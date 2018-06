El Larguero (2ª parte /09/06/2018): Entrevistas con Francis Roig y Francisco Rubio

Voz 0514 00:00 Pablo Arévalo sonido Larguero Tozzi veintinueve once y veintinueve en Canarias hemos arrancado Larguero con Manu Carreño desde el estadio de Krasnodar donde la selección española de fútbol en ganado por un gol a cero la de Túnez este jueves empieza el Mundial en el viernes juega España buena parte de los enviados especiales de la Cadena SER ya están allí pero ahora mismo vamos a cambiar un poquito el chip porque en esta vida y en el deporte existen otras cosas y algunas de ellas son muy grandes y no sólo eso son grandiosas París eh está por ahí José Ignacio Torradijo o La torna muy buenas o muy buenas noches también Miguel Ángel Zubiarrain hola fui vuelve mañana la gran final a partir de las tres de la tarde torna lo contaremos aquí en Carrusel tú en el poco tiempo que llevas allí en en París desde hace unos días tú que para el Pasquet Welles tú que siempre tienes tú tienes un billete de ida de vuelta a París siempre a Prince a primeros del mes de julio siempre casi todos los años hay registrado hoy y tú sabes que tienes que ir a París esta vez palpas algo diferente huele es algo diferente a la ciudad

Voz 1 01:14 yo noto lo mismo no igual la torre Eiffel sigue en su sitio el Roland Garros se sigue disputando hizo Nadal favorito no sea hay un dato estremecedor sea Rafa Nadal ha jugado ochenta y siete partidos en Roland Garros en toda su carrera hagan los ochenta y cinco sea así no es para que tuyo mañana los podemos la nómina del próximo mes a su favor eh pues pues no sé qué que va a ser Rafa está jugando bien es un gran momento esté su pista esto su torneo iría a pesar de que tiene treinta y dos años que cumplió hace unos días es que su nivel de juego cuando llegan estas citas importante sigue siendo el mismo en tierra batida por lo tanto se gran favorito es verdad que enfrente tiene un de jugador como comodín muchos en la prensa francesa dicen que es su sucesor posiblemente lo vaya a hacer pero es que ser sucesor de Nadal requiere que Nadal de momento pues vaya diciendo que se marcha y Nadal no tiene prisa por marcharse así que hoy hoy por hoy es el gran favorito yo noto también hemos estado con Carlos Moyá hoy hemos visto a todo su equipo a todos más de lo mismo no sea la sensación es que aunque en

Voz 2 02:21 tanto te digo una cosa bueno no no no

Voz 1 02:24 que vender la piel de los solamente hacerlo pero el lunes no habría foto con la Copa de esos que se hacen en la Torre Eiffel se está días no lunes pero vamos todo el mundo piensa que el lunes mañana Rafa ha ganado terreno Carlos pero bueno insisto cuidado contienen aquí hay que tener un gran respeto porque no en vano pues lo único que le ha ganado en las últimos relativa a Rafa

Voz 0514 02:46 es sube tú que has visto mucho tenis Rafa desde el año dos mil cinco cuando ganó aquella primera final frente a Mariano Puerta tú con qué sensaciones lo ves quiero decir el miércoles contra Diego Schwartzman la lluvia entró fue un factor importante ayudó a Rafa pero el resto del torneo por ejemplo en semifinales contra Del Potro es que les le destrozó por completo pero también es cierto que Dominique Tim es es un hombre muy adaptado a la tierra batida

Voz 3 03:11 lo evidentemente Dominique hijo va muy bien en tierra pero es que año alegando el Madrid izada fallo también el Montecarlo perdió por cero once a que bueno o un día malo abajo no le gusta mucho jugar el Madrid en cambio sí le gusta mucho jugar aquí el año pasado en semifinales también le dio una buena paliza Tim yo que llevo viniendo a este torneo desde el año ochenta y dos la friolera no es pan pasando bueno he visto ganar a muchos españoles a ninguno diez veces como para Nadal pero creo que la puede caer la undécima tienes un buen jugador bastante irregular a veces parece que es muy fuerte y en algunos momentos le falla al físico a al físico y está mentalizado desde la primera bola bien desde la primera bola ni creo que deba no es el favorito que debe hacer buenos los pronósticos no va a ser fácil evidentemente pero yo creo que Mafalda Nadal mañana sea vaya la undécima

Voz 0514 04:11 por cierto torna

Voz 4 04:13 el tema de la lluvia porque estaba hablando bueno yo ya hace unos cuantos días ley que igual había que asumir que el

Voz 0838 04:20 la final masculina no no si va a disputar el domingo o no iba a terminar el domingo las previsiones Torra de cara a mañana cuáles son

Voz 1 04:28 aunque yo era algo que puede caer algún chaparrón hablan de tormentas pero no como para que no se puede acabar mañana por tanto es posible que en algún momento y pude cara de tener el partido pero la previsión no es de que no se acaba la previsión esperemos que se cumpla también estos días tanto ayer viernes como el sábado daban alguna tormenta luego a medida que se ha ido acercando la hora ahí pues la cosa ha mejorado pero bueno a mí no me extrañaría nada que mañana en algún momento del partido pues salieron los paraguas e incluso los jugadores en el vestuario durante algunos minutos pero es que mañana se va a jugar premios que que así sea y luego otro detalle quería contarte Álvaro y es que ayer lo dijo Rafa Nadal en rueda de prensa como lógico no ya que ráfaga que Rafa allí en una semifinal que que lleva una final esto es grandioso sea tener mañana un español otra vez en la final fan Garros cuando hace treinta años era casi impensable no después de que el bueno de Manolo Santana ganara sus dos títulos allá por los años es osea con paso tardará esto se valorarán los cinco Tours de Indurain pero bueno estamos acostumbrados a que Rafa tiene que ganar y Indiano gana fácil pues ya no estamos contentos pero hay que ser sensatos Iribar orar verdaderamente

