Las cenizas del califato

Voz 2 00:00 sí a mí no a mar

Voz 0874 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal muy bien ocasiones ETB ya de lo entregado que está

Voz 1791 01:09 bueno he tenido un pequeño retroceso par de cumpleaños y una cena con un invitado que tenemos hoy bueno pero habrá voy agitación

Voz 0874 01:17 alguna que te celebración esta semana está a lo que me refiero no

Voz 1791 01:20 sí hombre una mientras ha habido varias grandes Sol merecen eso Ladero las ministras

Voz 0874 01:26 además no sólo que se al mujeres sino que todas son muy competentes y los chicos también son muy competentes en sus carteras yo yo recuerdo fíjate el primer día de empezamos este programa hace casi seis años en ese primer sábado estaba estaba son que ha venido de vez en cuanto al programa siempre que la hemos llamado la verdad hablar de periodismo mayormente qué qué gran noticia que se dirigió al país a partir de hoy hoy ya la gente puede ver en la manchita del país el nombre del director a leer el editorial por ejemplo también lo puede decir que se puede hacer también

Voz 1791 01:56 formas este programa bendice no porque todo el mundo que pasa por aquí acaban alcaldesa

Voz 0874 02:00 el ministro o de ministro de casi en su Candela Murillo estuvo el sábado pasado al día siguiente secretaria estaba muy bueno yo yo aquí esperando por ahí Arda tranquilo tú sigue en el gimnasio haciendo banquillo oye tú te puedes creer que la ABC publicó un perfil de Magdalena Valerio en el que dice lo siguiente esta extremeña de buen físico Rey criada en la mancha de ojos penetrantes chasis de aquí te espero ha sabido siempre sacarse partidos pues es más rancio

Voz 1791 02:29 sí es que los prima ya de machismo

Voz 0874 02:32 es un prima de estupidez es decir no se puede ser más hacerse antes de que sigas de Teresa Rivero lleva colores insípido sin alegría peinados poco cuidados y falta de accesorios

Voz 1791 02:42 bueno como decimos algo mejor lengua no yo creo que vamos a morder la lengua porque la ley mordaza todavía derogado

Voz 3 03:05 ya le da derecho a Mc Donalds y dejaba

Voz 0874 03:14 hoy no hacemos una sección a Luxor Ramón porque como bien dices traemos amigo gran corresponsal gran periodista que Ayers te hizo comer más de lo que tú debías cuentas no

Voz 1791 03:25 cenar con esto de que estar en la Feria del Libro que es el único que firma tiene esta vaya a él yo es como los youtubers es casi casi este es un youtuber en el fondo

Voz 0874 03:35 Mikel Ayestarán que es corresponsal de Vocento NTT en

Voz 1755 03:38 Jerusalén cómo estás Miquel buenos días muy buenos días muy temprano temprana no no no no no para nada y que aquí tenías al lado cuando firmabais porque esto es lo peor que te toque uno con una cola más de Regla tuya bueno la verdad es que no sé por qué pero he llegado tarde y siempre iba por la puerta trasera con lo cual tampoco he tenido esa imagen al pleno pero si había un par de de youtubers yo creo que era precisamente que era impresionante no vamos en las pruebas que tiene que que que le dicen aún corresponsal las personas que iban a comprar un libro que se lo afirman que hay la gente pues cosas súper bonitas ahora acostumbrados al feedback siempre a través de las redes por ejemplo que a veces que la gente lo único que hace es aplaudir di darte palmaditas en la espalda cuando ves al al lector cara a cara es una sensación para mí muy muy reconfortante no te dicen de todo desde desde gente pues que que tus libros le han inspirado para intentar hacer lo mismo hasta algunos te admiran algunos te critican y te dicen que qué quieren que sean los libros más largos que necesitan más información pero sobre todo me he encontrado pues en general una respuesta muy muy positiva hay que me ayuda no porque siempre con esto de que los temas de internacional me interesan la gente cada vez le menos no se uno cuando está sobre todo a dos mil kilómetros no de su público a veces pierde un poco el el el contacto no hoy estos días por eso son son positivos

Voz 0874 05:00 te te pegan broncas también te dicen en aquella crónica que dice usted en la televisión vasca

