Música que habla de guerra

Voz 2 00:00 ahora las escuchan CEIM a escalar y ahora Spies nada

Voz 3 00:42 en rabos

Voz 2 00:45 aquí una eh una chica Choi más es que oreja ahora estoy aquí Rafa Panadero buenos días buenos días

Voz 1775 01:40 Javier del Pino anti a ti tampoco te han llamado tengo que llamar a Pedro no no no yo pensaba que para los Ministerio de Deportes no ahora que empieza a hablar de fútbol porque hace dos semanas recuerdo que me saca este tarjeta amarilla producir que ya en esa francés vino hay usando símiles futbolísticos en A Vivir yo creo que eso un titulares pensé que te abría una carrera máximo puerta ello estamos al mismo nivel yo creo que sí

Voz 2 02:05 sí

Voz 3 02:08 aquí

Voz 0874 02:15 no me digas que la revolución pequeña hay musical de este sábado va sobre fútbol no me apetece mucho las dosis que se nos viene encima de bienes

Voz 1775 02:23 ya me lo voy a guardar para el sábado que viene no que habrá empezó ya el Mundial IVAs estaría Gobierno esta bueno para compensar para hacer algo que te guste por lo menos hoy que además hemos estado muy afrancesados últimamente pues vamos a cero y un buen una sección para anglófila como tú eh como diría Patiño todo música en inglés aunque no toda de Estados Unidos por ejemplo esto que suena es británico es es australiano se llama Fred Smith pero tú estás escuchando hablar de Afganistán a ver espera te cuento un poquito más Fred Smith comienza su carrera musical a finales de los noventa actuando en bares pequeños

Voz 0874 02:53 Nos has hecho todos no estás barreras bares pequeños en Canberra vienen con una asamblea

Voz 1775 03:00 pero criterio basado en versiones de examen Hangar Fontán pies tampoco claro estoy como todos en tu caso un ahora Canberra era Usera mio era un poco todo Madrid nos movemos mucho en tu caso tampoco Funke él era una Camel va siempre vale algo parecido en lo siguiente yo creo que ya hay diferencia aunque igual me sorprende Fred Smith en paralelo a este recorrido por los bares hizo la carrera diplomática en su país en dos mil nueve fue el primer diplomático australiano destinado en la misión de reconstrucción en Istán dejó la carrera musical entonces eso sí que va que va siguió que de hecho se llevan la guitarra Ibon a la que tenía ocasión suponía tocar para las tropas australianas y holandesas que estaban en la provincia de Uruzgán queda donde estaba destinado y también para los propios afganos que a lo mejor me sentía crees estaba dando Latour meses era el de la guitarrista que desviar en aquel anuncio no de aquella experiencia sale esta canción que habla de la ansiedad y la emoción de los soldados cuando les tocaba volver a casa después de aquella misión donó después todos los derechos de esta canción a una ONG que trabaja con veteranos de guerra que sufre trastornos psicológicos al eso sí que es un pequeño gesto revolucionario no va por ahí un poco un poco si por ahí Smith se volvió de Afganistán con unas cuantas canciones llamando a la revolución contra la guerra todo bueno con un caso especial no paran diplomático pero a partir de ahí pensé que quizá no fuera el único en hacer algo así

Voz 5 04:24 eh

Voz 6 04:34 en samba

Voz 8 04:46 lloro

Voz 6 04:50 la samba eh

Voz 8 05:05 sí

Voz 11 05:28 va a hacer

Voz 12 05:30 en luego no va a terminar si no me falla leído es un no cantante guitarrista Plus un poquito de cante y de vez en cuando muy activa en la guerra en la guerra de Irak muy activa contra Bush

Voz 1775 05:42 hay un momento especialmente llamativo año dos mil cuatro después de la invasión año electoral ya en EEUU participaba en un festival en Suecia y bueno dijo al público vamos a esta canción que está sonando a George Bush porque ya está fuera hice Arancón con esto que qué bien que que suena como dices llama lo bueno está a punto acabar no se te va a acabar lo bueno todavía no

Voz 0874 06:02 has comentado en alguna vez en esta sección muchos músicos tenían muchas ganas de que Bush terminará su carrera que el año no fue así

Voz 1775 06:09 no claro que no se determinó lo bueno para él siguió otros cuatro encuentros de todas maneras una cosa

Voz 0874 06:14 si esto qué cuentas otra es haber estado allí en Irak con Afganistán y volver con canciones que es lo que hizo pero de cuentas Fred Smith no pero hasta donde sé no no lo hizo

Voz 1775 06:22 no no vamos paso a paso opinó ayer la traigo para hablar de una de sus más estrechas colaboradoras musicales han compuesto

Voz 0874 06:30 más juntos y bueno no es raro que también actúen y canten juntas estoy hablando de mayo

Voz 5 06:39 no

Voz 13 06:54 no o que estar Getz y te te viendo sui generis

Voz 0874 07:25 de qué te estás haciendo un programa muy anglófila no un play leíste en Spotify no sé si voy acotemos