Voz 0838 05:45 el mérito que tiene este hombre

Voz 1 05:47 año tras año temporada tras temporada y que cuando

Voz 0514 05:53 vamos a intentar recuperar un poquito la comparación con con torna porque esa cobertura no de de ese móvil no está demasiado bien con poquito hilando con lo que estaba diciendo en tú que como dices llevadas allí desde el año ochenta y dos con lo cual bueno has visto todas las Victoria de de Nadal desde allí desde la prensa francesa el público francés en como les notas con respecto a Rafa has visto una evolución en estos últimos años jueces que ya son muchos es que es es de cinco

Voz 3 06:19 sí sí he visto en una evolución muy clara al principio bueno iban con él porque iba dando luego era español ganó de querían tanto ganaba demasiado pero luego también llevó momento empezó a hablar francés empezó a convencer a todo el mundo y la gente le ha empezado a querer porque además está haciendo historia que a los grandes torneos les conviene mucho tener una buena historia de por lo tanto Historia de Rafa Nadal con diez triunfos en París va a ser para muchos muchos años porque claro quién por ejemplo tiene veinticuatro diez torneos de veinte cuadros y los baratos de tantos nuevo va a ser fácil yo veo veo este de Coro muy difícil debatir de momento y a largo plazo también sólo hay un juego que no se va nunca en el tenis es el setenta sesenta y ocho el quinto

Voz 5 07:08 el del Bautismo

Voz 0838 07:10 sí

Voz 3 07:13 nunca porque antes cambiarán las normas evidentemente pero bueno yo he visto evolucionar al público francés a favor de Nadal mañana cuando empieza el partido cuántos Se anuncian los jugadores la ovación va a ser de gala para Rafa Nadal como lo ha sido todos los días pero luego el público baja al cincuenta por ciento en principio y luego van a ir variando según vaya la circunstancia sin comienza dominando que pueden mandar en el partido pues bueno la gente va a animar a tienen porque va a querer el partido desde cinco ser porque ha pagado cinco entradas porque quieren ver grandes partidos pero bueno yo confío en que con cuatro de unos y encontrar es mejor así que espero que así sean las cosas

Voz 0514 07:51 por otra parte con esto cierro Zubi y Simona Jaled campeona de Roland Garros en el cuadro femenino tras ganar Sloane Stephens pocas tenistas más se lo merecen como Simona número uno del mundo pero que no había ganado hasta el momento ningún Grand Slam que salgo algo bueno concebible por su calidad especialmente a mis que semana me encanta como juega

Voz 3 08:11 sí pero el tenis femenino está muy buena Khaled han dado hoy por primera vez un Grand Slam bonitas que que miedo nació el número uno ganó por primera vez entra desvelan en el en el Open de Australia de este año Please Cova que también ha sido número uno ha ganado ninguno Carmen ganó Wimbledon solamente un Wimbledon ser número uno

Voz 6 08:33 sí hay Muguruza

Voz 3 08:35 dado dos para hacer número uno o sea que no están ganando torneos las grandes jugadoras les está costando muchísimo el tenis femenino está muy irregular es cierto que Khaled

Voz 6 08:46 eh juega bien es muy fuerte

Voz 3 08:49 pero había tenido ya antes de que el año pasado cinco oportunidades de ser número uno y las había perdido las cinco es irregular como a todas y por eso es está bajando esto bueno ahora quizá con más confianza cueste quitarle ese número uno

Voz 4 09:04 mañana carros el a las tres de la tarde con con Zubi con Dani Garrido con todo el equipo

Voz 0514 09:10 de comentaristas de la Cadena SER a disfrutarlo gracias sorna gracias hoy hasta mañana ahora el caballo está por ahí Francis Roig junto a Charly Moyá pues no les vamos a descubrir uno de los entrenadores de Rafa Nadal para analizar la gran final de mañana hora Francis buenas noches

Voz 7 09:29 buenas noches décima final de Roland Garros

Voz 0514 09:32 es pares buscando un décimo título Jonas se sitúa alguna vez cuando empezó Rafa pensaste que iba a llegar a esto

Voz 7 09:36 bueno a lo loco creo que nadie puede tensar del poder a Festo límites pero yo pensaba que puede llegar más de lo que él pensaba porque bruscamente con un no me acuerdo si había ganado tres Grand Slam ocho cuatro pregunta tú qué crees que de tu carrera pues tendrás de pues va a tener de gas la yo me acuerdo bueno siete ocho lo mejor que yo pensé yo creo que encuentras bastantes más de ocho

Voz 0514 10:07 es eso que Terol alquilado dos mil dos mil seis una cosa así no cuando había ganado los primeros Roland Garros

Voz 7 10:13 primero dos mil cinco primero de dos mil

Voz 0514 10:16 cinco cuando llevaba tres a primeros de dos mil cinco llevaba trece ganó el primero en dos mil cinco

Voz 7 10:22 no en dos mil cinco en el dos mil cinco bueno al primero

Voz 0514 10:24 eso eso eso es que cuando llevaba tres El te dijo que iba a ganar siete ocho

Voz 7 10:29 no no me acuerdos no me acuerdo si si llegaba tres ya cuatro llegados a tres bueno la pregunta de bueno de la misma manera tampoco se esperaba él ha dicho con treinta y dos años pues jugando escénico con esta con estas gana Si bueno al final la situación Dani pues muy bien no que pueda estar

Voz 0514 10:53 qué barbaridad con todos los que ha ganado después en Australia y en Wimbledon en Estados Unidos estamos aquí en otra en otra final y en este caso habla de mañana contra Dominique in buenos la primera final de hecho de Grand Slam que juega contra el austriaco para todos aquellos que nos están escuchando Ike a ver en el mundo del tenis Tim es más que conocido yo creo que incluso para el gran público pero eh para aquellos que se enchufa al tenis para ver a Nadal Djokovic Federer antes Andy Murray no sepa muy bien cómo le va a jugar mañana timar Rafa tú qué tipo de partido esperas mañana Francis

