El Larguero (1ª parte / 08/06/2018): Entrevista con Carlos Moyá y la actualidad de la Selección en Krasnodar

Voz 1704 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este ocho de junio día en el Guerra

Voz 1991 00:50 esta Nadal se ha metido en la final de Roland Garros

Voz 1774 00:54 estoy en la final que para mí es el objetivo siempre que llega a este torneo el domingo es el momento de destacar todo lo que lo que tengo dentro T de luchar hasta el final y sobre todo de tener un plan claro que tenemos que dar un poquito más de lo que he dado en extremo hasta este momento el torneo evidentemente creo que esta cosa que tengo que dar la actitud lo a fallar el tenis puede fallar nunca se sabe espero estar preparado y que no falle

Voz 1991 01:23 el tenista español ha derrotado en semifinales al argentino Juan Martín del Potro en tres sets con un contundente seis cuatro seis uno seis tres y este domingo buscará su un décimo título en la tierra batida de París frente al austriaco Dominique Thiem que le ha ganado en la otra semifinal al yo creo tenista revelación en este torneo check nato y además tiene ha sido el único tenista que ha ganado en tierra en las dos últimas temporadas a Rafa Nadal así que desde luego no va a ser una final CIR pero viendo jugar al Espanyol desde luego es el gran favorito para llevarse el título la final como digo el domingo a partir de las tres de la tarde antes mañana la final femenina entre Simona Khaled Sloane Stephens además la selección española de fútbol ha completado su primer día entrenamiento en Krasnodar donde va a estar concentrado durante todo este Mundial esperemos que hasta el día quince de julio eso significara que estamos hasta el día de de la fina mañana tenemos partido amistoso contra Túnez último antes de debutar en el Mundial el día quince contra Portugal un encuentro el de mañana en el que no va a estar seguro Carvajal que sigue recuperándose de su lesión aunque las sensaciones son muy buenas donde seria duda Sergio Busquets evidentemente a estas alturas si hay algún tipo de duda y algún tipo de riesgo de que se lesión el jugador de la selección española no va a disputar ni un solo minuto en un instante vamos a estar en el cuartel general de la selección para conocer la última hora de los nuestros pero antes os cuento que han disputado varios partidos amistosos con participación de selecciones mundialistas como por ejemplo que ha jugado uno de los rivales de España en la fase de grupos como es Irán que la ganado cero uno Lituania además Croacia dos Senegal uno con tantos para los croatas de Peric que la Maric Suiza dos Japón cero Alemania dos Arabia Saudí uno con tantos para los germanos de Timo Bernhard y otro en propia puerta de de Arabia Saudi Polonia dos Chile dos con tantos para los polacos como no de Lewandowski iré fiel inscrito en Barcelona tras el nombramiento ayer de Eric Abidal como nuevo director deportivo tras la salida Robert Fernández hoy el conjunto catalán ha anunciado que ha contratado a Ramón en planes hasta hoy director deportivo de Getafe así que llega como adjunto a la secretaría técnica del Barcelona en Segunda División mañana a las ocho y media en La Romareda se disputa el partido de vuelta de semifinales del play off por el ascenso a Primera división entre el Zaragoza y el Numancia ya sabéis que en el partido de ida terminaron uno uno en baloncesto se disputa el tercer partido de la eliminatoria semifinales entre el Barça y el Baskonia ha terminado con victoria al conjunto catalán seis siete seis cinco muy ajustado el partido así que la serie se pone dos uno tendremos cuarto partido que será el próximo domingo a las seis y media de nuevo en Barcelona y en Fórmula uno ha disputado la primera jornada entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá mejor tiempo para Verstappen por delante Raikkonen Henry guiado en cuanto a los españoles Fernando Alonso décimo Carlos Sainz décimo séptimo mayor Ana la calificación contado todo las once XXXIV empezamos

Voz 2 04:28 de hecho de hecho Pay pero esta que habido

Voz 3 04:39 unas Bowl para unas Vox Dei mi vida

Voz 1704 04:59 tenemos que empezar este Larguero como no puede ser otra forma en París donde Rafa Nadal lo ha vuelto a hacerse ha metido en la final de Roland Garros donde busca un décimo título después de derrotar a Del Potro en tres sets bastante cómodo el triunfo del el tenista español la verdad es que es esperaba algo más de oposición del argentino pero al final Rafa Nadal le ha pasado por encima Carlos Moyá qué tal buenas noches qué tal buenos es

Voz 1991 05:23 lo hemos conseguido o mejor dicho lo ha conseguido una vez más Rafa otra final en Roland Garros

Voz 4 05:28 te esté la verdad que que muy bien llegan en una buena situación en un buen momento y habiendo perdido sólo se di di la verdad que que bueno muy contentos y ahora pues a esperar al domingo va a ser un partido complicado y duro pero bueno estamos hablando de Rafa hay ya que confieren que jugó su mejor tenis

Voz 1991 05:47 ya se Carlos que desde fuera todo parece más fácil pero esperábais hoy más oposición por parte del Potro hombre viendo el resultado viendo cómo ha ido el partido ha sido muy superior Rafa

Voz 1425 05:58 sí bueno no sabíamos que podía pasar no había y hay gastarlo como fuera no ando que no es fácil no jugador con con saque tan poderoso y esa derecha la verdad que que no es fácil no pero pero bueno hemos tenido suerte también de que Rafa aprovecharlas Trias oportunas de que ha tenido no así eh Juan Martín creo que eso ha sido muy importante a la hora de de y bueno desde mentalmente haya venido un poco abajo oí que bueno Rafa por parte de jugar su mejor tenis cuando cuando ha tenido ese break arriba a hablábamos

Voz 1991 06:31 con Alex Corretja eh que nos decía jugar con Rafa Nadal en tierra batida a cinco sets es lo peor o de lo peor que le puede pasar un deportista es que es así

