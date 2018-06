Congreso de Momias

Voz 1 00:00 el renacido

Voz 2 00:04 como un monstruo pero el pacto no estaba completo ella juro traer al demonio a nuestro mundo en el cuerpo de un hombre mortal juntos se venga harían de la humanidad por sus pecados Manet fue modificada diga su cuerpo fue llevado lejos de Egipto allí permanecería condenara la oscuridad eterna pero la muerte es un portal el pasado no puede permanecer enterrado eternamente

Voz 0874 00:51 es el comienzo de la película La momia dirigida el año pasado por Alex Kruckman este por primera vez en la historia del cine la momia era una mujer que interpretaba Sofía Butelle Si hablamos de momias obviamente ha llegado el momento de convocar a unos cuantos prólogo inocente enamorado de las momias sean lo que sean Jacinto cómo estás Jacinto Antón que convocar invocar no es tan claro como J J a la recién regresado de no os lo cambias vikingos por egipcios rápidamente bueno son dos más dos temas buenos esta última película que escuchábamos a partir de lo espectrales de Tom Cruise que siempre hay una oportunidad para enseñarlo si te el género de la momia a ti te gustó no gustó a nadie no

Voz 0840 01:30 bueno no te creas a mí si ámbito toda Asturias de momias me me gustan todas tienen algo que aportar en este caso hay como una especie de inversión feminista del

Voz 4 01:38 el tema del tema clásico de la la

Voz 0840 01:40 momia que intenta a revivir a otra momia que había sido su gran amor y entonces lo hace a través de un modo de una de una mujer mortal en el caso clásico que Ladakh la Historia Boris Carlota pero aquí en la película de Tom Cruise lo que tenemos es que la la la momia es una es una mujer es esta princesa a Manet y lo que intenta es revivir a su amor que sería el dios set en el cuerpo de Tom Cruise lo cual no está mal no cuerpo como decías punto en crisis que además cresta que está

Voz 5 02:12 como como como hinchado no como musculado

Voz 0840 02:14 el año pasado por el gimnasios se tiene el tema también de la de la metamorfosis últimamente todo lo que no puede haber un monstruo el cine no puede haber un mano en el cine que que no entre en un proceso de metamorfosis ahí contactaba con pocos con Alien contactaba Un poco con crisis había había todo esa esa transformación de la momia de de estar hecha polvo a irse reconvirtiendo en una mujer una mujer bastante agradable que la sociedad Butelle que es un poco el proceso que también hacía en The Movie la la la película conarnos vos lo también iba pasando de estar hecha polvo a medida que se llaman conjuros es verdad pues se va se va digamos humanizado no encarnando

Voz 0874 02:55 muy bien mami la momia de mil novecientos noventa y nueve

Voz 6 02:58 no nunca había visto una momia con este aspecto todavía está si esto se debe de tener más de tres mil años como si aún estuviera descomponiendo se los digamos estas marcas fueron hechas este hombre fue enterrado viva escribió un mensaje la muerte es sólo el fin

Voz 7 03:35 buen arranque no sé yo si esto está muy esta jugosa una traducción correcta pues un poco lo funciona funciona levantemos perfectamente funciona

Voz 0874 03:43 este es sólo el principio escribía esas momias y es una gran verdad en el caso de las momias de todas entre el veintiuno y el veinticinco de mayo se celebró en Tenerife el Congreso Mundial de estudiosos sobre momias que demás hasta la pasada semana les ha podido ver también en Tenerife en el Museo de la Naturaleza y el Hombre la exposición atan natos inmortal muerte e inmortalidad en poblaciones del pasado el coordinador científico de este congreso ha sido el director del Instituto Canario de Bío antropología que es Conrado Rodríguez más fíjate cómo estás buenos días

Voz 7 04:14 María Engracia qué tal hola qué tal plaza chiquitos

Voz 0840 04:19 muerte sobre el principio yo yo añadiría también parafraseando a Sartre que todos somos momias de permiso no

