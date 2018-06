El Larguero (2ª parte / 08/06/2018): Entrevista con el jugador del Numancia Alberto Escassi y charla con Miguel Ángel Carrasco y José Luis Guerra, presidente de la Fundación Rayo

Voz 1 00:00 ah

Voz 3 00:13 la cuerda

Voz 1991 00:24 ayer os contábamos que Eric Abidal es el nuevo secretario deportivo del Barça que salía Robert Fernández que llegaba Eric Abidal es jugador del Barça entre otros equipos Iker estaban pendientes de cerrar también la contratación de es el que era el director deportivo del Getafe Diego Valle qué tal muy buenas qué tal muy buenas algo que sea con firmado hoy qué planes va a trabajar con Abidal

Voz 4 00:48 sí es el adjunto a la secretaría técnica del Barça así lo ha anunciado el conjunto azulgrana esta tarde sobre las cuatro de la tarde

Voz 5 00:55 le llega para ser ayudante de Abidal

Voz 4 00:58 la estructura quedado un poco difusa te la cuento segura es el que manda es el mánager general director deportivo es el que manda a nivel deportivo por debajo estar Eric Abidal que es el secretario técnico que da el cargo que tenía Robert pero va a hacer más de enlace con la plantilla cara visible un nombre

Voz 6 01:16 fuerte en el mundo del fútbol con nombre que poner

Voz 4 01:18 templo puede dar el último empujón al fichaje de Griezmann y luego está Ramón Planes que es adjunto a la secretaría técnica que va a hacer un poco más las labores de Robert Fernández de ir a ver jugadores de examinar el mercado se quedan extras tres personas al mando Pep Segura y luego en la secretaría técnica Eric Abidal como cara visible Ramón Planes trabajando con él para diseñar la plantilla a menos de un mes de que empiece el mercado de fichajes

Voz 1991 01:48 en principio estaría cerrada la dirección deportiva no no habrá más incorporaciones

Voz 4 01:51 no va a haber algún cambio más puede haber algún cambio más la semana que viene hay una reunión a principios de semana pero es más para tema de la base puede afectar al fútbol base algún cambio en la estructura del fútbol base ahora los directores o los que mandan en el fútbol base son Guillermo Amor y José Mari Bakero puede haber algún cambio ahí pero la secretaría técnica y dirección deportiva del primer equipo en principio no se espera que cambie más durante esta temporada como mínimo

Voz 1991 02:19 que no es poco lo que ha cambiado ya gracias Andy un abrazo hasta mañana lanzó hablamos también de la segunda división ya sabes que mañana se disputa el partido de vuelta de semifinales del play off por el ascenso entre el Zaragoza y el Numancia con empate a uno en el partido de ida el encuentro de vuelta en La Romareda desde luego haber un ambientazo en el coliseo del conjunto maño ya que Zaragoza quiere meterse en esa gran final para ver si logra el ascenso a Primera Juan Carlos Yubero qué tal muy buenas de tal haber ambientazo no

Voz 7 02:46 si aprieta porque llenó hasta la bandera sino se cuelga el famoso cartel de no hay billetes pues apenas quedan un puñado de localidades por vender la acción del Real Zaragoza está viendo ya esta eliminatoria que se jugará el partido de ida ya se desplazaron como seiscientos ciento seguidores a Los Pajaritos y sí la verdad que mina la Romareda a la vieja Romareda pues va a ser la de las grandes noches en otros tiempos pues peleando por Copas del Rey noches europeas pero ahora mismo pues el regreso a la primera es tan importante o más que aquellas noches tanto en lo deportivo como se componente económico que tiene no es la primera edición porque por ahí pasa la viabilidad de la entidad

Voz 1991 03:29 en lo meramente deportivo como está el conjunto maño

Voz 7 03:32 bueno pues Se anímicamente está a tope no con las nubes intentando aislarse un poco de toda la euforia que está viviendo la ciudad porque eso es un auténtico hecho en lo deportivo como tal bueno pues se seguro que era a González es la introduzca algún cambio probablemente en defensa en el medio campo pero ya a Nacho González que no lo hace digamos que pensando en dar descanso a algún jugador de que era la última eliminatoria porque ha dicho que sería una falta de respeto y sobre todo porque si es cierto que el Zaragoza tiene cierta ventaja por aquello del uno uno de la ida de los Pajaritos por el factor campo bueno menos cierto me atraía sigue totalmente abierta así que probablemente Benito jugadores como a Benito o incluso Mikel González ojivas penetre en el once inicial pero insistiendo en que sólo para sacar mañana a los mejores porque la eliminatoria no está cerrada

Voz 0715 04:23 hasta mañana esta mañana delante va a estar el Numancia que es él

Voz 1991 04:27 el tapado podríamos decir de este play off de ascenso fue el último en conseguir meterse en esas plazas y además el que menos opciones tenía en la última jornada pero lo va a pelear sin lugar a dudas José Carlos San José qué tal muy buenas muy buenas luego cómo están los sorianos hay que decir que sí

Voz 0715 04:43 yo fue el último en llegar a la zona de promoción después de haber estado dos tercios de la temporada entre los seis primeros también es verdad que parece que él no me ha llegado es verde porque el último día así pasaba por ahí

Voz 5 04:54 no no sé nada

Voz 0715 04:57 dos de la temporada entre los seis primeros puestos incluso en puestos de ascenso directo luego lo va a pelear Madrid se piensa que no hace reírse de paseo a La Romareda no es objetivo de la temporada es ni la primera ni estarán el peligro pero ya puestos en esta situación no más disputarlo demostró este miércoles frente al Real Zaragoza en tomar cosa marcó el gol del empate con Guillermo ya ha dado la clave de lo que tiene que el partido la mañana en el estadio maño ser valientes sin volverse locos mucha menos porque lanzarse a tumba abierta desde el primer minuto puede ser peligrosísimo porque el Zaragoza a priori con esa ventaja de gol fuera de casa el empate a uno de vale el empate a cero lleva alguno empate jamás goles ya esas Numancia pero parece poco probable que no vaya a ser capaz de marcar dos goles en un ataque directo a la portería de Cristian que más hemos era el portero de Zaragoza se valientes en ataque con cabeza pero también firmes en defensa porque él Prince lo que Zaragoza sigue siendo el mismo por mucho que Nacho puedo hacer alguna rotación posiblemente en esa esa Vargas Vargas porque el equipo puede llegar físicamente justito en el partido contra la Cultural en la última jornada la de Liga alineó un once que me jugadores repetirán este miércoles y seguramente que sólo se once jugadores que jugaron el miércoles las hace tiran otra vez nueve yo diría así que veremos cómo sale que todos los jugadores con una baza muy ilusionante ya lo es estar en play off el recuperar a Julio Álvarez obtuvo en la temporada el capitán uno de los padres sino el que más de los que más de la categoría en tener otra vez recuperado para la causa yo es desde luego una forma de espolear al equipo ya la afición que no va a dejar solo a al Numancia en Zaragoza van a en más de seiscientos aficionados en las gradas La Romareda así que tantas no en el que me agradaba

