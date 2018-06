El I Torneo Memorial Miguel Carrasco, la necesidad de investigar el cáncer infantil

Voz 1 00:00 así

Voz 1991 00:03 semana José Palacio compañero que se encarga entre otras cosas de la información del Rayo Vallecano me decía oye se va a celebrar el primer Torneo Memorial Miguel Carrasco yo en ese momento le pregunté quiénes Miguel Carrasco me hijo pues mira miel Carrasco en un chaval que jugaba en la cantera del Rayo Vallecano que estuvo durante cuatro temporadas conocido le conocían como Miguel us murió con catorce años el pasado veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete tras padecer un cáncer estuvo luchando durante mucho tiempo al final no lo pudo superar in yo recuerdo nada más producirse está triste noticia que el Rayo Vallecano se volcó lógicamente con la fama día de de Miguel hubo incluso un homenaje en en Vallecas los jugadores salieron con una pancarta y recordando a Miguel Carrasco el chaval de la cantera yo recuerdo verá jugar a Miguel en el torneo de La Liga Promises hace dos o tres años en en Perú en en Tenerife se nos fue nos fue Miguel Carrasco con tan sólo catorce años después de como digo está luchando contra contra un cáncer ahora algo más de un año después se va a celebrar este primer torneo Memorial Miguel Carrasco hoy aquí en los estudios está el padre de Miguel Miguel Ángel Carrasco qué tal buenas no hola buenas noches primero te agradezco que estés esta noche en el en el Larguero porque ha tenido que ser durísimo yo creo que bueno es que creo que no hay nada más duro que perder a un hijo

Voz 2 01:27 pues yo también de aquí la oportunidad que nos das de estar aquí de contar nuestro mensaje bueno efectivamente sí ha sido ha sido muy duro pero bueno la vida si luchamos durante la enfermedad ha toca luchar después de la enfermedad cómo han sido estos catorce quince meses Sanmiguel bueno pues me imagino que cualquiera se puede poner en la en mi piel no se ha sido muy difícil bueno ha sido un año practicamente pues yo llamo la cueva no encerrado en una cueva de repente bueno pues descubres que hay que seguir y que hay que seguir apoyando

Voz 3 02:02 va a los niños con con encanto como modelo infantil

Voz 1991 02:05 me imagino que es algo en lo que

Voz 3 02:08 nadie se imagina no porque uno puede pensar

Voz 1991 02:10 es que uno ya tiene una cierta edad puede sufrir este tipo de cosas pero que a un hijo un cáncer cuando un niño eso es casi imposible gestionar no

Voz 2 02:20 bueno muy difícil de hecho nosotros realmente yo cuando la verdad es que fui al médico bueno por cierto fueron los médicos del Rayo Vallecano los que descubrieron el tumor pues para nosotros íbamos a una lesión a una posible lesión de rodilla pues la típica de cualquier deportista o de cualquier futbolista que es lo habitual claro esto entrasen en la sala con esa idea que cuando sales de las a la media de lo más tarde IT han dicho que tienes que irte urgentemente a un hospital porque tiene un tumor pues queda quedará absoluta ante frases sabia que da sin saber muy bien qué como qué hacer qué decir cómo actuar sobre todo cómo actuar bueno pues la verdad que fue un palo muy gordo

Voz 1991 02:59 creo que desde el primer momento el doctor Carlos Besteiro con todo el servicio médico del Rayo Vallecano se volcó con con tu hijo y que han estado ahí todo este tiempo no

Voz 2 03:07 sí sí Carlos pero sobre todo lo que me ha nos ha prestado digo Nosa porque también a mí que Nos unos salido muchísimo unos hacia milita permanentes al hospital más sobre todo sobre todo ha sido el apoyo psicológico que nos que nos prestó a mí personalmente he tenido muchas muchas horas de conversación con él y la verdad es que le agradezco infinito antes y ahora también en todo lo que está haciendo por esos

Voz 1991 03:32 también nos acompaña José Luis Guerra que es el director de la Fundación Rayo Vallecano la José Luis qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches estos son los momentos en los que da igual el deporte da igual el fútbol y las personas y la vida está por encima de todo evidentemente

Voz 4 03:47 absolutamente sí sí así de ese sí una realidad tenemos nosotros que nos dedicamos hoy estamos en el mundo del deporte es precisamente aprovechar la discusión la repercusión social que tiene el deporte y sobre todo el fútbol para defender ese tipo de causas no yo creo que esa es nuestra responsabilidad nosotros como Fundación Rayo Vallecano no estamos obligados moralmente apoya este tipo de causas

Voz 1991 04:05 cómo surge la idea de hacer este primer torneo Memorial Miguel Carrasco

Voz 4 04:08 pues esta idea surge pues un día hace hace solamente mes y medio o dos meses vino vino Miguel Ángel a las oficinas del Rayo con la propuesta de decía que quería montar un proyecto en memoria de su hijo y sobretodo con el objetivo de dar difusión a a a la necesidad que tenemos en nuestra sociedad de invertir más fondos para la investigación del cáncer infantil no llegó este proyecto y a mí cuando cuando me lo dijo la verdad es que no me lo presenta un segundo o sea yo es algo que que teníamos que hacer Miguel había sido jugador de la cantera al Rayo Vallecano estamos obligados a hacerlo

