Iturralde, su primer día como internacional y cincuenta ancas de rana

Voz 3 00:11 vamos a centrarnos Antoñito que esto voy estoy muy buen trago pero sabéis qué pasa cuando era llegan sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa de todos los gestas hay arriba matado por hacer eso

Voz 4 00:22 de manera los foros de Carrusel con los de Larguero donde el larguero no tengo mucho

Voz 5 00:28 bueno cada vez va teniendo un poquito más en cada vez va entrando más en este su programa Iturralde González hola hito qué tal estas hombre

Voz 3 00:37 buenas noches a la semana bien bien bueno dado con toda la Cadena Ser en general pero bien bien sí sí sí porque

Voz 6 00:45 pues nada porque ya he visto que usted qué te han hecho no me lo han dicho me han apartado totalmente es decir uno Se van desde Madrid a Moscú en vuelo directo se han marchado ya Pallín otras envasan el sábado en el lunes y a mí me dejan a mí sólo viaja a Múnich que no sé si voy a llegar a octavos a cuartos los de mi final yo sólo país hasta Moscú bueno pues no pasa nada el apestado de la Cadena SER pusiera el sol tan sólo me han dejado solo lo pero bueno esto esto esto lo hablo yo estaba el jefe de la Cadena Ser en la SER la feria que se Cadena SER arreglarme arreglarme lo arreglen

Voz 7 01:27 Bush al apoyo al por Rusia

Voz 6 01:29 el peligro eh algo haremos algo algo haremos algo haremos dónde vas a Krasnodar no no no yo voy a Moscú a tu vas a Moscú a actores de Moscú Granada pues esto los obreros tiene borrar de verdad visto las extraídas las estrellas

Voz 0514 01:51 estamos pusieron la sal no no no no no no vamos a pueblos y así vamos ser directamente al capital

Voz 6 01:56 haces muy bien nombre hacer muy bien mira a algunos nos quedamos aquí o sea que tampoco te quejes

Voz 0514 02:01 bueno también está bien pero ha visto bueno en Hoy que hoy

Voz 6 02:05 qué nos va a gustar pues mira pues un poquitín

Voz 0514 02:07 el cómo empezó Mi la historia está de de arbitrar internacionalmente Mi primer partido es un partido Siglo XXI Inglaterra Francia pero quiero hablar sobre el primer partido no la gente joven ahora no se acordará de la Intertoto cambiantes un antes de UEFA era una Intertoto

Voz 6 02:24 bueno te va a decir lo iba a decir yo sí me acuerdo no estoy dentro de esa de esa horquilla que has dicho la gente joven

Voz 0514 02:31 es pues generalmente sempre empiezas con con partidos diecinueve buenos

Voz 1991 02:36 los aplicar Itu la Intertoto era la clasificación previa a la Copa de la UEFA la antigua Copa de la UEFA que es digamos la actual Europa League pues antes buena es que antes había tres competiciones que era

Voz 6 02:45 a ver la Copa de la UEFA la Recopa de Europa

Voz 1991 02:48 la Peguera para los campeones de Copa de cada país

Voz 8 02:50 en la Copa la Copa de Europa la Copa de la UEFA digamos que era la actual la Europa League

Voz 1991 02:58 ya antes a los que no se clasificaban de forma directa por puestos había una competición a la que te podías inscribir que era la Intertoto en el que tú empezabas lo que tiene que disputar ahora como fase previa al Sevilla para meterse en la Europa League más o menos eso empezabas prontito pasadas unas eliminatorias inside consiguió clasificar en trabas directamente a la Copa de la UEFA esos la Intertoto

Voz 0514 03:18 eso eso es eh yo Peter primer partido y el último de la final a su sitio primer sí sí sí yo primer partido pite en tren sin que es una ciudad eslovaca y ahora ya está todo muy profesionales en la Theo van a recibir al aeropuerto o te llevan al hotel Eli ya tú no tienes que hacer nada no ya te ponen la huída pero en aquel momento no sé porqué qué porque no se porque si era nuevo el equipo no les esperaron en el aeropuerto esperaron en el hotel en hotel porque sabíamos formas ha llamado la UEFA el hotel bueno ya en el aeropuerto coger un taxi pues eso es lo de menos la cuestión es Lugo a la hora de comer porque Nos llevaron el hotel no estaba en fin porque había una convención y estaba todo lleno tunecino llevaron no un pueblito un pueblo muy pequeño muy pequeño Bush no se detendría mil cuatrocientos habitantes

Voz 6 04:06 dónde está atención en Eslovaquia Eslovaquia vale me gustaba imaginaba que sería este cine de Eslovaquia vale vale os vamos a situarnos

Voz 0514 04:14 entonces pues eso pues imagínate en Eslovaquia porque la Intertoto era en junio julio perdidos allí es verano eslovaco pues no la cuestión vamos a comer vamos a comer y entramos allí en una en una taberna lo mira todo el mundo diciendo madre mía es San escapó esto es bueno pedimos pedimos la carta y nadie sabía inglés que castellano que al menos nadie sabía inglés bueno pues no está en la carta la traen eslovaco muy bien de joder y ahora aquí en la que pedimos injusto y dice Rafa dice joder esto está claro que en la carta y no sabe lo que pedir lo más caro mí si acertamos es decir como cogemos la apuntamos allí con el dedo queremos de esto no se hace así con la mano uno o dos no muy grande sólo queremos esto solo todo decíamos o liado pero muy grande muy grande bueno pues al final no sacaron una bandeja gigante de lo que habíamos pedido que era lo más caro aquí es la matan