Voz 1991 06:40 gracias José Carlos hasta mañana charlamos con uno de los jugadores del Numancia Alberto Escassi qué tal buenas noches

Voz 8 06:46 hola buenas noches qué tal estás todo bien bien todo fenomenal pues ya descansando en la habitación hasta ahora y bueno ella fue pensando ya en el partido de de que sea no viene mañana

Voz 1991 06:56 no sé con qué ambiente en la plantilla con el resto de compañeros

Voz 8 07:00 bueno pues con con un ambiente increíble no nosotros confiamos mucho en nosotros mismos Hay iguale la verdad que tengo muchísimas ganas de que llegue de que llegue el partido va a dar el cien por cien y para para intentar pasar la eliminatoria

Voz 1991 07:13 cómo está el tanque de gasolina como están las piernas porque lleváis unos cuantos kilómetros en la en la temporada con sólo tres días de descanso para recuperar da tiempo o no

Voz 8 07:25 sí bueno la verdad que son a esta altura pues bueno pues la piernas a ver lo acusan un poco de también la Segunda División con poco la ella pero bueno e todos los jugadores decimos lo mismo no altura y estamos donde estamos en la cabeza y la ilusión puede muchísimo más que la pierna no nosotros la ilusión que tenemos encima puede como si jugáramos de ayer es que ahora mismo estamos como como ahuyó ni con muchísimas ganas de que llegue el partido de mañana

Voz 1991 07:53 la Segunda división un poco de ella un poco más un poco más os metáis casi en la final del Mundial porque empieza la competición del Mundialito habías está disputando el playoff por el ascenso eh

Voz 8 08:03 sí la verdad es que decir a todo el año pasa lo mismo hace hace ya cuando llega mayo junio se se va haciendo un poco larga pero bueno fue bendito océano claro todos los desea jugar al fútbol somos nosotros por ejemplo en en la situación que estamos joder cuánto equipo hoy cuanta o cuántos futbolistas se cambiarían por la situación que estamos nosotros

Voz 1991 08:24 fue ni más ni menos que otros catorce así de claro excepto el el Huesca y el Rayo que han subido a Annette logró el ascenso directo el resto se cambiarían todos por vosotros para estar en esta situación al fin al cabo ya habéis peleando toda la temporada cuarenta y dos jornadas una segunda división larguísima para esto no para llegar a esta situación

Voz 8 08:41 si nosotros bueno a priori el el objetivo era la permanencia no pero bueno sí que es verdad que desde desde principio de temporada de la primera jornada de la segunda jornada que empezamos primero segundo pues bueno pensábamos sinceramente que iba a ser una anécdota que luego bueno en la temporada la segunda muy larga pero pasaba la jornada pasaban la jornada Hay el equipo sí ahí sí que no se descolgaba de los puestos de play John no así que que creó bueno de hecho creo que en cuarenta y dos jornadas no sé si hemos estado cerca de treinta en en la zona de play off sí que creo que ha sido totalmente meritorio oí eso no no lo mereció

Voz 1991 09:16 lo que pasa es que sois yo creo el equipo tapado o no en este playoff porque a pesar de que habéis estado en esa zona durante toda la temporada en el tramo final era prácticamente en los que menos opciones tenéis vosotros hicisteis vuestro trabajo fallaron los demás yo metidos en la pelea pues iba a ir de tapado pues oye pues mucho mejor no

Voz 8 09:35 sí sí es verdad que que yo un poco de de tapado no aparte por contra lo equipazo que estamos compitiendo no fíjate el equipo que se han quedado fuera de su equipo con presupuesto la ciudad de ahí ya a nivel histórico increíble Osasuna Granada Oviedo osea son son un equipazo pero bueno sí que es verdad que el el último lo teníamos casi hecho y el último mes de mayo puede no sé si fue exceso de confianza pero bueno la verdad que no no ganamos ningún partido de mirar hacia dio este último partido no dependemos de nosotros pero bueno la cosa y los resultados se dieron para que que ganase muy a última hora no metida ahí en la sexta plaza

Voz 1991 10:12 el partido de ida en Los Pajaritos vimos a un Zaragoza algo más comedido sabiendo que tenía noventa minutos en casa y que no podía quizá arriesgar más de la cuenta imagino que lo habéis hablado Isabel os vais a encontrar un Zaragoza que a salir a por todas desde el minuto uno no

Voz 8 10:27 sí lo sabemos lo sabemos que el Zaragoza es es un equipazo hoy bueno nada pita el árbitro se han sale no de hecho bueno yo que un fortín hoy en La Romareda tienen un el equipazo y bueno ahí la y el Campazzo que me imagino que estará que estará súper lleno puede aportar a ello una mezcla muy buena no pero bueno nosotros lo hemos de hace un ratito son once contra once Hay nosotros aunque va de tapado lo que te he dicho nosotros la ilusión de gana en no van a ganar nadie

Voz 1991 10:58 no y además que lo tenía clarísimo que vosotros tampoco podían guardar nada tenía que marcar sí o sí sino estéis fuera

Voz 8 11:05 sí sí nosotros tenemos que meter gol por eso nosotros vamos allí con toda nuestra salí a dejarnos la piel a morir ahí en el campo porque sabemos que el cero cero no no vale no nosotros tenemos que que arriesgar porque estamos en una situación que que con el empate a cero puede pasan ello la la eliminatoria bueno y con el empate a uno sin también la pasan no que si con por haber quedado en ninguno más corto

