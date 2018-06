Ramiro Reig, el sacerdote jesuita del movimiento obrero

Voz 1 00:00 no no

Voz 0874 02:06 pues bien hace unos años hablaba de esa manera del sentido de la responsabilidad de la izquierda era Ramiro Rage saciado este jesuita muy comprometido con los movimientos obreros desde los últimos años de franquismo contribuyó de hecho la fundación de Comisiones Obreras y fue un destacado profesor y escritor Ramiro Reich era de Xàtiva ha muerto en Valencia a los ochenta y un años esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nos trae Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 02:34 qué tal Javier le dedica vamos

Voz 0874 02:36 lógica a un militar de izquierdas a Luis Otero hoy nuestro protagonista es un cura obrero ya no tanto pero a la gente de nuestra generación supongo que no sorprenden que haya militares y curas rojos nos siguen llamando la atención todavía cuando sí claro

Voz 1326 02:49 es que en España el ejército la Iglesia han sido dos instituciones tradicionalmente muy conservadoras y cómplices muy a menudo de los poderes más reaccionarios por eso las excepciones son tan llamativas

Voz 0874 03:00 admiro que verá hijo de obreros

Voz 1326 03:02 no no su padre era un empresario de Xàtiva muy conocido verdad empresa familiar la de los chocolates chiquitín tenía una gran solera hiel en los años cuarenta fue educado en los Jesuitas con otros hijos de familias muy acomodada

Voz 0874 03:15 bueno creo que en esos colegios de la posguerra se respira un ambiente muy de izquierdas no para nada pero ya entonces tenía muy desarrollado a la sensibilidad social

Voz 1326 03:24 a los niños pobres les impartía doctrina por su cuenta e incluso les pasaba los bocadillos que subrayaban en su colegio

Voz 0874 03:30 eh tuvo alguna tentación de trabajar en el negocio familiar de chocolates

Voz 1326 03:33 no él prefirió estudiar Teología Derecho Historia ingresar en la Compañía de Jesús dio clases en Valencia en mil novecientos sesenta y ocho a sus treinta y dos años se ordenó sacerdote en un momento en el que después del Concilio Vaticano II los jesuitas habían dado un gran giro social por cierto que Ramiro también vivió un tiempo en Zaragoza y trabajó en la revista Hechos dichos porque él sabía destaca también como escritor y poeta

Voz 0874 03:58 pero yo supongo que incluye en su poesía lo mejor ya ya estaba comprometido y era combativo

Voz 1326 04:02 sí no sólo en su poesía porque él pasó tres meses de prisión preventiva por movilizarse en protesta por el proceso de Burgos de mil novecientos setenta

Voz 0874 04:12 se le ve Proceso de Burgos es un juicio en el que varios miembros de ETA fueron condenados a muerte por tres asesinatos

Voz 1326 04:18 sí aunque luego la presión nacional e internacional hiciera que les conmutaran esa pena por la Cadena perpetua el caso es que ese episodio hizo que abandonara la enseñanza se pusiera a trabajar en fábricas

Voz 0874 04:28 es decir quiso saber lo que era ser un obrero

Voz 1326 04:31 si no obrero Él era un obrero con una alta preparación cultural intelectual que pensaba que sí se trataba de hacer un mundo más justo había que hacerlo al lado de la gente que trataba de lograrlo por aquella época saber cual PC valenciano se implicó en la fundación del sindicato Comisiones Obreras el CC o qué diría Urdaci

Voz 0874 04:49 exacto en aquellos tiempos de aquel telediario infausto él no fue el único que se convirtió el único cura que se convirtieron ayer

Voz 1326 04:56 no no sólo en Valencia fueron unos cincuenta curas los que aparcaron la sotana renunciaron a la paga del Estado Isi pusieron a trabajar como obreros en todo tipo de empresas en España los curas obreros llegan unas ser unos ochocientos

Voz 0874 05:09 es un fenómeno de curas obreros que fue internacional

Voz 1326 05:12 sí había nacido en Francia en los años cuarenta lo que sucede es que el Papa Juan XXIII lo prohibió al darse cuenta de que muchos de esos curas habían dejado celebrar misa y cumplir con sus obligaciones pero luego el Papa Pablo VI lo volvió a autorizar y fue entonces cuando el fenómeno floreció en España

