada de la primera jornada de la segunda jornada que empezamos primero segundo pues bueno pues pensamos sinceramente que iba a ser una anécdota que luego bueno la temporada la segunda muy larga pero pasaba la jornada pasaban la jornada y el equipo sigue ahí sí que no se descolgaba de los puestos de play John no así que creo bueno de hecho creo que en cuarenta y dos jornadas no sé si hemos estado cerca de treinta en en la zona de play off sí que creo que ha sido totalmente meritorio oí eso no no lo mereció

Voz 1991 02:34 lo que pasa es que sois yo creo el equipo tapado o no en este playoff porque a pesar de que habéis estado en esa zona durante toda la temporada en el tramo final era prácticamente en los que menos opciones tenéis vosotros hicisteis vuestro trabajo fallaron los demás metidos en la pelea pues iba a ir de tapado pues oye pues mucho mejor no

Voz 1 02:52 sí sí es verdad que quiere un poco de de tapado no aparte por contra lo equipazo que estamos compitiendo no fíjate el equipo que se han quedado fuera su equipo con presupuesto sí ciudad de ahí ya a nivel histórico increíble Osasuna Granada Oviedo osea son son un equipazo pero bueno sí que es verdad que el el último lo teníamos casi hecho y el último mes de mayo puede no sé si fue exceso de confianza pero bueno la verdad que no no ganamos ningún partido de mirar hacia dio este último partido no dependemos de nosotros pero bueno la cosa y los resultados se dieron para que que ganase muy a última hora no metida ahí en la sexta plaza

Voz 1991 03:30 el partido de ida en Los Pajaritos vimos a un Zaragoza algo más comedido sabiendo que tenía noventa minutos en casa y que no podía quizá arriesgar más de la cuenta imagino que la habéis hablado Isabel os vais a encontrar un Zaragoza que va a salir a por todas desde el minuto uno

Voz 1 03:45 sí lo sabemos lo sabemos del Zaragoza es es un equipazo muy bueno nada del árbitro llevando se han sale aportaba no de hecho bueno yo que un fortín hoy en La Romareda tienen un un equipazo y bueno y la y el Campazzo que me imagino que estará que estará súper lleno pues le va le va a aportar a ello una noticia muy buena no pero bueno nosotros lo hemos te hablando va a hacer un ratito somos once contra once Si nosotros aunque va de tapado lo que te he dicho nosotras ilusión y a gana en van a ganar nadie

Voz 1991 04:17 no y además creo tenéis clarísimo que vosotros tampoco podían guardar nada tenéis que marcar sí si O'Shea sino estáis fuera

Voz 1 04:23 sí sí nosotros tenemos que meter gol por eso nosotros vamos allí con toda nuestra arma más salí a dejarnos la piel a morir ahí en el campo porque sabemos que el cero cero no no vale no nosotros tenemos que que arriesgar porque estamos en una situación que que con el empate a cero puede pasan ello la la eliminatoria bueno y con el empate a uno también también la pasan no sé si con por haber quedado en inglés

Voz 1991 04:44 clasificación se es eso efectivamente

Voz 1 04:47 así cree que nada nosotros vamos con la mentalidad de ganar y no nos queda otra

Voz 1991 04:52 cuántas ganas tienes de volver a jugar en primera división porque aunque habrá mucha gente Alberto que no se acuerde pero tú llega hasta debutar en Primera

Voz 1 05:00 sí sí debuté hace varios años no sé si creo que con diecinueve pasé de año con dieciocho años yo debuté tres en dos mil diez no sí sí hace ocho años veinte veinte veinte un año sí pues fíjate ya llovía la verdad que hay muchísimas ganas tengo muchísimas ganas de devolver a a Primera división y porque bueno yo creo que para cualquier futbolista es un sueño en la máxima categoría del fútbol español

Voz 1991 05:29 sí que es curioso tu caso eh porque jugaste esos ocho minutos con el Getafe en un partido contra el Villarreal que ganó el Getafe tres cero

Voz 2 05:38 hasta día de hoy una vuelta a Primera

Voz 1 05:40 si se demuestra

Voz 1991 05:42 sí lo lo jodido que es llegar a Primera División

Voz 1 05:45 se ha complicado la verdad es que es muy muy difícil hay una competencia en el juego bueno ya dan al primera sino ya tiene que ver segunda apps la Liga que ahí lo competitiva que creo que bueno en la Liga tanto en Primera como en Segunda A son ligadas súper competitiva es muy difícil súper complicado o no volver a Primera fila es verdad que el que el año después de de jugar en Primera me voy al Hércules juego un unos play off de ascenso también pero bueno no no logró no logra ya ofender y bueno esperamos esperamos que así y no ojalá

Voz 1991 06:17 pues el primer paso para volver a la primera división es eh pasar la eliminatoria contra el Zaragoza mañana veremos qué es lo que pasa Alberto Escassi que vaya todo fenomenal un abrazo muy fuerte

Voz 1 06:26 vale muchísimas gracias un abrazo