Cómicos sin Rajoy: día dos

Voz 1490 00:00 sí señores estamos ya en la tertulia de cómicos de la SER estoy aquí

Voz 1 00:06 con un montón de personas son aproximadamente unos entre dieciocho y cincuenta y me gustaría hacer una pequeña toma de contacto con algunos de ellos porque tenemos aquí a un menor un menor que ha sido convencido para aparecer aquí a las once de la mañana cuéntanos cómo te llamas

Voz 1490 00:20 hoy el hoy por qué estas aquí apuestas perdido ninguna vienes aquí por voluntad propia te gusta la radio buenos hay alguien coaccionando te con una pistola no tienes ganas de venir aquí a la radio a las once de la mañana un sábado si te doy a elegir entre la Play Station un mes venir aquí todos los sábados de un mes que elegiría vale no no no pasa nada que he apretado demasiado a demasiada presión pasa nada pero hay muchísima gente pero aquí hay un hombre que está empeñado en algo que que que es lo que decía es que hay que hacer publicidad de los artistas del barrio que bonita iniciativa que has sacado tu espontáneamente sin que yo haya pedido anteriormente que coincide con que es una cosa un una un Open Studio que se hace en Madrid este fin de semana hoy y mañana el que casualmente yo participo pero tuyo Nos conocíamos de nada verdad como los espectáculos de magia muchísimas gracias sí podéis tasados por cualquiera de los puntos de encuentro que están en tres W punto los artistas del barrio punto com un Open Studio con más de cien espacios talleres casas estudios de artistas vais a par hoy y mañana después de esta cuña que debe Dido por la Jan por la jeta tenemos aquí o en no me quiero marchar sin presentaros a una Fine una fan absoluta de poquita FARC es el el el dime que me has comentado antes que cuando vaya a entrar qué es lo que vas a decirle lo veo ahí hay porque es algo que se dice mucho su conciertos te lo agradezco mucho porque en el no en nombre del club de fans de poco está aquí lleva no lo veis porque es la radio pero llevo una camiseta de porque lleva una reproducción de su guitarra aquí echan corcho pan que lo ha hecho ella sólo va a regalar cuando acabe el concierto está muy entusiasmada ir por último os voy a hablar de una persona que no solamente ha venido varias veces sino que ya ha sido entrevistada varias veces somos tan torpes que entre las ciento ocho personas que vienen siempre cogemos a la misma

Voz 2 02:17 qué tal estás esta semana estoy encantada de estar con vosotros no aumente de estar aquí cerca Javier del Pino que me encanta como director de programas como los programas que realiza me parece super inteligente y me gusta venir

Voz 1490 02:30 no te llamas espetado era reincidente a la que siempre entrevistamos Teresa Teresa Teresa es la mujer del año esta semana que te ha pasado Teresa porque ya la semana pasada seguro que nos lo contaste también

Voz 2 02:39 no ha sido una semana de mucha mucha emoción pero no sólo mía sino en general con todos los acontecimientos que ha habido esta semana la verdad que personalmente no me ha pasado nada así

Voz 1490 02:50 para con lo que le ha pasado Gobierno a tinta basada eso es verdad It is hay alguna cosa especial sola qué quieres que hablemos de todo lo que ha pasado esta semana tienes ilusión por alguna sección ya que

Voz 2 02:59 no no no ningunean prefiero que dirige

Voz 1490 03:01 patio lleno no hay bastante buen pues entonces voy a llamar al resto de los cómicos y al mayor de todos Javier del Pino para que entren aquí conmigo a empezar la tertulia del A vivir que son dos días

Voz 1390 03:30 es lo mejor para mí para el Partido Popular o dicho de otro fallo es lo mejor para el Partido Popular para mí A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0578 04:06 podrías haber tirado ya está Carrusel deportivo

Voz 4 04:08 a vedadas hasta las doce y media y me tienen que parar

Voz 0578 04:11 Ana Morgade un aplauso para ellas

Voz 0874 04:17 la estrella que se tres mil personas que llevan este estudio porque enviaron en algún momento de sus vidas un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com ir esperan hasta que haya sitio a qué viene el estudio en poco más de gente no todo bien vosotros libros hoy algo porque todo vale

Voz 0578 04:32 pero bueno yo soy firme libros de otra en la Feria del Libro no no no no

Voz 4 04:36 yo puedo firmar mis propias ilustraciones en los artistas del barrio los artistas del barrio punto com entrar en la página web de la no bueno pero sólo las próximas ministras Ana no pues sabes hombre claro vamos carné ministra absolutamente golpe con noventa alquilo piso del canal muchísimo las televisivas que más quiere la meta el currículo ladera

Voz 0578 04:52 cubierta no suena el teléfono en vuestro caso no son que yo sigo buena pero Secretario está para el deporte sigue vacante Max llamaban mira que iba al buzón de voz pedrea

