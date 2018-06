Entrevista a Walter Isaacson: "Da Vinci era tan perfeccionista que a veces se sentía frustado"

Voz 2 00:00 estado aquí sí sin duda sí sí sin duda

Voz 0874 02:57 alguna vez hemos hablado en este programa en cierto sentimiento de orfandad a la hora de buscar voces que te ayuden a pensar eso que solemos llamar intelectuales es complicado saber quién forma parte de esa Liga hoy en día el invitado con el que vamos a charlar y es un privilegio tenerlo aquí que no va a aceptar formar parte de ese grupo pero seguramente lo es por méritos propios y por sus propias inquietudes con él vamos a hablar de genios de política de Periodismo ha sido presidente de la CNN ya estaba al frente también de la revista Time los también historiador que dedicado buena parte de su vida a indagar en la personalidad de algunos de los grandes cerebros de la humanidad publicó una biografía de Albert Einstein fue el hombre que estuvo sentado junto a la cama de Steve Jobs en sus últimos meses de vida pero luego contarlo en un libro maravilloso por cierto y nos trae ahora una biografía de Leonardo Da Vinci es Walter Isaacson a quién agradecemos la visita buenos días o las ideas usted ha centrado en figuras como Leonardo da Vinci Albert Einstein Steve Jobs parece que les gusta el perfil de hacker aunque sean en tiempos diferentes

Voz 3 04:01 Cop de emergencia acres Ndi y me encanta el concepto de hacker es verdad que son gente que no es sólo inteligentes son imaginativos son creativos saben cómo dar un salto mental para pensar de manera diferente como decía Steve Jobs eso es verdad especialmente con Leonardo da Vinci que estaba cientos de años por delante de su tiempo cuando imaginaba máquinas voladoras au describía el funcionamiento de las válvulas del corazón de o ex del régimen

Voz 0874 04:35 metí sendero que me encanta de estas personas

Voz 3 04:38 a las que usted menciona es que miran todos capaces de conectar las artes con las ciencias que sabían lo importante que es que las humanidades vayan de la mano de la ingeniería Leonardo no era un artista se definía asimismo como ingeniero y artista porque podía detectar la belleza en cualquier cosa y quería entender cualquier cosa que fuera entendible por eso fue el mejor hacker el mayor genio de la historia pero en el K

Voz 0874 05:07 eso de Leonardo da Vinci luego hablaremos de Steve Jobs cuya biografía usted escribió también en el caso de Da Vinci era más genialidad o curiosidad

Voz 4 05:16 bueno no a Kim Hyo aún está en

Voz 3 05:22 Leonardo no era un genio a la manera de Albert Einstein No Isaac Newton quiero decir con ello que el cielo no le había dotado con un poder de procesamiento mental increíble su genio creativo nacía en cambio de su capacidad de tener más curiosidad que nadie sobra muchas cosas

Voz 4 05:41 Hossein tu Son Moll en Nivaria

Voz 3 05:47 sabe que su capacidad de pararse a observar las cosas detenidamente no había recibido una educación convencional era autodidacta pero tenía curiosidad por cosas por las que usted y yo hemos olvidado Ser Curiosos porque nos olvidamos de Ser Curiosos una vez que cumplimos diez años dejamos de ser niños él seguía preguntándose por qué el cielo es azul por qué la gente bosteza todas esas preguntas que le permitirían comprender el funcionamiento de la naturaleza IS esa curiosidad la que le convierte en un genio creativo es también la que le hace ser diferente a nosotros porque usted billón no podemos intentar ser más como Einstein No somos genios pero sí podríamos tener la genialidad de Leonardo que nace de la curiosidad

Voz 0874 06:41 la lectura de su libro da la impresión de que Leonardo Da

Voz 3 06:44 sin sí

Voz 0874 06:45 tenía demasiadas cosas de las que preocuparse demasiadas cosas en las que interesarse cómo manejaba su tiempo tenía una ética de trabajo que les permitía estar en muchas cosas al mismo tiempo