Voz 1991 11:26 clasificación si es eso efectivamente

Voz 8 11:29 así que que nada nosotros vamos con la mentalidad de ganar y no nos queda otra

Voz 1991 11:34 cuántas ganas tienes de volver a jugar en primera división porque aunque habrá mucha gente Alberto que no se acuerde pero tú llega hasta debutar en Primera

Voz 8 11:42 sí sí debuté hace varios años no sé si creo que con diecinueve pase de año con dieciocho año debute trece en dos mil diez dos mil bien no sí sí hace ocho años veinte veinte veinte un año sí pues fíjate ya oye la verdad que hay muchísimas ganas tengo muchísimas ganas de devolver a a primera división y jugar porque bueno yo creo que para cualquier futbolista es un sueño está en en la máxima categoría del fútbol español

Voz 6 12:11 más es que es curioso tu casa porque jugaste esos ocho minutos

Voz 1991 12:15 con el Getafe en un partido contra el Villarreal que ganó el Getafe tres cero hasta día de hoy no ha vuelto a Primera

Voz 9 12:22 sí sé que

Voz 1991 12:24 tal lo lo jodido que es llegar a Primera División

Voz 8 12:27 sí ha complicado la verdad es que es muy muy difícil hay una competencia en el fuego bueno ya a primeras sino ya tiene que ver segunda apps la Liga que ahí lo competitiva que creo que bueno en la Liga tanto en Primera como en Segunda A son ligadas súper competitiva de muy difícil super complicado o no volver a Primera fila verdad que aquel que el año después de de jugar en Primera me veía al Hércules juego un unos play off de ascenso también pero bueno no no logró no logra y bueno esperamos esperamos que que año y sean ojalá

Voz 1991 12:59 pues el primer paso para volver a la primera división es pasar la eliminatoria contra el Zaragoza mañana veremos qué es lo que pasa Alberto Escassi que vaya todo fenomenal un abrazo muy fuerte

Voz 8 13:09 vale muchísimas gracias un abrazo pues es la primera

Voz 10 13:11 la semifinal entre o mejor dicho el segundo partido de la primera semifinal entre el Numancia el Zaragoza con empate a uno en la ida es decir que mañana sabremos quién es el primer finalista en el el ascenso a Primera División

Voz 0514 13:22 Marta Casas muy buenas Olaya con muy buenas noches

Voz 1991 13:25 apareces por aquí con lo cual no que hacer alguna recomendación no

Voz 1509 13:27 tengo que pedir que separen todas las máquinas porque llega ya la locura del Mundial el millón de Codere sí sí avisó ido bien es que Codere pone en juego un millón de euros en efectivo si aciertas la porra del Mundial entra en el millón de Codere punto com y prueba suerte no te va a costar nada es gratis y puedes ganar un millón de euros en Codere además no te limitan puedes ganar todo lo que quieras íter respetarán siempre solo en Codere la casa de apuestas oficial del Real Madrid

Voz 11 13:58 nosotros sabremos construido juntos un vosotros dicho

Voz 6 14:02 de hecho ellas

Voz 11 14:04 cada su oportunidad

Voz 12 14:06 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 13 14:19 Métele un gol Alida con los tecnoprecios e Hipercor y El Corte Inglés y ahorra un veintiuno por ciento entran electrónica electrodomésticos y videojuegos

Voz 14 14:25 aprovechen el vive la experiencia del Mundial con un televisor 4k H D R de alta definición con envío gratis seguros incluidos financiación fácil sólo mañana sábado ahorra Raquel veintiuno por ciento de IVA con nuestros tecnoprecios sólo en Hipercor y El Corte Inglés y hoy a partir de las diez de la noche en nuestra web consulta condiciones

Voz 15 14:42 sonido tus carbura mutuo

Voz 6 14:46 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 16 14:48 ya ayudan a eliminar la suciedad el motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para

Voz 17 14:54 PP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1991 15:29 tiempo para hablar de baloncesto se ha disputado el tercer partido de la semifinal del play off por el título entre el Barça y el Baskonia venía la serie dos cero para los vascos y ganaban hoy se metían por la vía rápida igual que el Real Madrid que ganó tres cero en su eliminatoria al Gran Canaria Javier Saisó qué tal muy buenas

Voz 1982 15:47 hola buenas noches miro habrá como mínimo cuarto partido pues sí el domingo a las seis y media de la tarde el cuarto partido en el Palau Blaugrana porque hoy bueno pues ha habido una máxima igualdad diría yo podía haber ganado cualquiera de los dos equipos ha ganado el Barcelona sesenta y siete a sesenta y cinco pero bueno ha tenido una última opción que no ha aprovechado el Baskonia de luego una falta con un tiro libre donde se ha acabado el encuentro bueno pues esté playoff poco a poco se va igualando porque en el primer partido hubo una clara victoria del del Baskonia en casa en Vitoria en el segundo ya el Barcelona plantó cara pero ganó acabó ganando Baskonia y hoy ha sido el Barcelona en el Palau de quien ha ganado por tanto bueno parece que el Barça va de menos a más parece que el Baskonia pues se ha estancado un poco aunque el Barcelona tiene bajas realmente importantes como Seraphin Oriol ha o Pau Ribas pero de momento dos a uno sigue mandando aún el el Baskonia

Voz 1991 16:41 el partido ha sido igualadísimo hoy en el Palau la verdad es que podía haber ganado cualquiera de los dos pero desde luego Saisó un tres cero habría sido tremendo para el Barça eh

Voz 1982 16:53 sí hombre del Barcelona aunque estaba muy justito físicamente bueno pues sabía que al menos tenía que salir a competir que como tú bien dices un tres a cero hubiera sido terrible el final de temporada en casa que eliminar al Baskonia y ahora al menos bueno pues cuarto partido en el en el Palau con ese intento del Barcelona para buscar el quinto en Vitoria pero bueno había nunca ha levantado un dos cero pero bueno nunca se sabe en deporte lo que puede pasar a menos el Barcelona pues no ha competido ha luchado la falta de físico la la ha completado con mentalmente bien y aunque no han entrado los triples uno al otro no bueno hoy se ha visto un partido típico Yago de play off que es un poco lo que lo que se le pida

Voz 1991 17:38 al final del partido ha podido hablar con alguno de los protagonistas no