Voz 0874 05:06 bueno lo primero que hay que hacer es dar las gracias a Mariano por despedirse con una de esas frases que tanto has visto en nosotros lo mejor para mí para el PP o dicho de otra forma es lo mejor para el PP es lo mejor para mí es seguramente la última vez que escucharemos a Mariano Rajoy en esta secuencia de entrada fue un adiós a los que nos dedicamos a esto del periodismo ya los que os dedicáis a eso de la comedia que no ha provocado mucha tristeza que vamos a hacer unos y otros dramas sin su humor sin la emoción que ponen lo que dice soy

Voz 1390 05:37 de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día ha sido

Voz 0578 05:55 que alguien pare coño se le oye decir al final eso lo voy a rogar a Pepe lo que me gusta mucho

Voz 4 06:00 ponía este audio decía Mariano Rajoy se despide entre un una lluvia de granizo siendo light en verdad no pero sí cafeína mil dieciocho

Voz 0874 06:14 sucesores tenéis opinión vosotros Piqué Ana

Voz 0578 06:17 sucesor de Rajoy perra suerte ante el Partido Popular y yo todo lo que no sea Rafa Hernando es una decepción

Voz 4 06:22 pues mira todo lo eso te iba bien es que Rafael era si queremos grandes titulares y queremos estar a la altura no hay nadie que dé más titulares Carvalho no

Voz 0578 06:28 qué Casado ha caído en desgracia no pues no

Voz 0874 06:30 hombre y Alberto Núñez Feijóo tiene algunas cositas en su contra como esa famosa foto una lancha con con un arco no

Voz 4 06:36 que hoy esa subió con un con un ala

Voz 0578 06:39 es largos de cuando vas al instituto

Voz 4 06:41 qué pruebas hay un mes y medio al final caro es comprar un Arkote llevaba algún sitio Farina lo voy

Voz 0578 06:45 el otro día una escena fijó en Fariñas salir ahí en una de fondo al espejo tener cuidado con la verdad

Voz 0874 06:51 o sea que tiene Feijóo es que es el candidato favorito de Esperanza Aguirre

Voz 5 06:55 aquel que elijan los militantes

Voz 0578 06:58 jo darlo yo creo

Voz 5 06:59 pese a aquel que elijan los militantes

Voz 0578 07:03 Arenas gusta mucho hacer como me gusta mucho

Voz 4 07:07 que espera antenas Doña Manolita de la corrupción vamos a de todos nosotros elige uno toca entonces sí

Voz 0874 07:12 ante la Xunta tuvo unas palabras también muy poco acertadas por no decir machistas hacia una compañera parlamentaria

Voz 6 07:18 verdad es que me parecía que señora Pontón estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá vos TD pero evidentemente que ustedes a Inda está máis eh señor Villares señora Pontón retiro que acabo de decir

Voz 0578 07:32 si quieres si quieres tabaco barato te lo pasó lo dijo en ese momento se si quieres Cavaco de batea tengo

Voz 7 07:37 a modo Mota Hernando no modo palillo como

Voz 0578 07:40 hicimos

Voz 0874 07:41 ha hablado mucha gente el problema es que ha hablado también él

Voz 9 07:48 ah

Voz 8 07:50 está dividido entre Estados Unidos si estuviese dispuesto a él desde mi posición actual Hinault desde ninguna otra contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad de seguridad en el futuro

Voz 0578 08:06 Aznar ofreciéndose como siempre club yo me cago vivo cuando hablado explica algo vivo sea ya no es decir nada me cago yo

Voz 4 08:13 admito que vuelva Aznar siempre y cuando se traiga Ana Botella en la ponga dedo en algún sitio otra vez porque es así que era graciosa muchísimo contenido a los humoristas que si las manzanas con la manzana el café con leche venga hombre que vuelva que vuelva la Arévalo de la política

Voz 0874 08:27 no no si de los únicos sorprendidos con el desinteresado ofrecimiento de Aznar

Voz 7 08:32 de es que hace mucho tiempo sinceramente que lo entendemos la verdad cuando no

Voz 0578 08:35 sinceramente

Voz 4 08:38 oye increíble

Voz 0578 08:39 bueno pues hablar de tú del ex presidente de tu

Voz 4 08:41 partido como si fuera un señor mayor que le abra las palomas el precio

Voz 0578 08:44 pero es que es claro claro claro que lo vas a llevar

Voz 4 08:49 va disimulando treinta y seis años y ahora no así siempre hemos pensado que era un loco en realidad tú

Voz 10 08:55 la distancia entre nariz y labio de

Voz 0578 08:58 Aznar esté aumentando con la edad esto es otra cosa pero bueno que desplazando hacia abajo

Voz 4 09:02 bueno él y Alicia Sánchez Camacho a Camacho que también la caras el está como oyendo a otra persona desplazando muy densa tiene salir a otro sitio filtró Aznar ya en Instagram por favor yo no nosotros

Voz 0874 09:14 bueno que nos que nos queda así se marchan ellos con quién podemos cubrir ese inmenso hueco que dejan os tiene que venir otro payaso por ejemplo que ante otro payaso Vegara

Voz 1390 09:39 lo has visto

Voz 0874 09:42 el jefe de de la de las listas de Errejón para Madrid porque estabas ahí que me acuerdo

