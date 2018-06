El Larguero (1ª parte /09/06/2018): Análisis del partido de España y escuchamos a Lopetegui, Nacho y Koke

Voz 2 00:00 muy buenas noches salvo dos pes de Rusia aquí estamos pues

Voz 1375 00:51 los que quedamos en el estadio de Krasnodar que ahora mismo ya está en silencio prácticamente a oscuras y además con estas estrellas que han puesto de que lo tienen todo aquí pero pero vamos preparados para que para que te ambientes no con lo que tienes alrededor ahora mismo ya se ha hecho de noche en el cielo se ve alguna estrella pero en el videomarcador de este estadio Krasnodar está todo lleno de estrellitas esto es una una una maravilla

Voz 0239 01:12 Romero toro esto aún estábamos muy interesante te lo digo de verdad más grandes y más bonito más moderno de costaría encontrar alguna yo creo que no ha pasado a una maravilla bueno se ha hecho larga la semana aquí estamos ya en Rusia para para empezar

Voz 1375 01:23 las estos Larguero es que vamos a hacer desde desde Rusia en el campeonato del mundo pero sí largos hecho la semana largos hecho el partido de hoy ya era acabaran los amistosos porque tenemos ganas de que empiece el Mundial deber de verdad la selección española que nos ha dejado sensaciones un poco frías con los dos últimos amistosos con el de Vila real ante Suiza en el que acabamos empatando Icon el de hoy ante Túnez en el que hemos acaba ganando con ese tanto de Iago Aspas gracias enseguida Javi Herráez Antón Meana Adriá Albets en la zona mixta en la sala de prensa donde todavía están saliendo los jugadores del vestuario de la ducha enseguida escuchamos a los protagonistas pero que mejor frase para resumir este mal partido de España que seguramente no tenga mucho que ver con lo que vamos a a presenciar el próximo viernes contra Portugal en el primer oficial pero quién mejor que Yago Aspas el autor del gol para resumir así lo que ha sido el partido y las sensaciones que nos deja casi todos incluido a ellos cuando termina el partido que hemos dado en Mediaset en cuatro se acerca al micrófono de Juanma Castaño irá dicho esto sobre las sensaciones de España Iago Aspas en el micrófono de cuatro

Voz 3 02:27 sí creo que teníamos mejores sensaciones antes de comenzar esta concentración que después de estos dos últimos partidos pero bueno con una competición muy muy bonita que tenemos muchas ganas

Voz 1006 02:38 las puestas y esperamos pues empezar con

Voz 4 02:40 buen sabor de boca una victoria

Voz 0239 02:43 bueno no os traemos mejores sensaciones de lo que nos ha dejado estos dos partidos Romero yo creo que lo dice todo en la cabeza de los futbolistas lo que hay es no hemos venido con las mejores sensaciones después estos dos amistosos eh yo creo que cuando hayan escuchado en la caseta lo que ha dicho a spas estarán de acuerdo con él Hinault no quiero decir que

Voz 1375 03:00 Haendel porque no pero no no va a gustar demasiado escuchar eso pero la realidad Sam veníamos juegas sincero no pues claro en la realidad veníamos con con la sensación nunca mejor dicho de que la selección española ha estado a un nivel muy bueno

Voz 0239 03:10 no

Voz 1375 03:11 y resulta que hemos pegado al bajonazo es mejor dar los bajonazo

Voz 0239 03:15 en estos dos amistosos que en el primer partido frente a Portugal

Voz 1375 03:17 pero la realidad es que los dos últimos amistosos el de Villarreal y el de hoy que todos tenemos un poco la sensación de que ha valido para muy poquito claro de que se acaba incómodo decían los amistosos además de Romero está por aquí Julio Pulido que enseguida también charlamos lo la Julio muy buenas qué tal está por aquí Marcos López también hola Marcos qué tal buenas noches también si dándole a la tecla haciendo del artículo de periódico ahora hacemos el Sanedrín y e incorporar más gente a este sanedrín del Larguero pero nos pide paso Javierre que está por ahí abajo ha terminado la rueda de prensa del seleccionador Julen Lopetegui que sale ahora zona mixta y que me imagino ya conoce también lo que he dicho Iago Aspas hola Javi sale Julen Lopetegui bueno aquí viene Lopetegui Julen Lopetegui

Voz 1828 03:53 buenas noches hola buenas noches bueno es el balance de este último partido amistoso tira poco a puerta pero al final ha ganado el partido y a cambió de sistemas como

Voz 5 04:02 esto bueno balance que que en los Mundiales buena son es decir así cada partido es vista iba a haber muchas dificultades hoy seguramente suban de lo seguro en la primera parte hemos terminado más dificultades de las que deberíamos hemos tenido bastantes pérdidas ante un equipo que que tiene un nivel de de preparación seguramente bastante alto para amparar alabó que estamos o cuatro amistosos y no punta es creo que el equipo lo mejor es que ha sabido crecer en una dificultad de buscar soluciones en la exigencia ritmo tan alto que no ha propuesto Tune la segunda parte de creo como ha estado mejor más tranquilos y más pérdidas y al final el momento hemos podido jugar de otra manera hemos buscado soluciones el equipo ha terminado siendo superior a Túnez un rival que hay que recordar que llevaba nueve partidos sin perder cada acababa de empatar con muy buen nivel ante Portugal en Portugal hace seis días en definitiva lo que va a ser un Mundial partido de detalles ni un equipo para ganar tres cuatro cero dos

Voz 2 04:52 eso es uno más al acabar el partido me ha sorprendido un poco que tenían mejores sensaciones antes de los dos amistosos peor

Voz 5 05:00 bueno seguramente no que dice exactamente eso pero pero bueno es tomos las cositas pues seguramente se le has eh yo creo que que yo decir otra cosa pero bueno yo creo que lo que la lectura es que el equipo está encontrando la realidad de las sensaciones clave está tener mundial cuanto antes las tengamos mejor y esto va a ser el partido a ser vista eh va a ser a decidir por detalles eh creo que es bueno que tengamos todo ese tipo de dificultades aquí ya en tierras rusas sabiendo que siempre cuando vas a jugar partido a seis días de empezar Mundial lógicamente todo lo tienen en la cabeza es lógico y normal y teníamos que intentar buscan situaciones de minutos con jugadores que venían como como Sergio Busquets que venía de de no jugar por el tema de las que tuvo y queríamos darle hoy noventa minutos eh aún sabiendo que que que al final lo ha pasado mal hay convulsiones muy buenas cosas buenas para que llegue lo mejor posible lo más posible al equipo al partido

