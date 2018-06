Primer Consejo de Ministras y Ministros en el Gobierno de Sánchez

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:05 la foto de ayer era la del nuevo gabinete de ministros ministras en la escalinata de La Moncloa cómo estás Lourdes Lancho buenos días has dejaría de aporrear la mesa colocando en mis cosas que estás peleando mucho hoy con los elementos maniático con esto bueno pues

Voz 1312 01:19 si ayer foto del nuevo gabinete de ministros y ministras decimos gabinete de Gobierno para que ya me punto vale pues que yo estaba allí es verdad y qué ilusión me hizo eh me fui a hacer periodismo vivo de investigación bueno luego os cuento

Voz 0874 01:34 tú te echaron eh no no no te tomas

Voz 1312 01:37 a ver vamos a ver si tenían ayer mucho trabajo también es verdad que no tenían tiempo de fijarse lo único que hay todo el tiempo iban diciéndome que bueno aquí no graves que a esto no lo graves es que me metía en sitios que a lo mejor no podía

Voz 0874 01:48 pero si quieres empezar en principio cuenta la verdad yo te sugerí que fuera al al al consejo de ayer tú te pusiste muy nerviosa

Voz 1312 01:54 muy contenta

Voz 0874 01:56 sí y con Montoro y allí que me pongo yo esto cómo se hace si es que me pongo delante no se amarillo corporativo abrir Ensemble micras de las

Voz 7 02:23 espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo tengan ustedes mucha diligencia porque es el primer día es mi primer día me estreno y ustedes claro son unos expertos de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me podría Nasar eh pero yo espero que no sea ese el caso

Voz 1312 02:50 sí ya empieza así su primera comparecencia como portavoz del Consejo de Gobierno pues además tiene ese aspecto de profesora seria pero maja pues que quieres que te diga ya ya nos tiene ganados además es que habla como una profe

Voz 7 03:03 he percibido que hay un equipo que no hay compartimentos estancos que hay un equipo al servicio de España con su presidente a la cabeza es verdaderamente alentador que hayamos podido tener una primera sesión de trabajo en el que nos hemos entendido en el que nos hemos puesto muchos deberes

Voz 1312 03:27 muchos CBS sabes pela la ministra de Educación y portavoz de este nuevo

Voz 0874 03:33 entonces te gusta esta política vasca fue vicepresidenta del Parlamento de Vitoria consejera de Educación con Patxi López

Voz 1312 03:39 pues me encantó el tono y la serenidad sobre todo con la que nos atendió y tengo que decir que impresiona con eso expreso toda mi admiración hacia quienes han ejercido de de portavoces del Gobierno el subir sola esa tarima en esa mesa y enfrentarse a todo una platea de periodistas con el colmillo afilado es lo que me decía la veterana periodista de El País Anabel Díez antes de empezar la rueda de prensa

Voz 8 04:03 si decía un veterano Alfredo Pérez Rubalcaba que fue muchos años portavoz que al ponerse en esa mesa en esa silla eh que afortunadamente las cámaras no lo veían pero temblaban las piernas y uno tras otro portavoz Nos ha ido confirmando a lo largo de los años que parece que sí que tiemblan las piernas

Voz 2 04:27 la gira parece sí parece tranquila

Voz 1312 04:30 pero si luego luego en los correos que porcino me encantan los corridos Javier los compañeros periodistas decían que bueno al habían visto un poco verde y que quizá con el tema de los bancos y Catalunya seguido un poco de lío no no se había contado bien del todo pero bueno era la confusión la única crítica que le pudieron hacer porque fue una comparecencia yo diría que impecable

Voz 0874 04:50 hombre también es donde se han agarrado los de la oposición que no dan tregua por supuesto Inés Arrimadas de Ciudadanos José Antonio Bermúdez de Castro del PP

Voz 9 04:57 ya sabemos a cambio de que los partidos separatistas apoyaron al señor Sánchez a cambio de que les dejaran vía libre para hacer lo que quieran con el dinero de todos los catalanes

Voz 0874 05:07 negocio en los despachos lo

Voz 10 05:09 no había obtenido en las urnas hoy empezamos a conocer cuál es el precio de esa negociación

Voz 1312 05:15 como si la verdad es que además la verdad es que esta medida pese a las críticas de ahora ya de alguna manera un anunciada por el anterior Ejecutivo no significan para nada que se pierde el control de las cuentas de la Generalitat