Voz 6 05:16 and de a qué guay osea que aunque sin saberlo

Voz 0514 05:22 claro lo pedimos lo más caro para no andar pidiendo más plato dijimos pues de estrenos mucho extrajeron palos tres pero una Cacho bandeja que no había ranas en el río vamos de mataron a trabajar más para traer dijimos bueno mirábamos pues ahora que comerlo con el tiempo hay que comerlo bueno pues se yo no las ha probado nunca

Voz 6 05:44 cómo están aquí saben

Voz 0514 05:47 no son malas no saben la abrace es que a ver muchas veces comen con los ojos no no saben Maras sí lo que pasa es que no las pusieron en bandeja pues como sillería las las anclas se ven claro de rana impidió a comer dice bueno pues cierra los ojos

Voz 5 06:04 si tienes hambre

Voz 0514 06:06 eso es pues así empezó el primer mi primer partido internacional en un pueblo perdido de encima comiendo bancas de raza

Voz 6 06:14 también las había probado antes las Anger nunca nunca se vuelta a aprobar Osaka ya te digo sin demore la bandeja de rana de has comido de vida vamos bueno dice dicen que es un manjar las mangas de rana yo tampoco es que me llame mucho y nunca pero pero cultural

Voz 0514 06:35 que esas cosas no sé no sé si es bueno porque al final oye pues fíjate donde las angulas donde nacen también yo sé que suman Haring hacen allí en las rías entre todo entonces bueno yo creo que es acostumbrarse un poquitín a todo

Voz 6 06:48 hombre en esta vida y además cuando vas a todos lados con otro tipo de gastronomía otro tipo de cultura hay que adaptarse y tú

Voz 0514 06:54 eso es así hay que adaptarse eso es eso es eso es por eso te digo

Voz 6 06:57 además luego nos Nos Nos vamos ha escandalizado mucho cuando a lo mejor vas a zonas de países asiáticos dices jode es que aquí comen gusanos comen larvas come saltamontes comenta con nosotros comemos percebes que a lo mejor vienen en la leche como se están comiendo esto o comemos un centollo o una nécora dicen les están comiendo arañas de mar pues es lo mismo en otros no parece normal y allí les parece normal

Voz 0514 07:20 ahora esto es todo muy cultural lo que pasa es que yo tengo un problema a la hora de comer como mucho con los ojos más que con el gusto ya no no en serio no sé si te pasará más gente pero yo sí ya veo que digo yo no voy a aprobar no soy de pruebas no se pruebas

Voz 6 07:34 bueno pues nada anclas de Randa comió en su primer viaje internacional mejorarla pero no la rana de todo el río de la vas a los compañeros les gustó lo que fue el que más renace comí el otro la pasión camisetas claro

Voz 0514 07:54 no el otro pues eso como yo pues bueno pues que comimos tres eso cuatro parar

Voz 6 07:57 de de quitar pedía marcase la batalla cuantas os llevaron

Voz 0514 08:02 pues los llevaron igual uno y han casé unas cuarenta cincuenta por

Voz 6 08:09 el acuerdo no

Voz 0514 08:10 no vamos sí sí sí sí sí es para tres eh

Voz 6 08:14 miraría miraría la chica que vino con la bandeja

Voz 9 08:16 de grande tal mira estos tres listos que han venido a pedirme

Voz 6 08:19 las cosas eso es pues es lo que han pedido el voto así que nada así que te vas el martes no me marcho el martes Pallín a qué hora nada

Voz 0514 08:30 seis y media de la mañana creo que me han acogido uno así bueno sabes es decir no no el que me ha cogido el avión el avión es mi enemigo enemiga en este caso porque habrá sido Mary la gama acogida para mañana las siete menos cuarto de la mañana

Voz 6 08:44 bueno la fresca no te sale

Voz 0514 08:46 en el Múnich aparezco allí en Rusia ya veremos a ver

Voz 6 08:51 muy bien terminado la gastronomía en Rusia como es

Voz 0514 08:54 como todos los días contar alguna vez lo que he comido en Japón y lo que he comido en África hay por ahí he comido gusanos en África en nombre bien dieron no dieron a probar ya al final por lo que dices tú si están fritos claro te lo comes a ver si tú empiezas a pensar dejó es un gusano es un no me lo como es pero bueno frito dentro

Voz 6 09:17 muchas veces a la hora de comer es mejor no pensar

Voz 0514 09:19 no pensar eso es es las

Voz 6 09:23 gracias y tuvo que tenga algo ella ya charlamos cuando estés en Krasnodar vale eso es lo que tenía que estás en no dar cuando llegas a Moscú cuando llegues a un Whatsapp vale perfecto gracias y tu abrazo un abrazo