Voz 7 11:28 pues si te digo la verdad un partido muy duro

Voz 9 11:30 muy duro porque en fin yo creo

Voz 7 11:32 es es mejor jugador que el año pasado llenos ganó en Madrid vale que Madrid es un poco diferente porque es que Del Bosque buena altura no tener tanto control del partido porque pasa más rápido y lo es tener el control de de de las velocidad éxito pero ha demostrado que es un jugador no es que mejoró la pelota pero entiende mejor el juego no ha pasado ya pero quizá a esos cuando lo no tocaba ahí vi a día de hoy el jugador vasco más completo mejor mentalmente es bueno nos espera un partido difícil pero bueno porque es una final de Roland Garros hay todas las finales son difíciles de Grand Slam

Voz 0514 12:22 eh recordemos efectivamente esa derrota e este año en Madrid el año pasado en Roma es decir Team ya sabe en el pasado más cercano lo que es ganar a a Rafa en a tu juicio es es junto a Nadal he el hombre que mejor se adapta ahora mismo a la tierra batida a las circunstancias de Roland Garros jugar a cinco sets Els junto a Nadal el mayor terrícola que ahora mismo en el tenis mundial Francis

Voz 7 12:50 a nivel de tierra obviamente de señor sí yo creo que al final ha demostrado no se habla mucho de estar bien que seis muere bueno a mí me preguntaron mi

Voz 9 13:09 me me me me dijeron que dijera uno dije

Voz 7 13:12 pues esto es porque estaba en el momento ese había hecho la final pero yo creo que al final ha demostrado Tim que que sí que es el que está más en forma más preparado para jugar un partido intenso y a cinco sets y sabemos que trabaja mucho físicamente

Voz 10 13:28 sí pero

Voz 7 13:29 el delante tendrán un Rafa pues que está muy plural durante puntos veo evidentemente pues con él

Voz 0514 13:37 eh hace justo una semana más o menos charlamos aquí en El Larguero en la SER con con Toni Nadal como como tú pues seguro que tenéis en la mente pues como llegó Rafa a otro Roland Garros a qué nivel no porque estamos acostumbrados a que siempre gana siempre gana en París ocas y siempre él nos decía no pero es que cruel en dos mil ocho dio un poquito mejor me hablaba de dos mil ocho dos mil diez dos mil diecisiete tú que has visto todos los partidos de de Rafa desde la primera ronda qué es lo que más te está gustando debe este nada al que se está viendo en Roland Garros

Voz 7 14:10 bueno yo creo que que quizá el año pasado ningún pelín mejor que este año pero es que el año pasado llegó muy bien no siempre puedes llegar con sensaciones increíbles no se lo he dicho pero yo le veo que los momentos importantes en el mental está está aguantando muy bien eh el partido con Schwartzman fue un partido duro que bueno esto sabemos lo qué pasó hoy la vive el Così ayudó pero estuvo mentalmente luego contra Del Potro que verse ahí la diferencia encoger los los puntos que realmente cuentan que los cogió Del Potro no entonces esto también es parte de mérito no hay la manera que se va sobre poniendo a los primeros sets que lo sido buenos y entonces bueno el nivel ha sido bueno encima mentalmente lo veo preparado también

Voz 0514 15:06 la mañana de hecho cuando hablas de la lluvia ese partido contará Schwartzman que que es cierto que que que sí beneficio a Rafa mañana dan lluvia a partir de las seis de la tarde a Higuaín en esas condiciones de humedad e a quien crees que puede beneficiar más que ese esperan incluso desde las tres de la tarde una sensación de bastante humedad

Voz 11 15:25 bueno eh Rafa

Voz 7 15:27 en principio cuanto más

Voz 11 15:30 la pelota mejor

Voz 7 15:33 no claro tenemos el ejemplo de Madrid pero te aporta mucho soy deshonesto diferentes bueno te de que vota mucho el nivel del mar y un goteo a la altura no pero yo creo que para raza mejor que que nos no había mucha humedad e sabemos con la humedad pues desgastar al bastante no le gusta bueno si lo tenemos un poquito más pero también estaba está votando aquí no lo nota mucho entonces bueno me va a esperar íbamos a ver lo importante es que salga tranquilo sí porque pueden hacer su juego voy a poder jugar una final

Voz 0514 16:14 oído hablar con él lo comparte de de su equipo físicamente al cien por cien para afrontar esta esta final contra Thiem

Voz 7 16:22 sí sí está bien eh expuesta no tiene ha tenido desgaste cuando poco mucho lo normal es la que entonces bueno está preparados con ganas Si sí bueno vamos a ver si es capaz de de hacer su mejor tenis que yo creo que lo necesitar

Voz 0514 16:43 hizo esto acabo Alex Corretja eh hace un par de días aquí en el Larguero nos decía que a su juicio no había nada en el mundo del deporte de alto nivel más difícil que jugar contra Nadal en Roland Garros a cinco sets que es como se juegan en Roland Garros eh tú ya sé que estás ahí dentro aunque no vayas no vayas a estar mañana físicamente en en en París intentando ser objetivo es es que es tremendo lo de llegar a uno undécima final el hecho de haber perdido tan pocos partidos en en París es que contra Del Potro Del Potro jugó un primer set espectacular parece que eliminó la moral y al final el segundo y el tercer set apenas apareció hay hay hay una imagen de Del Potro increíble el en el han creo que es el penúltimo punto del partido el penúltimo punto donde ya digestivas talas Neri estoy hasta las narices éste agotado física y mentalmente

Voz 12 17:35 es que lo que tiene de Rafa es que bueno no sé si los pelos está claro quiénes incluidos los no sé lo que tienes que es una capacidad de la intensidad todos los puntos del partido priorizar marca la diferencia con los demás miembros de las pues contener alguna altibajos más pero él el te transmite que para ganar lo vas a tener que

Voz 7 17:57 la guerra con todo y que no te va a dar nada como la pista de Roland Garros pues también se dan una serie de circunstancias de las dimensiones de la pista en la cual pues no le favorece muy bueno pues el hecho de haber ganado diez veces pues tú sales pues eh pensándolo porque pues pues al final su primera final en Roland Garros pero sabemos que igualmente pues hubieran jugador pero un poquito de ventaja un esto Rafa tiene un poquito de ventaja