Voz 0874 05:29 son curas obreros que tenía muy claro que su labor tenía mucho más sentido en las fábricas que en las iglesias

Voz 1326 05:34 claro muchos pensaban que Jesucristo había sido el primer gran socialista de la historia que siempre estuvo al lado de los más débiles y ellos no hacían más que seguí su ejemplo en la línea de lo que representó la teología de la liberación de la que el movimiento de los curas obreros fueron un precedente hace unos años se publicó un libro de entrevistas de Xavier Corral con dieciséis de esos sacerdotes titulado de la misa al Tajo la experiencia de los curas sobre

Voz 0874 05:58 a esos curas obreros contrastaban abiertamente con el sector de la iglesia más próximo al franquismo

Voz 1326 06:02 era mayoritario el propio Ramiro en ese libro de la misa al tajo reflexiona que los curas obreros contribuyeron a que una parte de la Iglesia salvara el honor esa parte de la Iglesia que estuvo al lado de los que lucharon contra la dictadura de Franco

Voz 0874 06:16 parte de la Iglesia que estuvo tan bien representada por curas obreros tan conocidos como el padre Llanos también jesuita

Voz 1326 06:22 sí y otro cura obrero jesuita de aquella época fue en Argentina el padre Jorge Bergoglio el actual Papa Francisco

Voz 0874 06:30 Ramiro res también fue un gran estudioso gran ensayista

Voz 1326 06:33 sí escribió estudios muy interesantes sobre la relación de la Iglesia con la sociedad valenciana al siglo XX sobre el movimiento obrero sobre las grandes corporaciones empresa ayer del mundo os sobre una de sus grandes debilidades el gran escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez hasta su jubilación fue profesor de la Universidad de Valencia donde daba clases de Historia de las instituciones económicas

Voz 0874 06:54 es curioso que se interesara por alguien como Blasco Ibáñez que era un reconocido anticlerical

Voz 1326 06:59 pues a lo mejor precisamente por eso se sintió atraído por sí figura por entender las razones de su odio al clero aunque yo creo que el tipo de cura que detestaba Blasco Ibáñez tenía poco que ver con el modelo de cura que representaba Ramiro raíces

Voz 0874 07:11 y mantuvo su activismo político hasta el final

Voz 1326 07:13 si el activismo lo llevaba en la sangre como se había convertido en toda una referencia era reclamado para apoyar todo tipo de movidas por ejemplo en dos mil nueve apoyó una convergencia de fuerzas de izquierda al rededor de Esquerra Unida del País Valencià que denunciaba el grado de despilfarro y corrupción que se habían apoderado de las instituciones valencianas vamos a escucharle en su intervención de la que al principio el reportaje hemos escuchado John fragmento

Voz 7 07:39 a la izquierda y cambia el mundo lo tenemos el lenguaje antiguo mejor millones foto un rollo un chaval sólo el comunismo sobre fascismo un enviado de junio casi pero sí tenemos el lenguaje de la atracción estas haciendo que estás Obando de Estado mucha así que nos encontramos esposa cuando hacemos algo con otro Nos entendemos

Voz 0874 08:10 cuando hacemos algo con otros nos entendemos ciertos mensajes que deberían ser pronunciados por políticos no por otras personas ajenas a la política alguien que conocía muy bien a Ramiro Rex en los acompaña esta mañana por teléfono es Alberto Guerrero que es jesuita ex sindicalista y es uno de los grandes amigos de Ramiro cómo estás Alberto buenos días

Voz 0756 08:27 muy buenos días pues mira aquí estamos todavía un poco afectada por era compañero mío de Comunida desde el año sesenta y nueve

Voz 12 08:37 todavía estamos un poco afectos pero bueno estamos aquí para colaborar en lo que sea concreto

