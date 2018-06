Stan winston, creador de monstruos

Voz 1 00:00 me llamo Stan Winston experto en maquillaje sofisticados

Voz 2 00:05 muy muy sofisticados así después

Voz 0229 00:08 la mente se presentaba uno de los técnicos más geniales que ha conocido el séptimo arte el hombre que creó algunas de las

Voz 3 00:14 criaturas más sorprendentes y aterradoras del cine de las últimas décadas compartirán lo sé lo sé

Voz 0229 00:21 dentro de los profesionales del maquillaje especial Winston se caracterizaba sobre todo por su capacidad investigadora no sólo en el uso de nuevos materiales

Voz 4 00:29 en realidad no es piel un polímero proto planificó de composición similar a los chicles que se pegan debajo de los asientos

Voz 0229 00:34 sino también por haber sido pionero desde su taller en la utilización de muchas de las técnicas que hoy en día domina los efectos especiales

Voz 5 00:41 es de esas personas son

Voz 1 00:43 Lima erótico uno no aquí no tenemos miedo

Voz 5 00:47 pronto

Voz 0229 00:47 todo ello le valió cuatro Oscar diez nominaciones más a la estatuilla además de infinidad de premios profesionales en una carrera que se prolongó durante casi cuatro décadas

Voz 1 00:56 de tenis era real en mayo lo que he hecho a lo largo de mi carrera no es crear efectos especiales ni efectos de maquillaje o efectos generados por computador lo que he hecho toda mi vida es crear personajes de ficción la forma en la que me enfrento a mi trabajo es similar a la de un actor me pregunto cómo va a ser ese personaje cuál será su aspecto cómo actuará en la película

Voz 0229 01:24 en realidad Stan Winston quería ser actor por eso mientras estudiaba Bellas Artes en la Universidad se matriculó en varios cursos de interpretación pronto sin embargo se dio cuenta de que actuar no era lo suyo esa gente

Voz 6 01:38 Ana con mi es mi quinta posición esta semana y que tiene lo mismo siempre que no se Waco Ateca

Voz 0229 01:47 ni tampoco tenía mucho talento la verdad así que decidió potenciar su habilidad para las artes plásticas enfocando eso sí hacia el mundo del cine nada más terminar la universidad encontró un trabajo como aprendiz de efectos especiales y maquillaje y los estudios Disney

Voz 7 02:01 mamá perdona irnos están esperando

Voz 1 02:05 no paramos de un sitio

Voz 7 02:06 otro maquillando casas

Voz 0229 02:08 a lo largo de los años setenta y principios de los ochenta están Brixton dejó su marca de fábrica en innumerables series de televisión y películas de serie B donde demostró una especial habilidad para las criaturas monstruos

Voz 8 02:19 su madre

Voz 6 02:25 Nos

Voz 0229 02:25 sin embargo su trampolín a la fama no llegaría hasta mil novecientos ochenta y cuatro cuando un joven director llamado James Cameron habló del personaje que iba a protagonizar la película

Voz 9 02:34 bien escucha los Terminator son unidades de infiltración medio hombre medio máquina por debajo hay un chasis metálico de combate controlado por microprocesador totalmente blindado muy duro pero por fuera son de ido mano

Voz 0229 02:47 a pesar del escaso presupuesto de la película Winston consiguió trajes y efectos sorprendentes y todavía hoy en día da repelús ver al ciborg Schwarzenegger reparando su propio brazo deteriorándose orgánicamente hasta acabar convertido en un esqueleto de metal sí

Voz 1 03:01 aspectos bastante desconocida

Voz 0229 03:06 Stone continuó su asociación con Cameron en Ali la segunda parte de la saga del octavo pasajero donde creó otro de los personajes más destacados de su bestiario persona

Voz 1 03:15 pero cada una de esas cosas procede de un hueco no Asik y quién pone huevos expuesta Reina Ali

Voz 0229 03:23 antes más letal aún que cualquiera de sus hijos su presencia permitió una de las mejores secuencias de la saga

Voz 3 03:29 su muerte con la teniente Ripley

Voz 0229 03:35 hoy en día esta criatura habría sido hecha mediante efectos digitales pero en mil novecientos ochenta y seis aún no era posible piel quién es Don tuvo que construir una gigantesca marioneta animal crónica que debía ser controlada por dieciséis operadores tras el éxito de la película James Cameron y Winston decidieron crear la digital Romain una compañía que nacía para darle la batalla a la todopoderosa Industrial Light Magic de George Lucas en el terreno de los efectos visuales y es que ya por entonces Cameron Winston eran conscientes de que el mundo de los trajes cinematográficos estaba entrando en una nueva era