Voz 1982 17:41 sí sí sigue hemos hablado con Víctor Claver que es el jugador que ha jugado más minutos en el Barcelona Un Víctor Claver que está haciendo unos buenos playoff un poco la hablábamos vamos a escucharle de de de bueno de la dureza del del partido

Voz 0031 17:54 bueno pues aquí estamos con Víctor Claver eh bueno un partido muy duro complicado con pinzones vuestra opinión

Voz 1959 18:00 bueno pero yo dureza desde el principio nada fácil no mantengo muy bajo yo que la defensa yo puedo los nervios han dominado y bueno hemos hemos estado mejor quedó todavía que en los momentos finales no toma buenas decisiones y hemos hecho

Voz 0031 18:18 lo importante es seguir vivos para el domingo

Voz 1959 18:20 sin duda estamos aquí para eso para seguir luchando intentar el domingo sacaron quinto partido oí

Voz 0031 18:27 ir a morir ahí el Baskonia lo ha intentado hasta el último segundo pero vosotros habéis sabido sufrir hoy no

Voz 1959 18:32 no sé yo creo que el otro día dejamos escapar una buena oportunidad de ganar en Vitoria hoy te digo hemos jugado lo más calma más paciencia tomando buenas decisiones eso me un de triples importantes pero hemos ido creyendo oí creyendo siempre se hay que hacer el domingo como hoy pelear todos con nuestra gente que que en los momentos que más cuesta te dan un extra de energía Hay darlo todo

Voz 1991 18:58 algo más Saisó bueno no me quedo

Voz 1982 19:00 con cada vez que sale Pesic Yago a sala de prensa pues deja alguna alguna perla una alguna que otra entonces bueno hoy me he dicho bueno pues un poco lo que les comentaba ayer va a Víctor Claver que hay que hacer el domingo ya dicho descansar dormir bien porque cuando se gana lo que hay que hacer es dormir bien ya ha recalcado lo de dolor dormir bien porque habérselo ocurre hoy salir de de fiesta porque el domingo va a ser una otra otra batalla vamos a ver que que eso

Voz 5 19:28 el mensaje claro pero directo dormir bien a descansar

Voz 0031 19:32 es un poco me conmigo gracias aislado un abrazo un abrazo los toro del

Voz 1991 19:38 qué tal la Fórmula uno ya sabes que este fin de semana

Voz 5 19:41 hasta el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve

Voz 1991 19:46 vamos a ver cómo ha ido la jornada Manu Franco qué tal muy buenas qué tal muy buenas tardes a vosotros qué tal ha ido la primera que ahora tiene ahora mismo

Voz 7 19:55 pues ahora mismo son exactamente siete menos diez de la tarde bien bien estaremos en hoteles y un ambiente tu yo me he traído

Voz 1991 20:06 Álvaro Alvarito hombre Alvarito aquel crack Un fenómeno la Cámara crack perdona yo empecé con Álvaro cuando él era ayudante de cámara ahí estaba yo en Telemadrid yo conocía Álvaro ahí cuando era del ayudante que habrá también en Telemadrid saque empezamos practicamente a la vez

Voz 7 20:24 con el río como está triunfando como va a triunfar en fin allá

Voz 1991 20:27 pues ya lo que ya lo medios triunfa más que el actual al tiro en fenómenos toman Real Madrid sentido tremendo tremendo sí sí sí no sí sí yo yo le mostré el camino hoy a partir de ahí ya el voló solo sabes

Voz 7 20:38 nadie sabía yo que hacer lo mismo conmigo eh que estoy un poco Natividad

Voz 0715 20:44 dónde estás

Voz 0031 20:46 la mano cómo ha ido la jornada

Voz 7 20:49 bueno pues nada yo no yo mando en todo en los primeros libres bastante bien Sando Alonso séptimo y Carlos octavo pero además en tiempo engañosos porque el piloto asturiano llevaba los los neumáticos súper blandos a los más rápidos aquí hubiera podido ser un poquito más arriba y luego los segundos un poquito peor decimos Alonso también con es lo que te digo no llevado súper blandos global lo hubiera podido estar a lo mejor sexto séptimo

Voz 0715 21:13 no pero Carlos Sainz decimoséptimo detenido

Voz 7 21:16 dijera otro que con uno de los muros Si bueno como una pena no se ha se han tenido que dar solamente nueve vueltas el piloto madrileño íbamos a ver qué pasa en las clasificatorias mañana que es donde ya podemos ver porque recuerda que aquí tienen una pequeña mejora de motor unos impecable ellos de otro Renault tanto uno como otro ir a ver si se va algo mejor por arriba pero primero con el segundo Hamilton tercero un poquito más atrás tu amigo Kimi Raikkonen ideas bueno vamos a ver no es una lucha entre los Ferrari los y los Mercedes por por la poli de nuestra historia

Voz 1991 21:46 la calificación es mañana a las ocho de la tarde hora española donde deben estar los nuestro Nos

Voz 7 21:52 pues yo espero que se los dos en la en la Q3 entrar entre los diez primeros si sucedieran mira pues podríamos ver incluso un quinto sexto puesto de Fernando Alonso se era una cosa muy buena y quizá Carlos ante un pelín por detrás pero también también ahí yo los veo a los dos si no pasa nada extraño la cruces como digo quizá haya un poquito de sorpresa pueden meter entre alguno de los grandes

Voz 1991 22:13 circuito de quién a quién beneficia este circuito

Voz 7 22:16 circuito que en principio siempre en beneficio de Mercedes y sobre todo Lewis Hamilton que ha ganado nada menos que estéis es aquí y aquí logró su primera victoria en el año dos mil siete que el año que estuve en con Fernando Alonso Igor Phantom que cada año de todos los que a uno una logró por lo menos una victoria que aquella fuera primer año dos mil siete hay sin embargo a causa de que el él no han tenido una mejora que esperaban en el motor los los hombres de Mercedes pues quizá las cosas igual en un poco y podemos ver a revuelto no hubiera Ferrari también ahí cerca pero en principio siempre ha sido un circuito

Voz 1991 22:48 es el gran premió trescientos para Fernando Alonso esto esto sólo lo hacen los buenos mano uno puede llegar pero lo difícil es mantenerse trescientos lo hace muy pocos eh