Voz 0874 05:27 al no haber gobierno en Catalunya Ateca el artículo ciento cincuenta y cinco y lo que ahora anuncia que desaparece es el control de las peticiones de la Generalitat a los bancos que se impuso de manera sanguinaria en septiembre del año pasado la Generalitat tendrá que seguir justificando sus gastos mensualmente

Voz 1312 05:42 sí eso porque para financiarse recurren al Fondo de Liquidez Autonómica el FLA también lo requiere la Ley de Estabilidad Presupuestaria pero ahora bueno pues eso que decías tú no pueden gestionar sus pagos directamente con los bancos es algo que estaba previsto que nos devuelve a la situación de dos mil

Voz 0874 05:57 no hay piedad con el Gobierno no hay cien días de indulgencia para que empiecen a gobernar ha sido todo tan extraordinario que no les van a dejar respirar

Voz 1312 06:05 Cataluña ya ya se prevé que va a ser el centro de de esa oposición pero ayer la ministra de Educación y portavoz del Consejo dejó bien claro que querían cambiar el escenario y sobretodo el verbo de las frases en el tema catalán este Gobierno tiene

Voz 7 06:18 el gran objetivo el gran objetivo de normalizan institucionalmente el país

Voz 1312 06:23 y por ello hay que abrirse al Diallo esto es fundamental

Voz 7 06:27 así que con la Constitución en una mano con el diálogo en la otra

Voz 1312 06:31 es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente

Voz 0874 06:34 hablar con firmeza en las posturas pero desde el diálogo siempre te hecho el presidente Pedro Sánchez porque fuerte suena fuerte bueno pues ya llamado al al presidente catalán Quim Torra como primer contacto que ha tenido no han emplazado para verse lo antes posible

Voz 1312 06:49 sí creo que bueno para mí me parece un alivio no oí no sé si para la mayoría la gente es una que se deje atrás ese lenguaje agresivo de confrontación de odio derrocamiento de banderas y símbolos por cierto Inés Arrimadas no no fue ayer a la reunión bilateral que tenía como jefe de la oposición en Cataluña con el president quien Torras no fue al palacio de la Generalitat

Voz 0793 07:13 lo que quieres hacernos pasar por el aro nunca mejor dicho por el aro que excluye a millones de catalanes ICO y como nosotros mientras excluye a millones de catalanes no podemos estar pues evidentemente es el señor Torra quiera hablar con nosotros estoy convencida que hará algún cambio que hará algún gesto de momento pues evidentemente no lo ha hecho

Voz 0874 07:32 se refiere la líder de Ciudadanos en Cataluña la pancarta que ha colgado el nuevo Gobierno con un lazo amarillo reivindicando la libertad de los líderes del independentismo presos en Madrid voluntad igual a lo que se refiera confronta viento les viene muy bien

Voz 1312 07:44 les viene muy bien de lo que te decía de los símbolos pero vamos a ver si el president de la Generalitat cuando no acude a las reuniones de presidentes autonómicos e se le criticaba hice decía que dejaba sin representar a una mayoría de catalanes ahora ya hace lo mismo porque no sigue criticando la colocación de de este tipo de símbolos y mensajes en el en los edificios públicos e institucionales que también gobiernan para todos pero porque no entra hablar hice lo hice cara a cara no que en Torra ya ya todo su Gobierno porque no hablan es mejor seguir crispado seguir provocando el enfrentamiento entre la gente que en realidad yo creo que no tienen nada los unos contra los otros

Voz 0874 08:32 Lourdes en Moncloa pues el titular no ese sentido el arte fue el momento creo que la dirección de la Serna ha recibido quejas de componer por no

Voz 12 08:39 la portada bien cueste apreciarlo

Voz 1312 08:42 lo que te he dicho que los de seguridad despavoridos cuando lleva con el micro porque no quieren hablar no les gusta hablar nueve son discretos a ver la rueda de prensa Javier otro material informativo del sábado por la mañana hay para mi ha sido un una gran experiencia vivirla desde allí pero como siempre la realidad es un tanto decepcionante bueno eso o que ellos son muy película era una vez allí pues tuvo un puntito de de desencanto no yo sí yo quiero contarles y compartir con todos ustedes como es la espera de de esa salida de esas primeras declaraciones de de la ministra Cela antes de que pidieran que no la Sara en su primer día deportado

Voz 13 09:24 estamos estoy ya es La Moncloa

Voz 14 09:26 estamos en uno de los laterales de la calle ahora hay que superar el trance del aparcamiento porque claro esto entramos por una puerta que está al lado de la facultad de Estadística están los alumnos de esta