Voz 0578 09:47 el último pero estabas a

Voz 0874 09:49 a estar en la misma categoría que los del PP no está mal de reír

Voz 0578 09:53 lo de cayendo cómo estás tu carrera siempre ha sido cuesta bueno pero sí sí además me encanta porque muy cómoda para gente que estén lo tengo que dejarme llevar el Villarreal es amiguete

Voz 0874 10:06 que viene directo contra este programa hacemos alguna gamberrada que otra cosa muy bien ya tenemos una cosa bueno tú la tienes si yo participo siempre que puedo os ayude que puedo que es Payasos Sin Fronteras

Voz 12 10:17 sí en Split

Voz 13 10:19 ya lo que hacéis hoy porque es muy importante pues hoy celebramos el veinticinco cumpleaños de de la organización llevamos veinticinco años ya un cuarto de siglo pues haciendo algo que no os gusta mucho hacer que es ir a hacer reír es sitios donde creemos que hacía hay muchísima falta y hoy tenemos la suerte de juntarnos unos cuantos de de los socios de de Payasos Sin Fronteras hemos organizado un espectáculo una gala esta tarde a las ocho en el Circo Price pues invitamos a todo el mundo que quiera acercarse a disfrutar y también a conocer qué es lo que estamos haciendo lamentablemente creo que ayudarnos a tener que seguir haciendo estas cosas que nos gusta mucho hacer pero arrojaban no tuviéramos que hacer claro

Voz 0874 10:53 lo que hacéis es seguramente lo que deberían hacer muchos gobiernos hacer reír tampoco cuesta tanto dinero tú siempre cuentas

Voz 0578 11:00 bueno Rajoy no ha hecho reír mucho Gratis gratis

Voz 4 11:03 bueno lo propagado pero también es verdad que notan grandes problemas que luego el también general el conflicto que que tenga que hacer reír después youtuber de la política este paso la vida generando su cuenta

Voz 0874 11:13 estáis en el Circo Price y no hacéis humor político hoy

Voz 13 11:17 generalmente nunca hacemos humor político el el tipo de humor que llevamos a los sitios precisamente quizá también por no calentar más las cosas es blanco absolutamente bueno ese es humor visual porque claro como viajamos a tantos sitios donde el lenguaje pues unos unas separa constituye un afronta llamamos Payasos Sin Fronteras bueno situamos en un terreno digamos universal en el gesto de la música de los malabares de la magia en fin algo que todo el mundo sin

Voz 0578 11:43 ya he comunicarte verbalmente si tú vas a Palestina no es una buena idea decir judío con la K amor político no hay que a lo mejor si es buena idea pero sí

Voz 13 11:55 sé a lo mejor sí habría que entrar en el tema pero no no entramos procuramos y además teniendo cuenta que cuando actuamos en los sitios si tan si podemos vamos a los lugares que es están conflicto no solamente claro vamos partido

Voz 0874 12:08 claro ir a campos de refugiados ejemplo allí claro para esos niños que están tratando de buscar algo que comer o beber de repente llega eh vosotros parece que podría ser inservible pero la risa ayuda tanto no

Voz 13 12:19 yo es que creo que normalmente nos olvidamos de un tipo de reconstrucción bastante invisible que es la reconstrucción interior no solamente la psicológicas sino la la la emocional la gente queda muy destruida después de los conflictos y evidentemente necesitan comida necesitan ayuda material medicinas y bebida manta casas pero necesitan también encontrar de nuevo esperanza alegría ganas de tirar para adelante y sobre todo tener en cuenta que a quiénes preferiblemente Nos dirigimos es esa los niños y las niñas que son el futuro no es mostrarles una imagen distinta del ser humano a la que están acostumbrados a ver pues yo creo que ayuda bastante ver que hay una persona pues pero sé que que que es adulto que no solamente sabe disparar au o agredir sino que provoca risas provoca juego provoca pues acercamiento eso van nos parece importante a nosotros

Voz 0874 13:08 hombre a mí nunca sin olvidar a BP la historia que contaste en directo en el Teatro Alfil recuerdo cuando hicimos el programa allí sí mucho de aquel niño sigue un año después volviste es actuar en el mismo campos de refugiados escuchaba la había guardado en su mano algo que le había

Voz 13 13:21 era era era una niña que yo creo que las grandes protagonistas de la actualidad en este momento no una niña si nos enseñó mucho aquello porque después de mucho tiempo nosotros preguntándonos realmente quedará algo de lo que hacemos en la mente en el corazón el alma de de estos niños ya nos demostró que años después había guardado los papelitos aparentemente inservibles no era el de confeti que había lanzado años ante una reliquia durante años lo había guardado decía que eso era por su regalo y eso es lo que le ayudaba de alguna manera bueno una de las cosas que le ayudaba a pensar pues bueno que merecía la pena seguir viva merecía la pena tanto