Voz 8 04:25 que unos añitos es verdad en cierto sentido sí blandito

Voz 7 04:30 no no pero si presentarnos un poco raro

Voz 0874 04:35 me haciendo tú lo conoces bien bueno tras la explicar

Voz 0840 04:38 que el director de Instituto Canario de antropología es médico cirujano y antropólogo por supuesto es una de las personas normalmente nuestro país de las personas que más más sobre todo desde el punto de vista anatómico forense no iba dirigido el el el Congreso es uno de los discípulos principales de My de Arganza el gran especialista en momias clásico y además digamos que que que con todo ha sido inmortalizado en el famoso en el libro más famoso que hay sobre los congresos de momias que es el enigma de las momias deja de ser un libro que publicó Grijalbo en su momento de una periodista que se infiltró en los congresos de momias ese dedicó a explicar cómo funcionaba todo ese ese mundo de los de los especialistas en momias de la gente que vive con las momias Conrado aparece junto a todos los grandes que muchos de ellos estuvieran presentes en el en el Congreso

Voz 0874 05:32 es una de las cosas que a ti te estás dando demasiada información congresos de momias hablas de ellos como si fuera una reunión secreta de una secta esa que se hace con luz y taquilla

Voz 0840 05:42 pero eso no es una cosa muy bien

Voz 7 05:44 muy muy pocos siniestra la verdad es que las momias del mundo se reúnen claro algo hubo porque la exposición la exposición estaba ahí Irak momias estaban ahí os algo hubo de eso de que de las momias se reunió en así es así

Voz 9 05:57 es una muestra de ADN porque había otros rituales funerarios también allí pero básicamente sí ahí estaban yo creo que Congreso donde más especialista en existido

Voz 0840 06:08 doscientos entonces bajado

Voz 9 06:11 no no era eso un número elevadísimo porque es un campo de la ciencia limitado no tanto en objetos de estudio como persona que está especializado

Voz 0874 06:22 de trabajo incluso no te pongo que haya tantos

Voz 9 06:25 es irreal mete a eso se dedica toda arqueólogos como antropólogos forenses médicos de muchas especialidades radiólogos sea vienen no están enfermos de los a otros campos

Voz 0840 06:36 pues para para para y luego hay que recordar que desde habla de las de las momias pero no solamente hablamos de las momias digamos artificiales o culturales que sería la las preservadas de una manera digamos cultural a través de una intervención de seres humanos sino ha quedado hablamos también de las de las momias naturales gente que se magnífico por por por razones naturales por ejemplo se congelaron o quedaron atrapadas en el en el en el en el fango cómo serían las las famosas momias europeas de de del barro no es es todo mundo todo una legión de personajes que van desde digamos las momias egipcias que serían quizá las más conocidas son las momias precolombinas Almunia incas llegan hasta hasta los santos de Iglesia esos esos personajes que que que sí

Voz 5 07:25 preservar a un poco

Voz 0840 07:27 su santidad santidad de sus acciones según la según las leyendas que en realidad es por procesos químicos son físicos que se produjeron y las convirtieron en en en momias naturales

Voz 0874 07:40 pero el y queso o o momias es avanzado mucho comprado en el estudio de las momias en estos cinco años

Voz 9 07:45 sí muchísimo pues te cuenta técnicas de imagen como puede ser el TAC no famoso la estaba no en sus inicios pero no tenía el desarrollo que hay hoy doy con los escáneres dale hace una momia completa en cuestión de minutos cuando antes para hacer cortes de dos centímetros y recomponer a horas de Idom luego no hablemos ya a nivel de laboratorio la genética ha aumentado una velocidad su desarrollo de extraordinario técnicas de Inmunología técnicas reconstrucción de dietas todo eso ha supuesto un salto cualitativo extraordinario en el tiempo y eso ha facilitado también que cada vez más gente se vaya sumando estos Congreso eso lo veremos ya en los siguientes congresos también porque obviamente la técnica van a una velocidad que para mucha gente por lo menos yo en algunos campos incontrolable no y posible dominar todos esos campos de os un capo de la ciencia

