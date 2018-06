El Gobierno socialista ante su primer examen moral

Voz 0874 00:00 la radio y en concreto esta emisora no olvida nunca que es un servicio público y que se debe a sus oyentes que son su razón de ser por ese motivo inauguramos hoy la sección gritos peperos despacio que abrimos a los votantes del Partido Popular que necesiten descargar su rabia por todo lo que ha pasado últimamente en la política española porque no es bueno contener la ira y también nos preocupamos por ellos porque ellos lo sí que damos paso a Juanjo De la Cierva pepero que nos llama desde El Deseo Albacete adelante Juanjo grita lo que quieras tres minutos suelta todo venga

Voz 1 00:38 no nueve disparados de romperlo todo no miserable

Voz 0573 00:50 dejamos claro que es insufrible con gritos gritos a esto no está bien que se fastidie no es que te más llevamos seis años aguantando esto no siempre llama deportes Pino aquí los gritos no pueden tener cabida por la mañana ha dejado

Voz 0874 01:05 son pepero en esta radio además de los que no tenis cabida

Voz 0573 01:08 quiso es vosotros pues yo estoy cansado Joy los oyentes de que interrumpa hecho este programa con monsergas filosóficas que todo el mundo sabe que no valen para nada me daría es filósofos respeto respeto estás hablando con dos ministros eso eso eso ministros ministros que no que no lo sabes

Voz 1981 01:27 pensaba que aquí en la SER vais siempre un paso por delante en la senda de la actualidad sobre todo cuando gobierna el PSOE no

Voz 0573 01:33 vino somos los nuevos ministros de la moral en el nuevo Gobierno Pedro Sánchez Pino una tontería usted dice no haber tú qué te crees que es esto aunque lleva aquí puesto que es tu mochila de Bob Esponja no no opino no es la cartera

Voz 1981 01:46 serial exacto pero no porque ahora sofisma

Voz 0573 01:49 no sólo velarán por la ética a través de las ondas ahora tienen a su disposición los mecanismos del Estado ahora más que nunca España cuenta con la vigilancia pica de los guardianes de la moral pensadores oficiales del Gobierno servidores públicos con mochila ministerial dos ministros de la verdad dispuestos a velar por una España filosóficas sabia y recta ellos son sofisma Niño Logos ellos son pues otros dos ministros de verdad es que no me lo puedo creer parte lo ocurrido cosas parte te lo debemos y por darnos cabida en esta emisora Inmaculada mira por cierto me habéis vuelto a colgar el retrato de Rubalcaba en el estudio es verdad ya lo ve también pero creo que hasta que nos llegue el de Ábalos que está encargado y donde habéis puesto que teníais antes debe Rivera

Voz 0874 02:40 debajo no sale por si acaso está debajo del otro lo podemos empezar ya con con vuestro concurso

Voz 1981 02:45 barras pues no no opino no hoy no podemos hacer como si fuera un día más un día normal nuestro trabajo al servicio del Gobierno no debe hacernos olvidar que estamos de luto

Voz 0573 02:54 vamos a luz hemos salido del Gobierno el filósofo más grande de la España contemporánea el el gran Rajoy

Voz 0874 03:02 eso es verdad para vosotros y para todos que vais a hacer vosotros sin a Rajoy de Moncloa porque era el eje que vertebra Un poco vuestro trabajo trabajo entre comillas en este programa no una razón perfecta por tanto para dar por terminada esta sección que no os vais a casa gustos nuevo Ministerio del amoral y me dejáis seguir

Voz 1981 03:19 hablar pero la paredes para desvanece la tarea de examinar moralmente a los políticos no acabará nunca aquí seguiremos mientras haya políticos pero hoy hoy sí es verdad que creemos que lo que toca es despedir a nuestro maestro recordar esos mayores contribuciones a la filosofía y agradeciendo pues todo lo que hemos aprendido gracias a él no le ves a ver si algún colega a ministro alguno de nuestros compañeros con el que estuvimos jugando a los bolos el otro día pues quiere ver examinada su condición moral pues también puede

Voz 0874 03:46 algún ministro

Voz 0573 03:49 Vega no mientras despedimos a Rajoy de Moncloa Paqui llamando a ministros como son nuevos a lo mejor pues pica alguno puede al teléfono vergüenza

Voz 1792 04:00 a Rajoy de Moncloa

Voz 0573 04:05 bueno me cuesta mucho y está muy Rajoy estás afectada hoy de Moncloa filósofo Gallego de la escuela de los populares que estuvo al frente del Gobierno de España desde el siglo IV antes de Cristo es un fiel representante de la historia