Voz 1425 06:43 sí sí la verdad que no es fácil enfrentar a Rafa el cinco sets cuando cuando estás bien de hecho el récord que tiene histórico artísticos del tren tierra no sólo en Roland Garros pues es increíble que algo no ya desde el principio imprime un ritmo muy alto en el que desgasta mucho al rival muy clara que es difícil de aguantar

Voz 1991 07:04 es un dato histórico hoy Nadal ha jugado su semifinal ciento cincuenta yo creo Carlos que muchas veces no somos conscientes de la barbaridad que está haciendo Rafa no

Voz 1425 07:14 la verdad que es impresionante eh son números que que bueno son son parte de la historia van a ser muy difícil de superar pone parte muy contento de disfrutarlo y vivirlo con alguien que que bueno con lo que se te trabajando y con el que he pasado juntas cosas tanto dentro de la pista como fuera bueno desde que era niña

Voz 1991 07:34 bueno el domingo contra Thiem y de hecho tiene ganó ya en tierra en Madrid a Rafa hacen mucho

Voz 1425 07:42 se que ganó hace un par de semanas de que bueno esperemos que bueno va a ser distinta seguro y esperemos que que bueno Rafa ya se puede adaptar lleguen parece que va va va a ser un día lluvioso nublado oí donde le de va a ser bastante laboral bastante pesada una una obra que hay que adaptarse a ello y es verdad que tiene un tenis más muy bien adaptado a tierra batida Hay para ser una batalla dura tiene uno de los nuevos

Voz 1991 08:08 talentos tiene tan sólo veinticuatro años es decir tiene toda la carrera por delante y tiene unos números Carlos que yo creo con esa edad muy pocos tenistas por no decir ninguno porque se han enfrentado nueve veces ha ganado tres veces a Rafa

Voz 1425 08:21 sí de hecho es el único jugador que ha ganado estos dos últimos años en tierra batida y es el rival más natural que tiene digamos que es más adaptado a a esta superficie pero bueno a veces que nos toca el domingo es el rival más duro que quiere podía todavía Rafa pero creo que Rafa ha demostrado durante todos estos años que sabe enfrentar esos mayores retos Si Bashar para el domingo

Voz 1991 08:44 la claro está claro que el rival a batir siempre que se llega a Roland Garros sea es Rafa Nadal eso está claro ha jugado diez finales ha ganado las diez va por la undécima claro en comentábamos precisamente lo que Etienne que tiene veinticuatro años pero es que en Rafa Nadal con veinticuatro años Carlos ya tenía cinco Roland Garros Wimbledon y un Open de Australia

Voz 1425 09:03 sé exactamente creo que ha cambiado bastante ahora el tema de la edad de todo el mundo pues a las veinticuatro veinticinco cuando hace quince años a los dieciocho de ellas he ganado

Voz 5 09:16 de qué

Voz 1425 09:17 qué buena cambiaron poco esa perspectiva

Voz 1991 09:20 partido esperáis para el el domingo nos viene bien como siempre cuanto más Alargue mejor para Rafa no sea quiero decir que a largas distancias es difícil ganarle a Rafa

Voz 1425 09:30 pero bueno nos encontramos con Hopkins muy físico también no es esa parte de resistencia la tiene la tiene muy bien también no quizás mentalmente Rafa es el más fuerte a la hora de intentar aguantar partido largos pero es verdad que físicamente que me está muy fuerte no así que bueno las es que Rafa ha jugado con la ganado va ganando sexo entre sets el año pasado aquí y creo que el físico no va a ser fundamental en parte como a lo mejor el de hoy sí que sí que ha sido fundamentar creo que el domingo no nuevas

Voz 1991 10:01 factor fundamental mal educado durante preguntado pero como está Rafa es lo importante

Voz 1425 10:05 de un sano contento y con ganas de de que llegue el domingo sabes que ayer cumplía años se ha recordado estos días por aquí

Voz 1991 10:15 he dicho eso queda muy lejos veinte años desde que ganaste turnan error precisamente

Voz 1425 10:20 se bueno ha pasado muy rápido y la verdad que que intentó no no no sé mucho de recorrer estas cosas de servicios nada pero obviamente cuando estás aquí te recuerdan pues es inevitable

Voz 1991 10:31 bueno hombre si te lo recuerdan que has conseguido algo importante no al fin y al cabo si si bienvenido sea visible

Voz 1425 10:37 mucho de de mirar el presente y el futuro obviamente sin recordar sin sin sin olvidar el pasado está claro

Voz 1991 10:44 sí pero bueno contento de estar bien

Voz 1425 10:46 años después aquí bien en la situación en la que estoy recordó

Voz 1991 10:49 lo pero sin vivir de de que llevamos estatal en que te iba a decir quería preguntarte también y ya termino por la gran sensación de este torneo innato que se cargó a Djokovic que ha estado en estas semifinales que ha perdido contra tiempo para los que no seguimos tanto el tenis ha sido una sorpresa pero tiene buena pinta al chaval

Voz 1425 11:07 sí sí la verdad que bueno tiene veinticinco años ha despuntado ahora sobre todo aquí que bueno una sorpresa agradable siempre está bien ves caras nuevas jugadores que que Juan un poco distinto a los demás Si bueno una grata sorpresa ojalá que que siga teniendo continuidad en el futuro

Voz 1991 11:22 bueno lo que nos interesa es que Rafa consiga el under hemos Roland Garros este domingo el rival será Thiem Carlos Moyà mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 1425 11:30 ya es todavía pero no o no

Voz 1704 11:54 Miguel Ángel Zubiarrain qué tal muy buenas José Ignacio Tornadijo qué tal buenas noches buenas noches llevo Zubiri para mí la semifinal contra Del Potro más sencillo de lo esperado eh