Voz 0840 08:45 pero una cosa fundamental es que ahora no hace falta destruir la momia para para estudiarla antes lo que había que hacer era abrirlas para ver cómo eran por dentro ahora con todo el tema de los escáneres Illa

Voz 4 08:56 en la fotografía digital pues

Voz 0840 08:58 se se ha conseguido poder penetrar en los misterios de la charla en tocarla

Voz 9 09:03 tocarla aparte tenía es la endoscopia rígida no endoscopios clínico como el que se usa en cualquier hospital o clínica no

Voz 0840 09:10 porque no se quejan básicamente no

Voz 9 09:13 claro pero eso puede acceder hay hombre un endoscopios que lleva una micro cámara lleva por supuesto un visor piensa saca abocado etcétera pues tú a través del escáner ver lo que hay dentro de mí puede ir al órgano cuestión si quieres tomar muestra por ejemplo no

Voz 0874 09:30 hay muchas cuestionen en ese congreso ha hablado por ejemplo de las momias incas este es José Antonio Chávez que es el descubridor junto a Johan Reinhard de la momia Juanita

Voz 10 09:40 no es una momia es un un cuerpo congelado este cuerpo congelado es importante porque no es una momia no está seca lógicamente lo único que ha hecho es congelarse la gran mayoría de El cuerpo eso significa de que es una niña congelada tampoco es una dama tampoco es una doncella ella es una niña exactamente es de aproximadamente del año mil cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta

Voz 0874 10:11 por ahí debe haber muerto Juanita sabéis bien esa historia tú me la de Juanita entrevista hasta Rehn pero bueno

Voz 0840 10:18 es como una especie de alpinista antropólogo especialista en momias Ésta es la niña de hielo la doncella de hielo aunque dicen que tenía catorce catorce años ella fue sacrificada en la ceremonia está de capa Cocha que es una elegía es la los niños niños y niñas perfectos tienen que ser perfectos incluso algunas chicas guapísimas Si preciosas eran rechazadas porque tenían una peca OPA tener un pequeño defecto porque se les tenía que ofrecer a los dioses entonces lo que se paseaba por diferentes sitios porque era un honor ser elegida para para esta para es decir demonios no y entonces las iba a las montañas a lo alto a lo alto de las de las montañas eso suponía que que que vivían los dioses y allí se ser sacrificada a estos niños o niñas como el caso de Juanita hay hay diferentes teorías de cómo cómo se las mataba en última instancia parece que a Juanita fue con un golpe en la cabeza de una manera que no puede menos puede parecer durísima pero que en realidad se procuró que fuera lo más indoloro posible a las facciones que vemos las de las momias de estos de estos niños París que fue realmente hizo de una manera piadosa probablemente en las intoxicar antes con algún tipo de de de de productos sustancia que las dejaba dormidas no entonces las las dejaban arriba de la montaña como como un sacrificio a los a los dioses hay allí quedaban allí se las ha ido encontrando a todas estas momias son momias naturales porque sean sean sean han preservado de una manera natural y encontrando y claro es es impresionante porque hablaba de las las manos dice es que sus manos eran estaban mejor conservadas que las mías propias eh

Voz 5 12:01 buenos son algo asombroso

Voz 0840 12:04 sin encontrarte allí en las montañas imaginemos el en el espectáculo no a la a siete mil metros de altura y estaba Juanito

Voz 0874 12:13 que me imagino que con razón que para ti las momias cuentan historias básicamente no

Voz 9 12:17 básicamente lo que se trata es reconstruir la vida de esa de esa persona porque no olvidemos que son personas o de la población de que estemos hablando no tanto desde el punto de vista demográfico como personal o sea a nivel poblacional lo o personal y obviamente como desea siento ante los cuerpos conservado por procesos naturales por incluso ofrecen más información que las momias otro pues génica artificiales porque conservan todos los órganos prácticamente todos los tejidos no entonces claro la información que te va a proporcionar a todos los niveles es muy superior a la que puede proporcionar una momia egipcia visceral no de las de Primera Categoría digamos no el las que fueron embalsamada con el método caro que se extraía recordar que era

