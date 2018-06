Los humoristas gráficos analizan el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1 00:00 no sí pues sí

Voz 1252 01:01 la primera tertulias de viñetitas post Rajoy Julio Rey cómo estás Julio buenos días gente Consol pero qué quiere decir que no me vais a permitir y mira que estoy buscando subtexto de lo que estás diciendo que están insinuando que identifique si es un poco fácil pero mira caído buenas noticias esta semana pero yo me quedo con una que es el nombramiento de Sol Gallego como director de Atlético me parches de todos los nombramientos quizás sea el mejor verdad para mí sin duda José María Pérez Peridis cómo estás José María lento de lo de soles

Voz 1109 01:43 influye todo confluye Es de esas veces yo me acuerdo cuando la transición de hablando con periodistas extranjeros que nos entrevistaban a Luján antes a periodistas yo decía no os preocupéis que iba a salir bien alguna vez tiene que salir bien de verdad la sensación es de que de repente se han despejado muchos nubarrones sea ser conectado la la alcantarilla había una cloaca que vertía directamente a la calle

Voz 0874 02:10 después de pasar por la depuradora o al pasar por la depuradora

Voz 1109 02:13 resulta que parece que la la cloaca

Voz 0874 02:16 está conectada la depuradora Leire

Voz 1109 02:19 o sea limpia al ERE de repente eso me parece importantísimo porque Hades comprimido mucho la tensión y el descrédito que suponía tener un Gobierno en las condiciones en que letanía cuando ya funcionaba lo

Voz 0874 02:32 comentabamos fuera de micrófono la democracia de manera

Voz 1109 03:15 lo del signo de los tiempos entonces es muy difícil leer el signo de los tiempos en España hay hay hay tres cosas fundamentales han sido doscientos La irrupción de la mujer el del la situación de la mujer realmente en este año precisamente el peligro de Europa por lo de Italia

Voz 1252 03:36 ver si lo pasado no

Voz 1109 03:38 pero quiero decir movimiento las ministras efectivamente pero la clonación la clonación la hecho ahora a partir del Mitsui y demás yo creo que ha habido una evidencia absoluta el ocho m yo lo de Italia han dicho que es la segunda y tercero la distinta carga que ha puesto la crisis en la gente es decir los ricos han hecho más ricos hay muchos más desfavorecidos entonces estas tres cosas

Voz 2 04:04 ha saludado que faltan dos espera espera que era está con la introducción Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días muy bien yo no están tan optimista como parte

Voz 1252 04:15 Mariah pero yo creo que en vez de pagos venir cada quince días aquí y escuchar a José María porque parece que todo es treinta XXXII dos veces mejor no Barcelona

Voz 2 04:25 su propia desde que lo comprara claro les sale qué tal al como esta

Voz 0874 04:30 el proceso es que antes teníamos una cámara y te veíamos aquí en en este estudio o sea que hay en el estudio pues estropeó la Cámara cincuenta y cinco no se puede pasar factura entonces tienes que aceptar lo que hay que comprar otra cámara

Voz 0062 04:42 desde entonces ya no estreno ropa voy siempre con la misma ropa

Voz 0874 04:45 verdad que no te vemos bailar la sintonía que me ha gustado mucho

Voz 1252 04:48 a la moción de censura yo es lo que más de una moción de censura ha sido un pecho no es verdad porque en una moción de censura es cierto que hay que presenta el programa el presidente Sánchez que como muy bien has dicho la verdad es que suena raro pero bueno no ha presentado programa yo creo que lo está construyendo ahora no

Voz 0062 05:10 yo lo que me parece fascinante en todo caso de este país es como nos pasamos años en los que nada cambia de golpe todo cambia de un día o dos unas semanas no esto pero los que siguen la actualidad es como mucha locura porque lo que parecía imposible dar un metro ahora de golpe hemos hecho cinco kilómetros esos son los milagros política no y cómo de un día para el otro el relato da una vuelta de ciento ochenta grados que parecía un personaje con poco futuro político que era Pedro Sánchez de golpes apostó con alguno bueno un poco no pero Ciudadanos por ejemplo ha quedado completamente con el paso cambiado la brocha de golpe pactar con los independentistas parecía que no es es el mundo de golpe parecía que una sentencia contraria de los políticos perdón del sistema judicial contra la

Voz 0874 06:05 corrupción no era algo que se pudiera etapa

Voz 0062 06:08 para continuar como si hubiera pasado nada me parece maravilloso de de hecho

Voz 0874 06:14 eso avión un tuit que ponía Strummer Mauro decías imaginar que esté respondiendo a esta encuesta hace quince días es que un líder español mete en su Gobierno a Pedro Duque Grande Marlaska Maxine Huerta quién pensaría que era o de que sin era Gobierno que todo el mundo

