Sucedió una noche: “De dinosaurios, aliens y mundiales de fútbol” (10/06/2018)

bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche ya faltan pocos días para que arranque el Mundial de fútbol y nosotros queremos poner nuestro granito de arena a la expectación que hay por ver qué hará la selección hoy vamos a hablar de fútbol fútbol para autopista por el fin recordaremos a un mito de los efectos visuales Stan Winston hablaremos con el director del documental sobre Camarón de la Isla que se acaba de estrenar en nuestra sección de cine de terror hoy nos damos una vuelta por el espacio a bordo de la nave nuestro ya sabéis cuál es la en fin que no perdemos más tiempo comenzamos ya mismo

Voz 5 01:28 ya

Voz 11 01:32 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrevista

Voz 12 01:39 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 1142 01:48 la película de TCM esta noche a las diez TCM emite El color del dinero una película dirigida por Martin Scorsese en mil novecientos ochenta y seis protagonizada por Paul Newman Tom Cruise Maria Elisabeth Mas para Antonio

Voz 0544 02:03 en el cine le conocimos allá por mil novecientos sesenta y uno sí oye y especialista hay alguien que se atreva a medir sus fuerzas colega dicen son apodado el rápido era un jugador profesional en El buscavidas la película por excelencia de

Voz 1142 02:18 un jugador agresivo marrullero y fanfarrón al que daba vida Paul Newman es usted el Gordo de Minnesota verdad tiene fama de ser el mejor jugador de los estados excepto el mío claro es eso verdad dicen que el Gordo juega más con los ojos que con las balas gordo te desafío jugar conmigo

Voz 0544 02:34 con el paso de los años Eddie aprendió una cosa la suerte es un arte y hay que provocarla Veinticinco años después editó son había pasado de ser un marrullero a convertirse en un completo granuja

Voz 10 02:45 yo cumplo las apuestas así que si tú pierdes yo pierdo me llevo el sesenta por ciento o llegó a pitar si encuentra algo mejor que eso para un desconocido como Vincent lo discutiremos no te preocupes no pienso perder nunca nos sí claro que perderá las eso es lo que tengo que enseñarte a veces hay que perder para poder ganar

Voz 0544 03:02 seguramente poco recuerdan que Jake La Motta el boxeador en el cual Scorsese se basó para su película Toro salvaje interpretaba un pequeño papel en El buscavidas La película de Robert Rosen ese fue posiblemente el hilo que llevó al director a recordar aquel viejo clásico sobre el billar charlando con Paul Newman sobre la película el actor le confesó que le gustaría mucho a volver a interpretar al personaje y Scorsese no necesitó más para embarcarse en el proyecto de El color del dinero una película que no jugaba al rey Make sino a la memoria el buscavidas había vuelto la partida podía comenzar

Voz 10 03:39 sí que tiene su saque que parece un cañonazo

Voz 0544 03:46 y desde el principio Scorsese y Newman tuvieron claro que no querían que fuese una simple secuela no se trataba de continuar la historia donde quedó con Eddie derrotado por el Gordo de Minnesota la pregunta que se hicieron fue que haría Ivy el rápido Veinticinco años después oye y tubos de

Voz 10 04:03 todo de jugar en realidad me obligaron a retirar a veces encuentros gente indeseable ya sabes pero eso fue hace mucho tiempo en el este está muerto y enterrado prefiero no hablar de no he pensado en volver a jugar te pasa es la vida en salas de apostando conoces ves gente yo ya soy viejo tengo la maquinaria oxidada el Villares para

Voz 0544 04:19 Porras y ahora se dedica a las apuestas un día conoce a Tom Cruise un cachorro tan bueno como lo era él en su juventud Illes propone a él y a su novia acompañarle en Via

Voz 10 04:30 aquí los billares estarán caliente si podemos hacer una fortuna hacer que coger experiencia son seis semanas haremos el circuito jugaremos por ahí en distintas ciudades lo propone esa Julien creo que se dedica a eso no Julien es muy conocido pero en cambio no servirá es mejor

Voz 0544 04:41 en esas semanas Paul Newman el enseñará el oficio de buscavidas en el que lo principal es saber cuándo hay que fingir ser un paquete cuando hay que jugar como un campeón

Voz 0342 04:50 que el toda esa apuesta porque te digo que hacen tu simple idiota porque él puedo apostar y ganar como hechos pisos algo más que ellos hallazgo después de todo esto repetiría creciera si después no esperar algo mejor

Voz 0544 05:01 estrenada en mil novecientos ochenta y seis en el color del dinero el Viejo y el Nuevo Hollywood se daban la mano una perfecta combinación de treinta años de cine americano representado por Paul Newman y lo que por entonces era lo más nuevo de este un Tom Cruise que arrasaba tras el éxito de Top Gun

Voz 13 05:18 el viernes tan difícil saber lo que sí es difícil el estoque era delito que si es un videojuego Vin sean es el mejor mejoras en el billar no tienes más que unas bolas y poco tiempo para preparar la jugada pero en el estoqueó pulse ganar dinero jugando al esto

Voz 0544 05:32 gracias a su encuentro con Scorsese la reputación de Tom Cruise subió muchos enteros lo que le permitiría después hacerse con papeles importantes como el de Rain Man o Nacido el cuatro de julio además durante el rodaje Tom se hizo amigo de Newman éste se convirtió en uno de sus principales valedores en Hollywood

Voz 0342 05:50 yo soy un tipo increíble un gancho especial es lo que yo lo digo siempre verdad no no me refiero al son muchos tiros