Voz 1755 05:05 a aquí en Madrid no tanto pero la verdad es que cuando uno está en casa así que hay hay determinadas Sebastián sí si hay determinados conflictos que que la gente los vive como como si fuera el fútbol no entonces no sé la la gente vive con una pasión me lo bueno por supuesta el tema el tema es lo palestino e el tema de Siria también son conflictos de de buenos y malos blancos y negros ahí parece que tú tienes que tener una camiseta no

Voz 0874 05:30 acabas de publicar que es el libro que estaba firmando ayer las cenizas del califato en Ediciones Península es un libro que explica el nacimiento y el ocaso del del califato se puede dar por desaparecido al al ISIS en Siria y en Irak

Voz 1755 05:43 no para nada no se le puede dar desaparecido lo que sí lo que sí ha desaparecido y se ha conseguido derrotar militarmente de una forma aplastantes es al califato físicamente en sí no han perdido las fronteras que llegaron a conquistar las ciudades que dominaban pero el grupo sigue activo ahora mismo hay combates abiertos en toda la frontera entre Irak y Siria lo que pasa que ahí no hay nadie para contarlo también pienso que que que ha perdido mucho interés no desde que el grupo pues no no no golpea o no hay acciones de muchas acciones como ante reivindicadas por el grupo en en en Occidente pues que que que cada vez nos interesa menos no pero está ahí y supongo que también de Al Qaeda en su día no aprovechaba siempre el vacío de poder

Voz 0874 06:24 a su mejor herramienta de su mejor instrumento en lugares como Irak entonces por ejemplo podría renacer exacto

Voz 1755 06:30 esto es una historia como dices de de vacío de poder en lugares como como Irak precisamente es donde donde emergió no es yo creo que es la la la última criatura que ha nacido a raíz de de esa de esa la invasión de Irak y dos mil tres no es la última consecuencia que hemos visto pero no va a ser la última porque como dices sigue habiendo amplias zonas de de vacío de poder que que han llenado ellos y que ahora están llenando por ejemplo los códigos tribales no pero en el caso de Siria que hay que tener en cuenta que este la gente que combatía con con y si los sirios que estaban enrolados lo hacían por un plato de comida no por desgracia la cantidad de dinero que se ha gastado en bombardear el califato hasta el momento no ha invertido ni una mínima parte de esa de esa cantidad en gasto militar en para rehabilitar las zonas ayudar a los civiles a volver y ayudarles sobre todo a que no tengan que volver a combatir por un plato de arroz

Voz 1791 07:21 Afganistán por ejemplo el gasto militar es casi una americana un billón europeo el gasto en reconstrucciones un diez por ciento de esa cantidad osea que es imposible como que es que va a afectar la los cambios estos de Trump es es que hay y que va cambiando de posición pero hay un hay un mainstream donde ahora debe saudí Israel son los buenos en Herrera de Netanyahu como afectar todo esto al futuro de la zona y demás

Voz 1755 07:46 creo que la política de Donald Trump como la política de George Bush el problema es que es es el el Real el efecto real se ve a largo plazo ahora estamos pagando los efectos más duros de esa invasión de dos mil tres y han pasado han pasado quince años con Trump va a exactamente lo mismo las decisiones a la son más el efecto digamos que ahora ocupan los titulares y demás pero este tipo de de de de política se pagan a a medio y a largo plazo no en el caso de de la verdad es que ha vuelto a a la región después de los tres últimos años de paréntesis con Obama no que que bueno que trajeron yo creo que que que algo de de de sentido común por lo menos a a las relaciones diplomáticas con Trump volvemos al frentismo oí sobre todo volvemos a la a la compra masiva de armas no por parte de algunos aliados regionales y como dices ese tridente que forma Mohamed bin Salman en Ave saudí Benjamin Netanyahu en Israel Donald Trump ahora mismo son los que tienen ahí están moviendo los hilos estamos estamos en sus manos

Voz 0874 08:49 la venta de armas en la que por cierto tenemos también nosotros una Z se habla es de sentido común es curioso cómo la política norteamericana hacia esa zona del planeta carece de comprensión de los equilibrios de esa zona no yo recuerdo cuando dices ahora las consecuencias de aquella invasión cuando Tona Hansel decía antes de la invasión vamos a sacar a Afganistán de la edad de piedra en la que viven no semejantes barbaridades que entonces se consideraban comprensible si racionales ahora entendemos lo que significan el no comprender lo que pasa exacto