Voz 2 06:29 el ochenta por ciento no

Voz 0874 06:32 algo que ha sorprendido para bien para mal de la formación de gobierno luego hablamos de la de de cómo se ha ido anunciando del goteo del significado simbólico de ese goteo no pero en la lista de nombres hay algo que haya sorprendido estaba allí comentando fuera de micrófono algunas tomas de posesión y la gente que estaba en esas Tomatito

Voz 1532 06:49 Felipe a cuento con este programa gráficos Marlaska que a mí me ha chirriar muchísimo por otras cosas más más grave es que la que voy a decir pero la que une con el programa es que fue el la el juez que el juez instructor que llevó la Audiencia Nacional a nuestros compañeros Guillermo y Manel por hacer un chiste Torra

Voz 1252 07:10 el condenadas a ganar pero una persona que da miedo dejar de decir en ese caso perdonar no quiero defender a Marlaska que efectivamente

Voz 3 07:19 chirría

Voz 1252 07:22 pero sí fue el juez Del Olmo quien sí faldas en concreto a todo madre que vio la portada en la tele lo podía hacer una vez dilas algo a estos chiringuitos y sobre todo el fiscal general

Voz 1532 07:34 pero pero bueno decirle pero no pero bueno pero si podías haberlo de podía no lo llevó a la Audiencia ahí no nos metamos en más casos pero bueno también podría haber investigado las de dudas podía haber hecho mucho

Voz 1109 07:45 a mí me ha sorprendido la calidad del Gobierno la cantidad de mujeres que la calidad en qué sentido bueno en que estamos diciendo me habéis denuncia ahora mismo tu tumbado que vienes aquí parece que cuando hablo yo te tomas el profano no

Voz 2 08:03 porque es que ahora ya ya animado el románico Mauro gente sepa no lo haces con tu libro debajo del brazo sois la élite urbana quiero salir esto es esto te crees tú que yo no salgo de Barcelona esta semana pasada estaba rodando una más

Voz 1109 08:25 Asia realmente es que España cambiado muchísimo tenemos gente muy preparada pero no se sabe ni en las empresas en las universidades ni en Europa entonces claro es el el la carrera profesional de estas señoras con una familia detrás con todas las responsabilidades que tienen con una brillantez extraordinaria en sus trabajos como ideas muy claras es decir es para Europa es un puntazo porque él no ir en no presentarse en ocupar puestos de relevancia como te hemos tenido hace muchísimos años entonces con la retirada de Italia que que están haciendo con la Q3 de Gobierno que tienen de verdad España y Portugal tienen una oportunidad extraordinaria sobre todo

Voz 0874 09:11 venga ya ha aprovechado la aprovechó pero oyendo

Voz 1109 09:13 juntos es que la península Ibérica conjuntamente armonizar un poco y poniéndose de acuerdo España Portugal tendrían un peso extraordinario en Europa está la oportunidad Borrell Borrell es la figura en ese momento porque no sólo ha sido el

Voz 1252 09:28 el el el presidente del Parlamento Europeo

Voz 1109 09:31 no es que se maneja muy bien es un tío

Voz 0874 09:34 es que tenemos carácter tienen al karate tienen pronto déjame cuenta que de este estudio una vez lo invitamos a una charla con Kiss se marchó al grito de No me ha visto nunca más

Voz 2 09:49 pero bueno son permitirlo es me parece se fue con razón se fue sin razón

Voz 0874 09:54 ese fue yo creo que sin razón en este caso porque claro que se revolvió muy bien y aparentemente ganó o desde su punto de vista había ganado ese debate dialéctico no pero se enfadó mucho pero bueno es sobradamente conocido que su carácter de hecho en la toma de posesión mandó callar a los periodistas que estaba metiendo mucha bulla que después de aquella sesión

Voz 1109 10:12 parlamentaria que le hicieron cuando se presentaba en el Parlamento que le hicieron un bullying extraordinario porque empezaron a nacer ruido a levantarse y no había manera bueno fue infernal yo estaba en la tribuna de público

Voz 1252 10:27 es imposible era imposible fíjate el Cristo que montaron los que a mí me parece muy importante que Borrell que sí es verdad que ha sido un punto y ha sido Calviño a mí también la ministra de Economía que ha manejado las cuentas de la Unión Europea de los días es decir que tiene un currículum impecable yo creo que va a ser extraordinario tú has subido a un vídeo hablar inglés no no perdona inglés francés y alemán bueno hay ese es el sitio donde teníamos que estar ese City y resulta que hay

Voz 1109 10:59 eran las señoras

Voz 1252 11:01 y eso es fantástico el caso es que no no por ser

Voz 2 11:03 señor por ser por ser competente por haber ido no pida de luego fueron poco de millennials no