Voz 0544 06:03 gracias a el color del dinero Paul Newman consiguió su segundo Oscar esta vez analítico como que le habían dado el año anterior sino en premio a su magnífica interpretación en la película este es un aliciente para descubrir por volver a ver la película pero no el único los aficionados al billar gozarán viendo espectaculares jugadas y el resto se encontrarán una historia sobre la acción y el paso del tiempo rodada con la maestría habitual de Scorsese

Voz 0229 06:46 tras nuestra apuesta de TCM para esta semana elegimos otros cuatro títulos que también emite el canal Dios Retamosa aquellos emails un diálogo y un tema de la banda sonora son las pistas

Voz 10 07:00 la gracia de Dios

Voz 14 07:02 es que iba buscando se me me di cuenta de que me salen ya sabes cuál es el castigo por salirse de los límites metamos les vamos ayudar me podía dejarlo allí nos hubiésemos tenido que preocuparnos

Voz 2 07:17 el enemigo menos mal

Voz 5 07:31 sí sí

Voz 2 07:46 cómo se que él tiene lógica pero

Voz 15 07:50 desde en la carretera no hago más que ver estafó además él yo conozco esto celo

Voz 6 07:58 pues significaba

Voz 10 08:42 están acechando en tu familia

Voz 16 08:45 vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo imaginado por Paul dicte cada uno hace lo que quiere parece no es así si es abuelo lo empezó con buen día dejó sus negocios subió en el ascensor que luego bajo y no quiso volver a subir podía haber sido un hombre muy rico pero dijo que eso no le divertía

Voz 17 09:03 ah

Voz 11 09:15 eh con todo el respeto el mayor

Voz 19 09:23 Franklin creo que eso es una operación disparatada claro

Voz 11 09:25 que eso no es cosa mía lo mío es escalar montañas

Voz 19 09:28 es que no practico hace cinco años demasiado tiempo para enfrentarse con ese acantilado usted Mezvinsky que lo haga de noche yo no lo haría ni en pleno día de acuerdos a pesar de todo yo también fui ambiciosas sólo a pesar de la suerte que tiene sólo conseguiría tu muerte y la de tu gente entonces lo abandonamos lo abandonamos no puede ser y menos

Voz 0229 10:24 bueno que os han parecido muy difíciles vamos a ver las que habéis acerca la primera era el seductor la película de Don Siegel de mil novecientos ochenta y uno de la que el año pasado Sofia Coppola hay make mientras el dialogo oíamos Cantur golear al protagonista que no es Good una canción tradicional americana que suena en el comienzo de la pelea en el segundo diálogo Richard Dreyfuss explicaba su obsesión con una forma concreta en Encuentros en la tercera fase Spielberg con música de John Williams la tercera película era Vive como quieras de Frank Capra y escuchábamos la avanza húngara de Brahms que han Miller baila en una divertida escena mientras Duff Taylor toca el sino uno y toda la familia Jaled y para terminar los británicos planeaban el asalto al emplazamiento de los cañones de una Barone la película bélica protagonizada por Gregory Peck David Niven Ian Queen entre otros lo que suena todavía es la canción final de los títulos de crédito compuesta por de litio

Voz 20 11:25 te lo que él define

Voz 1142 11:28 dejó es tan difícil será alguien que

Voz 20 11:30 tú no

Voz 21 11:33 apuntado dos aniversarios relacionados mañana lunes se cumplen veinticinco años del estreno de Parque Jurásico una película de Steven Spielberg cuyas haga continúa ahora mismo en los cines con el estreno este viernes del basketball en Reino caído nosotros queremos recordar los veinticinco años de los dinosaurios de Spielberg a través de uno de los grandes responsables del éxito de aquella película técnico de efectos especiales Stan Winston todo un mito de su profesión

Voz 1142 11:59 jo hace ahora también diez años

Voz 22 12:05 me llamo Stan Winston ex

Voz 0544 12:07 experto en maquillaje sofisticados

Voz 22 12:10 muy sofisticados así de escuetamente

Voz 0229 12:12 pese presentaba uno de los técnicos más geniales que ha conocido el séptimo arte el hombre que creó algunas de las

Voz 1142 12:18 criaturas más sorprendentes y aterradoras del cine de las últimas décadas convertirse en un monstruo

Voz 0229 12:25 dentro de los profesionales del maquillaje especial Winston se caracterizaba sobre todo por su capacidad investigadora no sólo en el uso de nuevos materiales

Voz 10 12:34 en realidad no es piel un polímero proto plástico de composición similar a los chicles que se pegan debajo de los asientos

Voz 0229 12:39 sino también por haber sido pionero desde su taller en la utilización de muchas de las técnicas que hoy en día dominan los efectos especiales

Voz 23 12:46 esas personas son

Voz 1142 12:49 erótico uno no aquí no tenemos

Voz 23 12:51 dime

Voz 0229 12:51 todo ello le valió cuatro Oscar diez nominaciones más a la estatuilla además de infinidad de premios profesionales en una carrera que se prolongó durante casi cuatro décadas

Voz 0544 13:01 detenido en mayo lo que he hecho a lo largo de mi carrera no es crear efectos especiales ni efectos de maquillaje o efectos generados por computador lo que he hecho toda mi vida es crear personajes de ficción es la forma en la que me enfrento a mi trabajo es similar a la de un actor me pregunto cómo va a ser ese personaje cuál será su aspecto cómo actuará en la película

Voz 0229 13:28 en realidad Stan Winston quería ser actor por eso mientras estudiaba Bellas Artes en la Universidad se matriculó en varios cursos de interpretación pronto sin embargo se dio cuenta de que actuar no era lo suyo

Voz 24 13:40 la gente del cine no quiere

Voz 25 13:42 la Encomienda es mi quinta esta semana y que tiene lo mismo siempre que no se Waco Texas romanticismo