Voz 0874 13:56 Tortell Poltrona viene hoy

Voz 13 13:58 no hoy no viene él supongo que lo estaba celebrando en Barcelona

Voz 0874 14:02 sí pero es idea suya al fin y al cabo no

Voz 13 14:04 la idea Él es el promotor Él es el que recoge la idea pero otra de las cosas más bonitas de Payasos Sin Fronteras es que es una idea de los niños en cuando estaba esto estaba teniendo lugar la guerra de los Balcanes en los años noventa en una escuela también de Cataluña se estaba llevando a cabo pues una semana por la paz en la que los niños se les reunía les preguntaban cosas hice les pedían iniciativas como podríamos acabar con la guerra en el mundo y entonces no sé si eso ya no sé si fue una niña o un niño prodigio no pues yo creo que qué co enviando Payasos en la guerra la gente no tendría ganas de disparar porque se reían mucho te vamos a vamos a mandar a la guerra payasos fui es una idea infantil es una vida loca una idea inocente pero que tiene un gran calado y una profundidad tremenda no porque al final uno acaba preguntando qué hacemos a falta si esos soldados y entonces pues al para los niños parece que payasos es claramente tuve todo cuando que esos Payasos sin posiciones

Voz 0874 14:52 ver a a nosotros hacemos lo que podemos por vosotros sí encantados yo siempre recuerdo que los discos de A vivir que sacamos que estamos preparando siguiente los beneficios van a vuestra organización pero si alguien ahora cuenta que no esté en Madrid y no pueda ir esta tarde quiere colaborar quiere ayudar hay alguna manera

Voz 13 15:08 cierto sí claro en la página web estará bueno pues la fila cero ahí claro que puede colaborar y aparte de eso si no es directamente en esta actual

Voz 0578 15:16 en esta gala de esta tarde pues también puede o hacer

Voz 13 15:19 es socio o colaborar para adelante miento de ir para poder llevar a cabo estos proyectos que no necesitamos mucho dinero porque

Voz 0874 15:25 pero hay que remarcar lo mucho o por poco dinero el poder

Voz 13 15:28 sí sí sí no no cobramos Breivik estaría bueno no que cobraremos por hacer esto lo que nos cuesta el viaje y Bloom el mantenimiento en la estancia en en el en el sitio en el que estemos pero resulta muy barato se multiplica porque bueno esto puede resultar un poco cursi pero a qué precio lo pondríamos sonríe de un solo niño no de un niño que lo está pasando mal pues no no tiene no tiene precio y cualquier tipo de ayuda y Últimamente además estamos recibiendo mucho a mucha ayuda de gente de no ya de instituciones que han retirado

Voz 14 15:57 a ver si ahora la cosa cambia eh

Voz 0578 16:01 guiño guiño a Béjar

Voz 13 16:03 yo lo yo ahí lo dejo sí porque

Voz 12 16:05 bueno la crisis arrastró muchas cosas hacia hacia verdad

Voz 13 16:09 quién ahí todavía no no se ha salido de ahí no hemos vuelto brotes verdes sólo donde ellos quieren no sí sí sí

Voz 0578 16:14 bueno que al quitarle con Banksy por favor Pepe Viyuela Filemón que como siempre aquí estamos mucha suerte hoy una duda

Voz 15 16:36 conciencia de honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros y ministros fuera

Voz 0874 16:50 pues tenemos nuevo Gobierno con muchas sorpresas en los nombramientos de ministras mis toros como decía Carmen Calvo vicepresidenta y ministra de Igualdad que en la toma de posesión no sé si vosotros queréis proponer alguna fórmula alternativa mantenemos esta parte

Voz 4 17:03 es que si son magníficas y la mayoría decir primero ministra el bastante que también Damon ministros no pueda cuando es al revés ni siquiera se dice ministros y ministras

Voz 0874 17:11 Paqui proponía Consejo de m punto como

Voz 4 17:15 esto lo anterior porque Consejo de M suena Consejo de mierda eso es otra cosa que se chupa pero Consejo de arroz Consejo de arrobas es muy buenas eso no suena como ardió culpo de Punctum Millenium Consejo de arroba con arroja es sí

Voz 0874 17:29 no hace ni veinticuatro horas de la primera rueda de prensa después de ese primer consejo de ministras y ministros sancionado como portavoz Isabel Celaá que también es ministra de Educación y que empezó pidiendo comprensión es profesora

Voz 16 17:41 espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo es mi primer día me estreno ustedes claro son unos expertos de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me podría pasar pero yo espero que no sea ese el caso

Voz 4 18:01 espera espera que me tiene muy profesora que a mí me encanta vasca está pidiendo disculpas y profesora en una le pegas un empujón esos amor ya desde el norte se no

Voz 0874 18:14 bueno en el ámbito de la comedia en quién depositamos

Voz 0578 18:17 las esperanzas muy complicado es complicado

Voz 0874 18:19 es complicado de Pedro Duque tiene mucho chiste iba a decir yo creo que sí

Voz 0578 18:22 el candidatos sin involuntariamente pues no me faltan

Voz 1390 18:26 papel buenos días a todos conocen mi victoria profesional trayectoria orbital de pues operación de naves espaciales

Voz 0874 18:42 cabe está bien porque cada que se olvide el guión suelta esto

Voz 0578 18:46 así que uno tres

Voz 0874 18:48 otro día en la vida moderna estaban comentando unos tuits de Pedro Duque parece que estaba delante una estas máquinas expendedoras de billetes en el metros puso un tuit diciendo que alguien me explique cómo funciona