Voz 0514 18:31 pues mañana al partido a partir de las tres de la tarde entre Rafa Nadal y Dominique Tim y la última pregunta Francis ya que al comienzo de la conversación aludías a una conversación con Rafa hace ya mucho tiempo cuando él predecía que iba a ganar siete ocho Grand Slams Itu pensabas que iba a ganar más no sé si tantos ahora mismo lleva dieciséis recordemos una Australia dos Wimbledon tres Abierto de EEUU de Roland Garros que mañana puede ser once teniendo en cuenta que a sus treinta y dos años que acaba de cumplir hace unos días está perfecto físicamente Tucker conoces bastante mejor a cuantos Grand Slams crees que va a poder llegar más a cuantos más crees que va a poder llegar o al menos aspirar

Voz 13 19:12 bueno a ver

Voz 7 19:14 de lo de lo que esté evidentemente con XXXII mejor puede jugar tres presidios mal sanos sano que entonces entonces es una lesiones pues tengo ocho o pero bueno yo creo que es tanto para para verdad

Voz 13 19:32 la juez números

Voz 7 19:34 es aventurarse mucho tomos y que sigue habiendo

Voz 10 19:39 Crespo que puede ganar o

Voz 7 19:42 eh Tornero pues va a seguir jugando va a tener ilusión tienes claro es lo importante

Voz 0514 19:48 la clave la motivación de seguir ganando más de diez años después que es algo tremendo Francis Roig que lo disfrutemos mañana que gane Rafa un abrazo muy fuerte pues gracias un abrazo dejamos a Francis Roig hablamos ya de segunda división mañana recuerdo ocho y media de la tarde Sporting Valladolid se enfrentaran en la gran final contra el Numancia en seguida saludamos a su presidente

Voz 14 20:08 nosotros hemos construido juntos con vosotros habéis hecho algo grande ellos habrán aprovechada su oportunidad

Voz 15 20:16 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en solo punto es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 0514 20:27 hace nueve años que no juega en primera división el Numancia de Soria hizo estaba pensando que cinco el Zaragoza que va a ser como mínimo seis tremendo lo que ha vivido hoy en la en la Romareda consuelo después del uno a uno de la ida

Voz 0838 20:40 en la Volta el Zaragoza tuvo un montón de ocasiones en la segunda parte para poner el uno cero marcó el Numancia empató el Zaragoza y cuando nos íbamos ya la prorroga

Voz 0514 20:49 eh marcó de manga el uno a dos saludamos al presidente del Club Deportivo Numancia a Paco Rubio Francisco Rubio hola Paco buenas noches

Voz 9 20:58 buenas noches enhorabuena

Voz 0838 21:01 qué partido eh

Voz 9 21:04 bueno muy duro para nosotros eh

Voz 7 21:07 de esta manera

Voz 9 21:10 tipo tan importante como es el fútbol español no

Voz 0514 21:14 pero bueno esto es eliminadas

Voz 9 21:17 estoy bueno como veces suerte y con el partido que hemos hecho ha caído en esto no

Voz 0838 21:23 usted se levanta esta mañana como pensando vamos a dar la sorpresa en La Romareda

Voz 9 21:28 bueno estas cosas si yo creo que si me da tiempo y tengo salud algún día excluidas en la ley y Lotario que quede Raúl tengo también alguna

Voz 0838 21:37 Pedro Estado para hay que estaban Raúl Ruiz que es que sea en saludado antes de entrar en la publicidad Roll Royce muy buenas si se enhorabuena eh

Voz 9 21:48 ya

Voz 10 21:49 no lo que cuesta salir adelante nosotros metido en el último instante de momento siempre yo con esa dinámica es verdad que no era favorito el Numancia hay que hacer realistas en eso pero que espíritu numantino siempre siempre da la cara no ya para mí el partido ha sino en la primera mitad brillante por parte del Numancia y con personalidad he visto que se mordía las uñas Paco

Voz 9 22:15 vale adiós no sabes qué Euro la gente que gane conoce dice que soy muy sufrido y tal pero pero además que me lo como para dentro yo creo que bastante peor pero bueno la verdad que que aguanta como he podido

Voz 0514 22:29 ha podido ha podido a comer al menos eso sentía la ahí el mar poseo previo un partido grande Paco

Voz 9 22:35 no olvida que hemos tenido un almuerzo muy agradable e dado el Zaragoza chucu señor tenemos una amistad de muchos años nos han tratado muy bien nosotros igual nuestro tratamos en Soria y además no yo yo por costumbre sólo tienen una práctica en las comidas no se habla de Hamburgo porque creo que al final Elvis distinto que te llevas es que

Voz 0838 22:58 lo que han hablado de qué han hablado hoy de que se habla de fútbol que se habla de política

Voz 9 23:06 vamos por hoy

Voz 0514 23:12 oiga qué ha hecho usted después de a dos en el minuto noventa y uno sea contenido y en el palco o no

Voz 9 23:18 a mí me contenido como de un aquí estoy yo porque he dado un manotazo híbrido lo digo puedo la necesidad de verdad me da un abrazo y ella no pasará de ahí bueno de estas cosas suelo intentar después de tantos años sus quitarme pero hay que mirar un partido muy complicado muy difícil muy bien la verdad que no lo han puesto muy muy muy difícil

Voz 0838 23:40 en Raúl como lo has visto tú como has visto todo desde ahí de la cabina de Movistar Plus hasta

Voz 10 23:46 yo he visto con una personalidad soberbia en la primera mitad con Juan cuando quieras gol plantando cara jugando en campo contrario el yo creo que el Real Zaragoza en la primera lista apenas ha existido y esa es la realidad pero la segunda Arrieta ha salido un Real Zaragoza arrollador he visto tantas ocasiones claras tan señeras partido a favor del Real Zaragoza ha hecho todas intervenciones Aitor fantásticas ahí estábamos eso yo creo que lo va a pasar muy mal el cuanto peor lo estaba pasando el gol de Íñigo Pérez y luego os rehecho bien el el Numancia pero es cierto no para pasar una cosa es si hay que sufrir el Numancia sobre todo ha sabido sufrir yo estoy orgulloso Álvaro del final cuando el el juez deportivo no clasificaron como se ha comportado los jugadores es que este reseñar porque en esa alegría de clasificación Anido a saludar a los jugadores del Real Zaragoza