Voz 0874 08:42 con viste con él durante cuarenta años no

Voz 0756 08:44 sí yo lo conocía él en el año sesenta y nueve cuando el había estado destinado hechos y dichos porque él había estudiado en Innsbruck fiscal no solamente Teología y Filosofía sino también había empezado periodismo para dedicarse al mundo de de la de los periódicos una revista hechos y dichos que hay en Zaragoza como se ha dicho muy bien ya le pulsión algunas multas a esta revista inconcreto algún artículo de él en los años sesenta y siete sesenta y ocho para porque no estaban dentro de la órbita del franquismo aunque no la revista de los jesuitas entonces yo lo conocí el sesenta y nueve cuando él lo destinaron de allí para cubrir un puesto que se quedó vacante en la escuela de San José que en una escuela profesional él estaba dando clases a los alumnos de maestría ya una primera factor interesante que es decir que irán a clases de religión que dudas cambiaron en aquella época eran clases de educación en valores ya lo cual indica la mentalidad del del Vaticano II y la mentalidad de de Ramiro de estar en un mundo secular al cual hay que servir Por otra parte el eje de aquí tanto Ramiro conmovió con otros grupo que estábamos queda el objetivo era de crear no solamente buenos profesionales que nos decían es que vosotros creéis buenas profesionales al servicio de los capitalistas tanto Ramiro como yo como otra gente pues decíamos nosotros hacemos los mejores provisional de perros los educamos con ser lo más comprometidos con el movimiento obrero eso era como yo conocía Ramiro en aquella época del año sesenta

Voz 0874 10:24 no series muchos los sacerdotes tan comprometidos con el movimiento obrero

Voz 0756 10:30 bueno ahí lo Moore de dos cosas quería yo comenta por una parte que fruto de ese compromiso de las San José previamente a un grupo de de chicos de que tenían diecisiete diecinueve años que eran alumnos luego fuimos una es una experiencia Granada ya dos de ellos los detuvieron la Guardia Civil previamente en un triste acontecimiento que la gente haga olvidado que es que mataron en Granada en la huelga la construcción Don en veinte de julio de dos mil novecientos setenta a a tres trabajadores de unos de los que detuvieron a dos chicos de los grupos cristianos que los padres luego nos decían tanto Ramiro hay hombre que ustedes quieren hacen cristianos comprometidos vale pero es que están en la cárcel por ser comunista y hacer huelga bueno pues eso es lo que ha Ramiro igual que muy poco tiempo después en una en octubre del año setenta y dos meses después de esta detención de chicos de las escuelas pues a él la también lo detuvieron por colaborar no hay una imprecisión porque hay había dos cosas que era una reunión del juicio Burgos yo Reunión para el convenio del metal ya les detuvieron por el convenio del metal plácidamente junto con otros dieciséis compañeros más ya le pedían en aquel momento cinco años de cárcel simplemente por haber apoya una reunión le pedían veinte mil pesetas de multa le y entonces en ese aspecto eso es lo que hay Jun lo que hizo que muchos tres uvitas y muy oscuras pues incluso en Valencia llegamos a ver cuatro pisos cuatro pisos en el año setenta y uno setenta y dos de de jesuitas obreros lo cual hoy en día sería inusitado porque esto ya ha pasado a la historia pero que entonces en proyectos solamente de jesuitas obrero había cuatro pisos que éramos pues un promedio de tres pisos pues llevamos unos quince personas

Voz 0874 12:17 claro es que de esta época de la que nos hablas imaginar que alguien como él por lo que nos has contado tenía llevaba encima cuatro carnets el PC la Izquierda Unida el de Comisiones Consejo de Cultura estaba pidiendo ir al cuartelillo