Voz 0062 11:13 simplemente quería hacer un pequeño porque ayer maldito bulo decía que al contrario de lo que dice Fernando Marlaska no fue el que tuvo el que intervino en el caso del jueves no fue menos

Voz 2 11:24 vais a ver dice el secuestro fuera del juego bonito vuelo dice el secuestro fue ordenado por el juez Del Olmo y fueron condenados por el juez ha ordenado por Conde Pool

Voz 1252 11:36 pido generar la Audiencia Nacional ordenó al fiscal general forma Llera por por darle el apunte

Voz 2 11:47 no seamos un día una cosa que hacer

Voz 1532 11:55 parece más grave las condenas de Estrasburgo porque me Marlaska no investigara las torturas eh

Voz 2 12:01 sí dicho pero bueno

Voz 0062 12:04 en todo caso es curioso porque al final aquí tenemos un Gobierno que ha habido unos fichajes más para parar el avance de Ciudadanos Podemos eso yo yo yo me quedaría con eso bastante claro

Voz 0874 12:17 de de de como han sido los fichajes que se han producido sospecha que es queríamos charlar con una invitada la que os presento porque en apenas dos semanas hemos vivido una aprobación de Presupuestos enseguida luego una sentencia judicial como como consecuencia de esta sentencia una moción de censura la llegada de un nuevo Gobierno al poder vamos a fijarnos un poco más en los detalles porque la verdad es que todo va tan deprisa que no hay tiempo para nada Inma Aguilar es consultora de comunicación política cómo estás Inma buenos días

Voz 1321 12:44 buenos días encantada de estar aquí como nosotros yo

Voz 0874 12:47 bueno ya te digo que codazo se hace falta tú da codazos porque la gente es muy difícil si te has trabajado como consultora para el Grupo Parlamentario Entesa en el Senado como coordinadora del gabinete de Presidencia de ciudadanos correcto sois unos mercenarios vosotros es cómodo en redondo de García Albiol a Pedro Sánchez aquí da igual

Voz 1321 13:07 sí la verdad es que es lo que hacemos nosotros consultores externos en el caso de Iván Redondo no están externo como yo es más interno

Voz 2 13:13 en el momento que has querido insinuar con esto no quiero decir que

Voz 1321 13:21 no hay varias modalidades ya asesoraron partido político el era independiente o o digamos entrando dentro de la organización en este caso Iván Redondo por lo que se cuando asesoraba a al presidente Extremadura del Partido Popular también tuvo un cargo sino recuerdo mal Él fue consejero presidencia es decir que digamos que es una modalidad la de la de incorporarse dentro de la propia estructura y formar parte

Voz 0874 13:45 digamos que le gusta entrar en la cocina sí bueno

Voz 1321 13:47 es una fórmula hay otras fórmulas que es bueno yo también con Ciudadanos también estuve en su estructura al tiempo que que que les acompaña en las elecciones y las dos selecciones no pero la es trabajar desde fuera no hay otros consultores que también lo hacemos así no que digamos damos un un poco de vista distinto a los que están dentro de los que están dentro sabe muchísimo de su partido tú sabes de otras cosas es un es somos poco mercenarios

Voz 1532 14:11 poco resumida hallando cargos en pillar

Voz 1321 14:14 en realidad en realidad es una es un trabajo muy técnico no se a nosotros no somos políticos no no damos no damos consejos políticos sino consejos estratégicos

Voz 0874 14:22 pues pienso desde esa excepcionalidad en la que te encuentras

Voz 1321 14:26 tú observas todo lo que ha pasado crees que es

Voz 0874 14:29 lo mejor y lo peor que han hecho los socialistas en este trasiego de lo último

Voz 1321 14:34 me encanta que me hagas esta pregunta bueno yo creo que lo mejor que ha Paz que ha pasado es como antes decía decíais que ha cambiado el clima social la gente deja de estar de mal humor y ahora creo que primer paso se ha conseguido una colectivización de una cierta esperanza de digamos que nos hemos dado cuenta de que podemos cambiar cosas no todos en general yo creo que el el el primer reto está conseguido que ese no sólo valía no sólo valía con con echar al PP del Gobierno que ya era un paso importante sino que que había que generar un proyecto de la ilusión de alguna manera con el proyecto y esto pues no estaba tan claro que iba a que fuera pasar no estábamos instalados en esa especie de perplejidad que nos quedamos todos medio en shock como diciendo que ha pasado no José levantaba por la mañana ella otro Gobierno sí si este hecho pues bueno la manera que yo creo que os reto que se ha superado es precisamente que con el gabinete ministerial pues se ha generado una cierta sensación de ilusión no hay que de pronto como buen rollo no buen rollo con el Gobierno te imaginas las fotos de la anterior gobierno no miras las la actual si las comparas