Voz 1610 05:56 a seis días del debut próximo viernes cuál es el estado de de tu selección lo de hoy es motivo para Pérez

Voz 5 06:04 el equipo es todo el equipo Aymen han manera de verlo es que las dificultades del Mundial que van a aparecer en cada partido y han aparecido el equipo ha sabido superarlas y después insisto ahora un equipo complejo y difícil el equipo llega bien habido ningún lesionado hemos podido repartir los minutos que realmente queríamos tenemos sillas para seguir afinando esa sensación pero va a ser va a ser muy ajustado sino no para atrás y vemos cómo ha sido el resto el Mundial estoy así por eso yo creo que es muy bueno cuanto antes que tengamos la sensación lo que va a ser un mundo que va a ser cada partido es una conquista le queda la sensación de que nadie que no hay un favorito claro bueno pero eso lo llevamos diciendo siempre eh esto es la realidad el Barça no lo fue un partido sabiendo que que de todos los trucos está está dividida en seis días a un empiece Illano realmente pero por supuesto

Voz 6 07:06 insisto en lo mismo revive el pasado año hablando de que hay que dosificar a Iniesta y ahora llega el último partido a pocos días del Mundial ya has decidido mantenerlo todo el tiempo en esta está está muy bien está como tú me imagino más hubieras querido he llegado a estas alturas

Voz 5 07:21 ahora sí ha llegado perfecta aguantaban vientos perfecto y además retomó

Voz 0341 07:25 partido con lo cual estamos encantados te preocupa que que se tire poco a portería con España es un equipo que combina mucho pero hemos tirado poco ya portería te preocupa eso

Voz 5 07:34 bueno los entrenadores nos preocupa nos ocupa todos los equipos en ese sentido tenemos que que buscado optimizar cada cada momento del juego

Voz 1828 07:44 yo creo que hemos tenido dificultades la primera parte es ninguna

Voz 5 07:46 queda ahora matices que tenemos corregir sin ninguna duda pero como todos los equipos eh creo que en esa matices lo más importante que el equipo ha sabido superar esta dificultad ganar a un a un rival

Voz 2 07:55 al complejo a la espera de Dani Carvajal primera parte Odriozola segunda de Nacho tiene duda para el devuelto lo tienes claro nuestra pues no tengo muy claro

Voz 1610 08:06 perdóname lo otro ya nombraron ministro de Cultura y Deporte tú es un hombre del deporte que valoración que te parece que una persona televisiva famosa esté ahora al frente del Ministerio de Cultura Deporte

Voz 5 08:20 yo no tengo mucho conocimiento del tema televisivos sinceramente lo único que del deporte muchísima suerte y acierto

Voz 1375 08:25 bueno pues ese es Lopetegui que

Voz 1828 08:29 no quiere sacar lo positivo pero evidentemente España tirado poco a puerta y ha conseguido una victoria con el gol de Iago Aspas que mañana va a estar en la sala de prensa aquí en Krasnodar

Voz 1375 08:40 Vuelve Javi pues eso es lo que dice Julen Lopetegui recién salido de la sala de prensa hay bueno un poco lo que nos esperábamos y lo que estábamos diciendo eh Romero Marcos y pulido en seguramente no habrá querido decir eso ha dicho Iago Aspas nosotros llegamos bien ha dicho Julen Lopetegui yo no tengo ninguna duda de que España llega bien no tengo ninguna duda pero también entiendo que Yago Aspas diga no nos ha dejado buenas sensaciones porque hoy España no ha jugado bien el otro día España no jugó bien eh pues todo el cariño del mundo a Julen Lopetegui Aspas ha dicho exactamente lo que quería decir otra cosa es que Lopetegui esté de acuerdo o no con lo que con lo que ha expresado que sea el momento eh para expresar esa idea pero esa frase está bien de Segura no ha querido de Lopetegui

Voz 0239 09:20 verlo todo de escucharlo todo de estar al loro también Oscar el preparador físico de Pablos un entrenador cuando llegue a casa y se vea el corte de voz del final el partido de Aspas entenderá que la pregunta está bien tirados Aspas ha dicho exactamente lo que quería decir otra cosa es que te puedo estar de acuerdo o no con el y no o no y luego otra cosa

Voz 1375 09:36 lo que no quiere Julen perdonas que mañana el titular sea no llegamos con las buenas sensaciones con las que veníamos yo supongo que es lo que le lo que le puedo decir que

Voz 0239 09:43 cerca de acuerdo con la idea que apresadas pero repito el Celta ha dicho lo que lo que sentí en ese momento y luego lo que he dicho el lateral derecho también me sorprende un poco en el sentido de que a lo mejor tiene muy claro que Carvajal no puede

Voz 1375 09:54 jugar si ha dicho lo tengo muy claro si lo tiene muy claro

Voz 0239 09:57 yo creo que tiene en todos entendemos que Carvajal lo tiene muy complicado porque si lo tiene muy claro no ha visto a Carvajal entrenar con el grupo Los papeletas están entrenar hecho

Voz 7 10:07 que yendo al fondo de la cuestión de lo que he dicho spas lleva razón es que España está dando peores sensaciones que las que

Voz 8 10:14 los que soñamos hace unas semanas

Voz 7 10:17 no esa es la realidad a España hoy sinceramente no me ha gustado absolutamente nada me ha gustado la primera parte tampoco en la en la segunda eso es una realidad no es que tengamos falta de gol como hemos dicho en alguna ocasión es que hoy no hemos generado ocasiones de gol no yo eso es más preocupante luego siguen haciéndonos ocasiones atrás no sea yo creo que que llegó a pase lo que ha hecho es reflejar la realidad de esta selección que hace unas semanas y da buenas sensaciones buenísimas y ahora son peores esa es la realidad

Voz 1375 10:47 dicho una frase el míster en la repercusión

Voz 9 10:49 en la tele en cuatro con José Antonio Camacho le preguntaremos a Kiko Narváez eh pero ha hecho una frase Camacho que que creo que tienen