Voz 0840 13:04 era muy diferente como se embalsamado en faraón o cómo se salvaba al último pobre trabajador egipcio en el cuando nos encontrábamos con los millones de momias egipcias que ahí pues son tantos miles de años de civilización egipcia que practico siempre el embalsamiento encontramos esa diferencia de categoría tener dinero no tenerlo a fundamental también a la hora de pasar por el taller Amador

Voz 8 13:24 el taller del embalse Amador no sé si especialista en ese tema

Voz 0840 13:30 sí sí era un proceso un proceso complejo que tenía una parte ritual pero tenía una parte también de de de ciencia ciencia forense muy muy importante los egipcios sabían dónde estaban todos los órganos sabían cómo eran todos los todos los órganos de hecho la la medicina egipcia avanzó una barbaridad porque tenían a su disposición cantidad de cuerpos para para para trabajar y observar que curiosamente sí lo contrastados con los problemas que había para obtener cuerpos en la época victoriana por ejemplo

Voz 9 13:55 bueno no hablemos en la época del medievo cuando entre aves salio practicamente casi casi vimos nada de lo animal el cerdo básicamente que Madrid

Voz 0840 14:06 hermano Bruno lo queman por el tema de la mano aparte de alguna herejía por la circulación de la sangre claro es que si hay un contraste de los egipcios sabían muy bien cómo funcionaban los órganos del cuerpo porque los estaban prácticamente metiendo las manos dentro de los de los cuerpos todos los días

Voz 0874 14:23 pero también muy presente en ese congreso el hombre de los hielos mil novecientos noventa y uno tres mil cuarenta y ocho metros

Voz 1014 14:34 cerca de la frontera entre Austria e Italia los excursionistas hallaron el cadáver de un hombre boca abajo en el hielo no conocen la importancia de su hallazgo pero a medida que los restos del hielo grabando el rescate en vídeo algunas pruebas apuntan a una historia diferente y un cuchillo hecho de piedra un zapato hecho de hierba un cara a cara de flechas mayas de cuero un hacha de cobre la prueba del carbono reveló más tarde que el cuerpo y los instrumentos encontrados con él habían sido preservados que la montaña de hielo por más de cinco mil años

Voz 0874 15:25 un documental del Canal Odisea El experto que estudia a ese al que también ha estado en en este Congreso Conrado del de este Europeo te hace cinco mil años sabemos algo más hoy no sabíamos hace unos pocos años

Voz 9 15:39 sí evidentemente es el ha hecho estudios de todo tipo desde la dieta viendo que últimas comida y había realizado de que murió fue por una agresión obviamente pero yo tengo una anécdota el hombre el hielo fue presentado en Tenerife hace veintiséis años porque como bien decía en el reportaje se descubrió en verano en el noventa y uno y en febrero el noventa y dos con remates Ping leer que era el el el que llevaba a cabo la investigación en Innsbruck en aquel momento

Voz 0840 16:10 pobres murió

Voz 9 16:13 pena mi hilo atrajo aquí como la gran novedad me acuerdo que esa sesión era el el el lugar donde se hizo la sala estaba atestada más periodistas

Voz 7 16:24 el científico David en aquella época recuerdo que todavía había la teoría cuando todavía no se sabía que lo habían asesinado pues no se había encontrado así no nada no había eso ir yo recuerdo que puso un titular que son los titulares que estoy más orgulloso de mi vida periodística verdadera ver el hombre de hielo murió de frío ah sí puede ser pero en realidad murió un flechazo fue hice varias sí sí sí

Voz 9 16:54 pero eso es muy curioso porque se presentó aquí y encima a Albert pues es muy amigo mío porque hubo una disputa entre Italia y Austria porque estaba justamente en la frontera