Voz 7 23:01 nada nada muy poco hermano de hecho Fernando Alonso terminará este año como el segundo cuarto con más grandes premios que vuelve a Riquelme y ahora mismo solamente tiene por delante a Jenson Button a Michael Schumacher que no sé si te suena de algo también bien

Voz 1991 23:14 poquito sí sí sí

Voz 7 23:16 lo hizo además un siendo campeón del mundo solamente Schumacher aunque no gane una vez sí Fernando que lo ha hecho dos veces si estos días pues se muchas cosas en el paddock algunos de los periodistas británicos que en su día más caña les dieron cuando estaba en dos mil siete pues ahora le reconocen como no lo los mejores no de ahora sino no lo mejor de la historia a pesar de tener solamente entre entre muchas comillas dos títulos mundiales así que trescientos grandes premios como digo un Fernando Alonso que sigue considerado uno de los mejores sino el mejor de la actualidad a pesar de tantos años que lleva sin ganar y con un coche competitivo y sobre todo lo más importante uno de los más grandes

Voz 1991 23:51 y hay mucha afición en Canadá a la Fórmula uno hay mucho seguimiento

Voz 7 23:55 con muchísima muchísima es es tremendo el el es una de esas ciudades en las que Tovar el todo el mundo se vuelca con la Fórmula uno a todos los hoteles tienen están decorados con cosas de Fórmula uno hay algunos que no tienen la gracia que cuando pasas por la puerta suena el sonido de un coche

Voz 1991 24:11 que vuelta de Formula uno cuando entró al hotel

Voz 7 24:13 y luego montar en la calle san Catherine que Makaay aquí bueno aquí te encantaría aquí estoy me encantaría abatido a toda la gente de allí de deportes de la SER y montan conciertos karting pequeños ahí cada noche hay varios conciertos de música te es alucinante lo que montar aquí en Montreal que pasa por ser yo creo que es junto con el de Australia el mejor drama del año sin duda

Voz 1991 24:35 pues nada me lo apunto ya me han dicho que me gustaría Krasnodar donde está la selección española también Montreal donde se disputa este fin no porque es un grande venido aquí digo Alvarito de Canada eh te preocupes yo me lo voy apuntando todos estos destinos y poco a poco los iré visitando a seguían a darle un abrazo Alvarito vale hablamos Manu cuida te a descansar vayan a las doce

Voz 20 24:55 cincuenta hay cuatro seguimos te imaginas elegir entre un fin de semana en París con la ciudad de la Luz o elegir entre el coche de tus sueños o un súper deportivo pensado para te elija entre acertar o acertar ahora tienes una entonces recuperó una HR V con unas condiciones excepcionales gama SUV de Honda desde dieciocho mil setecientos euros descubrirla en la red de concesionarios Honda

Voz 6 25:19 tienes un minuto para que para contarte que puedes cumplir tus ilusiones es conseguir un préstamo sí

Voz 1450 25:28 ahora ya hasta el treinta y uno de gusto toda la innovación de Caixabank para cumplir tus ilusiones aquí allí ya ahora más información en Caixa Bank punto es

Voz 21 25:37 Juan

Voz 13 25:39 Métele un gol al IVA con los tecnoprecios e Hipercor y El Corte Inglés y ahorra un veintiuno por ciento en electrónica electrodomésticos el videojuego

Voz 14 25:45 aprovechen el viven la experiencia del Mundial con un televisor 4k H D R de alta definición con envío gratis seguros incluidos financiación fácil sólo mañana sábado Jo Raquel veintiuno por ciento de IVA con nuestros tecnoprecios sólo en Hipercor y El Corte Inglés y hoy a partir de las diez de la noche en nuestra web consulta condiciones

Voz 1450 26:02 imaginas que tu televisor te dijera aquí en ese sector el tiempo que hará mañana o los resultados del partido de la selección no hace falta que lo imagine ya es real LG lanza el mercado los primeros televisores LED con inteligencia artificial real con unas ofertas de lanzamiento increíbles diez por ciento o más televisores súper inteligencia artificial de venta en tu tienda habitual

Voz 22 26:27 Cuco

Voz 6 26:32 escuchas Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media

Voz 23 26:39 pasa cuando te das cuenta de que no necesitas más camisas la novedad más reciente el último grito algo pasa cuando dejas de ser dueño de las cosas que empiezas a ser dueño de optimismo

Voz 24 26:51 presentemos el nuevo código X de cuarenta por fin un coche al que puede suscribir te prueba lo ya en tu concesionario Volvo

Voz 6 26:58 ven a conocerlo a Tíber motor sur

Voz 24 27:01 comprarte todo mata a un precio irrepetible en vena de lo motor porque solo este mes de junio tienes una impresionante promoción de treinta únicas unidades acta a un precio único comprueban gorra porque nos hemos vuelto locos en traen de da lo motor punto com Erice una de las tiendas viven habernos ahora mismo no te arrepentirás está claro si quieres un Mazda

Voz 1450 27:23 déjalo motor punto com llega el los ocho días del bricolaje de Brickell césped artificial espesor treinta y siete milímetros por sólo nueve con ochenta y cinco euros el metro cuadrado ven aplicó de EPO cada día nuevas oportunidades

Voz 6 27:35 papá significa dicen

Voz 1450 27:37 Darse será el primero Cantigas ser el más imitado

Voz 25 27:40 entonces ocasión los líderes no tiene nueva con más de dos mil coches aún

Voz 1509 27:45 ya caben David dos Cessna ya son

Voz 25 27:49 eso es

Voz 6 27:50 son las líderes ocasión Plus la mejor relación calidad precio garantizar de Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba allí en ocasión plus punto com te imaginas

Voz 1991 27:58 a los checos

Voz 26 28:00 se alzó sabores Miguel Poveda Steven Tyler y Miguel Ríos

Voz 1450 28:04 Serra Kill vivo barras Jorge

Voz 1991 28:06 clase muchos más andas en esta red

Voz 6 28:09 Marbella punto com en la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del quince de junio y lo hacemos además con cuatro años de garantía y las mejores condiciones así te lo contamos directo sin música tal cual es muy pronto porque no van a durar mucho