Voz 1375 10:55 para la razón del mundo el mejor del partido Julen Lopetegui

Voz 9 10:57 Marcos para mí si para mi ha sido el mejor y sobre todo para mí es el partido perfecto para Lopetegui es decir que pase todo esto a seis días de que empiece el Mundial no hace falta algo que que se reúna mañana por la mañana aquí en la Academia que tenemos aquí al lado en esta maravillosa academia con los jugadores porque los Juegos son conscientes de que no están finos y la frase de Yago resume eso primero España no estado lúcida con el balón es decir diez minutos yo creo que como comentaba Antonio en en en Carrusel aquel error de Tiago ha hecho apagar la luz a las selección sea sea despistado del partidos ha desconectado del partido lo ha sufrido mucho defensivamente no es habitual que la selección española sufra tanto defensivamente y al final España acaba ganando el partido con una solución que no es nada habitual dos delanteros centros cohabitar juntos tanto hablar de nueve es el doble nueve el que acaba ganando el partido para España

Voz 1375 11:47 Costas Yago a dos delanteros centro tres centrales en defensa de tres que ha vuelto a aprobarlo y también he dicho todo esto verdad conviene no caer en la depresión tan pronto hombre no no no hombre no caer en la depresión es verdad que venimos lo que los dos amistoso no deja Mora sensacional todo es verdad

Voz 10 12:02 pero la realidad más

Voz 0239 12:05 plausible después de estos dos partidos es que no valen para nada

Voz 0231 12:10 tenemos malas sensaciones crear todo sobre la pero conviene no caer en la depresión y que estos dos partidos valen para no para nada valen para muy poquito

Voz 11 12:16 está ahora ya bajó además de Javi Herráez que nos acaba de poner el micrófono ahí en la boca de Julen Lopetegui está por ahí también eh Adriá Albets y Antón Meana eh por ahí abajo ya con la rueda de prensa ha terminado los dos seleccionadores hola Antón muy buenas

Voz 0231 12:30 hola qué tal Manu buenas noches si terminaba la rueda de prensa de Lopetegui un poquito antes de que pasara por el micrófono de Javi Herráez evidentemente mismo discurso pero sí escuchando la rueda de prensa te das cuenta que por ejemplo no me gusta demasiado que le pregunten por el debate del delantero y que le pongan sobre la mesa que cada vez que pone a Aspas funciona es como que él tiene bastante claro lo que quiere hacer y no le Apple EFE que el debate mediático se focalice en el delantero del Celta de Vigo y luego aquí en la zona mixta viendo a jugadores como Carvajal que te dice cuando les preguntas cara a cara a mirando a los ojos que está bien pero sabe que sin tener minutos me parece que no llega parece que no llega pidiendo a Carvajal he hablado con él hace aquí apenas unos minutos y luego eso da la sensación de que el equipo hoy pone sobre hay que te mundial condicionantes hoy como que Busquets estaba sin rodar como que el equipo

Voz 1828 13:20 se nota Busquets la falta que ha perdido peso es que lo contábamos ayer porque Bonns tenemos información que ha perdido peso interno a aplazar amistad siempre ha sido delgado muy delgado pero es que es LB que que le ha metido mano la dichosa gastroenteritis y que bueno que bastarían bien para Portugal pero que son pequeñas cosas que suman

Voz 0231 13:37 un apunte de nada más llama la atención y lo voy a ver todo el torneo Sí Se repite o no pero termina la rueda prensa y Lopetegui nada más salir de la rueda de prensa mantiene una reunión de unos minutos con el psicólogo que trae aquí a los partidos Campillo con él con Campillo la estado orientando después de la rueda de prensa una charla en privado entre el psicólogo de la selección el coaching como se llame eso

Voz 10 13:58 el seleccionador nacional

Voz 1375 14:02 coaching la vida nos pide paso Adriá Albets creo que está con Nacho por ahí la qué tal

Voz 1006 14:07 luego la mano qué tal buenas noches pues ya que está Nacho vamos a escuchar en directo

Voz 12 14:12 final era uno de los objetivos eso era una buena prueba de de lo que nos vamos a encontrar en el Mundial de bueno sin ser nuestro mejor partido pero que

Voz 1006 14:19 al final las las conclusiones son positivas

Voz 13 14:21 mejores sensaciones antes de la concentración antes de estos dos últimos amistosos

Voz 12 14:25 no claro que no hombre por resultado de los últimos partidos a primera vista parece que si no pero te puedo asegurar que el equipo está con mucha confianza con con muchas ganas de que empiece ya el Mundial

Voz 10 14:36 de los partidos oficiales

Voz 12 14:38 vamos trabajando y y como te digo yo creo que la autoestima del equipo es muy grande y no vamos reforzado Nacho en qué punto está de prever

Voz 1006 14:44 acción cómo llega al debut frente a Portugal

Voz 12 14:46 yo creo que bien creo que viene hemos hecho una fase de clasificación espectacular y lógicamente los amistosos que también tuvimos después pues fueron muy buenos como te digo y hemos ganado que era una buena prueba para ver este tipo de selecciones lo que nos vamos a encontrar y creo que el equipo llegan un nivel óptimo preparados

Voz 14 15:02 ese primer partido que es el más importante del Mundial y con ganas de que llegue a un día de pruebas por ejemplo al final y en la segunda parte tu que juega en dos demarcaciones habéis probado incluso tres de fondo con dos carrileros ya ha salido bien las cosas para tratar de abrir la defensa contraria no

Voz 12 15:16 tenemos tenemos muchas opciones el míster lo sabe tiene jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones tiene diferentes sistemas yo creo que que la selección siempre está haciendo unos partidos con ello y bueno creo eso década todo lo que viene a verme importante importantes no

Voz 15 15:28 el año tan Nacho como te has visto la defensa de tres al lado de de Sergio hoy

Voz 1375 15:32 junto con Gerard Piqué no estás acostumbrado siempre

Voz 15 15:35 para final finales el último cuarto de hora con tres

Voz 12 15:37 bueno sí que estamos acostumbrados porque Julen habido muchos partidos que ha metido de línea de tres creo que el equipo está perfectamente preparado para para jugar así son diferentes variantes depende el tipo de partido y como te digo creo que que el equipo al tener bastante sistemas pues