Voz 2 15:42 ella calla calla no recuerdo si de pronto ves pues en fin estos nuevos frescos los profesionales que están estudiando suyo

Voz 0874 15:52 oye hemos mencionado la figura de Iván Redondo para quien no sepa quién es este hombre bueno pues es el digamos el

Voz 1252 15:58 cómo lo diríamos Guru el curso político es temporada

Voz 0874 16:01 de Pedro Sánchez de bueno yo creo que tuvo un papel todavía mucho más cercana cerebro del presidente de lo que sería Moragas e ir a mí me resulta muy curioso que un político confíe tanto en alguien que no es de su partido lo cual dice mucho supongo que de los que le rodean no confía demasiado porque al fin y al cabo las luchas de poder que ahí no

Voz 1321 16:20 bueno claro hay tantos consultores políticos tantos políticos como personas Ana eso es decir no hay un patrón no en este caso se unen a la figura de Pedro Sánchez que es un tipo bastante independiente de su propio partido incluso no en algunos puntos es casi un outsider no es y ha sido ventajoso en algunos casos son otros ha sido un problema pero a la hora de formar gobierno o a la hora de decidir quiénes su equipo cercanos no tenía ninguna hipoteca y por tanto eso seguro

Voz 4 16:49 el hecho de que de que

Voz 1321 16:52 Pedro Sánchez es un político digamos más de la nueva escuela también acude a metodologías más modernas como el de asesoría externa no todos los partidos políticos hacen eso no hay afortunadamente en España piensa que desde desde que no son sólo dos partidos la estrategia es complicada estrategia no es tan fácil ahora antes de la fácil estaban

Voz 2 17:12 no se sabía cuál era

Voz 1321 17:15 el lazo publicidad es el rojo entonces Javi estrategia de rivales había poca necesidad pero piensa que ahora fíjate que con la moción de censura en el el cambio de el movimiento de los actores en el escenario es tremendo de repente han cambiado tus enemigos han cambiado tus aliados de repente para el Partido Socialista Podemos es un nuevo aliado cuando antes era un enemigo en el caso de Ciudadanos ese cruce de cuáles son ahora sus aliados quiénes son sus rivales con quién transfiere votos digamos que la la estrategia se complica poco es verdad la consultoría externa aporta esa esa mirada objetiva más técnica y yo creo que Pedro Sánchez lo ha entendido así hay bueno no sé la figura de Iván Redondo depende depende mucho de cómo sea la relación que establezca con con su asesorado no eso nunca fría a veces es muy cercana a veces es muy íntima a veces acabas fatal porque cuando estás tan cerca de un político acabas

Voz 0874 18:10 eso defectos abrazándose a veces insisto

Voz 1321 18:12 dándole otras veces es una cosa muy íntimas casi todo

Voz 1252 18:14 tu mujer no pero vosotros tenéis muchísimo poder me explico lo hemos pasado muy por encima por la palabra mercenarios pero yo creo que es muy importante no no

Voz 2 18:25 me estará escuchando María profesionales

Voz 1252 18:31 profesionales

Voz 2 18:32 y gracias si José María

Voz 3 18:39 qué harías en las Canarias

Voz 1252 18:42 mercenarios mercenarios pero no me explico es decir Iván Redondo está con el PSOE pero seis profesionales hasta entonces si de repente decidió volver a Ciudadanos se lleva con él todos los entresijos qué tiene claro tendido con la misma de vacaciones pero cuando el Real Madrid ficha ya pero imaginemos que el señor Iván Redondo de repente un diez decidido hacerle chantaje y a Pedro Sánchez

Voz 2 19:05 bueno en ese caso

Voz 1321 19:09 es muy interesante lo que dices porque es verdad que la parte esta ética no sólo por una cuestión moral te comportan de manera cuidadosa hay delicada con el material que manejan sino porque tiene que volver a trabajar entonces en el momento en que en el que traiciona a un cliente tradicional a una organización pues difícilmente vuelven a trabajar aunque sólo sea por eso

Voz 1532 19:31 pues con una vez

Voz 1321 19:32 pero vamos a ver yo creo que los periodistas también es también les pasa igual a los periodistas en este caso sea pues eso vais a otra acá

Voz 2 19:38 no hay has dicho nadie nunca toca rotación porque yo estoy deseando un cohecho desde hace treinta abierto sobornos pero tampoco lo difícil es difícil que un asesor cercano

Voz 1109 19:56 independiente y muy profesional es muy útil porque en la política lo que funciona mucho la dura la la adulación y qué hay de lo mío es decir la cercanía su predisponen con consentimiento adulación tú eres el