Voz 4 06:56 bueno sí soy feliz

Voz 3 07:00 maletero lo cierto es que Leonardo Da Vinci no era muy bueno manejando el tiempo que tenía dejaba cosas para otro día se olvidaba de ellas tenía proyectos que nunca acababa viera tan perfeccionista que a veces se sentía frustrado la adoración de los Magos por ejemplo era un cuadro que empezó a pintar y era maravilloso pero lo dejó sin terminar sus tratados sobre el vuelo de los pájaros absolutamente magníficos pero nunca los termino tenemos mucho que aprender de Leonardo pero también podemos reconocer el hecho de que a menudo era humano como nosotros por qué no manejaba bien su tiempo se distraía

Voz 4 07:40 que a muy que la risa

Voz 3 07:45 de hecho que en sexting unir pero cuando se centraba en algo cuando finalmente decía asimismo venga no me voy a distraer como hizo cuando pintó la Mona Lisa tardó dieciséis años año tras año iba añadiendo pinceladas diminutas al cuadro para construir esa sonrisa era tan perfeccionista que a veces eso compensaba el hecho de que dejaba trabajo sin terminar

Voz 0874 08:13 en el caso de Leonardo da Vinci y además estamos hablando de una persona que se ve adelantado a su tiempo yo no sé si todos los objetos de su estudio a los libros que ha escrito usted biografías siempre busca a personas que se adelantan a su tiempo

Voz 4 08:28 aquí hay dar tipo to make it be de Vieira

Voz 3 08:36 todas las biografías que escribo tienden a ser sobre personas que dan un salto imaginativo que son muy creativas que piensan diferente como decía Steve Jobs y por eso son capaces de ver el futuro antes que los demás Albert Einstein por ejemplo en mil novecientos cinco todavía otros grandes FISA los él trabajaba como empleado en una oficina de patentes y aún así pudo dar un salto mental para imaginar aparatos capaz de sincronizar el tiempo como establecer esa sincronía entre alguien que viaja muy deprisa y alguien que viajan muy despacio y en sentido contrario y eso le condujo después a la teoría de la relatividad que el tiempo es relativo y depende del movimiento eso fue un salto imaginativo que necesitó cincuenta o cien años para ser entendido

Voz 4 09:29 en el puede dar minuto del mismo modo Steve

Voz 3 09:35 Jobs supo anticipar que nos gustaría llevar mil canciones en el bolsillo yo no lo sabía hasta que él inventó el Ipod y ahora me pregunto cómo podía yo vivir sin ese aparato que me permite llevar encima toda mi música y Leonardo hizo esto en multitud de campos en el arte en el que fue capaz de convertir un panel bidimensional en un objeto tridimensional en la anatomía donde fue capaz de determinar cómo el flujo de la sangre podía provocar el cierre de una válvula coronaria todo esto era adelantarse en años y años a su tiempo es porque son gente con imaginación no porque son inteligentes de todos conocemos a gente inteligente y generalmente no aportan muchos son los imaginativos los que realmente aportan

Voz 0874 10:25 como historiador cuál es el proceso se enfrenta a los documentos algunos de ellos creo que estaban por ejemplo en posesión de Bill Gates para tratar de buscar algo nuevo o para explicar mejor lo que ya ha contado

Voz 4 10:38 pese a que los flaps o Irons da si bien es astrofísico

Voz 3 10:48 la mayoría de los biógrafos escritores sobre Leonardo da Vinci empiezan con sus más o menos quince obras maestras de arte yo lo que quería era mostrar la conexión entre sus trabajos científicos los de ingeniería de Humanidades de arte todo lo que él amaba por eso empecé por analizar sus libretas tenemos siete mil páginas que todavía se conservan que están repartidas por todo el mundo Bill Gates tiene algunas en su casa de Seattle dos de las mejores libretas de apuntes de Leonardo están aquí en Madrid los llamados códices de Madrid que muestran sus conocimientos mecánicos y su habilidad para construir máquinas son bellísimos iban a formar parte de una muestra en octubre en Madrid que vendrá gente de todo el mundo hay otros en Florencia en Venecia en Milán ahí está la del vuelo de los pájaros