Voz 4 18:57 esto no es esto

Voz 0578 19:00 cambio podría haber una fuente en fin Pedro Duque

Voz 1390 19:03 y haremos todo lo posible por que España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar porque

Voz 4 19:17 yo estuve en el espacio sabes sin duda apretón os cuento cómo secar adiós adiós

Voz 0874 19:24 máximo puerta a la foto que ese puesto ahí tiene

Voz 0578 19:27 sí cometió un pequeño error de estilo digamos

Voz 0874 19:30 cuando fue a jurar sus cargos el olvidó quitarse la etiqueta en la suela de los zapatos nuevos cien comprados como pues buen nombre de estilo para esa ceremonia yo no sé si dice algo de él es de espías

Voz 4 19:40 estado existe la teoría que como todo dentro de esa alfombra el tío pensaba devolverlos después porque es que es claro sí sí

Voz 0874 19:48 y luego pues tiene que enfrentarse a su tala en Twitter no yo esto no lo puedo pronunciar en público me cago en el puto interpretativa gracias estaba buscando a James era ahora mismo estoy solo

Voz 4 19:58 de tuit fue parece ser a raíz de la intervención de Jimmy Jump en una edición de Eurovisión nuestro pero esto no es coña

Voz 0874 20:04 menos deporte creo que hago de todo que manera de sobrevalorar el deporte y lo físico en fin hay que hay que tener cuidado a partir de ahora porque cualquiera puede ser ministro establecemos apoyó

Voz 4 20:13 hay que saberse los que Sito de todo lo que hay que tener cuidado en Twitter es de primero de vivir quién no tiene que tener cuidado en Twitter no lo borró

Voz 0578 20:23 bueno Borrás por buena suerte

Voz 0874 20:27 no quedó más remedio que salir al paso y matizar algunas cuestiones

Voz 17 20:29 hasta el deporte practicarlo deporte si eso significa nada voy a apoyar a amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas

Voz 0578 20:41 muy mal si yo me hubiera Roca no me gusta a mí me he traído pues lo de la cultura pero pero yo mostré a uno que yo me los deportes yo no quiero ir tenía que haber dicho hasta al verdad

Voz 4 20:52 no yo por lo menos lo voy a decir no como los anteriores

Voz 0874 20:56 es curioso porque alguna ministra aquí sobre todo grandes alcaldesas de este país han sido colaboradores de este programa pero del nuevo Gobierno hay dos personas que pasaron digamos fugazmente por este programa una hizo un cameo ya lo contamos abre todavía Pedro Sánchez que estuvo aquí pero en ese mismo concurso Un poquito Después participó una vez máximo Huerta así que lo hemos desempolvado hemos buscado no sé algo de lo que pudiéramos tampoco tirar del hilo no en dos mil quince máximo puerta hacerte en una pregunta sobre fútbol esto es curioso aunque lo dimos vaya acciones pero le pasó esto con una pregunta sobre lo que ahora tiene a su cargo que es el cine

Voz 18 21:34 bueno pues ya sabemos las nominaciones de este año a los premios Goya las grandes favoritas son La isla mínima y el niño la pregunta quién se encargará de presentar la este año Maxime tienes opciones Eva Hache

Voz 0578 21:45 entonces yo no era vida

Voz 0874 21:49 no no había nadie más famoso en ese momento en España pero él no sabía que Dani Rovira iba a presentar los Goya una anécdota de todas maneras no hay de qué preocuparse porque el ministro contará con la ayuda de gente del deporte como el presidente de la Federación Española de Fútbol vamos a escuchar atentamente los escuchen muy mal esta grabación esto es lo intercambiaron nada

Voz 19 22:14 cómo que queréis que me fuertemente por supuesto

Voz 4 22:18 cuál es buena la promesa de Año Nuevo uno de enero esa actitud por lo vamos a dejar de fumar iba a llamar más a su padre

Voz 0874 22:30 en ese traspaso de poder fijado si han llegado nuevos tiempos escucharlo que lo dice Méndez de Vigo su antecesor los retirándose del yo vivo justo en la calle de al lado cualquier cosa que quieras cualquier cosa que necesites me llamas

Voz 0578 22:50 adiós

Voz 4 22:52 sí si viene Amazon y no está expuesta que te cojo el paquete de siete cortar agua cosas tiene te digo de estar en casa como cuando esto como cuando tú mejora bastante ahí con el chico que te guste dice no yo también si lo tú no estás ahí vale

Voz 0874 23:09 menos amables han sido otros miembros del PP a la hora de valorar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quién es el hombre que remite siempre sin piedad aquel que en honor a jovencito Frankenstein hacerle linchar en este programa a los caballos con solo mencionar su nombre bueno yo diría que no

Voz 20 23:25 es un gobierno Frankenstein es un gobierno fueron construyen porque estos modelos de algunas de las cosas que hemos estado escuchando durante todo este tiempo algunos de los ministros