Voz 0874 20:11 más no no estoy seguro yo creo que hay que corrija que ya lo sabrá yo creo que lo que le hace mucha falta un político bueno político y también a a a CO2 de las empresas presentes de compañías es gente que no lo de siempre peligroso porque eso es lo que estoy diciendo

Voz 1321 20:25 no creas que siempre no que ese siempre se te da la razón porque por por pero tío por interés no de del de eso

Voz 2 20:31 los los partidos que de trabajar por eso

Voz 1321 20:35 dos decía que no no es no es baladí no la idea de que estés trabajando dentro de uno no porque una vez estás dentro me ha pasado no digamos que entra dentro en modo Stanislavski no un poco te pones en la cabeza eso asesorado y piensas como Eli de pronto ya no piensas dieron piensas de manera externa no me ha pasado está trabajando con un político muy importante que yo decía

Voz 4 20:56 a ver si pues la verdad era Albert Rivera

Voz 1321 21:00 a veces decía que no se equivoca nunca no

Voz 2 21:05 en Estocolmo

Voz 1321 21:07 exacto yo decía Gemma te estás escuchando no puede ser osea es atractivo que tú estás aquí para decirle que no que todo que todo no lo hace bien no hay que tienen que pero es difícil mantener la frialdad de objetivar es difícil

Voz 0874 21:21 yo como como perdona Brick y cómo te ve la gente que desearía estar más cerca del presidente y ve que se presidente del partido estás fía más de un outsider como tú

Voz 1321 21:32 pues hombre depende de cómo lo gestiones no pero en realidad todo tiene uno compites con nadie dentro del partido tú no estás esperando un cargo tú no estás esperando que te nombren nada digamos Rasputín sí sí digamos que te ven de una manera con va a haber eres no eres uno de los nuestros vale esta sería un poco la diré claro no es uno de los nuestros yo no soy uno de los vuestros no esa esa digamos esa frontera que establece es desde un primer momento ya marca una Un papel entonces yo creo que no no no suele haber demasiadas suspicacias respecto a eso todo lo contrario el hecho de que sea un poco más graves que a ver si saben que es una externa porque a veces a veces no es el caso de Rivera de voy a dejar de poner ejemplos

Voz 0874 22:14 pero a veces tenía que te ante han pagado las facturas

Voz 1321 22:17 pues nada hasta cuando estábamos completamente en paz

Voz 0874 22:20 pues sí el era en este caso era un paro

Voz 1321 22:22 todo Mexicano yo les decía de vez en cuando oye acordado es que yo no voto claro no era tan grave que se lo dijera en México pues sabían que yo no votaba en México pero clases hubiera dicho alguien aquí es más heavy pero sí que acordarás que yo no voto sea no estoy pensando en él desde vuestra endogamia sino desde fuera que yo creo que es lo interesante no esto de la política española hace mucha falta es muy cínico no Le quita mucha el sectarismo también a la política en muchos casos

Voz 1252 22:50 pero de verdad que los políticos actuales que yo considero que el nivel vamos a dejarlo que y bueno mediocres les gustan los perritos grillos

Voz 1321 23:02 pues hombre depende no no no ya te digo que en España no son yo creo que el Partido Popular es el partido que más veces se ha recurrido consultoría externa sobre todo en elecciones no tanto un gurú de estos que te acompaña en todas tu decisiones pero sí

Voz 2 23:17 como le contradijeron

Voz 1321 23:21 a tan lejos yo no sé si tan lejos pero sí que en las campañas electorales de Rajoy sí que ha habido hablando pierde desde luego con un político cuando estaba en en España ocurre cuando esté en campaña electoral digamos que se que se quita se quita la coraza osea sede queda desnudo se ponen en tus manos esa es la verdad porque es su momento y donde están muy vulnerables muy expuestos donde donde tú ellos saben que qué fatiga Henares tan importante como para ellos digamos que se establece una relación distinta yo a veces por eso digo yo si asesora de comunicación política y electoral porque son distintos y a Vives Vives es la comunicación política o la sosería de gobierno no tiene tantas urgencias no respecto a la opinión pública es como cuando estás entrenando para ir a la a los Juegos Olímpicos en la campaña son los Juegos Olímpicos y entonces ahí ya vas con tus mejores galas ya vas a a cien por cien no entonces hay un tono muy diferente de seis pone de otra manera

Voz 0062 24:21 no bueno es que esté escuchando porque me parece maravilloso me parece un poco que el modelo antiguo aquí era ese no contratar cada cuatro años asesores pero luego el resto del periodo los partidos españoles tradicionales eran muy de ir sobre la marcha me daba la sensación ya lo hemos visto a la hora de gestionar sus crisis hace poco no con Cifuentes no parece que cuenten con el asesoramiento de nadie lo contrata para ganar