Voz 1006 15:51 digo si no llega ni al partido frente a Portugal

Voz 12 15:55 es cuando ha dicho algo el míster no me ha dicho nada pero bueno él mismo sabe perfectamente que puede contar conmigo estoy preparado para este tipo de partidos Él no es el primero y con muchas ganas de que yo ojalá que me toque a mí cuando le conozco le conozco de viviendas no estaría nada mal ojalá que sí

Voz 13 16:10 los con una última pregunta que tú crees que yo hago

Voz 1006 16:12 las tiene

Voz 12 16:14 no lo sé pero creo que es un jugador que está siempre donde tiene que estar el sitio perfecto para para meter gol que al final lo que se le pido dos delanteros está en un estado de forma es muy bueno ya ha demostrado todo el año y que ya estoy bien es bueno para todo el equipo

Voz 1006 16:28 bueno pues este es Nacho que lo deja claro él si no llega Carvajal está preparado para cubrir a Cristiano Ronaldo porque Le conoce perfectamente

Voz 1375 16:36 sí es lo ha dicho lo conozco bien simétrica enfrentarme a a Cristiano Ronaldo ahí están Nacho en el micrófono de Adriá Albets enseguida sale algún jugador más todavía están en el estadio Krasnodar saliendo los últimos futbolistas de la selección española es es evidente que tenemos un problema de Wall que siempre lo hemos tenido en esta selección incluso cuando hemos ganado campeonatos de Europa campeonatos del Mundo del Mundial quedara no en Sudáfrica muchos partidos uno cero uno uno los penaltis es que es un poco el sello de España la posesión hasta aburrir a las ovejas y aburrió al rival pero luego tenemos problema de gol es que hemos marcado dos goles en ciento ochenta minutos en estos dos amistosos uno que ha hecho Odriozola contra Suiza y el que ha marcado y aguas pasó decía

Voz 0239 17:11 el maestro Luis suele durante la trasmisión de Carrusel deportivo yo estoy bastante de acuerdo es un poco el debate que ha generado toda la concentración al margen del lateral derecho cada día estoy más convencido que el lateral derecho a ser Nacho en el partido del debut pero decía Luis Suárez en el carrusel que esta selección necesita Diego Costa yo estoy muy de acuerdo porque Diego Costa puede ser que mezcle poco puede ser que que no esté acertando hoy ha habido una jugada en la que ha estado en acción de remate pero no creo jugarse la pierna ante la salida del portero no era el día para jugarse la pierna pero Diego Costa se pelea y te ofrece algo diferente que esta selección necesitan nos falta gol y nos falta un tío que ofrezca algo diferente para mí ese delantero centro Diego Costa Rodrigo a tiro a bueno te marcas en la primera parte no era el partido para el delantero pero yo creo que en esa posición aunque nos falta gol el delantero que parte con un poquito de venta

Voz 7 17:56 has Diego Costa yo estoy de acuerdo yo creo que el delantero de de Lopetegui para el partido Portugal va a ser dio coste yo pensaba hoy viendo el partido digo que nos falta que nos falta dio Tabasco nos falta un poco de picante no sea botes y botes de Tabasco ahí en en ataque

Voz 1375 18:12 ON seriamente para Ariel tocan la pelota

Voz 7 18:14 tal mueve la pelota criterio tal pero luego falta esa ese ese esa mordiente Se picante adelante que que que necesitamos no pero yo creo que que efectivamente Diego Costa creo que parte con ventaja iba a ser el el delantero titular contra Portugal

Voz 9 18:29 es curioso es curioso que esta que esta selección que generaba tanto y que genera tanto no voy a caer en ese periodo depresivo como bien decía Antonio pero creo que el mensaje que ha recibido España en estos dos partidos es que ha dejado de generar ocasiones y eso es muy importante porque cuando tú tienes delanteros resolutivos delanteros contundentes al final los dos goles uno es de un lateral derecho Odriozola que es un gol extraño porque es un un un lateral que llega

Voz 8 18:56 ya desde desde fuera del área en el estadio debe hacer

Voz 9 18:58 amiga y el de hoy es de un de de un delante

Voz 7 19:01 los suplente osea por lo tanto no son piezas básicas en el equipo es que no hemos tenido la oportunidad de fallar ocasiones porque es que no hemos generado ocasiones y eso es más peligroso que lo primero no

Voz 1375 19:11 le voy a preguntar a Kiko Narváez que está comentando el partido con nosotros en la tele también comentarista de Carrusel deportivo El Larguero estalla por ahí o la Kiko Narváez muy buenas

Voz 1266 19:20 me alegro escucharte Carreño

Voz 16 19:22 echaba de menos gracia largó un corro

Voz 1266 19:26 al que el centro

Voz 16 19:30 oye estamos solo

Voz 1375 19:31 lo de la falta de ocasiones llano de la falta de gol sino de la falta de ocasiones vamos cuenta en la tele pero eh que te ha parecido lo ya no solamente el de hoy sino el el de Vila real también hay motivos para preocuparse evidentemente todos seguimos pensando lo mismo no tenemos ninguna duda esta selección está entre las grandes favoritas para ganar el Mundial eso no lo va a cambiar nadie pero estas sensaciones te hacen preocuparte no sólo por la falta de ocasiones sino también Kiko por los balones que estamos perdiendo atrás y las ocasiones que nos crea que te preocupa más que te que rescatarían hoy este partido de España

Voz 1266 20:05 mira lo que me preocupa que no se Nerea al fuego primero velocidad en el día de hoy ha sido un Rodrigo al igual que hubiese Claudio cosa una víctima de lo que es el juego del centro el campo Gabi más que de fijarme ponerlos el delantero por ejemplo en el día de hoy diferencia el día que se crearon cuatro-cinco es muy clara y forzó exhibición el error de De Gea os eso es lo que la construcción es un juego muy previsible inmovilidad

Voz 1375 20:38 en el día D

Voz 1266 20:39 de hoy a la hora de jugar algo más más rápido yo no sé era Rodrigo no cosa agua sal pro yo ya aguas por favor que no lo descartó la escuela el Guaje Villa continuidad a los fuegos

Voz 1375 20:55 no tienes a alguien pues el el nueve no contra el Portugal de salida

Voz 1266 20:57 no no tengo claro pues quién puede optar es cierto que una serie de cosas como me ocurre igual lo perdido apoyo querido consta pero lo que influye en la presión en campo contrario incómoda Manu a los defensores de sacar la pelota más limpia nos ha pasado alguna que otra vez pero yo sigo con lo del cásting de no sé quién puede jugáis contra la opción de de aguas pues porque a la hora de hace era mucho más cosa a la selección española