Voz 13 09:35 es un del descampado para seguir la dieta poco desengañada yo pensaba que vamos a sus puertas como una reja que se abriría

Voz 14 09:54 acabamos de pasar por una de las puertas laterales que por donde entre el presidente del Gobierno por ahí sí pero nosotros les una cosa un poquito más minoritario

Voz 13 10:06 estamos

Voz 15 10:11 a ver ahora sí que entramos ya en lo que es el Palacio de la Moncloa entramos por la puerta lateral que se llama es la portada ser un poco la puerta de servicios que entran en la sala es que vengo ya me podía me podéis haber entrado

Voz 12 10:24 la principal nada no nos dejan pasar entramos por la puerta lateral que es la de la de la entrada

Voz 16 10:28 que se llama de portavoz porque da justo al edificio de portavoz que es donde está la sala

Voz 1312 10:31 prensa cuando daba ruedas de prensa osea que que

Voz 16 10:34 por eso entramos para que los periodistas

Voz 13 10:38 el control ahí ya que ahora te enseño un poco lo que se dice velocidad

Voz 1312 10:47 sí claro es que yo quince años viniendo al Consejo de Ministros no sé que no Mi primer Consejo de Ministros prohibiendo la ayudante ajá mira nosotros vamos vamos entramos por ahí estás fumando sí ahora lo que esperamos a que no llegue un SMS en el que nos avisan de a qué hora empieza la rueda de prensa quién va a comparecer ahora entramos ya lo a los compañeros de la de la tele puestos plantados lo quinielas de nombramientos

Voz 1717 11:19 no estamos saber aún si Sins Nos dicen los horarios porque con el Partido Popular antes era como una especie de lotería íbamos siempre muy Turner estamos viendo a ver si por lo menos con este nuevo Gobierno también a la hora de organizarnos con los horarios Nos dicen a qué hora empieza esta pero es que son corales son las doce y cincuenta y tres y aún no nos han comunicado a la hora de iniciar la rueda de prensa iremos que nos metemos ya la hora la comida a ver si con este nuevo Gobierno también facilita la conciliación sí yo los a un poco descolocado has creo que la fotografía es un poco caótico carente algunos ministros los los medios gráficos aún no estaban sea que están un poco hará aterrizando

Voz 13 11:57 sí de deprisa escrita ahora pasamos a dónde está la la sala de prensa de

Voz 12 12:04 en Moncloa la que se ve habitualmente por la tele que hay que decir que es bastante a la verdad es que cuando vas fuera te sorprende que la nuestra es espectacular es muy grande y estaba bastante bien dotada porque Javier lo sabrá muy bien la casa la de la Casa Blanca por ejemplo es más pequeña que es

Voz 2 12:23 ahora aquí parece un par de sus delfines

Voz 12 12:26 si no hay una por una pequeña cafetería la salida de de la sala de prensa que vemos habitualmente que se ve habitualmente por la tele en la que él había comparecen los ministros y hay bueno como puedes ver aquí una una un pequeño bar en el que tomamos fuerzas antes de de la rueda de prensa el Consejo de Ministros porque la rueda de prensa suele ser muy tarde suele acabar tarde luego tenemos que enviar las crónicas te quedas practicamente sin comer con lo cual aquí ahí te cuento dos clásicos

Voz 13 12:55 yo estoy un cubierto enseguida que nada y me quede

Voz 12 12:59 sí hay dos clásicos Aquila el pincho de tortilla está bastante buena pincho de ensaladilla que a mí me cómo estamos

Voz 2 13:07 pero es

Voz 17 13:09 no prever y unas cuantas veces y lo malo es que ya no queda

Voz 12 13:12 tortilla pero bueno no pero ensaladilla sí

Voz 13 13:16 esta semana

Voz 0874 13:20 es posible de hecho hace dos semanas los compañeros que hacíamos Sue nos quejamos de que estábamos casi en la irrelevancia periodística es decíamos como la broma porque claro apenas teníamos actividad porque el partido está mucho más cohesionado ahora el partido está más tranquilizado y apenas teníamos actividad informativa Saracho hecho estamos bastante aburrido sabemos pasado momento cumbre con las primarias y todo esto luego pasamos momento Valle bastante aburrido injusto hace dos semanas estaba presentando Pedro Sánchez la moción de censura hace una semana de resulta que triunfe y ahora nos vemos haciendo gobiernos a que ha sido una montaña rusa total

Voz 13 14:03 has hecho por cuatro tienen acordada de tortilla no ha habido de escuela pero Baños de seguridad que claro de pasa también varias veces sino los gobiernos van pasando pero ustedes se queda no