Voz 0229 13:51 ni tampoco tenía mucho talento la verdad así que decidió potenciar su habilidad para las artes plásticas enfocando eso sí hacia el mundo del cine nada más terminar la universidad encontró un trabajo como aprendiz de efectos especiales y maquillaje los estudios Disney

Voz 0544 14:05 mamá perdona no se están esperando todo lo paramos de un sitio a otro maquillando

Voz 0229 14:12 a lo largo de los años setenta y principios de los ochenta están dejó su marca de fábrica en innumerables series de televisión y películas de serie B donde demostró una especial habilidad para las criaturas monstruos

Voz 11 14:24 a mí me gusta

Voz 0229 14:30 sin embargo su trampolín a la fama no llegaría hasta mil novecientos ochenta y cuatro cuando un joven director llamado James Cameron habló del personaje que iba a protagonizar la película

Voz 13 14:39 mira escucha los Terminator son unidades de infiltración medio hombre medio máquina por debajo hay un chasis metálico de combate controlado por microprocesador totalmente blindado muy duro pero por fuera son de ido mano

Voz 0229 14:51 a pesar del escaso presupuesto de la película Winston consiguió trajes y efectos sorprendentes y todavía hoy en día da repelús ver al ciborg Schwarzenegger reparando su propio brazo o deteriorándose orgánicamente hasta acabar convertido en un esqueleto de meta ah sí

Voz 10 15:06 y aspectos bastante desarmada

Voz 0229 15:10 Stone continuó su asociación con Cameron en Ali la segunda parte de la saga del octavo pasajero donde creó otro de los personajes más destacados de su bestiario Persson no pero cada una de esas cosas procede de Huelva no Asik y quién pone visos Huelva respuesta reina Alien han Pesca I más letal aún que cualquiera de sus hijos su presencia permitió una de las mejores secuencias de la saga

Voz 26 15:33 su enfrentamiento a muerte con la teniente Ripley déjate de ella

Voz 0229 15:40 hoy en día esta criatura habría sido hecha mediante efectos digitales pero en mil novecientos ochenta y seis aún no era posible piel quién es Don tuvo que construir una gigantesca marioneta ni matrona que debía ser controlada por dieciséis operadores tras el éxito de la película James Cameron y Winston decidieron crear la digital Domaica una compañía que nacía para darle la batalla a la todopoderosa Industrial Light Magic de George Lucas en el terreno de los efectos visuales y es que ya por entonces Cameron Winston eran conscientes de que el mundo de los trajes cinematográficos estaba entrando en una nueva era

Voz 27 16:13 Que Dios no sé si está hemos caído en vano estoy ingenieros está muy reñida

Voz 0544 16:18 durante años muchos artistas se han sentido intimidados por la tecnología estos artistas desafortunadamente se han quedado obsoletos porque la tecnología nos ayuda a contar historias nos ayuda a crear personajes sabes utilizarla adecuadamente en el cine te permite hacer magia

Voz 0229 16:36 a diferencia de otros profesionales de su ramo Stan Winston nunca tuvo miedo de dar el salto tecnológico y combinar los métodos tradicionales de maquillaje y los efectos físicos o las nuevas técnicas a las Polop de Nador tal y como pudo demostrar en Terminator dos película que contenía tu Cage es mucho más sofisticados que los de la primera parte

Voz 28 16:54 las series seiscientos tenía la piel de goma los veíamos enseguida pero estos son nuevos ese hermanos Fulgan tiene mal aliento todo son difíciles de identificar

Voz 0229 17:04 el efecto más espectacular era el que permitía difuminar la morfología adelantó hoy de temimos que él que perseguía a Schwarzenegger y Edward fútbol

Voz 0544 17:12 una Polly aleación mimética

Voz 29 17:14 sueños admite Caixa metal líquido

Voz 0229 17:16 Terminator dos marcó un punto de inflexión en la industria del cine dejó claro que a partir de entonces los efectos físicos hechos con prótesis y matrona IQS debían combinarse con los efectos digitales que generaban los ordenadores pues otra de las asociaciones más productivas de la carrera de Winston ha sido la que formó con el director Tim Burton para que por ejemplo diseñó las manos cortadores de Eduardo Manostijeras

Voz 30 17:50 una

Voz 1142 17:52 muy bien creo al jinete sin cabeza de Sleepy Hollow o convirtió a Danny De Vito en el repulsivo pingüino

Voz 0229 17:58 lo de Pat Man vuelve fría

Voz 0544 18:01 Vito creo el personaje lo que yo aporte fue una apariencia física que de ayudar a meterse aún más en él que a la vez no dificultad seis interpretación de actores por pero

Voz 0229 18:12 el mayor éxito de la carrera de Winston llegó en mil novecientos noventa y tres Steven Spielberg le propuso el reto de hacer realidad el sueño de Parque Jurásico

Voz 31 18:22 los dinosaurios y el nombre dos especies separadas por sesenta y cinco millones de años de evolución de repente se encuentran conviviendo con podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar

Voz 0229 18:35 mezclando de nuevo técnicas Info gráficas con el y Macron ex Winston logró efectos sorprendentes entre los que destacaba sobre todo la movilidad el realismo de la estrella de la función

Voz 27 18:46 que esté totalmente su visión

Voz 0229 18:54 Winston construyó un gigantesco tigres a tamaño real y movido por potentes motores hidráulicos