Voz 1981 04:18 mismo de la escuela epíteto se étnicas

Voz 0573 04:20 disipo vamos a recordar las bases el estoicismo

Voz 1981 04:24 el mundo es independiente de ti y de tus deseos y por tanto no lo puedes controlar y por tanto más vale no preocuparse Ésta es la clave digamos para la felicidad Rajoy de Moncloa quiso siempre ayudarnos a encontrar esa felicidad una

Voz 1792 04:42 devuelve Nos la felicidad yo no sé a partir de ahora también es mi objetivo

Voz 1487 04:50 no sé si eso es conseguirle

Voz 1792 04:52 que yo sí quiero decir es que haré

Voz 2 04:55 posible para hacerlo para generar las condiciones de que en España haya más empleo más

Voz 0573 05:01 Mas consiguió hacernos felices felices Mariano

Voz 0874 05:07 a preguntas a mí yo tengo mis dudas sinceramente

Voz 1981 05:09 le faltó tiempo probablemente sólo seis años

Voz 0573 05:12 pues es muy poco tiempo para conseguir un objetivo a seis sigamos recordando las bases del estoicismo soporta hay renuncia porque todo está determinado esta es la base del estoicismo nos lo dijo también el maestro

Voz 1487 05:25 la única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo o rechazar los sacrificios y renunciar a todo la única pregunta que debe importar no sé si servirá de algo servirá de algo tanta estrechez tantas aperturas mi respuesta es sí con todas india

Voz 1981 05:47 aperturas que decir apreturas pero bueno es muy de Rajoy moco más recordemos que estoicismo nació en una época convulsa de dificultades y fuerte inestabilidad Justo fue en esas condiciones que Rajoy de Moncloa inició su pensamiento filosófico la filosofía estoica la fundó de sitio recordemos que era un mercader que naufragó varía en varias ocasiones se arruinó y Rajoy de Moncloa partía también de un mundo caótico y de una ruina económica a la que él llamaba la herencia de Zapatero

Voz 1487 06:12 lo único que es seguro es que estamos instalados

Voz 3 06:15 permanentemente

Voz 1487 06:18 en una montaña rusa no sabemos lo que se puede aprobar hoy lo que no se puede aprobar mañana os y lo que sea aprobado ayer se va a mantener pasado mañana amigas y amigos Ésta es la situación

Voz 0573 06:33 el estoicismo están Saviola estoy nos dice que ante esta montaña rusa que la vida o el socialismo pues nuestra actitud es fundamental es la correcta podemos gobernar nuestras vidas sin caer en la desesperación que es que hay mucha gente que dice esto es

Voz 1487 06:48 ingobernable aquí cada uno va por su lado no mire no

Voz 1981 06:52 no mire no Rajoy como ven estoico que que es nos enseñó a no dejarnos llevar por las pasiones por el caos eh porque el escepticismo predica un desapego emocional hacia la vida y hay cosas que no puedes controlar y por lo tanto es mejor que no te afecte

Voz 0573 07:05 ver si si piensas que la vida no tiene sentido

Voz 1981 07:07 si te abandona sala nada pues no irá a ninguna parte alguien puede decir

Voz 1487 07:13 sin engañar eso sí sin engañar a los demás

Voz 4 07:15 que la huida hacia la nada

Voz 0874 07:18 lleva alguna parte

Voz 3 07:20 por lo tanto la principal receta del estoicismo de Rajoy de Moncloa es la apatía sea la ausencia de Pazos es decir de emociones el quedarse quieto

Voz 1487 07:31 lo más difícil y lo más útil es no moverse

Voz 1792 07:36 cuando no toca quedarse quieto y mantener con rigor la posición

Voz 1981 07:42 en la que crees caso qué dice Rajoy de no moverse es fácil de decir pero difícil de hacer porque sientes que la vida pues es un caos y que todo se tambalea cuesta hacer como si no pasara nada no pero hay que hacerlo hay que hacerlo

Voz 0573 07:53 es verdad que no es fácil pero si uno tiene voluntad ganas y empeña lo hacemos y lo hizo lo hizo lo hizo y eso nos lleva a sintetizar las tres grandes virtudes estoy casi las que se necesitan para alcanzar la apatía tres virtudes que Rajoy de Moncloa resumió en los SMS que mandó a Luis Bárcenas recordemos primero ya llegan primera virtud la resistencia yo estaré ahí siempre al final la vida es resistir segunda virtud la tranquilidad

Voz 5 08:23 tranquilidad es lo único que no se puede perder tercera virtud la fortaleza Luis lo entiendo fuertes