Voz 0838 24:48 una alegría corte que mira sabía

Voz 10 24:50 todo el palo que sea que va creo que es que era la aspirante yo creo que al ascenso a mí ese comportamiento de los jugadores

Voz 0514 25:00 ha sido tremendo

Voz 0838 25:01 cómo han aplaudido al a los jugadores el Real Zaragoza la afición local yo estoy seguro que los pajaritos pase lo que pase el miércoles ante la afición del Numancia se va a comportar así con los suyos

Voz 9 25:10 yo creo que la afición del Zaragoza ha demostrado también que al fin y al cabo el Numancia es un equipo pues bueno muy próximo a Zaragoza por muchas situaciones e historia y sobre todo de la cantidad de nada hago yo el nuestra afición también han sido nueve muy señor aplaudiendo también ha bajado de Zaragoza que yo yo le deseo lo mejor a Zaragoza y sobre todo nosotros como sabemos que tarde o temprano el Zaragoza estarán primera de ellas nosotros sabemos que nos toca un escalón muy serio y Lille pero bueno como viene dice Raúl viví conoce la casa de peores hemos salido presidente

Voz 0838 25:52 vamos vamos ojo las preguntas complicadas se que esto estaba siendo ya una sesión de baño y masaje y más con Raúl Ruiz usted prefiere al Sporting al Valladolid

Voz 9 26:02 complicado me lo pone pero yo he prefiero mayo Moix sinceramente por dos cosas una por la proximidad son doscientos kilómetros doscientos veintiséis segunda porque yo creo que al final de cara a los aficionados es una arriba hace importantísima entre Valladolid y Soria yo porque las aficiones es un viaje al final estas horas o yo creo que eh sin desmerecer a por tener cuidado vi que creo también que el Molinón sinceramente es muchísimo más complicado y un campo muchísimo más difícil para mí eso es una opinión muy personal

Voz 10 26:43 Raúl que sale más barato Adrián Cortés es porque no Álvaro porque les sale más bajas

Voz 0838 26:47 pero está mucho más claro que sí y a nuestra compañera de José Carlos San José hola José Carlos muy buenas

Voz 9 26:56 para buenas noches no sé yo no

Voz 0514 26:59 los pajaritos en el partido de ida de la esta primera eliminatoria de play off frente al Zaragoza verdad

Voz 2 27:04 no no se llenó fueron oficialmente ST mil ochocientos así redondeando de los cuales unos seiscientos setecientos igual llego al millar de aficionados maños

Voz 0838 27:13 en el aforo de cuanto es José cuales nueve mil

Voz 9 27:17 estamos en mil seiscientos cincuenta y cuatro

Voz 0838 27:20 ahí está ahí está claro que ese hombre estaba escuchando al presidente como para no decirlo exactamente en presidente se vayan a Los Pajaritos este miércoles Borloo civil o lo criminal eh

Voz 9 27:31 yo creo que sí es más el Zaragoza realmente lo que es a nivel dentro de ella a nivel de bonus y el nivel de de socios estaba todo vendido absolutamente bien es cierto que hay veces pues que hay un perfil de India o incluso que no guiado partido pero desde el punto de vista de taquilleras desde el punto de vista de localidades novia

Voz 0838 27:52 tuvieron que pagar los socios pregunto desde la ignorancia el pasado miércoles preside la UE

Voz 9 27:56 no no no no no no no no esto es el Play Off este año no les no les hemos hecho lo único que les hemos facilitado poder comprar una o dos entradas aún como digo

Voz 0514 28:08 Iván hacer lo mismo de cara al miércoles sea el Sporting al Valladolid Ronald

Voz 9 28:11 vamos juntáramos el unos el consejo que es cuando tenemos nombramiento la reuniones y ahí decidiremos pero era seguramente no cambiaremos la única

Voz 0838 28:20 vale el precio de las entradas ha aparecido lo digo para todos aquellos que nos están escuchando si usted no

Voz 9 28:27 igual que para la afición rival también

Voz 0838 28:29 parecido no no sé seis euros

Voz 9 28:32 bueno tengo que hablarlo con mi consejo pero no vamos a variar de lo mismo como he dicho de nuestro partido

Voz 0838 28:39 ha bajado El Vestuario olvido

Voz 9 28:41 sí un evidente mente bajado como suelo bajar un hola qué alegría ha sido inmensa hay realmente yo creo que no sé lo que nos pasa la próxima eliminatoria pero yo estoy orgulloso de mis jugadores se primero como jugadores y segundo como personas un Raúl que me conoce un poco hace muchos años yo siempre digo que Numancia y caracteriza es por tener eh primero buenas personas buena gente y luego futbolistas yo creo que tenemos un vestuario en ese sentido como siempre río muy importante

Voz 7 29:16 de Raúl no yo vamos yo allí lo

Voz 10 29:20 me siento como como como tú dices y te voy a decir yo en los años que estaba vendiendo Macias y lo decía el otro día me entonces lo visto quejarse al club de los árbitros no he visto a quejar si poner excusas de nada está es un señor dentro de la humildad porque es el cuarto presupuesto más bajo de la categoría

Voz 0838 29:39 en estamos hablando desde un equipo que

Voz 10 29:41 para mí la sorpresa evidentemente es de la Sociedad Deportiva Huesca sea que la también es parecido ya ascendido a Primera después está el Club Deportivo Numancia existen metió el playoff encima

Voz 16 29:52 tenido oye la barra de de

Voz 10 29:54 poder clasificarse me parece que el mérito que

Voz 16 29:57 tiene que tiene el Numancia irá a

Voz 10 29:59 lo claramente Paco Rubio porque Paco cuántos años y más de tres

Voz 9 30:04 vamos a ver qué veinticinco voy a hacer me para

Voz 0514 30:07 el veinticinco usted empezó en el año noventa y tres

Voz 9 30:11 si la noventa noventa y uno noventa metros un poco no fue seguido de otros noventa y cuatro

Voz 0514 30:16 tenemos a gente en la plantilla de la Cadena Ser que entonces no había nacido