Voz 1321 24:52 hasta que sí pidieron opinión se como opinión

Voz 0062 24:54 sí sí sí

Voz 2 24:58 probablemente no lo simplemente ahí te quiero preguntar ciudadanos me parece

Voz 0062 25:03 paradigma de el de el primer partido español que realmente se toma en serio el tema del asesoramiento a tiempo completo por el modelo Isabel claramente cómo son los antiguos partidos el PP y el PSOE de de disciplinados a la hora de cero escaso podéis realmente plantear las cosas antes de que haya un incendio que siempre ir apagando el fuego después de que haya linces Leo

Voz 1321 25:24 pues lo que tú dices sales es en realidad y se dejan asesorar cuando ya no tienen otro recurso no a eres un poco como el extintor ya de directamente se lanzan a la pared agarran el extintor ya lo no no es muy habitual que que recurran a consultores pero ya empieza a ocurrir más como tú muy bien dices en realidad Ciudadanos Podemos no lo sé creo que podemos sigue unas estructuras un poco más endogámica respecto a la asesoría pero pero no tienes más remedio año han nacido en una doctora donde hay muchos rivales distintos donde las transferencias de voto dependiendo del momento vienen de sitios distintos y eso te hace tomar decisiones ya no sólo electoral en época de elecciones sino en la legislatura de malos tiempos ahora son tan cortos en tres días podemos cambiar de presidente osea teniendo en cuenta eso necesitas un poco más de de material gris no para de tomar decisiones rápidas

Voz 1109 26:21 vivíamos diríamos que un un asesor externo sería como una brújula que marca un cierto norte y una aguja de navegar dice que hay todo ello muy Denver

Voz 1532 26:32 por eso lo sabemos todos sabemos que hay argumentario ha pasado de billetes conociendo a mí me fascina que hay que de repente todos los las personas destacadas partido de un día otro deciden dar la misma respuesta a una pregunta que lógicamente ha escrito xx dicen todos no lo que queremos es que elijan los españoles por decir algo de Ciudadanos no su postura ante la moción todos ese sería lo dicen no eso cómo funciona eso cuál es el protocolo lo mandáis un mil por la mañana a las ocho es decir a todos eso bueno a veces más o menos es exactamente como imaginaba entonces pactos políticos

Voz 1321 27:09 sí funcionan poco así a un poquito como poco un ejército no sea todos tienen un algún tipo de papel

Voz 1532 27:16 pero alguien una problemas argumentario y luego se envía todos

Voz 1321 27:19 sí claro pero no tanto para no como una llamada a la acción no como sino por si acaso sobre todo por dar información de cuál es el posicionamiento del partido un partido es una cosa muy disciplinado a tú no puedes opinar lo que quiera ser un partido político

Voz 4 27:32 en en España eh

Voz 1321 27:35 sí y además en el fondo también tiene su lógica no tiene la gente genera seguridad en los votantes de unos ciudadanos saber que en ese partido político si tules botas sabes

Voz 2 27:45 todo el mundo me parece digo yo no quería

Voz 1321 27:50 no quería tiene tiene sí que da seguridad porque tú tienes que saber a quién estás votando y que va a defender una serie de cosas y eso es un contrato muy poco tácito que establece escotes

Voz 1532 27:58 los dentro de tu selecto que opinan algo se lo podría dar cuatro cinco frases distintas fracasó

Voz 5 28:03 es el ya hay ahí entra la calidad la calidad

Voz 2 28:07 del del Spears Writers

Voz 1252 28:09 tenéis también la imagen del partido la imagen del

Voz 1321 28:12 pero depende de cada cada partido te pide una cosa pero normalmente si yo creo que la marca personal en la política es importantísima imagínate y ahí en el caso de hoy en España tenemos partidos ahora muy caracterizados antes daba igual que estuviera de candidato en el PSOE el PP

Voz 0874 28:29 muy caracterizados poquito da igual vuelve

Voz 1252 28:33 destacar mando de mercadotecnia Sánchez tiene ventaja por ser guapo

Voz 1321 28:40 no yo creo que no la gente no estamos guapos lo que es verdad es que lo ha que no votos a los tristes

Voz 2 28:47 en España tenemos

Voz 1321 28:53 sí no no yo creo que no es un elemento de valor no abre hoy por hoy no tiene que demostrar

Voz 0874 29:00 a veces lo que vale por el hecho de ser guapo mira los atributos más

Voz 1321 29:02 más demandados ahora inmerso en ese caso Pedro Sánchez no han sido siempre un líder muy posicionado en esa línea yo creo que es la autenticidad no lo que sí

Voz 2 29:11 lo que se valora mucho eso no es verdad no hombre piedra Sánchez es una es un político digamos muy