Voz 0573 08:31 en estos tres enormes SMS de Rajoy de Moncloa se ve claramente que mientras Bárcenas está nervioso y pues el filósofo muestra su temple

Voz 1981 08:42 él sabe que el mundo puede fallar pero lo único que no se puede perder es la tranquilo

Voz 0874 08:46 si al final todo se resume en esos tres SMS si existes estás tranquilo y eres fuerte puedes aguantar seis años hasta que sale yo que sé pues una sentencia judicial una moción de censura estos

Voz 1981 08:56 tenemos alarmado exacta se trata simplemente de hacer las cosas bien como hay que hacer

Voz 1792 09:00 lo único serio en la vida en cualquier faceta de la vida y lo único rentable en la vida en cualquier faceta de la vida también es hacer las cosas bien como se hacen aquí

Voz 1981 09:15 bien en definitiva que no se enseñar al estoicismo de Rajoy de Moncloa en estos seis años pues a tener paciencia y sobre todo sentido de la indiferencia ante las cosas que no son como nos gustaría

Voz 1792 09:25 intento tener paciencia sentido del humor espíritu deportivo de News

Voz 0874 09:29 Marco el de la indiferencia ante algunas cosas de las que se ven por ahí entonces vosotros creéis que ahora que ha sido desalojado del Gobierno Rajoy sigue mostrando indiferencia ante Pedro Sánchez por ejemplo no creéis que estará afectado por todo lo que está pasando sí lo que pasa en su partido incluso no

Voz 0573 09:43 que va a hecho desde la total serenidad

Voz 0874 09:47 a Rajoy en Moncloa ha grabado un mensaje para su sucesor en el cargo

Voz 1487 09:51 a veces uno está encerrado en su burbuja de de su despacho en mi caso el de la calle Génova o va a las Cortes vuelo entera de cosas porque le mucho y Le cuenta muchas cosas

Voz 6 10:02 pero a veces donde más se aprende es hablando estando en lo que es la realidad de la vida la realidad de la vida eh

Voz 1981 10:11 Pino pues le haremos caso seguiremos estando pendientes de la realidad de la vida aunque él ya no nos acompaña este su legado esto es lo que nos deja

Voz 0573 10:17 desde aquí pedimos a los oyentes

Voz 1981 10:20 un aplauso un aplauso para Rajoy de Moncloa aplaudir todos muy fuerte que él

Voz 0573 10:24 digamos desde

Voz 7 10:28 estará todo el rato en los aplausos y acabaremos todos llorando

Voz 0874 10:30 al final yo creo que después de este repaso detallado del pensamiento filosófico de Rajoy de Moncloa a quién despedimos ya para siempre en esta sección

Voz 0573 10:38 señor con todo el legado filosófico que nos ha dejado vos podéis que ahora Pino espera espera que pasa es que no que me está diciendo Paqui por la línea interna que tenemos suministro al teléfono a un colega que como está muy nerviosa no ha podido coger el el nombre así que sea ministro ministra llamémosle Pedro residente Pedro

Voz 8 11:00 buenos días hola buenos días qué tal

Voz 1981 11:03 eh cómo estás quién es el que carteras

Voz 0874 11:06 no no no hace falta que lo diga diga que no quede marcado porque esto no no te preocupes pero se puede confirma que usted ministro no

Voz 8 11:13 puede confirmar

Voz 0874 11:15 me pensaría que es una broma supongo no

Voz 0573 11:19 no hombre cosas son algún ministro que ya leyó hace años en El Mundo Today que iba a ser ministro y que ahora al

Voz 1981 11:29 el cargo ya nos ha sorprendido tanto porque ya lo dijo el Mundo Today

Voz 0573 11:32 estas cosas pasan dijo un prestigioso diario

Voz 1981 11:35 pues claro eso es que el Mundo Today siempre se adelanta a la actualidad lo cierto es que nosotros de ahí que

Voz 0573 11:43 quisiéramos que llamar algún ministro como filósofos tenemos que asegurarnos de que cómo decirlo la moralidad de nuevo Gobierno está a la altura de lo que esperan los ciudadanos por ejemplo un ministro no debe presumir usted escuchado algún compañero de Gobierno presumir de algo

Voz 3 11:58 de ser ministro por ejemplo o de espacio de correr maratones algo no

Voz 8 12:03 no no es que no toda la gente con mucho espíritu de trabajo y sin tampoco mucho tiempo de de andar haciendo importantes ya le

Voz 1981 12:14 si yo estuviera ante yo qué sé por decir algo al ministro de Ciencia a mi me gustaría preguntarle si tiene planes de enviar al primer homeopática al espacio por ejemplo que me gustaría saber sienta dentro de los planes que cree que ahora mismo