Voz 9 30:20 como realmente podría también aquí en Soria lamentó que desde que recordar lo que nos puso en el mapa que Raúl no recuerda a mí

Voz 0514 30:28 sí

Voz 9 30:28 sinceramente me agrada mucho que siempre se recuerde que el modo fio puso en el mapa con la Copa del Rey y a partir de ahí empezamos no pero también le digo una cosa algunos no teníamos no voy a decir un taco

Voz 0838 30:42 veo lo porque fui a continuos el un te a voy puta idea es ahora el único esté toda la vida del mundo o eso o es que esas reglas de gente muy buena presidente eso eso

Voz 9 31:00 no lo digo la suma de todo eso

Voz 1 31:03 de todo

Voz 9 31:04 yo creo que aquí hay un componente siempre familiar yo que a veces lo ignoramos pero que si no es absolutamente difícil llevar tantos años en ese apoyo

Voz 0514 31:14 el dos por mi parte y finalizó que no lo que los rover más tiempo

Voz 0838 31:17 ah y Yagoba Arrasate tiene contrato hasta cuándo

Voz 9 31:22 hago Arrasate tiene contrato este año eh tengo en términos de lo que nosotros somos es a unos conocen eso no todos empezamos a hablar evidentemente pero todas las parte dijimos estamos en una situación comprometida estamos en una situación que eso eh y tenemos que seguir hablando cuando esto pasa no por lo tanto está ahí eh

Voz 0514 31:47 Bush usted teme que especialmente ese ascenso se revaloriza vaya volar

Voz 9 31:53 hombre hoy los entrenadores ya además se está dando un caso muy importante en ustedes están viendo entrenador del perfil de Yagoba pues ahora me suena Garitano bien aún más están demostrando que no se tiene que ser un entrenador del Bayern de Múnich para ser un buen entrenado yo creo que ya va a tener novios o perdón lo novias pero yo espero y deseo que se quede con nosotros lo que no sé es si podremos

Voz 0514 32:20 por último eh y no sé si entre los suyos ha hecho alguna promesa en plan si el Numancia sube que sería nueve años después por cierto de su última vez en primera hago esto

Voz 7 32:32 no no no yo no he hecho nada eh

Voz 9 32:37 pero bueno si se

Voz 0838 32:40 bien a a los oyentes de la Cadena SER dígale que haría usted o a que se comprometería a usted

Voz 9 32:47 no no sólo porque en Soria y me lo están apuntando alguno y que no haya dudas eh yo yo me en el discurso de el año pasado cuando hago la la presentación del equipo y dije que si subíamos a Primera los abonos iban a ser gratis para los socios que cuando es me han estado este año por lo tanto cogollos hoy Del Bosque cumplo ahí ya por ese faro una vez cuando ha asegurado que John me llevé todo equipo Nueva York ponme de Voleibol

Voz 2 33:23 a mi nombre lleguemos a Yukos

Voz 0838 33:27 cómo te la lió Raúl Raúl que persigue de Nueva York

Voz 9 33:32 estoy mucho mayor ya

Voz 0838 33:35 entonces han comentarista Jackass Francisco Rubio que haya dado muchísima suerte

Voz 0514 33:43 gracias Raúl y gracias también José Carlos San José e hacemos una pausa es que nos come la disco In seguimos analizando ese partido y también el de mañana al Sporting Valladolid seis hijos aquí en El Larguero

Voz 30 36:51 el larguero

Voz 27 36:58 tras la charla siempre interesante comprar descorrido

Voz 0514 37:01 el presidente del Numancia a habernos queda la otra parte la cara de la derrota y además representativo de de una ciudad pues de las más importantes España cuya afición va a tener que esperar al menos otro año más para ver a su equipo en Primera División está por allí Juan Carlos subieron ahora Yubero hola qué tal buenas noches en el Real Zaragoza la verdad es que no se le puede reprochar mucho al equipo antes te lo digo desde fuera eh después de haber visto el partido oí los los los partidos de la eliminatoria hoy el momento de la de la primera parte no de la segunda parte perdón donde ha fallado tres cuatro ocasiones de esas que dices mira

Voz 5 37:34 que meterlas

Voz 2 37:36 pues sí la verdad es que sí hay probablemente hasta el partido y la eliminatoria mucho en el que el Zaragoza partía con cierta ventaja después del uno uno conseguido en Los Pajaritos la primera parte ha sido más del Numancia mucha intensidad un partido muy táctico Saragoza yo pienso que

Voz 0480 37:51 que que no tenía muy claro sí sí sí

Voz 2 37:53 arriba a rematar la faena espera el Numancia salió mejor equipo a Arrasate he tenido dos buenas ocasiones muy claras para pedir también al filo del descanso pero es cierto que esos minutos que he tenido en la segunda mitad pues que han sido hasta cinco ocasiones pero clarísima anoxia cantando el gol que por centímetros pues al final no ha entrado pero como el fútbol es así que que decía que el pues Íñigo Pérez ha adelantado al Numancia mediada la segunda mitad después un lanzamiento mordido de Borja Iglesias lo lo ha introducido dentro de la portería de Aitor Fernández que ha estado por cierto espectacular Mikel González practica desde la raya de gol y eso sus últimos once minutos de partido pues hasta vamos otra de no no sabía muy bien qué hacer si tira hacia el segundo si esperar el tiempo el tiempo añadido el tiempo de prórroga donde en principio tenía que de tener ventaja en lo físico ellos cuando además

Voz 0480 38:43 eh un ex zaragocista como pedía Mónica

Voz 2 38:46 ha soltado un cabezazo fantástico para bueno pues conseguir la clasificación para la gran final por el ascenso dejará una Romareda que estaba hasta la bandera pues enmudecido después

Voz 9 38:58 has te puedes imaginar lo lo habitual

Voz 2 39:00 los futbolistas del Real Zaragoza pues tirados sobre el césped Si declaraciones como las de Alberto Zapater Iglesias

Voz 27 39:08 hay veces que alguno lo haga piensas que todo no puede ser tan bonito pero que está previsto hacerlo creía que esta gente se esté creía que personalmente también