Voz 1982 28:38 el Larguero con Yago de Vega María

Voz 0514 28:43 K

Voz 28 28:48 no sí sí

Voz 1991 29:11 si esta semana José Palacio compañero que se encarga entre otras cosas de la información del Rayo Vallecano me decía oye se va a celebrar el primer Torneo Memorial Miguel Carrasco yo en ese momento le pregunté quiénes Miguel Carrasco mi hijo pues mira miel Carrasco era un chaval que jugaba en la cantera del Rayo Vallecano que estuvo durante cuatro temporadas conocido le conocían como Miguel murió con catorce años el pasado veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete tras padecer un cáncer estuvo luchando durante mucho tiempo al final no lo pudo superar in yo recuerdo nada más producirse está triste noticia el Rayo Vallecano se volcó lógicamente con la familia de de Miguel hubo incluso un homenaje en Vallecas los jugadores salieron con una pancarta y recordando a Miguel Carrasco el chaval de la cantera yo recuerdo verá jugar a Miguel en el torneo de La Liga Promises hace dos o tres años en en Perú en en Tenerife se nos fue fue miel Carrasco con tan sólo catorce años después de como digo está luchando contra contra un cáncer ahora algo más de un año después se va a celebrar este primer torneo Memorial Miguel Carrasco hoy aquí en los estudios está el padre de Miguel Miguel Ángel Carrasco qué tal buenas noches hola buenas noches ya lo primero te agradezco que estés es esta noche en el en el Larguero porque ha tenido que ser durísimo yo creo que bueno es que creo que no hay nada más duro que perder a un hijo

Voz 29 30:35 pues yo también de aquí la oportunidad que nos das de de estar aquí de contar nuestro mensaje Bono efectivamente sí ha sido ha sido muy duro pero bueno la vida sigue así luchamos durante la enfermedad ha tocado luchar después de la enfermedad cómo han sido estos catorce quince meses

Voz 1991 30:53 Miguel bueno pues

Voz 29 30:55 imagino que cualquiera se puede poner en la en mi piel no ha sido muy difícil y bueno ha sido un año practicamente pues yo llamo la cueva no encerrado en una cueva de repente bueno pues descubres que hay que seguir y que hay que seguir apoyando

Voz 30 31:11 va a los niños con con encanto como modelo infantil

Voz 1991 31:14 me imagino que es algo en lo que

Voz 30 31:17 nadie imagina no porque uno puede pensar

Voz 1991 31:19 porque uno ya tiene una cierta edad puede sufrir este tipo de cosas pero que a un hijo en un cáncer cuando es un niño claro eso es casi imposible gestionar no

Voz 29 31:28 bueno muy difícil de hecho nosotros realmente yo cuando la vez que fui al médico bueno por cierto fueron los médicos del Rayo Vallecano los que descubrieron el tumor pues para nosotros íbamos a una lesión una una posible lesión de rodilla pues la típica de cualquier deportista o de cualquier futbolista que lo habitual y claro esto entrasen en la sala con esa idea cuando sales de las a la media de lo más tarde IT han dicho que tienes que ir urgentemente a un hospital porque tiene un tumor me quedará absolutamente flaseada sabia que da sin saber muy bien qué como qué hacer qué decir cómo actuar sobre todo cómo actuar y bueno pues la verdad que fue un palo muy gordo

Voz 1991 32:08 creo que desde el primer momento el doctor Carlos Besteiro con todo el servicio médico del Rayo Vallecano se volcó con con tu hijo y que han estado ahí todo este tiempo no

Voz 29 32:15 sí sí Carlos pero sobre todo lo que me ha nos ha prestado digo Nosa porque también a mí que unos salido muchísimo unos hacía milita permanentes al hospital idiomas sobre todo sobre todo ha sido el apoyo psicológico que no es que no es presto a mí personalmente he tenido muchas muchas horas de conversación con él y la verdad es que le agradezco infinito antes y ahora también en todo lo que está haciendo por ellos

Voz 1991 32:40 también nos acompaña José Luis Guerra que es el director de la Fundación Rayo Vallecano la José Luis qué tal muy buenas qué tal buenas noches estos son los momentos en los que da igual el deporte da igual el fútbol y las personas y la vida está por encima de todo evidentemente

Voz 30 32:55 absolutamente sí ese ese se crea tenemos nosotros que nos dedicamos estamos en el mundo del deporte es precisamente aprovechar la discusión en la repercusión social que tiene el deporte y sobre todo el fútbol para de ese tipo de causas no yo creo que esa es nuestra responsabilidad nosotros como Fundación Rayo Vallecano estamos obligados moralmente apoyar ese tipo de causas

Voz 1991 33:13 cómo surge la idea de hacer este primer torneo Memorial Miguel Carrasco

Voz 30 33:16 pues esta idea surge pues un día hace hace solamente un mes y medio o dos meses vino mina Miguel Ángel a las oficinas del Rayo con la propuesta de decía que quería montar un proyecto en memoria de su hijo y sobre todo con el objetivo de dar difusión a a a la necesidad que tenemos en nuestra sociedad de invertir más fondos para la investigación del cáncer infantil no llegó este proyecto y a mí cuando cuando me lo dijo la verdad que no me lo presenta un segundo yo enseguida vi que era algo que teníamos que hacer reír Miguel había sido jugador de la cantera del Rayo Vallecano estamos obligados a hacerlo

Voz 1991 33:51 tenemos que decir que este torneo van a participar clubes importantes de nuestro país Athletic de Bilbao Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid Getafe Leganés bueno fundamentalmente a vis tirado por por la Comunidad de Madrid pero hay que decir que vienen a este torneo equipos como el Atlético el Barça que creó José Luis que desde el primer momento ha mostrado su Susan sea así sus ganas no vamos a decir de colaborar no de participar en este evento si no lo es

Voz 30 34:18 a disposición de este equipo ha sido ha sido la mejor desde el primer momento tengo que decir que además el Fútbol Club Barcelona Bilbao bien de fuera y son ellos los que sepan su su desplazamiento es decir es una es un gesto precioso que han tenido con nosotros y que yo se lo agradezco de corazón verdad

Voz 1991 34:33 Miguel Ángel me imagino que sentías no de alguna de alguna forma la necesidad o no de de también homenajear a tu hijo de paso luchar luchar contra esto que por desgracia sufren muchas familias más de las que nos imaginamos