Voz 1991 04:42 tenemos que decir que este torneo van a participar clubes importantes de nuestro país Athletic de Bilbao Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid Getafe Leganés bueno fundamentalmente estirado por por la Comunidad de Madrid pero hay que decir que vienen a este torneo equipos como el Atlético el Barça que se creó José Luis que desde el primer momento ha mostrado su Susan sea así sus ganas no vamos a decir de colaborar noi de participar en él

Voz 4 05:08 entonces si no la verdad es que es emocionante a disposición de esto es que ha sido ha sido la mejor desde el primer momento tengo que decir que además el Fútbol Club Barcelona Bilbao vienen de fuera son ellos los que separan su su desplazamiento es decir es una Casto precioso que han tenido con nosotros el agradezco de corazón de verdad

Voz 1991 05:25 Miguel Ángel me imagino que me sentía de alguna forma la necesidad no de también homenajear a tu hijo de paso luchar luchar contra esto que por desgracia sufren muchas familias más de las que nos imaginamos

Voz 2 05:40 correcto si la idea inicial bueno pues cuenta alguna vez era hacer un homenaje a mi hijo no lo que pasa es que bueno al final el homenaje se queda en poco al final recuerdo de Miguel lo vamos a tener a su familia a sus amigos la gente que hemos conocido ya al final lo lo que hay que avanzar di esto que en principio tenía esa idea básica al final pues ha devenido en esto en una intención de dos cosas fundamentalmente dar a conocer la enfermedad de Miguel iba a dar a conocer la necesidad de la investigación el cáncer infantil que es un poco me salga que que queremos trasladar no sin investigación en cáncer infantil nuestros niños no todos cuidado no quiero decir que todos los niños con cáncer se quieran vayan a morir pero hay muchos que están condenados a morir y no solamente por el hecho de que tienes la mala suerte de que te toca esa enfermedad lo que queremos es difundir la idea de que necesitamos investigar para salvaran a nuestros hijos es básico claro para para eso se necesitan recursos se necesita primero laboratorios que estén dispuestos a hacerlo por supuesto necesitamos recursos para para financiar estos laboratorios

Voz 1991 06:43 pues yo creo que durante el tiempo de tratamiento estuvisteis que estar en Barcelona durante un tiempo y allí contactó con el Barça incluso tuvisteis contacto directo con Bartomeu con el propio Leo Messi no

Voz 2 06:54 sí sí correcto estuvimos en Barcelona y bueno pues ahí todo el mundo era conocedor de del origen de Miguel en cuanto a temas futbolísticos de allí éramos los del Rayo y entonces bueno pues se estos fue una una puerta abierta también para pues para para contactar con el mundo de fútbol colaboramos con Messi en algún anuncio de la

Voz 5 07:15 bueno pues para para

Voz 2 07:17 no mucho que el hospital San Juan de Dios de Barcelona hay tuvimos la oportunidad conocerán que ya le conocíamos porque al principio de la enfermedad cuando es el el Rayo Vallecano visito un partido de liga regular UCAM Nos invitaron a ir al palco estuviese lo vestuarios ahí conocemos a Bartomeu conocimos a Messi y luego la vuelta igual cuando el Barça visitó Vallecas pues estuvimos ahí debemos con ellos y de verdad que el trato fue siempre muy amable me amigable con nosotros creo José Luis

Voz 1991 07:42 el torneo tiene un logotipo que es un flamenco que tiene su explicación evidentemente

Voz 4 07:46 sí efectivamente sí sí la explicación quizá sería mejor que lo explicará

Voz 6 07:50 bueno porque conoce además a alguien diseños por tanto

Voz 4 07:55 muy bonita por eso por eso lo digo

Voz 2 07:57 no es un es un en nuestro luego el flamenco lo diseñó Álex es un chico de diecinueve años claro hablamos sin fan de cáncer infantil empezamos en niños pero realmente la palabra correcta no sería cáncer infantil la palabra correcta sería alcanza del desarrollo no que hablamos que abarca desde niños hasta adultos de diecinueve veinte años eso sería un poco de lo que estamos hablando no eso sería cáncer infantil el cáncer de desarrollo bueno pues este chico Álex es un chico de Barcelona que padeció la misma enfermedad que Miguel Se nos fue muy rápido

Voz 5 08:29 muy rápido tuvo una tuvo

Voz 2 08:32 fue muy severa la enfermedad con él bueno pues el diseño de Diego el flamenco porque era un animal que ese es en se identifica mucho con el primero pues por el por el caracter en del propio flamenco de nuestro niños una de las características que tienen es que al final pues la enfermedad por la propia quimio acaban acaban muy fresquitos muy poquitos lo de la pierna levantada del flamenco pues tiene que ver un poco con casi todos estos en los tres coma afecta los huesos largos fundamentalmente puede ser la tibia puede ser el el fémur básicamente el fémur ir bueno también puede en el húmero por otro tipo de bueno pero básicamente huesos largos y casi todos son enfermos les de rodilla y al final pues nuestros niños acaban con prótesis amputados au mano en esta de esta característica entonces bueno pues el flamenco era un animal que en esa situación pues Se representa muy bien a nuestros niños además bueno nuestro hasta que ese dame a las y era un poco esa grito de Alex en el sentido de que Jover empezando la vida pues te cortan te cortan la vida tenía las para para seguir viviendo para seguir luchando para la vida