Voz 4 11:44 Argentina por People a Iker Sunny antes

Voz 3 11:59 así que he viajado por todo el mundo inspeccionando esas libretas y lo que descubierto es que a diferencia de otras personas que han escrito sobre ellos Pardo lo conectada que estaba siempre su investigación científica con las artes por ejemplo cuando veía en sus apuntes como disección Ábalos músculos de la cara él dibujaba sonrisas para explicarlo esas sonrisas le permitieron luego dibujar la de la Mona Lisa o ver cómo estudiaba el flujo del agua gracias a como lo dibujaba entender el funcionamiento de las corrientes todo ello lo usaba luego en sus cuadros hay tantas cosas que conectan su capacidad artística con sus investigaciones científicas lo más asombroso de estas libretas que no han sido demasiado estudiadas es descubrir como la curiosidad forma parte de todo lo que hace hasta el punto de que al margen escribía siempre la pregunta cuya respuesta estaba buscando ese día como decía antes porqué el cielo es azul porqué bosteza amos o como es la lengua de un pájaro carpintero no te hace falta saber cómo es la lengua de un pájaro carpintero para poder dibujar lo o para construir una máquina voladora pero esa era la esencia de Leonardo quería saberlo todo

Voz 0874 13:20 hablemos de Steve Jobs usted escribió también su biografía la biografía definitiva de este hombre de hecho es uno de los grandes best sellers de esta década libros sobre él era un genio de la tecnología o un genio de los negocios

Voz 4 13:36 ya

Voz 3 13:39 si Jobs era capaz de colocarse en la intersección en la que se cruzaban los negocios el arte tecnología cada vez que lanzaban producto nuevo como el Ipod o el Iphone o el iPad acababa su presentación con señales de tráfico

Voz 4 13:56 ah sí

Voz 3 14:00 no que simulaban una intersección entre las calles del arte y las calles de la tecnología y él decía que la creatividad nace cuando te colocas en esa intersección

Voz 4 14:11 va a crecer

Voz 3 14:12 cuando él yo hablábamos de esto ido periodo en el que vivimos juntos para trabajar en su biografía me dijo que en su opinión quién mejor había hecho esto en la historia fue Leonardo da Vinci y eso es lo que puso en mi cabeza la idea de hacer un libro sobre él porque Leonardo no distinguía entre la ciencia y el arte él pensaba que todo formaba parte de la búsqueda de los patrones más bellos de la naturaleza si contemplas el hombre David Rubio el hombre desnudo prometido Moon cuadros rodeado por un círculo es un autorretrato de Leonardo da Vinci

Voz 4 14:48 ah sí

Voz 3 14:51 de todos es una obra de arte pero también es una obra de anatomía y una obra de ciencia de matemáticas porque trata de cómo cuadrar un círculo pero es sobre todo un trabajo que nos dice aquí está el cosmos aquí está la creación de la tierra y aquí estoy yo cómo encajó yo aquí juntando todo esto negocios Arte Humanidades e incluso la espiritualidad eso es lo que Steve Jobs trataba de hacer con sus productos hilo que Leonardo hace con todo lo que crea

Voz 0874 15:26 habría sido capaz de anticipar Steve Jobs que la gran cuestión a la que nos enfrentamos en el sector de la tecnología en el año en el que estamos es la privacidad el mantenimiento de la privacidad o el asalto a nuestra privacidad

Voz 4 15:42 pues veo y que ha dado de sí email absurda apodado no tiene nada Chez Hoyo pues no