Voz 8 12:07 sí la verdad es que si el Times así el primer set de es como si hubiera entrado todavía en juego atendido ha empezado conduciría treinta ha salvado el juego lo ha tenido dos veces cero cuarenta también ha salvado esas oportunidades que ha tenido Del Potro cuando él ha tenido la verde enseguida ha roto del cuatro cuatro cinco cuatro seis cuatro ir sin mayores problemas jugando bien jugando deprisa jugando con fuerza bueno la verdad es que Del Potro ya había dicho que ganarle a Nadal en un partido a cinco sets es imposible en tierra batida y cuando uno piensa si sale ahora esas condiciones pues le pasa lo que tiene que pasar

Voz 1991 12:48 Torra a ti qué te ha parecido las a mí

Voz 9 12:51 yo os perdono sí pero lo que no esperaba es que que Del Potro prácticamente tirado la toalla al final del primer set no porque da la sensación de que el aguantado físicamente el primer set con cuatro cuatro después a partir de ahí ha metido una ristra de juegos consecutivos Nadal que que ha destrozado ya el partido y ha sido pues un poco triste verán un corte importante como Del Potro casi pidiendo la hora no se hubiera sido se lo hubieran tirado la la voz la todo ello desde el rincón porque lo ha pasado muy mal no le ha hecho correr muchísimo habido bolas en las que no ha llegado al pegado no sé cuántas cañas porque llega ha llegado tarde a la sufrieron

Voz 1425 13:28 mucho Del Potro lo ha pasado francamente mal es un gran tenista

Voz 9 13:31 bueno pues al final el público le ovacionado ha estado con él Le ha querido animar pero es que Nadal ha sido un auténtico rodillo ha estado al al más alto nivel y cuando Rafa estás aquí y en esta pista pues yo si fuera Butragueño hablando de Florentino diríamos que es un ser superior porque gente rebatida realmente no hay nadie que el Etosa cuando el juego a este nivel y menos aquí en París así que de cara al domingo evidentemente una vez más vuelve a ser el gran favorito

Voz 1991 13:55 Domi el domingo contra Thiem Zubi a un rival que sabe lo que es ganarle a Rafa en tierra batida eh

Voz 8 14:03 sí pero también sabe lo que es ganar en seis a tres por lo tanto este año me dejó dos veces y no me equivoco en Montecarlo Nadal ganó estrictos y cero y luego perdió el Madrid le gusta mucho jugar en Madrid y con quién pues bueno complicaron las cosas yo lo Levin y con muy buena de de jugar el partido hoy quién lo ha pasado mal

Voz 1991 14:29 que quede claro China

Voz 8 14:30 no hagan al siete cinco siete seis en el segundo set con doce días se ha debido a asesinatos de ser la falta de experiencia y luego hoy así que ha tirado la toalla y apellidos pero tampoco me ha parecido que tiene esté en su mejor momento así que bueno va a tener que jugar muy bien a Rafa quién pega muy bien por los dos lados saca bien es rápido tiene mucha potencia pero bueno vamos echando el CD no poco a poco ir consigue llevarle a su terreno hacerle cuando él decía Carlos Moyá que tiene mucha resistencia pero yo creo yo lo que ha sido visto medias temporadas muy buenas y medias temporadas muy mala es que el físico a veces no Le duele sigue a su tenis veremos que el domingo ese físico no sea el físico que tuvo el Madrid sea un físico como el que tuvo en París el año pasado

Voz 1991 15:31 con Leo entre se torna tú qué final esperadas contratiempo

Voz 9 15:37 bueno yo creo que si los dos están a su nivel Rafa tiene que ganar porque porque tiene más juego por ranking experiencia y todo yo creo que los dos van a estar bien porque para llegar a una final de Roland Garros nadie llega sin estar en un gran momento de juego y TIM llega en un buen momento aunque lo que dice es verdad hoy los momentos de sufrimiento ante el italiano no que que no olvidemos que el setenta años del mundo por mucha revelación tiene así en este torneo y en cambio Nadal quitando el primer set ante ante ante el argentino ha estado intratable por lo tanto pienso que si Rafa está bien de cabeza está afectadísimo y la rueda de prensa lo ha dicho no yo creo que estoy perfecto que vaya confío en hacer mi tenis a mi me parece que que Nadal se puede imponer no olvidemos que el año pasado en Roland Garros aquí se vieron en semifinales llegábamos un poco parecido no es bueno este puede ser el tipo que que tú la que Nadal que les de guerra fue un paseo militar parecido al de esta tarde ante Del Potro a mi me parece que Nadal si está como tiene que estar va a anotarse en el décimo Roland Garros no olvidemos que es escalofriante Nadal ha ganado diez veces Roland Garros pero es que ha llegado a diez finales ha ganado todas las finales que ha jugado en este torneo que es el más importante del mundo en tierra batida todos los que es que es es es es tremenda la cifras lo diez de diez bueno pues me parece que vamos camino de once once aunque ojo hay que respetar al austriaco que evidentemente es un buen jugador Easy Rafa se rajó un poquito comete errores oscile elevó un poco la pinza como el otro día le cuesta entrar pues ahí puede tener problemas

Voz 1991 17:06 Cal undécimo Zubi

Voz 8 17:08 sí yo soy optimista yo que colgaba tenemos que ser lo que puede cae décimo yo creo Teo es verdad que baja debe empezar con intensidad y que debe tener cuidado con el saque hoy ayer y el otro día está metiendo muy pocos primeros servicios necesita de ese servicio para que lo rival no pueda atacarle en desechos yo creo que está concienciado de eso también ha dicho tienen que tiene un sistema para para ganarle pero bueno Rafa ha dicho que sí que lo ponga en práctica que ya lo veremos y que él también tiene su sistema para mí intensidad en el primer set no dejarse comer el terreno sacar bien luego todo lo demás ha conocemos lo tiene todo y por lo tanto creo que sí

