Diccionario cinematográfico de fútbol para los que odian el mundial

Voz 1 00:00 oh

Voz 2 00:04 de árbitro el árbitro es ese señor al que todo el mundo echa la culpa cuando pierde

Voz 0544 00:08 tipo el suyo es uno de los papeles más difíciles de la función no exento de peligro

Voz 3 00:13 en el partido hoy lo cual no me escapado de la conmoción cerebral de otros días pero con todos

Voz 0544 00:21 ligero ayudan en su labor dos individuos que corren con un banderín en la mano el juez de línea también llamados linier es capaces de armar la en cualquier momento por bares la verdad sea dicha pero viajar a Rusia aclaró sale muy caro numerosas y lo estado pero me lo dejamos en ese caso nosotros os recomendamos que lo viajáis en los bares donde la pasión compartida con amigos de otros aficionados hace que los goles se disfruten mucho más C de camiseta cada selección tiene sus colores y la camiseta no sólo la llevan los jugadores también es patrimonio de la afición que la luce orgullosa en los partidos no sólo la camiseta porque los colores futbolísticos se llevan muy adentro eso que Gemma

Voz 4 01:18 sí calzoncillos de Aznar y los otros están en la lavandería a Crime que enseñárselo a otro ser humano de deportividad

Voz 0544 01:26 hay que ser deportivo respetar a los rivales

Voz 2 01:29 a practicar el juego limpio aunque a veces

Voz 0544 01:31 los propios jugadores no están muy por la labor

Voz 5 01:35 tú así que ancla que juega al rugby típica sea que he hecho yo ahora lo sabes demasiado bien lo que es lo que no se puede cargar hacia el un partido de fútbol lleva un año diciendo yo sólo iba a por la pelota pero esto es un deporte para señoritas

Voz 0544 01:50 y es que en este deporte a veces los carniceros campan a sus anchas

Voz 6 01:55 armado legítimo día una buena oportunidad para tirar a la gente al suelo que hacerles daño como hacía este pequeño cuánto medía tres metros

Voz 0544 02:05 del entrenador el entrenador es el que elabora el equipo y establece las tácticas de juego más balones al centro hay que jugar

Voz 7 02:12 el equipo intentar desde aquí desde aquí el que debe correr

Voz 8 02:15 es el balón lo vosotros todas sobre todo por los extremos sino no podéis internarse en el área forzada del saque de esquina

Voz 9 02:25 desde muero dejó un importe y explicármelo quien entienda

Voz 0544 02:29 los sentimos señora pero algunas cosas como el fuera de juego es inútil explicarlo a los que no son aficionados porque según dicen nunca lo entenderán basta con que sepan que en inglés se dice off sal en castizo or Sáez

Voz 10 02:44 no hay duda

Voz 0544 02:50 el gol es el momento culmen del fútbol el equivalente al orgasmo en el sexo Hachette hinchas el fútbol es la gran pasión de nuestro tiempo los hinchas los más entregados a ella

Voz 11 03:03 queremos Unics obtuvo queremos un hijo tuyo

Voz 0544 03:10 fue emoción y apoyo al equipo la manifiestan con gritos insultos o Cántico

Voz 12 03:15 eh

Voz 10 03:21 y por supuesto cantando el himno

Voz 0544 03:27 sí fado de inteligencia el tema físico es muy importante tanto como la técnica pero sin olvidar que es un juego y eso es precisamente lo que distingue a un crack de un jugador corriente

Voz 13 03:40 no se puede negar su talento rapidez mental control del esférico visión y talento realmente magnífica J de jugada yo cojo el balón aquí Iago

Voz 9 03:54 Con

Voz 0544 03:56 la cosa no es tan fácil como lo explicaba Pelé en evasión la victoria pero todos los aficionados guardan en su memoria jugadas inolvidables no que es la ele de locutores los locutores ya sean de Radio Televisión transmiten los partidos comentan las jugadas yp participar en la creación del ambiente

Voz 14 04:15 a falta de diez minutos para que concluya el partido fue el marcador reflejaba lo hacía desde ahora sobreactuar toda la temporada extraña polar

Voz 11 04:23 bueno

Voz 0544 04:27 el día nos referimos aquí al juego subterráneo ese que inevitablemente ocurre en todos los partidos

Voz 15 04:35 la arme el pantalón joder cojo como si te tiro él apoya tú preocupa tele jugar al público

Voz 0544 04:41 n de niños los niños son los fans más fieles Insua admiración por los jugadores la más sincera

Voz 16 04:47 hoy hablaremos de personas a las que admiramos Dominique Fraikin del Manchester United ni tu Barry Van Nistelrooy en alguien tiene un héroe que no juegue en el United Robbie Fowler señala