Voz 1375 21:29 eh ahora te pregunto también por el centro del campo por quién se puede disputar esa plaza que parece que también están poco el aire coqueteo Tiago ya les pregunto a todos a Romero a Marcos a Julio Pulido pero unos pide paso precisamente con

Voz 1266 21:39 está por ahí Javier Rey que es el último otros que quedan por salir

Voz 17 21:42 Javi de nuevo pues llega a que vamos a escuchar al centrocampista la sección española de fútbol tras esta victoria al final con el gol de Yeguas pasa

Voz 1006 21:50 esto dentro de unos días un Mundial no de toda todo el mundo dar el máximo que no se piense la gente que vamos a ganar todos los partidos cinco cero cinco cero seis cero porque porque no es así no la realidad de del Mundial o el otro día que los equipos compiten al máximo muy no va a ser nada fácil no vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para ganar los partidos

Voz 1375 22:09 aviso a y ha dicho

Voz 17 22:11 al concluir el partido que se va con una sensación después de este partido no tan buena como la que traía hemos antes de este encuentro amistoso tenéis la misma opinión que él

Voz 1006 22:20 está claro no al final cuando vienes de ganar seis uno Argentina hay empatadas contra Suiza y ganas uno cero sólo a Túnez te llevan a la realidad no y como he dicho antes no es fácil que empieza un Mundial dentro de unos días Si la gente da al máximo no entonces bueno vamos a tener que dar el máximo para ganar los partidos es la sensación que daba y que que aquel partido como que no que no es que llegan abismal que si el partido hubiera sido oficial habría mostrado tras ganar completamente diferente y que estéis como locos porque yo sea todo oficial más que sobrada no porque al final esto sirve para ver pues es seleccionador al equipo para para coger sensaciones que bueno que en unos días empezamos el partido lo importante ahí tenemos ganas de que llegue

Voz 2 23:00 lo que no se en qué hay que mejorar evidentemente no es fácil pero tenemos que tirar más a portería tenemos que se más directo por ejemplo

Voz 1006 23:06 bueno puede ser no depende del partido no hay veces que hay que chutar después el área hay veces que hay que ser más directo como mucho la jugada del gol hay veces que tenemos que tener más la posesión eso es leerlo dentro del campo el el partido oí verlo lo que pide el partido

Voz 1610 23:21 hay una pelea preciosa la selección que es el puesto de nueve Rodrigo titular luego salió Diego Costa Yago Aspas para jugar con dos delanteros han creado ellos lo la jugada del gol hay muchas diferencias entre los tres tú por ejemplo que tienes que abastecerles de valor

Voz 1006 23:35 es bueno cada uno tiene su visita no yo creo que que lo importante es que el que salga que marca el gol y que y que gana en la selección no entonces bueno o a lo mejor lo cual los tres puntos al muy poco a uno o los dos no conozco a ninguno sea cosa de del seleccionador y ojalá pues es de lo mejor de cada uno para que la selección gane

Voz 17 23:55 bien preguntar por los nervios de del primer partido no es Portugal Cabo es la campeona de Europa Lopetegui ha insistido en que es uno de los favoritos aunque no haya hecho grandes partidos últimamente cuál es nuestra impresión de este primer partido que dicen que es muy importante que España peleó contra Suiza en el de Sudáfrica luego se iba el Mundial

Voz 1006 24:12 está claro no yo creo que siempre es el primer partido de de un Mundial pues te marca mucho no entonces bueno eh queremos ganar su primer partido contra Portugal que es que la actual campeón de Europa ahí tenemos que hacerlo muy bien para ganarse partido no entonces bueno eh hay que hay que mejorar estos días a los entrenamientos para para llegar a ese partido

Voz 2 24:31 qué te es cuál sería un buen han puesto para España en extremo

Voz 1006 24:35 un puesto en el campeón no claro al final eso es lo que hemos venido a ser campeones y bueno tenemos que trabajar mucho y y queremos hacer un gran Mundial Linus objetivo ser campeones no pero pero hay que ir partido a partido el primero a Portugal en los pies

Voz 1610 24:50 en en el suelo la tercera fase final consecutiva Brasil catorce Francia dieciséis Ahora Rusia dieciocho hay muchas diferencias entre las dos selecciones anteriores

Voz 1006 25:02 bueno para van pasando gente no va pasando generaciones en Brasil se terminó una generación dorada la realidad hay muchos y muy todavía gente que que queda de de haber ganado Eurocopa Mundial Eurocopa ahí viene otra generación muy bueno no de ganar un Europeo sub veintiuno gente gente que viene de abajo con mucha ilusión que que según a esa gente que que lo ha ganado todo iba a ser una generación esperemos que sea una generación muy bonita

Voz 1375 25:30 bueno las palabras de Koke el último de los jugadores que faltaba por salir en esta zona mixta en el micrófono de Javier Kiko tienes claro quién va a ser en el nueve tienes dudas au Costa Rodrigo y casi todos apostamos por Diego Costa que acompaña a Busquets Iniesta quien cree que está en la parrilla de salida por delante Koke Otero

Voz 1266 25:49 para mí hoy porque mira hacia algo muy ya tenido problema yo soy más partidario a mí haría que hoy para compensar y equilibrar el equipo por los artículos físico Koke acompañando Agus que suman doler los medias puntas vamos a la hora de quedarse descolgado un repliegue trabajo táctico de Deco que me parece muy importante en la ayuda comunidad hace Rakitic a busque tener siempre hay que sumarle también lo que son futbolistas de las categorías inferiores ha sido el organizador yo te lleva la batuta yo haría de Ore para partiría con ventaja como los veo Koke sin descartar aciago que floristas en el que confía ciegamente Lopetegui pero veo o noto que me hacen falta más Agus que Koke que tenía

Voz 1375 26:37 eh y la última sobre Julen Lopetegui hoy hoy aprobó todo o sea no se puede probar más cosas en un partido juego por dentro juego por bandas con Lucas Asensio defensa de tres un punta dos puntas hoy ha sido un laboratorio para Julen que vete a saber cómo sale contra Portugal pero en el último amistoso se trataba de probar todo aprobado todo lo que se puede