Voz 1991 17:54 te lo contamos en Carrusel el domingo no a partir a las tres

Voz 9 17:58 el domingo esperemos acabar el domingo por qué anuncian tormentas posibilidad de lluvia crisis la cosa no está no pinta bien vamos a un equipo con pocos el tiempo que quedan menos cuarenta y ocho horas no pero evidentemente nosotros a las tres estamos ahí como clavos a contarlo y hasta que acabe esperemos que todo vaya viene acabé a que ve lo que tiene que ser un partido evidentemente la sobre todo bonito no porque llegan los los dos mejores iba a ser una gran final

Voz 1991 18:23 dura pues ojalá se pueda disputar esta final el domingo a partir de las tres lo contamos en Carrusel y ojalá sea el undécimo Roland Garros de Rafa Nadal Miguel Ángel Zubiarrain José Ignacio Tornadijo Tornadijo lo diré muchas gracias los dos un abrazo hasta mañana las once y cuarenta y ocho Nos vamos a Krasnodar

Voz 1704 19:28 suena esta sintonía ya que hablamos de la selección española de fútbol que ya están Krasnodar desde ayer donde va a estar donde va establecer su cuartel general

Voz 3 19:35 para disfrutar este Mundial pero antes tenemos amistoso contra Túnez mañana Javi Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches qué tal están los nuestros pues muy bien con muchas ganas de que arranque esto hoy les voy a lo fue

Voz 13 19:48 ya lo decía en la rueda de prensa luego escucharemos algún fragmento de Azpilicueta de Thiago pero es una semana larga porque al final quieren competir es verdad que que hay un partido contra contra Túnez mañana que tienen días para preparar el encuentro frente a Portugal el día quince en Sochi pero si fuera por ellos

Voz 1991 20:07 el Mundial empezaba ya mañana pues sí la verdad hay ganas de que empiece el Mundial que empiece lo bueno y además es que va a empezar fuerte porque empezamos contra el rival más complicado del grupo como es Portugal que han hecho los nuestros Durante el día de hoy

Voz 5 20:20 pues eh por la mañana la te contará Antón pero bueno han recibido la visita de Velasco Carballo que les ha explicado lo que es el bar no lo decía hoy Lopetegui en la rueda de prensa te puede gustar o te pueden gustar da igual está impuesto precisamente base

Voz 1991 20:33 el que asuman en tal y hay que asumirlo y que

Voz 5 20:35 con el bar hay que jugar con el bar Lopetegui hemos contado aquí en el reguero que preguntábamos a él con con mano hace unos días que bueno los equipos están encajando goles justo después de de que ese para el partido porque hay una relajación hay algo que los futbolistas no están acostumbrados a ello y por ese por ese lado que de Lopetegui que la gente se enganche y que no pierda la concentración y por otro lado pues que son decisiones que pueden decidir un partido ya osea que hablamos de que el árbitro no lo tiene claro el bar decide ir cambia sino signo de un partido así que debe convivir con ello Lopetegui pues está muy pendiente y por ese motivo esta mañana la charla de de Velasco Carballo y luego por la tarde entrenamiento ya en la Ciudad Deportiva de Krasnodar que es una maravilla es una auténtica maravilla la verdad es que el mecenas de esta ciudad deportiva ha dado lugar a al al descuido es todo está todo perfecto para que estén con una residencia privada al lado los campos de entrenamiento el campo fundamental al campo principal donde se va a jugar el partido que tiene nada un par de años y que es una Cook cada mañana lo verán todos por la por la tele lo escucha en Carrusel deportivo y y bueno pues lo deportivo Busquets que ya ha trabajado con el resto de compañeros LB más delgado ha perdido peso con la gastroenteritis mañana va a jugar un ratito no todo el partido falta saber quién va a jugar de delantero eh creo que creo que es la única duda que tiene el mismo Lopetegui Si Rodrigo O'Shea Diego Costa te contaba ayer hasta ahora que Diego Costa piensa que Rodrigo puede ser el titular frente a Portugal yo sinceramente pienso que contra el equipo de Cristiano contra los actuales campeón de Europa creo que va a jugar Diego Costa y luego un detalle que luego podemos contar au preguntar luego Romero e incorpora Lopetegui una figura a esta concentración eh de un coche deportivo algo así un asistente psicólogo al para cuerpo técnico y futbolistas que es Juan Carlos Campillo es una figura que habitualmente no ha estado en la sección española creo que con Luis Aragonés sí estuvo alguien parecido en en alguna Eurocopa pero bueno es una figura que no es muy habitual en nuestros equipos españoles que aquí lo ha incorporado Lopetegui para que esté con los jugadores porque si todo va bien aquí pueden estar cuarenta días no hasta la final del día quince en Moscú

Voz 1991 22:50 hombre todo lo que sea para sumar bienvenido sea así que se ha llegado Juan Carlos Campillo para sumar pues lógicamente que recibirle con los brazos abierto

Voz 14 22:58 lo que ha dicho Lopetegui en la previa del partido es más el último amistoso más que lo que he dicho es como lo he dicho le he visto muy tranquilo más tranquilo que incluso en la fase de clasificación hablado de todo del bar de que Carvajal está que la rompe que hay que sujetar le porque quiere cuanto antes incorporarse de que Busquets va jugar un ratito esto del partido de mañana de Túnez

Voz 1245 23:16 el oro de Túnez no no fue una casualidad que es un equipo que lleva mucho ritmo de partidos llevan un partido sin ser derrotada y un equipo con cosas muy interesantes y que nos va a obligar a hacer un muy buen partido de mañana entonces bueno la idea esa a dar un pasito más nuestra preparación en consolidar conceptos en llegar más afinados en todos los sentidos lo enfrentamos como cada partido la ilusión de de hacer un gran partido un partido internacional donde queremos la mejor manera de preparar un buen partido y es lo que queremos