Voz 8 12:30 ah pues estamos pensando sobre todo en así Si tenemos la posibilidad de siempre tiene una astronauta español la plantilla estaríamos muy contentos

Voz 0573 12:41 siempre viene bien a veces pasas vuelva a mí una cosa que como como como español imagino que no soy el único bueno ahora sabemos que hay un Tesla un coche que han enviado al espacio y a mí como como Espanyol yo creo que nosotros como país no tendríamos la obligación de enviar una rotonda porque a mí saber que hay que hay un coche en el espacio y no hay rotondas me ponen muy nervioso

Voz 3 13:04 entonces yo creo que un buen proyecto para para

Voz 0573 13:11 proyecto espacial español sería enviar una rotonda al espacio o algo similar o señales de tráfico que damos muchas veces

Voz 8 13:18 naves espaciales que que tienen que hacer un giro muy rápido alrededor de algunos de los planetas y satélites lo podríamos pinta de haber rotonda y quizás poner un todo rocosa

Voz 1981 13:30 yo no tengo ni idea de viajes al espacio ni nada pero no se me ocurre mandar un camión de la basura para recoger la basura espacial a nadie lo ocurrido esto mandamos un deportivo al espacio que Stipe sólo para fardar no nos engañemos no mandamos un camión de la basura de estos que hacen pi pi pi iban recogiendo todo lo que vamos tirando me parece de sentido común pero bueno eso es una idea que lanzo también a la a las ondas mal espacio

Voz 0874 13:53 hombre me ministro de lo que sabe que teníamos muy bien de qué es porque no queremos decirlo pero supongo que es un buen momento también para recordar a quién esa han votado hay quienes no han votado que que es un buen momento para la ciencia si se invierte en ella no

Voz 8 14:07 sí eso es muy importante yo creo que es el momento ahora de más en una época en la cual hemos entendido en España es mucho más lo que significa el objetivo de consenso al en el tener que hablar entre todos que no es que no haya imposiciones de unos sobre otros pues es un buen momento para aprovecharlo llegar a algún pacto entre todos porque la los recursos destinados a Ciencia e Innovación y Universidades pues estén asegurados independientemente de quién esté en el Gobierno porque haya un pacto entre todos y que que vayan aumentando hasta los objetivos lanzar objetivo de convertirse en lo que usan de otros países que sólo a los que que los queremos parecer no hay todo eso pues yo creo que tendría que hacer reflexionar a todos de yo estaría ahí intentando bueno pues convencer a a todos los actores para que sea

Voz 0874 15:09 ahí hay una curiosidad personal su antecesor lo ha dejado algún regalito en el despacho no

Voz 3 15:14 un ábaco probeta

Voz 8 15:18 en el despacho pues es es que resulta que claro la al alza el ministerio a través de nueva maquinación pues no hay despacho a su que

Voz 0874 15:26 a trabaja en casa claro

Voz 8 15:29 no pues en el empezando de uno en el de otro en la sala de que en las reuniones pero bueno eso lo arreglamos enseguida para que todo funcione como bueno pues no sean los regalitos no lo mandé vosotros

Voz 0573 15:40 está muy les nunca quién estaría muy bien cómo

Voz 0874 15:44 tiene la el el privilegio de haber sido el primer ministro o ministra entrevistado por El Mundo Today que cosa que no va a figurar nunca su currículum cuando hemos dicho no a al algún pequeño cotilleo rápido que nos pueda decir el primer Consejo de Ministros no sé alguien

Voz 3 15:59 es que se puso una silla equivocada o que no se llego tarde

Voz 0573 16:05 pues ahora está pensando lo que se calla

Voz 8 16:13 la cuestión es que bueno me me me acojo a mi a mi juramento de de

Voz 9 16:24 sí sí lo sé que no todos los el Consejo de Ministros de esto y se tropezó puso que era ahora ya nadie nadie dio una vuelta entera completaban mesas buscando

Voz 0573 16:39 pero eso se llama

Voz 7 16:41 a orbitar a partir de ahora

Voz 0573 16:44 como una boda muy cómoda en la típica misa en la que te ponen con los ministros y estás muy pues cae bien y fíjate como bueno de una ensalada en medio para compartir lo duro

Voz 0874 16:54 EB ministro sea quién sea que hay mucha suerte no hace falta

Voz 1792 16:59 muchísimas gracias trazar luego para todo

Voz 7 17:01 hacía sitio porque sí está el mundo tú dices que están para todo el lobo como

Voz 10 17:06 ya ya