Voz 31 39:26 yo estoy encantado aquí la gente me ha tratado muy bien para mí es como que que encontró mi sitio oí y sólo puedo agradecer todo el cariño que he recibido porque porque no sé si lo volverá a recibir algún lado y no sé qué pasará pero habrá mi Zaragoza tiene un sitio enorme en mi corazón

Voz 2 39:45 el capitán Alberto Zapater zaragozano zaragocistas como una ley Borja Iglesias que Polaris escrutado no entre lágrimas ya es también uno más de esos treinta y cuatro mil que hayan estado en La Romareda y que no puesto por supuesto ningún pero a la eliminación de alrededor Zaragoza ha sido el Hesperia

Voz 27 40:10 era el sonido ambiente de La Romareda después del partido

Voz 25 40:17 el perfectamente se puede haber ido a la prorroga o incluso habrá acabado antes el partido a favor del Zaragoza tendrá que esperar insisto un año más y ya son cinco en Segunda y como mínimo según un abrazo Juan Carlos hasta mañana

Voz 0514 40:30 mañana ocho y media de la tarde bueno mañana tenemos un carrusel desde las tres con el partido de Nadal y después a las ocho y media también estaremos pendientes del Sporting Valladolid recuerda que en la ida disputada el jueves le ganó por tres a uno El equipo vallisoletano al asturiano comenzamos con el local con el Sporting David González Solá

Voz 0838 40:47 hola Álvaro buenas noches bueno ya has escuchado que el precio

Voz 0514 40:49 dentro del Numancia prefiere al Valladolid vino al Sporting por la dureza del Molinón así que ya sabe lo que tienes que hacer

Voz 0480 40:55 sí yo creo que lo va a hacer es verdad que bueno lo del jueves fue un mazazo muy importante porque el Sporting tiró la primera parte en Valladolid lo reconocen los propios protagonistas decía John y no lo decimos nosotros lo dijo Johnny e hicimos el ritmo culo no podía entender cómo les Sporting lo planteo así pero precisamente Johnny marcó un gol que permite que el Sporting tenga cierta vida además yo aprecio que después de lo sucedido hoy entre el Zaragoza y el Numancia el estado de ánimo es otro al margen del gol también el ver que no siempre los favorito se imponen en esta eliminatoria en la que el Valladolid parece partes bueno evidentemente tiene ventaja claro favorito eso ha dado esperanzas incluso al vestuario yo he tenido oportunidad hablado y con alguno de los futbolistas y están si cabe un poco más motivados porque hombre déficit porque lo tiene cuesta arriba pero bueno tampoco es nada descabellado pensar que en casa en el Molinón con un Molinón que va a estar prácticamente llenos solamente quedan tres cuatrocientas entradas para la Tribuna Oeste para la máscara ganar dos pero no es algo tampoco imposible lo que ya la gente es el hace un poco más cuesta arriba es un equipo que lleva dos meses dejando malas sensaciones en la primera parte en el momento de la verdad pueda plantar cara a un Valladolid que está al alza pero bueno cada partido es una historia desde luego por motivación parece que no va a ser por ánimo de El público tampoco por potencial de plantilla pues teóricamente tampoco así que todos concentrados mañana turco y Baraja no ha querido tampoco darle aspecto de final ni de trascendencia sí muy grande al partido no los ha concentrado esta noche cada uno descansa en su casa mañana con Baraja que vuelve a estar en el banquillo después de cuatro partidos de sanción con Álex Pérez disponible con el Molinón apretando y quizás quizás lleno se va a intentar darlo

Voz 0838 42:33 la eliminatoria y además lo ha dicho después

Voz 0480 42:35 es pelearse con ese resultado que haría que además el Sporting si superar la eliminatoria si asciende lo haría en casa porque el partido de vuelta contra el Numancia serían el Molinón

Voz 0838 42:45 ICO en Johnny que es un hombre que aquí a parte de la redacción la redacción asturiana de la Cadena Ser que ya sabes David que aquí en Madrid es bastante potente pues vuelve locos a a más de uno ojito con éxito

Voz 0480 42:56 es lo que sólo quería quitar a Baraja porque pretendía que estuviera acción agosto

Voz 1576 43:02 alguna vez me lo voy a decir yo haber Jony que es muy bueno pero yo creo

Voz 0838 43:06 que ya les llegará su momento me abrazaba vidas mañana un abrazo hasta mañana y a todo esto seguramente no

Voz 0514 43:11 accionar el Valladolid debe estar pensando ya hablando de la final cuando tienen que remontar un un tres a uno es el Valladolid se comió al Sporting en el partido de ida San Him sí cuantos aficionados por cierto del Valladolid que va a haber mañana en Gijón

Voz 33 43:25 pues los mismos que se haré fijó en en Valladolid

Voz 0838 43:28 todos los equipos se han intercambiado

Voz 33 43:30 en As seiscientas entradas quinientas y pico el Valladolid espera a saber cuántas entradas mandaba al Sporting Ilya mandado las mil

Voz 2 43:37 o sea que han hecho a intercambio

Voz 33 43:40 de entrada exactamente el mismo número como decía yo creo que el Valladolid se comió el otro día al Sporting literalmente la primera parte fue un auténtico vendaval durante muchos minutos tuvo el partido y la eliminatoria en sus manos al final pues ese gol de Johnny en la segunda parte de José regusto amargo oí esa desazón que ahora mismo tiene a todo el mundo y como hemos visto con el Numancia pues yo siendo capaces de hacer una machada en en la Romadera no el Valladolid espera hacer lo mismo en Gijón Partiendo de esa ventaja que tiene ahora mismo pero también con una imagen en la cabeza no le el Barcelona yendo al estadio de La Romareda que también llevaba una ventaja clarísima ahí les remontaron

Voz 0838 44:23 bueno pues eso era mayor hay incluso caído

Voz 33 44:25 Mariola Cantarero o no

Voz 0838 44:28 sobre todo he el para el Sporting de Gijón es el hecho de no ganar por dos a cero que puede ganar dos a cero perfectamente sino las malas sensaciones que está desprendiendo en el tramo final de temporada todo lo contrario que el Valladolid es la sensación que yo tengo desde fuera

