Con M de Màxim Huerta

Voz 0874 00:08 Cristina Pardo buenos días hola qué tal muy buenos días quién te iba a decir a ti hace dos meses que tendría un programa de por las tardes hablaría es de un montón de cosas que no son política si has echado de menos estos días por cierto no haber estado plenamente integrada en el Gobierno no

Voz 0444 00:26 no porque sigo teniendo más o menos la misma información entraba en directo en La Sexta para para contar lo que lo que sabía

Voz 2 00:33 sí estoy disfrutando de mi

Voz 0444 00:36 nuevos horarios que son más flexibles que mi vida anterior salidas más estás bien si estoy contenta así lo volvemos bueno ni siquiera ha preferido de ministro de Cultura

Voz 3 00:53 que es Julio no sé si Salah

Voz 0874 00:59 pues bien el Diccionario de conceptos políticos de Cristina Pardo hablamos del ministro que más ha sorprendido dijese de Cultura ídem

Voz 0444 01:07 sí máximo Huerta y no voy a hablar mal él como has cambiado sí pero el han criticado tanto antes de empezar que es alimentado el hecho de que yo le de un voto de confianza y no sé porque ha sorprendido tanto por él ya había contado que tenía ciertas inquietudes políticas

Voz 1535 01:23 incorrectos dijeron anoche que esta que yo con una copa me presentaba alcalde de Valencia

Voz 0874 01:27 pues bien se lo puede pensar es algo más que alcalde sí

Voz 0444 01:31 debo decir que tampoco me parece tan sorprendente su nuevo cargo teniendo en cuenta que se mojaba bastante con la política esto decía hace un par de semanas en mi programa por cierto sobre el chalé de Iglesias y Montero

Voz 1535 01:41 hablar mucho ir de Casto le pasa a un sacerdote o un kiosquero que no venderá nunca de esto y luego te toca vender claro cuántas dicho tanto luego enfrentarte a eso no luchas contra el chalé luchas contractivo

Voz 0444 01:56 pudo entrar has dicho sí y además estoy seguro de que nos va a dar mucho de qué hablar

Voz 1535 02:02 creo que políticamente incorrecto oí gracias a Dios porque sino es que a mil lo lo neutro me aburren hay muchas neutrales

Voz 3 02:13 a esto

Voz 1535 02:16 entre ellos unen otros han pero yo prefiero caer viendo caer mal pero caerá algo

Voz 3 02:23 no ascensor

Voz 0874 02:25 sí quizás les vaya a dar que hablar no es necesariamente

Voz 0444 02:30 verdad también te digo que habiendo escuchado su filosofía de vida en entrevistas que repasado en estos últimos días no sé si ha acertado aceptando Ministerio por un lado creo que sí

Voz 1535 02:39 es un es una novela la década uno eh que todos vivimos historias de novela nos damos ni cuenta que tenemos capítulos amargos que tenemos a Pitu los felices pero que hay que vivirla por otro creo que

Voz 0444 02:52 no que no ha acertado para nada

Voz 0874 02:54 para mí la felicidad es la tranquilidad pues tranquilos no va a estar en contra

Voz 0444 02:59 no de hecho nada más hacerse público su nombramiento empezaron a aflorar tuits antiguos suyos que igual no son los habituales paro ministro pero bueno es que máximo uno era ministro aunque sí tenía mucha idea de lo que son las redes se arregla nada

Voz 1535 03:11 sí sí porque no puede ser libre

Voz 0444 03:14 revés no te lo permiten el Ministerio que yo diría que sí

Voz 4 03:16 poco de de su currículum Mossos vínculos

Voz 0444 03:19 Durán quiso pues ha escrito varias novelas y de hecho siempre ha manifestado su interés por la cultura me gustaría

Voz 1535 03:24 es decir a vivir todo lo que implica vivir es con todas las pasiones que que me gustan es escuchar música ir al cine leer hay contar historias absolutamente