Voz 1142 19:00 acaban por control remoto Cabo pueden ser

Voz 0544 19:06 tuviera que elegir probablemente diría que en la más memorable y gozosa experiencia que he tenido en mi carrera fue hacer Parque Jurásico y eso a pesar de que también el trabajó más difícil y exigente ya que me ha enfrentado ya que era algo que no había hecho nunca antes Steven Spielberg me decía si existe una reina Alien de cinco metros de altura por qué no vas a hacer un dinosaurio de ocho

Voz 0229 19:30 la película fue un taquillazo hay Parque Jurásico le valió al maquillador el cuarto Oscar de su carrera desde principios de los noventa Stan Winston era dueño de su propio estudio una especie de taller renacentista en el que trabajaban docenas de maquilladores ordenadores ingenieros diseñadores Info gráficos donde las más variadas tecnologías se combinaban con un solo objetivo impresionar al espectador

Voz 0544 20:03 yo no puedo recurrir a un manual para ver cómo se hace inspirarme en otros modelos porque son creaciones que no se han hecho nunca tengo que abrir GAR que inventar y lograr algo que sea nuevo pero eso es lo genial de

Voz 0229 20:16 Winston no sólo destacó como creador de efectos especiales sino que a lo largo de su carrera encontró tiempo para intentar otras facetas ejemplo dirigido dos películas de terror y fantasía pacto de sangre no me pop ambas eso sí con poco éxito también diseñó atracciones para parques temáticos y no hablo ya saben eso

Voz 32 20:36 cualquiera no hemos creado atracciones teológicas vivas de tan asombrosas en una imagina

Voz 0229 20:44 diseñó videojuegos trabajó para a videoclips musicales eso creo su propia colección de muñecos de merchandising muy cotizado por los coleccionistas su último reto antes de morir fue hacer de Robert Downey Jr un auténtico superhéroe creando el traje

Voz 1142 20:58 Iron Man listo en tres

Voz 0229 21:12 como el hombre que dio forma a muchos de los sueños imposibles define falleció el quince de junio de dos mil ocho a los sesenta y dos años de era víctima de Inca

Voz 0342 21:48 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir hoy tenemos como invitado al director al éxito

Voz 0544 22:03 Morante que acaba de estrenar Camarón flamenco y revolución una semblanza sobre la vida y la carrera musical del cantaor José Monge Cruz Camarón de la Isla Alexis Morante también ha dirigido otros documentales musicales por ejemplo sobre Enrique Bunbury titulado el camino más largo is sobre Alejandro Sanz Sanz Lo que fui es lo que soy además de varios videoclips musicales y cortometrajes y esto es lo que nos ha contado

Voz 6 22:28 sí

Voz 0621 22:33 yo siempre he tenido claro que quería hace audiovisual siempre quiero dedicarme al cine desde pequeños desde que empecé a ver las películas de de Spielberg de los gun mi todas estas películas de los ochenta que de mi generación

Voz 27 22:43 la película americana de aquella época me habían enseñado el valor de la vista como encontrar tesoros viajaran el tiempo o que un superhéroe jamás pone nervioso

Voz 0621 22:51 en Andalucía sólo había dos sitios donde estudiadas piensan la información yo no tuve la nota de corte que era muy alta en aquella época entonces Emmys de que va se clase media baja entonces pues al final cambia de carrera dije bueno pues estudió Derecho mi madre se puso muy contentas ese te lo digo qué Granada estudiar Derecho está preparado el demandante lo estamos señoría la defensa preparada la defensa señoría empecemos aquí yo si seguía siendo un apasionado del cine yo siempre había escrito en la revista el Instituto sobre cine me gustaba el Fotogramas de pequeños

Voz 0544 23:20 lo ideal tiene todos los la caja llena de revistas de cine

Voz 0621 23:24 cuarto ya no pude más y desde la carrera de Derecho y me fui a Sevilla porque salieron los ciclos formativos superiores de Audiovisual después enlace con la carrera de publicidad y después me fui a Cuba a hacer un curso de guión y esto esto es lo mío hizo mi primer corto lo hice con diecinueve años en plan doméstico es llamativo

Voz 33 23:41 sabes de los artistas

Voz 0621 23:45 Almudena será otro día

Voz 11 23:48 lo está muy nerviosa enamorado

Voz 0621 23:55 yo me fui a Nueva York para hacer un máster el primer año Nueva York y el segundo en Los Angeles como tenía las cosas muy claras pues lo primero que quise hacer son cortos grande el corto volteretas no

Voz 27 24:06 debía ser tan difícil poco de carrerilla un impulso con fuerza para hacer tengo muchas nuevamente

Voz 0621 24:11 ese corto tuvo mucho éxito en los festivales el segundo año Los Ángeles hice matador de Rowe que me llevé a Juan Diego para hacer el corto no

Voz 0544 24:20 en Estados Unidos un promotor de espectáculos

Voz 34 24:25 Juan Ramón periodista Strike a una pandilla de Mamón

Voz 0621 24:28 a partir de ahí conocí a Enrique Bunbury en Los Ángeles y ahí se cruzó mi faceta de director pues

Voz 0229 24:34 cauto

Voz 9 24:38 bien

Voz 11 24:43 y cuando conocía Bunbury Los Ángeles yo siempre había sido muy fan de de los era del silencio Enrique Bunbury

Voz 10 24:51 no me gusta que ideal me vuelve loca

Voz 0621 24:56 le propuse que como yo por esa época estaba viendo muchos documentales musicales también que está Valdes son canon Monster de Metallica estaban bueno a mí me gustaba mucho más de PNB y que cuando empezó con Bob Dylan empezaba bello como a investigar mucho por los documentales musicales entonces como que cogía Bunbury como con yo de India diciendo la gran estrella del rock no te importaría que te siguiéramos en una gira coincidió que a él le nos caímos bien le gustó la idea los seguir una gira por Estados Unidos hice el Camino más largo que fue el primer documental musical que