Voz 1755 09:21 pero pero pero fíjate es es estamos pagando el efecto y ya son quince años pero es que es que desde desde Afganistán fue en dos mil uno es que no se aprende de los errores no no aprende de aquel error de dos mil uno el dedo del dos mil tres o después vimos lo que lo que pasó en Libia también no el uso exclusivo de de la fuerza militar para intentar acabar con con estos problemas te puede servir para acabar con unas siglas no como Al Qaeda como Isis con los talibanes acabas con ellos de forma digamos temporal pero no acabas no erradica es el el el problema y sin embargo seguimos insistiendo una y otra vez en esa fórmula

Voz 0874 09:56 si pensar que se puede instaurar una democracia en ocho diez años no que es lo que yo expresaba bueno yo expresaban en cuatro cinco

Voz 1755 10:02 Ellos eran ellos eran bastante más más optimistas no

Voz 0874 10:05 pero pero claro no funciona no funciona hablamos un poco de Israel que es donde vives te pillaba mucho más cerca la embajada americana ahora eh bueno sí sí

Voz 1755 10:15 ah pero es el el consulado de siempre no lo único que han hecho es cambiarle la placa antes una mañana vas ahí ves que donde ponía consular pues han puesto en base y las señales de tráfico por supuesto

Voz 0874 10:25 claro claro y el prohibido aparcar delante no pero me explican poco qué significa para que la gente lo comprenda

Voz 1755 10:30 bueno pues es un poco acabar con una especie con una especie no con un consenso que había internacional de de de no reconocer Jerusalén como como capital del Estado judío porque según el el el consenso internacional que estaba estaba respetado hasta ahora va a ser la ciudad esta Santa va a tener una parte que va a ser la capital del Estado judío pero va a tener otra parte que va a ser la capital del futuro Estado palestino no será un poco pues digamos el el acuerdo que estaba respetado y que que Donald Trump es asaltado de forma unilateral no como estamos viendo que está haciendo Juanjo otro pues muchos acuerdos no sólo con este pero es un golpe un golpe un golpe simbólico pues muy importante a nivel práctico no se lo no creo que acarree grandes cambios

Voz 0874 11:17 el Atlético sí que Netanyahu entiende que ya puede hacer lo que quiera

Voz 1755 11:20 sí luz verde luz verde absoluta y desde luego en el caso de Trump siempre hablamos de de eso de su política del caos que no tiene agenda que siempre es impredecible pero no es así en el caso de de Israel es absolutamente predecible está cumpliendo punto por punto todos todos los digamos las exigencias de de del Gobierno de Netanyahu Inés en ese caso sí que encontramos no yo no tengo ninguna duda no has estado en Gaza donde eh

Voz 1791 11:48 el Ejército de Netanyahu estar practicando el tiro al palestino dentro de Gaza no es que sean gente que está cruzando la frontera sino gente que está incluso a mil metros de la frontera donde se dispara periodistas palestinos perfectamente identificados a enfermeras identificadas que es lo que está pasando eh

Voz 1755 12:07 pues la verdad es que ya en dos mil catorce cuando dice los los cuarenta días de guerra aquel verano oí fueron más de dos mil quinientos muertos la mayor parte de ellos eran civiles con los datos de la uno de la mano ya cuando pasó aquello de algo tiene que cambiar algo o alguien algo alguien tiene que parar esto no está claro que la presión tiene que venir de fuera esto no es ya un acuerdo entre israelíes palestinos no esto tiene que venir alguien que que le diga a la parte más fuerte que Bono que que las cosas no se pueden hacer así no pues fíjate pasan los años y tenemos esta esta situación en Gaza ese lunes catorce de mayo que que no se va a olvidar no nos va quitar de la cabeza a mí a muchos profesionales estoy hablando de de personas trabajando para organizaciones humanitarias muy importantes con experiencia en todo el mundo y que nunca habían visto algo así no era prácticamente a parte de los sesenta muertos como dices por por por disparos del Ejército estamos hablando de miles de heridos todos con con disparos e en el mismo sitio no era un disparo sean no eran ráfagas al aire al azar no son francotiradores disparando a la gente a la llegada a las piernas sí claro dejarles inválidos claro y esto está generando un colapso en el en el sistema sanitario de la Franja que ya de por sí era frágil que los los organismos humanitarios han organizado programas de urgencia están enviando cirujanos están enviando todo tipo material porque no hay sistema sanitario en el mundo que pueda resistir esto