Voz 4 09:35 en José Luis para la gente que quiera ir como lo puede hacer lo digo porque es este mismo fin de semana si este fin de semana demos partidos de mañana sábado y el domingo mañana sábado empezamos a las nueve y media de la mañana que empieza ya la modalidad femenina de del torneo a y media de la mañana íbamos a de partidos durante todo el día hasta la mañana hasta las dos de la tarde que es cuando se juega la final femenina y luego ya por la tarde de seis a ocho después mañana mañana domingo desde las diez de la mañana también tenemos partidos hasta la final que es a la una de la tarde a las once y media una no tenemos nada de entrada de trofeos y otros proyectos están asociados a a este primer memorial Miguel

Voz 1991 10:15 Carrasco porque imagino

Voz 2 10:17 sí estamos intentando estamos intentando hacer una asociación que esperamos que sea europea para asociar nos todas las personas implicadas en en el en en los tres coma o que hemos padecido de alguna manera en la enfermedad y para eso por supuesto contaremos con la ayuda también de la de la Fundación pues para que nos ayuda a difundir esta lo mismo este de ya yo tengo que decir que sí

Voz 4 10:42 no esto no acaba aquí reciben mañana tenemos mañana y pasado mañana tenemos el torneo pero la Fundación Rayo Vallecano no va a terminar aquí su labor sino que va a continuar de la mano de de Miguel Ángel yo sólo estaba comentando esta tarde hemos ir con lo hemos a recorrer este camino que empezamos hoy que empezamos este este fin de semana en bastar con el y por supuesto dentro de un año seguro que no es pueblo mismo saber en la según lo que es el la segunda edición del torneo me Muller

Voz 1991 11:05 tenéis un número de cuenta igual decirlo ahora por la radio es un poco engorroso para para la gente pero creo que me imagino que entrenando en Facebook en torneo Miguel Carrasco o en Twitter arroba torneo M Carrasco o en Instagram torneo M Carrasco yo creo que hay encuentra

Voz 4 11:19 toda la información efectivamente ahí aparece toda la información y esa es una cuenta corriente es una fila cero que hemos abierto entonces esa cuenta corriente no se corresponde con ninguna cuenta corriente de la de la Fundación Rayo Vallecano sino que es una cuenta de del grupo de investigación del laboratorio que está vinculado al Hospital San Juan de Dios a Barcelona

Voz 1991 11:36 sí que esto esto a altruista imagino

Voz 4 11:39 totalmente recibir que aquí lo que se busca es

Voz 1991 11:41 es recaudar fondos para investigar el cáncer infantil punto

Voz 4 11:44 entonces hasta el punto que le queremos decir que

Voz 2 11:46 esa cuentan una manejamos nosotros ni la fundación del Rayo ni yo ni nada que ver la cuenta es directamente del laboratorio del Hospital San Juan desde Barcelona

Voz 1991 11:53 hay que decir José Luis que el Rayo Vallecano no es la primera vez que colabora con este tipo de cosas me refiero que no es ajeno a los problemas que hay en la sociedad hemos visto la famosa camiseta con la con la banda de de colores Le hemos visto con camisetas rosas cuando era el día del cáncer de de mama es decir que el Rayo Vallecano no es ajeno a los problemas que hay en la sociedad y colabora en todo lo que puede no

Voz 4 12:15 efectivamente no el Rayo Vallecano además de lo que debe hacer es ser un reflejo de lo que es la sociedad en la que vive que es la sociedad del barrio de Vallecas que es un barrio solidario que es un barrio que siempre se vuelca en todas las causas sociales nosotros los que tenemos la fortuna de de de bueno de trabaja en el Rayo Vallecano estamos obligados a a esas demandas de del barrio en que vivimos

Voz 1991 12:36 pues Miguel Ángel Carrasco que que vaya bien de verdad este primer torneo Memorial Miguel Carrasco que sirva para homenajear a homenajear a tu hijo que sirva para recordarle en la alegría como creo que hay que recordar a las personas dentro de la tristeza de perder a un hijo evidentemente y sobre todo que que sirva para ayudar a toda esa gente que se puede encontrar en la misma situación y si podemos evitar que sean eh a cuatro y de cinco pues mucho mejor sabes entonces yo creo que nos tenemos que unir no yo creo que todo lo que podamos colaborar pues aquí vamos a estarlo

Voz 2 13:11 pues a esta realidad como infinito bueno para nosotros todo lo que sea difundir este este mensaje pues bienvenidos sean tanto vuestra cadena como en cualquier otro medio

Voz 1991 13:21 para nosotros es fundamental Miguel Ángel muy gracias que vaya bien

Voz 2 13:24 ah bueno para serlo es muchas gracias