Voz 0756 12:30 de ahí es de lo que yo unas galas Kiki lo vamos yo aparte de que habrá de ser tenía es muy conocido un blog en la muerte en el funeral pues la mayor parte de la gente la gente de la universidad gente que él apreciaba mucho incluso luego pues la rectora hemos lectura el Consejo de Cultura aquí ah pues han portado muy bien mandando pues eso condolencias porque le apreciaban mucho él en ese aspecto del era un factor que era muy amigo de sus amigos y se metió tanto en el Partido Comunista como en Izquierda Unida como en comisiones era abruptamente porque el empezaban a pedir favores buscarnos un local al unos entonces tenía ese espíritu digna hacían lo de jesuita de que los bienes y nosotros debemos fotocopiar a nosotros tenemos locales pues debemos ponernos al servicio de los que lo necesita y al servicio de la dignidad y los derechos humanos Inés aspecto ese factor de que por la amistad pues va adquiriendo conciencia obrera porque él procedía precisamente a unos de su familia porque los habían matado por ser muy no muy de El Nacional del franquismo y de el ideal de la República y tal pero bueno el aspecto procediendo de un ambiente más bien muy de derechas precisamente por esa amistad con la gente del mundo obrero del Partido Comunista de las reglas asociacionismo de vecinos pues ha sabido transformando él mantuvo hasta el final que es un detalle que te aparta del carné de de haber estado en el Consejo de Cultura el Carles de Comisiones Obreras en cierta unidad el Partido Comunista que aunque él ya no iba a las reuniones pero él seguía pagando la cuota yo yo que iba a decir una ya no leen no les sigan mandando los recibos Porfi porque se ha fallecido no inicia el hombre fiel hasta el final tanto a sus amigos quiénes aprieto pues tenía amigos realmente entrañable por eso es una de las cosas que quiero resaltar que con ellos hasta tres días antes de morir me comentaba Picó Josep Picó que también tiene un escrito sobre el y ya muy antiguo que decía si es que el miércoles estuvimos viendo ITA bueno pues tenía muchos amigos de la universidad a los cuales era ya no salía pero a veces venía como Bono que vino con un amigo suyo también acá a un día tomar una merienda en casa sea era un hombre fiel fiel la Antonio Montalbán previamente prisa no solamente reto Cristiano de ser cristianos como iría Comín también muy amigos suyos y que hay que ser cristianos en el partido y comunistas en la Iglesia pues en ese aspecto quería conciliar esos mundos de SER montando cristianos por el socialismo estando en la es de en plan del movimiento obrero del Partido Comunista el demostrar que se puede ser profundamente cristiano profundamente comprometido por la justicia

Voz 0874 15:24 eh tú hablas de los amigos de la época universitaria otro gran amigo de Ramiro red fue de Pere Benito que es presidente de la Fundación de Estudios de Comisiones Obreras de la que remite también fue presidente estás por ahí pero buenos días

Voz 12 15:36 hola qué tal buenos días tuvo insiste con Elena

Voz 0874 15:38 Universidad de Valencia no que yo no sé si sus alumnos eran conscientes de su leyenda de lo que había hecho por lo que él había pasado

Voz 1498 15:46 bueno yo sí con siguiendo con lo que ha comentado Alberto Guerrero y para contextualizar un poco la figura de la relación con Ramiro yo conocía ahora siendo yo estudiante hiel ya no cura obrero en el año setenta y dos setenta y tres para preparar fíjate setenta y tres para preparar el boletín clandestino de CCOO de el sector de la la madera de mueble no que él trabajaba no entonces estudiantes que trabajamos también actividades clandestinas y nos pidieron que ayudáramos a la que el boletín a partir de entonces yo en mantener mantenido afortunadamente lo considera un privilegio importante Mi vida una relación de amistad tanto personal sindical como intelectual con Ramiro con el que ha colaborado también en investigaciones sociales y al que ahora intento modestamente a seguir presentando en la Fundación de Estudios de CCOO que prácticamente impulsó el superación

Voz 1326 16:46 Luis los alumnos sabían de su leyenda eran conscientes de lo que había hecho Ramiro

Voz 1498 16:53 a la figura de remero también es muy poliédrica no entonces también en su en su intervención en la en la universidad el profesor de Historia estudiantes Luiz de Historia de Instituciones Económicas no ir y al mismo tiempo que tenía cursos de historia económica en sentido estricto publicaciones importantes sobre las grandes corporaciones empresarial el siglo XX etcétera y mismo tiempo también tenía eh voluntariamente asignaturas optativas hombre sindicalismo historia de los movimientos sociales y ahí especialmente en esa relación entre esos dos mundos también creo que la figura de la fue progresivamente agigantó dándose él se incorpora tardíamente la universidad y ya con cuarenta hay bastantes años con casi cincuenta años incorpora la necesidad después de su experiencia como cura como cura obrero vaga a adquiriendo esa esa ese prestigio tanto como investigador social en el ámbito de los movimientos obreros Si sociales como también puede parece paradójico pero conociendo ahora mismo creo que no y con una un estudio en profundidad sobre historia empresarial en la medida en que consideraba que eh cosa que compartimos muchos que es compatible la defensa de los derechos de los trabajadores con la exigencia de una o en fin de una estructura empresariales con capacidad de generar empleo de generar riqueza al mismo tiempo por tanto Ramiro combinaba esa esa doble esa doble línea de investigación gustaría preguntar