Voz 2 25:26 hay momentos en tu vida en los que sabes que ahí Togo fuera

Voz 0621 25:30 otra dimensión Endika lo que se puede vivir de unas que él me propuso hacer la siguiente videoclip suyo entonces a partir de ahí yo ya lo he hecho como quince videoclips aquí diré directamente yo le hago los videoclips y tenemos una relación muy buena a partir de ahí yo empecé hacerle videoclip más gente empezaron a a a traerme más ofertas para hacer otros documentales Inuncat abandonando tampoco la la ficción que en lo que me gustaría serlo lo que yo le aporto creo que es lo que se hace mucho en Estados Unidos es tratar al documental musical como una ficción buscar la historia del personaje buscarlos dramático dividirlo en los tres actos buscando en los giros

Voz 35 26:18 claro que encuentra el éxito por primera vez cara a cara en mostró impresionante y alguno a veces no sabes cómo reaccionar a esa cosa pero afortunadamente yo tengo inminente en la que siempre me ha apoyado y es mucho más cómodo

Voz 0621 26:30 una persona normal es más hacer un guión previo buscar la emoción y buscar ese ese arco del personajes otras acto Por otra parte como me gustan tanto lo visual y me gusta tanto Saura y toda esta gente intento también hacer e imágenes visuales metafóricas que vayan acompañando al camino que va llevándose personaje esa leyenda de la música

Voz 4 26:49 tú lamenta que entretengo

Voz 0621 27:04 acabaron tiene una primera parte donde es un personaje que nace en el purismo y las callejuelas pobres en su barrio de San Fernando y cuando es joven empieza a pensar de Sí Se va a Madrid a salir para adelante no ya ya triunfar lo hace ese es el punto de inflexión de la película se va a Madrid conoce a Paco de Lucía Paco

Voz 0229 27:22 jo

Voz 0621 27:22 además la que cambió la historia del flamenco empieza segundo acto los dos empiezan a revolucionar flamenco que llegue al mito en que es cuando se separan José pelean entre los dos o el con el padre de pago de los días conoce a Ricardo Pachón en Sevilla y entonces cter termina de cargarse esa revolución terminadas ahí hacia la leyenda el tiempo la pobreza nace puedes

Voz 36 27:46 Pde nunca cuando uno las lleve dentro de verdad no lo único que que veo que la gente no me no me comprenden no como como su canto manera de sentir todavía valiente no

Voz 0621 27:58 lo que es el disco que que es el punto de inflexión para acabaron a partir de ahí coge una internacionalización su figura donde llega donde llegamos a un tercer acto donde el empiezan autodestrucción que acaba con su enfermedad José ese apodo

Voz 37 28:11 ya en su desde sus libros su familia decide buscar ayuda profesional meses de largos paseos a la orilla con construyó psiquiatra le hacen reflexionaba Jose ella solo quiere claro

Voz 0621 28:27 entonces veremos Un final climático que ya sabe todo el mundo que su muerte como Il ambos todo esto pues vamos a ver también íbamos a The a inventar un personaje ficticio que sería un andaluz con la capacidad de la entidad para hablar de Camarón como le da la gana para criticarlo para sufrir con él para para contarnos la historia como al oído como una una fábula una ley tiendas Camarón llega el último cada mañana al estudio pero feliz desde las dos compadre un poco ustedes tirados no les responde pero como yo conocía a Juan Diego y sabía que Juan Diego es de los mejores actores del mundo y sabía que era fan de Camarón digo me vaya que sí así que vamos a hacer porque efectivamente se lo dije a Juan Diego el Lehman del guión le encantó Illa él como es muy metódico empezamos a trabajar semanas antes como si esto fuera un personaje de ficción creo que esta película trata subidas el principio hasta el final la muestra tal y como es yo creo que las piezas estaban ahí todas todo el mundo las conocía pero nos habían puesto de esta forma Junta entonces yo creo que esto es lo que aporta la película una forma narrativa y emocional de conocer a

Voz 38 29:33 eh

Voz 39 29:47 el un ahorro enganchó Adriano bienes acá suave

Voz 40 30:33 ah

Voz 1142 30:42 esta API Morita musical corre a cargo de Judy Garland con uno de los números más famosos de la historia del cine musical del tranvía en la película Titan al pero seguir

Voz 11 30:55 dale un título propio escribirá Enciclopedia curiosa Delfín

Voz 0229 31:02 los próximos días vamos a huir muchas veces eso de a pero hoy también hay pulpo pues sí porque la próxima semana el jueves comienza el Mundial de fútbol de Rusia si sois aficionados estaréis deseando que empiece Lisino que pase rápido pensando en estos últimos precisamente hemos preparado un diccionario con algunos conceptos básicos sobre este deporte y lo hemos hecho claro utilizando diálogos de película

Voz 0544 31:28 ah de árbitro el árbitro es ese señor al que todo el mundo echa la culpa cuando pierde su equipo el suyo es uno de los papeles más difíciles de la función no exento de peligro

Voz 24 31:38 que el partido

Voz 26 31:40 la paz

Voz 24 31:41 no me he escapado de la conmoción cerebral de otros días

Voz 0544 31:47 le ayudan en su labor dos individuos que corren con un banderín en las manos el juez de línea también llamados linier es capaces de armar la en cualquier momento bueno pues bares la verdad sea dicha pero viajar a Rusia aclaró sale muy caro por lo menos dejamos en ese caso nosotros os recomendamos que lo viajáis en los bares donde la pasión compartida con amigos de otros aficionados hace que los goles se disfruten mucho más con fe de camiseta cada selección tiene sus colores y la camiseta no sólo la llevan los jugadores también es patrimonio de la afición que la luce orgullosa en los partidos y no sólo la camiseta porque los colores futbolísticos se llevan muy adentro