Voz 1 04:08 Que Dios nos asista hemos caído en manos de ingenieros estamos durante años muchos artistas se han sentido intimidados por la tecnología estos artistas desafortunadamente se han quedado obsoletos porque la tecnología nos ayuda a contar historias nos ayuda a crear personajes sabes utilizarla adecuadamente en el cine ideas de magia

Voz 0229 04:31 la diferencia de otros profesionales de su ramo Stan Winston nunca tuvo miedo de dar el salto tecnológico y combinar los métodos tradicionales del maquillaje y los efectos físicos o las nuevas técnicas a las Polo de Nador tal y como pudo demostrar en Terminator dos película que contenía tu Cage es mucho más sofisticados que los de la primera parte

Voz 10 04:50 las series seiscientos tenía la piel de los veíamos enseguida pero estos son morbosa es en manos Fulgan tiene mal aliento todo son difíciles de identificar

Voz 0229 05:00 el efecto más espectacular era el que permitía difuminar la morfología de la OID temimos aquel que perseguía a Schwarzenegger y Edward furia

Voz 1 05:07 una aleación mimética

Voz 11 05:10 Toño seguir Caixa metal líquido

Voz 0229 05:12 Terminator dos marcó un punto de inflexión en la industria del cine dejó claro que a partir de entonces los efectos físicos hechos con prótesis y matrona IQS debían combinarse con los efectos digitales que generaban los ordenado eres otra de las asociaciones más productivas de la carrera de Winston ha sido la que formó con el director Tim Burton para el que por ejemplo diseñó las manos cortadores de Eduardo Manostijeras

Voz 12 05:37 sí

Voz 3 05:48 muy bien creo al jinete sin cabeza

Voz 0229 05:51 Hollow o convirtió a Danny De Vito en el repulsivo pingüino de Batman buen

Voz 1 05:55 de Danny De Vito creó el personaje lo que yo aporte fue una apariencia física que le ayudara a meterse aún más en él que a la vez no dificultad se su interpretación de actores profundas

Voz 0229 06:07 pero el mayor éxito de la carrera de Winston llegó en mil novecientos noventa y tres Steven Spielberg le propuso el reto de hacer realidad el sueño de Parque Jurásico

Voz 13 06:18 los dinosaurios y el nombre dos especies separadas por sesenta y cinco millones de años de evolución de repente se encuentran conviviendo con podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar

Voz 0229 06:31 mezclando de nuevo técnicas Info gráficas con el Macron ex Winston logró efectos sorprendentes entre los que destacaba sobre todo la movilidad el realismo de la estrella de la función

Voz 1 06:41 el tiranosaurio totalmente en Kiev succión

Voz 0229 06:50 Winston construyó un gigantesco tigres a tamaño real y movido por potentes motores hidráulicos

Voz 14 06:55 entraban por control remoto Baer peca rabo Waving ser

Voz 1 07:01 pues si tuviera que elegir probablemente diría que en la más memorable y gozosa experiencia que he tenido la carrera fue hacer Parque Jurásico y eso a pesar de que fue también el trabajó más difícil y exigente al que me enfrentado ya que era algo que no había hecho en campos Steven Spielberg me decía si existe una reina Alien de cinco metros de altura por qué no vas a hacer un dinosaurio de ocho alzó la peli

Voz 15 07:26 Lula fue un taquillazo Parque Jurásico le valió al maquillador el cuarto Oscar de su carrera

Voz 0229 07:40 desde principios de los noventa Stan Winston era dueño de su propio estudio una especie de taller renacentista en el que trabajaban docenas de maquilladores ordenadores ingenieros diseñadores gráficos donde las más variadas tecnología se combinaban con un solo objetivo impresionar al espectador

Voz 1 07:58 yo no puedo recurrir a un manual para ver cómo se hace inspirarme en otros modelos porque son creaciones que no se han hecho nunca tengo que arriesgar que inventar y lograr algo que sea nuevo pero eso es lo genial de esto

Voz 0229 08:12 Kingston no sólo destacó como creador de efectos especiales sino que a lo largo de su carrera encontró tiempo para intentar otras facetas ejemplo dirigió dos películas de terror y fantasía pacto de sangre vino me pop ambas eso sí con poco éxito también diseñó atracciones para parques temáticos y no hablo ya saben esa cualquiera hemos creado teológicas vivas tan asombrosas una imagen todo el diseño videojuegos trabajó para videoclips musicales eso creó su propia colección de muñecos de merchandising muy cotizado por los coleccionistas su último reto antes de morir fue hacer de Robert Downey Jr un auténtico superhéroe creando el traje

Voz 14 08:54 Iron Man listo en tres

Voz 16 08:57 vamos