Voz 29 34:48 correcto si la idea inicial bueno pues cuenta alguna vez era hacer un homenaje a mi hijo no lo que pasa es que bueno al final el homenaje se queda en poco afín al recuerdo de Miguel lo vamos a tener su familia a sus amigos la gente que hemos conocido y al final lo lo que hay que avanzar di esto que en principio tenía esa idea básica al final pues ha devenido en esto en una intención de dos cosas fundamentalmente dar a conocer la enfermedad de Miguel iba a dar a conocer la necesidad de la investigación el cáncer infantil que es un poco M Sara que que queremos trasladar no sin investigación en cáncer infantil nuestros niños no todos cuidado no quiero decir que todos los niños con cáncer se quieran que vayan a morir pero hay muchos que están condenados morir y no solamente por el hecho de que tienes la mala suerte de que te tengo que esa enfermedad y lo que queremos es difundir la idea de que necesitamos investigar para salvar a nuestros hijos es básico claro para para eso se necesitan recursos se necesita primero laboratorios que estén dispuestos a hacerlo por supuesto necesitamos recursos para para financiar estos laboratorios

Voz 1991 35:52 porque creo que durante el tiempo de tratamientos tuvisteis que estar en Barcelona durante un tiempo y allí contactó con el Barça incluso tuvisteis contacto directo con Bartomeu con el propio Leo Messi no

Voz 29 36:02 sí sí correcto estuvimos en Barcelona y bueno pues ahí todo el mundo era conocedor de del origen de Miguel en cuanto a temas futbolísticos de todo allí éramos los del Rayo y entonces bueno pues se estos fue una una puerta abierta también para pues para para contactar con el mundo de fútbol colaba vamos con Messi en algún anuncio de la

Voz 31 36:23 bueno es para para

Voz 29 36:25 los anuncios Hospital San Juan de Barcelona ahí tuvimos la oportunidad conocerle aunque ya lo conocíamos porque al principio en la terminada cuando es el el Rayo Vallecano visito partido de liga regular el Nou Camp Nos invitaron a ir al palco estuviese lo vestuarios ahí conocemos al apartamento conocimos a Messi y luego la vuelta igual cuando el Barça visitó Vallecas pues estuvimos ahí debemos con ellos y de verdad que el trato fue siempre muy amable me amigable con nosotros

Voz 1991 36:50 creo José Luis que el torneo tiene un logotipo que es un flamenco que tiene su explicación evidentemente

Voz 30 36:55 sí efectivamente sí sí la explicación quizá sería mejor que lo explicará

Voz 5 36:59 bueno pues yo conozco arenosa en la que

Voz 32 37:01 saquen diseño sea si es él estaría muy bonita eh

Voz 29 37:04 bueno eso por eso veo el flamenco es un es un en nuestro luego el flamenco lo diseñó vales es un chico de diecinueve años claro hablamos fan de cáncer infantil empezamos en niños pero realmente la palabra correcta no sea cáncer infantil la palabra correcta sería alcanza del desarrollo no que hablamos que abarca desde niños hasta adultos de las diecinueve veinte años eso sería un poco de lo que estamos hablando no eso sería cáncer infantil el cáncer de desarrollo bueno puede ser cinco Ales es un tipo de Barcelona que padeció la misma enfermedad que Miguel se los fue muy rápido muy rápido

Voz 31 37:38 tuvo una tuvo fue muy

Voz 29 37:41 a la enfermedad con él hizo bueno pues el diseño ya te digo el flamenco porque era un animal que ese es el se identifica mucho con el primero pues por el por el carácter en del propio flamenco es nuestro niños una de las características que tienen es que al final pues por la enfermedad por la propia quimio acaban acaban muy fresquitos muy poquitos lo de la pierna levantada del flamenco pues tiene que ver un poco con casi todos estos coma afecta los huesos largos fundamentalmente puede ser la tibia puede ser el el fémur básicamente el fémur ir bueno también puede en el Húmedo otro tipo de bueno pero básicamente huesos largos y casi todos son en enfermos les de rodilla y al final pues no los niños acaban con prótesis amputado So o bueno en esta de esta característica y entonces bueno pues el flamenco era un animal que en esa situación pues Se representa muy bien a nuestros niños además bueno nuestro que ese dame alas y era un poco esa un grito de Alex en el sentido de que joer empezando la vida pues te cortan te cortan la vida a las para para seguir viviendo no para seguir luchando por la vida

Voz 1991 38:44 a José Luis para la gente que quiera ir como lo puede hacer

Voz 30 38:46 por lo digo porque es este mismo fin de semana si esa este fin de semana demos partidos Se mañana sábado y el domingo mañana sábado empezamos a las nueve y media de la mañana que empieza ya en la modalidad femenina de del torneo una y media de la mañana iba a de partidos durante todo el día hasta la mañana hasta las dos de la tarde que es cuando se juega la final femenina y luego ya por la tarde de seis a ocho después mañana mañana domingo desde las diez de la mañana también tenemos partidos hasta la final que gracias a la una de la tarde y las once y media de una tenemos nada de entrega de trofeos

Voz 1991 39:19 qué otros proyectos están asociados a

Voz 30 39:22 a este primer memorial Miguel Carrasco porque me imagino

Voz 29 39:25 sí es decir estamos intentando estamos intentando hacer una asociación que esperamos que sea europea para asociar nos todas las personas implicadas en en el en el usted sarcoma o que hemos padecido de alguna manera en la enfermedad y para eso por supuesto contaremos con la ayuda también de la de la Fundación pues para que nos ayude a a difundir esta lo mismo esta idea yo tengo que decir que

Voz 30 39:51 eso esto no acaba aquí reciben mañana tenemos mañana y pasado mañana tenemos el el torneo pero la Fundación Rayo Vallecano no va a terminar aquí sino que va a continuar de la mano de Miguel Ángel que estaba comentando esta tarde hemos con él lo vamos a recorrer este camino que empezamos hoy que empezamos este este fin de semana en bastar con el y por supuesto dentro de un año seguro que nos volveremos a ver en la según lo que es el la segunda edición del torneo

Voz 1991 40:14 tener un número de cuenta igual decirlo ahora por la radio es un poco engorroso para para la gente pero creo que me imagino que entrando en Facebook en torneo Miguel Carrasco o en Twitter arroba torneo M Carrasco o en Instagram torneo M Carrasco yo creo que hay encuentra