Voz 1991 23:42 no buscar buenas sensaciones para el debut mundialista frente a a Portugal algo más Herráez

Voz 5 23:48 pues que vamos a ver qué ocurre mañana que pone en liza pero creo que con los cambios en la segunda parte con la entrada de hombres como Lucas Asensio que está muy bien dará menos minutos a Busquets veremos un equipo parecido al que debute en el Mundial pero no creo que sea una fotocopia exacta del quede tú te con con Lopetegui el día quince Sochaux Adriá Albets qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches escuchaba Lopetegui pero también han hablado Juan

Voz 1991 24:13 desde la selección no se están como decía Javier

Voz 5 24:16 vez ansiosos ya para que llegue el día de del debut frente a Portugal Tiago en este caso también ha hablado de su experiencia jugando en la posición de Sergio Busquets ha dicho que se siente cómodo jugando en esa posición aunque sabe que el jugador del Barça es imprescindible pero dice que cuando Lete le toque si es que le toca jugar ahí estará encantado porque es una posición clave para organizar el juego del equipo eso le gusta y además tiene la experiencia del del Bayern lo que también le encanta Thiago es el grupo humano que hay en la selección y la calidad futbolística del equipo el estilo de la selección de Lopetegui en el que encaja Tiago a la perfección

Voz 0340 24:55 y no sólo viendo jugar en la selección como los que se han quedado fuera también la calidad que hay dentro tanto humano como público es muy grande te podría acoger a cualquier a que futbolista con cualquier estilo particular porque queremos el balón que lo más importante creo que cualquier futbolista desde que empieza a jugar quiere tener el balón quiere poder disfrutarlo y eso hacemos

Voz 15 25:14 hacemos qué hacemos

Voz 0340 25:16 un fútbol queremos en queremos disfrutar no sólo teniendo balón también robando lodo también presionando también metiendo goles

Voz 5 25:24 esto Thiago que igual que Azpilicueta está acostumbrado al bar para ellos no será algo totalmente nuevo ahora te cuéntame Ana la

Voz 1991 25:32 Master Class que han recibido hoy los jugadores de las selecciones

Voz 5 25:34 yo la Azpilicueta le hemos preguntado cómo gestiona el vestuario la presión la responsabilidad si es que las sienten de estar entre los favoritos para ganar el Mundial de ha dicho esto

Voz 15 25:45 eso de favoritismos la es la gente lo que nosotros venimos con con la humildad y la ilusión de de un equipo lógicamente tenemos jugadores que saben lo que es ganar un Mundial que saben lo que es Ana Eurocopas tenemos gente joven que venimos del mundo y a partir de ahí hay que ir el partido a partido ahora mismo todos empezamos desde el mismo punto de inicio hoy nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible

Voz 5 26:13 Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal Yago buenas noches

Voz 1991 26:16 estamos preparados para Álvaro no sí

Voz 5 26:18 en preparados es un día importante oye no es una reunión cualquiera la dirigido Velasco Carballo que recordemos es el jefe de los árbitros actualmente en la Federación de Rubiales pero aquí está como hombre FIFA de hecho no puede contar Carlos menos Carvalho nada de la reunión no pueda hablar con los medios de comunicación ya se han marchado de Krasnodar para instalarse en Moscú y estar bajo el mando de Pierluigi Collina dos apuntes importantes de la reunión el primero le han dicho a los jugadores que tengan mucho mucho cuidado con hacer tonterías en el campo que más de treinta cámaras en cada estadio que se va a grabar todo lo que sí sacan un codo en un salto o se les va una patada a destiempo se pueden perder el resto del Mundial Rojas y sanciones evidentemente duras si el bar detecta algo antideportivo durante el Mundial y luego una segunda parte importante que es GS percibe en la Federación cierta preocupación en cuanto al bar a ojos de la FIFA porque la FIFA este Mundial se juega muchísimo con el bar no quieren fallar porque es la gran prueba del vídeo arbitraje a nivel planetario saben que ciertos animal el mundo entero se va a reír y no se lo van a perdonar a la FIFA así que en esta reunión Masella de lo que explicaba Javi Herráez de que no pierdan el tiempo que no sedes concentren cuando se para el partido y que sepan cuándo se va a aplicar el bar y cuando no han insistido mucho mucho mucho en que se va a vigilar con lupa cualquier conducta antideportiva

Voz 1991 27:45 hombre es que se juega la FIFA es el evento deportivo futbolístico más importante del mundo hacen es ridículo falla y al final se cometen injusticias evidentemente el sistema va a quedar muy entredicho de cara que se instaure ató a todas las competiciones en en Europa donde entra el año que viene en la en la Liga española es que claro lo que tú decías Mena es importantísimo no estamos acostumbrados al bar hay otras selecciones y otros países que sí y a lo mejor esto que hacemos este año que no estamos acostumbrados hay que tenerlo muy en cuenta porque como les Schulte es una colleja uno te vas a la calle

Voz 5 28:19 sí sí correcto tal cual y añade a todo esto el hecho de que los partidos van a parar tampoco quiere la FIFA que el mundo entero vea cómo tardan siete minutos en decidir si un acciones penalti o no es penalti in luego esto que tú has explicado es fundamental Azpilicueta Thiago que han hablado hoy sí que lo han probado en Inglaterra Azpilicueta un poco y Thiago mucho en Alemania pero no estar habituado al bar puede ser un problema y por eso que Lopetegui recalca mucho la importancia de adaptarse cuanto antes a una cosa que ya está que ya es una realidad que no sea marchar del fútbol

Voz 1991 28:53 hay que pasarla de nuevo por el bar a Diego Costa repasamos eh bueno pues que Diego Costa uno más seis a ver qué pasa pero seguro que Diego Costa este Mundial aprendido de lo de