Voz 1142 32:44 y los otros están en la lavandería enseñárselo a otro ser humano de de deportividad

Voz 0544 32:51 hay que ser deportivo respetar a los rivales practicar el juego limpio aunque a veces los propios jugadores no están muy por la labor

Voz 41 33:00 que ancla que juega al Rubin finca sea que he hecho yo ahora lo sabes demasiado bien no dime lo que es lo que no se puede cargar a ser un partido de fútbol lleva un año diciendo yo sólo iba a por la pelota pero esto es un deporte para señoritas

Voz 10 33:15 y es que en este deporte a veces los cárnicos

Voz 0544 33:18 peros campan a sus anchas hemos formado Leclerc

Voz 24 33:22 cuando vio a una buena oportunidad de tirar a la gente al suelo y hacerles daño como ya te pequeños cuánto medía tres metros

Voz 0544 33:29 eh de entrenador el entrenador es el que elabora el equipo y establece las tácticas de juego valor

Voz 10 33:35 es al centro hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí desde aquí el que debe correr eso

Voz 42 33:40 el balón no vosotros si esto pasa sobre todo por Rosa

Voz 0544 33:43 hemos sino podéis internarse en el área

Voz 42 33:46 el saque de esquina

Voz 24 33:49 de fuera de juego tienen importe y explicando cómo me entienda

Voz 0544 33:54 los sentimos señora pero algunas cosas como el fuera de juego es inútil explicarlo a los que no son aficionados porque según dicen nunca lo entenderán basta con que sepan que en inglés se dice off Say y en castizo or Sáez

Voz 26 34:11 de Dios

Voz 0544 34:14 el gol es el momento culmen del fútbol el equivalente al orgasmo en el sexo

Voz 1142 34:19 H de hinchas el fútbol es la gran pasión

Voz 0544 34:21 de nuestro tiempo y los hinchas los más entregados a ella

Voz 43 34:30 queremos un hijo tuyo

Voz 0544 34:35 fue emoción y apoyo al equipo la manifiestan con gritos insultos o Cántico

Voz 44 34:40 eh

Voz 26 34:45 ah y por supuesto cantando el himno

Voz 0544 34:51 si falta de inteligencia el tema físico es muy importante tanto como la técnica pero sin olvidar que el fútbol es un juego de eso es precisamente lo que distingue a un crack de un jugador corriente no se puede negar su talento rapidez mental

Voz 45 35:07 control del esférico visión y talento en realmente magníficas

Voz 0229 35:10 cota de jugada yo cojo el balón aquí Iago

Voz 11 35:14 esto esto es es

Voz 0544 35:21 la cosa no es tan fácil como lo explicaba Pelé en evasión a victoria pero todos los aficionados guardan en su memoria jugadas inolvidables un acuerdo que es la L de lo

Voz 0229 35:32 autores los locutores ya sean de radio hotel

Voz 0544 35:34 prisión transmiten los partidos comentan las jugadas yp participar en la creación del ambiente

Voz 46 35:39 a falta de diez minutos para que concluya el partido el marcador reflejaba lo que es sombra de toda la temporada extra al pueblo polaco Lukasz

Voz 0544 35:52 Arrúe haría nos referimos aquí al juego subterráneo ese que inevitablemente ocurre en todos los partidos

Voz 47 35:59 la arme el pantalón joder cojo y te tiras de apoya tú preocupa tele jugar al puto

Voz 0229 36:06 n de niños los niños son los fans más

Voz 0544 36:09 fieles Insua admiración por los jugadores la más sincera

Voz 10 36:12 hoy hablaremos de personas a las que admiramos Dominique like in del Manchester City ni tu Barry Van Nistelrooy Van Nistelrooy en alguien tiene un héroe que no juegue en el United Chuck Robbie Fowler señala

Voz 0544 36:25 este eficiente o de once titular el entrenador elige los once jugadores que saltaron al campo y establece sus posiciones aunque ya se sabe cada aficionado lleva dentro un entrenador

Voz 41 36:36 a mí me gustó Mariano no me gusta jugar en la Gendarmería el también me tienen alguno tan infame oye Carabanchel empleados de finca urbana

Voz 0544 36:51 cuando de porteros P de penalti dos conceptos que van íntimamente unidos y es que el penalti es la pena máxima que castiga las faltas cometidas dentro del área y el portero el único que puede salvarlo

Voz 11 37:05 pero no recuerdo muy ya va por la derecha más despistado pero yo no me dejé engañar con el pie izquierdo

Voz 0544 37:13 en el Mundial seguro que muchos partidos se resolverán por lanzamientos desde el punto de penalti por eso los porteros analizan minuciosamente a los lanzadores

Voz 48 37:21 Petite en todo el mundo tío este el capitán del Deportivo que quiera los penaltis siempre por la derecha siempre siempre siempre por la derecha pero por la derecha suya o por la mía por la derecha de la portería coño Fernando a esta derecha osea por aquí

Voz 0544 37:34 de quinielas otro aliciente del fútbol las apuestas

Voz 49 37:38 qué suerte en las quinielas de la quema

Voz 0544 37:40 te resultaron era campeona eso sí

Voz 1142 37:43 R de reliquias el fútbol es algo

Voz 0544 37:45 más que un deporte es casi una religión con su Santos y reliquias

Voz 50 37:49 es lo que trajo la foto de lío

Voz 0544 37:52 con Maradona era auténtica

Voz 50 37:54 a mí la afirma desde luego en persona así los datos

Voz 0544 37:57 aficionados conservan fotos de sus ídolos camisetas firmadas entradas