Voz 1321 29:22 muy construido no muy que se ha preparado mucho no hay que estudia ahí que que es muy estricto a la hora de presentarse en una rueda de prensa en su forma de vestir sus movimientos es muy formal digamos se prepara bastante sí que da una percepción de de persona preparada pero ese atributo no es precisamente el más valorado hoy se valora más el auténtico no

Voz 0062 29:46 tras preparación nunca hubiera ganado no mira eso te quería consultar nota parece que la vuelta del populismo

Voz 6 29:54 lo del derivó el político

Voz 0062 29:57 Pulido sea del político que lo primero lo primero que le viene a la cabeza lo saca pulida me ha gustado es un poco

Voz 6 30:05 como un rebote contra ésta

Voz 0062 30:08 Lite no hablaría de España hablaría más de Occidente esta elite política híper pulida híper diseñada está el caso de Clinton era paradigmático no la campaña de Clinton era él el epítome de el diseño de Macron también en todo lo contrario no era meter la pata mete molestar a todo el mundo cometerse contra las minorías de golpe ganó no puede ser un rebote contra todo eso claro es que la autenticidad tiene mucho que

Voz 1321 30:34 con con otra demanda clarísima que todos reconoce haríamos que los candidatos anti no los anti establishment o los anti algo o no a Pedro Sánchez es un candidato anti siempre lo ha sido en todas sus campañas tanto internas una secretaría general en este caso en su papel la moción de censura es un candidato anti algo no por tanto bueno teniendo en cuenta esos dos para esas dos parámetros es verdad que el ejemplo de Hillary Clinton y Donald son PES es fundamental porque fijaos que los dos tienen el mismo pelo el mismo corte de pelo sin embargo Clinton nunca jamás se movió un cabello en cambio Donald Trump siempre iba despeinado sabéis cuántas veces habéis visto al tran con la corbata vuelta no pero sí que ETA yo creo que se un celo para que se debía del revés todo eso genera en él un aspecto o una imagen de de tipo auténtico espontáneo y natural que es imposible que tenga

Voz 2 31:32 España no estoy diciendo sin quería para tu es muy auténtico pero sí

Voz 0874 31:40 esta es la pregunta el no solamente el la composición del Gobierno sino sistema de anunciar lo que estábamos todos yo recuerdo yo el miércoles por la noche estaba con el roto por cierto presentando el libro ya estábamos todos pendientes el ministro de Cultura como si aquello fuera la final del Mundial dejen tocaba el goteo también los nombres forman parte de un puro marketing político

Voz 1321 32:00 bueno yo creo que en este caso fue un poco a medias se a medias Wall un par de filtraciones que no han pretendidas por lo que he leído la verdad y luego sí que hubo un cierto cuidado en el que fueran conociéndose nombres y empezando como a generar ya no sólo expectativa sino cumpliendo la expectativa ya que bien anda mira en catalán

Voz 2 32:23 el premio una amiga tu decididos todos y luego sobre cómo funcionaban como globos sonda hice mucho

Voz 1532 32:31 decir otras y no dicen nada meto otra

Voz 1321 32:33 en la política todos los imaginamos que está todo como una especie como muy previstos son guiones

Voz 0874 32:38 investigaciones que es verdad que estás

Voz 1321 32:40 Ala Oeste todo previsto normalmente sea el azar impera impera edad constantemente pronto tras la vuelta pero quién ha dicho esto no esto es muy habitual estos esto yo

Voz 1109 32:51 pero lo vemos sin fuera del sector

Voz 1252 32:54 más de anoche y no pero yo contestando te

Voz 1109 32:57 directamente no sé si lo pretendía pero desde el punto de vista de la comunicación de mantener en vilo a dar pistas era como un juego entonces ha manejado o ha resultado que ha manejado muy bien el tiempo porque no había esa expectativa que se esperaba de Pedro Sánchez más un Gobierno de fieles que un gobierno de gente muy competente y entonces la composición empezando con la bomba Borrell que era un defecto múltiple a continuación todo ha ido reforzando la idea de que iba en serio de que era un Gobierno de cambio de que era un Gobierno de modernización de que era un gobierno distinto entonces yo creo que aunque no ha sido pretendido ha conseguido un efecto de mantener la atención durante muchos años

Voz 2 33:45 no es eso precisamente que pero sí

Voz 1109 33:47 el perdonadme que que que no era sólo un día

Voz 1321 33:50 ya que no disparaba la mascletà esos de repente

Voz 1532 33:53 sino que iban soltando petardos y no hay precedentes es que si valenciano

Voz 1321 33:56 lo digo porque yo creo que cuando

Voz 1532 33:58 yo no sé no recuerdo otro caso en el que dijeran a alguien que eran ministrables si él saliera públicamente dijera si sea que los los medios de comunicación fueran diciendo que cada una de las personas que hayan sido nombrados ministros lo eran de verdad yo creo que en otras ocasiones decían fulanito va para ministro y nadie decía nada está claro