Voz 0874 13:33 estos campos cuando especialistas para ese tipo de herida exacto está

Voz 1755 13:35 buscando y es el ahora más que nunca es es importante la la la ayuda exterior no la verdad es que es es es una situación bastante bastante dura hablábamos el otro día con Juan Carlos en el corresponsal de El País contaba cómo le desnudaron al intentar volver a entrar a Israel después de haber estado en los territorios ocupados que era una especie de vieja acción a un a un tipo que claramente estaba identificado como periodista hay que estaba haciendo su trabajo qué tal puedes ejercer tu profesión te sientes vigilado leído escuchado te ponen impedimentos bueno la verdad es que siempre te han todos los países de la forma a la hora de trabajar tienes que poner en perspectiva con con los países de la región no en si los comparamos con con los países vecinos pues no sé con con con Siria claro Egipto no es

Voz 0874 14:19 se trato a hacer ese ejercicio pero Israel se presenta a sí mismo como miembros de las primeras democracias mundiales ese es el tema

Voz 1755 14:25 en ese aspecto yo la verdad es que en mi caso personal a raíz de la segunda guerra de Gaza yo creo que que sí que el trabajo de de la prensa extranjera está está más respetado que antes no me subió yo no puedo decir que haya tenido ningún problema pero pero sí lo es desde luego los los ministerios de información las embajadas y demás por supuesto que que siguió entre otros el trabajo es una forma de presión lógicamente

Voz 1791 14:49 Rusia aparte el papel que ha tenido en Siria que relación tiene Putin con Netanyahu porque ahí hay una hay una amistad de la que no se informó demasiado donde no se parece que hay más acuerdo del que parece

Voz 1755 15:02 bueno fue el invitado de honor Netanyahu en el en el día de la victoria en el último día de la victoria Moscú estuvo allí con con Vladimir Putin no bueno hay que tener en cuenta que en en en Israel hay yo creo que más de un millón de rusos no que llegaron de forma masiva atrás tras la caída del tras la caída de la Unión Soviética Hay bueno esa esa esa relación estrecha pero también es yo creo con Putin no es cómo controlan Netanyahu no las tiene todas consigo Irene muchas dudas no con con ese papel que va a tener en que está teniendo en Siria porque la auténtica obsesión de de los israelíes no era ni el califato ni el Estado Islámico ni nada de eso la digo obsesión es Irán y Hezbolá no están ahora mismo pues eso intentando acercarse a Rusia a Putin a Labrof a toda esta gente para para intentar mantener a los iraníes alejados de su frontera

Voz 0874 15:54 el libro se llama Las cenizas del califato publicado por Ediciones Península el libro de Mikel Ayestarán en sabes que peso de ser corresponsable eres una especie en extinción

Voz 1791 16:07 así porque es freelance para los restos es que no estamos hablando aquí mucho de política nacional claro no lo sé Le piden cosas de política internacional Larguero que afronta

Voz 0874 16:18 más páginas ahí en un periódico de política nacional exacto menos internacional no cuesta pagar

Voz 1791 16:23 los restos

Voz 1755 16:25 bueno y me siento muy arropado no con con los medios con los que colaboró de forma estable desde hace años pero pero lo cierto es que si todos estos estos temas de política nacional tanto Cataluña un fue un auténtico tsunami para obra tiene exacto ya no te y a esto de la formación de gobierno tal me coincidió coincidido con es todas las presentaciones estaba aquí decía bueno

Voz 0874 16:45 se ve que sabía que eso me oye qué suerte con el libro creo que tengo

Voz 1755 16:50 les digo que mañana no o si si vuelve el mañana porque los chavales ya vienen de vacaciones a España por supuesto de Aldea creo que es el día veintiuno cuando terminan ahí a los coles en para España pero era ya hablando euskera niños yo era en inglés español y como cómo serán

Voz 0874 17:09 Mikel Ayestarán gracias por la visita siempre que pasas por aquí estás en tu mesa esta tu casa muchísimas gracias hasta luego Ia Ramón hasta la semana que viene

Voz 1791 17:19 se espera una tengamos ninguna sorpresa ya no espero que tampoco se presenta tranquilo y espero que podamos seguir metiendo el Mundial empiezan a esto que creo que el jueves juega España como juega como ayer me lo vas contando luego

Voz 3 17:40 qué

Voz 4 17:55 dígalo