Voz 0578 23:38 más valoraciones made in Hernández

Voz 21 23:42 es un gobierno en el que se recuperan bien

Voz 0578 23:45 esas glorias en el que se mira

Voz 12 23:47 al pasado el pasado

Voz 0578 23:50 el Gobierno del siglo XVIII bueno

Voz 0874 23:52 yo estoy mira el pasada por cierto es muy recurrente en el PP escuchada Méndez de Vigo

Voz 22 23:57 si bien el concepto señorías es necesario hiciera Tejada que también tienen que tiene que hacer y lo que viene que ha

Voz 0578 24:08 otra que se repite yo creo que lo vamos a escuchar mucho

Voz 0874 24:10 el otro ministro el de Exteriores que Josep Borrell bien podría ocupar el vacío del hombre sin piedad que los funcionarios vayan tomando nota porque cuando Borrell habla hay que guardar silenció atentos imaginó a Borrell con lo serio que es diciendo esto eh

Voz 23 24:23 no podría llevar enlazará practicas y no tuviese unas estructuras administrativas formada por funcionarios capaces leales neutral

Voz 1390 24:38 si fuera posible silenciosos mejor

Voz 4 24:42 en que hubiera roto el café estáis aquí tanto color que te has varios hasta el sueño americano y sueño españoles el funcionario te estás metiendo pero más grande

Voz 0874 24:51 ya ya ya cuenta esta mañana que una vez estuvo Borrell en este programa debatiendo y salió de este estudio por esa puerta al grito de No me llames nunca jamás

Voz 0578 25:00 la misma buen carácter no tienes

Voz 0874 25:02 no se puede decir hombre hablando de castigos por cierto problema no sé yo tener un problema Iris tú

Voz 4 25:07 a la hora de España amigos eso estaba viendo dónde está yendo ahora mismo en su salón en especial en el sofá a dormir con un helado de medio litro vacío en la mano Bridget Susan días muy malos

Voz 0874 25:21 su orgullo tuvo que volver a felicitar a su antiguo rival imaginamos cómo acaba esta frase

Voz 24 25:26 quiero mostrar mi felicitación a mi compañero Pedro Sánchez nuevo presidente del Gobierno de España Andalucía siempre le ha venido bien un presidente socialista

Voz 0578 25:35 falta decir incluso aunque sea

Voz 4 25:38 a este momento

Voz 26 25:50 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 26:00 además con Quique Peinado con Virginia acidez fueron Ana Morgade

Voz 28 26:03 sí Icon cientos de oyentes que han enviado un correo

Voz 3 26:06 adiós arroba Cadena Ser punto

Voz 0578 26:12 qué buena gente no vendes nada ahora

Voz 4 26:15 los artistas del barrio con todos los artistas del barrio punto com el Open estudios más antiguo de Madrid la página busca nuestros puntos de encuentro yo he ganó uno de los sitios

Voz 0578 26:24 Deportivo

Voz 0874 26:26 una semana tan apasionante tan política de cambios que mejor invitada que una hasta hace muy poco cronista parlamentaria que eso Sonsoles Ónega

Voz 0578 26:39 Rovira es que no hubiéramos que me hubiera es que no cuidamos tu entrada le entre el vale adelante cómo estás bien al hoy bienes como escritora pero te voy a entrevistar como cronista parlamentaria no queda más remedio cuando afirma es firmas libros primero vamos a decirlo si quieren no si te acuerdas de la caseta o lo que sea

Voz 12 27:00 la caseta A66 librería vi ahí ahora las doce doce a dos en este último fin de semana la libre con con mucha ilusión deberá lectores

Voz 0874 27:09 tu libro se llama después del amor tú vamos a ver cómo lo hago para que no se note mucho lo que estoy haciendo de periodista has pasado a ser escritora que se siente y sobre todo cuál es el próximo paso para ti Sonsoles

Voz 0578 27:25 no caerme

Voz 12 27:27 quién te lo piensas de máximo

Voz 0874 27:29 muerta crees que es una buena lección crees que un periodista escritor puede hacer un buen trabajo como ministro de Cultura perfectamente

Voz 12 27:36 claro que sí tiene todo mi crédito lleno el crédito y luego pues ya veremos sobre todo eleva a poner un punto de sensibilidad es maravilloso y tiene lo que tienen nuestro oficio de poder comunicarlo que haga además escribe libros y no hace deporte a es que me encanta

Voz 4 27:53 representa no nos representa totalmente dulces de España por fin hay alguien me otro

Voz 0578 27:58 no

Voz 0874 27:59 qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha pasado en los últimos días

Voz 12 28:03 uf lo rápido que ha ido todo no acostumbrados a la velocidad trepidante que de la que ya deberíamos estar curados de espanto esto ha sido un terremoto total y absoluto no ir fíjate me decían que que que estaban los nuevos ministros en la mesa del Consejo el otro día hasta con miedo de abrir el bloc de notas lo cual dice mucho del cuidado con el que va a ir este Gobierno no con lo cual vamos a darles tiempo no está bien los cambios están bien y sobre todo que que estábamos percibiendo un silencio que los que a veces no sobrecogían la política no de repente nos encontramos con un Gobierno que escribe en Twitter y eso es fenomenal