Voz 1266 26:57 Carreño es una demostración lo que ha hecho desde que llegó también en la lo que la fase de clasificación no con mi equipo que se metía muy atrás que parecían partido de balonmano y diciendo hasta que cuando colilla es un equipo muy rico en los en los plásticos que puede jugar por dentro como puede jugar por por fue que puede sacar de de algún atasco hacer por banda izquierda y Luca buscándole que el desequilibrio la llegada por la izquierda estar Saúl acompañando al al punta es una demostración de que Julen Lopetegui también muchas veces prioriza lo que el rival para salir atacarle su punto débil que no para mí la selección española no puede a lo mejor cae eliminado perder algún partido una serie de peritaje pero no va a hacer por los intentos que hacer Julen Lopetegui a la hora de de maniobrar e intentar cambiar lo que es el partido me parece un entrenador pues muy rico en el aspecto táctico tiene jugadores para ello

Voz 10 27:54 muy bien Kiko Roth

Voz 1375 27:56 mañana te veré no no me escribe mañana nos veremos por cierto ha terminado el Francia Estados Unidos con empate a uno y me cuentan que Griezmann hablaban la zona vista pero no ha dicho nada sobre su futuro así que sigue el enigma de Griezmann y el Atlético Kiko

Voz 1266 28:12 quiere decir que sí que sé que no he dicho nada y sólo me gusta hablar en diciembre cuando no hay o cualquier otra cosa un abrazo Kiko igualmente Carreño dijo esta mañana

Voz 1375 28:27 anda Kiko Narváez analizando los detalles de esta selección española

Voz 18 28:33 Marco Romero el Pulido hoy

Voz 1375 28:35 Bryant ahora vuelvo con yo creo que ya no queda nadie en esa zona

Voz 0239 28:38 el tenis claro lo de el nueve

Voz 1375 28:41 el centrocampista bueno no ya lo he dicho a mi yo creo que no

Voz 0239 28:43 empezar de agosto hay firmó debajo de todo lo que he dicho Kiko creo que le encantan los dos el encanta Thiago y le encanta Koke porque son dos futbolistas a los que Julen Lopetegui ha tenido una jauría inferiores pero teniendo en cuenta las características del rival

Voz 1375 28:55 hay que Thiago tiene más tendencia

Voz 0239 28:57 perder pelotas peligrosas en el centro del campo ante Portugal que es una selección muy vertical que no va a esperar atrás intentando recuperar una pelota dibujar la contra la rapidez de Cristiano Ronaldo me parece que por el perfil del rival por cómo ha llegado Coke a la concentración yo creo que va a ser el titular pero creo

Voz 1375 29:12 sí sería Costa el nueve ante Portugal ICO que el compañero de los dos que dicho en la retransmisión Marcos López

Voz 9 29:18 qué es lo más parecido a Rakitic lo acaba de decir Kiko busque está acostumbrado a vivir con Rakitic el Busquets del Barça que era el pivote único de hecho el Busquets de España busques con Xabi Alonso Busquets con eh con esa doble función en el centro el campo Diego Costa más allá de que es un cuerpo extraño en la selección española es el jugador que eso que que has dicho tú Pulido

Voz 7 29:40 sí Tabasco es el que más

Voz 9 29:43 el mote de pues eso Tabasco es si ese si hay Tabasco ese por lo tanto yo creo

Voz 1375 29:49 como dice Antonio va a ser Diego Costa

Voz 9 29:51 Nacho como lateral derecho Koke en el medio campo pero es muy importante lo registros que tiene España es decir la capacidad sobre todo tiene un técnico que interviene que toma decisiones y a veces te puede salir bien o y le ha salido muy bien

Voz 1375 30:04 si algo no funciona hay alternativas eh

Voz 9 30:07 el atrevimiento para cambiarlos hacerlo hay recursos alternativa y un entrenador que interpreta lo que lo que necesita el equipo a la a la hora de partido ha cambiado la manera de atacar al minuto setenta ha cambiado de nuevo la manera de atacar defensivamente el equipo de la segunda parte ha sido mucho más sólido mucho más fiable y mucho más estable que la primera parte yo creo que tenemos

Voz 7 30:25 los plana con dio consta de nueve con Koke en el centro el campo y con Nacho de lateral derecho seguro frente a Portugal tenemos plan B con Yago Aspas con Asensio Lucas Vázquez por las bandas yo creo que que tenemos un equipo inicial que yo creo es ese claro y luego tenemos esas alternativas que que nos van a dar muchas mucho

Voz 1375 30:46 es variantes en el juego no da la impresión de que está siendo poco lo que hace lo que ha venido haciendo ciudad en la temporada juego interior con todos los jugones cuando se atasca un poco el juego por el centro y tal abrimos el campo con Lucas Vázquez en una banda y con hoy Asensio en la otra el plan B de Julen Lopetegui parece un poco el plan B decida en el Madrid y además lo hace osado cuando Sacaluga Vázquez mete también Asensio porque en la primera parte ha empezado entra uno sale estabilidad Zidane también otras veces porque cuando ha entrado en la primera parte y parte de Izquierda así lo aparte de pero verdad la banda se velen por el centro juntar según Iniesta intentar ahí en que empiece a fluir el juego en el centro del campo pero cuando a salir Lucas baje sea pegado a la línea de cal directamente estaba encima de la asistió claro Marco Asensio no es tan exagerado como lugar Bages pero

Voz 0239 31:28 abierto el campo absolutamente por la izquierda cosa que por cierto ya no

Voz 1375 31:30 el aquí en la Cadena Ser que le gustaba menos que les gusta más por el centro pero

Voz 0239 31:33 aquí su papel va a ser de inicio también pegarse la banda izquierda intentar oponer lado disparar au aparecer por el centro pero de inicio en la calle

Voz 1375 31:43 voy con Bruno Alemany enseguida para repasar el resto de partidos y ahora cerramos abajo pero es verdad que la cabra tira al monte y Asensio sacaba viniendo siempre más al centro pero en ese plan B parecido al que usó el Madrid no si sin duda abrir el campo