Voz 5 29:04 así muy no va a ser tan

Voz 16 29:07 en no sé cómo decirlo intermitente con España

Voz 1991 29:10 Bono ojalá todo a opinan un poquito confío mucho en constan en este Mundial yo también y creo que va a ser un buen Mundial para Diego Costa con lo cual va a ser un buen Mundial para España gracias compañeros hasta luego hasta luego ya que un pequeño alto en el camino nos espera por ahí Santi Cañizares y Antonio Romero

Voz 1704 32:52 abrimos tiempo de análisis antes de ese último amistoso mañana de la selección española antes de encarar

Voz 1991 32:57 el Mundial Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 1704 33:00 Yago qué tal muy buenas noches a todo Santi Cañizares buenas noches buenas noches

Voz 1991 33:05 voy a empezar por el final precisamente por el tema del que nos contaba Antonio Antón Meana mejor dicho

Voz 0239 33:10 y también Antonio también es ese que

Voz 1991 33:13 te preocupa Romero el lo digo te preocupa que gran parte de los jugadores de nuestras

Voz 0239 33:18 ya está acostumbrado a entrar en ese ritmo de partido bueno me puede preocupar un poco yo tengo la sensación de que Julen Lopetegui no es un enamorado del bar qué sensaciones esclavo con alguna conversación que que puedes tener con gente cercana al seleccionador pero creo que su postura es la que tiene que tener un jefe del grupo que es mi opinión no vale sea no no me estáis preguntándome opinión sino que tenemos que acostumbrarnos a jugar con

Voz 1991 33:45 además ha dicho una frase muy importante

Voz 0239 33:47 que yo hace tiempo a lo mejor no me lo creía pero que ya es una realidad el ha venido ha venido para Sarkozy no es y no nos acostumbramos a basa de leches en este Mundial no de Eurocopa de partido pero tenemos que acostumbrarnos repito tengo la sensación mezclada con información de que Julen Lopetegui no es un enamorado de diferentes aspectos del bar que yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos pero ha optado por por el camino más recto que es mi opinión no cuenta no la voy a transmitir mi única obsesión es que tengáis claro que esto lo tenemos que dominar Santiago y te preocupa

Voz 16 34:22 bueno siempre es bueno pues todo el mundo cuando la pelota por ejemplo cambia en el Mundial se construirán unas con procuré ella pues tú no es que hasta que nuestro hace muchos extraños por lo mismo que la otra no pero como es no Eva pues entonces es un poco un poquito de miedo etc etc será bueno para España dependiendo lo que le ayude esa es la realidad porque nos ayuda en un par de jugadas a lo mejor las misivas vamos a estar todos muy contentos no pues estaremos más enfadados en realidad es una herramienta para qué allí algo más de justicia en el fútbol con algún problemilla obviamente los dejó más pero creo que efectivamente eso ha venido para quedarse que empezar acostumbras y ellos no porque he visto no me ha partido a partido poca cosa sobre el trabajo ella recuerdo por ejemplo limpiaba noventa kilos que momento no es coger la pelota con la mano entonces pues ahí todo el mundo se volvía loco no daba la sensación de que si la pero que ha llegado al portero tenía que explotarla que romperla El Larguero lejos posible no para para para evitar cualquier problema de darle seguridad al equipo de fíjate luego su me evolucionó con el paso del tiempo gusto verles jugar al fútbol uno de bronca fijan es una evolución voy no preocupase tampoco demasiado porque ratito viven en lo que va a marcar diferencias en el Mundial

Voz 1991 35:50 de todas maneras la cita mundialista es desde luego una prueba de fuego para el bar para la FIFA para este nuevo sistema que ya implantado en algunas ligas en en la Liga española recuerdo que llega el el año que viene y que como digo va a estar en este Mundial así que veremos a ver cómo va al margen del tema bar Romero mañana último amistoso crees que va a aprobar Julen ese equipo con el que quiere salir contra Portugal en el debut

Voz 0239 36:16 no yo creo que no yo creo que Julen Lopetegui tiene la hoja de ruta ya desde hace un montón de tiempo que el otro ideal en el amistoso contra o en Villarreal mejor dicho contra Suiza hizo un equipo y que mañana tiene que dar minutos a gente que que a lo mejor

Voz 27 36:30 porque el otro día pues no no no tuvo no tuvo todo

Voz 0239 36:32 los que pueden merecer después de quince días de concentración lo que sí creo que es un un partido para probar cositas lo ha dicho en la rueda de prensa eso son rival por ejemplo parecido a Marruecos en el sentido de la agresividad de cómo defienden la gente se puede esperar mañana un partido fácil no va a ser un partido fácil por diferentes motivos primero porque es amistoso porque no vamos a ir al cien por cien segundo porque Túnez se defiende muy bien son jugadores acostumbrados al ritmo competitivo de Europa muchos de ellos juegan por ejemplo la liga francesa que quiere decir que que es un equipo que que al que no puede ya golear ya juega contra túneles no mañana es un equipo para no para que no te haga daño para aprobar cosas que es diferente aprobar el equipo titular por probar cosas a balón parado probar cosas del sistema defensivo que como bien sabe Cañete no lo dice en todas las trasmisiones de Carrusel pues seguramente todavía no están del todo ajustadas y luego repartir minutos entre gente que no ha jugado mucho durante la concentración y que seguramente se lo merezca pero no creo que mañana digamos aquí está el once titular que no lo va a hacer debutar contra Portugal yo eso no lo voy a Santi