Voz 3 15:51 Steve Jobs tenía mucho cuidado con la privacidad se aseguró de que el Iphone de Apple no compartía tu información privada con otras aplicaciones como Facebook o Google que también harías en el Iphone y creo que ahora se enfada haría al saber la cantidad de información que se comparte o la manera en la que estamos perdiendo nuestra privacidad de hecho todavía hoy Apple está a un lado del debate sobre la privacidad frente al de Facebook Amazon o Google sin embargo me temo que eso está cambiando un poco vemos como Apple está empezando a compartir algo de información y por supuesto nuestros teléfonos lo saben todo de nosotros el Iphone que llevo en mi bolsillo sabe en qué sitios estado hoy a quién y llamado que he leído todos nosotros en Estados Unidos estamos por detrás de Europa en cuanto a regulaciones que son necesarias

Voz 5 16:52 sí sí Nancy no

Voz 0874 17:30 te has ido presidente de CNN de la revista Time podemos hablar un poco de Periodismo ella

Voz 3 17:35 por supuesto dónde está la línea entre

Voz 0874 17:38 de política periodismo cuando su presidente habla cada noche con ánimo que es una de las estrellas de la derecha en Fox es buena

Voz 4 17:46 yo no a ella dijo que estuvo fuerte

Voz 3 17:56 no me hice periodista viajé a Rusia a África a Asia e intentábamos con mucho esfuerzo informar sobre lo que pasaba sin meter en esa ecuación nuestras opiniones son nuestra ideología eso ahora se ha perdido en buena parte de los medios de comunicación y ha pasado por varias razones antes por ejemplo la revista Time estaba dirigida tanto a demócratas como republicanos a la derecha a la izquierda sólo daba datos pero ahora las cadenas de información por cable en Estados Unidos los como FOX MSNBC y a veces la CNN sólo dan opiniones y lo que intentan es agitar a sus espectadores convencerles para que estén de acuerdo contigo excitar los hacerles compartir cosas que te han escuchado decida eso forma parte de las nuevas tecnologías que permiten que miles de televisiones radios blogs cuentas de Twitter que todos puedan opinar puedan ocuparse de noticias distintas puedan escoger los hechos que más les interesan pueda en centrarse a veces en noticias falsas y eso hoy es un problema el otro es que la tecnología ahora depende sobre todo de los ingresos publicitarios las coberturas informativas se pagan con publicidad no con lo que pagan los lectores o los espectadores la mayoría de esos ingresos publicitarios a cable en Facebook o encubre no en el periódico o en la radio que cubre la noticia eso ha quebrado el modelo de negocio del periodismo y creo que estamos en una época muy mala del periodismo una era en la que es más barato sentarte a dar tu opinión que enviar a periodistas a cubrir las noticias tardaremos un tiempo en volver a un modelo mejor de Periodismo porque yo creo que existe una demanda en ese sentido en algún momento llegará un modelo de negocio que lo haga posible

Voz 0874 19:53 pero esas una percepción muy optimista de lo que puede ser el futuro quizá ocurra lo contrario que la gente

Voz 3 19:58 esa costumbre a pinchar más

Voz 0874 20:00 en vídeos de gatitos encima de un piano que en buen periodismo de investigación

Voz 3 20:05 hay Ain't that Pippo huelo yo creo que la gente seguirá pinchando en los clic Bates los ciber anzuelos con gatitos tocando el piano o en noticias que son incendiarias en lugar de informativas sin embargo para tener éxito en este mundo de hace falta confiar en la información que recibes si está en el mundo de los negocios te hace falta saber porque sube o baja el precio del petróleo o por qué se establecen aranceles para el aluminio bueno si estás en el sector de la tecnología quieres estará al tanto del último debate sobre las leyes de privacidad de la Unión Europea así que quien quiera innovar quien quiera inventar o quien quiera montar un negocio no puede perder el tiempo viendo vídeos de gatitos tocando el piano por eso va a llegar un momento en el que habrá una necesidad de buena información la cuestión es saber si esa demanda será lo suficientemente fuerte Easy habrá una manera que la gente pague por esa buena información enviado abogados Sexton Pippo

