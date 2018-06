Alexis Morante: "Trato mis documentales como si fueran fricciones"

Voz 0621 00:00 yo siempre tenía claro que quería hacer audiovisual siempre querido dedicarme al cine desde pequeño desde que empecé a ver las películas de Spielberg de té los gun y todas estas películas de los ochenta que de mi generación

Voz 2 00:15 la película americana de aquella época me habían enseñado el valor de la vista como encontrar tesoros viajar en el tiempo o que un superhéroe jamás pone nervioso

Voz 0621 00:24 en Andalucía sólo había dos sitios donde estudiadas piensan la información yo no tuve la nota de corte que era muy alta en aquella época entonces eran de clase media baja entonces al final cambia de carrera dije bueno pues estudió Derecho mi madre se puso muy contentas si te lo digo en Granada estudiar Derecho está preparado el demandante lo estamos señoría la defensa preparada la defensa señoría empecé poquillo si seguía siendo un apasionado del cine yo siempre había escrito en la revista el Instituto sobre cine eh

Voz 3 00:51 al el Fotogramas de pequeño todo tiene toda la casa llena de revistas de cine

Voz 0621 00:56 cuarto ya no pude más y desde la carrera de Derecho y me fui a Sevilla porque salieron los ciclos formativos superiores de Audiovisual después enlace con la carrera de publicidad y después me fui a Cuba a hacer un curso de guión y esto esto es lo mío hizo mi primer corto lo hice con diecinueve años en plan doméstico desde llamativas

Voz 4 01:13 sabes de los artistas el IVA será otro día

Voz 5 01:20 lo está muy nerviosa alzado el se siente enamorada

Voz 0621 01:28 yo me fui a Nueva York para hacer un máster el primer año Nueva York y el segundo en Los Angeles como tenía las cosas muy claras pues lo primero que quizás Telephone cortos grande el corto volteretas de meses tan difícil

Voz 2 01:39 poco de carrerilla un impulso con fuerza para hacer aquí un nuevo camino

Voz 0621 01:44 ese corto tuvo mucho éxito en los festivales el segundo año Los Ángeles hice matador de Rowe que me llevé a Juan Diego para hacer el corto

Voz 6 01:52 la edad el sexo mano de Estados Unidos soy promotor de espectáculos

Voz 7 01:56 que no hablo con periodista que ha Strike todo a una pandilla de mamones

Voz 0621 02:01 de ahí conocía Enrique Bunbury en Los Ángeles y ahí se cruzó mi faceta de de director musical

Voz 5 02:13 y cuando conocía Bunbury Los Ángeles yo siempre había sido muy fan de de los era del silencio Enrique Bunbury

Voz 3 02:23 no me gusta que me gustan los filial yo me vuelve loca

Voz 0621 02:28 le propuse que como por esa época estaba viendo muchos documentales musicales también que estaba de son caminos Monster de Metallica estaban bueno a mí me gustaba mucho los de PNB y que cuando empezó con Bob Dylan empezaba bello como a investigar mucho por los documentales musicales entonces como que cogía Bunbury como conejillo de indias diciendo yo la gran estrella del rock no te importaría que te siguiéramos en una gira coincidió que a él le nos caímos bien le gustó la idea los seguir una gira por Estados Unidos hice el Camino más largo que fue el primer documental musical que

Voz 8 02:58 hay momentos en tu vida en los que sabes que ahí todo fue en otra dirección Enrique

Voz 0621 03:04 vivido toda la hubiese podido vivir de unas final Ronaldo él me propuso hacer la siguiente videoclip suyo entonces a partir de ahí yo ya le he hecho como quince videoclips aquí diré directamente yo le hago los videoclips y tenemos una relación muy buena a partir de ahí yo empecé hacerle videoclips más gente empezaran a a a traerme más ofertas hacer otras documentales Inuncat abandonando tampoco la ficción que es lo que me gustaría

Voz 9 03:29 por qué

Voz 0621 03:37 lo que yo le aporto creo que es lo que se hace mucho en Estados Unidos es tratar al documental musical como una ficción buscar la historia del personaje buscarlo dramático dividirlo en los tres acto buscarle los giros

Voz 10 03:50 claro que encuentra el éxito por primera vez cada acabarán mostró impresionante y alguno a veces no sabe cómo reaccionar a esa cosa pero afortunadamente yo tengo inminente de la que siempre me ha apoyado y muy mucho más cómodo ser una persona normal es más hacer hundió

Voz 0621 04:04 previo buscar la emoción y buscar ese ese arco del personajes otras acto Por otra parte como me gustan tanto lo visual y me gusta tanto Saura y toda esta gente intento también hacer e imágenes visuales metafóricas que vayan acompañando al camino que va llevándose personaje va esa leyenda de la música acabaron tienen una primera parte donde es un personaje que nace en el purismo y las callejuelas pobres en su barrio San Fernando y cuando es joven empieza a pensar de Sí se va a Madrid a salir para adelante no ya ya triunfar lo hace es el punto de inflexión de la película Madrid conoce a Paco de Lucía Paco

Voz 11 04:55 tomar la amistad que cambió la historia del flamenco empieza segundo acto los dos empiezan a revolucionar Claver

Voz 0621 05:03 co llegue al mito en que es cuando se separan José pelea entre los dos o El con el padre de Paco de Lucía ICO conoce a Ricardo Pachón en Sevilla y entonces te termina de cargarse esa revolución terminadas ahí hacia la leyenda el tiempo la pobreza nace puedes

Voz 12 05:18 Pde nunca cuando uno las lleve dentro de verdad no lo único que que veo que la gente no me lo me comprenden no como como yo canto manera de sentir todavía valiente no

Voz 0621 05:30 lo que es el disco que que es el punto de inflexión para acabaron a partir de ahí coge una internacionalización su figura donde llegan donde llegamos a un tercer acto donde el empiezan autodestrucción que acaba con su enfermedad José ese apoyo

Voz 11 05:44 ya en su mujer sus líos su familia decide buscar ayuda profesional meses de largos paseos a la orilla del mar con su psiquiatra me hacen reflexionar ella solo quiere

Voz 0621 05:59 entonces tenemos un final climático que ya sabe todo el mundo que su muerte como Il ambos todo esto pues vamos a ello lo también íbamos a The a inventar un personaje ficticio qué sería un andaluz con la capacidad de la entidad para hablar de Camarón como le dé la gana para criticarlo para sufrir con él para para contarnos la historia como una una fábula

Voz 11 06:21 yendo Camarón llega el último cada mañana al estudio pero feliz de ver a su padre un poco triste si ir a bordo les responde

Voz 0621 06:30 pero como yo conocía ya Juan Diego y sabía que Juan Diego

Voz 13 06:33 esto lo mejor actor del mundo y sabía que era fan de Camarón digo me voy a decir que si así que vamos a hacer porque efectivamente es Diego Lehman del guión le encantó Illa él como es muy metódico empezamos a trabajar semanas antes como si fuera un personaje de ficción

Voz 0621 06:48 creo que esta película trata subidas del principio hasta el final la muestra tal y como es yo creo que las piezas estaban ahí todas todo el mundo las conocía pero nos habían puesto de esta forma Junta entonces creo que esto es lo que aporta la película una forma narrativa emocional de conocer a Camarón