Voz 16 37:37 bueno a ver yo creo que estas estos amistoso realmente no valen para mucho sinceramente una yo lo de que hay un objetivo fundamental que es que no haya ninguna baja otro objetivo fundamental es pues bueno meter partidos de competición para que el ritmo de competición no decaiga ya que a ella hay jugadores que hace tiempo que no compiten porque la Liga acabó hace hacía tres semanas para también combatir el tedio el aburrimiento no estar ahí una convocatoria muy larga una concentración muy larga donde solamente haces que comer dormir entre nada estoy de acuerdo que lo que mejor bares hacen ese balón parado de Toulon defensivo pues en los Hornets las faltas de también obviamente el nivel ofensivo te digo una cosa las pruebas muchas veces que ver un partido amistoso contra Túnez un partido en el Mundial no tiene nada que ver entonces jugadores lo hace muy bien en el último partido amistoso nadie todo el mundo piensa que puede ser el jugador que bueno al equipo que no estaba ahí medio tapado y que puede llevar incluso a engaño no yo no creo que vaya a sacar el equipo titular que efectivamente va dormí tosamos

Voz 1991 38:46 no

Voz 16 38:48 en Suiza hay por lo tanto una también resultado Pío porque no me dejan muy tranquilos llegaremos ni tampoco me preocupa que perdamos pero dentro de unos días en amistoso de tu face va a ser como una cosa que pasó y las importan preferida

Voz 1991 39:06 pues sí la figura del coach en Romero Juan Carlos Campillo llega para ayudar también psicológicamente a los jugadores yo creo que una figura que en su día lo contaba Herráez igual estuvo con Luis Aragonés pero hasta entonces osa desde ese momento no no aparecido qué os parece

Voz 0239 39:24 lo mundial sin yo creo que eso es una cuestión muy personal de de el seleccionador pero bueno ya está instaurado también en el mundo de del deporte me imagino que que habrá futbolistas que lo necesiten y que habrá futbolistas que no necesiten hemos escuchado a la referencia a una de las referencias de la selección nacional en diferentes ocasiones en los últimos tiempos como es el caso Andrés Iniesta diciendo públicamente sin ningún tipo de rubor que que él necesitó ayuda psicológica para salir de un bache no no es exactamente lo mismo porque ahora parece que el que no tiene un coach un entrenador personal no puede salir a la calle no se ha puesto de moda pero sí es cierto que negar que que la evolución y el mundo de full ha llegado también hasta ahí sería una bollería ahora que sea un elemento diferenciador para ganar o no el Mundial pues yo creo que no pero sí estoy convencido que puede haber gente dentro del grupo que se sienta más seguro si cuando tiene algún momento de vértigo cuando tiene algún momento de duda cuando tiene algún momento de de bajón pues Lopetegui le dice mira me he traído a este hombre que te va a echar una mano no yo creo que no sobra por lo menos no solo

Voz 1991 40:25 eh y que te parece tos trabajado alguna vez con alguno

Voz 16 40:28 sí aquel año que que bueno es aragonés si a su sobrino era psicólogo deportivo abordo en Estados Unidos y también en la uno en lo que donantes no en los noventa y dos ya también llevábamos un psicólogo nombre demasiado pronto yo creo que como tú no es creer y confiar en él o no creer lo copiar es una herramienta más bien se trabajan en fútbol la táctica se trabaja la tele invita se trabaja la estrategia se trabaja la preparación critica porque no trabajar también en el aspecto psicológico normalmente es el entrenador no para este aspecto que trata de motivar a los jugadores de recordó que nos estamos jugando la camiseta que llevan en lo que hay que desmentían por la dignidad con la que hay que competir normalmente lo hace siempre me entrenado o lo hecho influye el siento el entrenador ante ahora instaló un poquito la figura psicólogo deportivo venía daba la sensación de que era que no tuvo mucho éxito bueno pues vamos a llamar COAT sino que pare

Voz 1991 41:30 sí ya se lo decimos en inglés va a hacer es mejor no ante la Cañizares García Valdecasas vamos al gimnasio era vamos todos a entrenar pues esto lo harás vamos yendo

Voz 16 41:42 a veces selectivamente bueno a mí no me parece mal que también esas terapias son los propios jugadores la tela eligen en entreviste con una persona lo primero que tengo que tener afinidad con ella con independencia de sus conocimientos puede tener grandes conocimientos que sí no tengo aquí cuatro cómodo porque difícilmente me a Juan otro que por ahí pues no es ni psicólogo están las selección pues teléfonos resulta quién ha hecho las cosas de otra manera estar dando tiene su punto psicológico efectivamente un profesional que maneje en esos momentos psicológicos y además está no otra cosa es que ya cada uno pues crea más uno en esta obra se aconsejan permita que esa persona entre cabeza

Voz 1991 42:27 romeros adapto en pueda dar una vueltecita Krasnodar

Voz 0239 42:30 bueno ahí hemos tenido un día complicado por el tema de acreditaciones claro pero nos mira estamos a en coche cinco kilómetros que nuestro hotel de del lugar de concentración de la selección dando también cinco kilómetro no lo que pasa es

Voz 1991 42:44 Ferrari más sí bueno hoy han tenido una mezcla

Voz 0239 42:47 han tenido una aventura para coger el coche de alquiler casi todos los compañeros de todos desde comunicación incluido en nuestro compañero técnico Paco Quiroga que ha sido bueno pues de aquí al aeropuerto ayer cuando vinimos del aeropuerto al hotel tardamos aproximadamente quince o veinte minutos sin tráfico hoy ha sido más de una hora a raíz de un poquito de un poquito de cuidado pero nosotros es que la vuelta a la tenemos muy clara porque como estamos en el estamos en la Puerta del Sol para que la gente lo entienda no estamos en el centro pero neurálgico puro de la ciudad y hoy por ejemplo ya no porque muy tarde aquí es una hora más que allí yo ya tengo una edad pero hoy se nota se nota que es una ciudad que por la noche tiene tiene mucha gente joven tiene mucha movida y que vive sino veinticuatro horas los fines de semana se acerca mucho Yago tú aquí

Voz 28 43:35 sería feliz si

Voz 1991 43:37 no estamos a tiempo

Voz 16 43:41 si te digo ya sé yo ya os dije cuando hace tiempo que me iba a ocurrir