Voz 33 44:43 sí sí porque el Valladolid está fuera porque ha hecho una temporada más bien mediocre y a partir de la llegada de Sergio González tal banquillo pues se ha venido arriba ha conseguido meterse en el play off jugando una final tras otra durante ocho semanas y eso les ha hecho llorar híper motivado y además con un ritmo infernal si a eso le sumas que es el máximo goleador de la categoría que tiene al pichichi destacadísima como es Mata con treinta y tres goles pues hombre hay que tener confianza en este grupo y pensar que si el Sporting tiene que hacer dos goles para pasar el Valladolid raro que se va a quedar sin marcar no que que un equipo que tiene tantísimo gol pues no vaya a ser capaz de hacer oportunidades sí y un gol en el Molinón al menos así que bueno pues aunque como suele decirse la tensión es máxima estamos un poco acongojados por lo que le espera al Valladolid allí yo creo que ahora mismo este conjunto de Sergio González son un equipo de garantías por el que se pueda apostar que ha devuelto la ilusión a la gente de hecho ha sido capaz dos veces consecutivas de llenar el estadio más grande del mundo que ha nunca bueno pues se ha llenado dos veces en apenas seis días y eso que la gente se vuelve a enganchar que tenga ilusión y que confían en un grupo que has sido capaz de despertar en el momento justo que lleva a la dinámica adecuada Iker

Voz 9 45:59 demostró el otro día que pueden

Voz 33 46:01 ganar a cualquiera incluyendo al Sporting pero eso sí con confianza y con confianza en sí mismo iconos del respeto absoluto por el rival mañana

Voz 0838 46:09 saldremos de dudas abraza rojilla hasta mañana

Voz 33 46:12 cada pausa estamos más cosas

Voz 0838 46:14 bueno hay que montar Marta Casas lo de Le Bron James sé que lo voy a apretar a Martín

Voz 1509 46:18 mejor

Voz 20 46:19 este domingo en Ser Consumidor con la locura del Mundial ahora qué televisor me compro Let curvo plano conoceremos las mejores ensaladilla rusa por cierto este Rusia pues no tengo ni idea pero no creo que venga de Rusia además las que le piden consumidores agricultores y ecologistas al nuevo Gobierno de Sánchez y hablaremos del nuevo libro de José Miguel Mulet va de comida

Voz 34 46:42 del consumidor y los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga nuestro podcast cuando quieras

Voz 35 46:57 tu sexualidad es diferente aunque va la mía eh

Voz 36 47:00 o es que cualquier otra persona cómo ha sido tu educación sexual bastante restringida que decir nadie me ha explicado muchos aspectos acerca de la sexualidad más lo que uno busca oye por ahí

Voz 37 47:13 tener un trastorno del espectro autista no siempre implica que tu vida sexual sea muy diferente a la del resto quizás somos muchos los que deseamos parecido pero nos empeñamos en señalar a los que son diferentes el domingo por la noche después del Larguero hablamos de sexo con autismo con Diego Llorente

Voz 17 47:33 contigodentro Celia Blanco han en hacer

Voz 38 47:58 salimos novenos creo que va a estar con los Force India creo que no hay nada claro de cara a mañana yo es la primera vez en en bastantes carreras que no tenemos muy claro que hacer así que nada aporta

Voz 0629 48:08 hemos perdido competitividad hoy tanto en la P3 como como una crono no íbamos tan rápidos como ayer el coche se sentía bien como ayer no no hemos hecho grandes cambios ni hemos tenido grandes problemas pero no éramos lo suficientemente rápidos y bueno de cara a mañana ojalá podamos hacer una buena salida una buena estrategia Hay encontrar un poco de esa velocidad que parecía que tenemos ayer

Voz 1576 48:28 no hay mano a mano qué tal muy buenos porque estamos en Monreal Montreal yo ahora tenéis ahora mismo allí vieron pues

Voz 39 48:38 eso nada menos que las diecinueve y diecinueve horas

Voz 0838 48:41 bonito número

Voz 39 48:43 aquí luce el sol y hacer un muy buen día en en

Voz 0480 48:47 esta ciudadanas de de es canadiense una preciosa ciudad que se vuelca cada año con la Fórmula uno Iron de hoy hemos visto una sesión clasificatoria muy bonita también mucho en ver el que astado estelar sí también muy bien Valdería otras más Verstappen segundo y tercero y sin embargo ha fallado esta vez Lewis Hamilton que es el hombre que más veces ha ganado aquí de la actual seis veces por siete de Michael Schumacher que era el máximo favorito pero yo había tenido un par de errores y no ha podido ha podido lograr la pole

Voz 4 49:17 el gran premio ganada de Fórmula uno mañana ocho y diez de la tarde la carrera escuchábamos antes a Carlos agencia ya Fernando Alonso y al Long

Voz 0838 49:25 los décimo cuartos ains noveno eramos a menos lo esperado bueno Sainz que se está metiendo en todas las Q3 Por otra parte

Voz 0480 49:32 sí sí Carlos Sainz es el único fuera de los pilotos de los tres equipos grandes de Bunte tercer es decir Ferrari ha entrado en todas las Q3 luego en carrera bueno ha tenido suerte un poco desigual que dio un clásico Si yo creo que sí deshielo esperado yo contaron obligarlos estuviera en la Q3 sin embargo un poquito más atrás de lo esperar

Voz 0514 49:55 ah y esa comunicación que estamos teniendo algún que otro limita en Montreal recordó mañana Choi diez de la tarde de Carlos hoy saldrá como digo plaza Fernando Alonso desde la décimo cuarta primero Vettel segundo botas tercero Verstappen cuarto Hamilton quinto Kimi Rai en después de todo lo que ha pasado en el día de hoy con con mesa porque que ha conseguido Vettel hiriendo cuenta además varios datos hasta que recuperemos esa comunicación con menos Franco que Ferrari no gana en Canadá desde el año dos mil cuatro

Voz 40 50:24 en el que va se va a cumplir el gran premio número trescientos de Fernando Alonso que se dice pronto Gran Premio número trescientos del del piloto asturiano que por otra parte está teniendo menos problemas que el año pasado a lo largo de eh