Voz 0544 05:00 este suficiente o de once titular el entrenador elige los once jugadores que saltan al campo y establece sus posiciones aunque ya se sabe cada aficionado lleva dentro un entrenador

Voz 17 05:12 sí sí me lo apoye gesto Mariano y me gusta jugar en amenazó con quemar los medios también me tengo alguno que Samir oye que para el transporte no a empleados de finca urbana

Voz 0544 05:27 hablando de porteros P de penalti dos conceptos que van íntimamente unidos y es que el penalti es la pena máxima que castiga las faltas cometidas dentro del área y el portero el único que puede salvarlo

Voz 18 05:40 Pedro no recuerdo muy bien me lo dieron todo va por la derecha para despistan pero yo no me dejé engañar con el pie izquierdo

Voz 0544 05:49 en el Mundial seguro que muchos partidos se resolverán por lanzamientos desde el punto de penalti por eso los porteros analizan minuciosamente a los lanzadores

Voz 19 05:57 Petit en todo el mundo yo esté el capitán del Deportivo que quiera los penaltis siempre por la derecha siempre siempre siempre por la derecha Pedro por la derecha suya o con la mía por la derecha de la portería coño Fernando a esta derecha osea pues aquí

Voz 0544 06:09 de quinielas otro aliciente del fútbol las apuestas

Voz 20 06:13 que no hubo suerte en las quinielas de la quema pero es resultado de la somos campeones eso sí de reliquias

Voz 0544 06:20 el fútbol es algo más que un deporte es casi una religión con sus santos y reliquias

Voz 21 06:24 en lo que trajo la foto Diego filmada por Maradona

Voz 0544 06:28 en auténticas

Voz 21 06:30 las Wilma desde luego en persona así los aficionados

Voz 0544 06:33 conservan fotos de sus ídolos camisetas firmadas entradas

Voz 22 06:36 Dati Benítez tiene una entrada en un partido de fútbol cuando himno en boca de Maradona a jugar de yo justamente hace más o menos diez años él tiene la entrada como si fuera una reliquia

Voz 0544 06:57 se me selecciones en el Mundial el equivalente al equipo de tus desvelos al ser equipos nacionales el patriotismo hace que se desborde aún más la emoción y la victoria exalta el orgullo nacional

Voz 11 07:17 Margaret Thatcher el juez Laurence de Arabia

Voz 0544 07:26 T tiempo los partidos duran noventa minutos pero algunos se les hacen más largos que a otro

Voz 14 07:32 a rito nada escollo pálpito tres minutos hábitos y nos tiempo

Voz 0544 07:39 un único Messi y Cristiano Ronaldo domina el fútbol actual pero a lo largo de la historia ha habido otros jugadores únicos e irrepetibles y algunos de ellos han hecho cine Pelé hará una breve aparición y aceptará entrevistas antes del partido a Pelé ella le oíamos antes Maradona o Messi también tiene sus propias películas y otros grandes mitos como Kubala o Di Stéfano también hicieron sus pinitos como actores

Voz 23 08:05 Penya una vez más de todo bueno y malo que usted lo poco don Alfredo muy pocos y lo digo yo que llevo treinta y cuatro años en el Madrid gracias a ver

Voz 24 08:15 gracias ni nada la pura ve la V de victoria

Voz 0544 08:25 el fútbol es un juego y por lo tanto su objetivo final la victoria pero ojo hay que estar preparado para ganar y también para perder

Voz 25 08:32 ver a un equipo así un equipo de competición internacional de verdaderos campeones es algo que encoge el corazón es son algo que piden capas

Voz 0544 08:39 tan importante saber gestionar la victoria como la derrota que luego pasa lo que pasa

Voz 26 08:43 alguien me dijera feeling somos pajaritos

Voz 0544 08:46 a la tuvimos cuando el Santander nos metía dos

Voz 26 08:48 los tejidos

Voz 0544 08:50 no le cuanto antes para para las últimas letras del alfabeto ya no hay diccionario más desde que hemos borrado la Z del Real Madrid así que lo vamos a dejar aquí eso sí un consejo para terminar Si no te gusta el fútbol no te enfade por la sobredosis que se nos viene encima

Voz 24 09:04 al fútbol refugio te delincuencia de baja

Voz 0544 09:09 no intentes luchar contra los elementos déjate llevar piensa que un Mundial tiene los ingredientes de las mejores películas emoción intriga y misterio el misterio de algunas decisiones arbitrales naturalmente

Voz 16 09:24 el fútbol es una cosa especial del que no está dentro del de la idea