Voz 0840 17:04 es una momia efectivamente no pero

Voz 9 17:06 es una disputa grande entonces si es primero tuvo en Innsbruck yo de entrada la bien Innsbruck en el Instituto de creo que era de Anatomía de Medicina Legal posteriormente ya cuando se vio dónde estaba el el glaciar exactamente se trasladó a Bolzano al euro que la European Academy no y ahí está el Instituto para el Estudio de momias

Voz 0840 17:29 sí claro que es que es enérgico el al actor

Voz 7 17:32 es de las últimas cosas que me han comentado Think este hombre con lo con lo cual es una una evolución de las alergias

Voz 9 17:40 es de la técnica para poder descubrir esto

Voz 7 17:43 la gente de veinticinco años era sí

Voz 9 17:46 prince se pudiera llegar a saber que alguien

Voz 0874 17:48 murió hace cinco mil años era para el actor hablabas antes de que trajimos ese momia Congreso esto es traer momias tendrá también una serie de inconvenientes logísticos tremendos no

Voz 9 17:58 bueno esa momia nunca en ninguna parte se han llegado réplicas por ejemplo en Granada a una réplica porque está metida en un congelador literalmente en Bolzano ir hay momias que son prácticamente intereses la Gable por ejemplo a los cuerpos lados tendría que trasladar toda la parada mira claro dónde están si las momias momias lo que que se conserva por deshidratación cada vez pues desecación sí se trajo y la verdad es que el tanto al organismo autónomo hemos cetro donde pertenece el Instituto y el Museo Arqueológico el que es el Cabildo hicieron un esfuerzo para traer lo mejor que se pudo traer que te permitían traer a decir porque por pero la momia de los santos nadie nadie te va a permitir tras Lagar por lo menos yo estoy convencido que el Vaticano no daría la orden para exhibirlo en una exposición

Voz 0840 18:52 claro

Voz 9 18:52 a las momias Chinchón Ros son tan frágiles que son la más antigua del mundo no son la egipcia son la Chinchón Chile que curiosamente esa población además modificaba esa cultura musical a toda la población no a la élite como suele suceder en un no en este sentido sí desde niño bebés recién nacidos adaptado

Voz 0840 19:12 altos no es curioso que recordando la la momias viajeras formalmente la Momia viaje era más famosa ha sido la de Ramsés II según tenía un problema que no estaba estable se dieron cuenta de que de repente tenían microorganismos que está afectando de haberla destruido y entonces la trasladó de El Cairo a París para hacerle una limpieza y al mismo tiempo un gran análisis llevó en un avión con con con todos los digamos todo lujo presidencial

Voz 7 19:41 docente haré como jefe de si se cierra con una cosa muy

Voz 0840 19:47 hasta que se hizo es la hizo pasar por encima de las pirámides para que pudiera verles pirámides desde arriba algo que Ramsés II jamás hubiera soñado aquí iba pirámides desde bueno quizás sí que lo hubiera pensado como como Dios no porque en el fondo subir su idea de de faraón era convertirse en un ser divino no os aquí a lo mejor sí que lo pensó que algún día vería las cosas desde el cielo

Voz 0874 20:10 me encantará Conrado como experto ver gente tan apasionada por este tema como Jacinto no

Voz 9 20:14 pues lo deja así todo lo que yo creo que es sabían algunos afecto más que lo coja decirle a Gago al un entusiasmo y una energía que era digno de todo yo creo que que llegó al avión de milagro

Voz 7 20:31 estuvimos hablando ahí te acuerdas de lo orgulloso que estaba yo de mi acreditación del Congreso cubriría es uno de mis sueños dorados

Voz 0874 20:46 demente especialista es en las momias guanches mira escucha se encontró con el ejemplar

Voz 11 20:51 mejor conservado de una momia guanche es un es una momia masculina se conservaba que les regalaron a Carlos III estuvo en el Real Gabinete de Historia Natural ese le hizo un análisis de radiocarbono ella lo que apuntaba hacia el siglo XII XIII es realmente este tipo de de ejemplares de momias guanches y se puede ubicar cronológicamente como desde el siglo III hasta el siglo XV hablando de siglo después de Cristo tiene una dificultad añadida porque ha perdido el recubrimiento de las momias no las encerraban así Bono encerrar en Omar no porque estaba