Voz 9 31:55 yo te diría que incluso España tiene más planes que que el Madrid es plan a plan B Plan C porque Aspas es un tipo de delantero que es muy difícil de detectar Aspas entidad estaba jugando a la derecha de de Diego Costa en paralelo por detrás y mira dónde mete el gol Antonio lo contaba en Carrusel lo mete practicamente como volante común como como interior extremo Izquierda y creo que ese papel de Aspas salvando las distancias es el papel que tenía a Pedro en el Mundial del dos mil diez Un jugador que revoluciona el jugador que le da un registro distinto y que tiene sólo diez minutos quince minutos que se está dejando la vida como como hace Lucas Vázquez por la banda derecha bueno no

Voz 1375 32:28 he estado de depresión por tanto Romero está claro no no tranquilo

Voz 19 32:31 ahora caigo tranquilo tampoco debería

Voz 8 32:34 no no no

Voz 19 32:36 vamos a pocos que yo ya no entiendo

Voz 8 32:39 que la depresión pero tampoco la euforia que hace unos días me de no

Voz 9 32:44 también en el en el sanedrín que cogiera ropa para

Voz 8 32:46 la Guardia buena cuentas cogido no cuarenta igual me quedo más pero vamos estamos que tiene lavandería está

Voz 7 32:57 ha dicho un futbolista de la selección nada

Voz 8 32:59 el personas noticia la noche esa es la noticia extracciones no

Voz 10 33:03 pues eso es una realidad en España

Voz 11 33:07 Antón Meana Adriá Albets y Javi Herráez por ahí abajo queda alguien o algo por ahí en esta zona mixta del estadio Krasnodar

Voz 1828 33:14 se ha subido Sergio Ramos el último como siempre eso significa que se marchó todas la selección española de fútbol Lucas Vázquez ya no cojeaba al concluir el partido Sevilla cojeando porque se llevó dos a los tascas de los tunecinos muy Koke está del lado de Yago Aspas lo acaba de decir claramente que es una evidencia que es una realidad que el equipo que tenemos ahora mismo la sensación que tenemos ahora mismo no es la que teníamos hace quince días bueno pues esto fútbol el Mundial no ha comenzado trabaja como decía antes Antón no se ve que pueda llegar porque no ha tocado balón faltan cuatro días y hay que ir a Sochi y enfrentarse a Cristiano en el primer partido del Mundial así que pues Nacho será el lateral diestro y me queda la duda del delantero centro lo hemos contado aquí en El Larguero eh piensa Diego Costa que Rodrigo entre comillas es el favorito pues la forma de jugar del técnico español de Lopetegui pero el resto de gente del de la selección española comprometiera incluidos no piensan que va a jugar sí O'Shea es el hispano brasileño Diego Costa

Voz 1375 34:19 yo estoy que del estadio contra eh

Voz 4 34:21 ahora ya no perdona se marcha

Voz 0231 34:24 también ahora de el estadio del presidente Luis Rubiales que ha saludado Lopetegui ha estado cariñoso con el seleccionador en la puerta del vestuario por opinar lo que ha hecho Javi me parece increíble que consta piense que alguien no es en el favoritos a que piensa que Rodrigo es el favorito cuando le aguarda el sitio a fondo todo este tiempo me parece alucinante que lo piense Costa

Voz 1375 34:41 quién crees que sale Antón yo creo que va

Voz 0231 34:44 jugar Diego Costa

Voz 11 34:46 eh Adrià queda alguien por ahí todo fue superior a la otra punta de Ramos ahí lanzó

Voz 20 34:51 la mixta y de los últimos en marcharse por cierto Manu Odriozola el hemos preguntado como estaba porque le ha cambiado Lopetegui ya he dicho que tenía algún problema estomacal que no estaba viendo el estómago

Voz 1375 35:02 en principio sin importancia así que mañana veré

Voz 20 35:04 si entrena a partir de las once después rueda de prensa de Iago Aspas

Voz 0301 35:09 está por ahí Bruno Alemany no la Bruno muy buenas pero menos buenas noches

Voz 1375 35:13 ahora te pregunto por Francia y por Griezmann en ese partido que juega la selección francesa que no sé si tiene preocupado a Marcos López o no el hecho de que no diga nada esto del Barça Atlético Fini no sino todo lo contrario bueno cada día que pasa yo creo que tiene un día menos para decir que se queda en el Atlético de Madrid no lo tengo tan claro fíjate ahora hablamos de Griezmann a la verdad agregó qué tal Túnez a mí me pareció un equipo muy serio ojo ojo este equipo que está en el grupo G con Inglaterra con Bélgica y con Panamá y que me pareció un equipo muy serio oí yo lo he visto me gusta bastante Túnez hoy eh Bruno no sé cómo lo has visto

Voz 0301 35:47 bueno ya ya le empató a dos a la selección de Portugal

Voz 1375 35:50 si Portugal levantando un dos a cero

Voz 0301 35:52 y además sin sus dos principales estrellas y que no puede jugar el el Mundial por una lesión grave Carlo di jugador que había estado en que había brillado en la liga francesa que llega tocado al al mundial según se espera que esté en la fase de grupos pero bueno sin dos puntales ofensivos de la selección de Teruel lo que han demostrado es que tácticamente es un equipo muy bien ordenado sobre todo en el país

Voz 1375 36:16 en tiempos que estoy muy de acuerdo con lo que decía Lopetegui

Voz 0301 36:19 todo en el segundo tiempo España explica controlado mucho más el el partido pero el primer tiempo es quedar también ha notado el bajón físico yo creo no poco también sí claro un cuatro cinco uno pero una defensa es súper intensa que es verdad que luego le pasa factura en el segundo tiempo porque prácticamente no lo he visto no han podido tirar nosotros lo contraataque pero a realmente defendiendo a nivel de orden táctico es una de las selecciones africanas yo creo más potentes en sin ninguna duda

Voz 1375 36:44 bueno pues eso en cuanto a Túnez el rival de España de los demás partidos le qué destacas Bruno empatado Francia que te has jugado y qué tal Griezmann

Voz 0301 36:51 bueno ha funcionado mejor Francia con el carrusel de cambios en el segundo tiempo que que en el primero es verdad que estaba bastante activo Pogba lo intentado bastante con últimos pases con tiros desde la frontal de de dar el hemos visto bastante más activo que en que en el último partido había jugado eh frante al al futbolista del Manchester United pero a los cambios en el segundo tiempo Francia bastante mejore ha vuelto a jugar con ese sistema con Griezmann prácticamente de falsos mueve un cuatro tres uno dos con Griezmann jugando prácticamente todo