Voz 30 40:28 a la información efectivamente ahí aparece toda la información y esa es una cuenta corriente es una fila cero que hemos abierto entonces esa cuenta corriente no se corresponde con ninguna cuenta corriente de la de la Fundación el Rayo Vallecano sino que es una cuenta de del grupo de investigación de laboratorio que está vinculado al Hospital San Juan de Dios de Barcelona esto esto altruista imagino saques absolutamente decir que

Voz 1991 40:48 he aquí lo que se busca es recaudar fondos para investigar el cáncer infantil punto por eso

Voz 29 40:54 queremos decir que esa cuentan una manejamos nosotros ni la fundación del Rayo ni yo ni nada que ver la cuenta es directamente del laboratorio del Hospital San Juan desde Barcelona

Voz 1991 41:02 hay que decir José Luis que el Rayo Vallecano no es la primera vez que colabora con este tipo de cosas me refiero que no es ajeno a los problemas que hay en la sociedad hemos visto la famosa camiseta con la con la banda de de colores Le hemos visto con camisetas rosas cuando era el día del cáncer de de mama es decir que el Rayo Vallecano no es ajeno a los problemas que hay en la sociedad y colabora en todo lo que puede no

Voz 30 41:24 efectivamente no el Rayo Vallecano además de lo que debe hacer es ser un reflejo de lo que es la sociedad en la que vive que es la sociedad del barrio de Vallecas que es un barrio solidario que es un barrio que siempre se vuelca en todas las causas sociales y nosotros los que tenemos la fortuna de de de bueno de trabaja en el Rayo Vallecano estamos obligados a tenerla esas demandas de del barrio en que vivimos

Voz 1991 41:45 pues Miguel Ángel Carrasco que que vaya bien de verdad este primer torneo Memorial Miguel Carrasco que sirva para homenajear a homenajear a tu hijo que sirva para recordarle en la alegría como creo que hay que recordar a las personas dentro de la tristeza de perder a un hijo evidentemente y sobre todo que que sirva para ayudar a toda esa gente que se puede encontrar en la misma situación y si podemos evitar que sean de cuatro y cinco pues mucho mejor sabes entonces yo creo que nos tenemos que unir no en yo creo que todo lo que podamos colaborar pues aquí vamos a estar no

Voz 29 42:20 pues muchísimas gracias esta realidad como infinito bueno para nosotros todo lo que sea difundir este este mensaje pues bienvenidos sean tanto vuestra cadena como en cualquier otro medio para nosotros es fundador

Voz 1991 42:31 Miguel Ángel muy gracias que vaya bien Tati llegó José Luis muchas gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas que tiene Rayo Vallecano muchas gracias gracias a los dos la una hay once minutos seguimos

Voz 6 42:44 este fin meses

Voz 28 42:45 eh

Voz 34 42:56 o sea el sábado desde las seis las cinco en Canarias el playoff de ascenso a Segunda Zaragoza Numancia y a las nueve menos cuarto juega ya tuvo un último amistoso de preparación para el Mundial sea arriba el Deportivo con Dani Garrido

Voz 6 43:25 a veces para entender el presente

Voz 35 43:27 hay que viajar al pasado pues mis recuerdos

Voz 36 43:30 el Mundial de Estados Unidos en mil novecientos noventa y cuatro con aquella selección española en la

Voz 37 43:34 me voy a está el calendario de otras hasta el año mil novecientos ochenta y seis

Voz 0514 43:38 el año del Mundial de México

Voz 1450 43:40 Soria se unen a través del archivo sonoro de la Cadena Ser en entretiempo nos nos acompañan en este viaje que Goya ni si esta semana

Voz 1509 43:48 recuerdos de mundiales tenemos mucho si para Avieno para mal muy variados desde el error de Zubizarreta

Voz 19 43:53 mi mejor recuerdo del Mundial en la madrugada del sábado al domingo a las tres y media una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo todos los para evitar la Cadena Ser

Voz 38 44:10 ahí

Voz 39 44:15 tú

Voz 28 44:19 vale

Voz 40 44:24 los a centrarnos Antoñito que esto voy estoy muy buen Trapp pero sabéis qué pasa cuando ahora llegan sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa que todos los gestas hay amigo hacer francés

Voz 36 44:33 bueno pues ya las mujeres de Carrusel de Lardero

Voz 1991 44:40 bueno cada vez va teniendo un poquito más en cada vez va entrando más en este es su programa Iturralde González y tú qué tal estás hombre

Voz 40 44:48 buenas noches a la semana bien bien bueno un poco enfadado con toda la Cadena Ser en general pero bueno bien bien sí sí sí porque

Voz 0514 44:56 pues nada porque ya has visto que han hecho han hecho me han apartado totalmente decir uno se va desde Madrid a Moscú de vuelo directo se han marchado ya Pallín otro el sábado o lunes y a mí me dejará mi sólo viaja a Múnich que no sé si voy a llegar a octavos a cuartos la semifinal yo sólo país hasta Moscú bueno pues no pasa nada el apestado de las Cadena SER pusiera el sol

Voz 5 45:23 Jano sólo me han dejado solo no pero bueno esto esto esto lo hablo yo digo a ver Cadena SER acería señor Cadena SER arreglar cadenas arregle

Voz 0031 45:38 Bush por Rusia a tiene peligro eh

Voz 5 45:42 bueno algo haremos algo está bien está bien algo haremos algo haremos dónde vas a Krasnodar no he no no yo voy a Moscú a tu vas a Moscú a actores de Moscú granota pues esto lo sobre todo lo que tiene es currar de verdad las estrellas las estrellas

Voz 0514 46:03 usamos pusieron la sal no no no no no no vamos a pueblos y así vamos a leer directamente al capital

Voz 5 46:08 haces muy bien hombre hacer muy bien mira alguno nos quedamos

Voz 1991 46:11 aquí o sea que tampoco te quejes bueno también

Voz 0514 46:13 también se ha visto bueno

Voz 1991 46:16 en Hoy que hoy que nos vas a contar pues mira pues

Voz 0514 46:18 supo que tiene el cómo empezó mi la historia está de de arbitrar internacionalmente Mi primer partido es un partido Siglo XXI Inglaterra Francia pero quiero hablar sobre el primer partido la gente joven no acordará de la Intertoto cambiantes un antes de UEFA era una Intertoto