Voz 51 38:01 Dati Benítez tiene una entrada de un partido de fútbol cuando himno en boca de Maradona ha jugar hace más o menos diez años él tiene la entrada como una reliquia

Voz 0544 38:22 se me selecciones en el Mundial el equivalente al equipo de tus desvelos al ser equipos nacionales el patriotismo hace que se desborde aún más la emoción y la victoria exalta el orgullo nacional

Voz 43 38:41 pero que ahora el tacha el cuesta Lawrence de Arabia

Voz 0544 38:51 T tiempo los partidos duran noventa minutos pero algunos se les hacen más largos que a otro

Voz 46 38:58 ahora escollo tres minutos hábitos

Voz 0544 39:03 sí único Messi y Cristiano Ronaldo dominan el fútbol actual pero a lo largo de la historia ha habido otros jugadores únicos e irrepetibles y algunos de ellos han hecho cine te le hará una breve aparición y aceptará entrevistas antes del partido a Pelé ella le oíamos antes Maradona o Messi también tienen sus propias películas y otros grandes mitos como Kubala Di Stéfano también hicieron sus pinitos como actores

Voz 52 39:27 enhorabuena don Alfredo estupenda una vez más de todo como siempre por animal Duke tema lo poco don pedo muy poco se lo digo yo que llevo treinta y cuatro años en el Madrid gracias a ver qué hacía ni nada la pura verdad de visto

Voz 0544 39:49 el fútbol es un juego y por lo tanto su objetivo final la victoria pero ojo hay que estar preparado para ganar y también para perder

Voz 53 39:56 pero ver a un equipo así un equipo de competición internacional de verdaderos campeones

Voz 10 40:01 es algo que que el corazón son algo que pide capa

Voz 0544 40:03 tan importante saber gestionar la victoria como la derrota que luego pasa lo que pasa

Voz 10 40:08 me Níger aquí somos entonces la tribuna cuando el Santander nos metía dos tantos técnica no le aguantó el corazón para las últimas

Voz 0544 40:17 letras del alfabeto ya no hay visionario y más desde que hemos borrado la Z del Real Madrid así que lo vamos a dejar aquí eso sí un consejo para terminar Si no te gusta el fútbol no te enfade por la sobredosis que se nos viene encima

Voz 41 40:29 al fútbol refugios de delincuencia de bajas pasiones

Voz 0544 40:34 no intentes luchar contra los elementos déjate llevar piensa que un Mundial tiene los ingredientes de las mejores películas emoción intriga y misterio el misterio de algunas decisiones arbitrales realmente

Voz 10 40:49 el fútbol es una cosa especial que no está dentro de la idea

Voz 54 41:13 a muchos creo que me dice Prieto

Voz 55 41:26 eh

Voz 54 41:35 son más

Voz 39 41:42 no

Voz 0229 42:24 que os gusta tengáis a nosotros nos encanta y no sólo como músico también cuando de vez en cuando se mete actor sus aportaciones a la música el cine banda sonora que compuso para la película de Francis Ford Coppola corazonada a la cual pertenece esta canción y ahora otro tipo que también nos cae bastante bien Jack Bourbon

Voz 1142 42:47 Burgos presenta

Voz 0229 42:49 que el día

Voz 56 42:52 no creí que sí

Voz 1142 42:58 mi terapia

Voz 0544 43:08 hola qué tal amigos entre los muchos monstruos que pueblan el cine de terror hay uno especialmente pavoroso no habita en lo profundo del Bosque ni en los pasajes subterráneos sino en el espacio exterior una criatura tremendamente agresiva de forma cambiante y ácido en las venas

Voz 58 43:26 su perfección estructural solo igualada por su hostilidad es un superviviente al que no afectan a la conciencia los remordimientos ni las fantasías de moralidad

Voz 0544 43:38 un monstruo que no tiene piedad de sus víctimas las destroza a la primera oportunidad

Voz 59 43:51 no

Voz 1142 43:58 con un matrimonio perfecto entre el cine de terror y ciencia ficción una nave que cruza el espacio regreso a la Tierra con siete tripulantes y un terrible y mortífero octavo pasajero madre ha variado la ruta de nuestro viaje que ha corrido ha interpretado la transmisión de origen desconocido

Voz 26 44:15 sí de transmisión

Voz 1142 44:17 el rollo acústico se repite intervalos de toque segundos un SOS

Voz 0229 44:24 en el octavo pasajero era un cuento gótico que contaba la historia de unos hombres enfrentándose a lo desconocido la película se desarrollaba en el futuro pero bien podría haber sucedido en otro tiempo en otro

Voz 1142 44:34 martes

Voz 0229 44:35 el director Ridley Scott lo explicaba así

Voz 0544 44:37 el hecho de que la historia ocurra en el espacio es casual en los tramo pudo haber sido un viejo barco de carga en los mares del Sur con una tripulación de siete hombres que llegan por casualidad a una isla se encuentran con algo que les llena de pavor lo que importa aquí es la historia

Voz 0229 44:54 de todas las películas de la saga Alien Le hemos visto de diferentes formas

Voz 1142 44:58 el pequeño o grande conforman araña mitad orgánico en mitad máquina ha sido Reina ha parido

Voz 10 45:04 de la curiosa costumbre de mudar sus células por Silicon unas holandesa lo que les a una gran resistencia en condiciones ambientales adversas es una interesante combinación de elementos que le convierte

Voz 1142 45:19 pero quizá su aspecto más mítico y recordado fue el de su alumbramiento