Voz 21 37:22 y luego las puntas que eran Judy

Voz 0301 37:25 papel y en el segundo tiempo con con con con los cambios centrado de Kiir ha funcionado bastante bien el jugador del Olympique de Lyon ha entrado también velé incitaba antes de que en principio no iba a ser titular el jugador del Stuttgart pero ha vuelto a dar una asistencia de De Gaulle bandos ya en los amistosos no descarto que Pavace al lateral derecho

Voz 1375 37:44 titular de la selección francesa porque nivel

Voz 0301 37:47 Mónaco no está ni mucho menos bien ha estado bien Griezmann

Voz 1266 37:50 sí mucho más pero bueno

Voz 0301 37:52 al final empate a uno de de flamantes que tampoco deja muchas más conclusiones

Voz 1375 37:56 Griezmann sin decir nada consigue decía decía Marcos López cada día que pasa es un día menos que tiene para decir que se quede en el Atlético pero como él y un día más para preocuparse el Barça claro está también el dijo antes de que empiece el Mundial quedan cinco días para que empiece el Mundial sí Bartomeu dijo hasta el uno de julio no hablamos no me cuadran las fechas no ella no no parece que haya sincronización ahí bueno la fecha no cuadran y el gesto de Bartomeu de de poner la política deportiva del Barça en mano

Voz 9 38:21 Abidal

Voz 1375 38:23 también se ha interpretado como un último mensaje es decir la conexión francesa de Abidal con Griezmann pero creo que fuiste estuvo hace mucho tiempo aquí en el en el larguero que que que lo dijiste alguien va a quedar mal porque el Barça si no es capaz de fichar a Griezmann aprovechó para mí un ridículo ridículo espantoso porque una operación de este nivel de esta de esta magnitud la tienes que tener muy pero que muy segura creo yo tengo el Barça da por cerrada hace tiempo Ignacio entorno de el club vamos a verlo de arriba alberguen si ayuda o no ayuda que no tengo tan claro

Voz 8 38:56 se hace unos meses dijo

Voz 7 38:58 ojo que no sabía dónde colocar a Griezmann en el Barça sea lo dijo textualmente Abidal

Voz 1375 39:05 por eso el Barça es Valverde

Voz 8 39:08 me dijo hace unos

Voz 7 39:10 meses que no sabría dónde colocar a Griezmann en este Barça no sea lo que es una realidad aplicando la lógica es que si Griezmann tuviera cerrada su continuidad al Atlético de Madrid la anunciaría digo yo no saqué impide que Griezmann anuncie públicamente que siguen el Atlético de Madrid si es que tiene un acuerdo cerrado para seguir en el Atlético de Madrid nada no tranquilizar ya lo acabaría este culebrón sino

Voz 9 39:34 no hace será porque no tiene claro a día de hoy

Voz 7 39:37 a esta hora de la noche que vaya a seguir en el Atlético de Madrid

Voz 1375 39:40 no tiene claro hasta ahora

Voz 0239 39:42 no es una cuestión que desconocemos tiempo cláusula de penalización si realmente Griezmann a estas alturas de la película no tiene claros el año que viene quiere seguir en el Atlético de Madrid no quiere firmar por el Barcelona a mí me defrauda haría mucho Griezmann que ya ha demostrado con respeto entre comillas ser un veleta en numerosas ocasiones hablando de su futuro Él y su entorno desde que llegó al Atlético de Madrid pero es que en esta ocasión ya pasa de castaño oscuro tengo que tiene en vilo a una afición que tiene en vilo a un club que tiene en vilo a un entrenador que si se va a Griezmann tiene que firmar a un nueve por lo menos igual de bueno que Griezmann igual de de potente que Griezmann y si tiene algo decidido oportuno se ha comprometido su palabra a que sepan desde el Mundial tiene uno más que tiene cinco días os no puede comprometer tu palabra empieza el Mundial y la gente del Barcelona el agente al Atlético de Madrid no sepa dónde vas a jugar el año que viene porque te has comprometido en varias ocasiones

Voz 1375 40:33 esta noche otro partido de Francia habla o Griezmann ni una palabra sobre su futuro así que el culebrón de Antón si habrá que estar atentos asusta gran a su Twitter y estas cosas a ver si mañana hay algún mensaje suyo

Voz 18 40:43 hermano de la mujer pero no sé que de momento no hay ninguna novedad más partidos de hoy Bruno alguno

Voz 1375 40:49 hay que destacar en este es no

Voz 0301 40:51 sí rápidamente rival de España en la fase de grupos Marruecos ha jugado contra Estonia e iba ganando cero tres ha jugado muy buen partido y le han marcado en el tramo final y al final ha acabado el partido uno uno tres pero con una Marruecos una versión incluso más ofensiva con Amrabat para que la gente se haga una idea jugando de lateral derecho

Voz 1266 41:10 a ese mundo de de lateral izquierdo

Voz 0301 41:13 ha ganado por bueno tres goleada de Serbia otro mundialista servía cinco Bolivia uno con hat trick de Mitre del delantero de Newcastle y Bono han empatado Suecia Perú empate a cero ya ganados Dinamarca México ha ganado por dos goles a cero el primero un golazo de Yusuf Poulsen del delantero de Chic y el segundo lo ha marcado la gran estrella de la acentos en danesa que existen Eric en el futbolista de del total

Voz 1375 41:39 por cierto entra en Pérez jugador de River el ex del Valencia que sustituya a la selección argentina no

Voz 0301 41:45 sí bueno nada nada que ver son futbolistas absolutamente diferentes Mancini es un jugador de banda un mediapunta es dice quiere es más un futbolista de de trabajo en el centro del campo aunque es un futbolista completo pero yo tengo la sensación igual me equivoco que va a ser Maxi Meza el jugador de Independiente de Avellaneda el que juegue en banda derecha con Mancini que ya parecía que iba a ser titular en el el Mundial me llamó mucho la atención Manu que ni siquiera se hable de la posibilidad de que Correa el jugador del Atlético de Madrid ante una baja importante un jugador ofensivo gogós era tener una una oportunidad pero no ha sido ni mucho menos malo el año de de Correa como para ni siquiera tener opción de entrar entre los veintitrés

Voz 10 42:27 pues nada eh