Voz 18 14:24 que yo llevo ya algún gobierno bueno pre pero en principio yo todavía no ha acabado eh no puedo cantar victoria está hoy de trabajo con el equipo el presidente de zapato presente Rajoy ofrezco mi experiencia larga

Voz 13 14:41 yo propongo en la necesitan que les ha pillado además Juan Juan Romero una persona que está aquí con nosotros la parte que ha estado ya con varios lo vemos es el que ayuda en los viajes organizará la prensa y es una de las pues son esenciales para que todos había ya fue productor de televisión Antena

Voz 18 15:02 realmente tengo un recorrido con vuestro mundo absoluta relación

Voz 13 15:07 las queda con quién nos tenemos que llevar quien porque no es solucionar arreglarlo

Voz 18 15:11 no no al revés con vosotros y que me alegro

Voz 13 15:19 un clásico de tal resucitado son hace que no pisa porque ocho años yo de vuelta por haber vuelto así por mucho tiempo hubiera coger sitio así que está reñido eh lo que no voy a Brown ahora ahora llegan los veteranos aquí como las estrellitas de de política de venderlos no estrellas los veteranos estamos no la tropa eso me pongo yo creo que hay que ceder a vivir de la serie histórica de este primer ministro

Voz 8 16:02 no lo esperaba la verdad que no lo esperábamos e esperamos que tampoco lo esperaba Pedro Sánchez entonces tiene los lo nuestro tiene tiene tiene más tiene más mérito quién diga que estaba todo escrito en un Power Point que estaba todo diseñado en absoluto esto ha sido todo puro azar

Voz 13 16:22 no sabíamos pero otra

Voz 2 16:29 parece que ya que ya empiezan sale va a salir la la portavoz ya han avisado que el silenci

Voz 0874 16:49 es impresionante te imaginas bajar entrar en las casas y es que dolor transmitido como Carrusel deportivo no eran rompeolas

Voz 1312 16:57 pues me acompañó

Voz 0874 16:59 que te has preguntado un cargo cuánto hace que no pisar moqueta

Voz 1312 17:02 no un periodista que porque claro muchos que exigían PSOE fueron cuando se fue Zapatero como dicen los echan a patadas y luego Ara vuelven a pisar moqueta que me hizo de guía sustenta la reina de Moncloa reina la reina de la SER la Sonia Sánchez la de

Voz 0874 17:17 Moria le nación creo recordar sería muy corregirá que yo conocía sonidos de hecho en la sala de prensa de la Casa Blanca acompañando ella a Zapatero en una visita a Washington

Voz 1312 17:25 a qué bonito si quiere sala sólo Inma Carretero que se estrenaba la pobre en la las cuitas Ésta es de seguirá al Gobierno me la verdad es que me me ayudaron mucho

Voz 0874 17:35 puedo te sentiste como en casa no me sentí como en casa

Voz 2 17:37 como como despedida Mi experiencia dos desengaños uno la entrada que ya me esperaba más expectante

Voz 1312 17:43 Pilar Royo Berja demanda Verlaine que sea

Voz 15 17:45 abre son con como decías antes de la entrada Un poco de Servini de servicio hilo algo que no un catering con una atendidas unas patitas y que te

Voz 13 17:54 la Anabel

Voz 2 17:56 claro que sí había como yo padezco de aquí viernes es que me hago todo

Voz 0874 18:04 creo que da un par de días más si controles ya está al servicio llores rueda de prensa ese nombramiento nombramientos que anunciaron ayer es el sector el de la Secretaría de Estado para la Igualdad de Soledad Murillo si sobra conocido en este programa porque justo hace una semana en directo vivía con nosotros la toma de posesión de Pedro Sánchez no sí sí

Voz 4 18:27 damos buena suerte yo creo no lo sé

Voz 1312 18:32 pues hablando de de programas pasados justo hace dos semanas también en este programa vamos con Isaac Alcázar del colectivo Fraguas era al día siguiente del juicio por la denuncia que interpuso la Junta de Castilla La Mancha contra este colectivo de gente joven que decidió rehabilitar reconstruir un pueblo abandonado de la Sierra de Guadalajara

Voz 0874 18:49 la historia que les contamos hace meses en las carreteras secundarias con Bru Rovira están llevando vida a esos pueblos abandonados en la España interior son muchos de ellos universitarios con materiales ecológicos y un modelo de vida sostenible apuestan por vivir de forma diferente además cuenta con el apoyo de los antiguos vecinos de ese pueblo de Fraguas les encanta volver a su pueblo en pie y con futuro