Voz 11 45:27 la dejaré objetos extraños

Voz 0229 45:32 Marilyn el astronauta John Hurt descubrían el Asteroide una especie de huevos asquerosos estar completo

Voz 1142 45:38 me nada

Voz 26 45:40 por el momento quiero vivir

Voz 0544 45:42 cuando termina

Voz 26 45:46 claro no se León

Voz 0229 45:47 el río otra cosa que tocar a partir de ese momento el Alien en estado embrionario se vendería a la cara de Hart como se fueron pulpo

Voz 13 45:57 cómo se lo vamos a quitar todo momento necesitado instrumental para euros

Voz 11 46:03 trataré de quitarle el pueblo prime no puede ser le arranca el cuero cabelludo ya lo sé separarlos

Voz 60 46:13 darle en la cabeza

Voz 0229 46:14 todos respiraban cuando la criatura parecía morir despegaba de él

Voz 10 46:19 pues bien destaca a manos de de esos salió a Tito cuando estaba vivo que pasará ahora que estamos creo que podemos pensar que no va a resucitar

Voz 0229 46:27 entonces venía aquella secuencia inolvidable que esta semana hemos elegido para la terapia de Bourbon el astronauta despertaba de su como

Voz 61 46:34 vaya Valente que el enfermo se ha curado como recuerdo

Voz 0621 46:38 ha dado horrible pesadilla de asfixiar era durante la comida

Voz 0229 46:43 empezaba a sufrir una serie de convulsiones

Voz 11 46:46 te vas a comprar el balón pero no es para tanto que que sobre estas hasta ahora Kate

Voz 56 46:54 palmeros lo pintaban sobre la mesa hay entonces

Voz 0229 47:09 el bicho una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces de entradas se abría paso desde financiador del pecho que John Hurt ya va sus dientes y salía disparado partirse a crecer en los túneles de ventilación mi Calder jefe de efectos especiales mecánicos de la película recordaba así el rodaje de esta escena

Voz 0544 47:29 John Hurt estaba bajo la mesa por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos delante de él colocamos un falso tronco humano hueco que llenamos de tripas frescas de vacuno varios litros de sangre cuando el pequeño bastardo salió impulsado por bombas hidráulicas la sangre y las vísceras llenaron toda la habitación la actriz Verónica carro White sufrió un ataque de histeria al verse cubierta de sangre y tuvimos que repetir varias veces eso sí con algo menos de sangre

Voz 0229 48:01 Ridley Scott siguió al pie de la letra la receta del maestro Jacques Torner según la cual las películas de terror debían incluir sólo dos o tres escenas de violencia real el resto debía ser perro sugerido Scott nunca nos permitía observar con detenimiento al alien había planos de la mandíbula en las garras de la cola pero nunca del monstruo entero

Voz 10 48:21 bueno lo que fuera pero muy grande desapareció por un conducto gracias utilizan los conductos de Nike para moverse

Voz 0229 48:29 esta forma el espectador superaba con su imaginación el horror de cualquier engendro mecánico

Voz 41 48:33 estas seguro que quedó en algo sí sí sí

Voz 1142 48:37 lo único que se presentía era su amenaza

Voz 63 48:40 que nada contracción

Voz 64 48:56 queréis saber in

Voz 0229 48:57 calidad en qué consistían engendro lo contaba Carlo de Marquis uno de los técnicos de efectos especiales que manejaban al alien

Voz 65 49:04 monstruo grande era un actor un actor

Voz 66 49:08 muy especial porque tenía una tribu de África que tienen que de física muy peculiar tiene cuerpo muy pequeño en las piernas muy larga eh muy sutil entonces es con él con el tras que que hice de demostró ya tenía una desproporción

Voz 0544 49:25 bueno a todo

Voz 65 49:27 la por control remoto parte parte con cable es qué

Voz 0229 49:31 así de sencillo un tipo dentro de un disfraz hace utilizaron tres cabezas mecánicas que podían extraer la mandíbula para así devorar mejor sumen Man pero en la primera versión de la película había una escena bastante más cruenta aquesta como ya sabéis el capitán Dallas era uno de los primeros en ser devorado por el alien

Voz 10 49:51 encontramos sangre

Voz 0229 49:53 bueno en realidad sí que encontraban los restos de Dallas descubría Sigourney Weaver agonizante convertido en una especie de sport a donde el monstruo le había colocado para irle dando mordiscos como reserva de alimento Ripley a petición suya le disparaba para evitarle sufrimientos la escena fue eliminada del montaje por ser demasiado brutal el eslogan de la campaña de publicidad intrigado al público que acudió en masa a los cines película fue un gran éxito y enseguida se convirtió en el clásico ella Ridley Scott había revolucionado el género fantástico fusionando el moderno cine de terror con las aventuras galácticas

Voz 0544 50:38 y entre secuela precuela spin off que el enfrentaban al depredador la saga Alien ha dado pie a ocho películas y es una de las franquicias más rentables de la historia quizás fue su tío Ridley Scott anunciado más precuela para el futuro por ahí está pendiente todavía el proyecto de Alien cinco una nueva secuela que en teoría iba a dirigir Nil bronca el director de Distrito nueve o si un sea como sea lo que es seguro es que la alguien continuará cumpliendo la misión para la que fue creado como decía Ridley Scott el objetivo fundamental es poner los pelos de punta al espectador

Voz 0229 51:38 se nos ha acabado el tiempo por esta semana hoy despide el programa discreción Kim con la música que compuso para Río Bravo los clásicos del western que dirigió Howard Hawks protagonizaron John Wayne Dean Martin entre otros nosotros nos volvemos a encontrar en siete días cuando vosotros queráis ellos podcast de Cadena Ser punto com