Voz 0874 21:31 qué nos cuenta de de la historia de los guanches estas momias

Voz 9 21:35 bueno pues te cuentan muchas cosas efectivamente la momia que está actualmente ubicada en el Museo Arqueológico Nacional en la de las que yo conozca obviamente ni prácticamente las cotas toda la mejor conservada que existe sin duda eso está claro y los guanches pues obviamente y eso en eso coinciden todas las crónica ICO inciden los datos que se le hacen a nivel antropológico y antropológico forense en los estudios cotidianos que se modificaba la élite de la población si no se modificaba a toda la población lo otro lo que se llama en en terminología anglosajona no población esquelética Iker hacía pues a todas estas técnicas que hemos estado poniendo al día en el Congreso etcétera podemos reconstruir el modo de vida que no diferían mucho de la de la población normal pero sí la calidad por ejemplo de lo que comían los lugares que habitaban etcétera etcétera eran más privilegiados que bueno que los de la población normal y corriente que es bueno saber

Voz 0874 22:39 esto no da la diferencia de clase a través de los estudios

Voz 9 22:41 Jamal lo ves claramente porque por ejemplo la esperanza de vida al nacimiento pues tienen una esperanza de vida es mayor que el resto de la población que a su era mayor que la la espera enseguida que había en Europa en aquel momento pero ya hablando no solo de momias sino también de huesos por así decirlo pues podemos llegar a conclusiones interesantes por ejemplo Tenerife siempre se ha visto como Kerouac era el mismo individuo en todas las parte de la isla una isla tan chica como Tenerife tenía diferencias tremendas en cuando no sólo ya en cuanto a vertientes norte sur sino también en en en mensaje datos que es como se llamaba digamos las demarcaciones territoriales vecinos que tiene una dependencia de vegetales terrible mientras que al lado porque tienen un panorama ecológico mucho mejor pues esa dependencia era mejor la calidad de vida o aumentar consumir más proteínas y calorías no es una historia que merece la pena verse no hay ideas

Voz 0874 23:42 estudiarse pues se pueden ver fuera de las Islas no sé si esto es algo que te percibiendo te parece mal

Voz 9 23:48 bueno vamos a ver yo obviamente me parece muy bien que estén aquí hice el Cabildo oí Museos de Tenerife viene luchando desde Notes Aero hace cuarenta años o más incluso por que retornen a nosotros hemos recuperado algunas por ejemplo había en argentinas dos momias guanches que estaban en la ciudad balneario de Eneko Chea en la provincia de Buenos Aires yo ahora están aquí tres momias que había en la Universidad Complutense hay en Madrid también hemos llegado a un acuerdo in actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico de hecho una fue expuesta en en esta exposición que se clausuró el domingo pasado no el sueño es que todas lleguen aquí no sólo está Madrid tenemos momia en Getting tenemos en París tenemos momia una momia extraordinaria también

Voz 0840 24:40 es que hay buen rodado porque vosotros sois los únicos españoles que tenía una relación personal con las momias asesores los únicos que habéis tenido una tradición cultural de momias detrás eso a veces se olvida que es que la gente son son vuestros vuestros ante paisanos como les Echos

Voz 9 24:54 a ver si mi padre los llamados sectores que también se dedicaba al mundo para logo pero si mi tatarabuelo miedo fue el secretario del gabinete científico el precursor del Museo Arqueológico sea pero no éramos ninguno arqueólogo todos hemos ido o médico algo similar

Voz 7 25:13 minas vaya con Los Rodríguez oye Corrado que que ya pueden ir acreditando a Jacinto para el próximo porque no Jacinto tiene que ir a Bolzano CIO sí sí sí

Voz 0874 25:23 el coordinador científico del Congreso Mundial de Estudios sobre momias de Tenerife Paco

Voz 7 25:28 Radio un abrazo un abrazo gracias un abrazo gracias a cien tanto un abrazo muy bien un abrazo y recuerdos de la momia Ullán