Voz 0578 28:42 siete más

Voz 12 28:44 bueno vamos a darles un poco de tiempo y eso está bien haber ahora hay que gobernar y gobernar es complicado gobernar es difícil y las aristas del Estado existen in ya veremos a ver qué pasa no pero bueno pues los cambio siempre

Voz 0874 28:59 no tenemos un debate en en este equipo porque yo estuve en la moción de censura en el Congreso y Lourdes estuvo ayer en Moncloa en el primer Consejo de Ministros un debate muy complejo pero yo creo que sólo alguien como tú puede resolverlo es mejor la tortilla del Congreso con la ensaladilla de Montego

Voz 12 29:19 hombre El Congreso la verdad es que es más variada la cafetería es mucho más variada y ahí el este Gobierno lo va a tener mucho más difícil in en cambio en Moncloa pues efectivamente hay ensaladilla bocadillo de jamón chorizo y poco más con lo cual es verdad que el chorizo serio

Voz 0578 29:38 en todo el mundo haciendo bromas huir Mariano bocadillos de chorizo que quieres decirnos con esto todo el rato no vale vale

Voz 12 29:45 Double con lo cual pues pues ya veremos a ver yo creo que es un gobierno con pocos votos pero con con ministros muy potentes y es el mensaje que yo creo que Pedro Sánchez ha querido mandar

Voz 0578 29:55 el astronauta que no tengo escaños era por estamos Bauer hombre

Voz 12 30:00 qué más quieres bueno arrancas programa

Voz 0578 30:02 Televisión también a qué hora es eso

Voz 12 30:05 el arrancamos el viernes quince de junio de una y media tres en Telecinco

Voz 0578 30:12 vale vale es que pese que coincidía con la verdad tampoco voy lo ves

Voz 12 30:17 no como coinciden todos los fines de semana entonces pues es lo sí que deja claro no pues en Telecinco de una y media tres yo espero a todo el mundo en una ventana que vamos a abrir al directo viernes

Voz 0874 30:29 es una y media tres bueno de lunes a viernes lo que viene

Voz 12 30:32 estamos el viernes pero compites con pero bueno sí porque siempre eso

Voz 0578 30:35 ah sí

Voz 4 30:38 está ahí entre nosotros la ruleta a todos los que llevan la pandereta la ruleta todavía son competencia

Voz 12 30:43 tenemos competidores muy potentes y eso está muy bien porque siempre es un acicate líricas y ahí estaremos cuarenta y cinco minutos coincidiendo con Ferreras magnífico y con muchas ganas y con mucha mucha ilusión

Voz 0578 30:54 tú sabes que está pegándose acepta que coma Ferreras es el por lo que se hace

Voz 4 30:59 año años así como los gatos salvajes

Voz 0874 31:03 lo más nombre lo más importantes Sonsoles esto ha dicho mucha gentes que gente como tú que tiene esa labor intente reducir el volumen del discurso político no que haya programas en los que no vaya solamente gente insultando se directores de periódicos haciendo payaso no quiero mirar a nadie hay contertulios hablando en un tono que no se debería usar cuando habla de política yo creo que lo que tú vas a hacer lo contrario

Voz 12 31:26 bueno a ver esa es la intención tarda diez escritores

Voz 0578 31:29 interesante pero sobretodo

Voz 12 31:33 a ver que yo creo que que que en la actualidad está marcada por la política así que necesariamente que abrir siempre con política pues tengo mis

Voz 0578 31:40 oye que te guerra eterno recién salida del bosque a mí

Voz 12 31:47 me encanta la política veo apasionan crítica me encanta contárselo a mi abuela de noventa y dos años y ese es mi gran reto

Voz 0578 31:53 estupendo en la cuenta sentado a mi padre no que mirar y lo sabes

Voz 12 31:55 todo pero nosotros algo y entonces se me me me encantará que me entienda e insisto en eso no que hombre evidentemente la política puede con todo últimamente yo creo que nunca antes como ahora probablemente si con y movimiento el 15M la gente habla de política todo el rato cuando se te llena el whatsapp de preguntas de gente que dices tú también me estás preguntando por algo en la política Dios mío es decir que el momento reclama política pero sobre todo reclama directo reclama poder reaccionan en cualquier momento abrir esa ventana contarlo desde bueno pues desde la objetividad como creo que todos pretendemos y con pluralidad ahí con serenidad con ternura

Voz 0578 32:34 también me voy a hacer un Maxine mandó todo eso que ahí la la vida ser malos colegas eso también no

Voz 0874 32:42 Sonsoles Ónega el libro se llama después del amor de doce a dos en la caseta

Voz 12 32:45 beat de la librería Beat caseta número sesenta y seis

Voz 0874 32:49 ya puedes correr por cierto ante el I Maratón

Voz 12 32:51 es efectivamente la que llegamos

Voz 0874 32:54 drama en televisión ya y luego una enorme perspectiva de novedades en el ámbito de la política en los próximos meses así que suerte con todo ello como siempre recuerdos a tu padre y gracias por venir

