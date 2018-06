Chistes de izquierda y derecha

Voz 0874 00:00 seguimos con Julio Rey con José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo con Alex saldó cada dos semanas dejamos un hueco para que entre alguien hacer una sección que yo suelo llamar geopolítica del humor pero que los oyentes llaman el tío de los chistes malos

Voz 0871 00:23 sí adelante si la gente sabia al Laguna apetencia para empezar como siempre una advertencia pero te quiero decir que en estos momentos está mi madre que ha venido Buenos Aires está en mi casa escuchando mi mamá de puede que escuchas esto se que ibas a preferir que me hubiera dedicado a la prostitución o a vender droga de humillaba en un continente estoy bien

Voz 0874 00:44 dicho esto tengo la advertencia no serán chiste sobre madre no no no no está atractiva

Voz 0871 00:50 la advertencia porque me he dado cuenta que la gente claro la gente y se chiste malo que el sistema y claro por eso esta sección se llama con su título chiste pero me dice muchas veces esto achica son muy malos claro son chistes populares cimentado por la especie humana haya casó bicho más malo que la especie humana como no va a hacer chistes malos me dice luego son chiste muy imbéciles el ser humano amigos es una especie imbécil se puso en dos patas y sigue teniendo problemas de espalda

Voz 0874 01:14 lo normal luego me entraron en Madrid y sobre todo luego me dicen

Voz 0871 01:19 son chistes tópicos el ser humano es tópico sino fuera tópico no existiría la psicología el psicoanálisis sino para tópico miren los egipcios que en los originales dicen yo pirámides pero que viven los mayas seis empresa también ya venció sea tópico de ser humano sea que todas las críticas que me digáis son positivas plagado así que empezamos

Voz 0874 01:44 es decir esta semana que lo con estos tiempos de cambio y de emociones y de llegan unos tal

Voz 0871 01:49 podíamos hacer chistes de derecha e izquierda que hemos hecho sí sí sí sí chiste de izquierda derecha esta esta dialéctica de la democracia liberal bueno nació el mundo con la Guerra Fría ha dejado sus chistes y no de mejor nivel que depende de la época también que depende de la época y claro como realmente el contexto es lo importante a veces se pierde por eso hoy no no haré mucho si no actuaré los chistes porque creo que claro cuanto más expectativa de Makaay no contar como genio como monocorde arqueológico tú quieres empezar en Roma de hecho bueno sí si quería quería empezar en Roma con los contornos acordamos el había de Brian con la discusión esta del frente de judía popular no frente judía popular y el Frente pero la duda de eso de juego doblar Frente de Liberación de Judea no era pues hay un chiste a mí me gusta mucho es un clásico que se contrae me lo contaban ex de verdad es esto eh ex guerrilleros de los setenta

Voz 3 02:40 entonces eco popular vete a la mierda frente jurídico popular somos del Frente Popular de Judea frente jurídico por el que quiera entrar en el este de verdad a los únicos que oíamos más que al pueblo rumano vais a los cabrones del precio del pueblo gente popular del pueblo judío

Voz 4 03:07 directo

Voz 3 03:09 junto al Frente Popular de Judea visitante el Frente Popular de Judea somos nosotros creí queremos de la Unión Popular France

Voz 0871 03:19 popular rectas muy bien este es el mejor chiste sobre el Izquierda y de hecho esto decía que amigos amigos y amigas que habían sido de las de las guerrillas sólo momentos revolucionarios de las setenta me me contaban el siguiente chiste como a finales de los ochenta que no es no es gracioso pero me parece que es gráfico como vamos escuchar que se juntan tres de Izquierda para hacer una coalición y en cinco minutos seis seis escisiones clásico pero es muy real no se dice en Estados Unidos los demócratas

Voz 0874 03:44 que son dos demócratas juntos dos corrientes

Voz 0871 03:47 bueno hay hay sátira de derechas si hay sátira de derechas de hecho corrió un viral en Internet hace unos años encontrado también alguien que lo Lot Unió que firma te lo digo ya mismo como afirma el hombre bueno el Ángel gris que lo ha tuneado Illa verdad que hombre joder porque uno se siente identificada ah pero voy a leer algunos porque luego eso elige la réplica pero tengo que decir que me hizo gracia mira en su momento sea un señor de derechas no les gusta la caza no va de cacería cuando a un señor de izquierda no les gusta la cacería intenta prohibirlo por ley un señor de derechas no le gusta fumar no fuma cuando un tipo de izquierda no les gusta fumar milita el anti tabaquismo no descansa hasta prohibir el cigarrillo y un señor de derechas es vegetariano simplemente no come carne con un señor de izquierdas es vegetariano milita contra los productos a base de proteína animal y un señor de derechas cobren juicio recibe una herencia cualquier ingreso extraordinario compra dólares y los guarda no tiene problema en comentarlo con sus amigos y un señor de izquierda la misma situación también compra dólares pero no se lo cuenta a nadie porque le da vergüenza que no gustó mucho cuando un señor de derechas le cuentan un chiste racista machista etcétera Si está bueno se caca de risas y el chiste malo puntea al contador de chistes con contar un chiste malo cuando un señor izquierda Le cuenta uno estos chistes si está bueno reprime la risa ceremonial Contador del chiste cien mano también armonías el CIS él desde luego tuviste una versión de esto sí hizo una versión de Estopa contestarle porque es que me parecía que tenía yo creo que la realidad un punto muy Eliano Ésta es la tesis hizo planteó la antítesis llegamos a la síntesis de la realidad mi antítesis de esto que era al revés la diferencias entre uno de izquierdas y uno de derecha cuando alguien de izquierdas creen divos cree en Dios como algo dado cuando alguien de derechas cree en algún Dios quiere que subió ser respetado por todos por ley que el Estado defienda a su Dios y que los símbolos de su festejo hasta en los colegios pero los símbolos de la de otro no ni locos que no somos animales cuando alguien de izquierda escucha un chiste sobre algo que él es especialmente sensible como racista machista etcétera se ofende y te da la chapa petroleo en Twitter cuando alguien de derechas escuche un chiste sobre algo que les especialmente sensible la religión la familia etc te pone una demanda te pide cárcel vida GG impide que la Constitución figura que no se puede contar ese tipo de chistes cuando una persona A6 lucha para que otro no pase la discriminación que el pasado cuando uno de derechas se gay lo oculta para no ser excomulgado bicis político legisla en contra de los gays respuesta cura