Voz 1312 19:09 Isaac Alcázar buenos días no muy buenos días Isaac ya tenemos sentencia nos cuenta nos cuentas qué tal ha ido la sentencia

Voz 19 19:18 eh pues no muy bien he la infamia de la Junta se va consumando bueno pues ya nos han puesto dieciocho meses por Ordenación del Territorio hay dieciocho meses de prisión más otros tres meses de prisión por usurpación más penas multa es decir que si no pagamos entraríamos a la cárcel incluso sin tener antecedentes de unos cuatro mil euros por persona y aquí estamos

Voz 0874 19:46 lo más doloroso debe ser que os condenan también haceros cargo como responsabilidad civil de los gastos de demolición del pueblo de Fraguas que además a trasladar los escombros es cómo destruir lo que habéis creado

Voz 19 19:58 sí puede un pueblo que está recuperado y que se ha trabajado en el para dotarle infraestructuras placas solares agua potable pues quieren destruirlo ese es el el gran plan contra la despoblación de la Junta

Voz 1312 20:09 el día del juicio entregas también unas setenta y tres mil firmas de apoyo recogidas imagino que vais a recurrir la sentencia

Voz 19 20:17 sí bueno la estrategia que tenemos es triple A partir de ahora por un lado por la vía judicial efectivamente recurrir ante la Audiencia Provincial de Guadalajara tenemos diez días para hacerlo y se va a hacer por la vía política pues intentar hablar con la Junta a ver si cree que esto es razonable con los presupuestos que tiene y en tercer lugar la vía social es decir seguir movilizando a la gente que nos apoya para mostrar la bueno la gran injusticia de este caso

Voz 0874 20:46 de hecho cuando se les llene la boca los políticos sobre la España despoblada que de vez en cuando lo mencionan no la España vacía que la gente recuerde este caso y la postura de la Junta de Castilla-La Mancha así que Isaac suerte seguro que contáis con el apoyo de mucha gente en este país

Voz 19 21:01 pues nada muchas gracias voy encantado

Voz 1312 21:04 ojalá que el crowdfunding que queréis poner en marcha para repoblar este y otros pueblos abandonados no tenga que servir para para pagar las multas mucha suerte gracias

Voz 0874 21:14 bueno vamos a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar poner un poco de eso sí con lo que estamos contando quién te iba a decir aquí que acabaría es esta semana en La Moncloa

Voz 1312 21:22 en La Moncloa y bailando Rafaela Carra me parece venga

Voz 20 21:26 eh

Voz 22 21:52 nunca enseguida desde

Voz 0874 22:32 se han fijado en cómo terminando el esté en España

Voz 24 22:35 en lo que llevamos de democracia ninguno ha tenido un final feliz ni siquiera un final normal recuerdan el fin del mandato de Adolfo Suárez acabó cómo se cuadra es que se titula Europa después de la lluvia puro surrealismo un montón de ruinas derritiendo se ante nuestro

Voz 0874 22:51 los ojos

Voz 24 22:52 los militares al asalto para adueñarse de todo que resultó ser nada en medio de ese intento de golpe de Estado se voy el siguiente Gobierno el de Leopoldo Calvo Sotelo apenas duró un año y medio pero le dio tiempo a meternos en la OTAN ya que pasase lo del aceite de colza más de mil personas murieron envenenadas más de sesenta mil quedaron con secuelas irreversibles ya antes de finalizar la legislatura su partido la UCD estaba desapareciendo igual que arena entre los dedos somos un país que desfallece en todo lo que emprende luego vino Felipe González fue elegido presidente en plena euforia colectiva y entonces se encerró en su jardín para plantar bonsáis que al cabo se convirtieron en plantas carnívoras

Voz 13 23:35 tras él y a todo lo que pilla

Voz 24 23:37 pues incluidos nosotros ya les siguió la otro furia nuestra la del triunfo de José María Aznar España es un viejo barco a merced de los bandazos y la gente que lo habita va corriendo de una punta a la otra para salvarse de cómo concluyó el mandato de Aznar no voy a decir nada demasiado dolor le sucedió José Luis Rodríguez Zapatero le pasó lo que a la armada invencible no supo lo más elemental la lucha contra los elementos y hace apenas quince días le ha llegado el final a Mariano Rajoy como ha sido a Rajoy las chicas y los chicos de Love pupitres lo han arrojado por la ventana a mitad de curso se ven nuestros gobiernos sabemos llegar pero no sabemos irnos día senos y lo que más queremos