Voz 0444 03:39 y fíjate que hace un par de semanas estuvo en mi programa como ya he dicho y se quejó de que ligaba poco pero es que claro es muy exigente

Voz 1535 03:45 a nosotras hacía creo que es un como el mal olor yo creo que a mí me generan rechazo mensaje que es a ver si nos vemos que tenga tres faltas

Voz 3 03:56 junto con achicó y después en realidad creo que

Voz 0444 04:01 se ha criticado su nombramiento por su pasado televisivo

Voz 0874 04:03 pero el ex periodista no si Máximo empezó un informativo

Voz 0444 04:06 de hecho contando noticias como los atentados del once de septiembre en Estados Unidos después dio el salto al magacín empezó a trabajar con Ana Rosa Quintana

Voz 5 04:13 sí

Voz 1535 04:13 yo ahora puedo decirlo pero estoy a gusto en el programa pero entonces yo no estaba a gusto me lo pasaba muy mal porque me sentía ridículo contando noticias que no me interesaba nada por qué me me vestían de Marichalar en sus peores momentos por que todo lo que decía me me sonaba extraño porque venía de hablar que es acababa de morir Arafat que se acababa de caer en teatro bebés Lanvin Moscú porque acaba hacer las Torres Gemelas entonces

Voz 0444 04:38 en cambio poco a poco se fue haciendo con el puesto y así hablaba de su ex jefa

Voz 1535 04:42 yo dije una vez que se parecía un porro guau o una varita de incienso y es verdad ayer te relaja

Voz 3 04:48 como como como yo paso

Voz 0874 04:53 es bueno ya que hacía con Ana Rosa para quedarle critican tanto

Voz 0444 04:57 pues entretenimiento que por cierto en su opinión hilos suscribo es bastante más difícil que el informativo y claro pues el entretenimiento es lo que tiene que no siempre hablas de cosas sesudas

Voz 6 05:09 la señora Amina fina

Voz 0444 05:12 yo creo que habría que ver como una virtud ser capaz de hablar con soltura hay cosas serias de otras cosas más frívolas porque se fue de la televisión danesa es otra créeme que no conozco mucha gente que se vaya de la tele cuando las cosas le van bien se marchó entre otras cosas porque quería centrarse en escribir

Voz 7 05:28 porque yo al final estaba en el plató sentado en un rincón ya eh más pensando en lo que quería escribir y haciendo notas de lo que quería publicar que en el programa que iba a hacer y entonces yo creo que era injusto para el programa igual un montón de compañeros que son excelentes bueno alguna marca

Voz 3 05:42 pero en todo caso Ana Rosa estos estos días

Voz 0444 05:47 es muy orgullosa nombramiento de máximo Huerta como ministro enhorabuena Maxine seguro que lo va a hacer muy bien como todo lo que te propones criticado mucho por lo que el deporte no sé si es lo había dejado escrito en muchísimos tuits en los últimos años pero creo que hizo vienen explicarse en la toma de posesión esto te vamos a oír es todo lo que encontrado máxime la hemeroteca que relación con el deporte aunque sea de refilón

Voz 1535 06:13 no soy una persona deportista lo digo por todo lo que ha salido no me gusta el deporte practicar deportes y eso significa nada voy a apoyar a amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas estaba estaba yo

Voz 5 06:28 de que es mejor no nos vamos a ver

Voz 1535 06:30 por haber cerró la puerta del ascensor sube la segunda planta la de deporte

Voz 3 06:35 acaba de montar un titular ahora

Voz 1535 06:37 la pelota no me interesaba lo más mínimo la bicicleta me iba por ahí pero yo creo que me me sentía un superhéroe que iba con su bicicleta a recorrer el pueblo la televisivamente e ir en las listas en los medio de comunicación de ese el cuerpazo que se le ha quedado atrás

Voz 0874 06:52 es lo que nos va a dar que hablar todo esto Cristina Pardo esa es la segunda parte dentro de un par de semanas venga a vosotros no os vayáis que viene daría Dante con los chistes malos