Voz 0874 06:00 bueno dice no digamos

Voz 0871 06:02 dice pasa la vicario momento que toca Blaco Javier

Voz 0874 06:08 pero qué nombre debería Dante no el mal está en la cabeza el oyente es José María yo no sé si tú recuerdas porque hablábamos si hay humor contra la izquierda por parte de la derecha había por ejemplo viñetitas en el Alcázar

Voz 1109 06:24 sí sí el hizo antes de la guerra vía en la guerra de periódico La ametralladora había muchos humoristas de izquierdas que fueron exiliados o murieron y algunos fueron

Voz 0874 06:38 infinitas del derechas

Voz 1109 06:40 cómo no iba a todo el que se hace en principio era humor blanco era gente muchos que eran de derechas que hacían un humor de una gran calidad tono Íñigo ahora por ejemplo pero políticamente correcto y si no se podía hacer de otra cosa es decir que claro es decir hay humoristas de derechas e izquierdas en los cuarenta años de Franco es que hasta que no llegue a Chumy Chúmez y una generación con el doble lenguaje y hay han pasado muchos años no se puede hacernos

Voz 5 07:12 la prueba de lo que decía Darío antes es Núñez Feijóo que ha prohibido que se hable de la corrupción del PP en el Parlamento brutal

Voz 0874 07:20 increíble eso es un chiste de derechas no

Voz 0871 07:24 pero vamos yo que ya con estas Robert romper una a favor de eso soy muy contra de la corrección política porque es verdad que la digamos la corrección

Voz 0874 07:32 crítica de izquierda en realidad pesa pero en general no te pide cuatro de tres años de cárcel por diversión en el humor hay que hacerla entre humor de calidad y mal humor yo no leía destaca la derecha eso de izquierdas porque también puede cambiar la onda del humorista por necesidades porque se hace mayor dices vuelve por necesidades vitales por el medio en el que te tienes trabajo sino hay periódicos de humor y uno que

Voz 6 07:59 qué tal la cabecera se da mucho el caso

Voz 1109 08:02 tercera es si yo la verdad es que en algún periódico que salió de humor me pidieron que me sentía incómodo porque pues porque era retrógrado entonces claro yo no diría de derechas izquierdas sino más progresista es decir esperamos Hervás con los desfavorecidos un poco con el futuro que muy anclado en el pasado muy casposo no yo creo que el humor de derecha

Voz 0874 08:29 ciertos gracias a Íñigo porque el artículo que publica hoy el país con más tiempo Iñigo Gurruchaga

Voz 6 08:36 no que si Íñigo Domínguez

Voz 0874 08:39 un chiste consiste te máximo sobre sobre sobre cómo sería el Gobierno el que las ministras mujeres no fueron solamente pues me ministra de Educación efectiva hay que agradecérselo porque siempre hay que reivindicarlo

Voz 1109 08:54 gran humorista era estaba en un periódico de derechas como era en el arriba en tiempos sin embargo tenía una línea ética

Voz 6 09:04 absolutamente pero también como la mitad no los entendíamos podía estar en uno no lo acepta

Voz 0874 09:10 no sabían porque lo sabíamos pero sí

Voz 1109 09:16 la plantilla todo si una auténtica edad hay un libro de máximo

Voz 7 09:22 coge chistes de los años setenta que se llama este país que son públicos en arriba hay pueblo unos chistes pero enormemente progresista

Voz 6 09:32 tengo una arriesgados una guía de los campamentos de la hoja de la Falange ilustrada

Voz 1109 09:37 xima o no la muy bonitos

Voz 0874 09:40 qué pasaba con Izarra Mauro siempre tiene es no ocurrió eso lo tengo con el baño por cierto esta segunda cabeza cuenco de nada pero los cabezas Álvaro reducida tengo que dejar que tenemos mucho por delante todavía se quedaría después tu chistes malos

Voz 0871 09:56 nada de nada conserva algunos madre de Darío anti

Voz 0874 09:59 lo siento mucho todo el mundo tiene una oveja negra lo gracias compañero abrazo

Voz 8 10:19 cuando se pone