Voz 0239 43:46 no sé si os acordáis yo dije no

Voz 1991 43:48 lo único que tendríamos que cambiar la hora del Larguero y eso de momento no la de lo contempla

Voz 16 43:53 en donde yo no puedo entrar pero yo

Voz 1991 43:56 yo yo premios Libero e yo no

Voz 16 43:58 lo elegido a veces en Rusia una ciudad que necesita convivencia

Voz 0239 44:05 pues mira no sólo nosotros hemos encontrado No somos gente muy amable gente que no tiene ni papa de inglés interesa decir aquí el traductor de Google se está poniendo de moda entre los dos especiales de los diferentes medios de comunicación no se respira mundial porque hay que recordar que esto no es el Mundial bueno te ven con la acreditación y más o menos en el boca boca de esta ciudad que es grande hay prácticamente un millón de habitantes con la gente se va enterando de que está la selección que estamos un grupo de de periodo esta siguiendo el día a día de de la afición hoy había un montón de gente el ayuntamiento que ha tenido la deferencia Julen Lopetegui de hacerlo en abierto pero sin respirar si ambientes pero especial de la sede de los Campeonatos del Mundo la gente es muy amable se come bien Sébire bien hace buena temperatura estamos en un hotel fantástico de momento no hay queja Yago

Voz 1991 44:53 pues mira te voy a dar más bien una recomendación Romero hay una aplicación baja tela el kilo ya empezó mal con papel y boli Juan una aplicación no sea venga vale salva Hunter se llama Pilot para que lo veas Pilot Pilot y te lo bajan como él

Voz 0239 45:09 boli no exactamente igual como el boli

Voz 1991 45:11 bajas en la aplicación dices hola buenas tardes venía comprar pan te lo traduce con audio al idioma que tú quieras yo creo que se les señaló la barra la paisana y mete a Romero anda venga encima creo que de momento no me ha fallado en ningún momento al es fenomenal venga pues se lo voy a hacer lo voy a no no lo vas a hacer ya sé que no lo va a hacer Quiroga ahora no Pilot vale

Voz 1704 45:35 era muchísimo a las la ya me lo sé yo que el que nada

Voz 1991 45:40 Romero a descansar un abrazo otro fuerte chicos hasta luego Cañete mañana hablamos después del partido un abrazo buenas noches a las doce y dieciséis minutos está Miguel Coll para hacernos las comunicación hola Miguel hola Yago

Voz 14 45:53 hablar de pilote no no no no no dejó yo tuve hablar de Budweiser muy bien está buscando a las ciudades con más energía para invitarles ojo a esto y no es broma eh a una ronda gratis o durante el Mundial si sí sí mira la semana pasada te acuerdas que te hable de Ponferrada lo que estaban habla montando que demostró que la energía del Mundial es incontrolable bueno pues hoy Budweiser quiere que esta energía llegue a cada rincón de España cómo lo ven hacer bueno pues invita a todo el mundo han que Twitter desde ya no es broma insisto con el hashtag

Voz 1991 46:26 una ronda de va vale una ronda de

Voz 14 46:29 luego seguido el hashtag de la ciudad del municipio donde estén pues imagínate en Madrid Valencia me da igual una ronda de va luego el nombre del municipio desde hoy hasta el veinticinco de junio y pueden ganar una ronda de Budweiser para todos los mayores de edad de la ciudad para más información si no me creéis podéis dar ya Budweiser punto es y que ya estás tuitear no viviendo

Voz 0239 46:53 bueno estoy perdiendo esto es una ronda de luego Madrid Madrid perfecto efecto buscaba todo el mundo como Yago de otras mi contribuciones gracias Miguel hasta luego yo el IVA Álvarez muy buena

Voz 1991 47:08 hemos tenido amistosas hoy de selecciones que van a estar en el Mundial entre ellos ha jugado Irán rival de España en la fase de grupos sí ha jugado Irán que ha ganado por cierto uno cero

Voz 29 47:16 con la selección de Carlos Queiroz han ganado por la mínima el rival de España en ese segundo partido de la fase de grupos el próximo día veinte de junio marcó Karim Ansaldi FAR el delantero del Olympiakos griego

Voz 1991 47:27 además ha ganado a Alemania dos uno Arabia Saudí no

Voz 29 47:29 lo ha sufrido ya ha sufrido la campeona del mundo para ganar en su último amistoso antes del Mundial ha marcado timo Berners el primer gol aprovechando una buena asistencia de Marcos Royce luego marcado Omar Hassan huía en propia puerta Isère al Hassan el jugador de Arabia Saudí ha recortado distancias a falta del final LOUA ha dejado muchas pistas de lo que puede ser su once ha jugado con Neuer en portería parece que el portero del Bayern pese a no contar durante la temporada pese a estar lesionado jugará de titular en Rusia Boateng Hummels timo Berners y la única duda es si llegarán Ozil para ese debut hoy ha jugado Royce Easyjet pues parece que él será titular contra México

Voz 1991 48:00 Prado también Croacia que la ganados una Senegal dos uno

Voz 29 48:02 Senegal ha tenido que remontar la selección de Rakitic Modric los dos han sido titulares el del Real Madrid ha jugado todo el partido Rakitic ha sido sustituido en la segunda parte y en su lugar ha sustituido otro madridista como Mateo Kovacic los goles hacia Macron Peric Íker amarillos

Voz 1991 48:16 tampoco ha tenido problemas de su partido Suiza que la ha ganado dos cero

Voz 29 48:19 Japón sido heló también entre selecciones mundialistas llega en Suiza al Mundial Yago recordamos que el otro día empató frente a España en Villarreal hoy le ha ganado dos cero a Japón y destacamos que en la selección asiática en jugar hoy han jugado tanto gas aquí como Inui los jugadores que están en la Liga ambos han entrado en la segunda parte y por último