Voz 1321 34:15 es más cada vez es más fácil que se filtren las cosas cada vez es más fácil que cualquiera mira ayer por ejemplo se estaba yo estaba en una cafetería en la mesa de al lado estaban hablando un ministro ese estaba escuchando constantemente

Voz 2 34:30 no puedo contarlo porque me parece impúdico pero pero estaban hablando en el tuiteo no

Voz 1321 34:38 o sea esto esto es el pan de cada día osea ahora mismo es mejor hacer las cosas con transparencia no porque realmente todo lo que no sea transparencia absoluta es filtración entonces la filtración contamina mucho no esto es como cuando te sientas en el sofá con tu pareja puede hacerlo si deja el móvil boca abajo no lo deja boca abajo y piensas porque diables lo deja boca abajo

Voz 1252 35:01 no déjalo

Voz 1321 35:03 y entonces ya me olvido de la confianza no y esto es un poco lo que ha pasado en este caso no que yo todo el mundo dice que está controlado mucho las filtraciones yo creo que yo creo que han sido filtraciones han sido filtraciones y sean

Voz 1252 35:14 escupiendo autenticidad perdón Javier me estás diciendo entonces que cuando Zaplana dijo que había entró en política para forrarse gráfico ético

Voz 1321 35:26 yo creo que no fue Zaplana eh creo que fue un consejero desde

Voz 2 35:31 valenciano no sé si me sus hemos visto muy auténtica yo ya la detección de la mentira no la

Voz 1321 35:42 contra lo tanto político

Voz 2 35:44 no sentí como es auténtico buena

Voz 1321 35:51 pero después de decir eso gano elecciones eh

Voz 1252 35:53 la mayoría solvencia yo creo que es posible

Voz 0874 35:56 durante el mejor efecto colateral de lo que ha pasado que a lo mejor ahora ya los votantes no perdona determinados comportamientos no oye pero volverá a principio de la conversación Inma hablando un poco de la naturaleza de tu trabajo Iván Redondo que ahora es como decimos la persona más cercana al cerebro de Pedro Sánchez también lo fue con García Albiol que pasa no tenéis principio pues

Voz 2 36:17 bueno

Voz 1321 36:19 y si tenemos lo que tenemos es que me ha Rojas yo allá arriba en redondo con con sus clientes yo tengo otro tipo de cada uno tienen sus líneas rojas no que que normalmente no son muy graves porque si no ideológicas no éticas no sea por ejemplo yo nunca trabajaría con un partido donde pues no se está en contra del aborto de la paz o debilitamiento pero claro

Voz 0874 36:47 ah pues yo supongo que si has trabajado con Esquerra

Voz 1321 36:50 pero así perfectamente

Voz 7 36:53 bueno es cierto es que todavía estaba cuando estaba en modo tripartito no que era como otro

Voz 2 36:58 Esquerra esa época muy dura teólogos no porque hay teólogos católicos que luego no son Catón

Voz 1532 37:07 sí porque se meten dentro de los fundamentos

Voz 2 37:09 dos de una religión tardé hay dicen lo que

Voz 1321 37:13 yo me siento como una madre

Voz 7 37:17 yo soy mi compañero del hijo descarriado menos otros que no deja negra a todo

Voz 1321 37:26 los quieres a todos los atiende a cada uno de una manera distinta sabes en que puedes mejorar a cada uno que eso es un poco la la pregunta que yo me hago en qué puedo mejorar este proyecto político y a veces pienso no lo puedo mejorar porque es horrible porque o porque no me van a dejar no porque no hay ese margen pero sí puedo mejorarlo desde el punto de vista ético de comunicación de transparencia lo hago no sé si estuviese

Voz 0874 37:50 es un político a pedir aquí dedicas me mira esto no hay quién lo coge así me recuerda esto insiste tono

Voz 1109 37:55 a ver qué se ve un enfermo en una que era mala ahí entró médico dice este enfermo no me gusta

Voz 2 38:01 entrega me parece consulta

Voz 0874 38:06 comunicación política ha trabajado en el Senado con un montón de partidos incluido Esquerra como coordinadora del gabinete de Presidencia de Ciudadanos Albert Rivera con monos ha contado también con Eduardo Madina

Voz 1321 38:18 exacto hice la campaña de Eduardo Madina contra Pedro Sánchez nuestros

Voz 5 38:25 no debería saber primeras venas verdes

Voz 2 38:27 pero déjame que dio una frase para quedar bien por Dios unas veces se gana gracias por venir y más un beso a vosotros hasta luego