Voz 4 21:07 a Keynes

Voz 3 21:09 la veo un sistema que sea un incentivo para la existencia de buen periodismo que informe sobre cosas serias hay tiendo a pensar que como esto es algo necesario ocurrirá

Voz 0874 21:23 una última cuestión este quizás la más complicada porque pertenece al ámbito de la política donde ve Estados Unidos dentro del un par de años dónde está el error de los demócratas americanos

Voz 3 21:35 para que la gente piense que

Voz 0874 21:39 votar republicano defiende los derechos de la gente de clase media

Voz 4 21:43 Take happening yo no me

Voz 3 21:47 yo creo que el error que ha ocurrido en Estados Unidos es similar al que se ha producido en otras democracias europeas y es que en los últimos cuarenta o cincuenta años hemos tenido un sistema de países capitalistas democráticos en los que el establishment consideraba con razón que si el comercio y va bien la tecnología aumentaba la productividad la inmigración estaba controlada el libre mercado funcionaba la globalización acabaría beneficiando a todo el mundo

Voz 4 22:15 sí

Voz 3 22:16 en Estados Unidos pero también Italia o Hungría eso ha tenido un efecto negativo que también ha ocurrido en Gran Bretaña con el voto del Brexit es que esa visión clásica la economía basada en los buenos datos globales ha creado también mucha pobreza lo que era bueno para la economía no resultaba tan bueno para el trabajo de mucha gente mucha gente perdió todo lo que tenía mucha gente guarda rencor por eso gente que ha perdido sueldo mientras Salvà vamos a los bancos de la bancarrota así que es comprensible que hubiera una reacción contra este sistema económico global yo considero que Trump no es la respuesta pero también creo que el Partido Demócrata no ofreció una respuesta a ese problema no dijeron la globalización ha dejado en la estacada esto es lo que vamos a hacer más educación más formación lo que sea los partidos de centro izquierda no fueron capaces de ofrecer un mensaje de optimismo sobre el futuro de quiénes se han visto afectados por la economía esto ha pasado a lo largo de la historia en épocas y lugares en los que había una gran creatividad Leonardo lo pudo ver cuando se fue a Florencia mil cuatrocientos setenta era un lugar tolerante abierto era una república más que una democracia la familia Medici apoyaba el arte la creación allí una persona como Leonardo da Vinci que no encajaba en ningún sitio fue acogido él era gay era un hijo ilegítimo que era zurdo era un tipo distraído y aún así Florencia era muy tolerante con los inmigrantes que llegaban de Constantinopla gente que estaba llevando allí los conocimientos de álgebra del mundo árabe todo esto convirtió Florencia en un gran lugar pero después hubo un efecto contrario cuando llega sábana Arola y con él una hoguera de vanidades en la que queman obras de arte y ahorcan homosexuales esto ocurre siempre a lo largo de la historia épocas de tolerancia y épocas de reacción y creo que la historia nos garantiza que superaremos esta se pongas y que al final hacemos os lo correcto pero sólo cuando podemos responder a las demandas de la gente que se pregunta por qué con esta economía esta tolerancia esta inmigración estas nuevas tecnologías porque parece que todo el mundo está saliendo beneficiado menos dio eso es lo que tenemos que hacer en EEUU pero también en Italia en Hungría es lo que me Chrome parece estar haciendo en Francia y es lo que hay que hacer en España tenéis un Gobierno nuevo este debe ser su reto principal cómo dar respuesta a las ansiedades que provoca el mundo moderno

Voz 0874 25:07 de nuevo una visión muy optimista pero me encanta también tarde con esta metáfora histórica tan maravillosa a Walter Isaacson que ha sido estaba frente de CNN hasta la frente de Time es periodista es sobre todo historiador llegaba

Voz 3 25:20 publicar una magnífica biografía de in situ

Voz 0874 25:22 señor Isaacson gracias por venir y suerte contó clase

Voz 7 25:44 sí

Voz 8 25:54 no en

Voz 2 25:57 no

Voz 8 26:03 el deseo

Voz 9 26:09 sí