Voz 1775 07:32 tenía alguna vez que nunca nunca o hacerlas te te poco tengo que tratar a muy bien era mayor Maya empezó muy pronto su carrera con cinco añitos grabó su primera canción eh su primer álbum salió hace tiempo ya en mil novecientos noventa y cinco cuando la descubrió Miles Copeland nombre apellido más que ilustre estuvo de baterías de Police claro grupo del que fue también Manager el señor Copeland hijo de el padre de un agente hijo de un agente de la CIA que por cierto estuvo también destinado con su familia en lugares de conflicto como Damasco Beirut

Voz 0874 08:00 yo creo que de hecho Stewart Copeland creció en Siria sino recuerdo mal pero el padre no tenía la vena musical no volver allí con un disco supongo que Mainar tampoco ha estado destinado más de guerra

Voz 1775 08:09 tenía otras las venas del padre Copeland maya en su faceta compositora pues si no ha estado destina en zonas de guerra pero bueno ocho temas para Carlos aquí en las Dixie Chicks también a salir que alguna vez Garfunkel y ahora y aquí viene la reducción pequeño musical de hoy está haciendo canciones para una asociación que se llama son Rankin ha

Voz 14 08:36 hay más claro hoy yo desde muy bávaro

Voz 0874 09:14 bar odios componiendo canciones con soldados es lo que parece el nombre entonces esto

Voz 1775 09:19 la cita con ello es exactamente eso se trata de poner en contacto a veteranos de guerra o veteranos incluso soldados en activo sentarnos con compositores profesionales como la de antes para bueno poner en canciones subraya SAR perdón para poner en canción supuso es evidencias en el frente con la idea de ayudarles a ellos pero también a sus familias ya lo sé ya en general afrontar esa pesadilla que muchas veces se convierte el regreso a casa no la idea la tuvo este tipo al que estamos escuchando el cantante country Darden Smith

Voz 15 09:48 son va desa

Voz 2 09:51 hay que hablando el proyecto pues contaba que buenos

Voz 1775 09:53 surge porque estaba muy interesado en escribir canciones con soldados con gente que había estado en combate que no era ni músicos es algo muy enriquecedor decía para nosotros como escritores pero a ellos les da alas a la vez y les da una voz para eso no hay nada como una canción es es de verdad el objetivo que las canciones funcionen y el mensaje salga adelante porque esta gente tiene experiencias han pasado cosas son cosas que están entre nosotros

Voz 0874 10:16 existen tiene experiencia está funcionando el proyecto es bueno

Voz 1775 10:18 han funcionando desde dos mil trece han sacado ya más de trescientas canciones y algunas han recibido incluso premios en tu país en Estados Unidos aunque supongo que eso no es lo más importante lo más importante para proyectos el lado social no parte de lo que ganan donaciones a asociaciones de veteranos como explica en este vídeo que también está colgó en su web el sargento Scott Mc Rae se acercó con precauciones al proyecto cuando oyó hablar del cuando se lo propusieron pero al final le que era pues le pasó pues que tras pasar ocho horas dándole vueltas a una canción con uno de los compositores se dio cuenta de que ese tipo no estaba buscando su satisfacción personal ni ensalza su juego de músicos sino que estaba allí esforzándose para ayudarle a él a seguir adelante y a partir de ahí cuenta bueno que empezó a abrirse cada vez más a cosas que ya habían pasado de las que casi no había conseguido hablar hasta ese momento tantos compositores esta cantidad hay más de veinte tipo los haciendo canciones para ellos y entre ellos está pues la persona con la que vamos a cerrar la sección de se llama bélico

Voz 11 11:26 sí sexo es sí

Voz 1775 12:03 médicos del Pino unido a este proyecto en cuanto tuvo noticias de él dice que lo hizo sin tener idea de que esto iba a acabar en un disco me interesaba más la parte de terapia que esto podía tener pero bueno añade que tras años estar escuchando historias de la guerra pues ese animo a sacar este disco que que ha sacado hace unos meses se llama rifles y cuentas del Rosario que está en él se incluye esta canción que está sonando no aquí hay canciones con frases como toque te hace sobrevivir en la guerra te mata cuando vuelves a casa otras canciones hablan de bueno la historia de una esposa que recibirá su marido volviendo a la guerra y dice que no tiene nada que ver con el que era antes de irse al frente bueno la de una soldado que da luz en el periodo entrenamiento tiene que dejar a su bebé con sólo seis meses de vida para irse a Irak a conducir camiones autor Allen contaba el otro día nuestro compañero Alfonso Cardenal al de sofá Sonoro que bueno sigue siendo pacifista pero que ha descubierto que la gente que va a la guerra la mayoría de las veces lo hace por pura necesidad porque no tienen otro trabajo claro está han sido retomado es eso explica quizá que haya XXII intentos de suicido al día en el Ejército de Estados Unidos un problema dice que no se está hablando allí y bueno que de alguna manera se reflejan este disco recomendable

Voz 0874 13:10 está muy bien y además no conozco casi nada ni a casi nadie de los que has pinchados así que se claro emisión

Voz 1775 13:15 cinco años después estamos cumpliendo el objetivo de traer música que no conozca Diego Manrique de la vivir hasta hasta luego

Voz 17 13:34 eh

Voz 11 14:00 bar

Voz 18 14:03 sí es verdad que sí