Voz 0874 18:34 dos Si en algún momento con Ramiro ha mostrado cierta decepción o bien con el rumbo de la iglesia muy bien con el rumbo del socialismo comunismo

Voz 12 18:43 bueno puede responder a la primera parte si quiere se dio luego comentó al respecto de la segunda

Voz 0874 18:49 Alberto Bueno yo lo miro

Voz 0756 18:52 en ese sentido el era en para mí un jesuita que como nos dijo el padre Arrupe y él se lo creía es decir el que opta por la justicia pues va a padecer persecución como se dijo en el funeral todos los que estábamos allí unos que procedían de la universidad autor del movimiento sindical o todos los días la Compañía de Jesús otros de grupos cristianos otros de de ambientes muy diversos es decir lo que en las unía todos era que queríamos como dijo el que presidió que la injusticia no tenga la última palabra entonces el precisamente Ramiro lo que él les sólo veía como un fundamento religioso decir de un Dios que para a él aún Dios partía no decir no de tantos liturgias y tal sino un Dios misericordioso liberado y entonces yo transmitido en las organizaciones no solamente Dios asistencial sino precisamente en las organizaciones obreras con las cuales el en concreto pues con la gente que conoció sabía metí en ese aspecto Él era un hombre profundamente religioso que luego el lo manifiesto el muchos escritos por ejemplo un detalle a nivel de Compte comunidad pues existe en la Comunidad no somos seis estamos en un piso en Valencia entonces Aaiun una los domingos décimos misa pero a veces no estamos todos fuera menos un hermano coadjutor que prefijo que está enfermo y no puede caminar bien entonces prefiere decir la misa todos los domingos está el de devoraba la liturgia entonces es cierto que la Iglesia pues a lo mejor le había perseguido la vía o ha dicho que no se debía hacer actuar así queda pero él estaba convencido de que él el ni actuar en conciencia isidril es liberador ese Jesús por la justicia ese como Arrupe si quieren ser bueno jesuitas sean opten por la justicia de la fe pues el en esa Prieto estaba comenzó he ido y la compañía precisamente en los últimos días de su vida le habían encargado también un estudio sobre los ciento cincuenta años de la Compañía de Jesús en Valencia inglés estaba colaborando activamente en desacreditó él aunque no estaba en los cauces oficiales de la Iglesia por la mayor parte de la Iglesia tipo Rouco tipo no sé qué es lo que éramos que somos más los jesuitas anima el de el el eje central pues si de Silvio estamos de acuerdo con la línea que llevó a Rami

Voz 1498 21:21 en el ámbito político sindical y social creo que que se repite esa pauta a la que acaba hace referencia a que Alberto es decir al Ramiro podía ir hecho era que luego cuando lo considerara necesario tanto con con su partido como en ocasiones también con el sindicato con las realidades sociales pero al mismo tiempo siguió manteniendo un profundo compromiso el tanto hacía referencia a una a un texto de Jos van en el historiador marxista inglés que decía que a pesar de todo Jos van seguía siendo militante del Partido Comunista en inglés porque a pesar de la crítica hay de errores que no que en ocasiones se encargaba de tres salta seguía manteniendo ese compromiso Paul con una organización a la que tanto habían dedicado tanto esfuerzo en en la lucha por la emancipación social por eso digo que Ramiro red mantenía también en el ámbito político sindical esa esa pauta por una parte compromiso y por otra parte libertad de pensamiento que la CIA sean especialmente crítico cuando el considerado necesario pero al mismo tiempo manteniendo esa ese compromiso con los suyos en definitiva con con con los parias de la tierra no

Voz 0874 22:32 se lo que admiramos y lo que debería hacer mucha más gente no solamente en el ámbito de la iglesia Alberto Guerrero que se jesuita sindicalista hay Pere Benedicto que es presidente de la Fundación de Estudios de Comisiones Obreras os agradezco vuestro testimonio sobre el recién fallecido amigo vuestro Ramiro Rage insólito intelectual y sobre todo cura obrero que encontró un sentido a su vida en la lucha al lado de los más desfavorecidos Alberto P

Voz 12 22:55 la mili gracias un abrazo gracias a vosotros un abrazo hasta luego

Voz 0874 22:58 Luis Alegre un abrazo también hasta luego un abrazo Javier