Voz 12 33:04 se los daré hasta luego claro eso

Voz 29 33:08 la gente que en casa de Mou ha podido incluir tanto a lo mejor

Voz 0874 33:11 ha escuchado mucho ruido Pray de fondo la gente es que yo sí

Voz 0578 33:14 lo ha visto Athletic cuatro individuos listos para

Voz 0874 33:16 tocar ir escuchen con atención porque ya verán cómo tocan y qué tipo de música tocan es poco y lo falso

Voz 31 33:30 ah son unos ya Isère

Voz 32 33:48 qué es

Voz 31 33:51 desde hace

Voz 32 33:53 y en eso

Voz 31 33:58 por igual y sin nada tu cara por ese ataque Chen tan Cheli Nacho sí

Voz 34 35:49 de una cruel y sexy

Voz 3 36:38 Gibernau al guión

Voz 14 36:49 qué tal guisa oye

Voz 35 36:52 a él y sus bravas Ken vino huy huy

Voz 0874 36:59 yo Erwin viaje dice que se portaron bien anoche una noche larga en la que estuvieron haciendo música pero soportaron como bueno chicos no sé si lo harán también esta noche donde tocan en Zaragoza en las armas India mañana en el café ancho Antzokia día Antioquia

Voz 0578 37:16 no lo así

Voz 0874 37:19 yo sé que en Bilbao ahora descubres que subir inculto de dicho antes en porque cuando actúas en países como España tienes que explicar de dónde viene tu música cuál es un poco las raíces de esa música tradicionalista americana que tú haces

Voz 35 37:39 a uno lo dicho han exponen que no esté

Voz 0874 37:43 se dice que ni siquiera en Estados Unidos explica muy a menudo de dónde vienen sus raíces

Voz 35 37:48 a a a mí ya me ha estado Estolkin cuando no

Voz 0874 37:56 deja que sea su música su estilo el que hablen por él y que la gente salga la idea que se quiere hacer pero no es la primera vez que tú estás en España hay de hecho creo que te gustas

Voz 13 38:05 no

Voz 35 38:07 de es doctor Chan Chan al bien

Voz 0874 38:12 la tercera vez en Madrid en España es cierto que es donde iba a decir fan lector de García Lorca Hemingway

Voz 35 38:22 ya son dieciséis y defino ya de Yémenes me quedo es ya ven machos hervir observan esposo y buena ha empeorado no has te has te lo

Voz 0874 38:36 hola pues española que leía cuando era más pequeño incluido también Miguel Hernández hay hay un cierto movimiento musical en Estados Unidos que está recuperando música como la que haces tú no sois los únicos que hacen este tipo de música que es una especie de country con un poquito de blues y actualizarlo

Voz 35 38:56 me voy a ir a haciendo

Voz 10 39:04 en ella

Voz 35 39:07 no

Voz 0874 39:09 acaba de lanzar un bolígrafo en un gesto pero la traductora

Voz 4 39:12 es el principio una comedia romántica ese bolígrafo ya lo recoge juicio Granada susurrando al oído

Voz 0578 39:18 esta mismo

Voz 35 39:24 y que en mí se es es sin pues es

Voz 0874 39:36 en forfait mostrado dan mucha si dice que desde luego más que en muchos otros tiempos esa música que se basan las raíces de la música americana ha sido impulsada un poco a la primera línea AIS escuchan mucho más eh de quienes queda muy poquito tiempo y me gustaría escuchar una canción más así que te agradezco la visita después de esa noche en la que os habéis portado bien según dices tú suponen ese supone

Voz 0578 39:59 del boli no lo sabemos iban a Bilbao y demás poquito amor

Voz 3 40:07 Javier del Pino no placer

Voz 0578 40:12 venga flamenco todo hay muchos grupos de esto y los has traído tu todos vergüenza

Voz 0874 40:22 me gusta que quieres quiere hacer una eso es

Voz 18 40:26 es a la unidad One son insisto

Voz 0874 40:32 lo que me dice que esto es sabe que esto no es Cataluña pero que solamente hay una canción que tiene que ver

Voz 0578 40:37 en España huevos siempre te la compro te da la Cope acatarla ya verdad

Voz 35 40:45 es un hombre

Voz 4 40:48 adiós Barcelona amigos

Voz 35 40:51 son mide es

Voz 0874 40:53 el chiste malo espera de ser una canción mala

Voz 35 40:56 ha tenido maquetas porque eso saliste

Voz 4 41:00 aquí dentro hace calor y le está tiene que reaccionar la guitarra caso es mucho respira es muy fuerte pues hago respirar menos

Voz 35 41:08 pues bueno usted

Voz 36 41:33 es un símbolo claro y muy Juanes Cessna Erwin me Cross

Voz 31 41:48 con miedo a Etoo B

Voz 38 42:37 sí

Voz 31 42:49 no eh

Voz 35 43:06 sí eso a sin

Voz 31 43:18 hoy solo no

Voz 0578 44:50 es una canción sistemas Quique Peinado Ana Morgade

Voz 31 44:57 sí

Voz 0578 45:01 y a la gente que está en el estudio